El cazador - Programa 265

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos, equipo.

¿Cómo estáis? ¿Bien?

Bien. -Bien.

Pues yo también, así que vamos a conocernos mejor.

Hola, soy Ale, soy criminóloga, estudio Psicología

y preparo oposiciones para funcionario de prisiones.

¿Cómo te quedas, cazador? Voy a por todas.

Yo soy César.

Tengo 31 años, soy programador informático,

vengo de Elche

y estoy preparado para lo que me echen.

Soy Paula, tengo 18 años; vamos, que estoy todavía creciendo,

y espero que esta experiencia me sirva de crecimiento personal.

Hola, me llamo Fabián, soy un mercenario laboral

y sé perfectamente cómo esquivar las flechas de un cazador.

Pues bienvenidos, chicos.

Os cuento. Tres rondas.

La primera de ellas: dinerito para acumular de manera individual.

La segunda: escapar del cazador o cazadora.

Y la tercera, en equipo, llevaos el bote a casa.

Hacedme ese favor, ¿sí? ¿Lo haréis por mí?

¿Sí? ¿Sí? Venga, vamos a intentarlo.

Comenzamos.

(Aplausos)

Ale, bienvenida a "El cazador". ¿Cómo estás?

Muy nerviosa, pero bien. No lo estés.

Pero con ganas.

Eres criminóloga, te estás preparando

para algo importante.

Sí, para funcionaria de prisiones.

Oye, eso es muy importante. Escúchame una cosa.

Esto es muy sencillo. Vamos con el minuto.

Gracias.

Tu tiempo comienza ya.

¿De qué color son los pantalones de Mickey Mouse?

Negros. Rojos.

¿El nombre de qué poeta llevará el aeropuerto de Alicante?

Paso. Miguel Hernández.

Coloquialmente, conjunto de los premios menores

de la Lotería Nacional.

Paso. Pedrea.

Nati Abascal hizo una película con Woody Allen en 1971.

¿Verdadero o falso?

Verdadero. Correcto.

¿Cuántos meses suman un trimestre y un semestre?

Nueve. Correcto.

¿Los nenúfares viven en el agua o en la tierra?

En el agua. Correcto.

Actriz que comparte apellido con el cuarto mes del año,

Premio Feroz de Honor 2021.

Victoria Abril. Es correcto.

Máquina de la que podemos sacar dinero

aunque el banco esté cerrado. Cajero.

En la bandera de Francia, ¿cuál es el color situado

más a la derecha, rojo o azul? A la derecha.

Rojo. Es correcto.

¿En qué sierra está el pueblo cacereño de Robledillo de Gata?

Paso. En la sierra de Gata.

Reina que perdió la cabeza en la Revolución Francesa.

Ana Bolena. María Antonieta.

¡Venga! ¿Qué condimento o especia

es conocida como el oro rojo?

Paso. Azafrán.

¿Con qué apodo es conocido

el futbolista Jorge Resurrección Merodio?

Paso. Koke.

La gravedad es idéntica en toda la Tierra. ¿Verdadero...?

No dio tiempo.

Ale, has estado muy bien.

Has conseguido 6000 euros. Guay.

Cazador o cazadora.

(Aplausos)

Ruth, la gobernanta.

Erundino, el justiciero.

Lilit, la espía.

David, el estudiante.

Paz, la profesora.

Ale, tú eres valiente y te enfrentas a todo.

¿A que sí? Sí.

Pues que entre el cazador o cazadora.

(Aplausos)

¿Bien? Sí, me parece superentrañable.

¡Ay! ¡Qué entrañables todos! Jolín.

¡Qué entrañable eres!

¡Oye! ¡Ay! No, es verdad.

¡Qué entrañable!

Hola, Ale. -Hola, muy buenas.

Hola a todos, bienvenidos. -Gracias.

Gracias por estar aquí. Criminóloga.

Criminóloga, sí.

Me temo mucho, Ale,

que no hacen falta muchas pistas hoy

para saber quién es la culpable del "concursanticidio".

La duda será si es un caso aislado o en serie.

O en serie, sí. Sí, señor.

6000 euros de la ronda. Lo vemos en pantalla.

A cinco de llegar a casa.

Hazme una oferta criminal. Bueno.

Una buena oferta, 3000 euros. Vale, bueno.

A ver, no son 50 euros, pero 6000 es mejor.

Vamos por arriba. 18 000 euros.

18 000 euros. Vale.

Venga. 18 000 euros, 6000 euros, 3000 euros.

César, ¿qué me dices?

Los 3000 no.

Luego, a partir de ahí, lo que tú prefieras.

Yo te he visto con fuerzas. -Vale.

Paula. -Yo me quedaba con los 6000.

Vale. Fabián.

Con seis irías muy bien, pienso yo.

Vale.

Bueno.

Eh... me voy a quedar con los 3000.

Voy a jugar por los 3000

porque vine un poquito nerviosa

y es muy fuerte.

Entonces, me quedo con los 3000.

¡Jugamos por 3000 euros! Que comience la caza.

(Aplausos)

Ha sido inevitable que me fije en algo

que tienes en la mano pintado.

¿Y qué es?

Pues es un...

A mi hija le gusta mucho, que va a hacer siete años.

Ajá. Le gusta mucho "The walking dead".

¿La de zombis? La de zombis.

Le encanta.

Y me dijo: "Mamá, te voy a hacer un tatuaje

para que te dé suerte".

Yo le diré algo a tu hija. Sí.

Venus, tienes un nombre precioso. Te mando un beso enorme.

Y es Venus no del planeta, que nadie se confunda,

es de la diosa del amor.

