Grans Documentals - Caçadors creatius: El coliseum

A Savuti, una petita reserva de Botswana amb diferents paisatges, les preses i els depredadors mantenen una batalla desigual per menjar i no ser menjats. Nyus i impales hi són de pas, però hi viu tot l'any el poderós búfal africà, la principal presa dels lleons. Pel que fa al lleopard, s'espavila tot sol.

