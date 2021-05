El cazador - Programa 267

Ya verás: "Espejito, espejito,

¿quién es el más listo del reino del cazador?".

No, tú no, tú no.

Igual no va.

"Espejito, espejito,

¿quién es el más listo del reino de los concursos?".

No, tú tampoco.

Yo creo que no va, ¿eh?

Igual no va.

"Espejito, espejito,

¿quién es el mejor presentador de concursos?".

Soy yo.

Sí que va, pero igual no va, ¿sabes?

Es la cobertura, quizá, que tiene del wifi...

¿No? No te agobies.

(Sintonía "El cazador")

¡Muy buenas tardes, equipo! ¡Bienvenidos a "El cazador"!

Vamos a presentarnos.

Soy Andrea, tengo 26 años, he estudiado Arte Dramático

y me encanta todo lo relacionado con la ficción,

pero aquí he venido para hacer uno de mis sueños realidad:

¡cazar al cazador!

Hola, me llamo Ana, tengo 48 años

y no sé qué cazador nos tocará, pero espero que no sea una

que me recuerda a una profe del cole que me caía fatal.

Me llamo Jorge, tengo 34 años,

trabajo como funcionario en el departamento de Justicia

y esta tarde tengo una misión: cazar al cazador

porque si no, mi hermano me retira la palabra.

Y yo soy Jesús, tengo 51 años, soy profesor de Química

y, aunque nos acabamos de conocer,

espero que entre nosotros haya muy buena química

para poder derrotar al cazador.

Eso es fundamental. Chicos bienvenidos de nuevo.

Hay 3 fases:

la primera es acumular dinerito, la segunda, escapar del cazador

y la tercera, la ronda final, jugar por toda la pasta

que hayáis acumulado ojalá que todos.

Comenzamos.

Andrea, buenas tardes. Bienvenida a "El cazador".

Buenas tardes. Actriz valenciana.

Ajá. En ciernes.

Ojalá.

Atención. Una cosa,

querida Andrea, me pongo como Stanley Kubrik,

al que mentamos aquí mucho:

"Tienes una secuencia de 1 minuto".

¡Ay! Debes hacerlo bien.

Vale.

Si no, no serás contratada como actriz,

pero sí como concursante y ojalá ganes mucha pasta.

¡Claro! Vamos a por ello.

Tienes 1 minuto que comienza...

¡ya! Valencia ha sido capital de España, ¿sí o no?

Sí. Sí.

Serie de animación protagonizada por un niño llamado Goku.

Ni idea. "Bola de dragón".

País relacionado al movimiento artístico llamado futurismo.

Alemania. Italia.

¿Qué parentesco te une a Pepe si es el abuelo de tu hijo,

pero no tu padre.

Tu tío. Mi suegro.

País de origen de la raza de caballo frisón.

Asia. Holanda.

Pieza circular que usamos para conducir un coche.

Volante. Sí.

Juego de cartas con el que comparamos

los semblantes inescrutables.

Paso. Póquer.

Capital de la región de Murcia.

Murcia. Sí.

Número de restaurantes italianos con estrella Michelin en España.

5. 1.

Ciudad donde se inventó el pergamino.

En China. En Pérgamo.

País donde nació el exportero del Atlético Mono Burgos.

Paso. Argentina.

El hombre tiene más pelo que el chimpancé, ¿sí o no?

No. Sí.

Museo parisino donde está "La libertad guiando al pueblo"...

No... ¡No lo sé!

Te he pegado un susto al ir tan rápido, ¿verdad?

Quería que entrara en tiempo. Nos quedaba muy poquito tiempo

y era el Louvre. Vale.

Y como es el más importante, digo: "A ver si lo mete".

Pero bueno, aun así, Andrea, has conseguido...

¡4000 euros!

Bien, bien.

"Espejito, espejito,

que viene, ¡uh!, el más listo o más lista del reino".

Ruth, la Gobernanta.

Erundino, el Justiciero.

Lilit, la Espía.

David, el Estudiante.

Paz, la Profesora.

Oye, me han dicho que me tienes que contar algo.

¿Qué es eso? Sí.

Creo que soy la primera concursante...

no binaria. Ajá.

Eso significa

que me identifico como hombre y como mujer.

Ah. Fantástico. Sí, sí.

Pues bienvenida. Gracias.

Pues un orgullo tenerte aquí

siendo la primera vez que pasa en la tele. Encantados.

¿Vale? Vale.

¿Sale o no? Venga, venga.

¡Que entre el cazador o cazadora!

Buenas tardes, Andrea. Hola.

Sé que te gusta mucho el arte dramático,

¿no?,

el teatro...

Sí. Pues nada, prepárate,

que aquí vas a sufrir más que Shelley Duvall

en el rodaje de "El resplandor" de Kubrik.

¡Oh! ¡Ay, no!

¡Oh! ¡Espero que no!

¡Oh, es verdad, que lo pasó fatal!

Sí, sí. Bueno, vamos a ello igualmente.

