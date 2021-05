El cazador - Programa 266

Bienvenidos a este concurso donde cuatro desconocidos...

Bienvenidos, alumnos díscolos.

Contadme quiénes sois.

Hola, soy Daniel.

Estudié Derecho e IADE.

Ahora, estoy haciendo un máster de Recursos Humanos.

Y espero contar con los recursos para vencer al cazador.

Yo soy María, soy profesora de Educación Especial.

Y con muchísima educación voy a vencer al cazador.

Hola, yo soy Fernando. Soy delegado comercial de bebidas.

Tengo un sentido del humor muy grande,

como el premio que espero llevarme.

Yo soy Isabel, soy abogada.

Vengo entregada a la causa.

Y espero que el resultado sea favorable para nosotros

y nos llevemos un buen premio.

(Aplausos)

Me gustáis mucho como equipo. Os lo digo así.

Como fotografía, me encantáis.

Y os cuento. Tenemos tres rondas, dos individuales.

La primera: acumular dinero.

La segunda: escapar del cazador o cazadora.

Y la tercera: llevaros ese dinerito a casita.

# La, lara, lalita. #

Comenzamos.

(Aplausos)

Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes.

Me encanta tu camisa, me encanta tu estilo.

Muchas gracias.

Tienes mucha personalidad. Gracias.

Y tienes una barba muy chula.

Me la cuido, me la cuido mucho. ¿Quieres algún piropo más?

Hombre, siempre se agradecen. Pues...

te los daré cuando contestes muchas preguntas bien.

Bueno, vale. Ay, qué bien lo hace mi Dani.

Dani, a por ello. Tienes un minuto. Perfecto.

Arrancamos la tarde y espero que sea bien.

Además de con un peinado estupendo. Va. Tu tiempo comienza ya.

¿Cuáles son las siglas de la autopista de peaje?

APT. AP.

Persona que practica el arte de la esgrima.

Esgrimo. Esgrimista.

Así se llama el servicio de venta por televisión o tienda virtual.

DVD. Teletienda.

¿Karlos Arguiñano escribe su nombre con C o con K?

Con K. Es correcto.

¿Qué día se celebra la Lotería Nacional de Navidad?

El 24 de diciembre. 22.

¿Cuántos años cumplió en 2020 Del Bosque si nación en 1950?

60. 70, querido.

Completa el refrán: "Al mal tiempo...".

Buena cara. Y es correcto.

¿Los nutrientes de la zanahoria se asimilan mejor cruda o cocinada?

Cruda. Cocinada.

Manolo escobar se casó con Ana Marx. ¿Verdadero o falso?

Verdadero. Correcto.

Un pintor es flamenco por sangre andaluza. ¿Verdadero o falso?

Verdadero. Falso.

¿De qué cantante es hijo Enrique Iglesias?

Julio Iglesias. Correcto.

Da nombre a la potencia del coche. Caballo.

Correcto. Letra que más veces aparece en la locución:

"Tres tristes tigres". La T.

¡Correcto!

(Aplausos)

Has tardado en calcular 60 años un montón.

Sí. Y te han faltado 10.

Y me han faltado 10. Claro, del 50 al...

Y luego, 20 más. Me despisté. Perdón.

Luego, hemos corrido un poquito y has acertado más.

¡6000 euros!

Bien.

(Aplausos)

Cazador o cazadora.

Ruth, la Gobernanta.

Erundino, el Justiciero.

Lilith, la Espía.

David, el Estudiante.

Paz, la Profesora.

Dani, cuéntame qué tal.

Bien, bien. ¿Vamos a por ello?

Por supuesto. ¿Te gusta alguien?

No me gustaría ninguno. (RÍE) Venga. Que entre ninguno o ninguna.

(Aplausos)

Ha entrado alguien. Hola, Dani. ¿Qué tal?

Hola. Soy el hombre invisible.

(RÍE) El cazador invisible.

(RÍE)

Ay, bueno.

¿Qué tal? ¿Bien o no? Bien, bien.

Dispuesto a ganar. Perfecto. Esa es la actitud.

Y mira, te puedes relajar. Eres especialista en recursos humanos.

Estoy estudiando todavía. Espero llegar a ser especialista.

Despreocúpate, me ocupo yo de darte el finiquito. No te preocupes.

(RÍE)

No. 6000 euros

que ha conseguido. No.

No lo tengas en cuenta, Dani, venga.

6000 euros a 5 de llegar a casa.

A cuatro, oferta, Justiciero. 110 euros.

110 euros.

Tú has traído 6000.

Tienes tres opciones.

Esta. Si no te gusta, tenemos otra.

Por arriba. 9000 euros.

9000, 6000 y 110.

Dani.

Te he visto muy bien.

Pero con 6000 yo creo que te los traes para casita.

Dani, yo creo que no hay gran diferencia

y una casilla de ventaja siempre es muy importante.

Yo me quedaría con los 6000. -En el término medio está la virtud.

Me iría a por los 6000. Protesto.

¿Por qué?

No, porque me apetecía decirlo.

Como eres abogada...

Dani.

Vamos a ir a por los 6000. Jugamos por 6000 euros.

Que comience la caza.

(Aplausos)

Pregunta.

Cinco segundos, chicos.

Cuatro, tres, dos, uno,

cero.

¿Qué has marcado, Dani?

La A. ¿En serio?

Sí.

¿Correcto?

Claro.

6000 euros que dan un paso. Venga, perfecto.

Empezamos muy bien.

Era una resta creo que bastante compleja.

Espero que mi querido hijo Ion la haya acertado.

Ion, ¿la has acertado?

Cuéntamelo, ¿vale?

Justiciero.

Si falla, me corto un pie. (RÍE)

Te juro, me corto la mitad del cuerpo.

