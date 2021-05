La hora de La 1 - La hora de la actualidad - 13/04/21

Nos trae lluvias.

Se adelantan un poco respecto a lo que parecía ayer.

Esperamos que ya sea el preludio de los cambios de siguientes días.

Las cantidades ahora mismo más importantes se registran

en el noroeste, en particular, en Galicia.

En La Coruña, Orense, en Cangas, 15 l ya.

También llueve en Salamanca y el norte de Extremadura.

Y en otras zonas de Zamora y el suroeste.

Alcanzan puntos de la meseta sur.

Por lo tanto, la precipitación,

en el modelo, se extiende hacia el centro,

en este y el norte.

No obstante, vamos a notar aumento de la nubosidad,

inestabilidad y precipitaciones. También aumentan en Canarias.

70 km/h en Portbou.

Oleaje y vientos.

Alturas importantes en este sector del Mediterráneo.

En la costa mediterránea.

Mañana se extenderá los avisos a más puntos del mar de Alborán.

El mapa de símbolos, con las precipitaciones

que se extenderán hacia el este, aunque de forma más débil,

llegarán de forma más ocasional.

Es posible que no se produzca nada en el Cantábrico oriental

ni en la costa mediterránea.

Temperaturas cortas en la mitad norte.

Valores que, en muchos casos, vuelven a los 0°.

En el suroeste, calor. 28° en Sevilla. Mañana,

precipitación en zonas del centro peninsular,

pero la más fuerte va a caer en el sur. Sobre todo,

en el estrecho.

Fijaos para el jueves.

Atención a la lluvia fuerte en el sureste peninsular.

Van cambiando los modelos.

Lluvia muy fuerte en Melilla,

en el norte de África,

precipitaciones intensas.

Noreste peninsular, suroeste y otras zonas.

El viernes, precipitaciones en el sureste peninsular.

Parece que se trasladan al Mediterráneo los próximos días.

Arrecia el temporal en el mar de Alborán.

Aviso por oleaje en Cádiz y otros puntos de Andalucía,

también en Melilla.

Más persistencia de nieblas

en el suroeste peninsular.

Ambas jornadas, con temperaturas nocturnas con pocos cambios

y ligeros ascensos la próxima noche.

Las diurnas continúan en descenso prácticamente generalizado.

Ambiente frío, incluso fresco

en muchas zonas de España.

Nuestra mesa de hoy

con Fernando Ónega, Marta Nebot...

Vamos a repasar los datos de la pandemia.

Luis y yo vamos a conjunto.

Los datos de la pandemia.

22 744 nuevos contagiados.

197 personas han muerto. La incidencia acumulada

sigue subiendo, estamos en 199.

Luis, queremos ver la comparación de antes y después de Semana Santa.

Va a haber mucho rojo.

Se calienta el mapa necesariamente. No solo en España.

También pasa en el mundo entero

y en Europa particularmente.

Estaba un poquito rojo. Vamos oscureciendo.

En general, solo nos da buenas noticias ahora

la Comunidad Valenciana.

Es la única que ha bajado desde hace un mes. Murcia está igual.

Preocupantes, País Vasco,

Madrid... Todos los indicadores van hacia arriba.

Navarra, 425.

Tremendo. De momento,

el ascenso no es como el de olas anteriores.

Estamos pendientes de si es una ola a una tendencia ascendente.

Fernando Simón nos explica la subida de esta semana.

Vamos a ver la transmisión que se produjo, aproximadamente,

de arriba abajo, durante la Semana Santa. Frenar lo que ya pasó,

pues no podemos hacerlo,

ni lo que ya pasó y lo que pasó en dos o tres días posteriores.

Podemos frenar lo que pueda pasar de aquí en adelante.

Frenar lo que ya pasó,

no podemos hacerlo como podemos frenar lo que pasará en adelante.

Hay que mantener las restricciones y la vacunación,

que es lo importante.

¿Podremos llegar a hito anunciado por el presidente?

¿Es el único modo de detener los contagios?

La primera la vimos hace un año, que es cerrar todo.

La otra, la vacunación.

Hablábamos del 70 %.

Desde hace unos meses, todo apunta que va a ir

creciendo para controlar la transmisión. Ahora mismo, cada

vacuna puesta es fundamental, máxime, cuando parece que estamos

abonados a perder el tiempo con las polémicas con AstraZeneca

y las revisiones éticas de la Sputnik

y los trombos que aparecen con Janssen. Cada vacuna salvavidas

del que se la pone y de todo el mundo, ahora mismo,

tendría que ser pensamiento único, si me permites.

Datos de vacunación. 553 000 dosis desde el viernes.

Echamos un vistazo a los datos de Sanidad.

Hacemos cálculos.

6,56 % es el total de la población inmunizada, con una primera dosis,

un 16 %. Aumenta el ritmo de vacunación con respecto

al inicio de la campaña.

Si echamos un vistazo por las distintas administraciones

de dosis que se van conociendo,

vemos que hay un aumento

en esta gráfica. El día en el que tuvimos la mayor inoculación

de dosis, fue el 29 de marzo, se contaba sábado y domingo.

Fue algo más de un millar.

La recta empieza a subir desde la segunda-tercera semana de marzo.

Ojalá podamos dar datos que llamen a la esperanza.

Tenemos con nosotros a una de las personas que ha llevado

el ensayo de Janssen en España.

A partir de mañana,

esta vacuna llega a España.

Es importante que se inocula esta vacuna porque

es de una dosis.

Tenemos a un investigador en el hospital de Badalona.

Allí se llevó a cabo la tercera fase del ensayo

de la vacuna en nuestro país.

Buenos días. Lo más significativo,

lo que hemos destacado más porque va a incrementar el ritmo

de vacunación es porque es de una sola dosis.

¿Por qué hay una sola dosis?

La estrategia es distinta a la de las otras compañías,

que generaron datos con dos dosis.

Están viendo si con una dosis solo sería suficiente o no.

Con una dosis, tenía datos de eficacia.

Está registrado en una dosis.

Ahora hay un ensayo clínico para ver si una segunda dosis

produce un beneficio adicional o no.

Se plantean la posibilidad de poner una segunda dosis

de la vacuna de Janssen.

Estaba predefinido en el estudio de esa vacuna.

Veremos si esta segunda dosis prolonga la inmunidad en el tiempo.

Es un estudio que iba a durar dos años. Veremos si la inmunidad

dura más con una dosis, dos dosis o solamente con una

y la necesidad de dar la segunda dosis.

Vamos a dar claves de la vacuna de Janssen. Después, seguimos

con usted. Hemos comparado varias vacunas. Estas tres

están basadas en la misma tecnología.

Janssen se registró

con una sola dosis,

AstraZeneca, con dos a 28 días. Sputnik, dos dosis a 21 días.

Janssen, en noviembre, arrancó

su ensayo clínico con dos dosis y todo parece apuntar

a que acabaremos necesitando una segunda dosis de algún tipo,

aunque sea para mejorar la inmunidad y protegernos

contra las variantes que emergen ahora mismo.

José, si se tuviera que poner en la segunda dosis,

¿qué intervalo de tiempo pasaría? En el ensayo clínico,

se administra cada dos meses.

Ahí datos, con el ensayo clínico de registro, de una dosis,

que una de las cosas buenas es como que el estudios fue posterior

y había variantes circulantes,

británica, sudafricana...,

Esta vacuna demostró eficacia respecto a estas variantes.

Haya algo que me gustaría destacar.

Con una sola dosis,

esta vacuna es capaz de evitar enfermedad grave

y muerte por COVID-19 en más de un 90 %. Es un dato muy

importante a la hora de tener en cuenta estos datos.

Son importantes las diferencias entre las tres vacunas

y la efectividad. Frente a enfermedades graves, es muy alta.

Son tremendamente efectivas.

Para todo lo demás, es cierto que varían.

Nuestro invitado nos lo va a remarcar.

El 66 % es un promedio. Hay un margen de confianza

y hay cifras distintas en función de los países. Va variando.

Tenemos que recordar que las cifras no se pueden comparar verticalmente.

Son ensayos distintos. Es decir,

que nadie saque de aquí que AstraZeneca protege

más que Janssen.

Tenemos que hacer un ensayo con las tres juntas.

Salvo Sputnik,

todas están aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento.

Hay algunas cifras ya.

El ensayo clínico que se hizo en Janssen empezó a incluir

sudafricana y otras variantes,

sobre las que tenemos cifras negativas,

que sería un tanto menos efectiva,

ahora mismo,

AstraZeneca es algo menos efectiva con la mutación que caracteriza

a la sudafricana y otras variantes.

Aquí sabemos que menos.

El resto, tendríamos que verlo. Tenemos menos datos de Sputnik.

¿El hecho de que no sepamos si protege contra la variante

sudafricana podría ser uno de los motivos por el que se piense

en la segunda dosis de la vacuna? La eficacia era menor.

El número de pacientes infectados por esta variante era menor.

Tendríamos que tener más datos.

Ahora, con el estudio que hay, en los datos se generaron

con el estudio de registro.

En el ensayo clínico,

se podrán generar más datos

con las nuevas variantes.

Las variantes están circulando ahora.

Además, sabremos si los voluntarios que han recibido dos dosis

tienen menos casos de infección por las nuevas variantes.

Lo sabremos en los próximos meses.

-Hay una cosa muy importante.

Cuando tenemos indicación de que algo funciona peor,

esto de que AstraZeneca

protege menos... Normalmente,

no están basados en ensayos clínicos robustos que tienen

en cuenta todas las patas del sistema inmunitario.

Todas funcionan muy bien, al menos, lo que nos preocupa en España.

También hay una diferencia entre las tres que es el precio.

Es algo distinto. Como sabes,

lo tenemos que poner entre comillas. No son plenamente públicos.

Por dosis, unos nueve euros por dosis para Janssen.

Sputnik, unos nueve euros de promedio.

Como Janssen es una dosis, pues AstraZeneca es más barata.

Después, vendría Janssen.

Y, por último, Sputnik.

Un día de estos hablaremos de la vacuna china.

Dicen que Sinovac tiene una efectividad muy baja.

Es lo que ya ha declarado de manera inusitada

un responsable de salud chino.

Tienen problemas de efectividad en general con varias

de las que tienen aprobadas ahí están viendo

para ver si pueden mezclar varias

y probar regímenes distintos

para subir esa efectividad. No tiene nada que ver

con lo que sucede en Europa.

Allí quieren cambiar la estrategia para tener mayor efectividad.

José, volviendo a Janssen,

respecto a los tramos de edad a los que se aplicaría,

en principio,

el gobierno dice que será para personas entre 60-69 años,

entre 70-79,

¿hay una limitación de edad?

¿A qué grupos de edad se puede aplicar?

La limitación está basada en el plan nacional de la campaña

de vacunación.

