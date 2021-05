La hora de La 1 - La hora de la actualidad - 14/04/21

Gracias, Martín.

Tenemos nuestra mesa de actualidad. Juan Fernández Miranda.

(RÍE)

Muy buenos días.

Las 300.000 dosis de la vacuna de Janssen que tenían

que llegar a España hoy van a llegar después.

Estados Unidos ha hecho una pausa por varios casos de trombo.

Concretamente seis en 7 millones de personas vacunadas.

Toca decidir cómo se sigue con la estrategia de vacunación.

El presidente sigue manteniendo que llegaremos a la inmunidad de rebaño

a finales de agosto y que tenemos vacunas suficientes. Lo veremos.

Esas decisiones se deben tomar en todo el continente europeo.

Vamos a Bruselas con Marta Carazo.

La Agencia Europea del Medicamento abierto una investigación paralela.

¿Cuándo sabremos alguna cosa?

No estamos seguro.

La investigación se abrió la semana pasada, antes de que Estados Unidos

tomara la decisión y ayer confirmaba que no han llegado

a ninguna conclusión que deje claro que los trombos

son por la administración de la vacuna y lo van a seguir analizando

confiando en los datos que llegan del regulador estadounidense.

Cuando tengan alguna conclusión la comunicarán

y revisarán si es necesaria.

Se habría decidido no renovar los contratos con esa compañía

y con AstraZeneca, dos de las que han dado más inseguridad,

no solo en las entregas o contratos,

sino también en los efectos secundarios,

y apostaría por la tecnología de Pfizer y Moderna que le están,

de momento, más seguridad. Pero en el corto plazo la comisión

se fía de la Agencia Europea del Medicamento

y está en contacto con Janssen.

Confía en esos 55 millones de dosis contratados

y en los que ha tenido grandes expectativas. Son 55 contratados

y en los que ha tenido grandes expectativas.

Son 55 millones de personas inmovilizadas.

Gracias a eso confían en llegar antes de verano al objetivo

de vacunación de población adulta.

Tenemos al presidente de la sociedad española de vacunología.

Buenos días, Amós.

De entrada, ¿qué le parece la decisión de Estados Unidos

de parar la vacunación con Janssen?

Tienen disponibles vacunas de Pfizer y Moderna.

Se pueden permitir paralizar la vacunación.

Efectivamente. La clave es que se lo pueden permitir.

Otra variable importante es que tienen una política vacunal

que ha ido más acelerada que en el resto de los países del mundo.

Por lo tanto, hacer uso del principio de precaución...

Te pediría una valoración rápida sobre esa información

que acabamos de contar según un periódico italiano.

Según fuentes de la UE se habría decidido no renovar los contratos

de las vacunas como AstraZeneca y Janssen

y que se mantendrían los contratos de Pfizer y Moderna.

¿Qué sentido tiene?

Enlentecería la capacidad de ir protegiendo a las personas

en un contexto grave de salud.

Para poder, de alguna manera, generar este escenario,

hay que ser extremadamente cuidadoso porque estamos hablando

de una situación que tiene alternativa.

La alternativa se ha tomado en los diferentes países europeos

y no prescindir de la vacuna de Oxford,

sino administrarla en edades donde se minimiza el impacto

que tengan estos extraños efectos.

Hay alternativas que nos permitirían seguir avanzando

en el proceso de vacunación antes de llegar a una situación drástica

de eliminar a una vacuna por un oso que sea excesivo

por lo que entendemos como principio de precaución.

No se vaya.

Vamos a hacer un poco de ampliación del plan de vacunación.

Mientras tanto, lo que se refería Amós,

era una de las cuestiones que se plantean en Estados Unidos,

que es no suministrar la vacuna de Jansen a mujeres

de entre 18 y 48 años, que es en esa franja de edad y género

donde se han detectado los seis casos.

Pasó lo mismo aquí con AstraZeneca.

Es el planteamiento de si la vacuna es causa

de esas trombosis tan específicas.

El presidente ha dicho que está previsto que se cumplirá ese 70 %

de la población vacunadas. De momento llevamos el 6,6 %.

Al 70 tendríamos que llegar a finales de agosto.

Llevamos en España más de 11 millones de dosis administradas

y con pauta completa esos 3.136.000.

Estos días hemos hablado mucho de Pfizer y Moderna,

quien se pone y a quien no. Vamos a intentar aclarar toda la historia.

Las vacunas de Pfizer y Moderna

se pueden inocular a cualquier persona mayor de edad.

Lo importante es que podamos vacunar a toda la gente

de 60 hacia arriba, que son los más vulnerables.

No están testadas en menores y por eso es a partir de 18 años.

En España empezamos a vacunar residencias pediátricas,

personal sanitario y por eso se han puesto, sobre todo,

personas mayores de 80 años.

La de AstraZeneca, cuando empezamos a hablar de AstraZeneca,

no se podía poner a mayores de 65...

Porque no había evidencia científica a ese respecto.

Después se decidió a menores de 65 pero aparecieron los trombosis

se decidió restringir a la franca de 60 a 69.

Ahora nos gustaría seguir vacunando con AstraZeneca a la generación

sándwich que se nos ha quedado y necesitamos la evidencia.

En Reino Unido se han quedado vacunando millones y millones

y ahora se iba a reforzar esa franja de edad.

En algunas comunidades autónomas ya están vacunando

a menores de 80 con Pfizer y Moderna.

Por edades, en el siguiente gráfico, llevamos un ritmo diferente.

Los mayores de 80 años, el 95,6 %. Entre 60 y 69 el ritmo va avanzando.

Nos quedaban ahí los mayores de 70.

Me gustaría recalcar que es un éxito fundamental.

Es parte por la que España está más avanzada que otros países de Europa

y es fundamental. Nos gustaría llegar al 90 % en mayores de 70

y de 60, porque nos quitaría el gran problema de España,

que son los fallecimientos de nuestros mayores.

Están orgullosos de eso y de la vacunación de sanitarios

porque tenemos el 100 %, prácticamente,

de los sanitarios vacunados. Pero en esa franja de 70...

Estamos a la cola.

Hay que ser ágil y adaptarnos a los problemas con las diferentes

marcas y vacunas. Eso nos ha llevado a quedarnos muy bajitos

en esa generación de 70 a 79 que es nuestra población más vulnerable.

Este gráfico es con una dosis. Vamos a volver con Amós.

En principio, si la vacuna de Janssen se plantea en Estados Unidos

que no se administre a personas entre 18 y 48 años, o mujeres,

¿es posible que en España se decida destinar la a esa franja

entre 70 a 79, donde tenemos el escollo en estos momentos?

Sería una estrategia adecuada.

(ININTELIGIBLE)

Son nuestros mayores los que nos interesa tener

perfectamente protegidos.

El ámbito entre 70 y 79 es el que anda más flojo en cobertura

y había que pegar un acelerón importante y por eso es lógico

que se pueda implementar esa vacuna.

Una última pregunta.

Hace unos días hablábamos que Francia había decidido

poner la segunda dosis,

las personas que tenían una puesta con AstraZeneca,

con Pfizer o Moderna y hoy Alemania acaba de anunciar lo mismo.

Estamos en España pendientes de que iba a pasar.

La ministra dijo que no se quedaban con una dosis

o les ponían una segunda dosis con otra vacuna y ahora estamos

escuchando muchos expertos que dicen que lo mejor sería

poner la segunda dosis con AstraZeneca

porque si no tenían efectos secundarios ahora, no los tendrán.

Cuanta menos contradicciones entremos en un tema tan complejo

y que ha generado tanta confusión en la ciudadanía, mucho mejor.

Si se ha tomado la decisión, en la medida de lo posible,

se debe cumplir con esa pauta porque, si no, se contribuiría

a un exceso de confusión. Se está estudiando la compatibilidad

de las vacunas y en breve estarán publicados.

Hacer como ha hecho Francia y Alemania...

yo sería más cauto y prudente.

Esperaría a que estuviera ese estudio encima de la mesa

porque hay tiempo. La distancia entre la primera dosis

y la segunda de AstraZeneca tiene la posibilidad de un amplio abanico

temporal e incluso está claro y hay evidencia al respecto

de que se consigue una protección superior al 70 %.

Yo esperaría que estuvieran los estudios.

Y si nos hablan de la intercambiabilidad, lo haría.

No porque tenga dudas,

sino para no crear más elementos de confusión en la ciudadanía.

Para no crear más confusión.

Si a los menores de 60 no se les pone AstraZeneca,

no se les pone AstraZeneca. Gracias por estar con nosotros.

Vamos ahora con los datos de contagios. Tienen un poco de trampa.

Es incompleto porque no tenemos los datos de Andalucía.

Por un fallo técnico no podido volcarlos a Sanidad.

Esperemos que pronto se puedan actualizar.

A falta de esa información,

los datos son 6292 nuevos contagios en las últimas 24 horas,

100 fallecidos y la incidencia ha bajado tres puntos con respecto

ayer pero, entre comillas, porque faltan los datos de Andalucía.

Nos gusta ver la evolución por comunidades autónomas.

Vemos cambios respecto a los últimos días.

La peor situación de nuevo en las ciudades autónomas

de Ceuta y Melilla.

En la España peninsular el mayor riesgo está

en la Comunidad Foral de Navarra, Madrid y el País Vasco.

La mejor situación, un día más,

en Valencia. Estarían en pandemia controlada, por debajo de 50 casos

por 100.000. Datos más bajos en Islas Baleares

y la Región de Murcia. Solo han bajado los datos en Asturias,

La Rioja, Cataluña, Valencia y las dos ciudades autónomas.

Y con esta perspectiva 14 de abril todos pendientes

de lo que van a decidir nuestras autoridades en las próximas semanas

y meses y de lo que ocurre el 9 de mayo, cuando se acaba

el estado de alarma, y el presidente del gobierno

ya dijo que la intención era que le caiga. Hoy comparece en el Gobierno

para dar explicaciones de la pandemia e insiste

en que el 9 de mayo decae el estado de alarma.

La intención del gobierno es no prorrogar el estado de alarma.

Cada decisión que hemos tomado ha estado, con todo,

alineada con el saber de los expertos, la comunidad científica

y la evolución de la pandemia.

A partir de ese momento el éxito va a depender de la unidad de todos,

la eficacia de nuestra coordinación y la responsabilidad individual.

Valoraciones. Tres semanas faltan.

De momento los números han bajado

porque Andalucía no ha dado los suyos. Pero van subiendo.

Me cuesta entenderlo.

