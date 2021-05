La aventura del saber - 13/04/21

Hola, buenos días a todos,

comenzamos hoy el programa con un nuevo taller de educación

en compañía del catedrático de Sociología de la Educación

de la Universidad Complutense de Madrid,

Mariano Fernández Enguita,

con quien hablaremos de "codocencia",

es decir,

de la participación de dos o más profesores por asignatura y aula.

Se trata de una práctica con cierta tradición

en otros sistemas educativos

y le preguntaremos a Mariano

por sus resultados y otras particularidades.

¿Cómo están? Les invito también a que se queden con nosotros

en un nuevo taller de convivencia

con la doctora en Psicología Laura Rojas Marcos.

Laura nos quiere hablar hoy de la tiranía de los "deberías",

de esas continuas expectativas y exigencias que nos creamos

y que generan insatisfacción y frustración.

Hoy los invitamos a conocer también

la actividad del Museo del Prado "Reencuentro en palabras"

destinada a grupos de personas ciegas o con baja visión

y sus acompañantes

en la que se pone el acento

en un tipo de visita más descriptiva

en la que las obras se comentan con un lenguaje preciso y evocador,

lo que permite a los participantes

formarse una imagen mental de las pinturas,

Los derechos de los trabajadores de las plataformas digitales

o el traslado de una casa victoriana

por las calles de San Francisco,

hoy en el "NCC Iberoamericano".

Hoy hablamos de "codocencia"

con el catedrático de Sociología de la Educación

de la Universidad Complutense de Madrid,

Mariano Fernández Enguita. Bienvenido Mariano.

¿Qué es eso de la "codocencia"? A ver si nos queda claro.

Bueno, empecemos por lo que no es. Ajá.

Qué es lo que mucha gente cree que es.

"Codocencia" no es un profesor que apoya a otro en el aula.

Puede haber mil razones para ese apoyo,

dependiendo el tipo de alumnos o el tipo de actividad.

"Codocencia" son dos o más profesores ordinarios

colaborando, digamos, sobre el terreno,

sea el aula o gimnasio, me da igual, lo que sea,

pero sobre el terreno, haciendo cosas complementarias pero parecidas

en un status más o menos de igualdad.

Puede haber uno responsable, puede haber uno más veterano...

Pero son dos profesores ordinarios.

¿Y hay historia, por ejemplo, de "codocencia"

en algunos países con una suficiente tradición

como para haber podido estudiar

qué de bueno y qué de menos bueno puede tener?

Hay bastante historia, pero es historia poco conocida,

porque no forma parte

de la normalidad ni de la superficie.

Por ejemplo, hay "codocencia" muy a menudo

cuando se trabaja por proyectos.

Porque, a menudo, los proyectos son interdisciplinares,

entrañan dos asignaturas,

pueden ser una actividad temporal, no durar todo el curso.

Pero hay experiencia y, en particular,

aquí, por ejemplo, la ha habido en formación profesional,

donde eso era más típico.

Hay "codocencia" cuando, por ejemplo,

en todos los formatos tipo "hiperaula", entorno,

espacios innovadores, etc.

Cuando se forman grupos más grandes con varios profesores

y se trabaja jugando con el gran grupo,

pequeños equipos, de trabajo individual, etc.

Hay "codocencia",

o ha habido "codocencia" y la sigue habiendo

en numerosos movimientos pedagógicos bastante ejemplares.

Por ejemplo, la Escola da Ponte cerca de Oporto, en Portugal;

el Reggio Emilia, en el norte de Italia,

que es un movimiento con decenios de experiencia;

muchos casos de escuelas Montessori;

los jesuitas de Cataluña con un proyecto bien conocido.

También centros públicos,

el Instituto Julio Verne, de Leganés, en Madrid;

la Escuela Padre Piquer.

Puede consistir en unir grupos de un mismo nivel,

por ejemplo, A, B y C o A y B de un curso.

Puede consistir en unir dos cursos, no se olvide

que, en España, la unidad es el ciclo.

La unidad es el ciclo, pero se distribuye de un modo u otro

a lo largo de dos años o cursos.

Puede existir con muy diversas figuras,

la hemos tenido en la Complutense.

Yo lo he hecho con el caso de la "hiperaula",

impartíamos bastante,

varios casos de profesores hacíamos "codocencia".

¿Qué resultados ofrece? Quiero decir, ¿qué se sabe

de los resultados de esta práctica?

Bueno, debo empezar por decir

que se sabe bastante más que de la otra.

Es decir, que siempre que hay una novedad:

"¿Tiene usted pruebas?".

Luego van a pasar el examen de la universidad.

Es decir, ¿hay alguien que haya hecho el estudio

de si es mejor tener un profesor que varios,

a pesar de que llevamos varios siglos

con el modelo de un profesor, con un grupo, en un aula,

haciendo un poquito de todo?

Y cuando llegamos a secundaria, una asignatura,

no hay ninguna evidencia, ninguna tipo de pruebas,

ningún tipo de datos a favor de esos

porque no se ha comparado con nada.

Últimamente, en los últimos años,

en los últimos años,

sí que se ha empezado a estudiar qué efectos produce la "codocencia".

Y tenemos dos tipos de información.

Digamos una información, digamos más etnográfica,

cualitativa y yo diría más completa,

pero más difícil, más dificultad de generalización,

que es la que tenemos y vemos los que vamos a los centros

y preguntamos sobre una experiencia, etc.

Y luego empezamos a tener algún tipo de investigación cuantitativa

sobre resultados académicos, satisfacción, etc.

En general es buena, es bastante buena.

Quien quiera ver información cuantitativa

puede encontrar alguna, si quieren, en mi web.

No voy a ponerme ahora a citar el número tal de la revista,

porque no me acuerdo.

Hay un artículo en un libro que sacamos hace poco

sobre organización escolar, Flavia Martínez Orbegozo,

que trataba esto específicamente, quien quiera puede acudir allí.

Mi experiencia, dondequiera que he ido,

dondequiera que he ido,

porque he ido a verlo,

y mi experiencia personal como docente

es siempre buena porque alivia un montón de problemas,

genera mejores resultados, mejor ambiente,

da más capacidad de organizar la docencia del profesor, etc.

¿Y hay sistemas educativos en otros países,

no en Canadá, en Finlandia,

que tengan más en cuenta este tipo de práctica docente?

Perdona, ya sé, ya sé por qué te ríes.

Siempre Canadá y Finlandia, ¿no?

