España Directo - 12/04/21

Continúa aumentando el ritmo de vacunación en España

con récord de inmunizados en un fin de semana.

Gracias en buena parte al trabajo de los sanitarios

como el de este hospital de La Paz de Madrid, imagen en directo.

Al otro lado de la esta verja, en Gibraltar, ya tienen vacunados

a buen porcentaje de sus habitantes.

Han levantado las restricciones y se han convertido

en un oasis dentro del continente.

Esto es Salamanca, hoy se celebra el Lunes de Aguas.

Toca comer y beber a la orilla del Tormes,

aunque este año, en grupos de cuatro como mucho, por eso de la pandemia.

Aunque estamos viendo gran afluencia.

Por cierto, hoy hace fresco es Salamanca, también en Lugo,

están a -3°.

Ha habido que volver a encender las chimeneas.

Ahí ven esa humeante. Con ella arrancamos "España Directo".

Lunes, 8 de abril,

ya tenemos a nuestros reporteros desplegados.

La vacuna de Janssen llegará el lunes a España,

se esta cogiendo riendo.

Llevamos más de 10 millones de dosis puestas.

Sí. Siguen llegando vacunas nuevas, justamente 1,5 millones.

Llegarán esta semana. Fijaos.

Estamos viendo las de Pfizer, ya han llegado.

Van a ponerse ahora mismo, dentro de unos minutos.

En las últimas dos semanas ha habido una revolución

para poner más vacunas, ha habido incremento.

Este mes será clave.

De aquí hay 10 viales.

Salen 60 vacunas, aproximadamente, por vía del.

Este hospital se ha sumado a la estrategia de acelerar,

de poner más vacunas.

Estamos viendo que están sacando los viales, las dosis,

que están poniendo, lo llevan poniendo durante toda la tarde.

Estamos con Cristina, es farmacéutica.

Aquí, tenemos con los viales.

La coordinación, nos organizamos, es vital.

Para ver qué vacunas necesitamos. Anticipación.

Se ha va empezado a vacunar este sábado.

Con Pfizer, con edades entre 70 y 74 años.

El ritmo en este hospital, uno de los primeros,

es muy bueno.

Como nos dice la jefa de enfermeras, lleváis buen ritmo.

Llevamos un ritmo fenomenal.

Hemos vacunado a 500 personas en dos horas y media.

Deciros que durante el segundo semestre de este año

van a llegar otras 38 millones de dosis de diferentes vacunas

para ir poniéndolas.

Se indemnizarán, como veis, la población mayor y la de riesgo.

Gracias, Nuria.

No solo será clave, sino para comprobar

el impacto de la Semana Santa en los contagios.

Miren, la incidencia ha seguido subiendo.

Eso es, y de manera desigual.

El viernes la incidencia acumulada estaba en 182.

Hoy asciende a 199, se aproxima de nuevo al riesgo extremo.

Vamos a verlo al detalle.

Vemos en el mapa Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia.

Presentan ahora mismo menos contagios,

resisten mejor los envites de la cuarta hola.

Vemos también en rojo las regiones en riesgo extremo.

Melilla, superan los 500.

Ceuta se le aproxima.

Madrid y País Vasco por encima de 300. Navarra, 400.

Veremos si tiene su eco la Semana Santa.

Y por supuesto, el avance de la vacunación.

Más de 10 millones de personas tienen alguna dosis.

Janssen aterriza en España.

Hasta el mes de junio, con más de 5 millones,

la empezarán a recibir aquellos entre 70 y 79 años.

Una de sus mayores fortalezas es que solo se necesita una dosis

y reduce en un 67 % los casos sintomáticos y un 85,

los más graves. Ya queda menos para que nosotros nos proponemos.

Ojalá, en cuanto me llamen, voy.

La Comunidad Valenciana es una de las regiones del mundo

con menos incidencia del coronavirus.

Desde ahí se relajan algunas medidas,

coincidiendo con la festividad de San Vicente Ferrer.

Es día festivo en Valencia. Tenemos nuevas restricciones.

La incidencia es bastante buena, de 37 contagios por 100 000 habitantes.

Pero esas restricciones, traen varias cosas.

Se cambia el número de la reunión.

En la hostelería, cerrará a las 6:00 de la tarde,

se reunirán hasta seis personas. Si hablamos de los comercios,

cerraron a las 8:00 de la tarde.