Y de la belleza. Y de la belleza.

Esa eres tú, Venus. ¡Hola, bombón!

Besito. A ver qué tal lo hace mamá.

Por 3000 euros, tenemos 4 aciertos para llegar a casa.

Pregunta.

Con esta no nos van a dar el Premio Nobel de "Banderología".

Eso ya te lo digo yo.

Pero a ver.

La blanca normalmente, el color blanco,

es el que indica...

Jolín, pues eso.

Pues... Ya, no, no, ya está.

Eso. La blanca y punto.

Y ya está. Ya está.

Levantas la blanca y dices: "Hey".

¡Ah!

Premio Nobel de "Banderología".

3000 euritos que dan un pasito. Nos quedan 3.

Profesora.

No hay dudas. Acierta y avanza.

El estudio de las banderas se llama vexilología.

Ah, perdona.

Gracias por la corrección.

Todos los días hay que aprender algo.

Fenomenal, gracias.

Tres, distancia de cuatro respecto a cazadora.

Es muy importante. Va.

Sashimi de fugu.

Bua, no sé.

Esta no estoy segura, ¿eh?

Eh... es que no tengo ni idea de japonés yo.

¿No te gusta el "japo"?

La comida japonesa. No suelo comer mucho.

No te gusta, vale. Sashimi es pescado crudo.

Y el fugu... Ajá.

...es el pescado.

Yo no sé qué es fugu.

Yo tampoco.

Porque no pasa por el "fugu", lo hacen "crudu".

"Crudu". El fugu lo sabrán ellos.

Pues sí. ¿Cuál es tu apuesta?

Eh... pez globo.

Espada o rojo puede ser más habitual.

El pez globo me suena más raro, pero ojalá sea por 3000 euros.

Profesora.

¡Sí! ¡Vamos!

¡Vamos, fugu! ¡Vamos, vamos!

¡Vamos, fugu!

¡Uf!

¡Fugu!

Si te digo que lo contesté porque fugu

me sonaba en plan... A "La historia interminable".

Al dragón, a "Fugur". Fuyur.

¡Fugu!

No. Me sonaba así a...

a como se hincha. A que era como hinchado.

Sí. ¡Fugu!

Por eso dije: "Pues fugu". ¡Fugu!

Claro. Tiene todo el sentido.

3000, 2.

Profesora.

Sé a ciencia cierta que jamás,

nunca, en la vida,

has probado eso.

Ni probaré. Ni probarás.

Aparte, que el pez globo tiene mucho peligro.

Es más venenoso que el cianuro.

Va, tres. Pregunta.

Estoy súper...

Venga, la primera que pensé.

No estoy segura, no tengo ni idea, la verdad.

Estoy súper...

supermal de Geografía. Pero escúchame una cosa.

Que tampoco pasa nada. Supermal.

Es que me da mucha rabia.

Estabas muy mal también...

En Japón. ...en fugu

y has acertado.

O sea, que no pasa nada.

Esto es un 33,33 período por ciento

de probabilidad de acertar.

Contesté la C, que fue la primera que...

Uganda. Sí.

Pues ya está. Pero vamos.

Uganda. No estoy segura.

Oye.

Tanzania. Tanzania.

No había pensado en esa. Había barajado Uganda o Kenia.

Tanzania no. Vale, pues ya está.

3000 euros que se quedan parados.

Es una distancia importante con profesora.

Vale. Va.

Acierta Tanzania.

Sí. Avanza.

Es difícil, ¿eh? Están ahí en la zona.

Yo sabía positivamente que la capital de Burundi

es Buyumbura.

Por aquello que os cuento de la nemotecnia.

Bu-bu.

Burundi, Buyumbura.

Uf.

Para todo el mundo, Ale. No solo para ti.

3000 euros, a 2. Seguimos.

Venga, vamos allá.

Siglos.

Empecé muy bien, ¿eh?

Y se me está yendo de las manos.

A verlo. ¿Cuántos siglos?

Bueno, puse dos siglos completos.

Dos. Sí.

Pero vamos, no te voy a decir por qué

porque no lo sé.

Bueno, por lo del término medio.

Pero vamos, no sé. Pues venga.

Vamos a verlo.

¡Sí! ¡Sí!

¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!

Completos, XIX y XX. 3000 euros que dan un pasito

y están más cerca de casa. Vale.

Un solo paso para llegar.

Paz.

Qué nervios.

¿Ves cómo sabes más de lo que crees que sabes?

Acierta y avanza. ¿Tú crees?

Venga, vamos.

Una. Pregunta.

Uf.

Venga, va.

Fue mánager.

Bua, me voy a quedar con...

Radio Futura me suena los que primero empezaron.

Me suena, no lo sé, ¿eh?

¿Ves? Es que ya no sé nada. Ya cuestiono hasta mi nombre.

Bueno, no sabía ni que Juan y Medio

había sido mánager de un grupo musical.

Pero, Ale, te justificas mucho.

Sí, porque... De los que nos están viendo

te diría que un 70 u 80 por ciento probablemente no lo sepan,

entre los que me incluyo.

Yo tampoco sabía que había sido mánager de un grupo.

Ni idea. Entonces, tú tranquila.

No pasa nada por no saberlo. Estoy nerviosa.

Ya lo sé. Va.

Claro.

Radio Futura dices tú. Sí.

Profesora dice...

Hombres G. ...Hombres G.

David Summers.

(PAZ) Eh...

sin convicción, ¿eh?

¿Ves? Venga, vamos a ver.

Y he sido muy generoso. Igual el 90 por ciento no lo sabe.

Hombres G contra Radio Futura.

La batalla definitiva musical.