¡Muy bien, esa es la actitud!

4000 euros de la primera ronda. ¡Venga con las ofertitas!

¿Por abajo, señora?

1400 euros.

1400 euros.

Vale. Lo vemos. ¿Por arriba?

15 000 euros. ¡Au!

Eso suena bien. Sí.

15 000, 4000 y 1400. Y todo un equipo, Andrea.

Ana, ¿qué me aconsejas?

15 000. ¿Jorge?

Yo iría a por los 15 000.

Es una cantidad bastante buena para dejarla pasar.

Vale. ¿Jesús?

Te he visto nerviosa

al principio, sé que vas a ir a más,

pero me quedaría en 4000. Perfecto, Jesús.

Cuando pases por aquí, no diré nada,

pero cuando pasen Jorge y Ana... sí.

Han dicho: "Para arriba".

¿Tú qué quieres hacer?

Me quedo con lo que he ganado. ¿Sí?

4000. ¡Jugamos por 4000 euros!

¡Que comience la caza!

5 casillas para llegar.

Primera pregunta.

He puesto la C, el 6 de octubre.

Y ahora es cuando me dices que lo sabes.

Me sonaba algo de aviones el 6 de octubre

y digo: "Pues para allí".

¿6 de octubre?

¿Correcto?

7 de diciembre. 4000 euros que se quedan parados.

¿Y Espía?

Buenas fechas, pero a mí me sonaba

algún Doodle del día 7 de diciembre.

6 de octubre, Día Internacional del Agua

y 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

4000 euros.

A 2 de ser cazados.

A 5 de llegar a casa.

He vuelto a tirar por la C:

Inglaterra. Me sonaba inglés. ¿Maldon?

"Exactly". "Exactly".

"Is it from England the Maldon salt?".

¡Ay, señor!

¡Vamos! ¡Venga, la primera!

Muy bien. 4000 euritos que avanzan.

Andrea, estamos a 4. ¡Menos mal!

¿Espía?

Maldon. Suena muy inglés.

Primera noticia que tengo, que lo sepáis.

No sabía que era de Inglaterra. A 4. Pregunta.

He puesto la A

porque he pensado:

"La más antigua".

Gótico.

¡Claro! ¡Es verdad!

¡Claro! Claro, claro.

Claro, a veces... Ya.

...en el enunciado... Gótico es un poco más... No sé.

Siglo IX.

Es verdad. XIV.

Posterior.

4000 euros que se quedan parados.

¿Espía?

En el s. IX,

hubo más bien arte románico, ¿no? Sí, sí.

Del 1344, para ser exacto.

4000 euros que están a 4 de llegar a casa

y ahora Espía no nos da margen.

Pregunta.

La A. Me sonaba tanto a político

como a jugador, pero...

no lo sé, ¡no me quiero ir a mi casa!

Andrea, te garantizo

que los 3 son jugadores de fútbol.

Tú dices que es Dani Carvajal.

Nombre y apellido, ¿eh?

Sí. ¡Ay!

Sergio Ramos.

4000 euros

que pueden ser cazados y Andrea, tú también...

Sí.

...siempre y cuando Espía acierte. ¿Lo hace?

¡Sí lo hace!

Los 4000 euros son cazados y tú también, Andrea.

¡Mucha suerte con lo de actriz!

Me encanta. Gracias.

¡A por ello! ¡Buena suerte!

Hola, Ana, ¿cómo estás?

Pues atacada de los nervios. ¿Por qué?

Mira Andrea, se me ha ido. Se nos ha ido, es verdad,

pero depende de ti, querida.

¿Vamos a por ello? Venga.

Tenemos 1 minuto por delante.

Depende de ti. ¡Tu tiempo comienza ya!

Museo francés donde está el cuadro "Olympia" de Manet.

El Louvre. Museo de Orsay.

Escudería de F1 con nombre de mujer

cuyo piloto es Lewis Hamilton en 2020.

Ferrari. Mercedes.

David Bowie estudió mimo con Lindsay Kemp, ¿sí o no?

No. Sí.

Festival jipi que, en 1969

se anunció como "3 días de paz y música".

No me acuerdo. Woodstock.

Actor de EE. UU. que escribió "Memoria de un amante sarnoso".

No me lo sé. Groucho Marx.

Soporte para colgar las toallas.

Toallero. Sí.

Máxima autoridad policial en una comisaría.

Comisario. Sí.

Flores con que se conoce la Revolución del 74 en Portugal.

Claveles. Sí.

Provincia a la que pertenece la localidad de Sitges.

¿Barcelona? Sí.

Los gustos se analizan en la red ¿con algoritmos o logaritmos?

Algoritmos. Sí.

¿Qué veranillo precede al de San Martín?

¿El se San Juan? San Miguel.

Las ranas se hacen señas visuales y táctiles, ¿sí o no?

Sí. Sí.

En la peli "Titanic", ¿qué se hunde al final,

proa o popa? Popa.

