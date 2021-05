La hora de La 1 - La hora de la actualidad - 12/04/21

Vamos con Martín, que nos trae...

Vienes de lejos.

Vienes corriendo.

Esta imagen es de la erupción de un volcán.

¿De dónde?

Antillas Menores.

Una columna de humo de más de 6 km de altura.

Hay alguna víctima ya, que se sepa,

y varios desaparecidos.

Han tenido que evacuar a 16.000 personas

de la isla del sur de las Antillas Menores.

Os queríamos hablar de este la consecuencia

nos va a afectar a nosotros.

Sobre todo, archipiélago canario.

En esta imagen hemos tratado de representar

los contaminantes atmosféricos.

El más importante es el dióxido de azufre.

El SO2.

Se ha ido moviendo por todo el Atlántico.

Todo parece indicar que podría ser afectar

que podría afectar las próximas horas

al sur peninsular.

Llevaba 40 años sin erupcionar.

Ahora va a aumentar en zonas del sur peninsular,

en aguas del mar de Alborán.

Hablamos de temporal en Levante.

Alturas de más de 3,5 m.

Aviso naranja en el Ampurdán.

Aviso amarillo por viento en Girona, Tarragona y Castellón.

Precipitaciones que a estas horas podrían afectar

a zonas del noreste de Baleares,

aunque las más intensas han caído...

Cantidades importantes en Barcelona, Girona y Baleares.

Tendremos nubes medias y altas.

Deja cielo blanquecino,

pero sin precipitaciones.

Día seco, a la espera de que haya cambios a lo largo de la semana,

sobre todo lo largo de la jornada del miércoles.

Día estable, en general, con chubascos en el Mediterráneo.

Ya de forma débil.

La mañana arrancaba más fría que el fin de semana.

Nos mantiene todavía con 0° en León.

Las máximas van a subir, salvo la Comunidad Valenciana,

Murcia y Almería.

Esperamos valores por encima de 20°,

por encima de 24 grados en el sureste y Canarias.

Precipitaciones para mañana, sobre todo en el noroeste.

Cambios que serán más evidentes a partir del miércoles.

Cuando se acerca el fin de semana, siempre...

Me he puesto al otro lado.

Een el lado oscuro, Martiño.

Vamos con un debate.

Se ha hablado mucho de la entrevista Miguél Bosé.

¿Tenemos los medios de comunicación que dar voz

al discurso negacionista del cantante?

Con los miedos y bulo que se han generado

en torno a la vacunación de AstraZeneca.

Ha sido muy viral el vídeo de José Coronado.

Todas las vacunas producen efectos secundarios.

¿Queremos un efecto secundario

y seguir vivos o irnos para el otro barrio?

Está claro que hay que podérsela.

-¿Animas a la gente a que venga y no anule su cita?

Habían anulado la mitad.

-¿En serio?

-Iban vacunar a 4000 y solo han venido 2000.

-Sois vosotros los que tenéis que animar.

Nuestra sanidad es una de las mejores del mundo.

Se está haciendo improvisaciones, pero es lo lógico.

Queríamos coger esa frase.

Me caía bien, pero a partir de hoy...

¿Cuál es el planteamiento?

Hay dudas sobre la vacuna de AstraZeneca.

La culpa no es de la prensa.

Creo en la libertad de expresión.

Sigo defendiendo la libertad de los medios de comunicación.

El problema no está ahí, está en la ministra.

No puedo hacer con AstraZeneca es lo que han hecho.

Mi opinión personal es que aquí hay una batalla

entre las propias empresas farmacéuticas,

que tienen un poder inmenso.

¿Por qué la culpa es de la ministra?

En primer lugar, un bulo,

informe que aparece no sé qué revista...

Habla un director de AstraZeneca.

No, de la Agencia Europea del Medicamento.

En Inglaterra, se han vacunado con AstraZeneca

y vamos a ver los números.

En otros países está haciendo.

Todas vienen con problemas.

¿En qué se equivoca la ministra?

El ministro anterior era bastante más prudente.

Si tienes una duda científica,

que te la demuestren.

En segundo lugar,

lo hace de una forma discreta,

consultas, no puedes hacer lo que ha pasado en este país.

-Y en toda Europa.

-Se ha metido miedo a la gente.

A la gente no puedes meterle miedo.

Todos los medicamentos tienen consecuencias.

Absolutamente todos.

Es el prospecto ya te mueres.

Ahora suspendo las vacunas,

los 60, los 55...

Eso no puede ser.

-Tienen alguna responsabilidad...

-Las órdenes tienen que ser claras y directas.

-¿Si tienen alguna responsabilidad de los medios?

Sí. Una notable responsabilidad.

Como "fallece una mujer después de la segunda vacuna".

-Como estos titulares "se investiga un caso en Marbella".

-Un presidente que dice que los datos

de una comunidad son falsos...

-Los medios tenemos un papel fundamental.

Caemos en la tentación de decir que no hay que hacerles caso.

No, la gente se informa cada vez por vías más diferentes

sobre las que no tenemos control, peores vías,

más tóxicas, más "fake news".

Tenemos que desmontar los mensajes,

cuando Victoria Abril dice que no hay que ponerse la vacuna,

las barbaridades que dice.

En la tele o en un periódico, la radio,

Ángel dijo un programa,

a la hora de decidir con que abro...

No es lo mismo contar cómo va la vacunación

y dejar en un segundo o tercer plano...

Dejadme un momento.

Ver otros temas o arrancar con: "No sé cuántos casos de trombosis".

-Es minoritario ese enfoque.

-El enfoque tuyo es perfecto. Es buenismo.

-Está en mi mano hacerlo.

-Un está buscando... -Vender.

-Lectores, vender.

Perdona, que tú eliges la noticia con la que inicias.

-Un segundo nada más.

El primer trabajo de un periodista,

responsable, de un editor de este programa es elegir el tema.

El primer trabajo.

Luego viene cómo lo desarrollas.

-Enfoque.

-Si el tema que eliges es:

"Se investiga a una muerte en Marbella por AstraZeneca",

estás montando la parda.

Luego tienes que contar que se investiga.

Pero tenemos que decir que hay que vacunarse.

-Estoy de acuerdo con el mensaje.

Se está dando una sobre información.

El problema no ha sido de un país,

no ha sido de España ni de la ministra ni del ministro.

Ha sido de Bruselas, directamente.

De la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento salió una orden

clara de lo que se tenía que hacer con las vacunas.

A partir de ahí, una reunión de todos los ministros

de la Unión Europea.

¿Qué pasa?

-Que Francia diga que va a poner

una segunda dosis de otra vacuna, Italia no tenga tan claro,

que en Inglaterra siguen con su primera dosis.

En España que bailando la franja de edad

de la vacuna de AstraZeneca.

Es un problema claramente de coordinación

de la información que sale desde un centro técnico.

-Perdona que te interrumpa.

Todos los ministros de sanidad,

espero que que se incluya la nuestra...

-Sí.

-Se desvirtúa información técnica del organismo

creado para eso ad hoc.

-¿Cómo que no es vinculante la EMA?

-Dice que no hay datos científicos

que vayan en contra de poder usar AstraZeneca.

-Eso es una autorización política...

Dejadme plantearlo una cosa.

Celia, un segundo.

¿No tenéis la sensación de que gran parte de todo este lío,

todo este debate subyace en el hecho de que la ciencia

ha es muy difícil de comunicar?

Uno de los grandes problemas es que cuando hablamos

de ciencia de probabilidad,

utilizamos términos estadísticos.

Hemos transmitido el minuto y resultado...

No lo sabemos.

Hasta la estadística da la razón a la vacuna de AstraZeneca.

¿Sabes cuál es el problema?

Los términos probabilísticos,

el que más probable es que mueras de COVID que de la vacuna,

no lo entendemos, es difícil de comunicar.

La gente se queda con el impacto.

-La ciencia se basa en la evidencia.

En salud, como cualquier otra ciencia,

es la experiencia tomada de muchos casos, llegas a una conclusión.

Ahora se salva más gente de COVID cuando entra la UCI

que antes porque antes, no sabían cómo atacarla.

No todos los científicos dicen lo mismo.

El problema de fondo, le padecí yo,

son los políticos.

-¿Cuánta información científica consumíamos antes de la pandemia?

Entre 0 y 0,5.

Llevamos un año y poquito de pandemia.

Absorben datos y toman decisiones sobre esos datos

y vacunas que estamos experimentando en tiempo real.

-Si viajas en las redes...

-Las redes deberían estar al margen del debate.

No merece la pena.

Lo que decías antes o lo que estabas preguntando.

Si es difícil contar la ciencia. Sí.

Este programa tiene gente que cuenta muy bien la ciencia.

Pero es complicado el titular

para quienes trabajan en la ciencia.

En el periodismo, el titular con éxito es un titular redondo,

es absoluto, es un titular contundente.

-Hasta mentira.

-En el peor de los casos.

La ciencia hay muy pocas cosas contundentes, absolutas y al 100%.

¿Por qué? Porque la ciencia no va de eso.

Resulta muy complicado decir las cosas al 100%.

Los matices, las salvedades no me caben en el titular.

-¿Puedo?

Puedes, Ángel.

Hemos hablado de los medios.

Yo también quiero provocar un poquito al receptor

de la información, que es nuestro espectador,

nuestro oyente o nuestro lector.

¿Cuánto gente habéis oído decir últimamente: "Fíjate en la vacuna,

lo he visto en el Facebook"?

Como si fuera la Biblia.

Es culpa del que se lee el Facebook

y se lo cree porque lo pone en el Facebook.

-Luego, responsabilidad, para todos,

para el individuo o la persona que lo lee.

El principio de opinión va supeditado.

Si me ponen a discutir con Miguél Bosé, el espectador qué va ver.

A dos personas cualificadas dando su opinión.

Tuvieron que escuchar lecciones de periodismo de un actor.

También a un politólogo a hablar de periodismo.

Hay injerencia.

-¿Cómo que no podemos opinar?

.Como autoridad, no.

-La autoridad la tienes tú.

-En periodismo...

Hay cosas que avalan que lo que digo yo es más que una opinión.

Dejadme hablar.

Dejadme hablar con el presidente

de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos.

Le queríamos preguntar de lo que estamos hablando aquí.