100 muertos al día siguen siendo muchísimo si es una situación

de emergencia sanitaria

y esta ha sido una crisis de salud muy importante.

Creo que es muy complicado que los ciudadanos entiendan

esto por las razones que lo mueven, que puede que sean más políticas

o la falta de apoyo parlamentarios para renovar el estado de alarma.

Este estado de alarma fue criticado por la oposición durísimamente.

Lo criticaban como una especie de dictadura impuesta

por el gobierno de Sánchez y ahora reclaman que se extienda.

Pero esto ya lo vivimos la primavera pasada.

Exactamente lo mismo.

Pero la novedad que extenderá la duración.

El no compromiso de ir a rendir cuentas cada 15 días,

que es en lo que estábamos hace un año.

Hay una queja razonable desde el punto de vista parlamentario,

de control parlamentario de la oposición, porque es importante,

ante una situación de excepcionalidad,

que se rindan cuentas. Una de las claves es política.

El gobierno no tiene los apoyos,

pero la presión va a ser cada vez mayor y llegará a través

de las Comunidades Autónomas. Algunas ya lo han pedido.

País Vasco, Castilla-La Mancha

y alguna más han pedido que se prorrogue.

Esta mañana se ha entrevistado a la portavoz de EH Bildu

y decía que no tenía que decaer.

Le han preguntado si apoyarían la renovación

y ha dicho que eso lo veremos.

Ahí está. Hay presión política.

Las comunidades están gestionando la crisis desde el punto

de vista político y necesitan tener herramientas. Como no hay un plan B

jurídico hace falta un estado de alarma. Las comunidades van

incrementar la presión y se traslada de muchas maneras.

El País Vasco ha pedido que se prorrogue.

Bildu viene del País Vasco. Acabará cediendo.

No lo descarta de primeras pero tienen que pasar unas semanas.

-Galicia también.

-Al margen del debate político, que es el pilar, me gustaría saber,

científicamente, sin justificación, sanitariamente, para ampliarlo.

Si hemos visto esa estadística en la que vamos en la cola de vacunación,

ver si hay gente que se relaja y la gente, confiándose,

aparte de la fatiga pandémica, y empezamos a subir un poco

en la cuarta ola cuando necesitamos que los sanitarios estén volcados

en el proceso de la vacunación...

¿Sanitariamente es imprescindible aumentar hasta final de mes

ese estado de alarma?

-Algo que ha ocurrido desde el comienzo de la pandemia es que

en España seguimos sin tener una ley de salud pública actualizada

que de herramientas jurídicas y administrativas

que incluya una estrategia de salud pública general,

un centro de salud pública, una centralización de la información

para que no sean las Comunidades Autónomas

las que gestionen esta pandemia. Van más allá de España.

Pensar solo a nivel de la comunidad autónoma tiene sus ventajas pero...

-Hay que adoptar todavía medidas. Las cifras las acabamos de ver.

Jurídicamente es o nada o estado de alarma,

que es una excepcionalidad que requiere un compromiso

y unos apoyos.

-Volvemos a estar otra vez como antes de declararse

el estado de alarma.

Jurídicamente ahora el caldo que tienen las comunidades autónomas,

que al final son las que, una vez que decaiga el estado de alarma,

las competencias vuelven a estar en ellas para establecer

las medidas sanitarias y controlen los ciudadanos dependiendo

de la situación sanitaria de cada momento.

Pero como no tienen armas jurídicas, reglamentos jurídicos,

se encuentran con que cierran perimetralmente una ciudad

y ese cierre debe ser avalado por los tribunales.

Vamos a Congreso.

Está interviniendo Abascal con un tono muy encendido,

como el de Casado. Justo acaba de terminar.

Ahora recuperaremos sus palabras en el Congreso de los Diputados,

en esa comparecencia de Pedro Sánchez para rendir cuentas

del estado de alarma.

Vamos a dos puntos de directo. Esta cuarta ola está siendo de cambios

en la responsabilidad, en los pacientes ingresados...

Van a ver a nuestras compañeras.

Están en Logroño y en Illora, Granada,

donde viven esos cambios en primera persona. En La Rioja los efectos

de la Semana Santa se notan y las UCIS están al límite.

Ese cambio es importante

y corresponde al perfil de las personas ingresadas.

No hablamos de gente tan mayor.

Hablabas de cambios.

La Rioja es una de las seis comunidades autónomas

en la que la presión de las UCIS se sitúa en un 25%.

Están en riesgo extremo. Hablábamos del perfil de los pacientes.

Comentabas que ha cambiado. Ahora la gente ingresadas mucho más joven.

Nos han comentado que aquí,

en las UCIS, el perfil del paciente ha cambiado.

La edad es mucho más joven y sin patologías previas.

-Nos está llamando la atención.

La edad media es de 63 años y con una morbilidad mucho menor.

Es un paciente más joven y sin patología.

-¿A qué se debe?

-Posiblemente a la vacunación tan intensa de mayores de 80, 79...

Eso se está notando. Tiene un efecto claro sobre la hospitalización.

-¿Estamos hablando de una cuarta ola?

-Tenemos que decir que estamos en una cuarta ola.

Tiene un impacto de la pendiente menor, al menos en La Rioja,

pero es una cuarta ola.

La presión hospitalaria ha subido, la denuncia está subiendo,

lo que pasa que está siendo, en este caso, en La Rioja, más moderada.

-Hablamos de la vacunación

y de los buenos efectos que está teniendo la hospitalización.

Cuando escucharon que hay gente reticente a vacunarse,

¿qué piensan?

-La vacunación influye en la disminución de la hospitalización.

Hay que vacunarse.

El fármaco de la vacuna es muy seguro.

Está muy regulado. Hay que vacunarse.

-Ya lo ven, la vacunación es uno de los objetivos

que tenemos que lograr para que esté hola separe definitivamente.

Gracias, Eva.

El otro cambio que se se está produciendo es en Illora,

en Granada.

Escuchamos los hosteleros quejarse de las restricciones.

En este pueblo granadino han decidido ellos cerrar antes.

¿En tan mala situación está que los hosteleros deciden cerrar antes?

La verdad es que sí. Los casos están descontrolados.

El último dato oficial que tenemos es una tasa de 963 casos

por 100.000 habitantes.

Es el dato del lunes.

Tienen constatado que se han superado los 1000 casos.

Nos lo va a confirmar el jefe de policía local.

Se han superado los 1000 casos.

-Así es.

Se realizó un cribado masivo en la localidad.

Salieron 12 positivos.

La tasa de personas que acudieron al cribado

ronda en torno al 40-45%,

una cifra bastante baja del total de 400 personas que estaban cifradas.

Los datos con los que contamos nosotros, a día de hoy,

la tasa está en 1200 cada 100.000 habitantes.

-Es una tasa de 1200.

Se reunieron la Semama Santa a los hosteleros. ¿Por qué?

Decidieron acordar, para prevenir, que nos hubiera los contagios,

cerrar a las 8:00 de la tarde,

en lugar de las 10:30.

-A través de la Junta de Andalucía, teníamos incertidumbre.

Nos dijeron que podíamos tener abiertos los comercios

hasta las ocho y bares hasta las 10:30.

No se podía vender alcohol.

Vimos que era inviable.

Nos pusimos de acuerdo para cerrar todos a las 8:00 de la tarde.

Preferimos perder la cena para que no cerraran 14 días.

Al fin y al cabo, ha sido tarde.

La gente sale a la hora del fútbol.

Un poco más ajetreado.

Cerramos a las ocho, nos dejamos de rollos.

Estamos yendo muy descaradamente para arriba.

Dijimos: "Hasta aquí".

-El gesto de solidaridad a los comercios ha sido muy aplaudido.

Se enfrentan al cuarto cierre de este año.

Mucho ánimo.

(Música)

Pregúntale, pregúntale a Miguel, por favor,

por qué viene sin maquillar y sin haber pasado por peluquería.

-Porque creo que estamos bajo la dictadura de la apariencia.

Creo que ya está bien.

Hola, España, ese soy yo real.

Mis arrugas, mis granos, me presento. ¿Qué tal?

He llegado tarde.

No me ha dado tiempo.

Has llegado tarde y habéis montado un criterio detrás.

Sí, sí.

-Ha llegado tarde y encima la ha montado.

-Estaba en el médico.

Ese pelo ¿qué es?

Míralo.

Puedes venir en pijama, no pasa nada.

Me has dado una idea.

-Vamos a dar la portada del "El País".

-La farmacéutica anunciado que retrasa la llegada a Europa

de su vacuna monodosis contra el coronavirus

después de que las autoridades estadounidenses

hayan recomendado suspender su uso tras estudiar seis casos de trombos.

Madre Nacho, con tranquilidad.

Puede poner el móvil en silencio.

-No llames a mi madre, porque se agobia.

Madre...

Espérate lo de la vacuna.

No todavía.

Está haciendo cosas en casa.

No presta atención a la sección.

-Están protestando porque Japón ha dicho

que verterá el mar el agua de Fukushima.

Así es como se crea Godzilla.

-Ha determinado que no supone problemas

para la seguridad de los seres humanos.

A lo mejor hay que decirles

que la agua radiactiva de Fukushima crea trombos y así se asustan.

Hablas como el abuelo de Chechu.

Investigan a una profesora que obligó a su alumna

a vendarse los ojos durante un examen

para hacerlo demasiado bien.

Era un examen online.

-Me parece reírse de un colaborador.

No leo bien el CUE normal.

¿Cómo queréis que lo haga así?

Nacho me está poniendo caras.

Ponedme cabecera.

¿Dónde está mi cámara?

-Las "chorrinoticias".

(Risa)

Un día más, una "chorrinoticia" más.

Han puesto ja ja ja.

¿No os gusta el cambio?

Me gustaba mucho.

En la India, de turistas obligados a escribir

500 veces "lo siento" tras saltarse el confinamiento.

En Francia tendrían una caligrafía...

-España no hay papel para todos.

Abascal ha ido al Congreso con un ladrillo.

¿Que nos los lanzasen o que yo lo muestra en esta tribuna?

A 18 m.

Lanzamiento de piedras,

de adoquines y de estacas,

impulsado por ustedes,

tolerado por usted

y justificado por una gran parte de esta Cámara.

Vamos a volver al Congreso.

Esta mañana las nueve ha comparecido el presidente Sánchez.

Hemos oído hablar Pablo Casado.

También en escucharemos a Santiago Abascal.

Habla Pablo Echenique.

El nuevo estilo trumpista se ha exacerbado.

Pensemos en el secuestro y ostentación de la bandera

y la agresividad con la que gritan

"viva España" a los que consideran sus enemigos.