Es correcto. ¿Entró en tiempo?

Espera un segundo.

¡Entró en tiempo!

¡Ole! ¡Sí, sí, sí!

La popa. ¡Oh, qué bien!

Me gusta cuando entra en el último segundo.

Es como esa canasta que metes ¡y ganas el partido!

No has ganado el partido, pero sí esta batalla.

¡Has conseguido 7000 euros!

¡Ole! ¡Muy bien!

Pues como en un partido, ¡vamos a por la Espía!

Hola, Ana, ¿qué tal? Aquí estamos.

Sabes que me gusta curiosear

sobre los concursantes.

Pues he descubierto que trabajas en una empresa de Big Data.

Sí. ¡Oh!

Me parece superinteresante.

Es muy interesante, sí.

¡Qué guay! Hay mucho algoritmo allí.

¡Ostras!

Pues tus algoritmos no podrán con mis neuronas.

(RÍE)

Bueno, lo intentaremos por lo menos.

Luego te haré una pregunta sobre esto que me apasiona

y ya que entiendes del tema, pero primero vamos al juego.

7000 euros has conseguido. A 5 de llegar a casa.

Una oferta a 4 casillas.

3700. 3700 euros.

Un poquito más de la mitad. ¿Por arriba?

24 000 euros.

Pues venga.

Tenemos las 3 cifras:

24 000, 7000 y 3700.

Y a los 2 miembros del equipo: Jorge y Jesús.

A ver.

Jorge, ¿qué me dices? -Te he visto muy bien,

pero cogería 7000 para garantizarte la final.

Te quiero a mi lado.

Como luego viene él, para que yo no le diga nada.

(RÍE) Ya me conozco yo el truco.

A mí, 24 000 me parecen como de "El Padrino",

una oferta imposible de rechazar y la cogería.

¡Bum, Jesús! ¡Cambian las tornas, me encanta!

Yo...

estoy con Jorge. ¿Sí?

7000. ¡Jugamos por 7000 euros!

¡Que comience la caza!

Primera pregunta.

# "We are the champions...". #

(AMBOS) # "...my friend". # ¡Vamos!

Esto es como que te ponen el balón a puerta vacía, ¿eh?

Esta me la sé. Vamos.

¿"We are the champions" es la canción de Queen?

# "It's a kind of magic...". # ¡Claro que sí!

Avanzan los 7000 euros. Primer pasito que damos.

Espía, ¿das paso o no?

Claro que sí. La pregunta es tan elemental...

Esta era fácil. Sí, querida Watsan.

Era fácil. Oye, la Big Data.

Dime.

Ya no por lo que buscamos y luego nos sale la publicidad,

hay quien cree que cuando lo piensas incluso,

luego aparece esa publicidad. ¿Están locos?

Sí. Vale. Perfecto, gracias.

Lo digo por alguien muy cercano a mí

que dice: "El otro día estaba pensándolo y...".

Está pensándolo y jugando con el móvil...

Y quizá le escuchó. No.

Bueno, quizá hay...

Dicen que los móviles te escuchan,

que si, por ejemplo, hablas de asesinar a tu suegra,

el móvil te lo coge y te sale luego:

"Maneras y formas de matar a tu suegra".

¡Qué maravilla!

¡Jo, justo lo que pensaba el otro día!

O si piensas otra cosa. (AMBOS) (RÍEN)

7000 euros. A 4. ¡Que no! ¡Ana, vamos a por ello!

Pregunta.

A mí me han dicho

que tú eres motera.

Tengo una motito pequeñita. ¿Una motito?

De 125. ¡Qué guay!

¡Se llama Lola! ¿La motito?

¿Lola? Se llama Lola.

Me gusta el nombre por... ¡Hola, Lola!

¡Hola, Lola! ¿Nos ve?

No, la tengo en el garaje porque hace demasiado frío.

Entonces, de esto sabes.

Ya veremos. Dime.

Ya veremos si sé o no sé.

Respuesta. Carenado, sí, de las motos.

Carenado.

A ver.

Correcto.

¡Hale, hale! El carenado es lo que tapaba

el chasis precisamente, adornaba la moto

y le daba más aerodinámica.

Es lo primero que se raya. Sí.

A 3. ¿Espía?

Acierta y avanza. Seguimos. No tengo moto,

pero algo sé. Sí, el carenado...

¡Mecachis!

Alguno decía: "Esta sin carenado, que se ve el motor, es más guay".

A 3. Pregunta.

"Pundonor"...

pues no.

"Preciso" tampoco. Tiene que ser el otro.

¿Zascandil? Zascandil.

"Estás zascandileando". "Estás haciendo el tontín".

Digo yo.

¡Correcto!

¡Ole! Otro paso de los 7000 euros.

A 2

de llegar a casa. ¿Espía?

Avanza.

¡No falla! Una persona zascandil

es como un viva la Virgen, es un poco... ¿sabes?

¿Me estás llamando a mí eso? No.

Una persona no muy seria. Ah, vale.