Ya me dirás si tu hijo la ha acertado.

Nos mosqueamos. Ion, me tienes que decir

si esta la has acertado. Mi hijo Ion juega siempre.

¿Seguimos? Seguimos.

Venga, a por ello. Me encanta tu camisa.

Llevas piña, además, que me encanta la piña.

Para pizza, por ejemplo. Por ejemplo.

A Justiciero no le gusta.

Venga, venga, pregunta.

Esta si la acierta mi hijo, le doy el Premio Nobel.

Y si la acierto yo, también, porque...

Bueno, sí, también.

Te doy el premio Nobel. ¿Qué te parece?

Bien, bien. Cuéntame. ¿Cuál es?

He puesto la A. La A. Ecolocación.

Sí. Venga.

6000 euros.

Sí.

(Aplausos)

Menos mal.

Avanzas. Menos mal ¿por qué? ¿Tienes algún amigo murciélago?

No. Ah.

No, pero tengo amigos que les gustan mucho.

Lo mismo me hubieran matado. ¿Son amigos de Batman?

Ojalá.

Justiciero.

Acierta, por supuesto.

Y avanza. Relax, Dani.

Lo había dicho perfecto. Está muy bien.

Venga, nos quedan tres.

No, no, si podéis hablar.

Mo os voy a castigar. Vale.

Me gusta saber

qué opina el equipo de estas cosas. ¿Tú qué opinas?

Pues, a ver,

estaba entre la A y la B.

O sea, la A y la C. Claro.

Entre J y G. Como la haya fallado,

mis profesores me van a matar.

Venga, vamos a verlo. ¿Qué has marcado?

He marcado la C. La C. ¿En serio?

Atención, profesores,

preparad la guillotina.

No. Porque es correcta. 6000 euros, Dani.

Bien.

Lo estás haciendo bien. No te pongas nervioso.

Perfecto. Justiciero.

El otro pie me jugaba. Claro que sí.

Lo estás pasando fatal, pero no fallas ni una.

Bueno... (RÍE)

¿Y el equipo cómo estáis?

(FERNANDO) Bien bien. Bien.

Confiamos en él. -Vamos bien.

Ahí, sonriente.

Sí, sí, sí. Sonríen mucho, eso me gusta. Va, pregunta.

¿Qué opinan tus profesores de matemáticas de esto?

Pues era con el que mejor me llevaba en el colegio.

Espero haberlo puesto bien. ¿Sí?

Qué guay. Sí, sí.

Cuéntame.

No, no, era con el que mejor me llevaba.

Entonces... Que me cuentes qué has marcado.

(RÍE) Ah.

Está muy bien. Los nervios.

(RÍE) Eh... He puesto la A.

Reducción.

Sí. Refracción suena a física.

6000 euros. Reducción. Sustitución, igualación y...

Bien. Reducción.

Claro que sí. Bien, bien.

Estás haciéndolo de cine, chico.

Gracias. Hazme caso.

Sabía yo que nos llevaríamos bien gracias a la piña, además.

Justiciero.

Venga, esta mano me juego.

Va, claro que acierta.

Me voy jugando cosas.

Como alguna falle, me tengo que dejar algo.

6000 euros a una de casa. Lo has hecho excepcional.

Tanto que tienes la misma distancia que mantenías desde el principio.

Así que, tenemos la posibilidad de cometer un error.

Pero no lo vamos a hacer. No.

Pues venga.

¿Tus profesores de vietnamita te van a decir algo?

Es que geografía siempre ha sido mi punto débil. Entonces...

Pero has marcado una. Sí.

He marcado la C. Pero... Vietnam.

Pero no.

No.

Yo le he leído ya la mente a Justiciero. ¿Qué ha marcado?

Atención a lo que ha marcado. La misma.

Y ahora mismo, me juego la cadera...

es difícil de quitar, ¿eh? Pero me juego la cadera

a que los 6000 euros se van para casa

y abres el bote común. Uf. Espero.

Pues vamos a por ello.

¡Sí!

Empezamos la tarde increíble. 6000 euros

a casa. Lo has hecho genial.

Vamos para allá. Aplauso para Dani, claro que sí.

Qué bueno. Muy bien.

A tope. Muy bien.

(Aplausos)

Hola, María. Bienvenida a "El cazador".

Muchas gracias. Gusto tenerte.

Gracias. Te encargas de educación especial.

Sí. Eso es fantástico.

Pues sí. Le mando un beso a mi cuñada,

que ella también va por ahí.

Un beso para ella. Claro.

Para Edurne.

Cuéntame.

¿Cómo ves este minuto próximamente?

Complicado y estoy muy nerviosa. Pues no lo estés,

porque vamos a quitárnoslo de encima justamente en un minuto.

¿De acuerdo? El minuto pasa cuando el minuto acaba.

¿De acuerdo? Suele pasar.

Es sencillo, ¿eh? 60 segundos y listo. Ya está.

María, tu tiempo comienza...

ya. Nombre en el ámbito infantil de la fiesta de la Epifanía.

Navidad. Día de Reyes.

Pintura de Da Vinci conocida como "El cenáculo vinciano".

Paso. "La última cena".

Palacio real granadino al que Washington Irving

dedicó unos famosos cuentos.

La Alhambra. Sí. Es correcto.

Ciudad estadounidense que aparece en casi todas las pelis de Allen.

Nueva York. Correcto.

Se compara con este animal

a la persona poco juiciosa y extravagante.

Paso. Como una cabra.

Poeta al que homenajea Serrat en "El sur también existe".

Paso. Benedetti.

Novela de Henry Fielding

que comparte nombre con un cantante galés.

Paso. Tom Jones.

¿De qué idioma procede la palabra almacén?

De árabe. Correcto.