No tiene una base científica.

De hecho, en los ensayos clínicos se ha representado

toda la población por encima

de 18 años.

Hay un 20-25 % entre 18-40.

Otro 25 % entre 40-60 y un tercio por encima de 60 años.

No se ha visto que sea más

o menos eficaz en ninguna de las franjas de edad.

Podríamos utilizarla en todas las personas.

Limitarla a una franja de edad,

pues el depende del diseño del plan de vacunación y las

alternativas de las vacunas

para cada franja de edad.

José, le pregunto por los efectos secundarios de Janssen.

Ya sabes toda la polémica que ha habido con los efectos

secundarios de AstraZeneca

y su relación con los trombos.

Muchos expertos alertaban

y ponían encima de la mesa,

no era cuestión de alarmar,

sobre el hecho de que Janssen es una vacuna que tiene la misma

tecnología de AstraZeneca

y dentro de sus efectos secundarios son raros están los trombos.

Exacto.

Vuestro compañero lo han resumido muy bien.

El mensaje es que las vacunas salvan. Con Janssen,

también ha aparecido algún caso de trombo.

En concreto, hasta donde sé, cuatro casos de trombos

entre 5 millones de vacunados.

Supone que es un efecto secundario, si es un efecto secundario

muy raro y el beneficio supera al riesgo.

Estamos viendo el gráfico que hicimos entre beneficios

y los riesgos de AstraZeneca en un escenario

de transmisibilidad muy alta.

Sobre todo, personas mayores,

partir de los 50-60 años,

el riesgo de tener una enfermedad

grave debido al COVID-19 es mucho más alto que el riesgo

a tener enfermedad grave por ponerse la vacuna.

Sería más o menos igual con la vacuna de Janssen.

No sabemos si será el mismo riesgo que con AstraZeneca.

La relación beneficio-riesgo está muy clara y ahí tenemos que ir.

-Estos días hemos visto grafismos muy parecidos.

Estos trombos, 5-15 días después

de la vacunación y uno se vacuna una o dos dosis en la vida.

Las consecuencias de tener

la COVID-19 lo sumas cada semana que pasa.

La gráfica crece cada vez que uno no está vacunado. Es incomparable.

José, gracias por estar con nosotros. Gracias por su trabajo.

Gracias, buen día.

Siempre es bueno dar las gracias a gente que se le ocurra.

Sabe de lo que habla.

Es lo que tenemos que escuchar en este momento.

A los especialistas y los científicos.

Hay que guiarnos de lo que digan a pies juntillas.

Janssen llega mañana y es de una dosis. La visita de la ministra

de Exteriores a Letonia se ha hecho viral.

Está posando en este photocall con representantes de Estonia.

Va con mascarilla quirúrgica.

Sus dos acompañantes llevan

unos collarines. Realmente, es un dispositivo electrónico,

que es un purificador de aire. Purifica el aire que estamos

respirando.

En este caso, en Estonia lo han sustituido por las mascarillas.

Por eso, no lo llevan.

Boticaria García está aquí para explicarnos cómo funciona el chisme.

Me encanta lo de chisme.

Es un collarín más o menos como el que tienen ahí.

Tiene unos agujeros debajo.

Supuestamente, entraría el aire.

Hay unos led y purificar

y el aire y saldría por arriba.

El aire entra por aquí,

lo purifica y sale por arriba.

Dos problemas, seguridad y eficacia.

El ultravioleta C está desaconsejado con los principales organismos...

Es mutagénico.

Puede provocar un cáncer.

Llevarlo al lado del pulmón,

tiroides, corazón...

Vamos a suponer que es seguro.

Vamos a ver si es eficaz.

Vamos a pensar que, realmente,

la universidad, que son estudios independientes y han descubierto

que es muy seguro y eficaz.

¿Vales el problema?

Aunque respires el aire que está aquí, pues te estoy echando todo.

Te tienes que proteger.

Bueno, te puedes poner una pantalla aquí encima

para protegerte.

Las pantallas salen por arriba

y por abajo. No me protegería de que hable si estornudodes

y llegué aquí.

Tampoco protege a los demás.

Hablábamos de las mascarillas

egoístas de la válvula.

No hay nada más egoísta que tú estés respirando puro

y echar todo lo demás al resto.

Después de ese viaje,

ha habido varios contagiados. Había mucha gente

con la mascarilla-collarín.

Una pregunta para la boticaria. ¿Por qué el aire entra por aquí?

Tiene una especie de aspirador. Como hay un flujo de corriente...

Si tienes un dispositivo que expulsa aire por arriba,

pues es más sencillo, pero no es nada cómodo.

-Si es aire de tramontana, pues no.

-En el caso de que fuera fantástico,

pues ni siquiera lo es.

No hemos dicho en el resto.

Venga, una porra. -1000 E.

-300.

-279.

-Es una colaboración público- privada de Estonia.

Cualquier cosa que salga de Estonia lo pongo en referencia.

Nos da 200 000 vueltas en inversión científica.

Yo he trabajado con el gobierno

de Estonia. A la gente le da igual

si tiene eficiencia o no o solo se protegen ellos.

Ellos dicen que hay una razón aritmética porcentual.

Como no afecta a los asintomáticos,

pues tenemos un porcentaje

de gente menor al que no le puede llegar el virus.

Utilizan la aritmética progresiva.

Evita que te contagies y cada vez habrá menos gente contagiada.

(HABLAN A LA VEZ)

En ese país, hay una corriente que interfiere con la mascarilla

porque es perjudicial para otras cosas

y buscan otras fórmulas.

-Hablamos de salud pública, un riesgo y un estudio independiente

de una universidad que no está validado por ningún otro organismo.

-No digo que esté de acuerdo, simplemente, te explico...

(HABLAN A LA VEZ)

Hay algo muy bonita que ponen en su web.

Es un asterisco bien gordo.

Dicen que no es un EPI.

Que en ninguna situación donde tengas que llevar EPI,

pues no puedes llevar esto.

-En el ámbito en el que habla el compañero, pues hablamos de avances.

Como dices tú, no es perfecto, pero ese dispositivo lanza aire puro

para ti y para 15 más. Es lo que dice la información

publicada textualmente.

Luego, a favor del cacharro, bueno, habrá que ver el desarrollo que

tiene. En 2020, hablamos de 2000 millones,

dicen aquí, 1,5 billones

de mascarillas acabarán en los océanos.

¿Esto es sostenible? -No lo sé.

-Está bien que una ministra pueda dar un voto de confianza,

por lo menos, a un presunto avance...

(HABLAN A LA VEZ)

Puede cambiar cosas.

Teniendo en cuenta que el misterio de Sanidad,

la OMS y los organismos reguladores desaconsejan el ultravioleta C

para acabar con el virus...

(HABLAN A LA VEZ)

A ver si no tenemos el virus y vamos a iniciar un cáncer...

No puede ser que haya días que estemos a favor de la innovación

y otros días...

(HABLAN A LA VEZ)

Digo que es muy preliminar.

Lo que ha dicho la compañera es cierto. También los datos

que está dando el gobierno

hasta donde sabemos.

Ahora mismo, esto solo sirve para contagiar al resto.

-Me parece un enorme riesgo.

Veo esa foto y no lo entiendo.

Si no está testado,

si no está garantizada la seguridad de su instrumento,

que no es una EPi,

¿cómo se reúne con la ministra del Gobierno de España?

-Puede que esté manteniendo las distancias.

-En esa foto... -Poquito.

-Insisto...

Marta, mira ese plano, por el amor de Dios.

Alarga el dedo y toca a la señora.

El tema no es tanto si esa foto concretamente da un poco de espanto.

Puede darlo.

Tampoco están relevantes y ese aparato está tan testado.

--es tan

-¿Cómo que no es relevante?

-Yo no te interrumpo.

Durante mucho tiempo,

muchas de las cosas que sabemos...

-Es ineficiente.

Permite entradas y salida de aire.

-En Estonia están trabajando en un modelo de promoción

de la innovación.

Hemos cortado la foto.

Están en tres pantallas distintas.

Me estaba haciendo dudar.

Los hemos separado nosotros.

Vamos a volver al País Vasco.

Tenemos a Eva.

Está haciendo una ruta.

Estamos pendientes de esa entrada de cierre de perimetral

en Guipúzcoa por los datos.

¿Dónde estás?

Ah, mira, en la carretera.

Hemos parado en la carretera.

Nos interesaba ver cómo están las carreteras secundarias

en el País Vasco.

Estamos muy cerca de Lorrio. Vamos camino de Mondragón.

Ahí se ha puesto uno de los puestos de control de la Ertzaintza.

Es muy importante que los vehículos se vayan parando.

No se puede pasar de una comunidad a otra,

ni siquiera de un pueblo a otro.

Hay que limitar los movimientos.

Todo para parar la tasa de incidencia es de 472

que hay Bilbao

y 320 en el País Vasco.

Permanecen cerrados 27 municipios.

Por ahora se está haciendo caso a las medidas.

Vamos a ver cómo está el control de la Ertzaintza en Mondragón.

Luego os lo contamos.

(Música)

Seguimos.

Llegan los chicos.

De verdad...

Antonio, Antonio.

Tiene una disciplina militar.

Salta en paracaídas.

Cuando grita detrás, lo oímos aquí y en Cuenca.

Antonio, se le oye en Telecinco.

-Que salga y salude.

-Di hola.

-No te puedes callar.

-La portada de "La Vanguardia".

Propone pagar hasta 12.000 E por año de jubilación aplazada.

Ojo, hasta es la clave.

Inglaterra abre...

-¡Uf!

-Se están tomando unas cervezas...

-Mira, mira.

-Cada uno tiene pinta de pedir otra seis.

Más cervezas que personas.

Tienen un problema, pero no es el COVID.

Mira qué sonrisas.

-Qué gusto.

-Y con la mierda de clima que tienen.

(RÍEN)

-El de atrás nos brinda con nadie.

Este ya está brindando solo.

-Janssen aterriza en España.

Destinará sus primeras dosis al grupo de 70 a 79.

La vacuna chupito.

-Mamá, Rosa, Valladolid.

¿Estás bien?

Nos comunicamos por aquí.

El otro día dije eso y la llamaron.

Para preguntarle si está bien.

No te toca todavía.

Es para saber si está bien.

Google recordará a los usuarios que levanten la cabeza del móvil

cuando caminan por la calle para evitar accidentes.

¿En serio? Sí.

-Así es como trabajamos.

"Mira al frente" es como se llama.

-Nos empieza a tratar con una condescendencia...

Es el padre pasivo-agresivo:

"A ver, mira adelante".

"¿Buhardilla se escribe así? Qué asco de humano".

-Con todo lo que podía estar haciendo...

-Bolardo en la rodilla.

-Vendría bien que el móvil me dijera:

"¿Haces caca ya? ¿Qué haces aquí sentado?