Yo creo que donde, sobre todo, se ha hecho,

es donde ha habido innovación en los espacios escolares.

Porque al final tienes ahí

el problema de la cantidad de profesores.

Entonces, claro, habrá quien se imagine

que la "codocencia" consiste en multiplicar por dos...

El número de alumnos. Genial, ¿no?

O luego están los pesimistas que creen

que les van a multiplicar los dos el número de alumnos.

No es nada de eso.

Es los mismos profesores y los mismos alumnos,

pero distribuidos de otro modo.

Hay mucha experiencia de eso.

Hay mucha experiencia, digamos, desperdigada por todo el mundo.

Y yo creo que hay una experiencia más sistemática en las Antípodas,

que ya he mencionado alguna vez. En Australia...

Holanda, Australia, sí, porque se hizo más innovación

de espacios.

Con muy buenos resultados, ¿no?

Porque el sistema educativo neozelandés...

Hubo bastante experiencia

en lo que en su momento se llamó "Las alas abiertas".

Bien es verdad que estas toparon

con la resistencia del profesorado muchas veces

y con el problema del sonido que es difícil de manejar

y entonces había peores condiciones para manejarlo.

Y en este momento está habiendo bastante experiencia en España.

En este momento, la pandemia

ha forzado a olvidar los viejos espacios.

Entonces había la solución... Llevarse a los niños...

La solución simple,

que era dividir los niños por dos y la mitad a casa.

Y luego soluciones más complejas, creativas e innovadoras

que han consistido en organizar otros espacios.

Y también soluciones a otros problemas.

Ten en cuenta que cuando de repente hubo que desescolarizar,

pues había docentes que eran buenísimos,

a lo mejor en su materia

o geniales cómo tratar a los niños la diversidad,

pero no tenían ni idea de informática

Y a otros les pasaba al revés.

Entonces, dónde han sabido crear pequeños equipos,

eso es "codocencia".

Entonces, dónde han sabido agrupar esos grupos,

valga la redundancia,

poner a los profesores a colaborar, etc.,

pues ha funcionado muy bien.

En la Comunidad Valenciana, en Baleares,

en Navarra, bueno, por citar sitios donde se hace más.

Pero luego, insisto, hay un sinfín de colegios e institutos.

Una idea que uno se hace así, sin entender mucho del asunto,

sin ser un especialista ni mucho menos,

pero una idea que uno se hace

es que es un profesor que colabora con otro, por ejemplo,

tienes niños que no saben bien el idioma

y tienes un profesor que se ocupa más de estos niños

para que se enteren de lo que se está diciendo

o nada. No tiene nada que ver.

Eso es otra historia. La historia no está desviada.

Si tú haces una búsqueda, por ejemplo,

de una base académica sobre "codocencia",

encontrarás 20 o 30 años de artículos sobre "codocencia"

que se refieren a eso.

Se refieren a cómo integrar al profesor de apoyo.

¿De qué apoyo? El que atiende a niños sordomudos,

el que atiende a un niño autista

o refuerza la atención a un niño autista

que atiende a niños que no manejan la lengua vehicular del lugar,

pero ahora estamos hablando de otra cosa.

Eso es distinto.

Yo prefiero llamarlo apoyo porque no es "co".

Aunque esté en el aula, no es "co".

Además, pueden darse las dos cosas juntas.

Quiero decir, que haya una "codocencia" y además apoyo.

El valor de la "codocencia" está

en que no tienes una sola persona ahí.

Mira, te pongo dos ejemplos o dos metáforas muy claras,

quizá un poquito exageradas.

La Policía tiene Ese problema hace mucho tiempo.

¿Cómo deben ir los agentes, solos? El poli bueno y el poli malo.

¿Cómo van los agentes? ¿Solos o en pareja?

Las películas americanas ves que en el campo van solos

y en las ciudades en pareja.

Pero detrás de eso, hay un enorme debate,

enorme debate,

sobre cómo se afrontan situaciones difíciles,

imprevistas, cómo es el apoyo mutuo, etc.

Y el otro que te podría poner

es: ¿cómo se cría mejor un niño?

¿En una familia monoparental o biparental?

Hombre... Genial.

Puede hacerse bien en una familia monoparental,

pero todos sabemos que en principio consideramos eso

como una situación de vulnerabilidad.

¿Verdad que un niño, dos, tres, cuatro, como mucho,

en una familia monoparental son vulnerables?

¿Y qué decir de 20 alumnos con un solo profesor?

Monoprofesoral o monodocente, son vulnerables.

Cuando tú juntas dos profesores, acumulas más conocimiento,

acumulas conocimientos diversos,

creas tranquilidad porque no hay...

No depende todo en todo momento del profesor,

no tienes que tener un profesor como los aceites,

cuatro por uno o cinco por uno,

que sirve para todo hasta que se distribuyen...

Pero, bueno, eso cuesta más dinero, ¿no?

No cuesta más dinero, al contrario.

Si digo al contrario: "Es que esto es para ahorrar".

No, no, no cuesta más dinero.

Tiene muchas ventajas, por ejemplo,

primero, transparencia.

Un profesor nunca está solo con sus alumnos.

Suponemos que los profesores siempre trabajan bien con los alumnos,

pero hay casos de malentendidos, hay casos de malas prácticas,

hay casos de tratamiento inadecuado o maltrato.

Los hay. Haberlos, haylos.

Por lo tanto, introduce transparencia.

Segundo, digamos mejora la innovación.

Hoy en día, con este sistema de "yo soy el rey de mi aula",

hay muchísimos profesores que hacen cosas interesantes

y, a veces, centros que hacen cosas interesantes

con varios profesores,

y, luego, al curso siguiente el profesor se traslada

o deja de estar porque era interino y se acabó.

Se va el profesor y se va el proyecto,

se va la innovación o, al menos, se ve muy debilitado.

Si tú tienes dos o tres profesores en un aula,

eso no pasa.

Las bajas.

Vale, cuando un profesor está de baja médica o lo que sea,

hay que cubrirlo.

Pero cuando traes un tipo que entra como un marciano

o cae con un helicóptero en el aula, no lo va a cubrir.

Lo que va a hacer es

algo completamente desarticulado con lo anterior, probablemente.

Ahora, si tú tienes dos o tres profesores

y uno causa baja, se traslada o lo que sea y viene uno nuevo,

se integra perfectamente en ese proyecto.

Si es un traslado, el que se va se lleva la innovación,

es una difusión de la innovación.