En las amenazas de reportar a ciudadanos españoles

simplemente porque no piensan como ellos.

Hay muchos ejemplos de estos conceptos.

Voy a citar solo otros dos que recientemente

se han puesto en circulación por parte de la vanguardia

trampista de la foto de Colón.

La cultura del esfuerzo.

Es evidente que el esfuerzo es algo positivo.

Excepto cuando para justificar el núcleo mismo

de la ideología neoliberal.

La falacia de que si te va bien en la vida

es únicamente por mérito tuyo

y si te va mal en la vida la culpa es tuya también.

Esta vampirización del concepto del esfuerzo

cumple varios objetivos justificativos al mismo tiempo.

Sirve para negar la necesidad de los apoyos comunitarios

y para justificar el desmantelamiento

del Estado del bienestar.

Si todo se consigue con esfuerzo y solo puedes,

¿para qué necesitas servicios públicos?

Sirve para justificar que los millonarios...

Seguimos pendientes de esa sesión.

Una sensación agitada en el pleno del Congreso.

Han sido intervenciones las intervenciones de Pablo Casado

y Santiago Abascal, que incluso ha enseñado un ladrillo.

Ha sido el golpe de efecto con el que ha terminado líder de Vox.

Ha subido la tribuna con un adoquín.

Culpado al Gobierno de promover la violencia contra Vox.

Dice que es uno de los que le tiraron el otro día

en Vallecas.

Acusado chance de dirigir el peor gobierno de la historia,

de vulnerar derechos y libertades.

Ha dicho que ponga fin de forma inmediata al estado de alarma.

Muy crítico Pablo Casado.

Ha acusado al Gobierno de despreciar al Parlamento,

de gobernar con chulería, de gobernar como Napoleón,

que solo aprueban reales decretos.

También Pablo Casado ha pedido a Sánchez

que deje de hablar de vacunas.

-Oiga, señor Sánchez, empieza a ser gafe.

Cuando habla de la Sputnik,

sale Merkel y dice que no está negociando.

Cuando la Janssen dice que va fenomenal, se suspende.

No hable de vacunas que no dependen de usted.

Dependen de Europa, de las Comunidades Autónomas.

No hace nada más que poner pegatina.

-Lanzamiento de piedras,

adoquines y estacas,

impulsado por usted, justificado por una gran parte de esta Cámara,

que no cree en la democracia ni la libertad de todos.

¿Qué ocurriría si nosotros respondiésemos

de la misma manera, señorías?

¿Qué ocurriría si devolvieramos los adoquines?

Iríamos al enfrentamiento civil,

en el que no nos van a encontrar.

Era un adoquín.

No sé si este recurso de reciente incorporación

deja en buen lugar al estado actual del parlamentarismo.

Estaba oyendo un compañero que sabe de atletismo.

Que si lanzas lo que has lanzado, un adoquín de eso a 18 m,

te metes en la final de un Campeonato de Europa.

Es un poco complicado.

Este recurso no parece muy riguroso.

Es efectista.

Tenemos una tradición en parlamentaria en España

que ha sido muy rica

y no parece que este en su mejor momento.

-Más allá de los recursos,

que fueron inaugurado en el debate...

Que lleve cada uno un cuaderno.

Sacaron hasta una impresora.

Eso debe ser condenado en todo punto.

Que fuera condenable en cualquier circunstancia.

Casado ha querido en su discurso poner el foco

en el anuncio que hizo el presidente del Gobierno

las una pasada del plan de vacunación,

que parece que ahora está en entredicho

por las noticias que hemos ido conociendo

y Santiago Abascal ha ido a la confrontación directa

con la izquierda,

tratando de responsabilizar directamente

al presidente del Gobierno.

Ha señalado señor Marlaska, como ministro del Interior,

de lo que sucedió la semana pasada.

Busca la victimización.

No hay que olvidar que los adoquines volaron y eso hay que condenarlo.

Acompañamos el grafismo con el plan de vacunación.

El presidente se ha reiterado en él.

La reflexión de Casado sobre la crítica del plan de vacunación,

la verdad, cuando ha dicho que cualquier tipo de declaración,

me falta contexto europeo.

En otros países europeos se han tomado medidas similar,

hasta que supieran la decisión de la EMA.

Hay que ponerlo en contexto

y no como si fuera el caso de España,

que somos los peores en la gestión de la pandemia.

El presidente, sobre el plan de vacunación,

ha dicho que era prudente.

Precisamente la crítica va por ahí, por lo que tú dices.

Cuando salió a anunciar el plan de vacunación como si dependiera de él,

dijeron que eso depende de la Comisión Europea.

Y hay factores externos que se estaban produciendo

que no puede controlar.

No es la crítica no es por la lentitud o celeridad,

sino porque se lo arrobó.

-Eso sería en el contexto europeo.

-A cada país que se le reprocha.

-Todos se han encontrado.

-Echo de menos el hecho de que se se ha establecido un tiempo límite.

Da igual.

Cuando empezó el periodo de vacunación,

dijeron finales de agosto.

Ocurra lo que ocurra,

seguimos diciendo finales de agosto.

Debería decir: "Aunque se haya paralizado Janssen,

aunque no viene Janssen, no importa.

Tenemos estas vacunas, estas y nos van a cubrir el suministro

para que el 70% de la vacunación este en agosto".

Si no, el anuncio no parece serio.

Ocurra lo que ocurra, da igual.

Vamos a llegar al 30 de agosto porque sí, porque estoy yo aquí.

Vamos con Javier.

Continúa habiendo fiestas ilegales, gente irresponsable.

Javier tiene los datos.

En esta ocasión ha ocurrido en Málaga.

Van a ver las imágenes.

Una fiesta ilegal con más de 10 personas.

Los hechos han ocurrido en la barriada del Palo, en Málaga.

Vemos a los jóvenes cantando,

comiendo, bebiendo sin mascarilla,

sin distancia de seguridad, incumpliendo las medidas.

Ellos mismos lo subieron a las redes sociales.

De Málaga a Sevilla.

La Policía ha detenido al presunto autor de un atropello mortal

en la capital hispalense.

El presunto autor arolló al pelotón y no se detuvo.

Ha estado en paradero desconocido hasta su detención.

Tenía retirado, por cierto, el carné de conducir.

A esta hora actualizamos la situación en Seseña, Toledo,

ese incendio que les contábamos a primera hora de la mañana.

Ya está controlado.

Preocupaba la gran columna de humo.

Se han tenido que suspender las clases.

En este puntos sigue Eneko Carazo. ¿Cuál es la situación hasta

ahora?

-Buenos días.

La situación es que los mandos están decidiendo

qué hacer con esta parte del incendio.

Si lo atacan de forma directa,

entrando con maquinaria pesada y liberando todo el escombro

que ha caído hacia el centro de la nave,

o esperan a que el fuego se extinga por sí mismo

y enfriar la zona y atacar ese fuego.

Preocupa esto que te voy a mostrar, la carretera, la autovía.

En función de hacia donde vaya el humo,

podrían tener que cortar está autovía.

Esperan que no sea así.

El operativo de Guardia Civil está preparado por si fuera necesario.

No nos lo contaba hace unos minutos el jefe de bomberos de Toledo.

Hemos hablado con algunos vecinos.

Esto era lo que nos decían.

-La cubierta estaba parcialmente cedida por Filomena

y estaba realizando tareas de retirada

de esta superficie de cubierta.

Eso, unido al colapso que ha generado el incendio, evidentemente,

por debajo de esas tapadas metálicas genera muchos donde puntos

donde el agua no llega.

Dilata mucho las tareas de extinción.

-Comunicaron que mantuvieran las ventanas cerradas por el humo.

-Iban diciendo por los altavoces que nos metiéramos en casa

y que tuvimos las ventanas cerradas.

-Nos han dado la mascarilla hoy FFP2 y que tuviéramos mucho cuidado.

-Hoy está más tranquilo.

-Pasamos mucho miedo.

-Pensábamos que volvía a lo que son anteriormente,

el humo negro encima de nuestras casas.

Hemos pasado miedo.

En Seseña, precisamente, se quemó aquel depósito de ruedas.

El caucho provocó una humareda enorme.

Hoy continúa el juicio a Igor el Ruso,

el hombre acusado de asesinar en Teruel a dos guardias civiles

y un ganadero.

En la sesión de ayer declaró el padre del ganadero asesinado

que dijo haber escuchado escondido los disparos

que acabaron primero con su hijo

y después con la pareja de guardias civiles.

Hoy declararan los agentes que lo detuvieron

cuando acababa de asesinar a dos de sus compañeros.

¿Han declarado ya?

Hace escasos minutos ha terminado la declaración

de estos dos agentes que detuvieron a Igor el Ruso,

tan solo ocho horas después de que acabara

con la vida de dos guardias civiles y de José Luis, el ganadero.

El que fuera entonces capitán de Alcañiz,

dijo que fue Iranzo el que se ofreció como voluntario

para acompañarles a unas cuevas

donde podían estar escondido Igor el Ruso.

Fueron allí y no lo encontraron.

Iranzo volvió.

Vuestro amigo se encontró con la muerte.

Buenos días.

-La sociedad en general queremos saber cómo una persona armada

está nueve días en la comarca amedrentando la comarca

y el operativo de búsqueda de este señor son dos guardias civiles

y un paisano a pecho descubierto.

-En sala dicen que es normal llamadas alertando

de que se escuchan disparos.

-No entendemos como dice eso cuando hay dos personas ingresadas

en el hospital nueve días antes

y un montón de denuncias de robos

en la zona en la que se encuentra ese individuo.

Hay dos personas heridas de arma y hace esta declaración.

-Hablas de robos.

Vosotros, los agricultores,

¿decís que son habituales los robos

o cuando llega a Igor el Ruso aumentan?

-Está clarísimo.

Hay disparos nueve días antes

y disparos en esa misma zona.

La gente lo llegó a ver.

-El padre de José Luis Iranzo dice que se le vio vestido de militar.

-No solo la población, sino en la comarca.

No entendemos esa inacción durante esos nuevo días.

-Víctor dice que les ayudó de manera voluntaria,

pero no sabía hacia dónde iban.

-Parece ser que el Guardia Civil

no sabe donde tiene que ir y utilizar los ciudadanos

para que les lleve hacia los puntos.

Durante esos días no han tenido capacidad

de saber donde tenían que buscar.

Estaban claras las denuncias y los puntos concretos.

-Se sabía que estaba Igor el Ruso.

Fue a las tres de la madrugada,

ese 15 de diciembre,

cuando se detuvo al acusado.