Equivalente masculino a la palabra procedente del caló gachí.

Gachó. Correcto.

¿En qué ciudad estamos si vamos a la playa de la Malagueta?

En Málaga. Correcto.

Número conocido como La Niña Bonita.

El 15. Correcto.

¿En qué país hay una réplica de Cadaqués, pueblo de la Costa Brava?

España. ¡Ay!

Qué pena.

Sería maravilloso que en España hubiera dos Cadaqués.

¿Verdad? (RÍE) Sería increíble.

Me encantaría. Pero ¿quién copia todo y bien?

Los chinos. Amiga.

Y has conseguido 6000 euros.

Muy bien.

(Aplausos)

¿Te gusta Justiciero?

Sí. Sí.

Pues ahí está.

(Aplausos)

Hola, María. Hola.

¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, bien.

Estupendamente bien.

He visto por ahí, rebuscando un poquillo en tu historia,

que estudiaste Psicología. Sí.

Claro, perfecto. Pues yo, mira, te he traído

la terapia para superar después el estrés postraumático.

Qué malo. (RÍE)

Mira, es muy sencillo. Un vasito de leche,

la bata-manta y te sientas todas las tardes a ver "El cazador"

y a morderte las uñas, ahí,

pensando en las preguntas que has fallado y eso.

Esperemos que sean las que he acertado.

Claro que sí. Muy bien, María. Me gusta.

Justiciero, qué "maloso" eres.

Vamos con los 6000 euros que ha hecho en esta ronda.

Y vamos con tus ofertas.

Para que te tranquilices, 1000 euros.

1000 euros.

¿Y por arriba?

Para que te tranquilices más, 20 000 euros.

¡Chao!

(HABLA EN INGLÉS) ¡Guau! (RÍE)

20 000 euros...,

¿Qué hago? ...6000 o 1000, Dani.

Yo, como mucho, tiraría a los 6000. Vale.

A los 20 000 no me la jugaría. Ya tenemos un poquito acumulado.

No es muchísimo. Yo iría a lo seguro.

Vale. Venga.

A ver cómo tiene los nervios.

Si los tienes bien, tira arriba.

Y si no, te quedas con los 6000.

Yo me quedaría con los seis. No porque tú no puedas, que sí,

sino por ir más tranquilita.

(SUSPIRA)

(SUSPIRA)

Pues yo creo que me quedo con los 1000.

Lo siento, chicos, pero estoy muy nerviosa.

¿Sí? Sí.

Sí. ¿Jugamos por 1000?

Sí. Erundino es muy bueno.

¡Jugamos por 1000 euros! Que comience la caza. Claro que sí.

(Aplausos)

Cada uno

tiene el poder de escoger la cantidad que quiera.

Pregunta.

María.

Yo le he dado a la B.

Aguador. Sí.

Creo que el aguador eran los que llevaban el agua.

Claro. Pero no...

¿Y el fontanero? El fontanero repara.

Llevan las fuentes. Exacto.

El plomero: los que llevan plomo. Podría ser. (RÍE)

1000 euros en juego.

Aguador, respuesta.

Correcta.

Y avanzamos los 1000.

(Aplausos)

Tres para llegar a casa.

Justiciero.

Claro.

Claro que acierta y avanza.

Tres. Tres.

Pregunta.

Soy muy mala en historia.

Y más de EE. UU.

Así que, le he dado a la B por darle.

Has dado a la B por darle.

Thomas Jefferson. Sí. Me ha caído bien.

¿Sí?

No. Bueno.

George Washington.

Justiciero.

Claro. Claro, hombre.

Podía dudar con Jefferson. Pero Abraham Lincoln

es mucho poste... Es muy posterior. Sí, sí.

Es de un siglo después. Ajá.

No pasa nada. Claro que no.

Tenemos una distancia muy importante.

Está a tres casillas de cazarte

y tú a tres de casa. Vamos.

Venga. Vamos, María.

Fuera nervios. Venga, pregunta.

Deporte mal.

Fútbol aún domino alguna cosa. Historia mal, deporte mal.

Ya. Vamos a ver.

(RÍE)

Fútbol sé alguna cosita. Pero Verónica no me suena.

Le he dado a la C.

Baloncesto.

¿Y es correcto?

No. Es fútbol.

Justiciero.

Fútbol. Sí. Vero Boquete.

Además, Vero Boquete estuvo

unos cuantos años en el Atlético de Madrid jugando.

Luego, ya le reclamó un contrato más jugoso, supongo.

(RÍE)

A dos de ser cazada. Cuidado, perdemos...

Pierdes distancia respecto al cazador.

Y seguimos a la misma respecto a casa.

Bueno. (TARAREA)

Lo haces muy bien, ¿eh?

¿Ah, sí? Sí.

No me ha salido muy bien, la verdad, pero...

Yo creo que la tengo muy clara. Yo no.

Y además, por el título. Es una canción emblemática del grupo.

¿Has marcado?

Creo... Ostras, ahora no lo sé. Porque estaba dudando.

Sí. La C.

No, ¿no? ¿Mark Knopfler te suena?

Sí.

Bueno.

Straits. Estaba dudando entre las dos.

Qué lástima, chica.

Pues esta cuestión de suerte, oye...

Dejamos los 1000 donde están.

Vamos antes de saber si Justiciero...

Tú tienes un hijo pequeñito. Sí.

Vamos a mandarle un saludito. Sí.

Él nos da las fuerzas oportunas. Miguel, un besito.

Miguel, mamá está en la tele. Y este, que no conoces, soy yo.

Me llamo Ion.

Que aunque no me lleve nada, no pasa nada.

No pasa nada. Mamá es un amor.

Quiérela mucho. Eso.

Vamos a ver qué ha hecho Justiciero.

Me da a mí...