7000. A 2 de llegar a casa. Pregunta.

Y tu respuesta es... La cárcel.

La cárcel.

En esta creo que no me equivoco.

Creo.

No te refieres a mí, ¿no? ¡Correcto!

Yo no he pasado por ahí tampoco. ¡Venga!

Avanzan los 7000 euros. A 1 de llegar a casa.

De momento, impecable. ¡A 1, a 1!

Espía impecable también, pero lejos.

(ANA) (SUSPIRA)

Acierta y avanza. Está a 3.

Seguimos.

No te caza de seguir así. Acierta la siguiente.

¿Va? Cruzamos dedos. Pregunta.

No tengo ni la más remota idea.

Pero... ¿No?

No, no, no, pero he dicho que el punk.

El punk.

¿A que no? Es que no sé qué es el trap.

Es la derivación del rap.

Ah. Pues ni idea. Yo diría que es lo más actual.

Ah, entonces... Vas bien.

Pero entre grunge y punk...

No lo sé, no lo sé. ¿No te suena Sex Pistols?

Sí, el grupo sí. ¿Los Ramones?

También. ¿Nirvana?

Sí. ¿Quién fue antes?

No me acuerdo. Los Ramones. ¿Los Ramones antes?

Bueno, la pregunta es esa, ¿no? Sí, está relacionada.

No lo sé. Bueno. Has marcado "punk".

La A, de Ana. Muy bien. ¿Es la A, de Ana?

Y Espía ha marcado la E, de Espía. (RÍE)

¿O cuál?

La misma.

¡Anda!

Y te diré más. Nos hemos equivocado las dos.

70, 80 y 90.

Son las décadas, pero bueno, es igual.

Yo a lo mío.

Por 7000 euros, ¿nos vemos en la caza final?

¡Claro que sí! ¡Ole!

¡Bravo, Ana! 7000 euros

que se van a casa y sin saberlo.

¡Anda que no tienes suerte!

¡A celebrarlo! Venga.

Jorge, bienvenido a "El cazador".

¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien.

Un poco nervioso, pero bien. Bueno,

eso se te quita rápido cuando hagas 1 minuto perfecto

y consigas 27 aciertos.

A ver si es verdad. Si soy capaz de leerte

27 preguntas en 1 minuto...

Comparto el premio contigo. Sí.

Sería el Lewis Hamilton de los concursos. No lo soy.

Vamos a ir poco a poco,

minuto a minuto. Muy bien.

Jorge, tu tiempo comienza... Vale.

...¡ya! Equipo de fútbol que juega en el Allianz Arena.

Bayern de Múnich. Sí.

Disciplina artística donde destacó Antonio Gaudí.

Arquitectura. Sí.

Si un edificio tiene 34 metros y el de al lado 17 más,

¿cuánto medirá?

51. Sí.

Actriz pareja de baile de Travolta en "Pulp Fiction".

Anne Igartiburu. Uma Thurman.

Raphael cantó "Yo soy aquel"

en Inglés para Isabel II, ¿sí o no?

No. Sí.

Completa el eslogan de la campaña pro preservativo:

"Póntelo...".

"Pónselo". Sí.

Robert Redford vivió en Mijas, Andalucía, ¿sí o no?

No. No.

Fue elegido secretario general de CC. OO. en julio de 2017.

¿Toxo? Unai Sordo.

Significado de las siglas PDF.

Partido Demócrata Federal Español. Formato de Documento Portátil.

Puertorriqueño que canta "Tambor, tambor"

en su éxito "Madre Tierra".

Carlos Baute. Chayanne.

¿De qué hermano Machado es el poemario "Cante Jondo"

de 1912 dedicado a Andalucía?

Ni idea. Manuel Machado.

Trump tiene ascendentes afroamericanos, ¿sí o no?

No. Era correcto,

pero no entró en tiempo.

Me encanta que Anne Igartiburu...

participara en esa película.

Había que intentarlo. Está bien tirada.

Has conseguido, Jorge,

¡5000 euros!

Bueno.

Y ahora vamos con Espía.

Buenas tardes, Jorge.

Buenas tardes, Lilit.

¿Qué tal? Encantado de conocerte.

Sé que trabajas en Justicia, ¿no?

Sí. Pues aquí,

la única ley que vale es no fallar.

Bueno, la aplicaremos entonces. (RÍE)

Sí, señor. Tan sencillo como eso.

Tan sencillo como eso

y como que Anne Igartiburu compartía con Travolta

cartel en Pulp Fiction. (RÍE) ¡Qué maravilla!

5000 euros.

Un beso para Anne, por cierto. 5000 euros

en la primera ronda con una oferta por debajo de...

2500. 2500.

Pues no está mal.

Vamos por arriba. ¿Cuál es? Muy generosa:

30 000 euros. ¡Oh!

¡30 000 euros, 5000 y 2500!

Jorge, Ana, Jesús,

¿a ver qué decís ahora?

¿Tú cómo te ves?