Haz fuerza en algún momento".

-Una "chorrinoticia" más.

Vamos con la cabecera.

-Las "chorrinoticias".

Ya has mirado Twitter dos veces.

Ikea da instrucciones para montar una escobilla del váter.

Imagina el concepto que tienen de nosotros

para imprimir esto.

-Es que no queda claro del todo.

Tiene un número uno arriba por si no te queda claro.

-Que silencio ahora. Vaya dos.

Con la escobilla...

Bueno, vamos a dejarlo.

Vamos no mentir y enseguida volveremos.

Seguiremos el juicio contra Igor el Ruso.

Vamos a escuchar cómo justificaba ante el juez la muerte

de los dos guardias civiles.

No tenía intención de matar a esas personas.

Si hubiera tenido intención de matarles,

hubiera disparado en la cabeza.

No tenía intención de matarlos.

Si no tenía intención de matarlos,

¿por qué no se quedó escondido y se dio a la fuga?

-Ya estaba en el coche.

Vamos con una última hora.

Doble crimen en Las Palmas de Gran Canaria.

Olivia.

Un joven de 19 años ha sido detenido

por matar presuntamente

y apuñalar a su tío,

que presuntamente habría matado a la abuela del detenido.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de Palma de Gran Canaria.

La Policía investiga lo ocurrido.

El detenido habría reconocido los hechos,

un chico de 19 años.

Estaremos pendientes.

Continúa el juicio por el asesinato de Eduardo.

Hoy declara ante el juez el acusado del asesinato

del vecino en plena calle.

¿Han empezado las declaraciones?

-Acaban de empezar las declaraciones de este caso.

La Fiscalía pide 27 años de prisión para el matrimonio.

También piden 730.000 E para la familia.

Recordamos los hechos que ocurrieron el 22 de diciembre de 2018,

cuando Pedro fue asesinado por este matrimonio

en la plaza del barrio donde vivía.

El día que ocurrieron los hechos eran las 10:00 de la noche.

Supuestamente, Olga entregó el arma a Pedro

y ordenó que le matara.

Pegó tres tiros en la cabeza y dos en el tórax.

Se fugaron a Roquetas de Mar.

Fueron hallados un mes después por la policía.

La rabia se apoderó del barrio.

Los vecinos incendiaron la casa de los acusados.

Están haciendo declaraciones en estos momentos.

La defensa de Pedro dice que actuó en legítima defensa.

Cuando encontraron a la víctima,

esta tenía una bola de pinchos en la mano.

Es por eso que los abogados, el abogado de la defensa,

piden que se le juzgue por un delito de homicidio.

Hemos hablado con los hermanos de la víctima.

Se han mostrado muy apenados por lo que ha ocurrido.

Dicen que se trató de una ejecución en toda regla.

-Buenos días.

Ya empieza.

A ver cómo sale.

-Estamos todos nerviosos.

-A ver estos días cómo va.

-Hace dos años que esperamos el juicio.

Llega el momento

y nos encontramos cara a cara con ellos.

Es un día duro para nosotros.

Nosotros no los conocemos.

Personas... Bueno, animales.

-Vamos con el juicio de Igor el Ruso.

Es casi tocayo tuyo.

-Afortunadamente, solo en el nombre.

-Dice que tiene esas fotos.

Que no tenía intención de matar a estas personas.

Si hubiese intención de matarlos, hubiera disparado en la cabeza.

-Por eso disparó por el cuerpo,

porque no tenía intención de matarlos.

-¿Por qué no se quedó escondido y se dio a la fuga?

-Tenía la Biblia y no podía dejar la Biblia allí.

-¿Cuántos disparos efectuó? -17 disparos.

-Usted, en definitiva, pretendía, en definitiva,

que no le indentificasen.

Por eso dispara.

Le pido, después de todo este sufrimiento,

que usted reconozca realmente los hechos.

-En este preciso instante...

-Vamos en directo a la Audiencia Provincial de Teruel.

Maitane, sigues las sesiones.

Ayer declaró casi cuatro horas.

Hemos visto algunas declaraciones.

-Se presentó como un lobo solitario.

En ningún momento mostró arrepentimiento.

Fue una declaración que duró 3,5 horas.

Esas declaraciones impactaron a las personas

que estaban en el interior de la sala

y a los familiares de los tres asesinados.

Lo estáis viendo, hay algunos de amigos.

Nos acompaña Luisma.

Estuvisteis en esa sala atentos a las palabras de este individuo.

Buenos días. -Buenos días.

Estuvimos intentando apoyar a la familia.

Que vieran el apoyo de los amigos.

Lo vivimos entre una mezcla de rabia, indignación e incredulidad.

Decir que los mata en defensa propia

y que se va corriendo y pega tres tiros por la espalda...

Bueno, mentiras.

¿Qué ibas a esperar de un crimina?

Intentábamos apoyar a las familias.

-José Luis dijo que lo hizo en defensa propia.

De los guardias civiles dice que si no llega a ser por la Biblia,

que estarían vivos.

¿Cómo lo ves? -Con mucha rabia.

Que si una Biblia vale dos vidas. Dijo que sí.

Nunca te preparas para esto.

Te pones en el pellejo de las familias...

-Han llegado a primera hora hasta aquí familiares de José Luis.

Su padre, su hermana...

Hemos visto totalmente destrozados.

-Es un trago que hay que pasar que es muy duro

para gente que se ha encontrado esto de sopetón.

Llevan 3,5 años sufriendo.

Después, tienes que volver a recordar todo.

No lo han olvidado,

como no puede ser de otra manera.

Verse metidos en esta vorágine de declaraciones,

de incertidumbre, de qué pasará...

Nuestro apoyo es ese.

-Han tenido que recordar todos los hechos,

porque ha comenzado a declarar,

ha terminado hace escasos minutos,

y decía que los vecinos de la zona habían visto Igor el Ruso

durante los días previos a los asesinatos.

Escuchen lo que han dicho en una sala.

-Estaba sentado en el tractor, que ya oscurecía.

Vi una linterna por el tejado.

Una luz. -Una luz.

-Bajo del tractor, salgo a la era...

Digo: "Este chico ha marchado".

En ese momento: "Pa, pa".

Sentí un chillido, algo.

Veo un coche que sale.

Es mi coche, es mi hijo.

Yo salí a su encuentro.

Me caí al suelo.

El coche pasaba: "¡José, José!".

No vi quién lo llevaba.

-Pensaba que era su hijo. -Pensaba que era mi hijo.

¡Pa, pa, pa! ¡Pum!

Un tiro diferente.

¡Pa, pa, pa!

-Era parte de las declaraciones, de la vista oral.

En la puesta en escena se comporta

como si fuera una suerte de intelectual.

Hemos accedido las notas que dejó los funcionarios.

Lo has analizado.

¿Qué nos dice de su carácter?

-Viene a reforzar lo que estamos comentando.

Sosegado, metódico, un punto y un punto narcisita.

Dice que donde pone al ojo, pone la bala.

Si quiere matar, mata, si no, no.

Es capaz de cometer errores.

Se encuentra una nota que se está analizando

para saber si, efectivamente, habla dejó el propio Igor el Ruso.

"El tiempo no es más que una ventana.

La muerte no es más que una puerta,

regresaré y os buscaré a cada uno de vosotros".

Entendemos que se refiere a los funcionarios,

los funcionarios a los que la tarde noche del domingo

estaba esperando cuando sabía que sí o sí

tenía que ir a la celda a sacarle para llevarla a otro prisión.

Otra cosa que hablaría de la forma que él tiene de manejarse de pensar.

Encuentran un papel enigmático, en principio,

en el que hay una suerte de combinaciones de ceros y unos

que se repiten una y otra vez.

Habrá que ver qué trascendencia tiene,

pero quizá no abra su carácter.

Nos genera una duda.

-¿Qué nos dice esto o de su carácter?

-Tenemos que saber lo que dice la nota.

Puede ser un mensaje en clave.

-Habría que analizarlo de una manera más estricta

y técnica para ver si realmente está utilizando

ese código binario para comunicarse de alguna manera.

O está aburrido y hace una serie de garabatos

para entretenerse.

-¿Para sentirse especial? -No tiene por qué.

Hay personas que cuando están aburridas hacen dibujo,

signos o algún tipo de símbolo

y, sin evaluarlo, sin saber exactamente qué es,

puede ser algo que hace para...

Pero esa nota, la nota que deja la celda, es una amenaza, ¿no?

Es que de esa manera,

"la muerte no es más que una puerta"...

Tiene informes que perfilan su personalidad.

Tiene un trastorno paranoide.

Tiene rasgos de comportamiento claros.

Su sensibilidad extrema.

Rigidez mental determinada.

categóricas afirmaciones categóricas y mesiánicas.

Está todo muy bien especificado y descrito

en este tipo de trastornos de personalidad.

Los peritos lo han descrito en ese sentido.

-Es una persona muy espiritual.

Cuando se recogen sus pertenencias,

una de las cosas que llama la atención, de hecho,

lo decía, iba a buscar su Biblia.

Si no se hubiera llevado su Biblia, no los hubieran matado.

Quería recuperar su Biblia en su rosario.

Corresponde a esa forma de creer o ceder que pudiera tener.

-Eso es muy característico de este cuadro de personalidad,

ese tipo de ideas o de distorsiones cognitivas respecto a la realidad,

respecto a las creencias,

respecto a la religión es muy típico de esta personalidad.

¿Por qué dices que no con la cabeza?

No a lo que tú decías.

Lo de la espiritualidad.

No creo que la Biblia no tiene nada que ver.

Tiene una ristra larga de asesinatos previos.

Este señor viene a España huyendo de condenas por delitos de sangre,

y de lindezas como tráfico de armas.

No me lo creo en absoluto.

Es más, me parece muy calculador.

Muy frío.

Una de las opciones, no tengo ni idea,

no me extrañaría que las opciones de dibujar cosas raras

son para llamar la atención

y para que estemos todos diciendo: "Dios mío, esta mente".

Construye un personaje.

Sobre la frialdad, fijaos.

Cuando le sacaron de la celda, había cogido un azulejo.

Expresó: "Os puedo matar porque vuestras muertes me salen gratis".

Esa es una de las razones por las cuales en política criminal

las penas muy muy altas se tienden a evitar,

para que los criminales no hagan estos cálculos

y sepan que, como les va a dar lo mismo,

sigan continuando la escalada delictiva.

En mi opinión, es un criminal de libro.

Cuando hablamos del bien y del mal,

el equilibrio entre el bien y el mal,

el mal está en un porcentaje muy elevado y muy calculada.

Ni Biblia ni leches.

Soy atea, iba a decir bastante, pero no, completamente.

La espiritualidad es otra cosa.

-Lo he explicado desde el punto de vista científico.