Es incluso bueno que haya cierta renovación en ese equipo.

Y si todo está bien, ¿por qué no se hace?

¿Por qué no se hace más?

Y yo creo que primero es una enorme, una larga tradición.

Hay que tener en cuenta que esto viene,

la escuela primaria nace de la escuela unitaria campesina.

Yo fui a un colegio de pequeño,

un colegio público que tenía los seis cursos de primaria,

pero se llamaba Grupo Escolar,

grupo escolar. Ruiz de Alda se llamaba.

Luego le cambiaron el nombre.

Lo que me llama la atención no es lo de Ruiz de Alda,

sino lo del grupo escolar.

¿Por qué se llama grupo escolar?

Pues porque se concebía como que eran seis escuelas.

Eran seis cursos de primaria,

seis maestros con sus seis escuelas.

Aunque en realidad ya no era así.

Hoy en día una escuela típica, la típica,

tiene, por lo menos, infantil y primaria dos líneas;

por lo tanto, son 18 grupos,

unos 30 profesores suele haber para eso,

ya es mucha gente.

Entonces estamos perfectamente en condiciones

de dar el salto a eso.

No se da por esa tradición,

no se da porque la arquitectura ata,

como decía Churchill.

damos forma a nuestros espacios

y luego ellos nos dan forma a nosotros.

Y no se da porque muchas veces se tiene una visión de túnel.

Los profesores a veces tienen una visión de túnel,

no imagina otra cosa, cada maestrillo con su librillo,

si me ven voy, a tener problemas. Y no es así.

Yo he hablado con muchos profesores que tenían cierto miedo,

precaución e incluso pánico antes de entrar en eso,

y, al tercer día. te dicen: "¡Qué alivio!

Es que no tiene nada que ver cómo estoy dando la clase".

Y no se da también porque los sindicatos,

estos sí que tienen visión de túnel,

su reivindicación permanente es bajar la ratios,

reducir el número de alumnos por aula,

pero esto es mucho mejor.

Yo tengo que decir que si tú bajas de 25 alumnos, por ejemplo, por aula

a 22 o a 23...

Nos lleva también a tener dos profesores.

Que cuesta un dineral, no se nota.

No se nota. Sencillamente no se nota.

Y sabemos por estudios internacionales

que reducir las ratios es importante hasta llegar a cierto punto.

A partir de ahí,

el efecto de seguir reduciéndolas es prácticamente nulo,

salvo para casos de educación especial.

Sin embargo, el paso de 25 alumnos con un profesor

a 50 alumnos con dos,

me da igual que sea de 25 a 50, o de 20 a 40 o de 30 a 60,

depende del nivel, es espectacular.

Y no cuesta más.

¿No se distraen mucho los alumnos? Todo lo contrario.

Todo lo contrario, es...

Yo invito a hacer la experiencia porque...

Yo he visitado bastantes colegios. Tú visitas un colegio,

tú visitas un colegio ordinario... Sí, es verdad que cuando entras...

Todo el mundo te mira y, en el otro lado, no.

Tú entras a un espacio abierto donde hay varios profesores, ¿no?

Y hacen caso, están acostumbrados a ese movimiento.

Es igual, tú entras a una cafetería y nadie te hace caso, ¿no?

Todo el mundo está a lo suyo.

Tú entras en un cine y cruzas por delante

y te llaman de todo.

Ha sido un verdadero placer, Mariano, muchísimas gracias.

Nos vemos cuando publiques un nuevo libro.

Un placer para mí. Gracias por tu aportación.

Seguimos, la Universidad de Valladolid

nos propone hoy contestar una pregunta difícil:

¿qué es el arte? La Universidad responde.

¿Qué es el arte?

Esta es la pregunta más compleja que puede hacerse

a un historiador del arte.

Una dificultad que estriba en la dualidad del término arte.

Por un lado, siguiendo a Aristóteles,

arte es el conocimiento de unos principios teóricos

capaces de llevar a efecto algo ejecutado con solvencia.

Por otro, y así es como se entiende por lo general el término,

refiere a una obra excelente,

una conceptualización fijada en la ilustración

que entreteje excelencia con belleza

al segregar del conjunto de obras excelentes.

Aquéllas estéticamente relevantes,

determinando la nomenclatura de Bellas Artes.

La dificultad de aportar una definición concreta

está en que el arte se mueve en un lugar de frontera

frontera entre diferentes esferas de conocimiento e intuición.

Arte es lo que trasciende en el tiempo.

Arte es lo que genera la emoción de lo eterno.

Arte es un lenguaje cifrado que impacta al espectador.

Arte es lo que el artista dice que es arte.

Definiciones múltiples que aportan más bien poco,

incapaces por sí mismas de aquilatar el término.

A título personal, y con bastantes puntualizaciones,

me alineo con lo que Eugenio Trías señala

considerando el arte

como un sutil equilibrio entre lo bello y lo siniestro.

Dos premisas esenciales que nos mueven y conmueven

en una dialéctica pendular

entre la atracción generada por la belleza

y la curiosidad intelectual hacia lo oculto, lo velado,

lo que está detrás, lo latente,

lo que es invisible a los ojos.

"Ay, debería ganar más, debería haber sido,

debería haber logrado, debería no haber hecho"...

Esos "deberías" que tanta insatisfacción

nos provocan. De esto hablamos hoy en ese taller de convivencia

con la doctora en Psicología Laura Rojas Marcos.

¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días.

Y qué tema tan fascinante.

La verdad es que tengo que decir que es uno de mis favoritos,

porque, además, cuando se aprende a gestionar

esas tiranías de los "deberías",

lo que ganamos es libertad, seguridad,

autoestima y, sobre todo, no caer en ese bucle

o pensamientos recurrentes, obsesivos,

de crítica y...

Y ponemos un poco a un lado

a ese juez que todos llevamos dentro.

Entonces las tiranías de los "deberías",

qué tema tan importante y cómo nos afecta a todos.

Porque, al fin y al cabo,

cuando hablamos de la tiranía de los "deberías", ¿qué es?

¿Qué es la tiranía de los "deberías"?

Pues, al fin y al cabo, es esa manera de pensar

o de comunicarnos con otras personas,

porque lo podemos aplicar hacia nosotros mismos

o hacia otra persona, en la que es como comparar.

Y estamos luchando entre un ideal de lo que debería ser

y después lo que es.