Yo me veo bien. -Pues...

(RÍE) (RÍE)

Pues... -Después de lo que he hecho...

Pues... pues 5000. -¿5000?

5000 si te ves bien a secas. Asegura.

Jesús, ¿cómo lo ves?

Jorge, te veo muy bien

y 30 000, o sea, la propia palabra lo dice.

-Muy bien, muy bien.

Van a admitir a Jesús en la RAE

como creador de palabras como "30 000":

"La propia palabra lo dice". Me encanta.

Y como lo dice, ¡a por los 30 000! ¡Jugamos por 30 000 euros!

¡Que comience la caza!

Venga, 6 aciertos.

Primera pregunta. Arrancando.

Vamos a ver... Me voy a poner serio.

...vuelvo a mi lógica. Sí, tu lógica.

Cacique era un déspota, hacía lo que quería

e influencia no tenía, lo hacía porque quería.

Un senador es elegido por el pueblo.

Pues he puesto que es un patriarca. Pero en el enunciado lo dice.

¿Patriarca?

No, es que mira...

Cacique.

A mí me sonaba mucho más. El caciquismo...

Sí, pero es un poco déspota el tío este, ¿no?

30 000 euros que se quedan parados. ¿Espía?

Acierta y avanza. Es un americanismo.

Es la autoridad local.

Podía ser déspota.

En España también se utiliza mucho.

Hay algunos políticos a nivel local

a los que se refiere también el término.

Bueno, tengo aún oportunidades. Sí.

Sí, Jorge. Siguiente pregunta. Esta es mía seguro.

Creo que he marcado la que quería.

Cuéntame.

Es para medir las raciones.

Creo que lo he visto en alguna fotografía

meter ahí los espaguetis para la ración por persona.

Ah, el espagueti cuando está sin cocer.

Sí. Dentro del agujerito.

Sí. ¡Guau! ¡Venga!

Sí, sí, me suena.

Me suena a mí también. Vamos a por ello

y avanzamos los 30. ¿Sí?

¡Vamos, venga! ¡Toma!

Primer paso que dan los 30. ¡Fantástico!

Nos quedamos a 5. ¿Espía?

¿Se queda, se para, avanza?

Avanza. Desde luego.

Bueno,

estaría mal fallar esta pregunta. Claro.

Seguimos.

Pregunta.

Sin la base, recuerdo.

He puesto que 4.

Con la base, serán 5.

¡Claro! Bueno.

¡Claro!

A 4. Avanzas.

¿Espía?

Avanza y estás sin ventaja.

Me encantan estas preguntas de psicotécnico.

(RÍE) Preguntas de psicotécnico.

Pregunta siguiente.

D: Jorge.

¡Uh, mama!

¡Oh, mama!

D: Jorge. He puesto "papichulo"

por el perreo y estas cosas.

Yo creo que tú serías "bombonazo bagayitote papichulo".

¡Lo eres todo a la vez, Jorge!

¿Papichulo?

¡Claro!

Y avanzamos los 30 000 euros.

A 3. ¿Espía?

¡Papichulo!

Había una canción, ¿no?

# "Nananí, papichulo,

# papichulo, ven aquí, ven aquí... # ¿Cómo es?

De Lorna era.

Sí, sí. ¿Tú te la sabes?

# Papi, papi, papichulo,

# papi, papi, papi, ven a mí... # # ...ven a mí... #

(RÍE) A 3 de casa.

Pregunta.

Muy mojado.

Porque estás mojado como una sopa,

que es algo líquido, ¿no?

Por 30 000 euros, ¿es "muy mojado"?

Ese es el efecto que causo.

(RÍE)

Avanzan los 30 000 euros.

A 2 de llegar a casa. ¿Espía?

¡Bravo!

Seguimos con esta caza.

No hay tregua.

A 2 de llegar a casa.

Va.

Pues no tengo ni idea.

Era de la cuadrilla esta de Bustamante, Rosa...

¿Bisbal? ...y Bisbal.

He puesto que quedó cuarta porque luego también fue

a Eurovisión como coro, ella y los 3 siguientes.

No sé.

¡Suena bien!

Y a 1 nos quedamos. Vamos.

¿Espía?

Segura también.

Yo contaba... Bueno, pensaba

que el primero era Bisbal, luego Bustamante y luego Rosa.

Y la cuarta era... Ganó Rosa.

Ganó Rosa. Ganó Rosa, sí.

30 000. A 1 de llegar a casa. Mi casa.

Pregunta.

La C, "cortinillas".

Pienso en el peinado de Anasagasti,

que hacía la cortinilla...

y me ha hecho gracia.

Pero ¿sin saberlo has dicho esto? No, me suena.

Ah, vale, vale. Me suena.

A lo mejor luego no es, ¿eh?

¿Espía?

La misma respuesta.

30 000 euros. No es malo del todo.

Jorge, ¿nos vemos en la caza final con 30 000

más los 7 de Ana, 37 000?

¡Sí! ¡Vamos!