Has seguido de cerca el caso de Igor el Ruso.

¿Qué perfil de delincuente nos encontramos?

Es un perfil muy complejo.

De hecho, los psicólogos que le evalúan,

es bastante atinado lo que dicen.

Lo paso a exponer.

La gran pregunta es cómo una persona es capaz de hacer todo esto.

Tenemos que diferenciar de trastorno orgánico, como es esquizofrénica.

Él tiene un trastorno de personalidad.

Un trastorno de personalidad mixto.

Por un lado, tendría un trastorno personal paranoide,

que serían estas ideas delirantes,

pero que tiene conciencia.

Me voy creando una película de que me están persiguiendo,

estoy muy desconfiado.

Cluster A.

De cluster C tenemos límite disocial.

Viene de una infancia,

donde suelen ser niños con trastorno negativista desafiante.

No sirven como atenuantes.

No, porque es de personalidad.

Es orgánico.

Cuando aconsejan los médicos que tiene que entrar a someterse

a tratamiento farmacológico,

él se niega porque no tiene conciencia de enfermedad.

Si una persona es consciente...

La ilicitud de los hechos que está cometiendo,

sabe lo que está haciendo

y que esos hechos son ilícitos.

Sabe que está matando una persona y no se puede matar a las personas.

Para él, en su mentalidad,

que tiene conciencia y tiene la voluntad intacta,

aunque esté mal, como soy disocial

y me salto las leyes porque se han puesto

para la humanidad, pero no para mí...

Queda claro que no es un atenuante.

Los trastornos ni sociales, pues esa muy corriente en el

espectro de los delincuentes, pues este tipo de trastornos,

gente que se salta la vida

de manera absolutamente constante porque piensa

que las leyes no están hechas para ellos.

Es un día muy importante para Juana Rivas.

Veremos si el tribunal la absuelve o reduce su pena.

¿Cuándo sabremos la decisión de los jueces?

Es normal que la sentencia

tarde unos días en conocerse.

La visión que van a tomar es trascendente porque

va a modificar la doctrina respecto al delito

de sustracción de menores.

Son 14 jueces los que examinarán el recurso de casación.

11 hombres y tres mujeres.

Van a examinar el recurso de la defensa de Juana Rivas.

La defensa de Juana pide la libre absolución.

Dice que, en todo momento,

lo hizo para proteger a sus hijos

y había un motivo para no volver a Italia. Recuerda la condena

de Francesco por malos tratos en 2009.

Si Juana no ha podido demostrar más episodios de ese tipo,

es porque, en ese momento,

en 2019, no había recibido respuesta de la justicia

por las denuncias interpuestas.

Pide que se la condene por un único delito de sustracción de menores,

no por dos, como está actualmente.

La Fiscalía dice que se revoque la sentencia y que se la condene

por un solo delito de sustracción de menores, todo lo contrario

que pide la acusación particular.

El marido pide que se confirme el delito de sustracción

de dos menores. Juana Rivas lleva en el debate social muchos años.

Ha sido criticado por muchos juristas y defendido

por el movimiento feminista.

-En 2017, Juana Rivas pedía ayuda para no entregar a sus dos hijos

al padre. -Hoy pido ayuda.

Yo no voy en contra de la ley ni me tomo la ley por mi cuenta.

-Varias resoluciones judiciales le obligaban

por otorgar al progenitor la guardia y custodia.

Estuvo durante un mes en paradero desconocido pueblos menores.

-Todo eso son los delitos que ha hecho en esta isla.

Me quitaba Internet para que no me comunicara con nadie.

No es un padre coraje.

En 2009, su expareja

fue condenado por malos tratos.

Consideran probado que tras reconciliarse y establecer

su residencia en Italia,

Juana volvió a Granada con los niños en mayo de 2016.

Interpuso denuncia de malos tratos contra su exmarido.

Los jueces consideran que tenía decidido no volver antes

de presentar la denuncia. Le dijo que estaba enferma

y hasta agosto no le comunica la solución. La justicia italiana

no se pronuncia hasta 2020.

La jueza le acusa de haber

denunciado para justificar

su comportamiento y decide

archivarla junto con otras presentadas por malos tratos

a los menores.

Juana ha defendido que actuó defendiendo a sus hijos pensando

que estaba amparada por la ley.

Hoy el Tribunal Supremo decide su futuro.

Juana Rivas, ahora mismo,

se juega entrar en prisión.

Tenemos a Carlos,

que es el abogado de Juana.

Enrique es el abogado de su exmarido y padre de sus dos hijos.

Buenos días.

De entrada, quería preguntar qué esperanzas tienen de que sea

absuelta o, como mínimo, que se le juzgue

por un único delito de sustracción. Cuéntenos.

Bien, confiamos en que el Tribunal Supremo estime

parcialmente el recurso y rebajen sustancialmente

la pena que se le impuso a doña Juana Rivas.

Fíjese, sea condenado por una pena de cinco años y dos delitos.

Entendemos que solamente hubo un delito

y, además, en su grado mínimo,

que no existen razones para una pena tan grave. Si una persona

tiene tres hijos y los sustrae, la pena puede ser mucho mayor

por sustraer los niños que por matar al progenitor,

por un delito de domicilio. La pena no puede ser tan elevada.

El mismo delito de desatender

a los hijos en lugar de protegerlos

de un maltratador,

pues tiene una pena de tres a seis meses.

La pena impuesta es absolutamente excesiva.

Quisiera puntualizar que si

el caso inicialmente fue archivado en Italia fue por la lentitud

de la justicia y la falta de coordinación entre

jurisdicciones.

Se está evaluando una pericial psicológica sobre los niños.

El caso sigue abierto en Italia en la vía civil y en la vía penal.

Señor Zambrano,

¿qué supone que el caso en Italia siga abierto?

Bueno, vamos a ver...

Creo que no ha dado la información correcta de lo que sucede en Italia.

En Italia, ahora mismo,

se está evaluando.

Recurrieron en apelación la custodia otorgada al exmarido.

Se está haciendo una

nueva peritación de la situación familiar. Esto por un lado,

respecto a la situación penal y las denuncias interpuestas

por esta señora en Italia,

pues no es cierto lo que dice

el compañero.

El Tribunal Supremo tiene la documentación por las razones

que alude el Ministerio Fiscal italiano para archivar todas

las acusaciones poniendo en duda de forma plena todas las denuncias

de la señora Juana Rivas y diciendo que estaban motivadas

por un afán de justificar determinadas actuaciones,

como lo que hizo en España.

Entonces, entiendo

que no hay ninguna relación...

Déjeme que el otro abogado responda a lo que ha dicho.

El señor Zambrano dice

que no es cierto.

Es absurdo negar la evidencia.

El caso, tanto la vía penal como civil, sigue abierto en Italia.

El señor Zambrano recibirá las notificaciones oportunas.

Le doy la información que tenemos.

Mañana existe otra pericia.

Su patrocinado le habrá comentado que tiene que ir al tribunal.

Conoce perfectamente

que el caso sigue abierto en Italia. Es preocupante, la denuncia inicial

es del 12 de junio de 2016.

Si mi patrocinada mentira,

estaría condenada por acusaciones

falsas. Juana, curiosamente, fue condenada por desobediencia

a la justicia por no entregar a sus hijos, pero ha llegado

todas las instancias, pide justicia.

Juana confía en la justicia.

Se asesoró en los servicios municipales de atención a la mujer.

Su primera denuncia permaneció en un cajón antes de ser traducida

y remitida a Italia año y medio.

Esto es lo triste de este caso.

El mayor de los hijos,

ahora mismo, tiene 15 años.

Dentro de tres, podrán relatar su experiencia en directo

y podrá relatar que pedía protección a los tribunales y no se la

dispensaban por una falta

de correlación entre la jurisdicción española e italiana.

Le voy a preguntar al señor Zambrano cuál sería la decisión

más justa con Juana Rivas

según su defendido.

¿Hablamos de Italia,

del tribunal Supremo?

Ha hecho una serie de manifestaciones.

Solo me puedo remitir a la documentación

que hay en Italia.

Si el abogado quiere seguir tergiversando...

-El Ministerio Fiscal a apoyar a nuestro recurso.

-Igual que yo le he dejado hablar, déjeme hablar.

-La peritación a la que se refiere es sobre la apelación

en el procedimiento de familia

sobre la custodia.

Esto es un tema.

El tema penal, pues es otro.

Usted lo sabe.

Es un buen letrado.

Eso por un lado.

Me han preguntado ahora mismo que cuál sería la decisión

más justa. Desde el primer momento, mi representado, cuando nos

perdonamos en este procedimiento como acusación particular,

pues queríamos que hubiera

una condena, sobre todo,

en lo que tiene el artículo 125 bis del Código Penal español,

que, aparte de la condena con prisión impone también

una suspensión de la patria potestad.

Es lo que más nos interesaba

en ese caso por proteger

a los menores. Ese niño habló

en el juzgado de primera instancia número 3.

Está en los más de 3000 folios del procedimiento penal.

Consta lo que dijo el niño en ese momento. Está constatado.

Los recogieron los equipos.

Entonces, seguir intentando dar vueltas a lo que ya está

en los procedimientos...

Señor Zambrano,

déjeme hacerle... una apreciación, si quiere y una pregunta.

¿El padre de esos niños quiere que su madre vaya a la cárcel?

Lo pregunto.

¿Considera que es imprescindible que ella vaya a la cárcel?

Oigo mal.

Ahora sí.

Le preguntaba si su representado considera imprescindible

que Juana Rivas,

la madre de sus hijos, vaya a la cárcel.

Quiere que se cumpla lo que dice la sentencia,

si dice el Tribunal Supremo

que tiene que entrar en prisión,

pues va a acatar lo que diga

esa sentencia,

igual que hará la señora Rivas.

No hay más.

Antes lo he manifestado.

El mayor interés era la suspensión de la patria potestad.

A partir de hay...

Lo que ha contestado.

Si se ratifica la condena a cinco años,

¿les queda alguna otra vía judicial?

En primer lugar,

lo vamos a respetar.

Una condena de cinco años

es muy dura.

Le correspondería a una persona que arranca de un mordisco

en la oreja a otro y la pena por traficar con medio kilo de cocaína.

Siempre hay que respetar las decisiones del Tribunal Supremo.

Si no se rebaja la condena,

vamos a solicitar al gobierno un indulto total o parcial.

En este caso, existe una base suficiente como para que

se estudie este caso detenidamente.

Es el caso de una madre que...

Vamos a poner dos hipótesis.