La ciencia explica que los trastornos de personalidad

son patrones de comportamiento arraigados

que se alejan de la población normal.

Las formas de sentir y formas de actuar lo describe la ciencia.

Vamos con ese tipo de personajes.

Hablaba María José del azulejo.

Se ha podido encontrar del arma.

-Con ayuda de terceros y en el sitio más insospechado.

Hasta en un ventolín se puede pasar un arma.

Envolvió un azulejo con una venda.

Con eso atacó a los funcionarios.

Vemos ese elemento.

Vamos a explicar...

-Es el arma que ha utilizado,

pero cuidado, que tenemos otro tipo de personajes

de ese tipo en nuestro país

que han utilizado armas muy creativas.

-Porque en la cárcel está la gente peligrosa y muy peligrosa.

La muy peligrosa forma parte de lo que se conoce

como el fichero de internos,

aquellos presos que no pueden estar ni siquiera en convivencia

con otros presos dentro de la cárcel.

A uno lo tenemos sentado en el banquillo,

en una urna que se ha creado especialmente para él.

Hay un nombre que destaca sobre los demás.

Es el conocido como Hannibal Lecter español.

Este hombre falleció en prisión.

Había dejado un historial delictivo importante.

Ingresa en prisión por un delito en prisión.

Se le sumó la muerte de otro interno.

Mató a puntapiés en 2004 a otro compañero suyo de prisión.

No hubiera salido de la cárcel, si no me confundo, hasta 2047.

El momento más llamativo es este que estamos viendo.

Es en una de las prisiones por las que van pasando.

Esta es en la de Cádiz.

Ataca salvajemente a un grupo de funcionarios.

Era un hombre muy corpulento, muy fuerte, y dejó malheridos,

gravemente heridos, dos funcionarios.

-Vamos a repasar otros casos. José Pastor.

Es una persona joven.

-No llega a los 30 años y ya tiene un currículum delictivo importante.

Vamos a ver el resultado de una de sus últimas acciones

dentro de prisión.

Estas imágenes que estamos viendo son el resultado de eso que ocurrió.

Antes veíamos a Igor el ruso con un azulejo.

En este caso bastó con romper la ventana de la celda.

Es algo recurrente. Utilizó el cristal como arma y atacó e hirió

de diversa consideración...

Este es otro brazo de otro funcionario.

-Y el caso de El Piojo.

-Todavía no se le conocen estos actos.

Se escapó de prisión.

Ahora está en una de máxima seguridad, en Teixeiro,

apartado del resto de presos. Se escapó de una prisión madrileña.

Hace unas semanas fue detenido de nuevo.

Vemos imágenes de la detención después de ser buscado de nuevo.

-Distintos perfiles.

No sé si hay alguna en particular o podemos encontrar muchos tipos.

-Muchos padecen trastornos de personalidad.

Puede ser narcisista o límite de la personalidad, o antisocial,

que son los más comunes.

Están caracterizados por estos comportamientos violentos,

agresivos y con falta absoluta de empatía

y nivel de agresividad enorme. Está en estos trastornos

que enmarcan esta psicopatías que lleva a que la población general

se pregunte cómo es posible que alguien lleve a cabo

esas atrocidades,

pero son por esos rasgos estables de comportamiento muy marcados.

Vamos a volver un momento en el País Vasco. Entrado en vigor

el cierre perimetral de toda Guipúzcoa y 37 municipios

están con cierre perimetral. Entre ellos Bilbao.

Eva... ¿Dónde estás? ¿En un control de carretera?

Lo comentábamos antes.

Buscábamos el control y hasta el hemos llegado.

Estamos en Arrasate Mondragón y se están parando muchísimos coches.

Principalmente están parando coches de usuario.

Los industriales, los camiones, no los paran porque están trabajando.

-Evidentemente.

Tienen justificación para moverse por el territorio

ya que todo el tema del movimiento es laboral. Nos centramos en tema,

como puedes ver, turismos de usuarios para que se vea

perfectamente que están cumpliendo las restricciones

y que lleven la declaración de responsabilidad por cualquier

justificante laboral para el desplazamiento que está realizando.

-Por ahora no ha habido ninguna sanción.

-No. La verdad que la gente es muy responsable

y está cumpliendo muy bien el tema de las restricciones, COVID,

mascarillas, y demás.

Muy bien la población, la ciudadanía.

Está respondiendo muy bien en el tema de controles y restricciones.

-Ya lo ves. Están respondiendo muy bien, estamos respondiendo muy bien.

Lo importante es controlar la movilidad para bajar

la tasa de incidencia.

Eso sí que son buenas noticias, que estemos cumpliendo

lo que nos piden las autoridades.

Seguimos con el caso de la niña Laia.

Los padres de la pequeña asesinada de 13 años

que fue también violada. Lo recordarán quizás.

En Vilanova i la Geltrú.

Precisamente por un vecino de los abuelos.

Declaran hoy en el juicio como testigos.

También está el tío que descubrió cuerpo. Y será una jornada dura.

-Por no decir la más dura de este juicio.

Los familiares y allegados van a tener que recordar y rememorar

cómo fue esa angustiosa búsqueda de la pequeña durante la tarde

del 4 de junio de 2018.

Los tíos de la pequeña van a tener que recordar y explicar

ante el Tribunal del Jurado como fue el momento en que la encontraron

sin vida debajo de un colchón en el piso del vecino.

Ha empezado declarando el padre con la voz entrecortada

y emocionado, pero con entereza.

Ha estado explicando los detalles de lo que recuerda.

A su llegada a la Audiencia hemos podido hablar con Sonia, la madre.

Nos ha dicho que estaba muy nerviosa por tener que volver

a ver la cara al malo, ha dicho refiriéndose al acusado,

pero con muchas ganas de pedir justicia.

-Ese señor no puede tener una pena corta.

Tiene que ser prisión permanente revisable y estar muchos años

para que desde la prisión... lo intenten...

enderezar para que pueda volver a vivir en sociedad porque, si no,

volverá a hacer daño.

Es increíble.

No puedo confundir a mi hija con ningún ladrón ni con nadie adulto.

Laia pesaba 37 kilos.

Él es un hombre fuerte y grande.

Mi hija tenía 13 años. Era imposible.

Es que es imposible. Es una mentira...

Es una mentira detrás de otra.

Estaba totalmente en sus cabales cuando secuestró a mi hija

y cuando le hizo lo que le hizo.

Y los últimos momentos los pasó con él... y eso no tiene perdón de Dios.

-Todo en un contexto que viene de las declaraciones de ayer.

Tuvieron que escuchar la versión del abogado de la defensa

y, entre otras cosas, dijo que confundió a la niña con un ladrón.

-La forma en la que le dio muerte, a la que me refiero como salvaje,

brutal y cruel, impidió a esta niña defenderse de cualquier manera

y le procuró un sufrimiento añadido, un sufrimiento brutal,

absolutamente innecesario para matar a una persona.

-La obra de una persona que, fríamente, calculadamente,

detalladamente, dentro de lo que ha realizado,

dentro de su conducta absolutamente reprobable,

va a hacer lo posible por preconstituir

y hacer ver para intentar engañarles a ustedes.

-Cuando pasaban los hechos él, lo que creía y veía,

era que se estaba defendiendo de un atacante que estaba en su casa.

Eso era lo que él vivía en ese momento.

-No sé hasta qué punto es creíble esta versión,

pero es lo que dijo ya antes.

-Es la que ha dado. Muy difícil de creer.

Al final no es más que la lectura del escrito de defensa.

Nos indica por dónde va a ir su defensa y, seguramente,

lo que diga de aquí a unos días.

Lo habitual es primero escuchar al acusado. Aquí no va a ser así.

Primero pasarán peritos y testigos. Uno clave es el tío.

Imagínate ese familiar que recorre la escalera, entra en la vivienda

y se encuentra a su propia sobrina debajo de un colchón.

-Entra una duda jurídica.

¿La defensa piensa que decir eso sirve para algo?

-Esto es agarrarse a un clavo ardiendo. Tienes que constituir

una defensa como sea si lo tienes que hacer y la ciencia

que nos explicaba nuestra compañera, que tiene sentido,

es instrumentalizada en otras ocasiones para hacer ver...

Todos los criminales son enfermos. No, pues mire usted.

-No hay que confundir a la audiencia haciendo pensar que un trastorno

de personalidad es una enfermedad.

No. Son rasgos atípicos y fuera de la normalidad que marcan

un estilo de comportamiento, pero son imputables.

Saben lo que están haciendo. Son perfectamente condenables.

-Pero es habitual y tú lo sabes decir...

-Recurrir a esta situación.

-Aunque tuviera un trastorno incapacitante

sobre la personalidad con el conocimiento y la voluntad,

que es lo único que determina la rebaja de la pena, la debe sufrir

en el mismo momento en que se está produciendo. Es muy complicado.

Pero no vas a llegar allí y decirle al juez...

-A priori, escuchando ese argumento no sé si puede generar

hasta una risa floja. -Es humillante para la familia.

Los resultados a veces son lo contrario.

Al jurado le enerva más porque es un insulto a la inteligencia.

-No puede justificar que la violación y el ataque

era porque pensaba que era un ladrón.

La defensa está equivocándose y para la familia es un insulto.

La familia necesita que le escuchen, les protejan y enfaticen con ellos.

Y que no les tomen el pelo.

-Y tenía obsesión concreta con asiáticas.

La estrategia procesal no se entiende.

-Pero es que no hay ninguna otra.

Es que le han pillado, afortunadamente, y todo encaja

y no hay ninguna otra manera de defenderle.

-Yo me pregunto, de verdad,

cuando a una persona se la evalúa desde un punto de vista

psiquiátrico, psicológico, con un informe pericial,

los expertos dicen si tiene un trastorno de personalidad límite,

antisocial o lo que sea. Es imputable o no.

Sabe lo que está haciendo y ha hecho uso de su voluntad

o, en caso de que no sea imputable, a una unidad psiquiátrica,

pero los abogados deberían poder defender a esta persona diciendo

que este señor tiene este trastorno, se ha comportado de esta manera

y merece un juicio justo, pero con una pena acorde a los hechos

que ha cometido.

Este tipo de parafernalias y de agarrarse a un clavo ardiendo...

-Pero un abogado defensor no puede hacer lo que le dé la gana.

Tienes un cliente como un defendido, que te dice lo que tienes que hacer.

Cualquier abogado nos hemos sentado con el cliente

y le hemos dicho que diga la verdad y te has ido con plena conciencia

de que te ha mentido. No puedes llegar allí,

porque tienes que renunciar, pero debes llegar

y decir lo que te ha contado.

Los abogados con los informes a veces los retrocedemos.

La justicia no funciona sin la defensa de la defensa

tiene que intentar lo que pueda. Sin humillar, por supuesto.