Que sí.

Que acierta.

Hombre.

Pero no era el punteo que tú dices.

No, no. Yo hacía una especie de... Lo que dicen los guionistas es:

(TARAREA) Exacto.

(TARAREA)

(TARAREA)

Sí, sí, mucho mejor. No, no. Lo mío yo creo que era el rasgueo del:

(TARAREA) Que era un poco la tonadilla.

1000 euros. Cuidado.

Bueno. Nos siguen quedando tres.

Y depende de ti.

Hay que acertar. Vamos, Mary.

Yo es que he estado tantas veces...

Yo no. No porque conozca a la duquesa,

sino porque la esperaba en la puerta.

¿La esperabas en la puerta? Claro. Yo era reportero

y tenía que estar allí, a ver si salía.

Entonces, yo conozco perfectamente el lugar exacto donde está.

Pero no te voy a decir. ¿Qué has marcado?

Yo he marcado la C. Pero sin tener ni idea.

Porque yo Madrid no conozco.

Es un lugar muy emblemático. Sí.

Paso de la Castellana.

Calle de la Princesa. Vaya.

Bueno.

¿Nos caza? Sí.

Nos caza Justiciero.

Te ha cazado. Los 1000 euros se marchan.

No pasa nada. Gracias por venir.

Sigue disfrutando de tu pequeño. Gracias.

(Aplausos)

Fernando, bienvenido desde Jaén. Sí. Gracias.

Encantado de tenerte.

¿Cómo estás? Muy bien.

¿Qué te ha pasado en la manita?

Accidente campestre. ¿Accidente campestre?

Me caí en el campo, vamos. Ah, que te... Fenomenal.

Me he hecho una pequeña lesión. Aquí, paso a pasito.

Así que no te vas a caer.

Y quiero que aciertes mucho. Bien.

Vamos a por el minuto. Venga.

Tu tiempo comienza ya.

¿Qué cuatro colores se enfrentan es un parchís?

Rojo, azul, verde y amarillo. Y es correcto.

¿En qué siglo escribió la mayoría de sus obras José María de Pereda?

XVIII. XIX.

¿En qué país estoy si aparento sujetar la Torre de Pisa?

En Italia. Es correcto.

Un bebé pierde peso en sus primeros cinco días. ¿Verdadero o falso?

Falso. Verdadero.

Animal comestible baboso que se lleva su casa a cuestas.

Caracol. Correcto.

Interpretó al boxeador Jake LaMotta a las órdenes de Martin Scorsese.

Paso. Robert de Niro.

Fenómeno meteorológico

que da nombre a un capitán del cómic español.

Trueno. Correcto.

El amperio debe su nombre al científico Amper.

¿Verdadero o falso? Falso.

Verdadero. Además del hockey sobre hierba,

¿qué otra modalidad es deporte olímpico?

Sobre patines. Sobre hielo.

¿Quién fue elegido presidente de gobierno español en 1993?

En el 93. Aznar. Felipe González.

¿En qué guerra fue el bombardeo que inspiró "El Guernica"?

En la II Guerra Mundial. En la Guerra Civil Española.

Ciudad del Puente Eras...

...mo.

(Aplausos)

A ti todo te parece falso. Sí.

La verdad es que sí.

Pues con esos dos falsos

que hubieran sido verdadero

hubieras tenido las seis. Has conseguido

4000 euros. Fernando, está muy bien.

(Aplausos)

Y nos vamos con Justiciero.

(Aplausos)

Hola, Fernando. Hola, Erundino. ¿Qué tal?

Muy bien, hombre. ¿Qué tal tú? Bueno.

Vienes de Jaén, ¿no?

Vengo de Jaén.

Bueno, entonces nada, estás acostumbrado a sudar la gota gorda.

Sí. (RÍE)

Pues nada, te vas a sentir como en asa.

Ya, ya. (RÍE)

4000 euros.

Cuatro aciertos en esta primera ronda.

A cinco casillas.

¿A cuatro casillas?

50 euros.

50 euros.

¿A seis casillas?

Venga, para que te olvides del accidente campestre,

25 000 eurazos.

¡Oh, oh!

Yo optaría por los 4000.

50 me parece demasiado poco.

Y lo otro es jugársela demasiado. Pero bueno.

(ISABEL) Yo te digo lo mismo que él.

Yo también me iría

por la... Por los 4000.

Es que, hombre, 25 000 es una cifra golosa, pero es que...

Yo opino igual.

25 000 es muy golosa. Gracias, Erundino.

Pero creo que me voy a quedar con los 4000.

Venga, jugamos por 4000 euros. Que comience la caza.

(Aplausos)

Pregunta.

Señor y señora...

Smith.

¿La has visto? No.

Tiene una pinta de ser... Yo no la he visto.

Tiene pinta de ser malísima. No la he visto.

Supongo que como él... Hacen como de agentes secretos.

Ah.

Y claro, un agente secreto ¿qué apellido llevaría?

Smith. Pérez.

García. Smith Pérez.

Justo.

Sí.

Los Smith desde luego. Muy bien, Fernando.

Primer pasito que damos.

Sigue, por favor, ¿eh?

Justiciero.

Smith.

¿Y allí es donde surgió

el amor? Creo que sí.

Yo creo que sí, ¿no? Me suena. Surgió el amor.

Turbulento amor, por cierto.

A tres casillas de ser cazado.

A cuatro de llegar a casa.

Yo creo que es la B.

Me estoy preguntando qué dirían ahora mismo

Brad Pitt y Angelina Jolie respecto a esta pregunta.

¿Patatas?

¡Sí!

(Aplausos)

Paso, venga. Nos quedan tres.

Justiciero.

También acierta.

No sé qué dirían.

Dirían: "A freír monkeys".

