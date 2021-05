Historia de nuestro cine - Coloquio: Basado en hechos reales

Subtitulado por Accesibilidad TVE.

Hola de nuevo. Treinta años han pasado desde que Vicente Aranda

estrenará 'Amantes', una de las cumbres de su cine.

Os damos la bienvenida al coloquio de 'Historia de nuestro cine',

todavía con ese regusto amargo que nos deja ese final

trágico y doloroso que nos transmite el frío de ese Burgos invernal.

La segunda película que emitiremos esta noche

está basada en hechos reales. 'El crimen de la calle Bordadores',

de Edgar Neville, cumple ahora 75 años.

Y para hablar de ambas películas me acompaña la actriz

Victoria Abril, protagonista de 'Amantes', por la que ganó

el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Cine de Berlín.

¿Como estás? Muy bien, muchas gracias.

Seis años haciendo el programa y deseando que estuvieras por aquí.

Ya está. Ha hecho falta... Hemos visto tanto cine tuyo.

Habéis tenido que hacerme un homenaje para que venga a... al programa.

Iba a presentar pero ya lo ha hecho. Está otro de los protagonistas

de la película 'Amantes',... Quiero agradecer públicamente

este homenaje que me estáis haciendo; ...Jorge Sanz,

Se agradece que hayáis venido a hacerme un pequeño homenaje.

Claro que sí; te mereces muchos. Llevamos tiempo queriendo que vengas

Presento a Fernando Méndez Leite, que no necesita presentación.

Estoy encantado de estar aquí, homenajeando a todo el mundo.

Vicente Aranda ha marcado tu trayectoria profesional

de una manera increíble. Has dicho cosas bellísimas de él:

mi faro, mi norte, mi guía... Mi todo; mi padre,

mi director, mi amigo, mi... Para esa película, 'Amantes',

al principio teníamos...

teníamos que ser... Yo tenía que hacer la Trini, la joven,

y ya tenía 28 años; o sea que estaba un poquito mayor para la Trini;

y...

Al principio creo que era Concha Velasco y, Carmen Maura

tenía que hacer Luisa. Algo pasó que Carmen Maura...

no no no... no pudo o no quiso, no me acuerdo.

Y entonces Vicente dice: pues mira...

tú vas a hacer... de la viuda

y, Maribel Verdú, que habíamos hecho 'El crimen del capitán Sánchez',

que ya había trabajado con ella, va a hacer la joven; y yo...

¡Pero Vicente, coño, que yo ya me sé la Trini,

que yo me lo he preparado la Trini! Además yo quería ser la joven,

yo quería ser la buena... Y él me dice:

Mira, pare, porque ya estaba embarazada de Martín,

y me dice, mira, pare y después me contestas.

Porque es verdad que el día que pares y que tienes un hijo

de repente, ¡waka! pasas a la otra década, pasas a...

Y tuvo toda la razón, porque yo no he disfrutado más,

sobre todo con este señor, que hemos disfrutado mucho.

-Yo soy muy disfrutón, ya lo sabes. Pero somos muy disfrutones,

Pero es que en esa película,... en esa película..

Aranda nos dio... ¿Cómo se llama? ¿Carta blanca?,

¿pañuelo blanco? -El pañuelo rojo, por cierto,

fue idea de una novia mía que tenía por aquel entonces.

-Yo, en esa época era un viva la vida

y me fui a la primera lectura de guion sin habérmelo leído.

-Bien, para variar.

-'Si te dicen que caí' me lo tuve que leer siete veces

porque era difícil. -Y... Vicente pidió algo

que pudiera enganchar así sexualmente -Y dije: yo tengo...

-Mi novia hace estas cosas con pañuelo y tal.

-Pero nunca llegué a pensar que iba a ser usado en mi contra;

hasta que al día siguiente me leo el guion y digo ¡no, no, no!