Y Juan, en el medio. (SUSPIRA) Ay.

Hombres G, acierta profesora.

Avanza una casilla.

A uno de llegar a casa y todavía ni siquiera la tienes encima.

¿De acuerdo? Vale.

Pregunta.

Esto es broma, ¿no?

Evidentemente, no.

Mira, así.

Porque me acaba...

Con los nombres, vaya "pillazo", ¿eh?

A ver. Con perdón de la expresión.

¿Qué has marcado? Lope de Bega con B.

Lope de Bega con B.

Oye, cualquiera de los tres será muy simpático.

¿Es que no puede ser alguno más...? ¿Normal?

Sí.

Eh... profesora, a ver.

Cuidado, podéis coincidir, ojalá.

Sí, ojalá, por favor.

No, Gustavo Adolfo Becker.

Pero vamos, con la misma convicción que antes.

Mmm.

Y la respuesta correcta es por 3000 euros...

Bua. ...Gustavo Adolfo Becker.

Atleta catalán que saltó 2'30, como plusmarca personal.

La tengo ahí ya. Tres.

A uno de llegar a casa, Ale. No queda nada.

Ajá. No pongas más nerviosa a Venus.

No. Acierta la siguiente.

Estará que se tira de los pelos. Ya me imagino, pobrecita.

Se va a arrancar el diente que le está cayendo.

¡Que no!

No te toques el diente, Venus. Pregunta.

No me mires, que no quiero saber nada ya.

¿Qué has marcado?

La C.

Profesora.

Bua.

Hasta luego.

San Dimas.

Yo esta vez tengo un argumento, pero no sé si será válido.

En la crucifixión estaba el buen ladrón y el mal ladrón.

El bueno era Dimas, y el malo, Gestas.

Y Dimas

se convirtió allí mismo de sus pescados.

Pero yo no sé si solo le perdonó

o también le canonizó.

Por eso yo he puesto Dimas.

Bueno, si la profesora puso san Dimas...

Si encima cuenta la historia..., A mí ya me da.

...pues tengo más miedo que un nublado.

Pues sí. Ahora mismo.

3000 euros que se pueden marchar, Ale.

También, cazada en el último suspiro.

Ay, qué pena.

¿O no?

Sí. Sí.

Lo siento, 3000 euros que son cazados justo aquí,

al lado de casa.

Enhorabuena, Ale. Gracias.

Has llegado ahí al menos. Gracias a ti.

Gracias. Un beso a tu hija.

Gracias. Claro que sí, gracias.

(Aplausos)

César, bienvenido a "El cazador". Buenas.

Me han dicho que vienes por un motivo que es muy bonito.

A ver, yo siempre veía concursos con mi abuela y con mi madre.

Y, bueno, ninguna de ellas está ahora con nosotros.

Entonces, siempre me decían: "Tienes que participar

en los concursos, que sabes mucho".

Entonces, no sé, es para quitarme esa espinita

de que siempre me lo decían.

A ver qué tal sale.

Que tengas muchísima suerte. Muy bien, gracias.

Me encanta. Vamos a por ello.

Tienes un minuto. Vale.

Tu tiempo comienza ya.

Finaliza el refrán individualista y marinero:

"Que cada palo aguante su...".

Vela. Correcto.

¿El azúcar es una proteína de carbono?

Hidrato. Correcto.

¿Qué volcán destruyó la ciudad romana de Pompeya?

Vesubio. Correcto.

¿La venta de qué producto se prohibió en EE. UU.

con la Ley Seca? Alcohol.

Actriz que interpreta a Defred en "El cuento de la criada".

Paso. Elisabeth Moss.

¿Qué sonido emite el ciervo cuando está en celo

para atraer a las hembras?

¿El berrido? ¿La berrea? ¡Ay! Berreo.

El padre de Ana Torroja es marqués. ¿Verdadero o falso?

Verdadero. Y es correcto.

¿Hasta qué día de mayo no debes quitarte el sayo

según el refrán?

40. Correcto.

Chester, ciudad famosa por su queso de vaca,

¿está en Inglaterra o Escocia?

Inglaterra. Correcto.

¿En qué siglo pintó Leonardo da Vinci

"La última cena"?

XV. Correcto.

¿En qué ciudad tiene su sede el Comité Olímpico Español?

Madrid. Correcto.

¿Cuántos hijos tiene Jack,

el protagonista de la película "El resplandor"?

Dos. Uno.

¿De qué fruta era el corazón

sobre el que cantaban las hermanas Benítez?

Melón. Correcto.

Margaret Thatcher participó en la creación de un huevo helado.

¿Verdadero o falso? Verdadero.

No entró en tiempo. Sí, era verdadero.

Lo has hecho muy bien, porque has conseguido

10 000 euros.

Así que vamos con profesora.

(Aplausos)

Hola, César. -Hola, Paz.

Sé que eres muy muy seguidor de "Harry Potter",

que te gusta mucho.

Yo no he ido a Hogwarts,

pero... un poco bruja sí que soy.

Así que ten cuidado.

Pero bueno, tú puede que también hagas magia.

Yo sí, lo intento.

Vamos con los 10 000 eurazos que ha hecho en la ronda.

A cinco de llegar a casa. Oferta por abajo.

7000 euros. Muy bien.

Por arriba. Pues mira, ya que nos has hablado

del homenaje que quieres hacer a tu madre y a tu abuela,

28 000 euros.

28 000 euros, 10 000 euros, 7000 euros.

Muy generosa.

Como tu esposa.

Que se llama Carima. Sí.

Y significa "generosa". Sí, correcto.

Un beso para Carima, por cierto. Un beso, Cari.