¿Cuán complicado es, desde su punto de vista, contar toda la crisis,

si quiere que utilicemos esa palabra, con AstraZeneca,

para las personas

y cómo tenemos que hacer para convencer,

para poner encima de la mesa un mensaje honesto sobre la vacuna,

que nadie crea que estamos mandando información,

pero que haga que las personas decidan, finalmente, irse a vacunar,

como decía José Coronado?

Es un tema complicado, pero no de ahora,

es un tema complicado desde el inicio de la pandemia.

Nosotros, yo mismo he ido aprendiendo

a transmitir la información.

Intentamos ser honestos y basándonos en la información.

La ciencia es muy complicada.

Tener que dar explicaciones

como si fuera minuto y resultado en ciencia es complicado.

Los medios están haciendo creo que una buena labor divulgativa.

Están contando con nosotros.

Son una parte importante en nuestra actividad diaria.

Pediríamos un poco más de sosiego a la hora de interpretar resultados.

-Claro. Claro.

He oído en la tertulia:

"Ha muerto una mujer vacunada de AstraZeneca".

Se podrá comentar y debatir.

Hay que intentar transmitir de forma adecuada,

pero no tenemos que buscar esa inmediatez

que buscamos desde el primer minuto que ha habido pandemia.

Le queríamos preguntar sobre esos 2 millones de personas

en España que son menores de 60 años

y que se les ha puesto una primera dosis de AstraZeneca.

La ministra hablaba de dos posibilidades,

dejarles con una dosis de AstraZeneca

o poner otra vacuna distinta.

Habría una tercera opción,

que sería poner las segunda dosis de AstraZeneca.

¿Cuál sería la mejor opción?

Poner otra vacuna, como hace Francia,

se ha probado en animales.

Vamos a hacerlo, que está en marcha,

cuando estén realizados y estudiados,

decidiremos si sí o si no.

De entrada, no somos partidarios de hacerlo libremente.

En cuanto a la segunda dosis de menores de 60 años,

que se ha vacunado después de la primera dosis,

queda un mes para que los primeros,

los pocos que se empezaron a vacunar en febrero,

tendrían que ponerse la segunda dosis.

De aquí a entonces tendremos nuevas evidencias.

Me habrá gustado más que,

en lugar de prohibir a esta gente ponerse la segunda vacuna,

darle la posible de que fuera una elección.

Los casos de trombosis han sido mínimos.

A esa gente darle la posible de elegir

si se pone o no se pone la vacuna.

Tenemos el ejemplo de Reino Unido.

Aunque estemos vacunados,

hay que seguir protegiéndose y protegiéndonos.

Protegiendo al resto y protegiéndose a uno mismo.

Hasta que no esté toda la población vacunada, no nos podemos olvidar.

Hay que mantener la mascarilla.

Una pregunta muy rápida.

En Chile se habla de que puede ser

que se haya producido una relajación excesiva de la población,

que han ido de vacaciones de verano y demás

y por eso está habiendo tanto rebrote y tanto contagio.

Ese riesgo existe.

Las vacunas nos van a proteger.

Vamos a tener una situación más segura,

pero no una situación segura 100%.

Muchísimas gracias por haber estado con nosotros

y darnos esa visión.

Contaremos con todos los científicos,

técnicos y expertos que nos puedan arrojar luz

sobre lo que nos hace falta.

Se lo agradecemos especialmente.

Solo un comentario sobre poner o no la AstraZeneca

los que llevan la primera dosis.

Este síndrome de nombre largo se debe a un fenómeno inmunológico

y por eso aparece a partir del séptimo día o 10 días

después de la primera dosis. Si no ha aparecido con la primera dosis

el riesgo cero no existe en la vida, pero es mucho más improbable

que aparezca con la segunda dosis en personas que no lo han desarrollado

con la primera. Por lo tanto, ante la incertidumbre que sería

poner una vacunación heterólogo, es decir, una diferente,

y la certeza de AstraZeneca,

no tendría sentido no proceder con AstraZeneca

a los que llevan la primera.

Es una opción que la ministra no había contemplado.

Tenía tres opciones.

-Alguien de dentro del ministerio le asesorara normal.

-Ella ha pecado de confianza.

-Estoy de acuerdo en que la ministra, los asesores, Europa,

pero ha habido Comunidades Autónomas como Castilla y León

que dijo un día la suspendo.

Y fue la Consejería y el Gobierno de Castilla y León.

No es solo la ministra.

Es el gobierno autonómico de turno, gobierne quien gobierne.

Teníamos que dar voz a los negacionistas y al final

hemos buscado la culpa de la comunicación de todo esto.

Donde ponemos el foco es donde podemos cerrar. Déjame, Celia.

Vamos a ver qué opinan nuestros espectadores. Es que no...

Es complicado, pero genera muchas opiniones, como nos ha pasado.

Son puntos de vista interesantes. Sergio dice...

Una reflexión que me parece interesante.

Vamos a ver algunos de los mensajes que habéis enviado al WhatsApp.

Más opiniones a favor de exponerlo.

Otra opinión pero también un poco de experiencia personal

que nos cuenta que a ella le ha ayudado hablar de ello.

Vamos también con un par de opiniones diferentes

que nos dicen que mejor no dar voz a los negacionistas.

Y una última opinión nos cuenta también su experiencia.

Eso es verdad.

Es complicado.

No vale la pena discutir.

Nacho no está.

Ah, sí que está. ¿Qué te pasa?

Fumigar en la silla entre uno y otro y me han "fuñigado".

Entrabas con cara como si estaba lloviendo.

Vamos con la portada de "El Mundo".

La justicia aparta a Cantó pero Ayuso recurrirá al Constitucional.

-Nos hemos querido fijar en la foto de Díaz Ayuso.

Hay gente que tiene un cortador de jamón en su boda

y otros tienen a Ayuso.

-Seguro que ha llegado corriendo.

-Cualquier alcalde de España tendrá fotos de esas, miles.

Los alcaldes casan.

-El detalle de la campaña.

(RÍE)

Es un poco la reina madre.

Ciudadanos da a conocer su lema.

(HABLAN A LA VEZ)

No se está levantando los chistes.

Parece hecha por alguien con sinusitis.

Vamos a seguir con otra noticia.

La vacunación se desploma en Madrid, Andalucía y La Rioja por el rechazo

de los citados a AstraZeneca.

-Más de la mitad no acudieron a vacunarse. Sí que fue José Coronado.

Vamos a ver otra vez el vídeo.

-Todas las vacunas producen efectos secundarios.

¿Qué queremos?

¿Un efecto secundario y seguir vivos oírnos para el otro barrio?

Hay que vacunarse aunque sea porque solo te cruzas con José Coronado.

José, vacúname. Vacúname todo.

-Ya no es José Coronado, ahora es José vacunado.

-Como se nota que es lunes.

-Acabamos de criticar a Edmundo Bal y hacemos lo mismo nosotros.

-Hago un mal chiste mal

y me llaman mataperros.

Una conductora ebria llama al 112 para que la lleven al trabajo.

No es "chorrinoticia", pero casi.

-Llamó al 112 para ponerse en contacto con la guardia civil

alegando que se encontraba indispuesta por haber ingerido

bebidas alcohólicas. Cuadruplicó la tasa permitida.

Se dio cuenta y dijo que no podía.

-No puedo seguir así.

-El único dato que me falta de esta noticia es cuál era su trabajo.

Si eres controladora aérea me parece muy mal lo que estás haciendo.

Si eres enólogo te lo perdono.

-Y si haces sección de humor en un programa de televisión...

No podéis venir pedo a trabajar.

Otra vez no se puede.

La cabecera de "chorrinoticias".

(RÍEN)

-Es larguísima pero vale cada segundo.

Un socio de Elon Musk apunta a la posibilidad de que se pueda crear

un parque jurásico.

-Hay un ser humano en este planeta que se llama Max "Jodak".

El típico nombre que te inventariadas.

-Estima que en unos 15 años se podría obtener nuevas especies

superexóticas. Me parece muy bien.

Si algo hemos aprendido de cinco películas es que es una idea

que siempre sale bien. Nunca falla. Como salir con un ex.

Siempre sale bien.

Dad paso a promos como Max "Jodak".

Y ahora, con todos ustedes, cuidado con los diplodocus.

Tenemos una última hora.

Importante golpe al tráfico ilegal de inmigrantes

entre el norte de África y España.

La Policía nacional ha detenido a 20 personas dedicadas

al tráfico ilegal de migrantes.

Las víctimas, en su mayoría menores marroquíes, eran captados en Ceuta

y localidades africanas cercanas para ser trasladadas

en embarcaciones hasta la península por 2500 E. La organización criminal

de origen española es considerada responsable de un naufragio

en el pasado mes de febrero en el que fallecieron cuatro personas.

Los detenidos formaban parte de un conocido y violento clan, agredían

a sus víctimas y amenazaban con armas de fuego en caso de impagos

o retrasos. Han participado también agentes de Europol.

Van a ver unas imágenes muy duras.

Pueden herir su sensibilidad.

Las destapó una organización internacional que muestran

la extrema crueldad con la que se trata a los animales

en un laboratorio en Madrid.

La comunidad ha suspendido la actividad investigadora

del laboratorio les prohíbe realizar proyectos con animales.

La fiscalía madrileña investigará el supuesto maltrato animal

que evidenciaban las imágenes.

Una vez se conocieron estas imágenes se convocaron protestas.

Decenas de personas se han concentrado ante las puertas

del laboratorio para condenar los hechos y exigir que se deje

de experimentar con animales.

Varias asociaciones animalistas presentarán querellas.

Clara está a las puertas del laboratorio.

Buenos días.

De momento la deuda del día era si se iba a liberar a los animales.

Se decía que a las a los animales.

Se decía que a las 15:30 se iba a producir la liberación.

Va a personarse Seprona y la Comunidad de Madrid,

pero las asociaciones animales tras no tiene esperanza de que se liberen

los animales porque hay que practicar muchas diligencias

de bioseguridad. Hay un veterinario vigilando las instalaciones

para que no se alteren pruebas, pero las asociaciones especies

que por qué no han dejado que entren otros veterinarios ajenos

a la Comunidad de Madrid. Estos veterinarios son los mismos

que habían hecho en los últimos años los informes favorables.

