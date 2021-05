El Vespre - 13/04/2021

Aturada la distribució de la vacuna de Janssen per 6 casos de trombosi als Estats Units. Ho analitzem amb José Moltó, investigador de l'assaig de la vacuna a l'Hospital de Can Ruti. Catalunya proposarà retardar la segona dosi de Pfizer per poder vacunar més de pressa a més població. Els efectes positius de les vacunes es veuen clarament en les residències de gent gran. Amb l'administració de Pfizer la mortalitat pràcticament ha desaparegut, segons un estudi de Salut amb investigadors de diferents universitats. Un dia més els indicadors de la covid-19 empitjoren. La velocitat de propagació del virus es dispara fins al 1,19 i el risc de rebrot puja 47 punts. I la pressió als hospitals no afluixa. Ho analitzem amb Jordi Cabré, Milagros Pérez Oliva i Rafa López.