Ahora con el tema de la violencia de género, la violencia psicológica

que está encima de la mesa... Merecían varias abogadas,

y me llamaba la atención, porque es el mismo caso,

que hay un momento judicial, que probablemente con los años cambie,

con un poco de suerte, pronto, y es que los informes periciales

que no sean de parte, que sean del juzgado, deberían ser vinculantes.

Algo vinculantes. No puede ser que determinados casos y reos

se hagan defensas absurdas cuando hay unos informes

en teoría de parte de nadie de todos que deberían tener

un peso específico. Esto con el tiempo cambiará

y determinados casos que se quedan en nada porque esos informes

los jueces consideran papel mojado son la única prueba para demostrar,

por ejemplo, la violencia de género psicológica.

-Es algo que hemos denunciado hasta la extenuación.

Es una justicia patriarcal.

Los informes no pueden decidir, tienen que iluminar al juez

y a las partes.

-Pero otra cosa es que el papel no valga para nada.

-Los informes de los equipos psicosociales de los juzgados

suelen ser tenidos muy en cuenta por los jueces.

En este caso...

(HABLAN A LA VEZ)

Hay casos particulares e incomprensibles.

-En el caso de la violencia de género no son casos concretos.

Es una situación de justicia patriarcal y machista.

Vamos con el caso de Marta Calvo.

Acude a una cita, conoce una persona, y desaparece para siempre.

Reconoce que descuartiza la víctima pero dice que la joven

falleció por consumir cocaína.

Hay sospechas de que esta persona haya podido acabar

con la vida de otras dos mujeres.

Vamos a los juzgados de Valencia.

¿Por qué tiene que personarse el acusado ante el juez?

-José Ignacio Palma, en prisión preventiva desde diciembre de 2019,

acude aquí para escuchar la imputación de nuevos delitos,

narcotráfico y agresión sexual,

también investigado por, presuntamente,

asesinar a dos personas más, tentativa de homicidio

y la denuncia de varias mujeres por las que mantuvo relaciones sexuales

con cocaína, llamada fiesta blanca. En algunos casos sin consentimiento

de ellas. Así lo contaron en diciembre cuando vinieron a declarar

y que, en algún caso, habían perdido el conocimiento por esta sustancia.

Fue tras estas declaraciones que la fiscalía reclamó que el sospechoso

fuese investigado por delitos contra la salud pública,

intento de homicidio y omisión de socorro.

Las acusaciones particulares lo consideran responsable

de cuatro delitos de agresión sexual y otros tantos de narcotráfico.

Las acusaciones personas en el caso han pedido una investigación

psicológica del sospechoso que, además, sido entrevistado

por un equipo de psicólogos para estudiar posibles patologías

de conducta.

-Vamos a hablar con Mariano Navarro, psicólogo experto en emergencias

y portavoz de la madre de la desaparecida, Marta Calvó,

descuartizada según dice su presunto homicida.

Esta persona reconoce que se deshace

del cuerpo pero no cuenta dónde está.

¿Hay una especie de objetivo procesal?

-Este tema lo llevamos hablando desde el comienzo

de la investigación por la desaparición de Marta.

Este sujeto encubre...

desde esa justificación de sus actos,

pero no se sostiene en los argumentos después de una larga

tarea de búsqueda durante ocho meses en el vertedero

donde supuestamente deberían estar los restos de Marta.

Esa versión cae por su propio peso y está justificada por una defensa

que no sé si habrá nacido de él o habrá estadio orientada

por alguien que le pueda estar asesorando pero, desde luego,

no tiene ni pies ni cabeza después de año y medio

de la desaparición de Marta.

-Año y medio en la que se está buscando un poco de luz.

¿Entiende que se ha desarrollado el proceso correctamente?

-No puedo juzgar eso.

Confiamos plenamente en las labores de las Fuerzas y Cuerpos

de la Seguridad del Estado, la UCO y la Guardia Civil

y no vamos a valorar si ha habido flecos y se han hecho las cosas

bien o mal. La confianza es mutua. Nuestra confianza,

como portavoz de la madre, es mutua y no vamos a valorar.

-Debe ser duro volver a recordar todo esto

pero es para que se haga justicia. ¿Cómo está la madre?

-No es volver a recordarlo, es un recuerdo diario. Ella no ha podido,

en ningún momento, cerrar este tema porque el tema no se cerrará

hasta que no encontremos a Marta.

Es un sufrimiento diario en el que desde hace año y medio

está recorriendo un camino en el que yo le estoy acompañando.

Ha llevado su proceso, altos y bajos, pero es un sufrimiento

indescriptible generado por el sujeto que permanece en prisión

con la boca cerrada

y generando un daño moral que no tiene explicación ni lógica alguna.

-Señor Navarro, buenos días. El apoyo incondicional que sienten

unos hacia otros, en este caso a la Policía Judicial de la Guardia Civil

y los miembros de la UCO que trabajan incansables para dar

con alguna pista que lleve hasta el cuerpo de Marta. Hasta ahora,

después de remover toneladas de tierra inspeccionar ese coche

de Jorge y, analizar la triangulación de su móvil,

parece que no ha dado un resultado cierto.

El hecho de que hayan aparecido estas nuevas víctimas ayuda

a que, permítame la expresión popular,

el culpable no se fuera de rositas.

-A estas alturas creer que Jorge Ignacio Palma

no es culpable de todo lo que ha hecho está fuera de lugar.

Es un psicópata y el autor de las tres muertes que lleva

sobre su espalda más, aparte, las ocho chicas que le han acusado

y que fueron víctimas de este depravado sujeto.

Esta persona tiene que pagar por lo que ha hecho. Cuanto antes.

Desgraciadamente la pena por el daño moral que está generando

a la familia de Marta Calvó, esperemos que la justicia

lo tenga en cuenta y, desde luego, pague por lo que está haciendo

de una forma tan absolutamente devastadora para la salud mental

de todas sus víctimas. -Mariano Navarro, psicólogo

y portavoz oficioso de la madre de la desaparecida.

Gracias por habernos atendido, esperemos que se haga justicia

y que todo acabe cuanto antes.

-A vosotros. Esperemos que así sea.

Esa madre necesita justicia para su hija.

Enseguida vamos a hablar con un escritor y director de cine

que presenta su libro "Yo adicto".

Antes queremos que vean un reportaje de nuestro equipo de investigación

que ha comprobado que la pandemia

y el confinamiento ha agudizado los problemas de los más jóvenes.

Empecé a consumir con los nueve años marihuana.

-Tiene 14 años y consume una de las drogas más habituales

entre los jóvenes, cannabis.

Dos de cada tres bebe alcohol, fumar cannabis o usa el móvil.

-El consumo es una forma de tapar una dificultad.

-Desde hace tres meses está ingresado en este centro

para superar su adicción.

-Cuando me di cuenta que podía huir de muchas cosas empecé

a no sentir nada porque cuando sentía, lo tapaba.

-¿Cómo conseguir el dinero?

-Robando móviles.

Veía la necesidad de consumir y ahí estaba el dinero.

En un día llegado a consumir 100 E o 200.

-María empezó a consumir cannabis

y alcohol de forma compulsiva con 13 años.

-El alcohol... Lo pasado muy mal...

Empezó sintiéndose obligada por el novio que tenía en ese momento.

O lo hacía o lo perdía a él.

-Su adicción llegó a ser tan fuerte que dejó los estudios.

-Me dio mi futuro me daba igual.

-Las discusiones en casa eran diarias

y la ingresaron en este centro. -Me fuga de casa.

Estuve tres o cuatro días fuera de casa y me recogió la policía.

Cuando llegué a casa me pregunté qué había hecho.

-Estaba enganchada al alcohol

y al cannabis cuando llegó el confinamiento.

-Supermal.

Solo pensaba en irme de casa e intentar consumir lo que pudiese.

Me peleaba con mi madre.

-Muchos padres han pedido ayuda profesional

para sus hijos después de estos meses.

-Se ha pedido más ayuda y se han realizado ingresos de padres

que han dicho que tenían una situación complicada

por el confinamiento la multiplicado.

-Una de las adicciones que más se ha agravado esa las nuevas tecnologías.

Al tener acceso, estar en casa, no tener el tema académico ni haber

partidas se han aislado y eso significaba tener pantallas.

-El sabe lo que es estar enganchado al ordenador.

-Al principio eran dos horas. Luego cada día.

Luego cuatro horas o seis horas. -Y acabo dejando los estudios.

-Me iba a dormir a las 3:00 del mediodía

y me despertaba a las 9:00 de la noche.

-Jugaba videojuegos online con personas que no conocía.

Suelen tener baja autoestima.

-Podía ver chicos enganchados a una tipología de videojuego

o que sean enganchado al póquer online, apuestas deportivas...

-Su adicción le afectó físicamente.

-Preferirías dejar de comer para estar jugando.

-Llegué a pensar 50 kilos.

-Muchos adolescentes de su entorno están a punto de cruzar

la línea de la adicción a las pantallas.

-En mi clase hay. Cada vez van menos a clase.

En la expresión. No sonríen. Yo era así.

Es guionista y director de cine.

Tiene una amplia trayectoria entre ficciones y teatro,

pero no viene a contarnos eso, sino su viaje para dejar las adicciones

y lo cuenta en su libro "Yo adicto" que acaba de publicarse.

Buenos días. Antes de empezar os quería dar las gracias.

No lo he visto porque estoy con el retorno,

pero gracias por visibilizar estos testimonios.

Son muy testimonios que se vean en una televisión pública

y que tengan acceso a millones de espectadores.

Gracias a ti por estar con nosotros y, si me permites,

abrirte en canal en ese libro.

Dices: "Yo he sido y soy adicto".

¿No se deja jamás de ser adicto?

Yo creo que no. Se deja de ser enfermo.

Yo considero que he superado mi enfermedad,

pero yo seré un adicto hasta el día que me muera.

El riesgo siempre está esperando a la vuelta de la esquina.

No perder conciencia de quién has sido y lo que has atravesado...

"El olvido no es una forma de supervivencia",

digo en el libro. He sido enfermo pero seré adicto.

Una de las frases que más me ha impactado ha sido cuando hablas

del papel de tu madre en tu recuperación.

Explicas que hubo un capítulo muy negro en el que tuviste que pedirle

ayuda y que la oíste hablar por teléfono con tu tía.

Que la voy a decir que no podía más, que te se iba

y, "si se muere, que se mueva".

Dices que ningún libro sobre la maternidad explica cómo ayudar

a un hijo yonqui y tu madre te ayuda estando.

¿Que es lo que tiene que hacer una familia

para ayudar a un hijo, hermano o padre en esa situación?

La familia puede ser un apoyo fundamental.

Un toxicómano es una persona profundamente enferma.

Yo lo comparo, de manera friki, con "La invasión de los ultracuerpos".