Ibas a decir que nunca has visto un tándem creativo

como el de Victoria y Vicente. -'Amantes' fue la última película

que hicimos juntos. No sé si hicimos seguidas, antes de 'Libertarias',

cinco o seis películas durante cinco o seis años.

Y la serie 'Los jinetes del alba', acuérdate.

-'Los jinetes del alba', sí,

que me ha dejado una hija maravillosa ese rodaje.

¿Cómo era ese tándem? -No te puedes imaginar lo que eran.

-Te tenían 25 horas al día agotadores pensando en la película.

-Te daban deberes para el día siguiente.

-Victoria, creo recordar que se inventó un plano,...

el de la cama vertical. Vicente creía que esta secuencia,

que tenía casi tres páginas y que empezaba...

haciendo el amor, al final termina... Yo terminaba pidiéndole que matara..

a la chica y, entonces él quería...

quería... haber tenido una luma

para poder empezar el plano aquí, dar la vuelta por arriba

y terminar aquí. Pero la luma no la teníamos

ni el dinero para comprarla. Y entonces, lo que hizo Vicente...

Y dice: bueno, pues ponemos la cama de pie

y, pegaron las mesillas en la pared,

con el cenicero y, pegado el...

el cigarrillo fumando. Y es que funciona...

-Fue idea tuya por coqueta. Fernando,...

antes de que os presentase, estábamos diciendo

si esta es o no la mejor película... de Vicente Aranda.

Es verdad que eso es muy subjetivo, pero tú que conoces su trayectoria,

¿en qué lugar la situarías?

A mí Aranda me interesó desde el primer momento;

desde 'Brillante porvenir' ya me llamó la atención,

ya era un director y, sobre todo 'Las crueles'.

me parece que ya apuntaba lo que después iba a ser Aranda.

'Amantes' yo... Se lo decía antes a Jorge,

a mí lo que me parece 'Amantes' es la película más acabada, redonda,

más perfecta, quizá,... de toda la obra de Aranda.

A mí personalmente,...

antes de 'Amantes' me gusta mucho 'El Lute' y 'El Lute II';

me gustan mucho. Y...

y después de 'Amantes' me gusta mucho 'Intruso' y me gusta mucho 'Celos'.

Y también hay alguna película de Aranda que no me gusta nada.

-En esa época,... Vicente ya, por lo que yo vi,

se había conseguido rodear de un equipo... de incondicionales...

que... adoraban a Vicente, los adoraban,

lo adoraban. El operador, Alcaine.

Yo he tenido la suerte de rodar con el mejor operador.

-Se dejaban la piel para encontrar no lo que quería Vicente,

sino un poquito más. Sí, pero pero también Vicente,

digamos que disfrutó precisamente de esa...

de esa colaboración de sus... de sus técnicos.

La obra de Vicente le debe muchísimo,

en primer lugar a Pedro Costa. Es decir que...

Pedro, que es el productor de esta película,

había sido también el productor de 'La huella del crimen',

donde habíais colaborado también Vicente y tú,.

Y luego está, por ejemplo, Pepe Nieto, que es un...

un compositor magnífico y que colabora con...

Siempre con él. ...yo creo que desde 'El Lute'.

Prácticamente todas las películas las ha...

Nos ha iluminado Alcaine. En esta película tuvimos la suerte

de que a Alacine no le gustaba el decorado de mi casa.

No le gustaban las paredes, no le gustaba... y dice ¡Ah, sí?,

¡hala, no se van a ver! Y nos puso la luz a nosotros.

Yo doradita, porque estaba más... Y Maribel blanquita.

Y entonces verás que tú no ves, tú no ves las paredes,

tú no ves dónde están las puertas. Solo los personajes tienen luz,

pero como si no lo hubieran metido la bombilla por el mismísimo.

Purificación de Vicente es muy seria, muy clásica si quieres.

Al mismo tiempo de ser clásica lo que sí es muy de gran primer plano

En eso, aunque la planificación, los movimiento de cámara son clásicos

sí es de gran primer plano. Lo que yo he tratado por todos medios

es dar fuerza a esos primeros planos. Eso que decías tú de la luz,

en 'Amantes' es muy importante. Muy importante.