Llevas una pulsera ahí.

No sé... Sí.

...si la podemos enseñar. Sí.

Es una pulsera que me regaló.

Bueno, ella tiene una y yo tengo otra

que pone "maktub", que es "destino" en árabe.

A ver cuál va a ser tu destino. Un beso.

Primero vamos con el equipo. ¿Qué hago, Paula?

Yo me quedaría con los 10 000,

pero cualquiera de las otras 2 las veo bien.

Siete está muy bien. Fabián.

Haz lo que quieras, pero ven aquí.

(RÍEN)

Fabián es muy taxativo.

No sé qué hacer.

Eh... yo creo

que no me voy a arriesgar y voy a ir a por los 10 000.

¿Sí? 10 000, sí.

Es lo que he conseguido y creo que es un punto medio.

¡Jugamos por 10 000 euros! Que comience la caza.

(Aplausos)

Pregunta.

Creo que pimientos.

Pero no tengo ni idea.

No tengo ni idea.

Pero pimientos es tu respuesta.

A mí también me parece razonable, vamos a verlo.

No tengo ni idea.

A ver qué ha dicho Paz.

Manzanas.

Mmm.

Paz se la sabe.

10 000 parados.

Manzanas. Manzanas.

Manzanas, sí.

La manzana tiene cierto componente que tiene esa propiedad.

Por eso, para conservarlas a ellas mismas

hay que ponerlas separadas.

Yo le recomendaría a alguno que otro que se coma una manzana.

A ver si madura.

Va, 10 000 euros que están a 5 de llegar a casa

y tenemos a la cazadora más cerca.

Pregunta.

Esta sí.

Esta sí. He puesto fontanero.

Fontanero.

Soy minero.

# Cocinero, cocinero. #

Mi abuela era muy fan.

# Enciende bien la candela.

# Y prepara con esmero.

# Un arroz con habichuelas. # Sí, señor.

# Soy minero.

# Y templé mi corazón con pico...

# Y barrena. # ...y barrena. #

O con pico y pala para algunos. Vale.

10 000 euros.

Fontanero.

Y es correcto. Avanzan los 10 000.

Profesora, lánzate.

# Fontanero, fontanero. # (RÍE)

No queda igual de bien. No.

No es tan glamuroso, pero bueno.

Lo importante es que has acertado. Pregunta.

Eh...

He dicho asíndeton, la B, por descarte.

O sea, no sé muy bien las figuras literarias.

No las conozco muy bien.

Pero un apóstrofe no es y una acotación yo creo que tampoco.

Acotación, igual una notita de estas del autor,

de nota a pie de página.

Asíndeton, suena bien.

Vamos, correcto, venga.

Seguimos, César, con otro pasito que hemos dado

y nos quedan tres, profesora.

Asíndeton, claro.

Acierta, avanza.

A tres.

Eh... creo que para la caída del cabello.

¿En serio? Sí.

Me suena de algo, no sé por qué, de haberlo oído en algún sitio.

Piritionato. No, me suena más lo del zinc.

Zinc, ah, el zinc. El piritionato...

Lo otro es como pirita, ¿no? No tengo ni idea.

Vale, pues por 10 000 euros, caída de cabello.

Me sonaba caspa. Sabía que era algo del pelo.

10 000 euros que se quedan parados.

Cuidado. Profesora.

No falla, ella no falla.

Ella no falla y avanza. Vemos cómo avanza.

Aquellas publicidades que te decían:

"Con zinc piritiona, con zinc piritona".

Es para... Sí, sí.

Productos para la caspa.

¡Ay, qué penita! Va. Cuidado, ¿eh?

Seguimos jugando. Nos quedan tres.

Seguimos jugando. César, vamos.

Fever yo creo que no es.

Yo he puesto Creeper. Creeper.

Sí. Es como...

Lo que pasa es que tengo una duda,

porque hay un antivirus llamado Kaspersky,

pero ya no sé si es por el apellido del inventor de ese antivirus

o porque se basa en el primer virus informático.

Tú eres informático, ¿no? Informático, sí.

Como la falles, César...,

Ya.

...no tienes plató para correr.

(SUSPIRA) Ay.

Creeper.

¡Va! Vamos.

Estaba dudando.

En el 71 apareció el Creeper

y Kasper es un fantasmita muy mono, muy mono Kasper.

¡Oh! Buen acierto, buen acierto. Paz.

Bien, bien. ¡Uf!

Titi, quiriqui, ta. Uf.

Titi, quiriqui. Sí, sí.

Yo me acordé del fantasma.

Por eso, digo: "Igual le pusieron el nombre

porque andaba fantasmeando por ahí".

Qué alegría.

Qué alegría esta, recuperamos la ventaja.

Recuperamos una de ventaja.

Es que me dan ganas hasta de cantarte.

# Soy un virus.

# Pero no lo conoce Paz.

# Ja, ja, ja, ja, ja, ja. #

Pregunta.

A dos.

Eh... el cónico es un...

Es un volante que es una bolita como de plástico

y luego un cono como de plumas.

Una pluma volante.

Pero ¿y la forma que tiene la colocación de las plumas?

Ojo, ¿eh?

Tengo mis dudas. Me has dejado ahí dudando ahora.

Pero ¿cónico?

¡Cónico! Cónico.

¡Vamos!

Avanza los 10 000 euros.

Profesora, a ver.

Acierta.

A lo que más se parece es eso, a un cono.

Pero un cono sin punta. Sin punta.

Una, César. Una, una.

Tu "maktub" está a punto de...

Tu "maktub" es la caza final. Sí.

De momento, ¿va?