-La Comunidad de Madrid ha impuesto un veterinario,

no sabemos si habrá más, para salvaguardar los animales,

pero hay muchos homologados que se han prestado

para estar con los animales y dar un informe y los han rechazado.

Dicha veterinario no sabemos si está para eutanasia, salvaguardar

o cuál es el motivo.

-Se ha dado muy poca información.

No se sabe cuántos animales ni en qué estado están en el interior.

-Según Sergio García Torres no sabemos la cantidad

de animales que hay en el interior,

pero gracias a la implicación de asociaciones y santuarios

que hemos estado pidiendo la liberación de estos animales

creemos que se va a empezar el proceso para liberar

a estos animales que han estado sufriendo aquí.

-El ambiente está bastante alterado.

Es un caso que ha afectado a muchas personas que han podido

ver esas imágenes en las que se veía que se trataba cruelmente

desde perros a cerdos u algunos proveedores y monos también.

Además de la liberación, ¿qué pedís?

-Acciones legales y judiciales a la gente implicada activa y pasivamente

y que se ayude económicamente, una vez que los animales

pasen la cuarentena, para fondos económicos y salvaguardar

a los animales.

-Este es el ambiente en la puerta.

Estos transportes tiene simbólicos.

Se deben practicar diligencias con estos animales

para que no haya ningún problema de seguridad en su liberación.

Estaremos pendientes a lo largo de lo que suceda.

Gracias. Que conste que no hemos puesto las peores imágenes.

Hemos intentado no ponerlas más bestias.

Son realmente insoportables.

Hay normativa al respecto. Se experimenta con animales.

Medicación...

Se experimenta, pero hay una normativa para que no se llegue

a hacer eso con esos pobres bichos.

La inmensa mayoría de laboratorios trabaja con animales.

He ido a centros de medicina oncológica y los fármacos

se practican con animales. ¿Lo van a hacer con humanos directamente?

Eso es lógico. De ahí al maltrato

y a esas imágenes que vi ayer

y que tienes que cortar porque son insoportables...

-Se publican primero en Reino Unido y después en España.

Es un laboratorio que está en Madrid.

Son muy preocupantes porque vulneran toda la legislación

de protección animal y bioética sobre experimentación con animales

vivos en laboratorios.

-Hay que abrir el debate de la experimentación,

pero lo más flagrante, y por eso se ha cerrado el laboratorio

y la fiscalía ha abierto una investigación,

es porque se ha podido producir durante tanto tiempo un maltrato

tan flagrante.

Sin anestesia, sangrando, tirados en el suelo,

haciéndoles aberraciones...

Con ensañamiento contra los animales.

No ha podido haber una inspección porque las imágenes denotan

que si hubiera habido una inspección no puedes ocultar esas imágenes.

-Han fallado todos los controles. Esto ha estado pasando en Madrid.

Espero que la fiscalía de medio ambiente esclarezca

qué ha ocurrido y que la transparencia en otros laboratorios

empiece a funcionar, porque no la ha habido.

-Son estas imágenes que funcionan muy bien.

Funciona muy bien para una reacción rápida. Te tocan lo más dentro.

Lo primero que te sale es condenar, arremeter, en fin, todo eso,

y seguramente toque.

Habrá que esperar a ver qué dicen los resultados

de las investigaciones.

Parece evidente que si esto ha sido durante dos años hay una evidencia.

Durante dos años algún mecanismo de vigilancia y control

y de denuncia tenido que fallar. Durante dos años me parece excesivo

cada uno de estos comportamientos animales. Se debería haber atajado

desde el primer momento.

-Hay una cosa, de verdad, en estas cuestiones

que tienen que ver con los animales,

aquí hablamos de un laboratorio,

antes nos decía...

¿Qué pasa con muchos espacios que estamos hartos de ver

dónde están los perros y los gatos fatalmente cuidados, etcétera?

No solo existe laboratorio. -Probablemente.

-Estas cosas, como casi todas las que se hace mal,

son por denuncias internas.

Vamos con otro tema.

Empieza el juicio a Igor el Ruso.

Es un preso extremadamente peligroso.

Vamos a ver el momento en que este criminal llegado hace cuestión

de minutos al Audiencia Provincial de Teruel a responder

ante la justicia por la muerte de un ganadero

y dos guardias civiles en 2017.

Han tenido que implantar en los juzgados por muchísimas medidas

de seguridad por la violencia de este asesino confeso.

Aprovechó el traslado a prisión para agredir con un azulejo

a cuatro funcionarios. Vamos a ver las heridas que les provoca.

A pesar de la resistencia consiguieron trasladarle

a la prisión donde ha pasado la última noche.

-Vuestras muertes me salen gratis.

Ese es el saludo con el que recibía a los trabajadores de prisiones.

El acrónimo de vuestra asociación es Tu abandono me puede matar.

Hoy tiene más sentido que nunca.

-Efectivamente.

-¿Habéis temido por la vida de vuestros compañeros?

-Es una situación que se produce habitualmente

en los centros penitenciarios desde hace demasiados años.

Un día va a haber una desgracia.

En todos los centros ayer nos llamaban.

Todo el mundo estaba pendiente

y con miedo de que pudiera ocurrir alguna desgracia.

-No sé si has podido ver las fotografías de las lesiones

de tus compañeros. Nos llama la atención la actitud del preso.

Llevaba tiempo amenazando.

Había amenazas en los últimos meses e incluso años.

-Estos internos,

cuando llegan a una determinada cantidad o de condena,

todo lo que hagan, efectivamente, sale gratis dado que el máximo

de cumplimiento son 20 años, pero en algunas ocasiones, como esta,

puede llegar a 40. A partir de ahí, todo sale gratis.

-¿Cómo estaba previsto el traslado

y qué pasa cuando tus compañeros llegan y ven esa violencia?

-Habéis puesto las imágenes del dispositivo.

Dentro de las prisiones esos dispositivos no los hay.

No tenemos preparación ni formación y no tenemos estos dispositivos

ni cuerpos especiales que actúen. Lo tenemos que hacer nosotros.

-¿Cómo entraron los funcionarios?

-¿No hay un protocolo o pautas de seguridad?

-No. Esos protocolos no existen.

Tenemos unos chalecos y escudos,

pero no hay protocolos contra estos internos como con otros cuerpos.

-¿Y qué exijis y la administración?

-Pedimos un estatuto propio. Se ha presentado en el parlamento.

Varias fuerzas se han comprometido.

Eso nos ayudaría a una escuela de estudios penitenciarios

y una formación adecuada y con rejuvenecimiento de las plantillas.

Concretamente en el centro penitenciario,

la mayoría tienen 50 años. La situación se agrava más.

-Te invitamos a seguir escuchándonos.

Hay muchos elementos.

Igor el Ruso se reconoce como persona programada para matar

y le hace ilusión decirlo. -Es un exparamilitar serbio.

Si te metes con la fama de asesino peligroso, es lo único

que le molesta. Todo lo demás le da igual.

Le da igual que los psiquiatras le definan

como psicópata narcisista manipulador y absolutamente egoísta.

-¿Por qué delitos responde?

-Las tres últimas muertes.

La emboscada en la que dio muerte a dos guardias civiles

y un ganadero en Andorra, Teruel. Fue en 2017.

Días antes intentó matar a dos vecinos de la zona.

Entraba en casas a robar.

Vivía en una especie de cabaña que había ocupado.

La típica donde se guardan los aperos de labranza.

Iba saqueando las casas rurales con poca ocupación y, si le descubrían,

directamente disparaba e intentaba matarles,

que era lo que le encantaba.

Por esos tiroteos que tuvo nueve días antes de los hechos

por los que se le enjuicia ahora le cayeron 21 años de prisión

y ahora se juega prisión permanente revisable.

Por eso la emboscada disparó sobre un ganadero

y sobre dos guardias civiles que acudían, les arrebató las armas

y siguió a lo suyo hasta que llegaron los grupos especiales

a detenerlo.

-En Italia fue juzgado y condenado por un doble crimen.

-Sí. Se le buscaba por una agresión sexual, mató a un hostelero,

a un guarda forestal y estuvo varios meses viviendo en el monte

y ocultándose. Mató a dos personas y huyó.

Antes de venir a España mandó una carta a los carabineros

diciendo que abandonaba el país. Tranquilamente.

Ese es el perfil de este sujeto.

Mientras estaba encarcelado en España le juzgaron

por los crímenes de Italia y le cayeron unos cuantos años.

-Esteban, gracias por habernos explicado en qué circunstancias

trabajáis. Aprovechamos para ir en directo a los juzgados de Teruel

y ahí está nuestra compañera.

Va a tener que declarar y asistir a la vista oral

en una jaula de cristal

de dos por dos que han hecho específicamente para él.

-Es una jaula que conoce a la perfección.

Se hizo única y exclusivamente para su anterior juicio,

en enero de 2020, cuando se le condenó a 21 años de prisión.

Ha llegado a esta Audiencia a las 9:15 con ese gran despliegue

dispositivo por parte de la Guardia Civil debido a la alta peligrosidad.

Está en los calabozos esperando a que se constituya el jurado popular

y serán esas personas quienes decidan si es culpable

o inocente de los tres asesinatos de los que se le acusa a dos

guardias civiles y un ganadero el 14 de diciembre de 2017.

Se tendrá que sentar una vez más en el banquillo de los acusados.

Ayer atacó a cuatro funcionarios de prisiones.

Tiene un largo historial delictivo.

-Este hombre utilizaba diferentes identidades

para escabullirse de la justicia.

Llegó a España bicicleta.

Huyó de Italia. Le buscaban también las autoridades serbias.

Se escondió en las montañas turolenses

y cometió varios robos.

El 5 de diciembre de 2017 dispara contra los hombres

y les quiere, pero no acaba con su vida.

-El primero era una advertencia. No le disparó.

El segundo sí que le disparó...

El tercero dice que se quitó y había una persona detrás.

-Fue condenado a 21 años de cárcel.

Hechos que sucedieron unos días antes de los asesinatos

que hoy le sientan en el banquillo.

El 14 de septiembre de 2017 este ganadero le sorprende

en su explotación ganadera.

Sin mediar palabra, el acusado dispararía dejando al ganadero

malherido y le remató en el suelo.

Utiliza el coche para huir.

El padre vio la vida.