Por ejemplo, utilizando

tu ejemplo "qué debería haber hecho o no debería haber hecho",

nos puede llevar a pensar:

"Bueno, es una manera de aprender hacer,

de aprender de nuestros fracasos, de nuestras dificultades,

de nuestros errores".

Pero a veces caemos en un bucle de pensamiento obsesivo:

"Debería haber sido mejor, debería haber hablado mejor,

debería ser más guapo, debería ser más alto,

debería haber sacado mejores notas

o no debería haber dicho y...".

Y, claro, es un castigo desgarrador

donde al final es como correr una carrera con uno mismo

y quedar segundo. Siempre.

Claro, es quedar segundo.

Y cuando se utiliza la tiranía de los "deberías"

con otras personas, por ejemplo, a veces los padres,

sin darse cuenta, sin mayor mala intención,

le dicen a los hijos: "Deberías ser como tu primo,

como tu hermano". "¿Quieres estudiar más?

Deberías...".

Está bien utilizar como ejemplo a personas de éxito

y tener referentes,

pero a la hora de comparar,

hay que tener mucho cuidado porque puede dañar

y herir mucho la autoestima

y hacer que una persona sienta que "soy un error",

no "que he hecho un error", sino "que soy un error".

Entonces si debería ser de otra manera, mala cosa.

No hay como mucho espacio para corregir,

para aprender, para superarse.

Entonces tengamos cuidado con esas tiranía de los "deberías",

porque no solamente pueden despertar sentimientos de culpa,

ira, decepción, desilusión,

desencanto,

sino que caemos en esas exigencias y expectativas,

a veces de cosas que no tienen sentido,

que son más utópicas o inalcanzables,

o en el perfeccionismo.

¿De dónde viene, Laura, esta esta tiranía,

este concepto de tiranía de los "deberías"?

La primera persona que estudió sobre ello de manera científica

en el campo de la Psicología fue Karen Horney,

Karen Horney, con H.

Y ella era una psicoanalista, psicóloga de Estados Unidos,

y veía que en sus pacientes

a menudo la autocrítica podía llegar a ser bastante dura,

bastante, bastante dura hacia uno mismo o hacia otros.

Y esto es algo que es muy interesante

porque todos lo aplicamos con nosotros mismos

y con los demás.

Y ahí la cuestión es preguntarse: ¿cuáles son mis expectativas?

¿Son razonables? ¿No lo son?

¿Y por qué las tengo?

¿Las he aprendido o es algo que considero como un derecho?

¿No?

Lo cierto es que hay personas

que sienten que los demás les debería dar más

o se merecen más de lo que ellos deben dar a otros.

O sea, no hay como un equilibrio en el dar y el recibir.

Es decir, en el principio de la reciprocidad:

yo te doy, tú me das y compartimos.

Hay personas que aplican la tiranía de los "deberías" a los demás,

pero a ellos mismos no se exigen nada

porque sienten que tienen posesión de la verdad,

porque están en lo correcto,

pero tienen dificultad para empatizar

o pensar en qué puede sentir el otro

o cuáles son las expectativas que tienen los demás.

Es muy importante a la hora de evaluar a los demás

o de evaluarnos a nosotros mismos

pensar: ¿cuáles son mis expectativas?

¿Deberían los hijos siempre sacar la mejor nota de la clase?

Es algo que, evidentemente, todo el mundo quiere,

empezando por el estudiante.

Eso es lo que todo el mundo desea.

Pero ¿debería ser eso el objetivo?

Pues no estoy yo tan segura.

Yo creo que a veces

lo perfecto es enemigo de lo bueno.

Y quizás el aprender también a diversificar las energías,

las actividades, los aprendizajes,

es más importante que solo enfocarte en una sola cosa.

Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Que cada uno elija su camino,

pero desde luego sí animo siempre al equilibrio,

Y centrarnos en lo conseguido o cambiar un poquito el lenguaje,

en vez de "debería", "podría", por ejemplo.

O incluso "me gustaría".

Parte de lo que trabajo con mis pacientes,

que es algo muy bonito,

es cuando están en el pozo de la tiranía de los "deberías"

y se están torturando y fustigando a ellos mismos y se caen fatal.

O sea, no, no se gustan

porque sienten que deberían ser más o haber conseguido más y no.

Entonces ponen toda su atención en el fracaso.

A menudo les pregunto: "Bueno, a ti ¿qué te gustaría?

Vamos a hablar de lo que te gustaría,

de lo que te haría feliz, más de lo que debería ser".

Por ejemplo,

estudiantes que tienen dificultad para ejercer la disciplina,

la fuerza de voluntad que no deja de ser un músculo

que, bueno, que requiere ahí su práctica y cuesta mucho trabajo.

¿Qué debería haber logrado?

Bueno, qué tal si te pones el foco en el valor:

quiero ser o me gustaría ser una persona consistente,

responsable.

Y, dentro de ser una persona responsable,

no es ser una persona perfecta.

Yo creo que con el perfeccionismo

hay que tener muchísimo cuidado

porque produce mucho sufrimiento.

Ahora bien,

el dar lo mejor de ti, hacer lo mejor que puedes,

eso yo sí diría que es lo que deberíamos hacer todos.

Porque todos fallamos en algún momento o fracasamos,

y eso puede ser un duro golpe para esas personas perfeccionistas.

Sí, desde luego, yo no conozco a nadie que le guste errar.

Ahora, la actitud que tengamos frente a esos errores y fracasos

o los objetivos no conseguidos,

¿qué sacas de ello?

Desde luego, lo ideal es aprender de ellos.

Y, a lo mejor, eso nos motiva

a hacer las cosas de una manera diferente

y encontrar otro camino para conseguir ese objetivo,

para mejorar.

Pero esperar la perfección

o partir de la perfección o de lo ideal,

que está muy bien tener claro qué es lo ideal para todos.

Pero no vale el todo, nada, nunca y siempre.

Hay que tener mucho cuidado porque el todo.

Porque el todo, nada, nunca y siempre

no es lo que debería ser,

aunque es a veces lo que todos esperamos.

Grave error, ¿no?

Yo creo en los grises, Hay otras gamas de color.

Y los tonos grises.

Entonces, bueno, tener esa actitud para aprender:

"¿Qué debería hacer la próxima vez a partir de este resultado?".

Estudiar más, centrarme más, poner más esfuerzo

o cambiar mis prioridades.

Porque a veces tenemos que cambiar nuestras prioridades.

Laura, ¿hay "deberías" no tiránicos?

¿O todos son siempre...? No, no, no...

