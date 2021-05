El cazador - Programa 264

("God only knows", The Beach Boys)

Muy buenas tardes.

Bienvenidas, bienvenido a "El cazador".

He dicho de vosotros que sois muy listos.

O sea, que no me dejéis mal.

Vamos a conoceros un poco mejor.

Soy Piedad, tengo 29 años y soy como Mulán,

una princesa pero guerrera.

Y vengo a cazar al cazador.

Soy María, tengo 54 años

y me dedico a cuidar personas mayores.

Y vengo a ver si gano dinerito para darme caprichitos.

Soy Rubi, tengo 38 años,

soy bibliotecario

y en esta cabecita hay muchas ideas para vencer al cazador.

O no.

Mi nombre es María, soy periodista y vengo de Alicante.

Me dedico a la formación online

y quiero convertir al cazador en fierecilla domada.

¡Oh!

Pues vamos a ver lo que pasa esta tarde.

Que tengáis mucha suerte. Os cuento.

Tres rondas.

La primera de ellas: acumular dinero.

La segunda: escapar del cazador o cazadora.

Y la tercera: jugar en equipo por llevaros el bote.

Sencillo, ¿no? Pues a por ello.

Comenzamos.

Hola, Piedad, bienvenida a "El cazador".

¿Cómo estás? Bueno, un poquito nerviosa.

Bueno, no te preocupes. Vienes de Sevilla, ¿no?

De Albaida. Bueno, de Sevilla no.

De un pueblo llamado Albaida. Buscadlo, es superbonito.

¿Y eres maestra de primaria? Maestra.

¿Eres superfán de Disney? Mucho.

Y sabes imitar alguna voz me han dicho.

¿Cuál? Bueno.

A Anna de "Frozen". A ver.

¿Te canto un poco? Venga.

Tengo que hacer ruido. Llama a la puerta, haz así.

Vale.

# Hazme un muñeco de nieve.

# Venga, vamos a jugar.

# Ahora ya no te puedo ver.

# No sé muy bien qué ha podido pasar. #

¡Uh! ¡Bravo!

Ostras, clavada.

Qué bien. Me gusta.

Vamos a por el minuto, Piedad.

Tranquila, por favor. Tu tiempo comienza ya.

¿Cuántos jóvenes son enviados a la Tierra

en la serie "Los 100"?

100. Correcto.

Polvo de color gris claro que queda tras una combustión completa.

Ceniza. Correcto.

Instrumento para estrujar las frutas

cuyo zumo queremos extraer. Exprimidor.

¿A qué país debo ir para ver la pintura romana

de "La Villa de los Misterios"?

Italia. Es correcto.

En circunstancias normales, ¿cómo es el PH del agua pura?

Neutro. Correcto.

¿Bambi es hembra o macho?

Macho. Es correcto.

¿Qué equipo fue en 1991 el primer campeón

de la Liga ASOBAL de balonmano?

Paso. El Barça.

¿En qué campo le concedieron el Premio Nobel

a británico Harold Pinter?

Paso. Literatura.

¿En qué océano está el archipiélago de Nueva Caledonia?

Pacífico. Correcto.

Se metió en el papel de una misionera

en "La reina de África" de 1951.

Paso. Katherine Hepburn.

Ciudad de nacimiento del exboxeador Poli Díaz.

España. Ciudad.

Sevilla. Madrid.

Nombre que se le da al bizcocho empapado en vino y almíbar.

¿Sobao? Borracho.

Capital de Hungría conocida como la perla del Danubio.

Budapest. Y es correcto.

Si nació en... ¡Tiempo!

# Has conseguido

# 8000 euros. #

¿Te va? Muy bien.

# Que entre el cazador o cazadora. #

Ruth, Cruella de Vil, la gobernanta.

Erundino, Capitán Garfio, el justiciero.

Lilit, Maléfica, la espía.

David, Scar, el estudiante.

Y Paz, Úrsula, la profesora.

¿Qué te ha parecido? Lo hemos acomodado a Disney.

Estoy ahí con miedo de los villanos de Disney.

A mí me has dado palmas y ya no puedo parar.

# Que entre el cazador o cazadora. #

Hola, Piedad. Hola.

# ¡Oh, no, es la espía! ¡Ha llegado la espía!

# ¡Oh, no! #

Ya, paro ya.

Hoy es día de cantar.

Sí, puedes unirte.

Pues yo también soy fan de "Frozen".

¿De verdad?

Me gusta congelar a los concursantes.

No, no, no.

Bienvenida a mi reino de hielo.

Bueno, intentaremos descongelarlo.

Muy bien, claro que sí.

8000 euros en la ronda de acumulación.

Los vemos en pantalla.

Es una cifra estupenda para comenzar.

Y una oferta por abajo.

100 euros. 100 euros.

No me digas eso.

La lanza además con desdén.

# Desdén, desdén. #

Por arriba. Mira, 17 000 euros.

Eso sí que es mágico. Es más mágico.

17 000, 8000 y 100.

Hablamos con las Marías y con Rubén.

Yo no te he visto nada nerviosa al cantar.

Los conocimientos ahí los tienes.

Yo jugaría por 8000.

Yo creo que también 8000, porque estabas bien,

decías que estabas nerviosa pero no se te ha visto.

100 es muy poco. Ajá.

Y te veo muy bien, muy segura. 8000 es casi de Disney.