Avisó a la Guardia Civil.

En el dispositivo de búsqueda, se encontraban dos guardias.

Recibieron la orden del secarse al vehículo. Les esperaba armado

Igor el Ruso. Habría disparado más de una decena de veces

a los agentes. Disparó a las zonas menos protegidas

acabando con la vida.

-De nuevo, nos vamos a los juzgados.

Estas con Cristóbal Soria,

de una de las acusaciones populares porque dos

de las tres víctimas eran compañeros.

Cinco acusaciones particulares

y dos populares piden prisión permanente revisable.

Pena máxima para Igor el Ruso.

-Que le caiga el peso de la ley y la máxima condena del Código Penal

hasta este individuo.

-Altamente peligroso. -Muy peligroso. Quedó acreditado.

Lo lamentable es que hubiera dos intentos de homicidio el día cinco

y el día 14 hay tres asesinatos.

Mientras tanto,

no se inmovilizaron unidades de élite.

-En las últimas horas, agredió a funcionarios de prisiones.

¿Hay temor en los traslados?

-Hay prudencia.

La Guardia Civil dice que ahora no se puede cometer ningún error.

Lo traslada una unidad de élite,

que tiene componentes cualificados para llevar a una persona

de este tipo. En ese aspecto, no tenemos nada que temer.

-Ahora mismo, se conforma el abogado popular. En principio,

contestará a todas las preguntas, pero va a solicitar declarar

al final del todo, no hoy, que es cuando le correspondería.

-Efectivamente, eso nos comentan.

El derecho procesal dice que tiene que declarar primero

y, luego, tiene la posibilidad de declarar al final.

No sé lo que ocurrirá, lo decidirá el juez.

España es un sistema muy garantista,

sobre todo, con los criminales.

No creo que tenga ningún

problema y no puede aludir ningún tipo de indefensión

porque ha tenido todos los medios.

-Hablando de esa jaula de dos por dos, cualquier medida es poca

con un individuo de estas características.

-Personalmente,

lo veo un poco exagerado.

Hay medios para que una persona no tenga que estar en una cabina.

Ya se hacía con los presos de ETA, es normal

que se haga con este individual.

No hay ningún problema.

El problema es que no pueda alegar que no ha estado

en sala ni ninguna historia rara que le pueda beneficiar.

-Gracias, Cristóbal.

Estaremos pendientes de la declaración de Igor el Ruso.

Han venido amigos de José Luis Iranzo.

Hemos hablado con el abogado de la familia.

-Tenemos un conglomerado de pruebas que llega la condena,

pero lo tiene que valorar el jurado.

De momento, no sabemos si este señor va a declarar o no.

En su momento, en el juzgado reconoció los hechos.

-Todavía están desamparados.

Es decir, no han recibido ningún

consuelo por parte de la Delegación del Gobierno ni Subdelegación

del Gobierno, mandos de la Guardia Civil...

Han tenido solo el apoyo de la sociedad civil,

pero eso no les ayuda a pasar el duelo. Tirar un juicio

vía streaming desde una habitación y sola, pues no ayuda a pasar

el duelo.

-Un perfil psicológico inquietante.

Marta, buenos días.

Voy a leerte en la carta que esta persona deja en su celda

a los funcionarios.

"Volveré y os buscaré a cada uno de vosotros".

-Esta vez no hace falta jugar con los perfiles. Tenemos cuatro

informes que hablan de un perfil narcisista.

Habla de su prepotencia, de ese narcisismo de todo va mirando

hacia mí. Hay frases inquietantes en los informes forenses que

justificarían mucho de lo que ahora estamos hablando,

de esa jaula de cristal, que el nivel de peligrosidad.

Los cuatro informes hablan

de esa peligrosidad.

De no pararse a pensar,

del impulso de actuar.

Lo leo textual.

"Si hay posibilidad de observar,

observo. Si hay posibilidad de actuar, actúo".

Fíjate, hay una jaula que da alas a la sensación de protección.

El abogado no quería que estuviera en la jaula porque

era un elemento perturbador visual para el jurado.

Ayer rompió un azulejo y agredió cuatro funcionarios.

En determinados casos, trabajos como los de abogados...

-Comparto la opinión del abogado.

Es verdad que puede condicionar,

pero tiene que darme

una alternativa.

Está defendiendo a un tipo

que es muy agresivo.

Con cualquier objeto te hace un arma y ataca.

El hecho de meterlo en una jaula...

El siguiente paso es "El silencio de los corderos".

Puede liarla aunque tenga dos guardias al lado.

Y el brete en el que te metes si te toca ser jurado

de un individuo así.

Cuando este tío le dice a los funcionarios de prisiones...

"Voy a volver".

Eso su trabajo.

No tienen que hacerte

ninguna gracia,

pero imagínate a los miembros del jurado sabiendo

que son mafias, que es un asesino repugnante y, dentro de cinco años,

se entera de quien era el jurado.

-Las pruebas, las armas,

la confesión...

También la defensa, veremos lo que hará su abogado.

Que estaba bajo los efectos de neurosis de guerra.

Bueno, ahora se dice de otra manera.

Y que actuó en legítima defensa.

El narcisismo le puede jugar

una mala pasada.

En el juicio anterior, cuando le preguntaron

si había actuado en defensa...

Dijo que ni le tocaron.

Si le llegan a tocar,

dejo que estarían muertos.

No me extrañaría que saliera

el narcisismo psicópata al estrado y echara por tierra...

-En este caso, ¿cabe la permanente revisable?

¿Qué es la neurosis de guerra,

Marta?

Hay dos cuestiones.

Dentro de lo que decía Ángel, en los informes donde hemos

tenido acceso, está revisada la capacidad cognitiva.

Sabe lo que hace y por qué lo hace.

No va a tener eximente es.

La neurosis de guerra se usaba en la I Guerra Mundial,

a partir de la II Guerra Mundial, comenzó a utilizarse el trastorno

de de estrés postraumático.

Un crimen que ocurrió hace casi dos años y medio.

Ocurre en un distrito de Barcelona.

Un vecino de 42 años,

que matan en la plaza del barrio a tiros. Empieza el juicio

en la Audiencia Provincial

de Barcelona.

Vamos a ver lo que pasó.

-Diciembre, 2018.

La plaza se tiñó de sangre.

Eduardo había sido amenazado

de muerte con una familia con la que tenía un conflicto.

Presentó una denuncia ante los Mossos d'Esquadra

dos días antes.

Tras el asesinato, 200 personas

asaltaron la casa del presunto homicida. Fue detenido,

un mes después, en Roquetas de Mar.

Su mujer también fue detenida.

Eduardo presentó varias denuncias contra el clan familiar.

Decía que el acusado le había amenazado con pegarle un tiro.

Según el padre de la víctima,

los Mossos d'Esquadra no hicieron nada. Eduardo salió a pasear.

Se dirigió a la plaza.

Los acusados se dirigieron hacia él.

Le dijo a su marido que lo matara.

Le disparó en el tórax y en la cabeza.

Los acusados huyeron tan rápido de Barcelona que dejaron

la casa de la puerta abierta y la calefacción encendida.

Empieza el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Nos vamos allí con nuestra compañera. La pareja está acusada

de este crimen y tiene que aparecer ahora.

Se enfrentan a 27 años de prisión por un delito de tenencia ilícita

de armas y un delito de asesinato con alevosía.

El marido formaba parte del clan de los Pistoleros,

muy conocido en Barcelona.

Tenía relación con el tráfico de drogas. Se va a dirimir

este suceso en Barcelona. Ahora mismo, se está constituyendo

jurado popular. También tendrá lugar las alegaciones previas.

Mañana se sentarán en el banquillo los dos acusados.

El miércoles a las 10 será

el turno de los testigos protegidos para dar su versión de los hechos.

Los acusados llevan en prisión provisional desde enero de 2018.

Sostienen que asesinaron

a Eduardo en defensa propia,

pero el escrito de la Fiscalía dice que la víctima

no pudo defenderse. Falleció a los 42 años y dejó mujer y una hija

de dos años. Hemos hablado con el abogado de la acusación particular.

La familia está muy afectada estos días.

-Asesinato con alevosía y tenencia ilícita de armas.

27 años de prisión.

-Los acusados hablan de legítima defensa.

-Justificando lo injustificable.

Lo veremos en las sesiones del juicio. Nada de eso ocurrió.

La familia de la víctima está mal.

Rememoran el momento. Es normal, con las fechas señaladas

del juicio vuelven a rememorar la tragedia.

-Ángel, hay un elemento curioso.

24 horas antes hace una denuncia.

-Los Mossos d'Esquadra han le dicen que lo mejor que puede hacer

es abandonar el barrio.

-¿No le ofrecen ninguna opción de seguridad?

-No. Pero como el delito de amenazas, en este país,

es lo que es, pues no le dan importancia. En este caso,

había que tenerlo en cuenta.

Los enfrentamientos entre ambas partes no eran buenos.

Hablo de enfrentamientos...

A la víctima, a Eduardo,

los asesinos no le perdonaron que defendiera a sus vecinos

de la dictadura de terror que estaba implantando en el barrio este clan.

Entraron en el barrio y dispararon con armas de fuego.

Una persona se les enfrentó.

Fue Eduardo. Quería proteger a sus vecinos.

Desde el principio,

no cesó de tener roces con ellos porque les plantaba cara.

Después del crimen, los vecinos llegan a asaltar.

Llegaron a quemar la casa con un colchón.

Hay seis testigos protegidos.

Por cierto de los dos agresores,

Pedro, que dispara, y su mujer, Olga,

que son detenidos días después.

Olga casi se librara.

Han tenido que ser los testigos protegidos

los que han logrado que se siente

en el banquillo la mujer de la asesino como coautora.

En medio de la calle,

le decía que lo matara.

-También le da la pistola a su marido. Va a declarar

Joan Francesc López Ortiz.

Está acusado del crimen

de la pequeña Laia en Vilanova i la Geltrú. Un jurado popular

tiene que establecer la pena,

pero la Fiscalía quiere prisión permanente revisable.

Es asesinato de una menor y tiene que ver con una violación.

Nos vamos hasta allí con nuestra compañera.

-Buenos días.

Hace unos minutos ha empezado la segunda sesión del juicio.

Es una jornada especialmente importante.