Hay "deberías" por supuesto que están asociados al aprendizaje,

que tiene que ver con aprender de los errores,

aprender también de la ignorancia, no nacemos sabiéndolo todo.

Entonces el aprender a aprender,

que me gusta mucho, ¿no? Suena repetitivo,

pero si nos damos la oportunidad para aprender,

aprender a aprender,

no solamente vamos a descubrir nuestro ritmo,

qué es lo que nos gusta,

qué es lo que se nos da bien y dónde necesitamos ayuda.

Entonces el caer en esa tiranía de los "deberías" castigadores,

pues no es una buena idea,

pero sí utilizar quizás los "deberías"

como un aliado para explorar otras opciones,

otras alternativas

y alimentar el espíritu aventurero

y la curiosidad, aprender,

¿Cómo combatir la frustración que nos mina tanto?

Bueno, la frustración forma parte de la vida,

porque primero, no tenemos todo lo que queremos,

ni cuando queremos.

Y eso está asociado

a la capacidad para tolerar la frustración.

Todos tenemos una capacidad distinta

para tolerar esa intensidad.

Hay personas que no tienen mucha tolerancia a la frustración

y entonces, a veces, caen en la queja,

en los actos impulsivos.

Pero si aprendemos, como la fuerza de voluntad,

a ejercitar esa tolerancia a la frustración,

aprendemos a esperar,

aprendemos a ser consistentes.

aprendemos a aplicar la fuerza de voluntad,

a poder trabajar nuestros objetivos a largo plazo.

qué bien,

no solamente los que son a corto plazo,

y aguantar lo que llaman en mi tierra

"hay que apechugar, hay que aguantar,

hay que apechugar".

Y bueno, con un poquito de sentido del humor.

Y desde luego, en compañía siempre se lleva todo mejor.

Y a aquel que nos dice: "Deberías de hacer esto,

hacer lo otro", ¿qué le decimos?

Bueno, yo soy partidaria de escuchar,

porque a lo mejor deberías, alguien te está dando un consejo,

un buen consejo, ¿no?

Un mentor, te está ayudando y dice: "Pues, mira,

deberías a lo mejor plantearte el tener un profesor particular

que te ayude esto o deberías plantearte en salud...".

A veces a nuestros pacientes les digo:.

"A lo mejor deberías plantearte el hacer un poco de ejercicio

en el día a día o cambiar tu estilo de alimentación".

Bien, son sugerencias.

Es una manera de hablar,

pero quizás el: "deberías ser mejor de lo que eres",

"bueno, no debería ser un desastre",

eso no es un lenguaje que comparto.

Desde luego no veo ahí nada positivo.

Pero en las sugerencias, desde luego,

siempre que se dé un consejo o se haga una recomendación,

hay que ser específico,

y tener en cuenta cuáles son las posibilidades también

de la persona que tenemos delante.

Y si, además, te lo han pedido.

Claro.

Que a veces las personas ofrecen unas recomendaciones

y nadie te lo ha pedido.

Entonces, hay que ser cuidadoso con el lenguaje.

Sin ninguna duda. No nos gustan las tiranías, Laura.

(RÍEN)

Muchas gracias. Muchísimas gracias.

Y seguimos.

Hay muchas maneras de acercarse a una obra de arte.

El Museo del Prado es un lugar para observar,

pero también para escuchar, para imaginar y sentir.

En esta actividad, "Reencuentro en palabras"

destinada a grupos de personas ciegas o con baja visión

y sus acompañantes,

se pone el acento en un tipo de visita más descriptiva

en la que las obras se comentan con un lenguaje preciso y evocador,

lo que permite a los participantes formarse

una imagen mental de las pinturas.

(Música)

La actividad "Reencuentro en palabras"

surge un poco en el contexto

de la exposición temporal "Reencuentro", que, como sabéis,

tiene lugar en el museo desde que se reabre este museo,

después del cierre obligatorio por el tema del confinamiento

en el que el museo buscaba volver a ese entorno más cercano,

a su propia historia, a su propia colección,

pero también a esos públicos más próximos

de aquí, de la ciudad, de la Comunidad de Madrid.

Y dentro de esos públicos,

pues uno que nos parecía fundamental

era el colectivo de las personas ciegas o con baja visión.

-La visita se basa mucho en la descripción de los cuadros.

Entonces, para que no sea todo tan descriptivo,

lo que hemos intentado es que fuera

que lo sensorial primara un poco sobre la descripción

que ellos conectaran con los cuadros,

no a través de lo visual, porque eso no podía ser,

entonces intentamos traspasar esa, esa, esa forma visual,

intentamos traspasar ese lienzo.

Entonces, al final, el arte, pues el arte tiene que emocionar.

El arte tiene que tocar,

el arte tiene que hacerte pensar,

el arte tiene que hacerte sentir.

-Yo tengo retinitis pigmentaria, he perdido la visión por completo.

Solo tengo conciencia de la luz,

pero esto ha ocurrido cuando yo tenía 50 años.

Mi enfermedad me fue dejando, poco a poco ciego,

perdiendo el resto visual

hasta quedar en la situación que ahora estoy.

Es no ver, no ver más que la luz.

Pero tengo un gran recuerdo de cuando veía

y, precisamente, de este museo mucho

porque lo frecuentaba desde adolescente.

Todo lo que sea provocar que un ciego

intente ver con su imaginación, me parece excelente.

-Bueno, comenzamos el recorrido en la exposición de "Reencuentro"

con uno de los cuadros

más maravillosos que tenemos en nuestras salas.

Es un cuadro de finales del gótico.

Es de un pintor que se llama Rogier van der Weyden,

y es un pintor del norte de Europa.

-La forma que tiene una persona de captar el arte

con problemas de visión, puede ser de dos maneras:

la que no ha visto nunca, que es muy difícil captarlo,

y la persona que ha visto durante un tiempo,

que ha visto hasta edad adulta,

que entonces puede muy bien imaginar la luz de los cuadros,

la profundidad, los colores, etcétera.

-Vamos a empezar con una figura que va vestida de rojo,

un rojo cardenalicio, es decir, un rojo importante.

Era un gran amigo de Jesús, del protagonista.

Este gran amigo es Juan Evangelista.

Juan Evangelista está de perfil en el ángulo inferior izquierdo,

agachado, está como encorvado,

como haciendo la forma de un paréntesis.

¿Por qué está agachado? ¿Por qué está encorvado?

Porque está recogiendo

a una de las figuras más importantes del cuadro.