"To fry the monkeys".

Venga, a tres.

Creo que es la B, la barrena.

No, no.

# Soy minero

# y templé mi corazón a pico y cortafríos. #

# A pico y pala. # # A pico y pala. #

¿No? No.

Te pega mucho más cortafríos.

Creo que le pega la barrena.

No te creas.

Claro.

4000 euros que avanzan.

Nos quedan dos. Ya hemos superado esa barrera de los tres

en que se quedó María.

Ya nos queda más cerquita de casa. Justiciero.

Vaya.

Y lo sabía. Y acierta.

Ni en sueños se imaginaba el que compuso esa canción

que iba a llegar adonde ha llegado. Ya te digo.

Dos para llegar a casa.

Memorable quiero que seas tú también y que llegues a casa.

Vamos al lío. Pregunta.

No sé.

Fernando. Me sonaba más azteca.

Y digo: "Si está, lo marco". Pero como no estaba...

Te sonaba azteca. Me sonaba azteca "Kukulkán".

Pero... Kukulkán.

He puesto Maya.

No lo sé.

Inuit descartamos, porque no es americana.

Inca o maya. He puesto maya. Inca o maya.

Maya.

Sí.

Bravo. Qué bueno.

Ha sido suerte.

Bueno, ha sido por la abeja. Por la abeja.

4000 euros a uno de casa. Justiciero.

Acierta también y avanza.

Fíjate, Fernando, que hice el mismo razonamiento. Me sonaba más azteca.

Vale. Estamos a una de llegar a casa.

Serían 6000, que ha llevado Dani,

más 4000, que llevas tú, 10 000 en la Caza Final.

Siempre y cuando acertemos. Pregunta.

Papuchi.

¿Eh? Papuchi.

(IMITA A JULIO) "¿Papuchi?" Venga.

"Papuchi".

"Papuchi".

"Ven aquí, Papuchi".

"Va".

Venga, 4000. (IMITA A JULIO) "Papuchi".

Justiciero.

¿Qué ha marcado?

Papuchi.

¿Nos vemos en la Caza Final?

Si Dios quiere. ¿Te juegas la mano mala?

Venga, vale. Se la juega.

Sí.

Me juego yo el codo.

Bueno, el del tenis. Va. Papuchi.

(IMITA A JULIO IGLESIAS) "Papuchi, ven aquí".

¡Ah! ¡Ah! 4000 euros que se van a casa.

Enhorabuena. 10 000.

Caza Final.

(Aplausos)

Hola, Isabel. Hola.

Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú?

Gracias por preguntarlo.

Estoy bien. Me alegro.

No. Estoy superbién. (RÍE)

Lo que importa es cómo estás tú.

Yo bien también. Nerviosa,

por lo que puedo entender. Bueno.

Lo justito. Pues venga.

No lo estés. Porque sé que eres sincera, sé que eres vitalista,

sé que eres entusiasta, que eres optimista y positiva.

Madre. ¿Sí?

¿Todas esas cosas soy? ¿Sí?

Espero serlo.

¿Cuántos hijos tienes? Tenemos tres.

Tres. Tres.

¿Cuántos años tienen? Pues tienen...

La mayor tiene 20. 20.

La... Uy, 20... No tiene 20.

Me acabo de liar. ¿Te has equivocado de hija?

Sí. No. Me... ¿Es un chico?

¿Podemos empezar de nuevo? Venga, tranquila.

Perdón.

No te preocupes. ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien.

Quieres invertir dinero. Yo sí.

Para algo importante. ¿Para qué?

No sé si dejará mucho rédito, pero muy importante.

La educación de mis hijos. ¿Ah, sí? ¿Cuántos tienes?

Tengo tres. ¿Tres? Qué maravilla.

Olé tú. Y desde aquí les mando un besito.

Ay, un besito. ¿Cómo se llaman?

Se llaman Isabel... Isabel.

Que tiene 22.

Isabel, 22.

Beatriz, que tiene 19. Beatriz, 19.

Y Nicolás, que tiene 10 añitos.

Y Nicolás, que tiene 10 añitos. Chicos, aquí está mamá.

(RÍE) Y lo hará superbién.

Como una campeona. Claro. Como una campeona.

Tenemos un minuto. Bien.

Vamos a por ello. Venga.

Tu tiempo comienza ya. Día de la semana

entre domingo y martes que se hace cuesta arriba.

Lunes. Correcto.

¿A quién pedía Mercedes Sosa que el futuro no le fuera indiferente?

A Dios. Correcto.

¿En qué guerra está ambientada "La vaquilla"?

En la Guerra Civil. Correcto.

Nombre usado por los albañiles

que reciben los incisivos superiores.

Paletas. Y es correcto.

¿Cuántos años cumplió Isabel Gemio en 2021 si nació en 1961?

60. Correcto.

Divisiones político administrativas de Suiza

sobre las que se construye el estado.

Cantones. Correcto. Escritora abulense

que dijo: "Entre pucheros anda Dios".

Santa Teresa. Y es correcto.

¿Cuál es el continente más pequeño del mundo?

Oceanía. Correcto.

Deformidad del pie donde desaparece la curvatura normal de la planta.

Pies planos. Correcto.

¿En qué cabo de Florida tiene la NASA un centro?

Cabo Cañaveral. Correcto.

Sonia y Selena cantaban "Lo echamos a suertes". ¿Verdadero o falso?

Falso. Correcto.

El balonmano se jugaba al aire libre. ¿Verdadero o falso?

Verdadero. Es correcto.

Glóbulo de aire que se forma... ¡Tiempo!

(Aplausos)

¡1000 euros!

No.

Casi, ¿eh?

3000 euros.

Vale.

Eso sí. ¿Te parece bien?

Sí. ¿Y si te digo 5000 euros?