Cuando se resuelvan las cuestiones previas empezaremos a escuchar

las declaraciones de familiares.

Primero, los allegados, los familiares del acusado.

Están citados sus padres,

dos hermanas y su padre

y la exmujer.

Había relación entre el acusado y el consumo habitual de drogas.

Podrían explicar su estado y el comportamiento en el día

de los hechos. Varios de ellos interactuaron con Juan Francisco

ese día. El caso de la exmujer será destacable. La mañana donde

se produce el crimen, deja con el acusado a la hija

de ambos en común. La hija le dice que había notado comportamiento

extraño en su padre.

Será la línea que siga la defensa durante todo el juicio.

De hecho, acabamos de escuchar el escrito de la defensa.

Alegaban que ese día en la acusado había consumido gran cantidad

de droga y alcohol.

El juicio ha empezado casi

con una hora de retraso.

están citados a declarar los familiares de la pequeña,

entre ellos, sus padres, sus abuelos paternos y el tío

que la encuentra sin vida en casa del vecino,

pero podrían posponerse para mañana.

El jurado quedó compuesto el viernes.

Juan Francisco se enfrenta a la prisión permanente revisable

y lo van a juzgar un total de nueve miembros,

cinco de ellos hombres y cuatro mujeres.

Gracias, Mireia.

-Aprovecha el momento donde baja.

La agrede sexualmente y la mata.

¿Arrebato o es algo planificado?

-Cuando es la nieta de unos vecinos, algo está generando en él.

Desconozco el tipo de relación que tenían. Hay asesinos en serie

que reaccionan de manera impulsiva

con desconocidos. Luego, tenemos este tipo de perfil,

que proyectan en esas víctimas inseguridades,

problemas personales...

Decíais que tenía una hija de una edad similar a la víctima.

En eso, puede haber algún dato y los informes forenses nos podrían

dar luz, pero no ha trascendido.

Contaba Renata que se agarran a la historia de lo que dice su hija.

Van a jugar un papel muy importante en las periciales

forenses.

Los imparciales han dicho

que no sufre ningún tipo

de trastorno mental ni adicción.

Estaba diagnosticado como adicción a las drogas,

pero su defensa va a intentar explicar que estaba bajo

los efectos de las drogas y enloquecido. Los testigos

son muy importantes.

-Como bien preguntas, la hija del presunto asesino,

llamó esa mañana a su madre para que fuera a recogerla antes

porque decía que su padre no estaba bien y llevaba una mañana terrible.

Jugarán un papel muy importante

los testigos de los bares,

porque también bebía.

Alegarán que era alcohólico.

Muy importante también,

los tíos de la pequeña.

Llaman a su puerta y les abre con una toalla para borrar

las huellas del crimen. Van con los Mossos d'Esquadra,

pero nadie entra en su casa.

Los tíos vuelven, entran a la fuerza y descubren a su sobrina

bajo un colchón.

¿Por qué no entran?

Porque no tenían orden de registro.

Les dijo que se fueran porque no había hecho nada

porque llevaba todo

el día drogándose.

Los tíos vuelven a la casa.

Es importante su testimonio.

En realidad, lo que subyacen es que si estaba bajo los efectos

de las drogas o trastornado,

pues tenía un plan de deshacerse de las pruebas, había limpiado

la casa, tenía plan para esconder el cadáver y ducharse.

-Y decir que estaba muy drogado.

Preparas el terreno para el juicio que vendrá después.

No sabe si estaba loco,

como dice la hija, o estaba drogado.

Genera un camino que va a los juzgados.

En psicología forense, se llama presimulación.

Toni Cantó no estará en las listas del PP

para la Comunidad de Madrid por ahora. El Partido Popular

dice que va a recurrir la decisión al Tribunal Constitucional. Hay

nuevas reacciones.

Por una cuestión burocrática una campaña no cambia.

Tampoco la fuerza de una candidatura. Al final,

aquí hay disparidad de criterios

para ver si una persona es elegible o no por una cuestión

burocrática. Prefiero que sea

el Tribunal Constitucional el que lo decida.

-Respeto las decisiones de la justicia. Siempre lo he hecho.

No he entrado a fondo a estudiar el tema, pero hay un juez

que lo ha decidido, respeto la decisión.

-Tiene que ver con las reglas de la democracia.

También el juego limpio de la democracia y, por tanto,

lo único que puedo decir es

que me parece razonable que si no reúnes las condiciones

para ser elegido, pues no estén en las listas.

Celia.

Han dicho lo mismo, ¿no?

-Pensaba en las normas de cada comunidad autónoma.

Te puedes presentar como candidato a la alcaldía de Málaga

sin estar censado en la provincia de Málaga.

Para poder votar,

tienes que estar en el censo cerrado...

Déjame que acabe,

no hace falta que lo defiendas.

Las normas de Madrid son esas.

Comprendo que Toni Cantó no te caiga bien.

Porque el follón que montó aquí el otro día, lo entiendo.

Ni me cae bien ni me cae mal.

Madrid tiene unas normas diferentes al Congreso de los

Diputados y de los ayuntamientos.

En Madrid, las elecciones son el martes 4 de mayo

porque no permite la normativa madrileño.

En segundo lugar, a este señor, la Junta Electoral Provincial

lo aceptó, que un juez, pues decide que no, pues ya está.

-No va de filias ni de fobias.

Conclusión, ha hecho trampas.

-La Junta Electoral Provincial se lo ha permitido.

En otras muchas elecciones ha rechazado candidaturas...

-Celia, las reglas

son muy claras,

no solo para Toni Cantó,

sino para cualquier ciudadano. Tiene que estar censado en Madrid...

-Es recurrible.

-Dudo mucho que el Tribunal Constitucional... rectifique.

-Hay una intención de trampa

por lo siguiente.

Cuando las reglas de Madrid son que usted tiene que estar

empadronado dos meses antes, no se puede empadronar

81 días después.

Si votó en las elecciones catalanas,

no puede votar en las elecciones madrileñas.

-¿Qué hizo la Junta Electoral?

-Miró su DNI.

-Tenía el DNI de Madrid, pero era diputado de la comunidad autónoma

de Valencia. No puedes tener la dirección que te dé la gana.

En la mayoría de las elecciones

no te obligan.

Lo que quiero que entiendas es que no creo que haya una voluntad

de hacer trampas.

-Imagino que sería bueno que los que participan en procesos electorales,

pues se conozcan la ley.

Ángel, claro, Pablo Iglesias,

intenta una cosa hasta que se dio cuenta que no podía.

Ahora, el Partido Popular

resulta que intentar algo

que no puede. En el caso de Toni Cantó, llegará

al Tribunal Constitucional, a diferencia de lo que ocurrió

con Pablo Iglesias, donde el asunto se solucionó muy rápido.

Permitidme una cosa.

-Tuvo que adelantar su salida del gobierno para poder presentarse.

Quería esperar hasta el 14 de abril.

-¿No se qué porcentaje del electorado en Madrid va a votar

a Díaz Ayuso porque estuviera Toni Cantó en su lista?

¿Alguien va a votar a Podemos, PSOE, Más Madrid...

por esta decisión de Toni Cantó?

-Replantea toda la estrategia de la campaña.

Es un drama muy grande.

Es un drama horroroso.

Si habláis todos a la vez,

no se entiende nada.

Vamos con Nacho y Miguel. Poned música.

Calma, no se entiende nada de lo que estáis diciendo.

Con lo bien que se os entiende a vosotros...

Cabecera y esas cosas, por favor.

Es el segundo bloque.

Además, son de manual.

-Por ejemplo, Bale dijo que una vez vio un ovni y revela que algunos

son secretos de Estados Unidos.

Lo dejo en el canal de YouTube del Tottenham.

Es lo que dijo el jugador cedido por el Madrid.

-El que no quiere volver. -Como si no fuera galáctico.

-Y también de campos de golf.

-Un hombre ofrece un trabajo

a un ladrón que intentó asaltar

su restaurante. Fue en Augusta,

en Estados Unidos.

El dueño del local compartió

las imágenes en Facebook ofreciendo un trabajo al ladrón.

Quería arreglar el camino

que llevaba.

Tengo tan claro que esto es una trampa...

-Me imagino a mi madre con la zapatilla, centrémonos...

-La zapatilla la lanzaban con efecto.

-De ahí no me sacaban.

-Mi madre me decía eso llamando con la zapatilla la puerta.

Miguel quiere hablar.

¿Qué te decía tu madre?

-Nada. Solo me abrazaba.

-En aquel momento,

todo está prescrito.

-Miguel,

¿madre te puso las vacunas?

-Por supuesto.

Mi madre era enfermera.

Me cuidó hasta la fimosis.

Nos ha pasado lo mismo a todos los hijos de enfermera.

Una mujer descubre en la boda

de su hijo que su nuera es

a su hija desaparecida hace 20 años. Vio una marca de nacimiento

en la marca de su nuera.

En realidad,

era su hija desaparecida.

Sus padres confirmaron

que fue adoptada hace exactamente 20 años.

-Un momento.

Se iba a casar con el hijo.

Por favor, por favor,

si he visto bien "Los Serrano",

estoy convencido de que esa mujer se está casando con su hermano.

-El último giro.

La madre confesó que su hijo

fue adoptado cuando dio

por perdida a su hija biológica.

Por lo tanto,

no eran hermanos y se podían casar.

La vida de esta familia

ha tenido más giros en el último mes que la vida de Toni Cantó.

Tienes que dar el paso a Marina y Martín.

Me acabo de terminar

un Martini...

Doy paso a Martín y Marina con la información meteorológica.

-Se cumple un aniversario

muy importante.

-Nos asombra todavía

hoy viajar al espacio.

Hace 60 años del primer vuelo

tripulado al espacio protagonizado por este hombre, Yuri Gagarin.

-Es el despegue.

Después, el recibimiento de ese vuelo que duró 108 minutos.

48 en órbita exterior.

En ese momento,

era un gran descubrimiento.

Era la primera vez que se veía la tierra desde el exterior.

-Yuri Gagarin tenía 27 años cuando voló al espacio. Cuando regresó

a su país, se convirtió en un héroe nacional y mundial.

Regresó a su país convertido en un héroe nacional, incluso mundial.

-Un vuelo muy complicado.