Pregunta.

Eh... los pintores no los llevo muy bien.

Pero me suena impresionismo.

No es lo que tengo más claro, pero...

Vale.

Me suena, no lo sé.

Sus primeros años. Ojo, ¿eh?

Ahí está el matiz también, ¿eh? Cuidado.

Profesora dice...

Estoy convencido... Me quedo tranquilo.

...de que tu madre y tu abuela estarían muy orgullosas.

Bueno, creo que sí.

Tu mujer me consta que lo está. Mi mujer seguro que sí.

¿Sí es correcto?

¡Vamos! Abrimos el bote común.

Nos llevamos 10 000 euros a la caza final.

Enhorabuena, César. Gracias.

Muy bien jugado. Gracias.

(Aplausos)

Paula, bienvenida a "El cazador". Enhorabuena.

Por varios motivos.

Primero, por ser tan valiente de venir hasta aquí con 18 años.

Es una pasada.

Lo siguiente: enhorabuena por sacar una nota en Selectividad

que es de las más altas.

¿Cuánto sacaste? Un 13'74.

¡Bum!

Y, a pesar de esa notaza, tu hermano pequeño, Peri,

¿te dice que no vengas aquí porque no confía nada en ti?

Sí, dice que seguro que pierdo.

Que hay una pequeña posibilidad de que gane, pero muy pequeña.

Cuando tú, Peri, saques un 13'74 en Selectividad,

vente.

Lo mismo le digo. Vente.

Vamos a por ello.

Paula, ¿preparada? Sí.

Tu tiempo comienza ya.

Parte del árbol por donde nos vamos

cuando no prestamos atención a lo principal.

Ramas. Correcto.

¿Cuántos colores tiene la bandera de España?

Dos. Correcto.

Resultado de multiplicar los anillos olímpicos por dos.

Diez. Correcto.

¿Qué significan las siglas DEP?

Descanse en paz. Correcto.

¿De qué país es originaria la raza de perro doberman?

Paso. Alemania.

Ministerio del que dependen en España las Fuerzas Armadas.

Seguridad. De Defensa.

País donde nació el pintor del siglo XV Fra Angélico.

Italia. Correcto.

Cuando algo es muy fácil de conseguir,

decimos familiarmente que es pan...

Comido. Correcto.

Humorista que nos llamaba cobarde

y despedía con un "hasta luego, Lucas".

Chiquito. Correcto.

¿A qué grupo de hermanos sigo

si pertenezco al colectivo de fans Jonaticas?

Paso. A los Jonas Brothers.

¿En qué década crearon revuelo entre padres

los cromos de la Pandilla Basura?

Paso. En los 80.

¿De qué país es originario el taichí?

¿Tailandia? China.

Parte de la boca que tienen inflamada

quienes padecen de piorrea.

Amígdalas. Las encías.

Hugo Chávez tuvo poderes telequinésicos.

¿Verdadero o falso? Verdadero.

No, es falso.

Aun así, has conseguido una muy buena nota.

Es un 7, 7000 euros.

Muy bien, Paula.

Pues nada.

Se lo dedicamos a tu hermano Peri. Eso.

Peri.

"Pa" ti, "pa" ti.

(Aplausos)

Hola, Paula. -Hola.

¡Ay! 18 añitos.

Ahora ya tienes edad para votar, ya tienes edad para conducir,

ya tienes edad también para salir huyendo del cazador.

Muy bien.

Y digo huyendo porque corriendo, claro,

a correr gana la juventud.

¿Pasamos de esto y hacemos una carrera?

A ver quién gana, ¿vale? Sí, sí, sí.

¿Tú dices que sí? Sí, claro.

Yo digo que no, a ver. (RÍE)

Yo no juego a lo que no puedo ganar.

Esa directamente es nuestra premisa.

Sí, sí.

7000 euros, muy bien.

Vamos con las dos ofertas. Por abajo.

5000 euros. 5000 euros.

Está muy bien, es muy generosa. Vamos por arriba.

A ver qué dice tu hermano. 34 000 euros.

¡Hey! Ostras.

34 000 euros.

Qué fuerte. A ver qué dice Peri

o Carmen, tu hermana, que no se nos olvide.

Claro, sí. Ella no te ha dicho nada.

No se ha metido contigo. No.

Vale, vale, vale. Bien, Carmen, bien, va.

César.

34 000 es muy atractivo,

pero lleva riesgo. -Pero Paz es muy buena.

Fabián.

Pues decídelo tú, pero no dejes solos a tus compañeros.

Vale.

Pues me quedo con siete.

¡Jugamos por 7000 euros! Que comience la caza.

Pregunta.

He puesto la C, porque sinestesia no creo.

Eso es cuando mezclas los sentidos.

Y anagnórisis no sé lo que es, no lo he escuchado.

¿Cuál es el ruido que hace el búho? Bu.

¿No?

(IMITA AL BÚHO) ¡Bu! No lo sé. ¿Bu?

¡Bu! ¡Bu! Así, así.

¡Bu!

Pues será.

Pues digo yo, sí. ¡Bu!

Digo yo también.

¡Sí, es correcto! 7000 euros que dan un paso.

Muy bien.

¡Bu!

Profesora.

También acierta y avanza.

7000 euros, a 4 de llegar a casa. Pregunta.

He puesto la A.

Tampoco la sé, la verdad,

pero Goya me pega más que pintaba más de personas,

tipo lo del levantamiento del 2 de mayo en Madrid y eso.

Vale. No me pega tanto en paisajes.

¿Y Delacroix? "La libertad guiando al pueblo".

Hombre, a ver.

Es que no lo sé, pero me pega más, me suena.