Hoy en día se tiende, se tiende a no cuidar demasiado...

a los actores. -Luego te lo hacemos en el photoshop,

luego te lo hacemos por internet. -No, aquí la luz en directo.

Eso se nota mucho, se nota mucho en la calidad,

en la calidad de las imágenes de esta película; entre otras cosas,

en el caso de Victoria, la operación consistía en convertir

a una chica de los 80 en una viuda de los 50.

Yo me peiné como mi abuela, como mi madre;

la ropa... Eso te iba a decir.

Cómo llevas los trajes de chaqueta.

En eso imité a mi madre, a mi madre.

Y la trenza aquí, de mi abuela.

El vestuario es uno de los elementos claves...

de 'Amantes' ¿no? Es perfecto.

Un trabajo muy bonito de Nereida Bonmatí;

como hay un trabajo de ambientación de ellos. Russell, que es estupendo.

Maribel en alguna ocasión ha dicho que hay un antes y un después

en su trayectoria... con 'Amantes'.

¿Os sucede lo mismo? ¿Fue una película que fue

un antes y un después para vosotros? Tenéis una trayectoria más extensa.

Yo ya estaba... con la carrerilla puesta.

En ese mismo año, ese mismo año...

también estaba... en competición en los Goya

y en... 'Átame';

yo ya había hecho la primera con con con Pedro.

Y luego, pues trabajando desde los 14 a los 30, pues ya hace,

no sé, 15, 15 añitos de experiencia;

y sobre todo, que de la mano de de de Vicente,

que me ha enseñado todo lo que sé;

todo lo que tú sabes que yo te he enseñado, me lo ha enseñado él.

Tú ya habías... te habías consagrado

en primeros momentos de tu carrera, porque ya 'Mater amatísima'...

llamó muchísimo la atención. Sí, pero ahí seguía siendo

la tonta del 'Un, dos, tres', que alguno que otro como Vicente

o Salgot, me hacían confianza y me daban papeles.

A mí me empezaron a llamar... los directores,

aparte de Vicente y tal, ¡uy! a partir de los...

83, 84, empezaron ya...

Yo empecé a trabajar mucho aquí; pero hasta ese momento,

yo era la tonta del 'Un, dos, tres'. Son cinco respuestas acertadas,

a 25 pesetas cada una, 125 pesetas. -Tú tienes un don...

que no tiene todo el mundo. -La cámara es capaz de...

captar lo que tú estás pensando en ese momento.

Eso también me lo enseñó Vicente. Cuando decía: ¡Vicente, Vicente,

¿cómo digo esto, cómo digo esto? Porque a veces no me enteraba

y, me decía: sin prisas pero sin pausas.

Vale. Él decía que lo más importante para la interpretación

es que siempre tienes que tener...

la cabeza pensando, que esa es la base...

de la fotogenia y de la credibilidad.

Victoria Abril es... la insatisfacción continua.

No sé cómo se las arregla, pero de una película a otra

y, aún diría yo que de un día otro,

ella encuentra apoyos para poner el listón más alto;

y consigue saltarlo siempre. ¿Para ti qué supuso 'Amantes'?

-Yo había dado un paso de hacer... cine...

infantil, cine juvenil, un poquito de... del destape,

y luego, realmente no actuaba realmente.

Yo hacía...

-Y eran todos los personajes muy parecidos a mí.

-Esta fue la primera vez... -O sea, fue la primera...

fueron cinco años intensísimos para mí.

-Aprendes a base de bofetadas y a base de caerte.

-Y entonces a mí, el hecho de estar...

todos los días metido en un personaje

que yo detestaba por otro lado, porque es un calzonazos,

y después recuerdo, después de 'Amantes', me tuve...

me tuve que tomar una temporada sabática.

La manera de retratar el sexo que tiene...