Están sujetando uno de los brazos de María.

¿Qué le pasa a Juan?

Juan está completamente desconsolado.

-Me has preguntado que cuál es mi problema de visión,

es glaucoma infantil.

Nací con una deficiencia visual, pero vi hasta los 8 años.

Yo soy licenciada en Historia, he escrito mucho,

he hecho muchos libros.

El método que se utiliza en la ONCE

para enseñar a leer y escribir a adultos.

Y yo hice las oposiciones y he dado clases a muchas personas

que se quedan sin ver de mayor.

Esta actividad me ha parecido "ver",

"ver" qué es lo que yo,

pues, todavía, a mis años más ansío.

-Las dos manos, la mano izquierda de María

y la mano derecha de Jesús, casi se están rozando,

estamos rozando la vida con la muerte.

El reto que me propongo cada vez que hago este tipo de visitas

o que nos proponemos todas las educadoras del museo,

es que con nuestra palabra oigan los cuadros,

sientan los cuadros,

que si estamos delante de...

Que oigan la rueca de "Las hilanderas" de Velázquez,

que oigan los disparos de "Los fusilamientos" de Goya,

que oigan el lloro de María en el "Descendimiento".

Nosotros le ponemos palabras a esos sonidos que hay en el cuadro.

(Música)

Si tú cierras los ojos y te dicen:

"A la derecha tienes tal, y a la izquierda tienes tal,

y en el centro tienes tal...", eres capaz también de imaginarlo.

Solo que vosotros los videntes, estáis contaminados,

entrecomillado, por el ojo.

El ojo impera sobre todo,

para nosotros impera el resto de las sensaciones.

El problema visual que yo tengo

es algo muy común dentro de los afiliados de ONCE,

que bueno, algunos son ciegos totales

y otros somos ciegos que tenemos un pequeño resto de visión.

En mi caso es una milésima sobre 10.

Hoy lo han hecho muy bien aquí en el Museo del Prado.

Estamos muy agradecidos porque la persona

que se ha encargado de explicar cada uno de ellos,

lo hacía de una manera fenomenal,

porque, sobre todo, se centraba en las sensaciones,

en las expresiones, en el movimiento...

Que es lo que nosotros necesitamos.

-Pues ICRA es mi perro guía,

su nombre quiere decir, ICRA,

iremos contentas reuniendo amigos.

Es un acróstico de ICRA.

Lleva conmigo mucho tiempo, nos conocemos muy bien.

Yo soy tolerante con ella y la comprendo

y solo puedo hablar de su excepcionalidad.

-De hecho, tenemos a Carlos V montado en su caballo de perfil,

un poco escorado a la derecha del espectador,

y como que nos da la impresión que enseguida...

Que le falta muy poquito a Carlos V para salir trotando con su caballo.

-Es completamente cierto que se agudizan otros sentidos

e, incluso, creo que surge alguno nuevo.

No lo sé.

No sabría llamarle ni sabría definirlo.

Podemos hacerlo de otra manera.

Oigo y escucho. Oigo al vacío.

¿Entendéis la contradicción de "oír" el vacío?

Escucho el silencio.

Todas esas cosas son muy importantes.

Si hay alguien delante de mí, lo siento, lo presiento.

Por qué es que hay algo que corta el aire, ¿me explico?

Entonces, todas esas sensaciones deben de tener un nombre

y algún día alguien lo pondrá, no sé,

a lo mejor es ese sexto sentido, no lo sé.

Pero existe, sí.

-Como miembro del Consejo Nacional de la Discapacidad

trato de estar siempre muy atento a cualquier posibilidad

que implique la materialización de la política de inclusión.

Y qué cosa más bonita que una política de inclusión cultural.

Hablé con Santiago González

y entre los dos organizamos estas visitas,

y para mí es un poco como un padre "putativo" del proyecto, pues,

estoy encantado.

-No solamente quiere convertir al espectador

en el protagonista de este cuadro,

sino que también quiere convertir en protagonista

al arte de la pintura.

Hasta este momento, la pintura era un oficio,

era un trabajo.

Era lo mismo hacer una cesta, unos zapatos, jabones...,

que pintar un cuadro, porque eran artesanos,

eran trabajadores.

¿Qué hace Diego Velázquez?

Dice: "Bueno, la pintura es algo más".

-Hacemos muchas actividades para personas mayores o con Alzheimer,

personas con diversidad funcional, público sordo, también,

personas con trastornos del espectro autista,

población penitenciaria,

bueno, diferentes tipos de colectivos.

Y dentro de lo que es específicamente

las personas ciegas o con baja visión,

también hemos desarrollado otras iniciativas, como puede ser,

por ejemplo, el proyecto expositivo "Hoy toca el Prado",

que estuvo aquí en el museo el año 2015,

y desde entonces se está realizando diferentes itinerancias

por ciudades de España,

y que va a tener continuidad también en un futuro próximo.

-La visita me ha parecido estupenda y por otra parte, necesaria.

Creo que este tipo de iniciativas son absolutamente imprescindibles,

en la línea de la que hubo en 2017,

que también hizo el Museo del Prado

con pinturas que se tocaban.

Yo nací con problema ya grave.

A los 10 años se me agravó todavía más

porque tengo un glaucoma agudo

y a los 13 tuve un desprendimiento de retina

que terminó con mi visión.

-A mí me gusta que ellos sientan, que la cultura...

Que ellos necesitan la cultura.

Que en estos momentos tan horribles que estamos pasando,

esta crisis social tan horrible,

pues que el museo sea ese lugar

donde ellos vengan a buscar esa paz,

esa tranquilidad, ese recogimiento, ese momento ¿no?

-Me ha gustado tanto todo,

me ha gustado cómo nos lo han explicado,

me ha gustado las sensaciones que he vivido,

como cualquier otro usuario del museo que llega

y se pone frente a un cuadro.

Yo me he puesto frente a él

y me han contado lo que hay ahí y yo lo he sentido.

Yo he sentido a la gente alrededor hablando

y la gente andando.

Y otro guía que comentaba otro cuadro, porque claro,

el oído es lo que mejor nos funciona.

Toda esa sensación me ha hecho disfrutar como único

cada una de las pinturas que he ido viendo.

-Los ciegos, la gente que no tiene visión,

tienen imaginación y la imaginación es muy poderosa.

A veces, un cuadro te lo explican

y tú lo puedes llevar mucho más allá.

La imaginación es lo importante.

Las cosas no se ven con los ojos solamente.