¡Vamos, Jorge, enhorabuena!

¡Pedazo de 30 000 euros que te llevas!

Jesús, bienvenido a "El cazador". Buenas tardes.

¿Cómo estás? Muy bien, algo nervioso.

Jesús Álvarez. Álvarez de Eulate.

Jesús Álvarez como el presentador de TVE, ¿no?

Como nuestro compañero. Parecido.

¿Y tú eres Jorge Fernández?

¡Toma ya! Tenemos aquí presentadores.

¿Quieres que nos lo quitemos ya de...?

Sí. ¿A por el minuto? Venga.

Es lo que más nerviosos os pone.

Tu tiempo comienza...

¡ya! Ciudad aragonesa donde está la plaza del Pilar.

Zaragoza. Sí.

Stephen King y Kubrik

se hicieron amigos por "El resplandor", ¿sí o no?

No. Sí.

A Danny y Angelica Huston, ¿qué parentesco les une?

Hermanos. Sí.

Uno de sus grandes éxitos es la canción "Material Girl".

Madonna. Sí.

Resultado de dividir 40 entre 4 más 90.

100. Sí.

¿A qué parque madrileño da acceso la Puerta de Felipe IV?

Retiro. Sí.

Iker Casillas fichó por el Oporto en 2013, ¿sí o no?

Sí. No.

¿En qué país nació la bailaora Pastora Imperio?

Argentina. España.

¿Cómo llaman los franceses al golfo de Vizcaya?

Paso. Golfo de Gascuña.

¿Qué conquistador nacido en Trujillo

fundó la ciudad de Lima?

Pizarro. Sí.

Equipo de fútbol donde Puskás ganó 5 Ligas y 3 Champions.

Real Madrid. Sí.

De Niro y Pacino no coincidieron en "El Padrino II", ¿sí o no?

Sí. Sí.

Rosal de tallos trepadores con flores muy pequeñas.

Paso. Pitiminí.

Exvocalista de Olé Olé que cantaba "Solo una mirada".

Marta Sánchez. ¡Sí!

Perdonad que grite, ¿eh? Perdonad que grite.

Estas del último segundo me vuelven loco.

Perdonad. Lo has hecho muy bien, Jesús.

¡10 000 euros!

¡Espía!

¡Jesús, mi amigo químico! ¿Qué tal?

Yo bien.

Bienvenido a mi laboratorio de preguntas.

Pero yo soy muy corrosiva.

Sí, pero espero protegerme.

(RÍE)

Y ganar. ¿Tienes equipo de protección?

Sí, todos los EPI. Vale.

Yo tengo todos los BLAS.

¡Qué malo!

Vamos con... Perdón.

Vamos con los 10 000 euros

de la anterior ronda.

¡10 000 euros, venga, hombre!

5900. ¿5900?

Por abajo.

52 000 euros. ¿Qué?

52 000 euros.

¡52 000 euros!

10 000 y 5900.

Multiplica por 5 y te suma 2000 más.

¿Jesús? ¿Equipo?

Pues 52 000,

la propia palabra lo dice. (RÍE)

¡Muy bueno, Ana!

Entre la propia definición de la RAE

y que es una oferta que no puedes rechazar,

¡a por todo! -¡A por todo!

(JORGE) ¡52 000!

Pues los compañeros han hablado: 52 000.

¡Jugamos por 52 000 euros!

¡Que comience la caza!

Primera pregunta.

Gary Cooper.

La B.

¿Seguro? Sí, seguro.

52 000 euros

se mueven se es Gary Cooper.

¡Sí!

¿Espía?

¡Sí!

¡Toma!

¿Espía? He marcado

y vale, me he arrepentido

porque sí que es una película...

"Gary Cooper, que estás en los cielos".

Eso, sí. Es un poco...

Se ha arrepentido de marcar, pero ¿sabes?,

lo que cuenta es lo que marca no que se arrepienta.

Así que 1 más de ventaja

y 52 000 euros en juego. A 5 casillas de llegar a casa.

Seguimos.

Pregunta.

He puesto la C,

pero un poco a boleo. ¿Un poco a boleo?

Todo a boleo. Pero ¿es correcta?

¡Sí!

¡Uh!

¡No me engañes nunca más, Jesús! ¡No me engañes!

¡A boleo no!

52 000 euros. Esto no se acierta a boleo.

Cuidado. A 4 casillas.

¿Espía?

Es un poco basarse en la lógica:

la "a" niega... La "a" niega.

...y "peir" supongo que será "fin" o "límite".

52 000 euros,

a 4 de llegar a casa.

Veo a Jesús muy nervioso y tenso,

pero acertando, que es lo que me importa.

Pregunta.

He puesto la C.

¿Arroz del señoret?

Sí. "A la cubana" no es y "a banda" creo que no,

pero no estoy seguro.

Vale.

Arroz del señoret.

Por 52 000 euros, ¿es correcto?

No, es arroz a banda.