Bien, defendió sus hijos de un maltratador,

la única sentencia firme es la del maltrato.

Está en firme condenado

por maltrato.

La única sentencia firme es la de maltrato.

Imaginemos que no existiera esa situación.

Juana actúa exclusivamente para proteger a sus hijos

en el convencimiento de que

les está evitando un peligro, un mal, ¿merece una pena

de cinco años por eso?

Yo creo que ha quedado

clara su postura. Voy a dejar que aclare el señor Zambrano,

que pedía la palabra. Breve, por favor.

Claro, aquí solo se mira...

No voy hablar solo del tema de Juana Rivas. En el tema

de sustracción de menores, es una opinión profesional

y, sobre todo, personal.

Cuando se sustrae a un menor,

independientemente de que haya una resolución judicial,

cuando se le priva de la relación con el otro progenitor,

se está violando, de alguna manera, a ese niño.

Eso, si nos olvidamos de otras circunstancias,

pues parece que es una condena excesiva.

Esas violaciones que se les hace a esos niños,

es un maltrato.

Para Enrique Zambrano

es un maltrato les causará daños de por vida a los niños.

Hablo del tema general de la sustracción de menores.

Déjeme terminar.

Son 10 segundos.

Me resulta simpático

que el argumento que, como buen penalista que es,

cuando hace alusión...

Una sentencia firme de 2009 que no puede utilizar en ningún estrado

porque está extinguida y no puede contarse como antecedente penal

y siguen hablando de lo mismo.

Son muy repetitivos.

Gracias a ambos por atenderlos.

Estaremos pendientes de la decisión del Tribunal Supremo

y del juicio abierto o no abierto en Italia. Ana...

Tengo esperanza en que el Tribunal Supremo modifique

un poco el resultado.

Antes ha mencionado que el movimiento feminista

solamente estaba en contra.

No es cierto.

Hay muchas asociaciones de mujeres que pertenecen a la judicatura

y que han estado cuestionando cómo fue el último juicio

en torno a Juana Rivas,

no solamente por la figura del magistrado,

sino por muchas de las preguntas

y reflexiones que sintieron en torno a Juana.

Espero que el Tribunal Supremo relaje esta situación.

Se trata en pleno.

No es habitual.

Sentará jurisprudencia.

El propio ordenamiento internacional exige que se arregle algo.

Ahí un artículo 31 en el convenio de Estambul.

También una sentencia de 2018 del caso de Ángela González

del propio Tribunal Supremo,

que dice que todos los procesos de custodia tienen que ser

analizados desde la perspectiva

de género y teniendo en cuenta antecedentes de malos tratos

y denuncias nuevas de malos tratos,

como fue el caso de Juana,

que no se llegaron a investigar.

Afrontar un caso de custodia,

ella aquí no tienen la potestad. En Italia, se está investigando

penalmente, supuestamente, son malos tratos.

Si una condena, ¿qué ocurre?

El abogado del exmarido de Juana dice que la sentencia de violencia

de género ha prescrito.

Hubo otra nueva guardada en un cajón y no se ha investigado.

-Pasados varios años,

a los tres años, si es una condena en menos grave, o a los dos,

desconozco el contenido de la condena,

pues se cancelan.

Cuando cancelas a los antecedentes,

pues no puedes tener en cuenta esa circunstancia.

-Pues tienes que tener en cuenta la denuncia que puso Juana Rivas

y que está en un cajón.

El convenio de Estambul dice

que eso se tendría que haber enviado a Italia y no se ha hecho.

-Lo que se decide en el Tribunal Supremo es una cuestión jurídica.

El Tribunal Supremo no va a revisar los hechos

que han servido para condenar a Juana Rivas.

Hoy interpreta la ley,

que es genérica y que tiene

una redacción un tanto confusa

para saber si la sustracción

de menores, de dos niños

que son hermanos,

pues hay que sumar 2,5 años

de condena por niño y hace cinco años,

como está condenada Juana Rivas.

Si es un delito o son dos.

El Tribunal Supremo,

en un recurso, no se dedica a eso.

Se sumarán los años de condena

por niño o será unificada

como una sola.

La Fiscalía ha tomado partido.

La Fiscalía dice que se deben aglutinar

y deben ser 2,5 años de condena.

Juana Rivas podría recibir el tercer grado

y no entrar en prisión.

-Si fueron 2,5 años de condena es superior a los dos años.

Efectivamente, lo podría pedir,

pero tendría que obtener el beneficio de tercer grado.

En el Tribunal Supremo hay otra situación más grave.

(HABLAN A LA VEZ)

Por eso, se produce este recurso. Si no, no se podría producir

este recurso. Fue juzgada en el penal y hubo sentencia

en el provincial.

No se pueden recurrir en casación,

salvo si son recursos de casación de doctrina o por cuestiones

técnicas y legales.

Por eso, está este recurso. Perdona, Mónica.

Te tengo que mirar a los ojos.

Aquí hay dos menores.

Son las dos víctimas.

Mónica, buena puntualización preguntando qué pasaría

si esta mujer la condenen a cinco años.

Si quieres proteger a tus hijos,

sentirte culpable de que tu madre está en la cárcel por ti...

Pues 2,5 años pues estaría bien si podemos evitar una condena

de cinco.

¿Cómo vivíais en el recreo?

Yo vivía en un pueblo.

Los niños del colegio público

Miguel de Unamuno, en Arganzuela, Madrid,

van a tener preocupaciones, pero no por caca de vaca.

Rechazan la instalación

de una cocina industrial en un local contiguo al centro

y cuyas cuatro chimeneas están a pocos metros del patio del colegio.

Los padres buscan soluciones. El ayuntamiento dice que todo es

legal y la oposición exige cambios.

La apertura está cada vez más cerca y no hay solución

para estas cocinas fantasma. Patricia, los padres desesperados.

Preocupación por lo que se avecina. Los humos que van

a salir de esas chimeneas y también por el trasiego de repartidores

a domicilio. Este es el local donde se construyen las cocinas fantasma.

Este es el muro del patio del colegio. Esta pared con pared.

Como veis, hay una pequeña representación de esos padres

y también de vecinos que tienen esa preocupación.

Hablamos con Noelia. Tienes un niño en ese colegio.

-En septiembre, entra el pequeño. Además, soy vecina de la calle.

Entonces, la preocupación

es muy grande.

-Noelia, detectas de la construcción de las chimeneas,

¿sabías lo que era una cocina fantasma?

-No.

Al principio no sabíamos nada.

Sabíamos la problemática que llevaba la construcción de este negocio

en una zona residencial. Además,

en este caso, lo ponen al lado

de un colegio público de Infantil y Primaria con 900 niños y niñas

de 3-12 años.

A escasos metros del patio de primaria y también

de las ventanas de la mitad del colegio, ahora, por COVID-19,

siempre están abiertas.

También la peligrosidad de un negocio industrial

de estas características al lado de un colegio y de

edificios. Calculan 468 vehículos pasando por aquí.

Por las direcciones de las calles...

-Es una calle de único sentido.

Vemos coches aparcados,

pero no hay zonas de carga

y descarga.

Llegarán motoristas, riders...

-Tiene servicio de catering.

Llegarán camiones con las materias primas...

Es el perímetro completo del colegio y el porcentaje de vehículos

que va a incrementar el tráfico.

-Queda clara la preocupación. No solo de los padres.

También de los vecinos del distrito de Arganzuela.

Desde el Ayuntamiento de Madrid dicen que la actividad es legal,

pero tienen previsto inspecciones

porque son conscientes de los perjuicios para los vecinos

y revisar la norma que creen que podría estar obsoleta

porque data del 97.

Gracias.

Este fenómeno de las cocinas fantasmas, pues surge ahora.

Son cocinas enormes que se ponen para cocinar

que no hay restaurantes.

Llamas por teléfono

y hay grandes cocinas que hacen toda esa comida

para llevar.

No es un restaurante pequeño,

son sistemas muy grandes.

Aquí están nuestros compañeros.

He dicho caca de vaca.

Yo iba al colegio o en un pueblo.

No olía mal,

teníamos el colegio al lado

de un río. En las inundaciones del 82 nos tuvieron que evacuar

a todos.

Si no, el río se lo lleva.

En Valladolid olía por la azucarera. Valladolid es así.

(Risas)

Nos tenéis que poner la cabecera.

Es preciosa, la más bonita del mundo.

(Risas)

Vamos con inventos que puedo decir que son inventos que me dan asco.

El primero esta webcam tiene

forma de ojo humano.

Mueve el ojo ocular para mirar alrededor.

Además, parpadea. Por favor...

Es una cámara muy realista.

Es asquerosa.

-Hay cosas que hago delante

del ordenador y lo último que quiero es un ojo mirándome.

-Rellenar un Excel.

Que es muy aburrido. No quiero que nadie me mire.

Tenemos la mente sucia.

Tiene pestañas en el ojo.

Le han puesto un ojo bonito.

La siguiente. El peculiar souvenir japonés que escandaliza

a los usuarios.

Es un bolígrafo con parásitos.

Fue creado en Japón.

Tiene una gran tradición pesquera.

Dentro tiene anisakis, que puede provocar una infección

gastrointestinal.

Anisakis vivo... Correcto.

Es muy peligroso.

Para los que muerden el boli,

hay que congelarlo antes de morderlo.

-Imagina trabajar todo el día con este bolígrafo.

¿Qué hay de comer? Espaguetis.

Elena, no mires la tele.

Hay gusanos.

Es tarde.

Vamos a pasar a otro tema.

Da miedo.

Los científicos crean una espinaca que puede mandar e-mails.

Son científicos del MET

de Massachusetts.

Capta una cámara de infrarrojos

y mandar la alerta.

Por si no le tenía bastante asco a las espinacas,

ahora me envían mails.

Me parece muy interesante.

Es muy interesante para el calentamiento global.

La cosa tiene gracia.

Espinacas que envían mails.

No voy a poder dormir.

Martín y Marina tienen tiempo para nosotros.

Paula, nuestra compañera, decía que era la última de humor,

pero no es la última de humor.

-Os queremos enseñar una foto para la que no hay explicación

y es sorprendente.

Es esta imagen.

Un pastor en Inglaterra

hacía la fotografía.

Vamos a hacer zoom.

Vamos a ver lo que parece ser.

-Son ovejas en círculos sin motivo aparente.

Hemos investigado, hemos contactado con los expertos

conocidos y lo cierto es que...

-La noticia salido en titulares del mundo, incluso en medios asiáticos,

en Estados Unidos, el Reino Unido, y no hay explicación,

aunque hay una teoría que es la que parece más factible.