No, yo creo que he hecho... 7000 euros.

No. 8000 euros.

No, hombre. 9000 euros.

Ya. 10 000 euros.

¿11 000 euros?

¿11 000 euros compras?

Yo creo que de diez para arriba, pero no sé.

Pero ¿11 000 me compras? Hombre, si son más de 11...

¿Sí o no? No.

¡12 000 euros! ¡Claro que sí! ¡Bravo!

Mejor marca de la tarde.

Enhorabuena. Claro que sí. Gracias.

Vamos con Justiciero.

Ahora.

(Aplausos)

Hola, Ion. ¿Qué tal estás? Fenomenal.

¿Y tú qué tal? Me alegra mucho.

Perdona, Isabel, era una broma. Oye, enhorabuena.

Has hecho una ronda estupendísima. Gracias.

Así que, enhorabuena. Gracias.

Lo que pasa es que he oído

que querías gastártelo en la educación de tus hijos.

Y discúlpame, pero he estado mirando tu vídeo del casting

y dices que tus sueños no se pagan con dinero.

Es verdad. Así que, discúlpame,

yo no quiero otra cosa que hacerte feliz. Pondré todo de mi parte.

Claro. Es que son dos preguntas distintas.

Cuéntame cuál es tu sueño.

Pues yo sueño ser feliz con mi familia.

Qué maravilla.

Eso no se paga con dinero. No se compra con dinero.

O sea que... Yo también.

¿Vamos a por ello? Venga.

Venga. 12 000 euros que has conseguido en esta ronda.

Es una ronda excepcional.

Vamos con las ofertas. La primera por abajo.

10 000 euros.

Muy buena. Es supergenerosa.

Por arriba.

40 000 eurazos.

¡Guau! Se me ciegan los ojos solo de verlo.

¡40 000 euros!

40 000, 12 000 y 10 000.

Isabel, tenemos al equipo todavía ahí.

Tenemos a nuestros chicos, a Fernando y Dani.

Dani, ¿qué nos dices tú?

Tú verás si te la juegas a los 40. Yo iría a los 12.

Pero te he visto muy segura ahí

y podrías sacar los 40. Tú verás.

Isabel, no te voy a decir que vayas a por los 40,

porque no he ido yo a por los 25. O sea que...

(ISABEL RÍE)

Pero vamos, como tú te veas.

Muy bien.

Yo no quiero pecar ni de avariciosa ni de cobarde.

Entonces, me voy a quedar con los 12 000.

Jugamos por 12 000 euros. Que comience la caza.

(Aplausos)

Jamás nadie peca de cobarde en este programa, ¿eh?

Aunque elijas la de abajo, no pecas de cobarde.

Jamás. No, no, no, no.

Y no quiero... Para nada, Isabel.

Te quiero decir, 10 000 era una oferta increíble.

Ya, ya. 2000 de diferencia.

Es prudente.

Ya. No es cobarde.

Ya, ya. Vamos a por ello.

Tenemos 12 000 euros en juego y 5 casillas que completar.

Primera pregunta. Vamos.

Isabel.

Cuéntame.

El peón.

¿Juegas al ajedrez?

Mi hijo juega al ajedrez. ¿Nicolás?

Nicolás.

¿Es el peón?

Sí, es el peón.

12 000 euros que dan un pasito fantástico.

Cuatro ahora.

Justiciero.

Peón. Acierta y avanza.

Es el peón y eso se llama coronar.

Coronar.

Sí, vale.

misma distancia respecto a cazador, tres. Cuatro respecto a casa.

12 000 euros en juego. Pregunta.

Isabel.

En literatura. ¿Segura?

Sí. Es una poetisa. Una poetisa.

12 000. Respuesta: literatura.

Correcto.

Y 12 000 euros que dan otro pasito.

A tres de llegar a casa.

Justiciero.

También acierta y avanza.

Fue premio Nobel de Literatura y fue el primer escritor o escritora

latinoamericano en ganar el Nobel.

Añadimos datos a la explicación.

12 000 euros a tres de llegar a casa.

Pregunta.

Cuéntame, Isabel. ¿Qué has marcado? Sinécdoque.

¿Sinécdoque? ¿Segura? Sí.

Vamos, bastante segura.

Sí.

Dani está de acuerdo contigo. Ni sinere...

Desde luego...

Tengo un poco oxidado lo de las figuras retóricas,

pero sinéresis no, prosopopeya tampoco.

Y sinécdoque creo yo recordar que sí.

¿Me dirías lo que es una prosopopeya?

Puf.

Pues ahora tampoco me acuerdo. Pero sinécdoque sí que recuerdo

que era algo así como decir, por ejemplo,

cien cabezas por... por... Refiriéndose a 100.

Bueyes o 100 vacas o a...

O algo así.

Vale.

¿Es correcta?

¡Sí!

Isabel, fantástica ronda. Igual que la uno.

De momento, perfecta. No fallamos

y estamos a dos de llegar a casa.

Justiciero.

Sinécdoque. También aciertas.

Bravo.

La prosopopeya es personificar un personaje

que no es humano. Como Prosopopeye.

Exacto. (RÍE)

Prosopopeye, el marino, soy. 12 000 euros.

A dos de llegar a casa.

Bonitos lugares.

Todos. Preciosos todos.

¿Verdad? Además, saludo grandísimo a Cádiz.

Porque yo soy de Cádiz.

O sea que... Qué maravilla.

Qué maravilla. Isabel,

y tienes un saludo especial. Ay, sí.

Ahí, mira, a esa camarita. No se me puede olvidar.

Un beso enorme, enorme, enorme para mi hermana Susana.

Te quiero, Susi.

Un beso, Susana.

Y ahora, dime qué has marcado.