El aterrizaje tuvo problemas.

Aterrizó lejos de la zona prevista, fue violento.

Hay curiosidades, muchas.

Tenemos un código QR en la pantalla.

Podéis consultar más sobre este día especial,

este primer vuelo al espacio.

Hablamos de una curiosidad.

El vuelo era automático, estaba automatizado.

Tenía un código,

en caso de que tuviera que coger los mandos.

-Decía Martín: "El fin de semana, malo".

Hemos tenido todo este fin de semana.

-Nevaba en zonas de montaña.

Esta es la imagen del puerto durante la nevada.

No es muy copiosa, pero es llamativo,

sobre todo porque estamos en primavera.

-Mediados de abril.

He enseñado granizo, nieve...

No sé si he enseñado el tornado.

¿Era en Toledo? -Sí.

La gente que lo vio, se asustó.

Llegó a tocar el suelo.

En algunas imágenes se ve.

Ha habido tormentas en zona de interior.

Afortunadamente, no tan fuertes como en Estados Unidos.

-Vemos el oleaje espectacular en la costa de Alicante.

-Es una de las consecuencias del temporal.

Se ha producido en esa zona de la costa.

Viento muy fuerte, precipitaciones y oleaje.

Voy a contar el pronóstico.

Ha habido una erupción muy importante.

Quiero hacer un análisis de la situación.

Lo destacado es que todo lo que está emitiendo de dióxido de sulfuro,

está llegando...

Está cruzando el Atlántico.

Es una emisión importante que llevaba tiempo sin erupcionar,

más de 40 años.

Seguimos con temporal de Tramontana, de cierto.

Se traslada al sur.

Viento intenso en Galicia.

El oleaje supera los 4 m en el archipiélago balear.

En la Costa Brava hay un aviso naranja.

Aviso amarillo en Tarragona, Castellón

y aviso por oleaje en Baleares.

La imagen no tiene nada que ver con el fin de semana.

Si lo más despejado.

Niebla en Albacete.

También acumulaciones, obviamente, al menos,

no está habiendo casi precipitaciones en Baleares

o Cataluña, pero las ha habido en las últimas horas.

No esperamos lluvias por ahora en Canarias.

En el Mediterráneo bajan de forma clara las temperaturas,

por debajo de 20°,

más de 24 en el valle peninsular

a la espera de que los cambios vuelvan a notarse

a partir del miércoles.

Esta es la precipitación.

Un nuevo frente.

Una borrasca, aire frío.

Esa es la precipitación prevista para el jueves.

Lluvias localmente fuertes o muy fuertes.

Afectará al sur y mar de Alborán,

Ceuta, Melilla zonas del Mediterráneo.

Lluvias en el oeste.

Durante las tardes volverán a descender de cara a la jornada.

El miércoles, mismo panorama que el fin de semana,

ambiente fresco y precipitaciones.

-Me encanta tu traje.

Un señor traje.

Aprovecha este descanso para tomarse un café no mezclado, agitado.

El presidente Sánchez ha participado en un acto

en el que ha vinculado la economía con las vacunas.

Como dijo la semana pasada la vicepresidenta,

la recuperación está directamente relacionada

con el ritmo de evacuación.

Se analiza en el Consejo de Ministros

el plan de ayudas de Europa.

Esto ha dicho en un acto sobre economía.

-La recuperación se producirá al ritmo de la vacunación.

Cuanto más rápido vacunemos, más rápido nos vamos a recuperar.

Ya lo estamos logrando.

El ritmo de vacunación se está celebrando,

marcando récord tras récord durante el mes de abril.

-Hoy se ha reanudado el juicio que investiga

si la reforma de Génova se pagó con la caja B del PP.

Entre los testigos más importantes está Ignacio López del Hierro,

marido de Cospedal,

¿por qué se le ha citado a declarar?

-Está citado en calidad de testigo.

Dice que conoció a Bárcenas en un restaurante.

A la puerta lo presentó un amigo.

Dice que no se reconoce ahí.

Que no sabe quién es esa persona.

Sobre la anotación López de la H,

dice que puede ser cualquiera,

se desvincula de los papeles.

Hemos escuchado a Luis Gálvez.

Otro de los testimonios importantes que hemos escuchado

en esta jornada es de un amigo de Luis Bárcenas,

un empresario que hizo de intermediario

entre una empresa francesa y el PP.

Dice que Álvaro Lapuerta recordó que no eran donaciones.

El juicio continúa.

Está declarando el periodista Francisco Mercado.

Tendrá que responder por esos audios a los que Bárcenas se refirió.

-Con motivo de su desempeño profesional a la sede de Génova.

-Nunca.

Lo conocí por un amigo común.

Al señor Bárcenas me lo presentaron

en un restaurante hace muchísimos años.

Vamos a conocer el caso de Raquel.

Dice que no le han renovado en el trabajo por ser mujer.

Trabajaba en el Centro de Conservación de Carreteras

de Algodonales, Cádiz.

Su contrato definido termina,

no la renuevan y contratan, en su lugar, a un hombre.

Raquel, sostienes que durante el tiempo

que estuviste, sufriste discriminación.

Me hicieron un contrato definido.

No se hace en conservación.

Otros compañeros no han tenido ese contrato desde que entraron.

No escucho.

No escucho bien a Raquel, compañeros.

No escuchamos.

Vamos a intentar recuperar la conexión.

Está con Antonio Moreno, de CCOO.

Este programa se ha puesto en contacto

con la empresa de Raquel y ha emitido un comunicado.

Dice que los requisitos para cubrir el puesto de Raquel

cambiaron.

Una vez finalizado el contrato de Raquel,

dicen que pusieron como requisito indispensable

el hecho de que tuviera carné de camión.

A ver si podemos escuchar a Raquel.

Dice que no se te renueva el contrato,

una vez que expira tu contrato,

se contrata a otra persona por los cauces legales.

Celia.

Vamos a ver, me gustaría conocer el tema a fondo,

en cualquier caso, si lo que te piden es un carné, sácatelo.

Seguro que tiene el carné de coche.

Tendrá un tiempo para sacarse el carné.

Ve a sanitarios y tendrán contratos temporales.

Tú ahora tienes la posibilidad de ir a los tribunales.

Yo no veo aquí...

Cuando hay una mujer de por medio...

-No es una sustitución.

Yo no estaba haciendo una sustitución.

Era un puesto fijo, ¿vale?

Entonces, me han hecho un contrato definido,

que no es correcto, que está en fraude de ley,

porque ese contrato no se puede hacer en una conservación,

y alega...

Que no estaba haciendo una sustitución.

De hecho, continúa.

Hay un hombre en mi puesto.

Claro, el puesto está cubierto.

Dice que determina sustitución y yo termino.

Me han quitado a mí para poner a otra persona.

Ángel preguntaba, como cosa clave, lo que alega la empresa,

que es necesario tener el carné de camión.

Pero es que eso es nuevo ahora.

No se ha exigido hasta ahora,

ni mis compañeros vigilantes necesitan coger el camión ni nada.

En el pliego de la Junta,

que lo tengo aquí, pone que son seis vigilantes.

Antonio era delegado de personal.

Antonio, cuéntanos,

porque la plantilla se ha puesto del lado de Raquel y están en huelga.

Sí.

Porque consideramos que es una discriminación sobre Raquel,

puesto que, para empezar, esta mujer no sustituye a nadie.

Es un concurso que salió

el pliego de condiciones pedía ser vigilante.

Vamos a ver, había cinco y ahora pedía seis vigilantes.

A ella se la cogió entre cuatro aspirantes.

Salió elegida.

Estaba cubriendo un puesto en conservación.

Entendemos que el despido es nulo, está en fraude de ley

y, puesto que es un puesto fijo, que no es de sustitución...

Déjame escuchar a Julio César.

Una cosa es que te contraten,

que la contratación sea irregular, porque tendría que ser indefinida.

No, no, no.

Digo que serían cosas diferentes.

Una cosa es que la contratación sea irregular

y otra que no le hayan renovado el contrato por ser mujer.

Han contratado por el puesto de trabajo fijo,

pero no dice que tiene que ser la misma persona.

Ella ya formaba parte antes de esa empresa.

Puede ser que considere, hace bien en considerarlo,

que hay una injusticia con ella

y que vaya a juicio para recubrirlo.

Lo que no hay es discriminación aquí.

Discriminación por razón de sexo.

Tiene derecho a recurrir a los tribunales.

-Los tribunales tendrán que discernir...

Vamos a escucharlos a ellos.

Si no, no lo escuchamos de ninguna manera.

Otros compañeros que han entrado con un puesto fijo,

que no se termina la producción

o no se termina una sustitución o una excedencia,

esos compañeros continúan trabajando y en ningún momento,

a no ser que hagan algún fallo o algún error,

a no ser que necesite que esa persona se vaya

porque no está haciendo bien su trabajo, continúan trabajando.

A mí ni siquiera se me ha dado esa oportunidad,

porque nunca se me ha dicho que se terminaba.

Me dijeron que la entrevista se dijo que ese trabajo

era hasta que me jubilara si yo quería.

-¿Firmaste un contrato?

¿De qué era? ¿Era un contrato indefinido?

¿Era un contrato de un año? -De producción.

Por circunstancias de la producción.

-Pues lo que haría es recurrir a lo social.

No hay discriminación por sexo.

-¿Por qué me dices ese?

-Ve a los tribunales y lo ganas.

-Al año, no tiene fuerza física.

-Tener fuerza física no depende del sexo.

No hay motivos para haberte despedido.

Id a los tribunales.

Estaremos pendientes de lo que ocurra.

Aparte, la compañía, no han hecho los cursos de formación.

No le han dado los EPI necesarios.

Él es representante sindical.

Gracias por haber estado con nosotros.

Gracias por estar con nosotros. Que haya suerte.

Apasionante mañana de lunes.

Tranquilamente.

Tranquilidad, tranquilidad, que ya estamos aquí.

-Buenos días.

-Boris Izaguirre.

Tenemos una entrevista tuya que vamos a recordar.

-Gracias.

-Como les digo, muchas cosas de última hora.

Miren esta imagen.

Es de las últimas horas.

Las ha subido Miguél Bosé.

Están los cuatro juntos.

La polémica siempre le ha rodeado.