-Es un granjero gracioso que ha puesto comida

para las ovejas de forma circular.

-Ahora vamos con otras cosas para las que sí hay explicación.

Las da la tierra

y es del volcán.

-Es el timelapse.

al crecer la nube de cenizas,

se forman los cúmulos.

Hemos visto cómo se trasladaba por todo el Atlántico.

-Se puede ver desde el espacio la evolución.

Así se veía el 8 de abril.

Esta es la imagen más reciente que ha enviado el Copernicus.

-Ese manto de humo.

Se trasladaba.

El volcán está aquí.

Ha viajado a alturas muy elevadas.

Parece que no es muy preocupante.

Se hubiera producido lluvia ácida.

-¿Hacia dónde puede ir este panda del zoo de Moscú?

-Es el zoo de Moscú. -Mira, mira.

Quiere ir al espacio.

-Los cuidadores del panda decidieron

honrar el viaje a Yuri Gagarin.

No tiene interés en ir a Marte.

Seguimos con viento en el sur.

Rachas de más de 70.

Viento en el Cantábrico occidental.

Esto continuará en las próximas horas.

Le hacen la costa gaditana.

Avisos en áreas del noroeste.

La precipitación sigue avanzando por el sur.

Trazas de lluvia en zonas del centro peninsular.

No muy activas, pero podría haber precipitación.

Muchas nubes bajas.

En algunos casos, irán a menos.

Por el sur, llegan a los 3 l.

Nos han lluvias muy copiosas,

pero van a seguir evolucionando.

Arrastrarán polvo en suspensión.

Puede ser lluvia de barro en el sur.

Mal día para lavar el coche en la mitad sur de la península.

Algún chubasco en Canarias.

Tormentas en el interior peninsular.

Precipitaciones localmente fuertes.

Temperaturas que suben por el noreste

y bajan en la mitad sur peninsular.

24° en Galicia y Canarias.

Mañana la lluvia va a ser muy fuerte en Melilla,

en el sureste peninsular.

De hecho, hay avisos activados

en la ciudad autónoma, en Melilla,

avisos amarillos por más de 20 l en una hora.

El viento va a ser noticia en el sureste y noreste.

Cielo despejado en el otro punto de la península, en noroeste.

Esperamos una jornada muy estable y cálida,

lo mismo que la jornada del viernes,

que seguiremos con chubascos en el Mediterráneo.

(Música)

Quedan 100 días para la cita deportiva de cada cuatro años.

Está con nosotros Arseni.

Yo estoy nervioso.

Un año esperando una celebración, imagínate.

100 días para que comiencen los JJOO.

A la 1:00 del mediodía sería la hora a la que empezaría

o empezará la ceremonia de inauguración.

Empiezan el 23 de julio y acaban el 8 de agosto.

Sí.

TVE a tope.

400 horas, todas las estrellas, todos los deportes.

Es la ceremonia inaugural a la 1:00 del mediodía en TVE.

En la península.

A esa hora la veremos en directo en La 1.

La clausura es el 8 de agosto a en la misma hora.

Tenemos bastantes diferentes respecto a otros JJOO.

Llevamos un año de espera.

El coronavirus está marcando esta edición de los JJOO.

Por ejemplo, tenían previsto vender casi 8 millones de entradas,

algo más de las que había en Río.

De esos 8 millones, algunas estaban vendidas,

muchas estaban vendidas.

Algunas a extranjeros.

El gobierno nipón, el de Japón,

ha dicho que no pueden entrar extranjeros.

Es una de las normas que ya se sabe.

Van a tener que devolver más de 600.000 entradas

que habían comprado los extranjeros para ver esos de eventos.

En Brasil fueron 500.000 extranjeros que fueron a ver.

Japón solo podrán ir extranjeros, los atletas,

los periodistas acreditados, que también van a bajar...

Aquí van a ser la mitad.

Muchos medios de comunicación están empezando a decir

que no van a Tokio.

¿Se aceptan voluntarios extranjeros?

¿Turistas o asistentes?

Voluntarios.

Tienen más voluntarios que en Brasil, 5000 contra 80.000.

El 10% son extranjeros.

Sobre todo quieren hacer una excepción.

Estarán extranjeros voluntarios por el tema del idioma.

Necesitan a voluntarios que hablan muchos idiomas.

Tenemos récord de deportes.

Hay nuevos.

Sí. 33 deportes.

232 españoles clasificados.

España es una de las grandes potencias

en deportes de equipo.

Tenemos el equipo masculino de fútbol,

el masculino y femenino de baloncesto,

masculino y femenino de balonmano,

masculino femenino de waterpolo.

Estamos en esto con Australia

y Estados Unidos y Japón.

Lidia Valentín va a buscar la clasificación.

Los japoneses han montado una historia curiosa.

Hacen eso que se hace siempre las ceremonias de inauguración,

que es esconder o tener una sorpresa guardada.

El pebetero no está.

Nos lo hemos inventado nosotros. Sí, porque no está.

Nadie lo ha visto en el estadio.

Eso está guardado, es un secreto.

Dicen que están construyendo un coche volador.

¿Un coche volador?

Han cambiado la flecha por el coche volador

y que llevará la llama olímpica al pebetero.

Se ha filtrado a la prensa.

Ese sería el coche volador.

No sabemos dónde va a estar. El coche volador

llevaría llama olímpica.

Ahí se inauguran los JJOO 2020, pero el 2021.

Allí estará TVE. Volvemos en 1 segundo.

Continúa el pleno maratoniano en el Congreso de los Diputados.

Siguen las intervenciones de los grupos parlamentarios

tras la comparecencia inicial de Pedro Sánchez,

que ha ido al Congreso para rendir cuentas de la pandemia

y avanzar el plan de recuperación.

Ahora está hablando Aitor Esteban.

Tendremos que empezar por los pequeños detalles.

Por la eficacia de la burocracia.

Le pido que en estos temas, el ingreso mínimo vital,

la ley dice que tendría que estar el tema traspasado

en la comunidad autónoma.

No está moviendo nada.

No se está moviendo nada según mis informaciones.

No que lo acordáramos usted y yo,

lo dice la ley.

Es un momento crucial.

A vueltas con las transferencias.

Está pendiente la transferencia

de las competencias de gestión de prisiones al País Vasco.

El presidente Sánchez insiste en que su intención

es no pedir la prórroga del estado de alarma.

Este asunto ha traído cola en las intervenciones

de los grupos parlamentarios.

Así es, todos los grupos han intervenido hasta ahora,

salvo Vox, que ha pedido la eliminación inmediata

del estado de alarma,

lo que reclaman es una alternativa legal.

Inés Arrimadas pide a Sánchez que diga los españoles,

más allá del instrumento legal.

Casado ha insistido en su alternativa legal,

el plan de una modificación de la ley de sanidad del 86

que, aunque fue rechazada en el Congreso,

ha vuelto ahora a registrar.

Sánchez insistía en su intención de no prorrogar el estado de alarma.

-La intención del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma.

El éxito va a depender de la unidad de todos,

de la eficacia de nuestra coordinación

y de la responsabilidad individual.

-Legisle como ha hecho Merkel ayer.

Le hemos ofrecido,

la registramos en agosto, una modificación legal,

su vicepresidenta se comprometió en el Senado a hacerla

y conmigo telefónicamente.

Ya basta de pasar todo el día con la excepcionalidad constitucional.

-Al PP le podrá decir, y con razón,

que han cambiado 40 veces de criterio, es verdad,

pero a nosotros no nos puede decir lo mismo.

No se puede ir de aquí

sin decirle a los españoles que quiere hacer a partir del 9 de mayo.

-Se precipitó anunciando su intención

de que fuera el final del estado de alarma.

La responsabilidad de la pandemia

recae en las comunidades autónomas.

¿Qué os parece?

Todos le están pidiendo, sobre todo, saber.

La oposición, los socios

piden que haya una alternativa, plan B,

o que el estado de alarma se prorrogue.

Las cifras todavía no están controladas.

Casado asado el tema de modificar la ley del 86.

Estamos a un mes del estado de alarma.

A tres semanas ya.

Se podría mediante decreto urgente,

modificar en cierta manera,

pero es un poco precipitado,

pero habría que modificar

y lo dijo el Consejo de Estado con el informe

que se hizo para el recurso de la constitucionalidad

de la ley.

Se manifestó que se podía modificar

para que las comunidades autónomas tuvieran un poder mayor.

No se han parado a pensar.

Los ciudadanos españoles estamos concienciados,

entre comillas,

en lo que significa estar en el estado de alarma.

Tenemos interiorizados el toque de queda, cierres perimetrales...

Pero cuando decaiga el estado de alarma,

¿vamos a tener la suficiente responsabilidad personal

cuando no haya toque de queda?

¿El 9 de mayo de la noche nos iremos en casa a las 11?

(HABLAN A LA VEZ)

Me preocupa seriamente qué va a ocurrir el día después.

-Tenemos la experiencia del Tribunal Superior de Justicia.

En la vía de lo contencioso está resuelto.

Es muy complicado llevar una política común sanitaria.

Hablamos con una puede Canarias

y dijo que volveremos a estar en manos de los tribunales.

Eso es un desastre.

Es entre otras cosas,

porque desde que se toma la decisión política

hasta que el tribunal lo decide,

pasan varios días.

El caos.

Y el virus a sus anchas.

Hemos preguntado los espectadores con este lío.

¿Lo tienen más claro que los políticos?

He tenido que saltar el cable.

Otra opinión en esta misma línea.

El 30 de agosto es la que dio el presidente

en la que se preveía que iba a estar vacunado el 70%.

Opiniones hay de todos los tipos.

Una última opinión.

Con hashtag.

Gracias, Marina.

El estado de alarma ha sido uno de los focos de atención esta mañana,

pero uno de los momentos más polémicos

ha sido cuando Abascal ha sacado en la tribuna un adoquín.

Ha golpeado a Marlaska y a Podemos de alentar la violencia.

Antes de comenzar he visto un trocito de Abascal.

Entiendo que esta en campaña electoral.

--está

La moda de enseñar adoquines no suele traer nada bueno.

Están un pelín de fuera del Asamblea de Madrid.

¿Qué os parece la reflexión?

La teatralización...

Dice que la teatralización no sale bien.

Supongo que se refiere a Albert Rivera.

Llevó una adoquín.

Lo que ha buscado Abascal extraer la campaña de Madrid

--es traer

al Congreso de los Diputados.

La campaña todo lo trastoca.

Nos vamos a ir con Cristina.

Nos trae la última hora del Caravaggio.