Uno de los grandes dramas de la adicción y de esta enfermedad

es que nos convierte en alguien que no somos. Aunque tenga nuestro

aspecto estamos poseídos. Una de las cosas más importantes

que puede hacer la familia es comprender, apoyar, acompañar

y, sobre todo, pedir ayuda. El mensaje clave del libro

y el motivo real por el que lo he escrito es para intentar ayudar

como me ayudaron a mí y decir a esas personas con las que comparto

una enfermedad y no sé quiénes son, que no tengan vergüenza,

que no son un fracaso, que pidan ayuda, que de esto no se sale solo

y que no pasa nada por ser vulnerable. Es necesario,

en un momento dado, para superar la adicción,

admitir que nos ha doblegado. Que pidan ayuda.

El mensaje clave es pedir ayuda.

Insistes mucho en que tu libro

no es una guía para salir de la adicción.

Sí, porque, quiero decir, a mí...

Yo no me he convertido en Gandhi ni vivo en el Nirvana.

Lleva una existencia...

Ni salir de la adicción me ha convertido en ejemplo de nada.

Solo puedo aportar un testimonio para que la gente que está ahí

fuera sepa que de esto se puede salir. Las vas a pasar canutas,

sufres lo indecible, cuesta

y te tienes que dejar hasta el último gramo de energía

para poder salir de ello, pero se puede lograr.

Lo que no quiero es hablar desde una atalaya que me convierta a mí

en el ejemplo a seguir. No. El camino de la recuperación

de una enfermedad de estas características es personal

e íntimo. Aporto mi testimonio para que la gente sepa lo que yo viví.

A partir de ahí, el único consejo que puedo dar es pedir ayuda

y ponerse en manos de profesionales.

Aceptar que la enfermedad les ha doblegado y que no pasa nada.

A partir de ahí yo he escrito un libro que, de alguna manera,

el toxicómano...

El libro es un testimonio para todas esas personas,

que sepan que son normales y que no están solos.

Hay mucha gente ahí fuera que hemos pasado por lo mismo.

No son gente defectuosa.

Simplemente, lamentablemente, contraído una enfermedad

que aniquila vidas a diario.

Volver el concepto de enfermedad...

Javier dice que la toxicomanía es una enfermedad

y que hay enfermedades de primera y de segunda.

Que la toxicomanía, en sí misma, se considera de segunda.

En primer lugar, felicitar a Javier por su testimonio.

Con estos testimonios, lo que hacemos, es sensibilizar

y que otras personas que puedan estar escuchando

a esta persona ahora se den cuenta de que tienen que pedir ayuda.

La primera parte es admitir que tienes un problema.

Escuchar a personas como Javier que dicen que le han pasado

y que es importante ayudar a salir del escondite.

Pensar que este tipo de adicciones a las tecnologías, el alcohol,

juego en la en otras muchas, están empezando a aparecer, cada vez,

en personas más jóvenes, preadolescentes y neoadolescentes.

Yo entiendo lo que les pesa. Durante mucho tiempo,

las toxicomanías parecía que pasaban a otros,

a una población determinada, no a la gente, normal, permitirme.

Cualquier persona es susceptible de padecer una adicción,

especialmente, los más vulnerables.

En este caso, los más jóvenes, que tienen mayor nivel de presión

y no han aprendido a gestionar correctamente su parte más

emocional. En los testimonios,

había un chaval que cuando sentí algo lo tapaba

con una droga porque no quería sentir. El aprendizaje

de la primera infancia es muy importante.

Javier explica en sus libros

sus estancias en la clínica de rehabilitación

y te encontraste con personas de diferentes edades y diferentes

clases sociales, como dice Laura.

Sí, uno de los grandes prejuicios del tema

de la condición y la toxicomanía,

que yo mismo tenía,

que yo lo pensaba.

De repente, imagínate, está asociada al mundo

del espectáculo, la farándula,

sin embargo, mi experiencia

ha sido contraria a esa.

Cuando entro en la clínica de desintoxicación,

espero encontrarme con artistas torturados, Dj's...

Me encuentro con todo tipo de personas y también historias

anónimas de pediatras, jueces, periodistas, mecánicos, obreros...

Claro, hablamos de una enfermedad que no es patrimonio de un ambiente

laboral ni de un tipo de persona.

Es una enfermedad absolutamente

transversal. Convivido en una clínica de desintoxicación

con jóvenes que tenían 17 años y personas de 62,

de todo tipo, condición, raza y orientación sexual.

Para que me entendáis y quede claro, es como la COVID-19, que no entiende

de nada. Es una enfermedad que nos ataca a todos por igual.

Con la adicción, ocurre exactamente lo mismo.

Fernando Ónega.

Javier, te escucho con mucha emoción. Apuntado muchas cosas.

Te consideras todito hasta que te mueras, entre ellas.

Y tu consejo de pedir ayuda y refugiarse en la familia.

Creo que tu testimonio es una

gran lección que se da del tema en la televisión pública

y vale la pena tenerlo para el futuro presente.

Sabemos lo que cuesta salir,

lo has contado muy bien. ¿Cómo se entra?

¿Cómo se puede evitar entrar en el suplicio de la droga?

-De la manera más absurda posible.

Es como una ruleta rusa.

Lo digo en mi libro.

Durante años,

soy un consumidor social.

Soy ocasional. Adicto no es la persona que consume, si no la

persona que no es capaz de dejar de consumir, incluso cuando

alrededor suyo en las consecuencias negativas se multiplican,

está tan enfermo, que la compulsividad le lleva

a consumir una y otra vez.

Se entra de la manera más tonta.

Es una ruleta rusa.

Le puede ocurrir a cualquiera. No solo hablamos de las drogas

ilegales, también hablamos de las copas de vino,

medicamentos... Ahora mismo,

lo estabais diciendo, la adicción a redes sociales

y tecnologías es devastadora.

Los circuitos neuronales de atención instantánea son los mismos

en la cocaína que en la tecnología y las redes sociales.

Pensando en mi experiencia,

a mí me hubiese encantado que estos temas se tratasen

con rigor y naturalidad, como lo hacemos en estos instantes.

Todo lo que sea informar y hablar de estas realidades sin juicios,

con naturalidad, esto es lo que nos pasa.

Hemos pasado por todo esto.

Todo esto ayuda.

Me hubiese gustado ser capaz

de haber identificado antes

que yo era un adicto

y que mi enfermedad era esta.

A mí se me decía que tenía mal beber y que se me iba la pinza

y que hacía cosas raras y que me ponía tonto.

Nadie me dijo que tenía un problema de adicción.

Tuve que tocar fondo de manera salvaje y muy dolorosa para salir

a flote y preguntarme por lo que me estaba pasando y pedir ayuda. Todo

lo que podamos hacer entre todos, que es un problema que es una bomba

racimo, que afecta a millones de personas y hogares.

Todo lo que podamos hacer para hablar con naturalidad,

rigor, respeto, tolerancia y sin juicio, pues yo creo que

ayuda y debemos hacerlo entre todos. Javier, gracias por estar

con nosotros y criticar

estos minutos a hablar de ello,

que es muy importante.

Gracias por haber escrito el libro.

Me quedo con tres frases.

"No tengas vergüenza, no eres un fracaso, merece ser feliz".

Gracias, Javier, de verdad, un abrazo.

A vosotros.

Qué gusto permitirnos hablar de estas cosas.

Vamos con Martín y con Marina.

Tenemos una versión aérea y queremos compartir con vosotros

este vídeo. Es un vídeo donde

han puesto GPS a los pájaros desde el espacio

y se ve exactamente cómo es la ruta migratoria

de las aves luminosa que es espectacular.

Es espectacular ver la trayectoria que siguen.

Muchas veces me he preguntado cómo es posible que las aves

recorran esas trayectorias tan amplias buscando

el mejor clima para reproducirse.

Se ha descubierto que las aves tienen un gen migratorio.

Por primera vez, tenemos confirmación de ese gen.

El estudio de halcones peregrinos y la secuenciación del genoma,

les permite obtener la ruta de menos gasto específico

buscando el mejor clima para reproducirse y buscando la

trayectoria más corta y cambiar las rutas migratorias.

-Tiene que ver

con el cambio climático.

Vamos a ver cómo afecta

a las rutas migratorias.

A todas las aves les provoca grandes alteraciones físicas porque cada vez

tienen que recorrer más distancia y ganar más masa muscular y más peso.

Es un cambio climático que afecta,

lo hemos dicho muchas veces. Es la reducción de las poblaciones,

de las especies. También la diversidad.

-El cambio climático condiciona mucho las especies,

las trayectorias, se ha descubierto que las aves tienen un gen

para cambiar el trayecto.

-Martín, cambiando de tema,

está lloviendo.

-Os lo voy a contar. Llover en el noroeste peninsular.

En la precipitación se extiende a otras zonas de España.

Tenemos cantidades importantes en Galicia, por ejemplo, 22 l.

Las lluvias se extenderán a más zonas.

Al mismo tiempo que pierde

fuelle la zona de bajas presiones que nos afectará los siguientes

días. Es la acumulación para todo el día. Algunas lluvias

en Canarias. Aumentará el viendo en el mar de Alborán.

Oleajes importantes en la costa oriental andaluza y Melilla.

Aviso amarillo en la costa gaditana. Lluvias en el noroeste peninsular.

No llegarán al Cantábrico

oriental ni al mediterráneo.

En el suroeste, 25-26°.

En Sevilla, previstos 28.

Más jornadas con estabilidad.

Atención al jueves. Temporal

en el mar de Alborán.

La situación se mantiene

en los siguientes días.

Avisos por viento en Cádiz, costa andaluza y Melilla.

Y el mapa de símbolos,

que nos muestra las zonas afectadas para mañana. Menos probable

en el Cantábrico.

Temperaturas en descenso.

Nos vamos 1 minuto, pero volvemos enseguida con muchos besos.

(Risas)

Nos vamos a redacción.

Nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria. Nuestra compañera

tienen más información.

-La Policía Nacional ha detenido a este joven de 19 años

como presunto autor de un delito. Anoche se producían varias llamadas

a los servicios de emergencia

de alerta por una importante riña familiar a él.

Cuando la policía llegó hasta aquí, se encontró

con dos cadáveres.

El hombre había sido asesinado

por su sobrino.

Dijo que lo mató tras descubrir que había matado a su abuela.

El detenido se encargaba de cuidar a su abuela desde el principio

de la pandemia. Ahora,

se encuentran los cadáveres de la abuela y el tío

en las oficinas del Instituto Forense.

-A esta hora, continúa el registro central de la sede de Abengoa

en Sevilla. Investigan a la multinacional,

actualmente en un concurso de acreedores.

Carlos González, cuéntanos.

-Buenos días. Ordenado

por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Son una veintena de agentes

de la Guardia Civil y los que registran la sede central

de esta multinacional española

con 14.000 trabajadores en todo el mundo y 3000 en nuestro país.