Vicente Aranda en esta película no se había visto

en el cine español hasta ese momento Por ejemplo, Román Gubern hablaba

de un punto álgido de la sexualidad tratada como arte.

¡Bueno!, que cuando hicimos 'La muchacha de las bragas de oro'...

Pero tratada de otra manera, ¿no? Pero era la historia de una...

una una sobrinita con el...

el tío... Que estaba Lautaro Murúa de comérselo

Pero yo creo que la diferencia que hay entre la muchacha,...

el erotismo de... 'La muchacha de las bragas de oro'

y el de 'Amantes', es que...

'La muchacha las bragas de oro' es un erotismo muy literario,

mientras que el de 'Amantes' es realismo puro.

Carnal. ¡Carne, carne!

Lo que cuenta muy bien 'Amantes' es una época ¿no?

Y eso lo hace con tal brillantez desde el primer momento,

que tú sabes perfectamente que estás en los años 50.

Esa época la he vivido, es mi adolescencia esa época;

mi infancia y adolescencia.

Y estas historias negras... que suceden en...

en esas épocas... pasadas,

evidentemente, tenían un contenido sexual...

en la mayor parte de los casos; como como...

lo había en 'El crimen de la calle Bordadores'

Esta historia negra, esta historia criminal,

en el fondo es una historia de amor. Es una historia de amor;

acaba en crimen, pero es una historia de amor.

Yo así la he defendido. Una historia de amor es una pelea.

Es una pelea de dos mujeres por un hombre

que nos vuelve locas a las dos.

Una lo agarra por el estómago haciéndole buenos pucheritos

y, yo... llevándole los mantecados a la cama.

-No te confundas Victoria, no es una historia de amor,

es una historia de un pobre chico que va a tener una vida más...

En lo que a mí respecta es una historia de amor.

-No, porque tú tienes un interés físico irreal en...

enamorar a una persona, creo yo,

y en volver loca a una persona. No, no es solo por el dinero;

pero esta mujer se enamora de ti y, cuando vienes con el dinero,

te lo tira al suelo. O sea, que...

Para mí es una historia de amor.

Somos capaces de hacer todo por amor o por desamor.

Vamos a poner en suerte la película que vamos a ver a continuación,

'El crimen de la calle Bordadores' de Edgar Neville, estrenada en 1946,

también basada en un hecho real, 'El crimen de la calle Fuencarral'.

Sí. Como 'Amantes', 'El crimen de la calle Bordadores'

está remotamente basado en un hecho real.

Lo que pasa en la película tiene muy poco que ver

con lo que pasó en la realidad en el crimen de la calle Fuencarral.

-Esto es un crimen y, la han matado dándole con esta plancha en la cabeza

De hecho, por ejemplo, en el caso del personaje central,

que es la criada a la que acusan

y procesan... por el crimen de la calle Bordadores,

en la película es una mujer mayor,

es una madre soltera que ha tenido una hija;

mientras que en la historia real era una chica joven,

era una... criada de veintitantos años

y,... que no tenía ninguna... ninguna relación

con el personaje de la hija.

De hecho, el único personaje real...

que se mantiene en una y otra es Lola, la billetera,

que es el personaje que en 'El crimen de la calle Bordadores' hace...

Mari Delgado.

Y bueno, en la historia real, que se contó en una película

de 'La huella del crimen', que hizo Carmen Maura

con Angelino Fons, 'El crimen de la calle Fuencarral';

esta esta mujer acaba... ajusticiada

por garrote vil,

con tan solo 28 años.

Y solo comparar el personaje que crea

la actriz Antonia plana en esa película

con el que creaba Carmen Maura en la película de Angelino Fons,

te das cuenta de la diferencia entre una historia y otra.

A mi señora la asesinó su amante. Vino a pedirle dinero

y, como se negara, se pelearon y la asesinó.

Y cuando el señorito salió... me dijo...

que había matado a su madre.