Pues he marcado la A, Zahara de los Atunes.

Zahara de los Atunes. Venga.

Vamos a por ello. Por 12 000 euros.

¡Sí!

Oye, no fallas. Te voy a llamar La infalible.

Tenía que haber cogido los 40. Los 40, claro que sí.

Pero bueno. Debiste decirme que leyera rápido

y hubieras cogido 14 aquí. Va. 12 000 a uno de llegar a casa.

Vamos con Justiciero.

Acierta. Zahara de los Atunes.

De Ubrique es Paquirrín de Ubre, ¿no?

Paqui... (ION E ISABEL RÍEN)

¡Guau! Más o menos, más o menos.

No rivalices conmigo en chiste,

en mal chiste. En malos chistes te gano.

A uno solo de casa.

Sumaríamos a los 10 22 000 en la Caza Final.

Isabel, si aciertas esta pregunta, que es...

Segundo viernes del mes de octubre.

Tenemos que marcar, Isabel.

¿Qué se te ocurre? ¿Ves como hice bien no cogiendo 40?

Bueno, de momen... De momento,

los tenías aquí, ¿eh? No estabas ni próxima a ser cazada.

Es que no tengo ni idea. Vale.

Ni idea, ni idea, ni idea. Vale.

Y he intentado hacer un esfuerzo de lógica,

pero segundo viernes...

Y no sé. Beneficios alimenticios. Pues digo: "Pues será el huevo".

Porque como es el que así más se discute.

Que lo beneficios del pan no los discute nadie, ¿no? ¿O sí?

Ajá. No sé. Ni los de la leche.

Y el huevo, como decían que subía el colesterol, que sí, que no,

pues el huevo.

Muy bien. ¿Todo eso has pensado?

En un momentito.

Dios mío.

(RÍE)

Cuánto tienes en tu cabeza. Huevo.

Bueno, vamos... Justiciero.

¿Qué ha marcado? Va a ser que no.

¿Ves? (RÍE) El pan.

El pan. Y va a ser el pan.

Vamos a verlo. Va a ser el pan.

Porque perderíamos esta casilla que tienes

de distancia. Bueno.

Si es el pan. Tú dices huevo. (SUSPIRA)

¡Vamos! ¡El huevo!

12 000 euros.

Aciertas todas y cada una de las preguntas, Isabel.

Increíble. Ronda uno y ronda dos.

A casa. (RÍE)

¡Guau!

¡Muy bien, muy bien!

¡Muy bien!

(Aplausos)

Dani, Fernando e Isabel, bienvenidos a la Caza Final.

Isabel y Fernando, los Reyes Católicos.

Y vuestro hijo Dani, ¿no?, podíamos decir.

Totalmente. Bienvenidos a esta Caza Final.

Habéis sumado una cantidad que es muy importante.

Dividimos entre tres.

¿Para qué quieres tu parte?

Bueno, pues yo llevo ya cuatro años y medio con mi novia.

Bueno, pues me gustaría empezar a ahorrar para independizarme.

Qué bien. Fernando.

Yo lo quiero íntegro para una ONG.

Ajá. Una ONG que se llama Fernando,

que está de dinero como San Juan de Garzones.

(ION E ISABEL RÍE)

Y si puedo hacer un viajecito con mis niños, también lo quiero.

Venga, fantástico. Isabel.

Yo creo que una de las mejores inversiones que puede hacer un padre

o una madre es en la educación de sus hijos.

Así que, como tengo tres, pues para eso.

Pues muy bien. Chicos,

por ello, pelean por 22 000 euros.

¿Preparados?

Vamos. Que comience la Caza Final.

(Sintonía "El cazador")

(Aplausos)

Pues partimos con una ventaja de tres casillas.

Y a partir de ahora, dos minutos. Tenemos cada uno un pulsador.

Se ilumina la luz, contestamos. Si no,

será fallo.

Finalistas, por 22 000 euros,

vuestros dos minutos comienzan...

ya. Color con el que se denomina el tocino del jamón.

Blanco. Y es correcto.

"Asignatura pendiente" es una película de la transición.

La dirigió...

José Luis Garci. Correcto.

¿De qué ciudad es natural un palmense?

De La Pal... De Las Pal... De La Palma.

De Las Palmas de Gran Canaria.

Persona que viaja con mochila de forma independiente y a bajo costo.

Mochilero. Y es correcto.

Sri Lanka no tiene costa. ¿Verdadero o falso?

Falso. Correcto.

¿Qué adjetivo califica las novelas publicadas por Cervantes en 1613?

Ejemplares. Correcto.

Técnico que supervisa el despegue, vuelo y aterrizaje de aviones.

Paso. Controlador.

¿En qué país se ubican las ruinas de Esparta?

En Grecia. Es correcto.

Así llamamos a las reinas del antiguo Egipto y a Lola Flores.

Faraona. Y es correcto.

Ciudad de Reino Unido donde visitamos la Royal Academy of Arts.

Londres. Y es correcto.

¿Cuántos goles metió España en la final del Mundial 2010 a Holanda?

Uno. Y es correcto.

La RAE tiene un día en el santoral. ¿Verdadero o falso?

Falso. Y es correcto.

¿Cuántos miembros hay en el conjunto musical Back Street Boys?

Cuatro. Cinco.

¿Qué pueblo madrileño es famoso por sus melones?

Villaconejos. Correcto.

Estadio en que se estrenó el actual Himno del Athletic de Bilbao.

San Mamés. Correcto.

¿A qué mes dio nombre Jano, dios romano de las dos caras?

Enero. Y es correcto.

Recipiente para cocinar que se nos va cuando nos despistamos.

Olla. Correcto.

El agua oxigenada se usa en la fabricación de pasta

para blanquear dientes. ¿Verdadero o no?