En unos minutos, como les digo,

el Miguél Bosé más sincero en una entrevista

realizada por nuestro compañero Boris Izaguirre.

-Imagínate, en el plano humano, divino.

-¿Cómo no es el plano corto? -Único.

Ayer dijo que, claro, solo hay dos personas

que recuerde que son famosas desde la cuna.

Dijo él y Carolina de Mónaco. -Es verdad.

-Se equivocó al decir que había nacido el mismo año.

Carolina de Mónaco en el 56.

-Unos meses más tarde.

-Ha tenido un padre y una madre

que han sido portadas durante años.

-Están viendo imágenes de los premios Bafta.

Se tuvo un recuerdo muy especial para el duque de Edimburgo.

Fue el primer presidente de estos galardones.

Se destacó el importante apoyo

que siempre ha recibido estos premios

por parte de la casa real británica

y el príncipe Guillermo es el actual presidente de los Bafta.

Ayer no acudió.

Es la primera vez que no acude a ellos

por el reciente fallecimiento de su abuelo.

Última hora.

Ha aterrizado en Londres,

en el aeropuerto, en las últimas horas de Príncipe Harry.

-Habían dicho que no.

-De momento, vean lo que ha ocurrido este fin de semana.

Harry todavía no ha hablado,

pero hay declaraciones ya de su hijo, del príncipe Carlos.

-41 series de salvas de honor

y 99 repique de campanas daban comienzo a un triste fin de semana

tras el fallecimiento del duque de Edimburgo.

-Banderas a media asta,

ofrendas florales en Westminster y Buckingham

y el último adiós al príncipe.

-Como podéis imaginar,

mi familia y yo echamos enormemente de menos a mi padre.

-Vimos muy afectada a la esposa del príncipe Eduardo,

tras abrir del castillo.

Tras ser preguntada por la reina...

-Siempre piensa en los demás antes que en sí misma.

Es una mujer increíble.

-El próximo 17 de abril será su funeral,

con un aforo máximo de 30 personas.

Entre ellas, el príncipe Harry.

No vendrá en compañía de Meghan.

¿Qué papel ocupará en un momento tan delicado

y por la polémica de sus declaraciones

en la CBS?

-Ha venido sin Meghan.

Ha destapado todas las bombas contra la Casa Real.

Sería absurdo.

-Está embarazada.

-El duque de Edimburgo era todo un personaje.

Me ha encantado que todo tipo de personas a nivel político,

incluidos los republicanos,

han valorado el trabajo que ha hecho durante tantos años.

-Es verdad.

-Eso me parece que es altura de miras.

-Cuando se muere, todo el mundo habla bien de todo el mundo.

-No siempre.

-No te veo, mueve la silla un poco.

Si no, pierde plano.

-Me llama mucho la atención en esta Casa Real,

donde, precisamente, son tan fríos y parcos en las relaciones,

que no transmiten emoción, ni siquiera filial, amorosa...

Frialdad absoluta.

Salen a hacer declaraciones,

pero las veo tan frías siempre...

-Han sido educadas en eso.

-Escuetos.

-Son unos maestros en que parte de la gran elegancia

es no demostrar esas emociones que puedan...

-Humanas.

-Han hecho una labor increíble de limpiar la imagen

de un miembro de la familia que, por desconocido,

era conocido por sus meteduras de pata.

Venía de una época que, hoy en día,

muchas de las cosas que pensaba y decía y se hacían conocidas,

hoy son totalmente anacrónicas.

Una cosa que permanece es su lealtad a su propia figura.

No existía ningún protocolo,

como sucede con las primeras damas.

-Una cosa, Boris, ha sido leal,

pero no ha sido...

-Renunció a todo.

-Homenajearlo...

-¿Podemos hablar?

-Ha sido leal, pero no solo él,

porque son conocidas todas sus historias amorosas,

que se la ha tenido que tragar

como la mayoría de las reinas de esa época.

-Por eso, Lady Di...

-Perdió el aliado Lady Di.

-La monarquía inglesa sufrió con Lady Di.

Cuando muere Lady Di, quieren pasar de puntillas por ese tema.

-Vamos a poner imágenes a eso que estáis contando.

Durante 74 años fue la fuerza de la reina más poderosa del planeta

y tuvo que renunciar a su apellido para sus hijos...

Era un defensor del nazismo.

Le conquisto cuando tenía 13 años.

-Ha estado más de 70 años casado con Isabel II.

Hijo de príncipes tuvo que renunciar a sus apellidos

y nacionalidad para mantenerse en un segundo plano

en las apariciones públicas de su esposa.

Su retrato es un hombre que hablaba sin tapujos, irónico hasta rayar

lo impertinente, con gran sentido del humor y muy cariñoso.

Las cartas y sus gestos de cariño encandilaron a la entonces princesa

Isabel que se enamoró.

Fruto de los años de felicidad nacieron cuatro hijos.

Carlos, Ana, Andrés y Eduardo.

Dicen que con el primogénito no siempre tuvo una relación fácil

y que su favorita fue la princesa Ana.

Capítulo aparte fue la relación con sus nueras.

Nunca mostró simpatía con Sara Ferguson y con Diana de Gales

fue casi su confidente.

Durante 1992 mantuvieron una correspondencia casi paternal.

Pero todo cambió el día en que Diana habló por televisión

y el duque cambió su actitud con ella.

Su muerte en París provocó que tanto del pueblo como los medios

le señalarán como el miembro de la familia real menos querido.

Todos la recuerdan como un hombre ejemplar y divertido,

participativo en bromas y chistes.

Asistió a 22.219 compromisos individuales,

dio 5496 discursos y realización 637 viajes al extranjero,

el equivalente a 42 vueltas al mundo. Siempre se quejó de sentirse

un cero a la izquierda, pero contribuyó a la modernización

de la monarquía inglesa.

Siempre dos pasos por detrás de su esposa llevo con la mejor dignidad

posible el papel de consorte.

Esta fue su última imagen tras recibir el alta hospitalaria

volviendo al Castillo de Windsor.

Al parecer hizo prometer a la reina que no le llevaría

de nuevo al hospital ya fallecido dos meses antes de cumplir 100 años.

-La pregunta es si el príncipe Harry, que fue su último traidor...

Se le puso como traidor. Si escoltará su féretro.

-No tengo ninguna duda de que será con toda la pompa,

circunstancia y protocolo.

Además no se va a notar que estará en un lado.

El príncipe Eduardo no ha aparecido...

Estaba totalmente alejado de la familia. Tiene una productora.

Le apartaron muy bien.

Sobre todo porque la mujer se metió en follones económicos.

El que no ha aparecido es el otro hijo.

-Mejor que no tengan apartado.

-Nuestra cadena hermana, la BBC, ha hecho un documental importantísimo.

La programación la cambiaron el viernes con la muerte.

Un documental estaba pregrabado y salía Andrés recordando

muy bien a su papá y una cantidad de historiadores británicos

sobre la figura del duque de Edimburgo afrobritánicos,

que me llamó mucho la atención.

Había una señora, muy parecía a la mamá de Megan.

Era como hacer ver que él no era racista.

-Los periódicos británicos han criticado mucho

que era un poco frío...

Cuando lo haces en caliente las declaraciones

que daba frío ese documental. Debe estar hecho desde hace tiempo.

-Decid de frialdad,

pero las declaraciones de los hijos no veo que haya habido frialdad.

Eran correctas.

-Son frases hechas de protocolo.

Parece que lo ha escrito un señor en un despacho.

-Debe ser la única vez que pronuncia públicamente papá.

Vamos a una de las polémicas del día y que la está alimentando

el propio Miguel Bosé.

Ha publicado una foto con sus cuatro hijos de excursión por México

y tenemos que remontarnos a octubre de 2020 para ver esa última foto.

Coincidió con el juicio que mantuvo con su expareja por la custodia.

Nos da por pensar que quizá con esta foto quiera lanzar

algún mensaje. Enseguida vamos a recordar una entrevista

que le concedió a nuestro compañero Boris Izaguirre

donde se ve ese carácter polémico que tiene y mantiene

con sus 64 años. Ahora sus declaraciones negacionistas vuelven

a ponerle en primera fila, pero frente a esas declaraciones

hemos escuchado otras del que fuera su cuñado, José Coronado,

cuando fue sorprendido por las cámaras de TVE

cuando estaba siendo vacunado.

Vean las declaraciones que tanto han gustado.

-Todas las vacunas producen efectos secundarios.

¿Qué queremos?

¿Un efecto secundario y seguir vivos oírnos para el otro barrio?

-Está claro que hay que ponérsela.

Animas a la gente a que venga convencida. Que no anulen la cita.

Habían anulado la mitad.

Estaban previstas 4000 personas y solo han venido 2000.

-Por supuesto que ánimo.

Sois vosotros los que tenéis que animar y que la gente deje de andar

con dimes y diretes y bulos y rumores y que nos fiamos de nuestra

sanidad, una de las mejores del mundo.

Se está haciendo como se puede. Evidentemente hay improvisaciones,

pero es lo lógico. Por supuesto que tenemos que vacunarnos todos.

Los beneficios no tienen nada que ver con los riesgos que corremos.

-Me lo llevaba a mi casa si pudiera.

-Vacunado de AstraZeneca una semana después de ti y animando

y diciéndonos que hay que animarse a vacunarse.

-Yo siempre he animado.

Yo tuve efectos secundarios,

pero siempre he dicho que era mayor el beneficio

que el efecto secundario. Pueden ser un día o 48 horas.

Yo tuve unos cuantos más,

pero estoy tan contenta de estar vacunada...

Me siento mucho más segura que hace un mes. Me encanta.

Eso sirve más que cualquier explicación de cualquier ministro...

-Hay que dejar de dar todos esos bulos en contra de las vacunas.

También los medios de comunicación debemos dar la parte positiva.

Si se contagia se puede morir.

La cantidad de muertos que hay es enorme.

Me interesa más ese mensaje que lo que se está repitiendo diariamente

de lo negativo y negativo. Que nos ponga la vacuna.

-Es como esa máxima periodística de cuando alguien

dice que está lloviendo y tú, como periodista,

debes asomarte a la ventana y decir que no está lloviendo.

No hay otra máxima.

Es importante que dejemos de ser altavoces, no solo del negacionismo,

sino de la homofobia, el machismo...

