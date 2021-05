Joaquim Boadas: "Volem convertir els locals d'oci nocturn en tallafocs de la covid-19"

El president de la Fecasarm, Joaquim Boadas, ha explicat a El Vespre de La 2 que el proper 21 de maig el sector de l'oci nocturn pensa implementar el pla d'acció que permeti la reobertura dels locals que fa més d'un any que estan tancats. Aposta per convertir els establiments en tallafocs de la covid-19 i que suposin espais segurs pels clients. Un pla pilot que passa per tests ràpids a l'entrada, una aplicació de gestió dels resultats i aparells de desinfecció de l'aire i les superfícies. Adverteix que no poden aguantar més i critiquen la inacció i passivitat de la Generalitat pel que ha anunciat que intensificaran les seves reivindicacions.