¿Cómo está el patio?

¿Sabes que se pueden pagar hasta 200 millones

por un cuadro que alberga el Ministerio de Cultura y Deporte?

Ágatha tiene muchos secretos. Sale a la puja en 1500.

El Caravaggio... ¿Sabes dónde está?

-Es un secreto total.

-¿Cuál es tu relación con el Caravaggio?

-Porque la sala de subastas ha tenido la suerte del siglo.

-Donde trabaja tu pareja, Luis.

-Sí, lo que todo el mundo sueña...

-Lo vamos a explicar.

Es una bomba pictórica.

Una casa de subastas en Madrid

fue detenida el pasado viernes cuando el Ministerio de Cultura

sospecha que un cuadro que iba a salir a la venta por 1500 E,

sí, 1500 E,

y que podría ser original del pintor Caravaggio.

Su valía podría ser de hasta 200.000.000 E.

El cuadro pasa a ser de interés cultural

y ahora que vamos sabiendo más cosas...

Es de guion de Hollywood.

Coleccionistas de todo el mundo trataron de detener la venta

porque había ofertas...

Había ofertas millonarias

que llevaban esperando durante un mes.

¿Saben a quién tenemos ahora mismo para hablar con él?

A una de esas personas que pujó por ese cuadro.

¿Saben por cuánto dinero?

Por más de 1.000.000 E.

Antes de que hablemos por él, tú eres pareja de Luis.

Trabaja en esta casa.

Quiero saber si te llama ese día y te dice...

-Compra un cuadro, Ágatha.

-Sale el catálogo.

Sale por una parte el catálogo físico y el catálogo por Internet.

-De hecho una pregunta que no es lo del catálogo.

Eso lo he leído en los periódicos.

Quiero que me cuentes cómo has vivido

personalmente lo del cuadro.

-Esta es información confidencial.

Ha sido muy emocionante.

Estoy feliz.

30 años con el innombrable,

enterándome de todas las cosas de la política.

Luego, con Luis, una suspensión de pagos y ahora un Caravaggio.

Tuve la suerte de ir a verlo.

-Lo tasaste.

-¿Por qué sale a subasta si se sabía que era un Caravaggio?

-Vamos a saludar a una persona que estaba en esa sala.

Participó la carrera por hacerse por el cuadro.

Se llama Nicolás Cortés, anticuario.

Estamos apasionados con este tema.

Nicolás, ¿cuánto llegó a pujar por ese cuadro

de, supuestamente, Caravaggio?

-Me empezaron a llamar de media Europa.

Siempre comerciantes.

Todos eran comerciantes.

Es un cuadro que estaba sin descubrir.

La dificultad de que un Caravaggio

se convierta en Caravaggio es terrible.

El estado no era bueno.

Era más bonito en fotografía natural.

Después de la restauración, sería chulísimo.

Entre 150 y 200 millones.

-No se sabe todavía si es.

-¿Cree que es un Caravaggio?

-Iba a comprarlo en ese cuadro bajo mi criterio.

Tengo un equipo científico importante.

Encontramos un montón de documentación.

Seguramente, el cuadro vienen de un rey español.

Venía con "Ecce Homo" de Caravaggio.

-Aquí se está escribiendo mucho.

Viene de de una familia que tiene en herencia.

Corríjame si me equivoco.

¿Ponen el precio de salida por 1500 o es la galería?

Imagino que se la casa de subastas. -No, eran ellos.

-¿Querían que saliese por 1500 E?

-No sabían que era un cuadro...

-Han estado viviendo con un Caravaggio sin saber

que era un Caravaggio.

-Igual estaba en un pasillo.

-¿Ahora puede valer cientos de millones de euros?

-Sin duda.

Creo que la familia no tenía ni idea.

Si no, no puede sacar un cuadro de semejante valor.

-¿La casa Ansorena no sabía que ese cuadro tenía lo que tenía?

-Cuando los cuadros vienen de una testamentaría,

imagínate que somos dos hermanas.

Están testados por 1500 E.

Por eso, la sala Ansorena, al principio,

siempre respetar lo que está testado.

La sala tendría la obligación de cotejar eso.

-A mí esto me estremece mucho.

Esta familia puede decidir que no lo saca a subasta.

-Que conteste Nicolás.

La familia todavía tiene...

Es bien de interés cultural.

-La familia puede decidir no sacarlo a subasta.

Al haberlo declarado inexportable... Muchos amigos míos, me llamaron

y me preguntaron qué pasaba con eso. Pues vamos a ver qué pasa.

Yo tampoco quería dejar mis cartas sobre la mesa.

Ya me empezaron a contar que ha habido ofertas de tres a cinco

15, y dos italianos ofrecieron 20 millones en firme.

El Ministerio, no sé cómo lo supieron...

-Reaccionó fenomenal.

¿Esto ha pasado casi por casualidad es habitual?

-Habitual habitual, un Caravaggio,

no, pero he comprado cuadros mal atribuidos.

Nosotros, los comerciantes de un cierto nivel están acostumbrados

a comprar según su criterio y, cuando te juegas tu dinero,

a finales mucho.

-Hay gente que tiene en su casa porquerías

y creen que vale muchísimo dinero.

Y cuando les dices lo que vale se enfadan contigo.

-Ese cuadro del pasillo que hereda este de la abuela

y que no le haces caso, a lo mejor, de repente...

-Hay un 99,9% que sea una porquería.

-Es la nueva temporada de "La casa de papel".

-Podrían hacer una serie de televisión con esto.

-Vamos a poner que es un Caravaggio y que la familia lo quiere vender.

¿El Estado español tenía prioridad para hacerse con el cuadro?

-Siempre y cuando salga en subasta pública.

Lo que han hecho es declararlo inexportable.

El cuadro podía llegar a valer

200 millones pero ahora es muchísimo menor porque no puede traspasar

las fronteras. Ojalá que quede en El Prado, que es donde debería estar,

pero el Estado puede ejercer presión diciendo

que ya que no se puede exportar, les ofrecen menos dinero.

Les ofrecerán muchisísimo menos. Tengo experiencia sobre esto.

-La rabia que te ha dado no habértelo llevado tú...

-Me había cambiado la vida.

-Sería mejor dejar que se lo lleve el Estado

o quedártelo tú o algún comercial por un precio muy alto...

-Según el punto de vista de cada uno.

Para la familia, lo ético, sería que le dieran el máximo precio.

Así es la ley en Francia.

Si quieren el cuadro, paguen lo que vale.

Hoy en día me imagino que harán una oferta que no llegará ni al 10%

del valor real del cuadro fuera de España.

(HABLAN A LA VEZ)

Vamos a seguir muy pendientes de este tema.

Estamos pendientes de un comunicado en las próximas horas

que a lo mejor hace que esta historia se ponga más interesante.

-Un abrazo.

-Yo no sé quién es la familia.

A lo mejor deciden que lo quieren tener en el salón de su casa.

-Lo que seguro que van hacer es limpiarlo, estudiarlo

y eso puede llevar meses.

-Cambiamos radicalmente de tema.

Leo textual.

Que te calles, que estoy hablando yo.

Si te hago un comentario sobre tu ropa es para que no crean

que eres lo que no eres y, además, te lo digo porque te quiero.

Es el maltrato invisible.

Ella lo sufrió cuando era una influencer de moda

y tuvo que dejarlo todo y a todos.

Ahora cuenta su dramática historia en un libro titulado

"Te lo digo porque te quiero". Menuda pesadilla la que cuentas.

-Pues sí. Y lo peor es que está a la orden del día.

Me ha pasado a mí pero le pasa a un porcentaje altísimo de mujeres.

Escribes esta novela autobiográfica para ayudar a que a otras mujeres

no les pase lo mismo porque hay un momento en que estas en este tipo

de relaciones y no te das cuenta de que está sufriendo

una relación tóxica. ¿Por qué momentos tuviste que pasar?

Cuenta algunos para que la gente se vea o no reflejada con ellos.

-Todo empieza con pequeñas cosas.

Coartar tu libertad, decirte como te tienes que vestir,

con quien puedes estar, que la vas a volver...

Pequeñas cosas que se pueden confundir con preocupación

o cariño pero que, en realidad, te están controlando.

No te estás dando cuenta porque se supone que viene

de la persona que te quiere pero, en realidad, no.

-Y llega un día en el que ese maltrato psicológico pasa físico.

-Ojalá que no llegara ese momento.

Ojalá que todas nos pudiéramos dar cuenta pero, por desgracia, sí.

-¿Cuál es esa línea en la que puedes detectar que deja

de ser preocupación para empezar a ser control?

-En el momento en que empiezan las faltas de respeto.

Puedo tener una pareja y preguntarle dónde está o con quién está

porque me interesa y me preocupo pero no me enfado

ni te voy a faltar al respeto si estás haciendo algo

que no me parece bien y que, en realidad,

no está mal porque puede salir relacionarte

y volver cuando quieras.

En el momento en el que te empiezan a regañar por hacer lo que quieres

se empieza a pasar la línea entre preocupación y algo tóxico.

-¿Cuánto tiempo pasó?

¿Cuánto tiempo estuviste con esta pareja?

-De relación menos de un año.

Hay otras muchas cosas que, aunque no estés dentro de la relación,

ahí estaba.

-Y esa dependencia emocional que se genera donde conscientes un poco

ese maltrato viene por una carencia tuya o de dónde viene esa

conducta... En la parte víctima.

-Yo, personalmente, me sentía una persona muy fuerte en ese momento,

segura de mi misma, era influencer.

Era cuando empezó a crecer el mundo del Instagram y todo.

Yo me relacionaba con mucha gente, salía y entraba y no me sentía

con inseguridades ni nada. Sentía que tenía una vida fantástica.

Si yo, sintiéndome tan bien he caído en eso sin darme cuenta,

cualquier niña, joven, adolescente o adulta que tenga alguna inseguridad,

si yo caí, una persona que se sienta un poquito peor va a caer.

-Es que no tiene que ver con la seguridad de la persona.

Todos somos vulnerables.

Forma parte de la vida.

Pero también hemos crecido con una conducta del amor romántico

malentendido en el que parecía que los celos era que te quería mejor.

Y eso no es que te quiera bien. Quiéreme bien, no mucho.

-Hay un momento de negación

y de cómo me puede estar pasando esto a mí.

Que uno no asume estar en ese rol.

-No te lo crees.

Empiezas a justificarlo delante de todo el mundo,

a callarte delante de todo el mundo. Al final estás un poco incrédulo.

Te empiezas a poner una venda en los ojos sobre lo que te está pasando.