1000 de ellos desarrollan su labor en esta central.

Los delitos que investiga

la Audiencia Nacional están relacionados con delitos

contra el mercado,

los consumidores y delitos

de carácter societario.

Le preguntamos la presidenta del comité de empresa de Abengoa,

Laura Rodríguez, que es portavoz de los trabajadores.

Cuéntenos,

¿cómo ha sido en el registro?

Su matriz está en concurso de acreedores

y ya fue registrada en 2018.

Fue por un proyecto que se llevó a cabo en Argelia.

-Esta mañana nos habían comunicado los compañeros que están en la parte

de contabilidad que se realizaba

un registro en su zona.

Era su departamento.

Que ha llegado la Guardia Civil y se han identificado

y que dejasen de trabajar y pidieron la identificación

a cada uno. Evidentemente, muy nerviosos. Nos ha pillado

de sorpresa a todos.

Ni los trabajadores de la dirección de la empresa sabíamos

que esto iba a suceder.

-Estamos pendientes del registro. Los 20 agentes están

en el interior de la sede central.

Laura, gracias, estaremos

muy pendientes de lo que ocurra aquí, en Sevilla.

Gracias, Carlos.

Ya tengo a Nacho y a Miguel.

Nos vienen a hablar de besos.

No paran de hacer el tonto.

Esto es así. Tenemos excusa.

Nos pagan por ello.

Día internacional del beso,

genial celebrarlo en pandemia, es como para celebrar

el día internacional

de la almadraba en Zamora.

-Besar mucho podría ayudarte a bajar de peso. Un beso intenso

puede quemar hasta 12 calorías por segundo.

-Además,

si te enrollas encima de una bicicleta de "spinning"...

12 calorías no es nada.

Han pensado en lo que viene después.

Son los preliminares.

1 minuto de beso, para que bajen calorías,

pues es estar mucho rato, ¿no?

(HABLAN A LA VEZ)

Adelgazar, adelgazar...

En ejercicio,

el ejercicio es lo otro.

-Un aplauso a todos que habéis tocado este tema sin decir

la palabra sexo.

-Gracias.

-También depende cómo veces.

A mí me han quitado en partes.

Y me he encontrado preguntándome que no tenía aparato en los dientes.

Según una investigación de 2017,

el buen beso tiene que ser con el mismo ritmo que tu pareja

y húmedo. Sobre todo, inclinando la cabeza hacia el mismo lado los dos.

(HABLAN A LA VEZ)

Cada uno el suyo.

Los dos a la izquierda.

2/3 de las personas

tienen inclinación a la derecha. Me he dado cuenta

de que soy zurdo de besos.

Me gusta ese momento durante el beso donde uno decide cambiar

de lado.

-Yo tampoco sabría decir...

-Todo el mundo girando la cabeza. Como cuando vas a darte dos besos.

-Una tercera.

Una pareja tailandesa se hace con el récord del beso más largo

de la historia.

Salieron victoriosos en jueves

tras darse el beso más largo de la historia tras mantener

unidos los labios 58 horas, 35 minutos...

Hay que calcular las calorías.

Ahora están como ciclistas.

Durante 48 horas, esas personas no se pudieron lavar los dientes.

-Y respirar por la nariz.

Sigue, sigue.

10 minutos es poco.

-Ni 10 minutos ni 50 horas, 15 minutos. Me parece muy bien

lo de los besos.

Vamos a ver alternativas.

Vamos a ver el siguiente mensaje en Twitter.

Su hermana tenía una cita con un granjero

y decide regalarle

un queso de 12 kilos.

Está muy bien lo de los besos,

pero muchísimo mejor que un buen beso, un queso.

12 kilos de queso, que me gustas, lo que tú quieras.

41 760 calorías. Fíjate, dejas de existir.

Dar paso a Marina con las historias de besos.

Lo de los besos.

(ININTELIGIBLE)

Me estás rompiendo el aura que quiero instaurar en este momento.

Quiero hablar de romanticismo

y de las historias de los espectadores.

Habéis enviado historias

de los besos. La primera historia es en un portal.

Cuántos besos nos hemos dado en los portales.

(LEE)

Tú romántica y nosotros viendo los aguacates,

que si los dos tienen hueso,

no...

Hay una canción muy beneficiosa que se llama "Tu eres mi aguacate".

Cristina, ¿vais de besos? Por supuesto.

¿Recuerdas el primer beso que te dieron?

-Hoy es el día de Gonzalo Miró.

-Nieves Herrero...

-Me acuerdo del primer beso de mi marido. Fue fantástico.

Fue el principio de todo,

podía haber sido el final, pero fue el principio.

-Yo recuerdo la cantidad de sapos que he besado.

-Te digo que el primer

beso no me lo dio mi marido. Es el día mundial del beso.

Queríamos dar valor a este gesto que hace todo el mundo.

Queda menos para que podamos

besarnos apasionadamente.

Vamos a recordar este momento televisivo maravilloso hace 40 años.

Que me des un beso.

-Ya lo he hecho. No seas abusón.

-Pero un beso de verdad, como en las películas.

(Música)

Bueno...

Pero no me mires, cierra los ojos.

(Música)

1981.

"Verano azul". Qué bonito.

-El año que nací yo.

Soy de esa cosecha.

-Vamos al turrón.

Es muy interesante.

En el beso es el acto de amor más practicado por pareja

sino parejas de todo el mundo.

Sirve para mantener la llama viva.

¿Y si el secreto de la felicidad fuera a cambiar de pareja

en cinco años?

Así lo ha asegurado un experto psicólogo

y es una teoría que apoya nuestro querido Gonzalo Miró.

-No tenéis vergüenza.

Tener compañeros para esto. -¿Quién lo apoya?

-Gonzalo, es una teoría que no defiendes.

-No es verdad.

Nunca he llegado a los cinco años.

Con lo cual, no sabría decirte.

-¿Con nadie?

-¿Cinco años es mucho, Gonzalo? -Bueno, aún no he llegado a eso.

-Vamos hablar con una persona que sabe mucho de esto.

Hay mucha gente que no supera

los cinco años. Cinco años es el límite para ser felices.

Vean.

"Por una mirada un mundo,

por una sonrisa, un cielo,

por un beso, no sé qué te diera por un beso".

Estos versos de Gustavo Adolfo Bécquer nos han transformado.

Las parejas eternas no deberán ser feliz, sobre todo,

en la era COVID-19.

La teoría habla de cambiar de pareja cada cinco años.

Cinco años es una fecha aproximada.

Cada pareja es un mundo

y cada relación tiene sus propias motivaciones.

-Ahora hacemos más el amor que antes.

-Incluso mejor que antes.

-Nunca hay que bajar la guardia ni dejar de prestar

atención a nuestras parejas para que no se pague,

ya saben, la llama del amor.

¿Has visto qué lluvia de besos?

-Valeria, ¿cómo besas?

-Después de 12 años,

beso con bocadito.

Muerdo un poco el labio.

-Nieves...

-Dependiendo del día.

Es muy importante el beso.

Cada día.

Por ejemplo, hoy no.

Tiene un turno distinto al mío en RNE, pero ya estoy rara.

-Celia, después de cinco años,

la relación se convierte en dependencia.

-Es el miedo que puede tener Gonzalo.

Llevo con Pedro...

Tenía 19 años. Ahora, 71.

La dependencia no existe cuando se respeta

la independencia de cada uno.

Le he pedido opinión para algo, pero lo que es mi vida...

Son decisiones que afectan a mi vida profesional

y esas me importa a mí y a mi vida privada.

He podido sobrevivir. Es complicado.

La pasión esa de todos los días besándose y eso,

de la española cuando besa,

es que besa de verdad...

-Lo que dice que la relación siempre hay un amo

y un esclavo,

no estoy de acuerdo.

La relación tiene que ser entre iguales.

-Conozco muchas parejas que, efectivamente,

ellos no son los amos emocionales,

sino: "yo traigo el dinero, yo mando".

Eso sigue existiendo en el país.

-Este señor dice que la relación

se corta cada cinco años.

-No estoy de acuerdo.

-Para ser feliz.

-La pasión esa brutal dura cinco años.

(HABLAN A LA VEZ)

-¿El tiempo se come la pasión a bocados?

-Lo está diciendo tú.

--estás

Defiendes que las relaciones...

-La experiencia la tenéis vosotras.

Oye, ¿y tú?

¿Cuándo llevas con tu chico?

-22 años. -Yo, 23.

-No soy quién para hablar.

-Encajas en la teoría.

Como soy emocionalmente dependiente,

lo somos a nivel paterno, materno...

No significa que seas un esclavo.

-Dicen que la felicidad dura cinco años.

Dice que a partir de entonces,

las relaciones son tóxicas.

Que existe ese vínculo y pierde la atracción.

-¿Y me preguntas a mí?

-¿Qué se pierde para que no hayas conseguido superar esa barrera?

-No llegas a tres,

¿cómo va a llegar a cinco?

-La rutina.

-¿Te parece un juicio la totalidad? -Demasiado.

Me estáis usando de conejillo de indias sin necesidad.

-Conozco otra gente como tú. -Yo también.

-Incluso mayores que tú.

-He durado lo que he durado,

pero siempre respetando.

No empiezo una relación diciendo:

"Va durar tres años".

-¿Te dejan o dejaste?

-Ay, ya.

-Otra cosa es qué hace para que le dejen.

-¿No te esperabas esa respuesta?

-Tita es la protagonista de una interesante entrevista

que acaba de conceder a Carmen.

-Dijo que seguiría en Andorra.

Inaugurará una exposición de Georgia O'Keeffe.

Que quiere pasar quiere estar tranquilos los dos.

-Con un patrimonio de 600.000.000 E, ¿qué le preocupa?

-Le preocupan muchísimas cosas.

Le preocupa, al COVID.

No está vacunada todavía.

La vacunarán en Andorra.

Todavía no.

Le preocupa muchísimo la gente.

Sin que se sepa, ayuda muchísimo a gente que se dirige a ella

o está en muchas organizaciones.

Hace mucho sin que se vea.

Tiene 25 perros.

Duerme con cinco en su cama.

Protege mucho a los animales.

Conoce día al duque de Edimburgo por un asociación de animales.

Le conoce y no le gustaba como salía en "The Crown".

Dices que es muy rica,

pero ella tiene patrimonio,

no en dinero líquido,

sino que tiene mucho patrimonio en cuadros.

-Tener los 600 millones como fueran.

-Nieves, eres muy conocida y cercana.

-Ella, por ejemplo, hace unos días...

Se pasó por su casa de Tarragona.

Todo lo que es la jardinería, lo hace ella.

-En San Feliu. -Sí, San Feliu.

La relaja muchísimo.

-Filomena le ha destrozado la arboleda.