Es el arroz...

que tiene un saborazo, pero que no tiene bichos.

Los bichos, aunque sirvan para el cocido del arroz,

no están luego dentro.

Y con un poquito de alioli es una gozada.

Cuidado,

este es uno de mis arroces favoritos

y Espía vive en Valencia.

No hay más preguntas, señoría.

En el arroz del señoret sí que hay pescado,

pero está sin caparazón,

ya pelado... Para los señoritos.

O sea, está todo perfecto

y servido el pescado. Vale, venga.

Seguimos a la misma distancia, no te preocupes,

es como habíamos partido: a esa distancia del cazador.

Habíamos ganado 1, pero la hemos perdido.

Seguimos a 4. Va.

Me suena la A,

cinturón de Kuiper. ¿Kuiper?

Sí.

¿Correcto?

¡Vamos!

Otro pasito que dan los 52 000 euros.

Dios mío, ¿cómo te puede sonar Kuiper?

Bueno, eres profesor, ¿no?

Suena a jugador holandés. Sí, el gran Kuiper.

Jan Hans Kuiper,

hermano de Van der Fayten.

¿Espía?

Acierta también y mantenemos esa distancia de 2.

A 3 de casa.

1 menos. Va.

En Mecano.

¿Porque era...?

Ana Torroja.

¡Claro! Avanzamos la casilla.

2 aciertos

y nos llevamos 52 000 euros

a la caza final. ¿Espía?

También acierta y avanza.

A 2 de llegar a casa y a 2 de ser cazado.

Cada vez más cerca. Pregunta.

Wimbledon.

"Lawn" es "pradera", así que supongo

que será sobre hierba.

(SUSURRA) ¡Sí!

Primera noticia que tengo, ¿eh?

Lawn...

International Lawn Tennis Challenge. Wimbledon.

Se refiere a la Copa Davis.

Claro.

Era mi opción,

pero me habías sorprendido con tu traducción

y me había dicho a mí mismo:

"¿Será Wimbledon?".

Pero no es. 52 000 que se paran.

¿Espía?

Acierta...

Es que la palabra "Intern...". ...y avanza.

"Internacional" es "entre naciones" y no solo...

mundial. Es más entre naciones. No es un campeonato, solo,

de gente de otras naciones, sino entre naciones,

"international".

Seguimos en el camino correcto.

Nos quedan solo 2 aciertos, pero Espía...

no nos dará posibilidad de fallo. Pregunta.

A un periódico.

¿Acierto?

¡Sí!

¡Vamos, vamos! -¡Te queda 1!

52 000 euros, a 1 solo...

paso de llegar a casa. ¿Espía?

Desde esta altura, fallar una pregunta como esa...

Elemental, querida Watsan.

Y llegamos al punto crítico.

1 solo acierto nos lleva a casa con 52 000 euros.

Serían 89 000 euros,

la cifra más alta

que se ha jugado en este programa.

Pregunta.

He puesto la B, pero un poco a boleo,

o sea, bastante.

¿Todo a boleo?

Casi todo.

"Cocina de vanguardia" no me suena. Vale.

Y "pintura abstracta" tampoco. "Baile flamenco" te suena algo.

¿Espía marca...?

¡Uh!

Y María Pagés

nos va a ayudar a llevar 52 000 euros

a la caza final

o, en cualquier caso, no serás cazado. ¿Jesús?

¿Sí?

¡Sí! ¡Vamos! ¡Enhorabuena!

¡52 000 euros que se ha jugado

y se los lleva para la caza final!

Ana, Jorge y Jesús, bienvenidos a la caza final

y enhorabuena por haber llegado hasta aquí

y haber conseguido este bote,

¡que es alucinante! Lo dividiremos entre 3

y cada uno lo queréis para algo. ¿Ana?

Me gustaría hacer la ruta 66 con mi hija Diana.

Fenomenal.

Me voy a comprar una casa en la Costa Brava

que tiene una terraza enorme y pide a gritos un "chill out".

Pues mira. Fenomenal. ¿Jesús?

Tengo pendiente a Chicago

para ver a una amiga que siempre me invita

y nunca puedo ir y esta es la ocasión.

Vamos a por ello, chicos.

¡Peleáis por 89 000 euros!

¿Preparados?

¡Madre mía! ¡Que comience la caza final!

Y, además, son

3 mentes pensando a la vez y 3 casillas de ventaja.

Las vemos. Y 2 minutos.

Muy atentos al pulsador.

Va muy rápido.

Finalistas, por 89 000...

euros, vuestros 2 minutos comienzan...

¡ya! Así llamamos al frío y al imperativo de "rascar".

Rasca. Sí.

Si Isi es Santiago Segura, ¿quién es Disi

en el film "Isi/Disi" de 2004?

Florentino Fernández. Sí.

La Granja de San Ildefonso es una granja, ¿sí o no?

No. Sí.

Color de la hoja que da título a una novela de Miguel Delibes.

Roja. Sí.

¿Quién dijo: "Alea jacta est"?