¿Y William Turner? Pintor francés.

¿William Turner? No lo sé.

Un pintor que hace todo como con neblinas

y que es fantástico el uso de la perspectiva.

Qué colores, qué gestos...

Claro, también podría ser. Bueno.

Si es que no sé. Total.

Delacroix.

Turner.

A mí me fascina Turner, la verdad. ¿Sí?

Sí, sí, tiene un punto que me encanta.

He visto poco suyo.

Siete parados.

Profesora.

Turner. Claro, los paisajistas ingleses.

Fue el momento en el que el paisaje tomó protagonismo en el cuadro,

porque hasta entonces el motivo principal eran los personajes.

Y ya con Turner el paisaje en sí mismo

era el protagonista del cuadro.

Dos de ser cazada, cuidado. Cuatro de llegar a casa.

He marcado caserío,

porque a mí me pega más decir "hola, caserío"

que decir "hola, aldea" u "hola, pueblo".

No sé, no me pegan tanto. Vale.

Aldea.

Ay, ay.

No hagas que le dé la razón a Peri.

Profesora.

No interactúo con Chenoa en redes sociales.

Lo siento. Qué maravilla.

No he dicho nada de Peri. Cuatro.

Dos de ser cazada, va.

Va, va.

Yo diría que las termas árabes, ¿no?

¿O no?

No, ¿no?

Claro, o "hammam", que tiene nombre más árabe.

Termas.

"Hammam". "Hammam".

Profesora.

Acierta y avanza.

Es terma romana.

Es verdad, es verdad.

A cuatro. A cuatro.

Pregunta.

A ver, no sé, pero la prensa rosa es como de los cotilleos y tal.

He marcado la B.

Y normalmente también es como sensacionalista.

Pero no sé si encaja exactamente...

O sea, si solo se aplica a cotilleos y tal

o también al resto de noticias.

La verdad es que tengo ahí mis dudas.

Prensa rosa o prensa del corazón, podríamos decir.

Claro.

Es que prensa amarilla o prensa verde

no lo he escuchado.

Prensa rosa sí.

Juventud, divino tesoro. Juventud, divino tesoro.

Eso digo yo. 7000 euros. ¿Prensa rosa?

No, es prensa amarilla.

Vaya por Dios.

La verdad es que no lo había escuchado nunca.

No me suena nada, nada.

Puedes ser cazada.

Y lo eres.

7000 euros que se marchan, Paula. Gracias.

Muchas gracias por tu valentía. A vosotros.

También te lo digo. Hasta luego.

Dile a tu hermano que venga cuando tenga 18.

Se lo digo. Que venga.

(Aplausos)

Fabián, bienvenido a "El cazador".

¿Cómo estás? Muy bien, gracias.

¿Con ganas? Sí.

¿Vamos a por tu minuto directo? Venga.

¿Al grano? Venga, vamos.

Pues venga.

Tu tiempo comienza ya.

¿Qué formato físico llegó a las tiendas antes,

DVD o Blu-ray?

DVD. Correcto.

María Teresa Campos

fue subdirectora de Iñaki Gabilondo.

¿Verdadero o falso? Verdadero.

Reina egipcia interpretada en el cine

por Sophia Loren o Monica Belucci.

Cleopatra. Correcto.

¿Qué tipo de alcohol es el componente principal

de las bebidas alcohólicas? Etílico.

Cuerpo militar

destinado a la custodia y seguridad del papa de Roma.

La Guardia Suiza. Correcto.

¿De qué color es el clavel que da título a la copla

compuesta por Juan Solano?

Rojo. Correcto.

¿Cuál es el resultado sumar 345 más 15?

365. 360.

¿De qué idioma procede la palabra noria?

Italia. Árabe.

Dos cuartos y seis cuartos suman tres.

¿Verdadero o falso?

Verdadero. Falso.

En inglés, álbum que usa como carta de presentación

un modelo, fotógrafo o estilista.

"Book". Correcto.

¿En qué país está la Abadía de Montecasino,

fundada por San Benito?

Italia. Correcto.

Futbolista que fue ministro extraordinario de Deportes

en Brasil de 1995.

Pelé.

Pelé. Sí, señor.

Fabián, bien.

Siete u ocho. Vas bien, ¿eh?

¡Has conseguido 8000 euros!

Hala.

Profesora.

(Aplausos)

Me sumo, me sumo al aplauso de Fabián.

Claro que sí. Aplaudimos a la "profe".

Hola, Fabián.

Comprendo que vuestra posición es comprometida.

Pero tú eres un hombre que ha tenido

una vida laboral superamplia, conoces muchos campos,

y ahora estás en Correos, creo.

Sí, ahora estoy en Correos.

Pero no te quedes ahí como un paquete,

a ver si te tenemos que mandar a casa

por servicio urgente.

No es un mal consejo.

(RÍE)

Fabián, lo has hecho muy bien en la primera ronda.

Venga, 8000 euros. Vamos a verlo.

A cinco de llegar a casa. Oferta.

6000. 6000. Es muy generosa.

Insisto también en que miremos esta oferta de abajo.

Por arriba.

A ver qué te parece. 40 000 euros. ¡Guau!

40 000 euros, 8000 euros, 6000 euros.

Y solo César, Fabián.

La verdad es que se nos ha ido cayendo el equipo.

40 000 es muy tentador. O sea...

Bien, es muy tentador, pero ¿qué harías tú?

Yo querría estar aquí.

Querría estar aquí. -Quieres que esté ahí.

Te he visto seguro.

Contentando sí, nervioso estás.

Un poco, pero es por Paz.

¿Es por Paz? Sí.

