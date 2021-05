Les autocaravanes, els robatoris i els gossos ensinistrats

Les autocaravanes estan en auge. Com és viatjar amb la casa a sobre? Resulta tan barat com podem pensar? Com conviuen els de les autocaravanes de tota la vida amb els que s’han apuntat ara al boom? Avui també ens preguntem per què s'estan produint més robatoris, sobretot de telèfons mòbils, a la sortida de les escoles. Què ens porta als humans a pensar a enriquir-nos robant? Finalment, que hi ha gossos que poden preveure un atac de diabetis, detectar bombes o drogues o alertar que hi ha algú atrapat sota la runa: són els gossos d'assistència i detecció.