El cuadro que más me ha llamado la atención

ha sido "La familia de Carlos IV".

Tengo una gran debilidad por Goya.

-Y dentro de lo que es específicamente

las personas ciegas o con baja visión,

la actividad está teniendo muy buena acogida.

Empezamos con ella en el mes de diciembre

y hasta el momento han participado cinco grupos.

Los grupos son reducidos de ocho participantes,

incluyendo acompañantes.

Para participar es necesario realizar una reserva previa

y la idea es poder continuar con la actividad

mientras dure la exposición "Reencuentro",

e incluso después,

puesto que está centrada en obras clave, capitales,

de lo que es la colección del museo.

(Música)

Vamos ya con el NCC Iberoamericano.

Noticias científicas y culturales en las que esta semana nos fijamos,

por ejemplo, en el enorme iceberg

que se ha desprendido de la Antártida,

mide 1300 kilómetros cuadrados, tal y como la ciudad de Londres.

(Música)

"Hola, buen día,

en esta emisión del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano

presentamos...

Les mostraremos las imágenes del planeta,

que no es tan rojo como pensábamos.

Se desprende un pedazo de hielo del casquete polar

del tamaño de Londres.

Conoceremos la función del ribosoma en el cuerpo humano.

Repartidores de aplicaciones móviles

consiguen derechos laborales.

Un panameño consigue espacios en los museos madrileños.

Y una casa victoriana da un paseo por las calles de San Francisco.

Comenzamos."

"Primeras imágenes de la sonda china Tianwen 1

sobrevolando Marte.

En el vídeo divulgado por la cadena pública

se pueden ver cráteres blancos en la superficie del planeta rojo.

Las imágenes fueron difundidas

dos días después de que China lograra colocar

la sonda en órbita alrededor de Marte.

Tianwen 1 fue lanzada el 23 de julio de 2020

desde el sur de China.

Está integrada por un orbitador,

un módulo de descenso y un robot teleguiado.

Los chinos esperan lograr en este primer intento propio

todo lo que Estados Unidos

ha logrado en varias misiones a Marte

desde la década del 60.

El objetivo del programa espacial chino

es establecer una estación espacial habitada en 2022

y enviar un astronauta a la Luna hacia 2030."

"Un enorme iceberg se desprendió en la Antártida.

El bloque de hielo tiene casi 1300 kilómetros cuadrados.

Según los datos de una estación científica británica cercana,

se separó del resto del casquete la madrugada del viernes.

El desprendimiento no representa una amenaza para vidas humanas,

ya que ante la previsión de que ocurriera,

las 12 personas que trabajaban en la estación,

situada a menos de 20 kilómetros de la zona de ruptura,

fueron evacuadas en avión a mediados de febrero.

Los equipos de la estación controlan a diario el progreso de las fallas

mediante una red automatizada de instrumentos GPS de alta precisión

alrededor de la estación.

No se sabe aún qué pasará con el enorme iceberg.

Puede alejarse o encallar

y quedarse cerca de la plataforma de hielo."

"La piel, el cabello, los músculos y el cuerpo de los seres humanos

son estructuras fabricadas por las miles de proteínas

que habita en cada una de las células del organismo.

Las personas son delineadas a partir de su ADN

y los genes almacenados en los núcleos de sus células

son los encargados de dictar las instrucciones

para la producción de proteínas.

Pero ¿cuál es la función del ribosoma en este proceso químico?"

La función del ribosoma es tomar esa información genética

que sale del núcleo donde está almacenada

en forma de ADN, ácido desoxirribonucleico,

se exporta esa información en forma de ARN, ácido ribonucleico,

como el de los coronavirus, por ejemplo,

pero aquí es un ácido ribonucleico humano

y ese ácido ribonucleico, los ribosomas,

lo leen y fabrican la proteína, obedeciendo las instrucciones

que están escritas en ese "ARN mensajero",

que es como se llama.

"Todas las células tienen complejos moleculares

de aproximadamente medio millón de átomos cada uno,

que se encargan de descifrar la información genética

y crear las proteínas que especifica el gen.

Estos complejos son los ribosomas.

En realidad, el ribosoma funciona como una fábrica

que traduce el plan de los genes y lo convierte en producto.

En este caso, el producto son las proteínas

y, sin ellas, la vida no sería posible.

El ribosoma es considerado una máquina genética

porque elabora moléculas con gran precisión,

alta velocidad y con control de calidad."

Tiene que contar con un mecanismo de corrección de errores,

para no cometer errores

en la fábrica de proteínas como correctas

que no vayan a cumplir su función,

El ribosoma es una verdadera, digamos, nanofábrica molecular,

formada por muchísimos complementos de alta precisión,

que sirven para que se una el ARN mensajero que lleva la información,

y luego se vayan uniendo uno por uno en el orden correcto

los ARN de transferencia que llevan cada aminoácido,

cada eslabón de la cadena.

"La estructura del ribosoma tiene dos subunidades,

las llamadas grande y pequeña.

El científico de origen indio

y nacionalizado estadounidense Venki Ramakrishnan,

descubrió la estructura de la subunidad pequeña,

formada por una molécula de ácido ribonucleico, ARN,

y 32 proteínas.

Este tipo de investigaciones han permitido conocer al detalle

cómo trabaja esta compleja maquinaria

y diseñar moléculas en beneficio de la salud humana."

Ahorita lo que se piensa es que, por ejemplo,

hay muchos antibióticos que actúan sobre el ribosoma

de las bacterias que nos infectan

porque los ribosomas de las bacterias

son distintos a los de los animales.

Entonces, una molécula que daña a los ribosomas de las bacterias,

pero que no daña a los nuestros,

pues sirve como un excelente antibiótico.

Entonces, eso es así como una aplicación muy directa ¿no?

Diseñar mejores antibióticos para combatir infecciones por bacterias.

"Desde México,

reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC,

Karen Rivera, de Canal 22."

"Bruselas quiere mejorar la situación de los trabajadores

de grandes plataformas digitales,

como repartidores de comida a domicilio o conductores privados.

Para ello, la Comisión Europea

acaba de lanzar una consulta con los interlocutores sociales.

En Europa, unos 24 millones de personas,

el 10 % de la población activa

han prestado servicios en dichas plataformas.

Aunque para la mayoría supone un trabajo ocasional,

para tres millones de europeos se trata de su actividad principal."

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

"La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario

ha dicho que la economía de las plataformas

ha llegado para quedarse.