Cuando la he visto aparecer por primera vez

que estaba sentado yo ahí atrás,

se me han erizado los pelos.

(RÍE)

Entonces, ¿a qué distancia te quieres situar de ella?

Vamos a ir por arriba.

Aun a riesgo de dejar solo a César.

¿Vamos? Vamos allá.

¡Jugamos por 40 000 euros! Que comience la caza.

Ole la valentía de Fabián. Vamos a por ello.

Seis aciertos necesitas. Primera pregunta.

A ver. A ver.

Dime qué has contestado.

Que sí.

Lo llevas claro.

Pero te voy a decir yo. Clarete o clarinete.

Lo llevas clarinete tú, clarinete con el sí.

Es no.

Sí. Lo llevas clarinete.

Claro. Uf.

Siento el aliento del perro del cazador en mi cogote.

Espérate.

Acierta y avanza. Cuidado.

Ni un fallo.

El único que podíamos tomar. Tener.

Pregunta.

Película del año 1979.

De Ridley Scott. Sí, señor.

Por favor, dime que...

Es la nave Nostromo.

Yo la vi hace poco con mi hijo.

Yo la he visto unas cuantas veces. Sí, ¿no?

Y no me importaría verla de nuevo. Qué maravilla.

Vamos con los 40 000 euros.

¡Correcto!

Venga. Fabián, primer pasito que damos.

Fenomenal.

Seguimos, a cinco. Muy bien.

Profesora.

Nostromo. ¿También te gusta?

Ya sabía yo que no te gustaba. No disfruto yo con esas cosas.

40 000 euros, a 5 de llegar a casa. Pregunta.

Como no sea esa...

¿Cuál es tu respuesta?

La ATP. La ATP, venga.

Es correcto.

Avanzan los 40 000 euros. A 4 de llegar a casa.

Profesora.

Es correcto. Acierta y avanza, sí.

Cuidado, nos la estamos jugando. Pregunta.

Dime, Fabián. Limero diría yo.

Limero, vale.

Dudabas con limonero, ojo, ¿eh?

Y es correcto. ¡Vamos, vamos, vamos!

¡Uh! Tres de llegar a casa.

Uf. Profesora.

Limero. Limero, sí.

Es otra especie de cítrico.

Siguiente.

Ni idea.

Yo tampoco.

¿"Juntos pudimos" marcaste? Sí.

Vale, no es mala opción.

Yo la he visto.

Tú la has visto. Yo no.

La respuesta correcta es por 40 000 euros

"La concordia fue posible".

Fíjate.

Catedral de Ávila.

¿Catedral de Ávila? -En el claustro.

Ay, ay, ay, ay.

40 000 euros que se pueden marchar y Fabián también.

Sí, lo tenemos clarinete.

Y acierta.

Paz te caza. Los 40 000 euros se marchan.

Fabián, un gusto. "Eskerrik asko".

César, bienvenido a la caza final. A ver.

Estás solito. Solito me han dejado.

No pasa nada.

Has llegado hasta aquí. Enhorabuena y felicidades.

Lo has hecho muy bien. ¿Para qué quieres el dinero?

Pues para comprar una casita. Quiero...

Bueno, por lo menos para la entrada.

10 000 eurillos para la entrada. Lo has hecho muy bien.

Y lo hemos dicho antes.

Este para ti es un programa muy especial.

Sí.

Sí, porque es un poco

homenaje, recuerdo a mi madre y mi abuela,

que veíamos siempre los concursos de la tele juntos

y además veíamos a Paz.

Entonces, es con la que yo quería competir.

Pues vamos a por ello, César. Venga, ¿eh?

Tenemos 10, 10, 10, ¡10 000 euros!

Claro que sí.

¿Preparado? Sí.

Todo el plató es tuyo.

¡Que comience la caza final!

No tienes más que una casilla de ventaja,

pero ya es una casilla, menos da una piedra.

Y lo siguiente: no tienes pulsador,

con lo que no hace falta que aprietes.

Somos tú y yo. Ronda 1, igual.

Pasas, seguimos.

En vez de "paso" recomiendo que lances una.

¿Vale? Algo hay que decir.

Finalista.

10 000 euros en juego.

César, dos minutos.

Tu tiempo comienza ya.

¿Qué membrana está inflamada

si el diagnóstico médico es peritonitis?

Paso. Peritoneo.

Deporte que consiste en disparar con escopeta

a un plato lanzado al vuelo.

Paso. Tiro al plato.

Hermano, actor y escritor de Javier Bardem.

Eh... Andrés. Carlos.

¿Qué se lanza para que caigan los bolos en el juego de bolos?

¿Bolas o bolos?

Bolas. Correcto.

Estado de Europa donde visitaremos la tumba de San Pedro.

Vaticano. Es correcto.

"La colmena" de Cela cuenta las peripecias

de varios personajes, ¿en qué ciudad?

Madrid. Es correcto.

¿A qué zona del ojo afecta la iridodiálisis?

El iris. Y es correcto.

¿En qué país nació el protestantismo?

Holanda. Alemania.

Miguel Delibes escribió Siete horas con Mario".

¿Verdadero o falso? Falso.

Correcto.

¿En qué siglo vivió el pintor renacentista Piero della Francesca?

XVIII. XV.

Nombre del compositor austriaco del siglo XIX

fundador de la dinastía Strauss.

Strauss.

Johann. Es correcto.

Lilit estudia 28 palabras del diccionario por hora.

¿Cuántas aprenderá en cuatro horas?

Eh...

116. 112.

¿El merengue se hace con clara o yema de huevo?

Clara. Correcto.