Hoy es día festivo, Dani.

¿Quién eres?

-Voy bien vestido de esa Vicente Ferrer.

¿Qué llevas puesto?

Llevo el hábito, vestía esto, era un traje rutinario para él.

Felicidades a los valencianos.

Donde se han levantado las restricciones

y se hace vida casi normales en Gibraltar.

Se ha convertido, se puede decir así,

en un pequeño oasis dentro del continente.

Pocos metros separan Gibraltar de territorio español.

Estamos ahora mismo en la verja.

La situación es muy distinta en la colonia británica a la española.

Gibraltar prácticamente es un espacio libre de COVID.

El 90 % de la población ya sea vacunado.

Quien no se ha vacunado es porque no ha querido.

No hay casos activos de residentes. Solo hay uno y es visitante.

La imagen es muy diferente.

Las personas pueden caminar sin mascarilla,

solo deben usarla cuando están dentro de los establecimientos

a las tiendas.

En la frontera, el tráfico de personas se han relajado,

las restricciones son menores.

Vemos cómo los vehículos atraviesan sin problemas.

Este equipo ha estado esta mañana del otro lado de la verja,

precisamente dentro de Gibraltar,

para ver cómo viven prácticamente.

Hoy cruzamos fronteras.

En la colonia británica prácticamente

toda la población sea vacunado.

No se ha registrado ningún contagio entre los residentes

en los últimos días. Ya podéis estar sin mascarilla.

Ya estamos limpios. Qué alegría. A ver qué tiempo.

Parece mentira.

Aquí la llevo encima la mascarilla, yo no me fío.

Será que tengo 83 años, que voy a cumplir.

Y no me quiero morir. Quiero vivir todavía un poquito.

Imagino que tendréis ganas de que llegara el momento.

Antes que nadie en el mundo.

Estamos contentos.

Todo el mundo contento. Mira las sonrisas.

-Ya está todo el mundo contento.

Viva Gibraltar.

Elisa es taxista en el Peñón y una de las pocas personas

que no se han querido vacunar.

Yo creo que al final si acaba curándome será por los míos,

por no estar así, todo el mundo en mi casa será puesta.

Ya me siento rara.

Al final van a poder más.

La situación está cambiando y los comercios lo empiezan a notar.

Ya se ve más alegre la calle, más gente, sin mascarillas.

Ya no hay ese miedo que tenían antes,

que no se podían juntar con muchas personas.

Lucía, eres trabajadora española en el Peñón.

Estas vacunada ya.

Sí, ya tengo la primera dosis.

Hay alguno que ya tiene la segunda también.

Después de meses muy duros,

Gibraltar se está convirtiendo ya en un espacio libre de coronavirus.

Dejamos el tema para irnos a Mari,

tiene 86 años y hace poco sufrió una caída, pero menos mal que cuenta

con Lola, su fisioterapeuta, le ayuda a recuperar la movilidad.

-Vamos a ir al comedor para empezar a hacer los ejercicios.

Vamos a ir al comedor para empezar a hacer los ejercicios.

Ya estoy bien. Otros días estoy peor.

Esta tarde nos vendimos porque te toca fisioterapia a domicilio.

Sí, me caí, me rompí la pelvis. No podía andar.

Viene Lola a hacer ejercicios y voy andando.

¿Cuántos años tienes? 86.

Pero el que tuvo, retuvo.

(RÍE) Entonces, tenía 17 años.

-Llevamos un mes trabajando.

Cada vez camina mejor.

A ver si conseguimos que sea independiente otra vez. {

4}¿Cómo trabajáis?

¿Cómo trabajáis?

Con ellas cada persona es diferente, depende de la patología.

Es muy raro, pero se puede usar camilla.

Lo que necesitan es hacer ejercicio.

Qué ánimo tiene.

Dice 10:00 de la noche, en La 1 de TVE. Les hablamos de corbatas.

Pocos se han usado este último año,

con el trabajo desde casa y sin celebraciones,

las corbaterías de siempre se han tenido que reinventar.

Venimos en busca de una pieza icónica.

En esta empresa, hace 140 años que la confeccionan.

Dice que han cambiado muchas cosas.

Aquí se guardaban las corbatas.

Ya se han hecho más largas. Ya no caben. Esta es la funda.

De 1882. Todo esto es la historia de la empresa.