En ese momento te empiezas a aislar y cuesta abajo.

-Tuviste que salir de las redes sociales.

Tu medio de vida y de exposición... Tuviste que apartarte de todo.

-Es que las redes sociales son supercontroladoras.

-Es muy fácil seguir tus movimientos y verlos de otra persona.

Son muy complicadas cuando estas saliendo de una relación.

-Las redes sociales, en sí, pueden llevarte a ser tóxicas.

La relación de la masa de las redes sociales contigo

puede ser igual de tóxica que la de tu pareja contigo.

-Algo que me parece muy complicado es que en tu caso,

al ser influencer, estabas vendiendo felicidad en tus redes

y, sin embargo, viviendo una pesadilla.

Esa ambivalencia tenía que ser para ti terrorífica.

-Es el día a día de cualquier influencer.

Estás vendiendo que estás fenomenal, que colaboras con una marca,

que mira que bien estoy tomando en no sé dónde y, en realidad,

llegas a tu casa y te miras al espejo y no ves nada.

Estás vendiendo cosas

que nada más lejos de la realidad de muchas personas.

-Habría que tener derecho a poner cosas normales

o tristes en las redes sociales.

-Es la dictadura de la felicidad.

Hubo un especial que se llamaba así en un programa.

La "Happy-cracia".

-Y la frase de quien bien te quiere te hará sufrir.

-Lili, eres muy valiente. Estás ayudando a mucha gente.

Gracias y un beso. -Muchas gracias.

Leo textual esto.

-Lo de que se pueda fumar en las calles es un despropósito.

Lo dice Santiago Segura apoyando la petición de los médicos

para eliminar el tabaco en lugares al aire libre ya que,

según los sanitarios, supone una emisión de aerosoles

y aumenta el riesgo de contagio de la COVID.

-Pues muy bien.

-Yo no fumo. Por lo tanto, la propuesta no me afecta.

Entonces no me parece mal.

-Yo soy hija de un fumador pero Santiago Segura

es muy cabal, si lo dice...

-Yo creo que si estamos hablando de aerosoles,

de cuántas personas pueden estar en una mesa,

yo me encuentro constantemente en Madrid gente con la mascarilla aquí

fumando y caminando.

-Vamos a saludar al doctor Carlos Jiménez Ruiz, neumólogo

y presidente de las hace española de neumología y cirugía torácica.

¿Cuánto riesgo real supone el humo para contagiarse el virus?

¿Esta exposición es muy peligrosa?

-Buenos días a todos y muchas gracias por invitarme.

Uno de los mecanismos de transmisión del virus es a través

de la expiración. Cuando un fumador consume un cigarrillo,

le da una calada al cigarrillo,

y expulsa ese humo, en esa expulsión de humo hay una mayor cantidad

de virus que la que puede haber en una exhalación normal.

De eso se trata un poco del asunto.

-Piden que la normativa,

que ahora mismo parece que es laxa en este sentido,

no se multa a la gente por fumar en la calle ni en las terrazas.

-Hay una normativa que se ha hecho a consecuencia de la nueva normalidad

en la que se especifica que es importante llevar mascarillas

en espacios abiertos como en espacios cerrados.

Llevar mascarilla en espacio abierto,

la obligación de llevar mascarilla en espacio abierto,

ya lleva implícito que no se debería fumar en los espacios abiertos.

-En Baleares creo recordar que decidieron que solo se podía fumar

quieto, sin caminar,

y tenías que estar en una zona que no fuera de paso.

No valía en mitad de la calle.

-Con virus o sin virus yo no me tengo que tragar el humo

de los demás. Que la gente fume en su casa.

-Esta medida tenía que haber sido prepandémica.

-Es una medida sana para todos.

-En el año 80 el Ministerio de Sanidad ya pidió a televisión

que no fumaran en pantalla

y no se pudo hacer porque en la televisión se fumaba.

-¿Cree probable que se acabe eliminando...?

Fumar en un local nos parece una barbaridad

y hace cuatro días era normal.

¿Vamos a llegar a prohibir fumar por las calles?

-Lo más importante es lo que ustedes han estado diciendo

en esta pequeña charla. Lo que está claro es que la población

general española, cada día, está más sensibilizada

del daño que le puede producir estar sometido a aire contaminado

por humo de tabaco. Lo que está claro es que cada día

la población general española quiere estar aislada

de ese aire contaminado por humo de tabaco.

El día que eso lo consigamos en el 100 % todo el mundo,

aunque sea fumador, comprenderá que no debe fumar en espacios cerrados

y que no debe fumar, incluso, en espacios abiertos

en los que tiene al lado una persona que no fume.

El fumador, él mismo, tomará la determinación de autoexcluirse

y fumar allí donde a nadie pueda molestar.

-En los bares pensábamos que era imposible.

(HABLAN A LA VEZ)

-Tenemos claros los problemas de contaminación medioambiental

y, sin embargo, el del tabaco no somos conscientes de ello.

También es contaminación.

-Gracias por aclararnos

y a ver cómo sigue esta lucha por eliminar el tabaco.

Teniendo en cuenta las muertes que causa anualmente en este país,

sería una buena noticia. Un abrazo.

-Genera 9000 millones...

Genera muchos millones de euros y puestos de trabajo.

Más de 40.000 puestos de trabajo.

-Economía y salud ya sabemos que...

Llevamos un año hablando de eso.

-Es como cuando se habla de la tauromaquia.

También hay una industria detrás.

Si queremos que la sociedad evolucione hacia una sociedad

mejor hay que hacer determinados sacrificios.

-Además es un sacrificio por la salud de la gente.

Pero no todo el mundo lo entiende igual.

-Es la educación. No me eches el humo.

-Salud es ver "MasterChef".

El primer expulsado de "MasterChef" nueve.

Han empezado muy fuerte.

En 1 minuto Jesús en plató.

"MasterChef" volvió anoche con su novena edición a TVE.

Los aspirantes lucharon por quedarse en los fogones.

La dura historia de José María...

-Me he criado con mi abuela. A mi padre no lo conozco.

Mi madre es toxicómano.

-La vida de Robin.

-Soy un chico "trans". Hace año y medio empecé la transición.

-Fran con sus ofertas.

-A 8,50 el kilo. Un precio solvente. -Y la sinceridad de

Eugenia.

-Tenía las tetas grandes.

-Vivimos la primera expulsión de la temporada.

-Jesús. Pues de la cocina de "MasterChef"

a la de "La Hora de La 1". Jesús. ¿Qué nos traes?

Lo de barro sucio es un poco... Algo así, dijo, ¿no?

-Lleva una mucosa que sale como un barrio como blanco y tal.

-Pero el chef os dijo que había que quitarlo.

-Lo quité, pero se coló un poquito.

-Tú eras abogado. -Soy abogado.

-Has tenido pleitos con tesoros escondidos.

-Hoy día los abogados se especializan

en una cosa muy concreta,

pero hace 45 años que empecé nos dedicamos a todo.

He llevado cosas con narcotraficantes,

búsqueda de tesoros, piratas...

-Estamos hablando con gente que inquieta.

-Entre el Caravaggio y el cazatesoros...

-La campana de Santamaría vino en un barco de San Salvador,

que se hunde en la costa de Portugal y me pongo en contacto

con un buzo italiano, el tío que más sabía del archivo

de Indias en Sevilla, y localizamos el barco y encontramos

la campana de Santamaría. Fue la campana de la nave que se hundió

en las Antillas. Ahí se quedó la Santamaría,

se quedó con los restos e hicieron la primera ciudad de las Américas

y cuando volvió Colón se habían comido los indios a todos

los españoles que quedaban, pero la campana seguía allí

y fue el emblema del descubrimiento de América.

-Te hemos descubierto a quien "MasterChef" pero a Ofelia también.

Te ha mandado un mensaje.

Creo que su familia no está demasiado contenta.

Vosotros contáis toda vuestra vida.

-Y vaya vidas.

-Hay alguna tremenda.

-Ninguno normal.

-Me ha llegado un WhatsApp diciendo que mi padre está cabreado.

-Es que Ofelia no tiene filtro. Puede ser muy bueno o malo.

-Vamos a escuchar las confesiones de Ofelia parte uno.

-¿Porque te has criado en internados?

--Por qué

-Mi padre le puso los cuernos a mi madre con la niñera.

Como la custodia no iba para ninguna... Yo no era muy buena.

Y me mandaron a un internado.

-¿Era mona la niñera?

-A ver, tenía... Las tetas grandes.

-A nivel de programa los jueces, eso de la niñera era fea o guapa,

a lo mejor... Todo el mundo tiene su público.

-Pensamos que no iba a llegar a ningún lado y después...

Ha llegado, ido pegando pasos y cada día mejor.

-¿Ya tienes algún favorito?

Es muy complicado, porque acabamos de empezar, pero...

-A mí me gusta Dani, el vasco.

-Tiene que ser frustrante que con todo lo que cuesta llegar

y con todos los casting y todo lo que hay que hacer,

salir el primer día.

-Pero ha conocido Mallorca, que está muy bien.

-La conoce porque tiene un yate. -Un barquito pequeño. Alquilado.

Para mí el mejor era Dani de los que había.

Y ahora, probablemente, María, que la expulsaron

y en la repesca vuelve a entrar.

-¿Estás contento con tu paso?

Los jueces dicen que te cambia la vida.

-Ninguno.

-¿Te has visto muy diferente por la tele?

-Sí, me ha impresionado. Te quedas como mirando a Cartagena.

-Tienes dos hijos. Y nietos.

¿Qué crítica te han hecho?

-Se quedaron un poco así cuando dijeron que estaba en "MasterChef".

Poco a poco han ido entrando. Ayer me llamaron y están encantados.

Todos los amigos y la familia.

-Y la caja. ¿Qué hay?

-A ver si va a ser barro.

-Qué rico. Qué bueno esto.

-Para el aperitivo.

¿Lo has hecho tú?

-No, no, no. Habéis tenido la suerte de que no.

-Gracias a todos. Mónica, despides.

Antes de ir nos vamos a conectar con el pleno del Congreso,

que sigue en marcha.

Están interviniendo los últimos Grupos Parlamentarios

que quedaban por hablar. Son las respuestas a la intervención

del presidente del Gobierno que ha comparecido para rendir

cuentas sobre la pandemia e informar sobre el plan de recuperación.

El presidente ha avanzado que prorrogará tres meses

la suspensión de desahucios

y la moratoria del alquiler tras el 9 de mayo.

Pues nos vamos y volvemos mañana.

Un beso y gracias por estar desde las 8:00 de la mañana.