Las tres grandes vueltas ciclistas europeas

son el Tour, el Giro y...

La Vuelta. Es correcto.

¿En qué ciudad andaluza está

el Palacio de las Dueñas de la Casa de Alba?

En Málaga. Sevilla.

¿De dónde fue alcalde el político PSC Jordi Hereu?

Barcelona. Correcto.

En balonmano pueden hacerse cambios en cualquier momento.

¿Verdadero o falso? Verdadero.

Además de Ucrania, ¿las costas de qué país

están bañadas por el mar de Azov?

Croacia. Rusia.

¿Con qué apodo fue conocido

el piloto Jorge Martínez Salvadores?

Martineli. Aspar.

En "Las meninas", Velázquez tiene el pincel en la izquierda.

¿Verdadero o falso?

Verdadero. Falso.

¿De qué período artístico

es la música de Johann Sebastian Bach?

Paso. Barroco.

¿A gusto se escribe junto o separado?

Junto. Separado.

Retraso progresivo de la línea de salida del pelo

motivado por la alopecia.

Calvicie. Es correcto.

Apodo de animal marino

con el que se conoce al exfutbolista Carles Puyol.

Tiburón. Correcto.

Waterloo está en Francia. ¿Verdadero o falso?

Falso. Correcto.

Siglo en el que se empezó en España a tomar las uvas en Nochevieja.

XIX. Correcto.

¡Tiempo!

(Aplausos)

¿Qué tal, César?

Bien. Qué penita alguna, ¿verdad?

Sí.

Cuando son de 50 por ciento... Ya.

...de verdadero o falso da penita fallar, ¿vale?

Me ha costado. Lo has hecho muy bien.

Solo no es fácil, nada fácil. ¡15 casillas!

(Aplausos)

Y puede que tengamos oportunidad de rebote.

A ver, a ver. Paz.

César, lo has hecho muy bien.

Te trabaste un poco al principio y ahora ya estabas en tu salsa.

Pero la "profe" va a dar lecciones.

Pues tienes dos minutos para demostrarlo.

Tenemos 10 000 euros en juego y 15 casillas.

Y tu tiempo, cazadora, comienza ya.

Micrófono que capta sonidos

y los transmite por radiofrecuencia sin cables.

Inalámbrico. Correcto.

Si un vasco levanta 8 piedras de 120 kilos en un minuto,

¿cuántos kilos alza?

960. Es correcto.

Ciudad de Inglaterra situada entre lo ríos Plym y Tamar.

Chester. Paramos.

No es correcto.

Oxford. No es correcto.

Venía casi en el nombre. Plymouth.

Ah.

He estado allí.

¡Ay! Hay que aprovecharlo. Qué lástima, César.

1:43, tenemos 13 de distancia y tu tiempo, cazadora, continúa ya.

¿Qué dos figuras se sitúan al lado de la reina

al inicio de una partida de ajedrez?

El rey y el alfil. Correcto.

¿En qué ciudad europea podremos disfrutar

de la Casa Museo Ibsen?

En Oslo. Correcto.

¿Contra qué imperio luchó Pizarro en la batalla de Cajamarca?

Los incas, el imperio inca. Correcto.

Nombre del personaje protagonista de "El camino",

una película de "Breaking bad".

Paso. ¡Paramos!

Jesse. ¡Y es correcto!

Retrocede una casilla.

Bravo, César. Ahora sí.

1:21, 11 de distancia y tu tiempo, cazadora, continúa ya.

¿Qué cantante francesa nacida en 1915

veía la vida en rosa?

Edith Piaf. Correcto.

Hija de una famosa vedette a la que su madre llama "mi Sofi".

Sofía Cristo. Correcto.

Cada uno de los dos lados que forman un ángulo recto

en un triángulo rectángulo.

Cateto. Correcto.

Disciplina científica donde destacó en el siglo XIX

el noruego Niels Henrik Abel.

En Matemáticas. Correcto.

Actriz presentadora y bióloga que publicó

al autobiografía "Así soy yo".

Ana García Obregón. Es correcto.

¿Cómo se denomina al animal que se alimenta de raíces?

Rizófago. Correcto.

Cifrar una información para hacerla ininteligible

y protegerla.

Encriptar. Correcto.

¿Qué película de 2009 de James Cameron

fue rodada en 3D revolucionando la tecnología?

"Avatar". Correcto.

Actriz que interpretó a Lucy

en la mítica sitcom "I love Lucy".

Lucille Ball. Correcto.

Lord Voldemort es el malo de esta famosa saga.

Eh... paso. ¡Paramos!

"Harry Potter".

(VOZ GRAVE) Mi querido alumno.

Es correcto. ¡Claro que sí!

Retrocede una casilla.

Bravo, César, peleando hasta el final.

29 segundos, 3 de distancia y tu tiempo, cazadora, continúa ya.

¿De qué elemento es el deuterio, un isótopo estable?

De hidrógeno. Correcto.

Presidentes de los Estados Unidos asesinados durante su mandato.

¿El número? Sí.

Cuatro. Y es correcto.

¿Qué palabra define

la manifestación de la divinidad de Dios?

Teofanía. Y es correcto.

Enhorabuena, cazadora. 13 segundos.

César, qué pena algún rebote más.

Y te vas a acordar de las primeras preguntas que hiciste.

¡Que las sabías seguro! Sí.

Ay, qué lástima me ha dado.

Ay, qué penita me dan esas cosas cuando podemos hacerlo mejor.

Bueno.

Lo vemos en el siguiente programa. Gracias.

Te juro que me da mucha rabia.

Porque yo estoy convencido de que peritonitis la tenías.

Sí.