Libros que muestran cómo las ventas de la corbata han ido cayendo

Libros que muestran cómo las ventas de la corbata han ido cayendo

sobre todo este último año.

Estamos en el taller.

Aún así, veo que tenéis muchas piezas.

Como todo el mundo, hemos hecho una colección nueva de señoras,

bufandas, pañuelos... Y en el tema de ceremonias, para novios.

También aquí, la mascarilla, a conjunto con la pieza que lleven.

La línea que no hemos perdido es la de las corporativas.

Aquí se ha flexibilizado su uso, eso sí.

Ellos, en función de su agenda, pueden utilizar o no corbata.

Y más ahora, en estos tiempos.

Ahora sí que llevan casi todos esta corbata.

Hay departamentos dentro de la empresa que es obligatoria.

Por ejemplo, para ir a la notaría.

Ese es nuestro último destino,

uno de los sectores que todavía se resiste a usarla.

Mucha de la gente que se sienta aquí viene con corbata

o adecuada para los actos que formales de la notaría.

Creo que hay que seguir llevándola.

Después de 35 años, dicen que ya es como su mono de trabajo.

Pues ni una corbata, ni una se vendió en tienda durante 2020

en esta tienda.

Aún así, continúan haciéndolas de la manera tradicional.

Pues sí.

Lo primero que es necesario, es la marcada,

con estos patrones de las tres partes de la corbata.

Santi, está a punto de cortar, sujeta las telas con las pinzas.

Antes se hacía con las pesas de plomo,

unos cinco kilos pesa cada una. Santi va a empezar a cortar.

Lo hace con esta máquina de corte vertical.

Es como lo hacen actualmente, para que sea más fácil.

Pero guardan las máquinas que utilizaban antes,

que eran estas máquinas, esta sierra circular, tendrá unos 100 a/c>nos.

Esta, 80, y esta, más grande, tiene unos 60 años.

Que se parece más a la actual. Santi. Ya tienes los cortes.

La corbata ya está presentado para la grande, la pequeña y cuello.

Pasamos a medirla. Es importante. Tiene que quedar en 1,50.

Pasaremos al siguiente paso, que sería la confección

de las tres piezas y las juntas.

El siguiente sería poner la entre tela.

En principio, tiene que ir al bies, tanto al género como la entre tela,

tienen que ir a juego. Luego se le da la vuelta.

Ahí le ha dado la vuelta.

Y luego, sería el acabado. Quedaría la presilla.

Como un puzle.

De forma artesanal.

Guardan muchas máquinas. Entre ellas, la guillotina.

Tiene más de 100 años.

Y otra pieza de este museo sería este cuentahilos,

revisan que la corbata estuviese confeccionada correctamente.

Seguro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Santi.

Quizás una corbata, no, pero una bufanda,

seguro que a nuestro reportero sí.

Aquí ha notado este cambio de temperaturas.

Vemos las chimeneas.

Además de la bufanda y el abrigo, hace falta una chimenea.

A esta hora todavía tenemos 8°.

No hemos pasado de los 10.

A las 8:00 de la mañana había -3°.

En algún punto se llegaron a los cuatro y medio.

Qué frío.

Es bueno ir calentándose un poco después de los últimos coletazos

del invierno, ha tenido temperaturas muy bajas.

Hoy nos ha dejado dos estaciones.

En la costa y en la montaña.

Marisol tiene preparado un leño porque les vamos a calentar un poco

a los amigos peregrinos que han llegado.

Unos desde Alemania, el otro desde León.

Qué alegría, peregrinos.

Buena falta hacen aquí.

Ha sido un año de nieves, pero sin peregrinos, sin gente.

Si es frío este pueblo, este lo ha sido más,

pero no por la falta de nieve, sino porque no ha habido gente.

Esperemos que mejore la situación y venga más peregrinos.

Lo necesitamos.

En Salamanca hoy es un día especial.

Hoy es Lunes de Aguas y se celebra el fin de la Semana Santa.

Reunirse con los amigos y comiendo hornazo.

Los salmantinos han vuelto por su Lunes de Aguas.

Tras no poder celebrarlo el año pasado.

Hace buen día. Vienes desde pequeño aquí, con tu familia.

Venimos solo dos.

Está el tema un poco raro y no nos podemos juntar muchos.

-Este es el hornazo. Se suele comer hoy. Lleva jamón, lomo...

