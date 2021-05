El Vespre - 15/04/2021

Sanitat vol prohibir fumar a les terrasses, independentment de si hi ha distància de seguretat o no. La Generalitat actualitzarà aquest divendres les restriccions per la covid. Haurà de decidir si l'actual confinament comarcal passa a ser per vegueries. Marta Sugrañes entrevista l'investigador de la Universitat de Leicester, Salvador Masip, que considera que el 70% de vacunats no serà "el final de la partida". L'investigador català és partidari de seguir vacunant amb Janssen i AstraZeneca. Ho analitzem tot plegat amb Ferran Espada, Imma Lucas i Esther Vivas.