Julio César. Sí.

Continente donde nació el Renacimiento.

Europa. Sí.

En JJ. OO. existe la competición de esgrima por equipos, ¿sí o no?

No. No.

Número que hizo famoso a Raúl en el Real Madrid.

El 10. El 7.

Bloguera de moda autora del libro "La vida es una verbena".

Dulceida. No, Lucía Be.

Comunidad autónoma donde está la estación de nieve de Valdesquí.

Madrid. Sí.

Color de la piel de la pera verdiñal.

Verde. Sí.

¿En qué ciudad termina el Tour de Francia en 2021?

París. Sí.

Veces que fue elegido presidente Rodríguez Zapatero.

1. 2.

Dúo español que cantaba "La gallina co-co-ua" en los 80.

Enrique y Ana. Sí.

Extracción de tejido vivo y examinada con microscopio.

Biopsia. Sí.

¿Qué bebida clasifica su calidad con la puntuación Parker?

Paso. Vino.

Respuesta del feligrés cuando recibe la hostia.

Amén. Sí.

La estrella de mar no tiene cerebro, ¿sí o no?

Sí. Sí.

Recipiente de una dosis inyectable y lo que sale al quemarnos.

Ampolla. Sí.

Cesión del disfrute de un bien mueble

tras fijar el tiempo y la compensación.

Usufructo. Alquiler.

Película de Banderas y Griffith cuando se enamoraron.

"Two much". Sí.

Equipo actual que es la fusión del Atlético y Aviación nacional

en 1939.

Atlético de Madrid. Sí.

Nombre artístico del músico cubano Máximo Francisco Repilado.

Francisco Céspedes. Compay Segundo.

¿Qué dedo suele tener...? ¡Tiempo!

¡Uy! Aún queda la ronda de la cazadora,

pero lo habéis hecho muy bien

y habéis conseguido 19 casillas. (JORGE) Muy bien, genial.

3 mentes pensando a la vez

para los rebotes,

que también es importante,

si Espía falla o pasa.

Sí. No es nada personal,

pero intentaré cazaros.

Claro que no es nada personal.

Pero jugamos por 89 000 euros.

Tenemos 19 casillas de distancia y 2 minutos, cazadora,

que comienzan...

¡ya! Ciudad mediterránea donde está el puerto de Jaffa.

Tel Aviv. Sí.

¿Quién es la estatua de la plaza mayor de Trujillo

obra de Charles Ramsey.

Francisco Pizarro. Sí.

Autor de "Malena es un nombre de tango" de 1994.

Paso. ¡Paramos tiempo!

Almudena Grandes. ¡Correcto!

¡Retrocede una casilla!

1:41 y 18 casillas de distancia.

Tu tiempo, cazadora, continúa...

¡ya! Apodo del exseleccionador de básquet José Vicente Hernández.

Pepu Hernández. Sí.

Año en que los ingleses incendiaron la Casa Blanca.

1814. Sí.

Estado de EE. UU. Donde está la ciudad de Charlotte.

Carolina del Norte. Sí.

Primera tenista japonesa en ganar un Gran Slam en 2018.

Naomi Osaka. Sí.

Instrumento protagonista en "Imagine" de John Lennon.

Piano. Sí.

País de la escritora Stephenie Meyer

autora de la saga "Crepúsculo"?

EE. UU. Sí.

Comunidad autónoma donde está el parque Cañón del Río Lobos.

¿Comunidad? Castilla y León. Sí.

Ascensor que transporta pesos y mercancías.

Montacargas. Sí.

Ciudad andaluza que acogió la Expo 92.

Sevilla. Sí.

País de origen de la modelo Naomi Campbell.

Reino Unido. Sí.

Servicio de mensajería de Google para llamadas y videoconferencias.

Hangout. Sí.

Senador de EE. UU.

que inició una caza de brujas en Hollywood en los 50.

McCarthy. Sí.

Autor de "Las metamorfosis",

que recoge toda la mitología grecorromana.

Ovidio. Sí.

Actor francés que hizo de Colón en "La conquista del paraíso".

Gérard Depardieu. Sí.

Pintor impresionista autor de "La estación de San Lázaro".

Claude Monet. Sí.

¿A qué rey francés

se le atribuye la frase: "Después de mí, el diluvio".

Luis XV. Sí.

¿En qué país está el parque nacional de los Arrayanes?

Argentina. Sí.

Apodo de Emilio Butragueño

que dio nombre a la quinta del Real Madrid.

El Buitre. Sí.

¡Enhorabuena, cazadora!

A 6 segundos. Era una cantidad increíble

y lo hicisteis bien, pero no pudo ser.

No fue suficiente. Enhorabuena por haber llegado aquí

y casi conseguirlo. Bueno.

Muy pocos segundos faltaron. Ya lo sabéis,

para pasar el rato, aquí estamos,

para disfrutar y aprender un poco. ¡Hasta el próximo programa!

Bien jugado, chicos, bien jugado.