Debemos denunciar lo que sucede,

pero no ser altavoces de un discurso que acabe subrayando

lo que intentamos combatir.

-Faltaba una explicación y se ha dado.

En este fin de semana se han dado datos como la población de 60 a 69.

Resulta que los efectos secundarios o las trombosis prácticamente

son inexistentes.

-Pero eso ya nos lo habían dicho.

-Primero era para los jóvenes, después a mayores de 60,

después a 65...

En muchos países que están jugando a eso.

-Entiendo que la gente, cuando no ve las cosas claras, tenga miedo.

-Pero es porque no lo explican y hay gente interesada

en crear una guerra con el tema de la vacuna.

-Pues hoy tiene que quedar claro que puede haber un efecto secundario,

pero es tan grande la inmunidad que nos da...

-Yo soy alérgica a los antibióticos y lo primero que tengo que decir

es que soy alérgica porque me puedo morir.

-Después de ver a Miguel Bosé hace nada volver a defender

su negacionismo, de alguna manera, la manera en que defiende

su negacionismo, me suscribe a mí el lugar en el que debo estar

en esta historia, que es contra eso.

-Nos vamos a hacer eco de una entrevista que tuvo lugar

en esta casa hace 11 años. Boris entrevistó a Miguel Bosé.

Sus palabras vistas con el tiempo y todo lo que ha pasado

cobran un especial sentido. Escuchen con mucha atención.

-Hay una cosa que está muy clara. Miguel y Bosé. Los dos se detestan.

No se pueden aguantar.

Hay personas de la familia de las cuales no siento hablar.

Si toco esos personajes y mi relación con esos personajes

sería un hombre profundamente miserable.

Aunque físicamente sea Bosé, prácticamente al cien por cien,

a nivel de carácter soy un verdadero conflicto con mi padre.

Éramos iguales.

Como en todas las manadas de lobos enseguida

se busca a otro macho alfa. Yo carezco de ego.

Yo tengo mucho carácter. Eso sí.

Y mucha seguridad en lo que soy.

No me gusta el "lameculismo" de ninguna manera.

-Mi padre un día agarró a mi madre y le dijo Lucía,

con este niño tenemos un problema.

-Mi madre pregunto por qué

y dijo que la tata había dicho que leía sin parar. Y él dijo maricón.

-Tú recuerda vas ese momento.

-Me sorprendió muchísimo

que ayer hacia el final de la entrevista sacara este momento

de que existe Bosé y existe Miguel pero yo recordé

en mi casa este momento, cuando cuenta esta historia,

de que Dominguín se enfrenta a Lucía Bosé porque Miguel

lee y utilizan la palabra maricón. Siempre ha estado en torno a Miguel.

En el momento de la entrevista cuando cuenta esto así,

el silencio en el plató y en el control fue descomunal.

Era como si por primera vez esa palabra específicamente

estuviera en boca de Miguel. Fue un gesto suyo muy importante.

Ayer, para hablar de todo esto que rodea a Miguel,

la relación de Miguel como hijo

con dos esas imponentes figuras que son su padre y su madre,

claramente ha marcado totalmente su vida y su personalidad

y la ausencia de ellos también sigue marcando esta etapa sin ellos.

-Estuvo sin ver a su padre durante muchísimo tiempo.

Le entrevisté después de la muerte con Luis Miguel.

Me dijo que llegaron a entenderse,

pero muy en el final de la vida de Luis Miguel. Se aceptaban como eran.

Eran como el día y la noche.

-Yo les entrevisté a los dos en un plató.

Era muy difícil juntarles.

Me confesaba Luis Miguel que había sido el número uno.

Decía que era el número uno en la plaza.

No ser Luis Miguel y ser el padre de Miguel Bosé, pues no lo llevo bien.

Él era una figura y su hijo era otra.

Otra cosa que me confesaron es que cuando se quiso poner mallas,

y le encantaba el ballet, el padre no lo podía ni soportar.

Con respecto a esto de las mallas...

-Y la falda. -Eso viene después.

Pienso que la discográfica fue la primera persona que puso

el grito en el cielo.

Esta dualidad que siempre ha dicho, que una cosa es Miguel

y otra cosa es Bosé, yo a veces escucho a Miguel

y me da miedo imaginarme a Bosé. Si Miguel es así...

-Su mamá tenía mucho carácter. -¿Has conocido a Bosé?

-Sí. Un día había un conflicto y tenía que salir a una gira.

Esto puede haber sido en el 94.

Fue una gira muy larga.

La vida de los músicos con las giras hay que entenderlas.

Raphael, Rocío Jurado o Miguel son personas que tienen unas giras

que pueden durar tres años o cuatro y domina completamente toda su vida.

Había un problema. Estaba comiendo con Lucía...

Espera un segundo. 1 minuto y escuchamos.

Quedábamos pendientes de esa anécdota de Miguel Bosé.

Había un problema para sacar el autobús donde iba toda la gira,

con los músicos, las maletas y todo, un pequeño problema,

que quizá el autobús no se movía bien, y Miguel se ha subido

al autobús, movió al conductor y sacó el autobús así

y se bajó y le vi venir con una cara...

Esa persona era como el capitán Nemo frente a Moby Dick.

Yo me di cuenta que es probable y mejor que si tienes una cosa

que hacer para no enfrentarse a ese Bosé, mejor que te quedes

en esa cosa.

-Puede aparecer en el ámbito familiar o sentimental.

-No lo sé porque yo solo he sido amigo.

A mí me gustó mucho la respuesta de ayer que le dio a Évole.

Dijo que estaba ganando Miguel.

En esa entrevista y en esta la generosidad de Miguel,

cuando es generoso, es inmensa. Y eso es verdad.

Será más recordado por generoso...

-Ha regalado casas.

-Y fincas.

¿Estuviste enamorado de Miguel?

-Toda mi vida. Desde el primer día.

Pero no era retribuido.

Miguel prefirió que fuéramos amigos.

Cuando yo tenía 10 años y fue a Caracas a actuar

y estaba en la televisión yo me levanté y dije que quería hacer eso.

No he sido cantante ni bailarín ni una superestrella,

pero un poco estrella sí.

Ana Obregón se enamoró locamente también de aquel Miguel Bosé.

Esta noche tenemos una gran cita...

con "The dancer". Vamos a saludar a una mujer que llevamos esperando

varios días. Lola Índigo, una de las capitanas.

-Me alegro de hablar con vosotros.

-Qué estreno. ¿Qué nos espera esta noche?

-Mucha emoción y con algunas cosas y algunos encuentros

y algunas cosas van a pasar.

-Me han dicho que puede haber una reconciliación con Rafa Méndez.

-Esta noche lo vamos a ver. ¿Bailas? ¿Vas a bailar?

-De momento, no, pero de aquí al final del programa, seguramente sí.

-El nivel es espectacular.

El lunes pasado lo estuve viendo.

Se están presentando a un concurso pero ya son profesionales, ¿no?

-Hay mucho profesional.

Lo importante es que también hay gente que no ha bailado nunca

a nivel de vivir de ello y vienen porque son fans de la danza

y, de repente, ves una magia y una pasión que conecta con el público

y el espejo se abre.

No necesariamente hay solo profesionales.

Hay de todos los niveles. Y muy importante, de todas las edades.

Lo bonito de este programa es que anima a todo el mundo a bailar.

Hacían mucha falta programas culturales que nos animaran a esto.

Tanto mayores como pequeños, todo el mundo.

-También hay una chica que lleva toda la vida enamorada

de Miguel Ángel Muñoz y le va a conocer en persona.

-Qué emocionante. -Por favor...

-Pasan muchas cosas. Pasan cosas muy bonitas con nosotros.

Yo sigo tomando clases

y coincido con muchos compañeros y gente con la que entreno

cada semana y de repente se presentan sin decirme nada.

Es muy guay y divertido.

-Bailar es una forma de expresar tus emociones en estado puro.

-La primera forma de expresión del ser humano.

-Cuántas veces hemos estado en una pista de baile de una discoteca

en las que sonaban canciones tristes que se pueden bailar...

(HABLAN A LA VEZ)

A la gente hay que animarla a que vea y haga este tipo de cosas.

La danza es lo más maravilloso del mundo.

Te modela el cuerpo y la mente.

-Rafa decía que España es un lugar complicado para ser bailarín.

¿Estás de acuerdo?

¿En qué medida va a ayudar el programa a reflotar esto?

-A que se vea el nivel que hay y la gente se anime a ir a las escuelas.

Están cerradas. No es un lugar donde haya muchos contagios.

Son muy estrictas con esto.

Es superinjusto.

Vienen niños de Cataluña que nos dicen que han tenido

que ensayar en casa y que por primera vez han ensayado todos

juntos en el plató.

-¿Notas cuando se presenta alguien y no ha ensayado y se lo dices?

-Debe ser muy difícil.

-Un programa, labor social y...

Un beso muy fuerte.

Esta noche, a las 22:10. Gracias a todos. Mónica, despides.

Vamos con una noticia que afecta a los viajes.

El gobierno canario retoma una medida de la que había prescindido

al terminar la Semana Santa.

Los viajeros de la península deberán llevar un test negativo.

Así lo justificaban.

Hemos preferido ser prudentes, conservadores,

si me permiten ese término,

y proteger y continuar esa medida este tiempo,

al menos en lo que dure el estado de alarma, seguro, y luego ya veremos.

En Valencia entra en vigor las nuevas restricciones

contra el coronavirus y también es festivo.

La gente en la playa, aunque solo es festivo en algunos lugares.

Las playas llenas, pero no tomando el sol porque el día no acompaña.

Sí hay mucha gente practicando deporte.

Dentro de las restricciones en marcha, el uso de las mascarillas.

Algunas novedades entran en vigor.

Pero es más referente a las relaciones sociales.

En cada mesa en los bares podrá haber un máximo de seis

y en lugares públicos y privados se podrán reunir dos núcleos

familiares. En cuanto al perimetral,

se mantiene el de la Comunidad Valenciana.

Desde la Delegación de gobierno han aumentado el número

de controles policiales para comprobar que siguen puestas

las mascarillas en el interior de los vehículos

y que no intenta colarse gente en la Comunidad Valenciana.

Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de cómo evoluciona.

Nos vamos. Volvemos mañana a las ocho.