Me obligó a encubrirlo. -Esta es una película...

que forma parte de eso que se llamó la trilogía de sainetes criminales

de Edgard Neville. Junto con 'Domingo de carnaval'

y 'La torre de los siete jorobados', son esas tres películas que...

hace Neville a mediados de los 40 y que son quizá...

de lo más interesante de de su obra.

Junto con otras cosas, como 'Nada' o 'La vida en un hilo',

'El último caballo'. Entre esta sesión doble de hoy

es también que el crimen y la tragedia tiene que ver

con un triángulo amoroso, como sucede en 'Amantes'.

Claro, lo que pasa es que la diferencia precisamente está

en un tratamiento más... cercano a la realidad

y más cercano al teatro, en el caso de Edgar Neville.

Y sobre todo en...

en que en la película de Edgar Neville...

el aspecto sexual está... ocultado,

está evidentemente, sugerido.

Pero claro, ahí hay lo mismo.

Manuel Luna, lo que hace es un papel de un chulazo ¿no?,

que vive de las mujeres y que vive...

en este caso de una mujer, viuda, gorda y fea,

que es el caso de la gran actriz Julia Lajos.

¡Cómo me pude imaginar que nadie se quisiera casar conmigo

por mi palmito! -No digas eso.

Las concomitancias de una historia y de la otra son enormes ¿no?

Por eso creo que habéis tenido una gran idea en programarlas juntas,

porque son películas que tienen muchísimo que ver.

Habría que ver qué hubiera hecho...

Aranda con esta historia ¿no?

Creo que hubiera sido muy interesante ¿no?

Me gustaría que me hablases de la utilización,

por parte de Edgar Neville, de esos flashback,

que es constante en la película y, luego también de cómo es capaz

de parar la trama y dejar una actuación de flamenco,

porque era un loco del flamenco él. Yo creo que es ejemplar

la utilización del flashback en esta película, porque...

permite que la acción avance... sin parar

y, al mismo tiempo dar una información necesaria

sobre el pasado de los personajes.

Está muy bien, muy bien armado eso en el guion de la película.

-¿Qué ocurrió en estos meses? -Esto es lo que convendría saber.

Con respecto a lo otro que dices...

A Edgar Neville le encantaba el flamenco, por ejemplo

Y de pronto, en una película suya, metía una secuencia de flamenco.

El caso de esta película es impresionante cómo hace eso,

porque dice,... alguien dice algo así como

qué será...

qué tendrá el flamenco que le gusta a todos los españoles

de cualquier edad y condición. Algo así viene a decir el texto.

Y efectivamente, lo que hace es que mientras se cantan la copla

va recorriendo...

con la cámara, los distintos personajes

que están escuchando el flamenco.

Luego también hay la canción de...

'Con una falda de percal planchá'.

# Con una falda de percal planchá. #

La película no... no se resiente de eso, para nada.

Yo creo que la película es muy fresca y muy...

muy ágil, muy divertida. Vamos a dejarlo aquí

y, sí que me gustaría, antes de que os fuerais,

que me comentaseis qué es lo que estáis haciendo; proyectos...

Yo me voy a enclaustrar... Me voy a enclaustrar a...

en España, porque está muy mal la cosa por Francia.

Jorge. -Creo que ahora empieza una etapa

que llevo muchos años buscando. -Vamos a por el capítulo nueve...

de de nuestra...

gran ya famosa serie, '¿Qué fue Jorge Sanz?'

-Estamos buscando a ver cómo podemos hacer para poder grabar

el capítulo nueve, que ya estamos en ello.

Muchísimas gracias a los tres por haber venido, por este buen rato

que nos habéis hecho pasar. Gracias, ha sido un placer.

Gracias Fernando; nos vemos. Gracias a ti.

Tiempo ya para disfrutar del 'Crimen de la calle Bordadores',

película de mediados de los 40, muy castiza y costumbrista,

pero que como insistía su director, Edgar Neville, nada tenía que ver