-Sí.

Ha estado en Madrid,

le tranquiliza mucho la jardinería.

Le encanta pintar. Pinta muy bien.

Pinta con mucho colorido, mucho verde.

Realmente, la relaja y lo hace muy bien.

-Espera un segundo.

Tú la has conocido bien de cuando eras alcaldesa de Málaga.

-Sí, la he conocido.

Cuando era ministra, cuando era alcaldesa.

Cuando iniciamos el proceso del museo en Málaga.

He ido a la feria con ella.

-¿Cómo es la Tita que no conoce todo el mundo?

-Una persona muy sencilla.

-Alguna anécdota que nos puedas contar.

-Hablando del patrimonio.

-Muy balinesa.

-Se puso delante de un cuadro.

"Este cuadro vale todo lo que tú y yo tenemos

y no tendremos nunca en la vida".

Solo ese cuadro.

-El "Mata Mua",

que esperamos que vuelva al Thyssen.

-Creo que le han ofrecido solo por ese cuadro 250.000.000 E.

-Podría superar esa cifra.

-Me ha parecido una mujer muy muy inteligente.

Inteligente.

-Se ha hecho a sí misma.

Le importa una hija marinera lo que determinados sectores

hablen de ella.

-Una de las muy primeras madres solteras de este país.

Me encanta la entrevista

el momento en el que peinaba y cortaba el pelo al barón.

-Es que no va a la peluquería.

Ella se corta el pelo, ella se tiña...

-¿Es por superstición?

Dicen que el tiene miedo a que le coja el pelo y hagan brujería.

Te escuchamos.

-Hablando de este tema, me dijo:

"No encontrado a ningún peluquero

que lo haga mejor que yo".

-Yo me rapo.

-No la veo supersticiosa.

La hace humana.

Tiene el punto de estar muy arriba

y ser tan humana como atarse un árbol.

-Fue muy divertido.

Quería hacer videoconferencia.

Entonces, me colgaba.

Me decía: "No, tú te has arreglado,

te has puesto quitaojeras

y yo no estoy para videoconferencias,

así que por teléfono".

Lo que decís de supersticiosa.

Dije: "100 años, martes 13, con lo supersticioso que era,

no le gustaría".

Dice que era un hombre muy afortunado

porque se comunica con él y su familia ausente.

Lo va a pasar con él en la intimidad

y va a cocinarle cuatro tartas.

Sus tartas favoritas.

El único momento del año que se mete en la cocina para cocinar.

Solo cocina y hace cuatro tartas.

-¿Quién se las come?

-Como son 100 años, claro,

en una tarta sola no le caben 100 velas.

Hace dos de nata y fresa y dos de chocolate,

que son sus favoritas.

Lo de supersticioso,

dice que no le gustaría el martes y trece celebrarlo.

Dice que ella es más supersticiosa que él.

Tenía sus creencias.

Sobre el pelo.

Dice que eran Sansón y Dalida en bueno.

El barón tenía el pelo largo.

Se dejó cortar el pelo.

Desde entonces: "Vas a ser la única persona que me toque el pelo".

-Quédate y pronto nos vamos 1 segundo.

Quiero que hables del duque de Edimburgo.

El sepelio será el sábado.

Buenos días, Sara.

En las últimas horas,

los Harry y William han emitido dos comunicados muy distintos.

-Con media hora de diferencia.

Dos comunicados muy distintos.

Tienen estilos diferentes.

Además, ocupan roles distintos dentro de la familia real.

El príncipe Guillermo es segundo en la línea de sucesión.

El primero fue del príncipe William, mucho más serio.

Destaca el servicio al país

y a la Commonwealth del duque de Edimburgo

y es lo que subraya, destaca la prensa

que, que lo que hubiera deseado es que siguiera realizando

ese trabajo de apoyo a la reina.

Él, y su esposa Kate, es lo que va a hacer.

Por darle una nota más tierra,

--tierna

acompañan el comunicado de una foto

que realizó Kate Middleton en 2015.

Aparece el duque de Edimburgo en un carruaje

con su bisnieto mayor.

El comunicado del duque de Sussex, del príncipe Enrique.

Cuando se conoció el deceso se publicaron una pequeña nota.

"En tu memoria, te echaremos de menos".

Un comunicado mucho más familiar, digamos.

Destaca los rasgos de personalidad de sus abuelos.

Dice que era el maestro de las barbacoas.

Sabemos que hacían barbacoas en Buckingham.

"Gracias por ser como eras".

Que entraba en una sala

y captaba la atención de todo el mundo.

-Sara... -Sí.

-¿Qué dice las portadas?

¿Conocen detalles de cómo está la relación?

-Destacan la reacción de Guillermo.

La portada del "Times".

La foto a la que hacía referencia.

Ya veis, homenajes distintos de los príncipes.

Ponen de manifiesto que la familia está dividida, es el titular.

Os puede enseñar el "Daily Mirror".

Es una foto de archivo.

"Te echaremos de menos, abuelo".

Está el "Daily Telegraph".

Os lo enseño.

La misma foto de portada.

El mensaje del príncipe Guillermo.

"Él hubiera querido que habíamos seguido con el trabajo".

Es un mensaje que se puede entender...

-Es evidente el distanciamiento.

Esta situación, la muerte del duque de Edimburgo,

ha venido en el peor momento.

¿Lo van a hacer evidente?

-El funeral va a ser televisado.

Será muy íntimo.

Tenía derecho, por ser consorte de la reina,

un funeral de Estado.

Dijo que quería algo más de corte militar.

Lo que entendemos por sobrio

el común de los mortales y la Casa Real...

Han planificado 800 invitados.

Por las normas del coronavirus, tienen que ser 30 asistentes.

La Casa Real está respetando escrupulosamente todo eso.

El príncipe Enrique llegó a Londres.

Con las restricciones que hay,

tiene que estar cinco días en cuarentena.

Tiene que estar él solo hasta prácticamente el día de su funeral.

Les veremos juntos por primera vez...

Si no estoy equivocada,

la última vez que les vimos juntos,

fue en el día de la Commonwealth del año pasado.

Claro, el funeral lo va a oficiar el arzobispo de Canterbury,

en la capilla de San Jorge,

que está en la misma finca que el castillo de Windsor.

Irá el féretro en un Land Rover.

Sabemos que el duque de Edimburgo era amante de los Land Rover

y él mismo fue ayudó a modificar este vehículo.

Ahí podría ser el príncipe Carlos, el heredero al trono.

La diferencia puede ser en la indumentaria.

-Dame 1 minuto.

Vamos a publicidad y me cuentas exactamente

qué pasa con el tema del uniforme.

Creo que hay un poco de polémica. 1 minuto y volvemos.

-A la deriva. -Socorro.

-Joder, macho.

-Qué normalitos somos.

-Gracias por haber venido.

-Nos lo vamos a pasar probando esto...

-10 horas para que se estrene "MasterChef".

-Qué va a pasar con el uniforme que van a llevar en el sepelio.

Vamos a ver, Sara.

Al príncipe Harry se le quitaron los honores militares.

Se los quitó su abuela

cuando se fue a vivir a Estados Unidos.

-Claro, al no tener esas responsabilidades en la Casa Real,

al no tener honores militares,

tendrá que ir de civil, igual que el príncipe Andrés.

Dejó la vida pública tras verse involucrado

en el escándalo del pedófilo Jeffrey Epstein.

-Te dejamos liberada,

a ver si puedes tomar algo.

-Han abierto ya las terrazas, ¿no?

-Desde octubre llevaba todo cerrado.

Es imposible reservar.

-Con cuidado, eso es.

Oye, Carmen nos está esperando.

Carmen.

Ahí está, ahí está.

Tendremos que pedir una cosita.

Tienes que hablar con la baronesa Thyssen, que estará por Madrid.

A ver si acepta una entrevista.

¿Nos aceptas este reto?

-Creo que sí.

Me llevo muy bien y soy presidenta de su club de fans.

Ya lo sabe.

Me decís la hora para que se ponga el quitaojeras,

el colorete...

Desde el Thyssen, supongo

que no habrá ningún problema en entrar en directo.

Gran mujer ella, no yo.

Yo tomé nota.

-Quedan 9:30 para que comience la novena edición de "MasterChef".

Esta edición será la más heavy de todas.

Vamos a hablar con una persona a la que su paso por "MasterChef"

le cambió la vida.

Vamos a Talavera de la Reina. Rocío está con Carlos Maldonado.

-Así es, Cristina,

estoy con Carlos Maldonado,

que es uno de los participantes que más éxito

ha tenido salir de "MasterChef".

-Primero, bienvenida a Talavera.

-Como es el día internacional del beso,

nos va a preparar una receta que no sé lo que es.

-Yo soy muy besucón.

Besos son salud.

Preparo el postre,

que son las antesala de los postres.

-Cuéntame los ingredientes.

Tenemos un cremoso sobre queso de cabra.

El queso, cuando se acompaña con uvas, uvas y queso,

sabes cómo termina eso.

-Uvas y queso saben a beso.

-Esta pregunta se contestaría cuando te lo comas...

-No lo vemos.

-Qué apetecible.

-Te quería preguntar.

Pepe, de "MasterChef"...

-Es un bocado muy elegante.

-Están buscando un Carlos Maldonado.

¿Qué dirías para que lleguen donde has llegado tú?

-Que trabajen.

-Que lo disfrute. Que disfruten el camino.

Disfruta del camino, mucho esfuerzo, más sacrificio.

Sobre todo, a disfrutar, disfrutar del camino,

que es lo mejor. Es lo que nos queda.

Que disfruten, únicamente que fluyan,

que se dejen llevar.

Quieres preguntarle,

a ver si vuelves a retomar tu pasión por la cocina.

Pregúntale algo a Carlos.

-Le tengo mucha admiración.

A su restaurante, en cuanto se pueda...

Utiliza una táctica que no he conseguido desempeñar en mi vida,

que es conquistar por el estómago.

-Le he conocido en "Como sapiens" y a su mujer.

Es un tipo fantástico.

-Llevas años con tu chica y tenéis un niño de cuatro años.

-En el camino hay mucho sexo.

También se necesita sexo para vivir.

-Cerramos con esa frase.

Muchos éxitos.

Regresa "MasterChef" número nueve.

Mónica, despides tú.

Vamos con la campaña madrileña.

Vean lo que acaba decir la presidenta de Comunidad de Madrid.

Vemos a la ministra de Hacienda riéndose

cuando anuncia que va a subir los impuestos

de donaciones a los madrileños.

Hemos tenido un presidente desaparecido,

que no va a dudar en utilizar los medios de todos los ciudadanos

para salvar los muebles en Madrid.

A partir de la una está prevista una rueda de prensa.

Previsiblemente le preguntarán

por la reforma fiscal que precede en el ejecutivo.

Volvemos mañana.