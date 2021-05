Abadías: "L'edat dels pacients crítics ha baixat fins als 65 anys de mitjana"

La subdirectora assistencial de l'Hospital Vall d'Hebron, María José Abadías, reconeix la preocupació dels professionals sanitaris per afrontar aquesta quarta onada de la pandèmia amb el doble de pacients a les Unitats de Cures Intensives que a la tercera. Per Abadías, mentre no hi hagi una part important de la població vacunada, l'única manera de poder aguantar la pressió als hospitals passa, com ja s'ha demostrat anteriorment, per reduir els contactes socials. La responsable de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha explicat que la mitjana d'edat dels pacients crítics és ara de 65 anys i que tot i que els malalts arriben abans a les UCI no s'hi estan més temps que en anteriors onades. En aquest sentit, apunta que la variant britànica, si bé es propaga més ràpidament, no és més virulenta.