Las nuevas tecnologías, las nuevas fuentes de conocimiento

y las nuevas formas de trabajo

darán forma al mundo en los años venideros.

Se trata de oportunidades

que no deben venir con derechos diferentes.

En línea o no, todas las personas deben estar protegidas

y habilitadas para poder trabajar de forma segura y digna.

Uber, de las plataformas más conocidas,

ha estado presionando para que sus conductores tengan más derechos.

La empresa presentó a Bruselas un documento titulado

'Un mejor trato

para los trabajadores de la plataforma en Europa'."

(TEXTO) "Creemos que es posible un nuevo enfoque.

Necesitamos leyes claras y progresistas

que reconozcan el valor de este tipo de trabajo

y allanen el camino para protegerlo mejor".

"Según Uber, en 2020,

600.000 conductores y mensajeros de toda Europa

tenían su aplicación en busca de oportunidades flexibles de ingresos.

Los trabajadores de Uber Europa

ganaron entre 2018 y 2020, más de 12.000 millones de euros,

sin contar las propinas."

"Desde el 3 de diciembre de 2020 y durante un año,

el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid

alberga la exposición 'Entre dos orillas"

del maestro panameño Julio Zachrisson.

Es la primera vez que en una sola muestra

se presentan las cinco técnicas del artista:

grabado, pintura, 'collage', dibujo y escultura."

Y que es una visión total sobre su trabajo.

Con la particularidad, además, de que es su colección personal.

Es decir, que se puede decir

que es un destilado de lo mejor de su obra.

"Julio Zachrisson,

radicado en el extranjero desde la década de 1960,

primero en Italia y después en España,

es considerado el más grande artista panameño

de la segunda mitad del siglo XX."

Julio Zachrisson es nuestro Francisco de Goya,

es nuestro George Bross,

ya sea desde la pintura en óleos, la pintura en papel,

ya sea en sus grabados, ya sea en sus esculturas.

Don Julio es un cronista de América Latina

que nos ha narrado nuestro pasado y nuestro presente histórico

y lo ha compartido, no solo con este continente,

sino también con España, con Europa, con el resto del mundo.

La obra de don Julio es indispensable para entendernos,

para comprendernos como un continente,

porque nos retrata.

"Desde su residencia en Madrid,

el artista de 91 años conversó con SERTV

sobre 'Entre dos orillas'."

"El deseo del maestro es que una vez termine

su período en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid,

'Entre dos orillas' se instale en Panamá.

Sin embargo, hay interés de otros museos españoles

por presentar la retrospectiva de Zachrisson."

Hemos recibido, pues, del Museo de Arte Moderno de Vigo,

de Santiago de Compostela,

de diversos sitios de España que están interesados en...

En que después, al término de este año,

viaje por otros museos.

"Si bien 'Entre dos orillas' de Julio Zachrisson

estará en el Museo de Arte Contemporáneo en Madrid

hasta diciembre de 2021,

para que el público pueda acudir, a pesar de la pandemia,

también se maneja la posibilidad de hacer recorridos virtuales."

"Un espectáculo poco común,

una casa victoriana recorriendo las calles de San Francisco.

El traslado convocó a una multitud el fin de semana

que se acercó para ver pasar la vivienda.

Un proceso raro y delicado

que no se realizaba en la ciudad desde hace casi 50 años."

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

Solo en San Francisco,

¿dónde más podríamos ver doblar la esquina,

una hermosa casa victoriana

en medio de todos estos otros edificios?

Y es un espacio tan estrecho.

Es muy raro.

Es emocionante.

"La casa tiene 139 años de antigüedad.

El costo del traslado fue de 400.000 dólares

que se dividió entre el corredor y el propietario

de la construcción centenaria."

"Esto fue el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano.

Nos vemos la siguiente semana."

(Música)

(Música)

La colección Drakontos de la editorial Crítica

acaba de publicar el último libro de José María Bermúdez de Castro,

paleontólogo, profesor de investigación del CSIC,

y codirector de las investigaciones

de la Sierra de Atapuerca.

Este es el libro, "Dioses y mendigos.

La gran odisea de la evolución humana".

Le invitaremos próximamente al programa

para hablar de él con algún detalle,

a ver si puede venir desde Burgos.

El libro es fruto del confinamiento

al que nos hemos visto sometidos en el último año

y se plantea como una reflexión general

de lo que la ciencia sabe hoy sobre la humanidad

y su lugar en la biodiversidad general

de nuestro amenazado planeta.

Está dividido en 14 capítulos que desarrollan la historia humana

desde nuestros antecedentes homínidos,

deteniéndose especialmente en la evolución del cerebro

y su relación con el lenguaje y, por tanto,

la relación entre biología y cultura.

Lo dicho, le invitaremos pronto al programa.

Recuperamos un fragmento de nuestro trabajo

sobre la exposición "El pintor de canciones",

que abarca cuatro décadas de interrelaciones

entre la música y las artes

en la España de mediados del siglo XX.

El resto, como siempre, en la red.

(Música)

"Una de las mejores cualidades de la música

es que despierta la emoción y el sentimiento,

como pocas otras artes pueden hacerlo.

La música puede ser además,

el soporte perfecto para transmitir contenidos,

cuando se asocia directa o indirectamente con la escritura

o las artes plásticas.

(Música)

Al hilo de este hecho, el espacio Fernán Gómez,

Centro Cultural de la Villa,

presenta en Madrid una gran exposición titulada

'El pintor de canciones'.

Conexiones entre las artes visuales,

la escritura y la música popular en España (1948-1978).

La muestra presenta los vasos comunicantes existentes

entre estas disciplinas artísticas en este período,

así como los vínculos y complicidades

que se establecieron entre los artistas

y los movimientos políticos y sociales

y su influjo en el público de la España del momento.

(Música)

Esto ha sido todo por hoy.

Volvemos mañana miércoles en compañía de Manuel Rico,

director de investigación de Infolibre,

para hablar con él de su libro

"¡Vergüenza! El escándalo de las residencias",

recientemente publicado por la editorial Planeta.

Le preguntaremos por lo que pasó

y por cómo lo evitamos en el futuro.

Será muy interesante,

tanto como el propio libro que clama a nuestra conciencia.

Y además, mañana de nuevo,

la energía de Juan Antonio Simarro,

el pianista y compositor,

nos tiene preparado un taller de música

en el que nos va a seguir presentando canciones

que se parecen mucho unas a otras.

Gracias por todo. Que tengan un buen día.