Verdadero. Y es correcto.

¿Qué roquero madrileño estaba loco por incordiar en 1985?

Rosendo. Correcto.

Nobel de literatura de la Generación del 27

que ocupó el sillón O de la RAE en 1950.

Alberti. Vicente Alexandre.

¿En qué consiste la dolencia tinnitus

que padecen muchos músicos? Dolor de oído.

Escuchar pitidos. Ex jugador del Real Madrid que da... ¡Tiempo!

(Aplausos)

Y la de los Backs Street Boys también lo sé.

Muy bien, chicos. ¿Qué os pasa? Nada.

¿Por qué discutís ahora? No.

No, no. No discutáis, chicos.

¿Qué ha pasado?

No, que Vicente Alexandre fue el que se llevó el Nobel.

Y no pasa nada. (ISABEL) No pasa nada.

Todos fallamos. Ya, ya, ya.

Isabel iba fantástica. No sé si ha fallado alguna.

¿Has fallado alguna? No lo sé.

(FERNANDO) Creo que no. Es igual.

Habéis conseguido, en equipo, 19 casillas.

Va bien.

Vamos a por ello. Tenéis rebote si el cazador falla

o pasa. Justiciero.

Tengo necesidades proteicas. Así que,

voy a intentar...

Muy bien. ...alcanzarles.

Vamos a por ello. Jugamos por 22 000 euros.

Tenemos dos minutos por delante. Y son 19 casillas.

Y tu tiempo, cazador, comienza...

ya. ¿Qué fruta es la más famosa en la región del Valle del Jerte?

La cereza. Correcto.

¿Qué sumo pontífice fue el Papa de los Obreros?

León XIII. Correcto.

Capital de Kosovo. Su nombre recuerda a una reina del desierto.

Prístina. Y es correcto.

Presley actuó en el Festival de San Remo. ¿Verdadero o falso?

Falso. Es correcto.

¿En qué país se celebra el veterano festival de rock Rokskile?

En Suecia. Paramos. No.

Puede ser... Me suena algo así como Dinamarca.

¿Decimos Dinamarca? (DANI) Dinamarca.

Dinamarca. Y es correcto.

Retrocede una casilla.

(Aplausos)

16 casillas. 01:37 minutos.

Y tu tiempo, cazador, continúa...

ya. ¿De qué estilo arquitectónico es una obra maestra

la Catedral de Bourges? El gótico.

Correcto. Resultado de dividir 789

entre 3 y sumarle 7.

270. Correcto.

¿En qué península americana está situado Miami?

En la de Florida. Correcto.

¿En qué género musical destacó el cantante El Mani?

En el flamenco. Paramos. No es correcto.

Sevillanas.

Sevillanas. -Sí. Dilo.

Sevillanas. ¡Y es correcto!

Retrocede una casilla.

(Aplausos)

1:16 minutos. 14 de distancia.

Y tu tiempo,

cazador, continúa...

ya. Acrónimo de la Agencia Antidopaje de EE. UU.

USADA. Y es correcto.

¿De cuántos actos está compuesta la obra "Macbeth"?

Cinco. Correcto.

Según la RAE, término que significa registrar datos en forma digital.

Digitalizar. Correcto.

¿Con qué nombre triunfó en los 80 José Celestino Casal?

Tino Casal. Correcto.

Serie sobre el mundo de la educación escrita por Ana Diosdado

y estrenada en 1986.

"Segunda Enseñanza". Y es correcto.

Compositor de la música de "Romeo y Julieta" estrenado en Leningrado.

Serguéi Prokófiev. Y es correcto.

Equipo parisino de fútbol en que empezó a jugar Mbappé en 2017.

El París Saint-Germain. Es correcto.

País con la mayor reserva mundial de petróleo.

Venezuela. Correcto.

Dirigió "El país" desde la salida del periódico en 1976 hasta 1988.

Juan Luís Cebrián. Correcto.

Actor que interpreta a Noah Calhoun en el film "El diario de Noah".

Keanu Reeves. ¡Paramos tiempo!

Ryan Gosling.

Dilo. -Ryan Gosling.

¡Y es correcto! Retrocede una casilla.

Olé Dani.

Bravo por los rebotes, chicos.

25 segundos.

Justiciero, son seis casillas. Y tu tiempo continúa...

ya. Segundo pico más alto del mundo.

El K2. Correcto.

Pasador metálico con nombre de planta comestible

que une piezas entre sí. Espárrago.

Correcto. ¿En qué órgano se produce la orina?

El riñón. Correcto.

¿Qué parentesco relacionaba Luis XV con Luis XIV de Francia?

Era su biznieto. Y es correcto.

Pintor suegro y maestro de Velázquez.

Pacheco. Y es correcto.

Cantante barbadense que lanzó la línea de maquillaje Fenty Beauty.

Masiel. ¡Paramos!

¡No es correcto!

(FERNANDO) Barbados, de Barbados. Barbadense.

Ah, barba... Barbadense que lanzó

una línea de maquillaje.... Rihanna.

llamada Fenty Beauty. Rihanna.

¡Y es correcto! ¡Bien!

Retrocede una casilla.

(Aplausos)

Dos segundos, Justiciero.

¡Uh!

Dos casillas.Tu tiempo continúa...

ya. Claridad que se produce en el cielo que da nombre...

¡Tiempo!

¡Enhorabuena, chicos!

¡Bravo!

22 000 euros que os habéis llevado. Enhorabuena.

Lo habéis hecho fenomenal.

Isabel, has estado de diez, ¿eh?

Los demás también.

(ISABEL RÍE) Vaya caza

más emocionante. Nos vemos en la siguiente.

¡Adiós! Bravo, chicos.

Enhorabuena.

Qué bien.

(Aplausos)