El hornazo es la comida estrella.

Una empanada rellena de carnes y embutidos.

Lo hemos hecho nosotras. Las dos empanadas.

Y las tortillas de patata.

Bueno, también hemos hecho bizcocho.

Y los veganos como Dani, también tiene su hornazo.

En vez de carne, lo que lleva es chorizo, morcilla vegana.

-La tradición es que el Padre Putas traía a las prostitutas

y el pueblo las recibía con el hornazo.

-Es sagrado. Hay que ir al campo y pasárselo bien durante la tarde.

Mascarilla obligatoria y grupos de máximo cuatro personas

para mantener una tradición que este año pasará a la historia.

A esta ahora la celebración continúa, pero toca recogerse antes.

Creo que ya están desalojando.

La policía municipal ha empezado el desalojo hace media hora,

porque no se cumplían las restricciones,

se superaban los grupos de cuatro personas

y había demasiada gente con la mascarilla bajada.

Decían que esto parecía un Lunes de Aguas de cualquier otro año.

Están invitando a la gente a que se vaya. Ya ven.

Esto se está vaciando. Rocío, no se han cumplido las restricciones.

Nosotros la hemos cumplido, hemos estado aparte.

Con las mascarillas, comiendo hornazo.

Lo que la gente haga es cosa suya.

Déjame exiliados el hornazo. Está muy bueno.

¿Qué tiene?

Está muy bueno.

Tienen chorizo, tocino, jamón, bacón... Se suele comer estos días.

No es para adelgazar. No, calorías puras.

Se lo tendrán que terminar, ya lo ven, en casa.

Sí, hay que tener mucho cuidado. Gracias.

Ponemos rumbo a la otra Castilla, a La Mancha.

Conocemos Chinchilla de Monte Aragón. El pastoreo es tradición.

Pepe es de Chinchilla, tiene 70 años y más de 4000 ovejas.

¿Qué tiene la mancha para producir queso reconocido en todo el mundo?

Las cabras, son las mejores. Llevo criando ovejas toda la vida.

Desde que empiece a andar.

Quesos como el que compra Fina en la plaza del pueblo.

Este queso es de aquí.

Está a 15 E el kilo. Pesa 1,200 kilos. Buen día.

Llegamos a su casa.

Fina, ¿cómo es vivir en este pueblo?

Para mí es algo muy grande.

Duermo en la misma habitación que nací,

era la habitación de mis abuelos. Este es mi pequeño museo.

Todos son los trajes que ha utilizado la mujer Chinchilla

durante los siglos XVII, XIX, XX. Pero son diferentes.

Como ves, también, las familias pudientes

llevaban los aguijones de plata aclarada.

Cuenta con un curioso barrio con casas cueva.

En una de ellas vive Fran.

Este es mi día a día.

La piedra tiene una cosa, que respira.

Al caerse, tienes que ir recogiéndola.

¿Cómo es vivir en una cueva?

Pues maravilloso, hay temperatura constante de 18°.

Las tengo desde 20 000 E hasta 80 o 90 000 E.

Terminamos el día desde el castillo.

Desde aquí se dominaba toda la llanura manchega.

Qué preciosidad.

Aunque comerse unas ramas a la orilla del mar no es mal plan.

En este restaurante en Cantabria las ponen riquísimas,

bien fritas el aceite de orujo de oliva.

Tiene que ser en este aceite porque según un estudio reciente,

este aceite favorece los efectos antitensores, contra la tensión.

Antidiabetes también.

La inhibición de absorción del colesterol y los antiinflamatorios.

Estamos aquí de la mano de Arsenio, el cocinero. Lleva aquí 43 años.

Desde los 15 años.

Y con este aceite de orujo de oliva.

Lo que decíamos antes.

Pero las ratas, Ana, son los protagonistas

en Cantabria de cualquier aperitivo y de cualquier entremés.

Ya los está haciendo, los está poniendo en harina.

Es importante, como comentábamos, la temperatura

a la que tiene que estar el aceite.

La temperatura tiene que ser entre 180 y 200°.

Ya están hechas en apenas un minuto. Qué aspecto tienen.

Este molusco de la familia del calamar.

Se cortan en sentido longitudinal. Ya lo tenemos preparado.

Vaya banquete.

Qué aproveche. Menuda pinta.

Nos vamos ya y lo hacemos desde luego, con esa chimenea humeante.