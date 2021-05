Informatiu Balear 2 - 12/04/21

Aquesta setmana arribaran les primeres 3.600 dosis del vaccí de Janssen, que s'emprarà per a majors de 70 anys.

A les Balears la població accepta les vacunes i no hi ha rebuig a AstraZeneca.

Aquesta setmana es posarà en marxa el BIT CITA, un sistema per demanar cita per vacunar-se.

S'aixeca el tancament perimetral i es permeten reunions de fins a 6 persones i 2 nuclis de convivència.

El Govern es nega a facilitar un llistat amb els noms dels alts càrrecs vacunats, tal com demana l'oficina anticorrupció.

Ciutadella es queda, per segon any consecutiu, sense festes de Sant Joan.

El Mallorca guanya al Lugo per 2 a 0 i deixa l'Almeria a 8 punts.

Nadal torna a la competició al Masters de Montecarlo.