Los siete enanitos, ocho más Blancanieves.

8000.

Pues nada, vamos a jugar por los ocho.

Venga. ¡Jugamos por 8000 euros!

# Que comience la caza. #

(SUSPIRA) Ay.

Primera pregunta.

Ya no canto más.

Piedad, ¿qué has pulsado?

Poeta gallego.

¿Un poeta gallego? Sí, porque...

(ACENTO GALLEGO) ¡Futbolín! ¡El futbolín!

Poeta gallego por 8000 euros.

¿Es correcto?

¡Sí!

¿Ese baile de qué es?

Me has hecho un baile que es poco Disney, ¿eh?

Esto es más de... Sí, como...

Más salsero. Ah, más de Disney, claro.

Si cada vez que acierto tengo que hacer así...

Venga, 8000 euros que dan un pasito.

Vamos a ver espía.

También acierta.

Sabía que era un español. Ajá.

Como el inventor de la fregona, también.

A tres de la cazadora, a cuatro de llegar a casa.

Piedad, siguiente.

Tampoco lo sé. Vale.

Entonces, pues he puesto diez porque está en medio.

Diez.

Cinco. Uf.

Poquito menos.

Ocho que se quedan parados.

8000 euros, a 4 de llegar a casa. Espía.

Cinco.

Dura menos de recorrer que ver una película de Disney.

No me quiero ir. No te vas a ir.

Depende de ti, querida Piedad.

O sea, acierta.

¿Acertamos? Sí.

Pues venga.

La B: "Gimme! Gimme!".

# Gimme, gimme a man after midnight. #

Me la sé porque trabajé en una orquesta.

¿Y tú qué tocabas? No, yo cantaba.

Ah, ¿tú cantabas? Qué guay. Sí, sí.

Pues canta "Gimme! Gimme!".

# Gimme, gimme, gimme your love... #

(TARAREAN)

"Tu amor esta noche". Es que me la sé en español.

# Love esta noche. # Hasta que amanezca.

# No sé qué más. Gimme, gimme no more. #

¡Vamos! Venga, 8000 euros.

Otro pasito que dan.

Venga, espía, únete.

¿Aciertas?

Venga, únete.

# Gimme, gimme... #

A mí me gusta más "Dancing queen".

# Dancing queen.

# I can dance.

(TODOS TARAREAN)

# (AMBOS) Uh.

# See the girl.

# That scene, she is the dancing queen. #

Bueno. # ¡Ah! #

¡Venga ya! Ay, madre.

Qué vergüenza. Pregunta.

No, vergüenza ninguna.

Ay, creo que me he equivocado. ¿Por qué?

Es que...

iba a pulsar Ellen y luego he pensado en Oprah.

Y al final le he dado a Oprah. Vale, pero ¿son amigas tuyas?

No.

Oprah.

¡Jordi Évole! Madre mía.

O sea, que igual has apostado por el poeta gallego

para el futbolín... Lo he pensado.

Claro. Pero no sé.

Yo creo que era más clara esta. 8000 euros que se quedan parados.

Cuidado, ¿eh?

No quiero que esto sea un single cortito.

Espía.

Acierta y avanza.

No sé si Oprah Winfrey

sigue ejerciendo su profesión.

"El show de Oprah" no lo sé.

Pero sí que... No.

Creo que no, vamos. ...era muy sonado el documental.

"Mister" Trump, disculpe las molestias.

Es el "docu" de Jordi Évole. Que me perdone Jordi.

8000 euros, a 3 de llegar a casa y ya la cazadora está encima.

Ya, ya, ya.

(SUSPIRA) Ay. Pregunta.

Le he dado a Duero.

Y espero que sea.

Duero.

¡Vamos!

Qué calor. Un paso.

Venga, Piedad. Dos.

Espía.

Acierta y avanza.

Puedo jactarme de que he leído ese poema.

Muy bien.

Piedad, seguimos, nos quedan dos, ¿vale?

Pregunta.

Estaba pensando en bicicleta, porque yo qué sé.

Porque a lo mejor...

Porque es un gran artista de circo Alejandro Sanz.

No, lo obvio es un guitarra y quizá por eso,

pero no lo sé y a lo mejor es una bicicleta.

Como sea una bicicleta me va a dar coraje.

Si es una raqueta, pues no lo he pensado.

Bicicleta te está dando el pálpito, pero guitarra has marcado.

Vale. Como sea bicicleta

me va a dar coraje.

Ay, que sea la guitarra, por Dios.

Una raqueta.

¿Quién le regala a su hijo una raqueta?

Una raqueta. Nadie lo diría.

La verdad que yo también he pensado en una guitarra.

Iba contigo. Bueno.

Espía.

Raqueta.

Acierta y avanza y, por tanto, te caza.

Pero un gustazo conocerte, Piedad. Me lo he pasado muy bien.

Pues nada. Gracias.

Chicos, que vaya bien.

María, bienvenida. Hola.

Cualquiera diría que vienes de un lugar

tan emblemático y fastuoso como Nueva York.

Llevas una camiseta o una sudadera que es muy "I love Nueva York".

Empezó ahí y luego se fue...

"Y love Villacarriedo".

Efectivamente. ¿Y eso?

Pues este es el ayuntamiento al que pertenece mi pueblo.

¿Y cuál es tu pueblo? Santibáñez de Villacarriedo.

Qué maravilla. Un saludo al alcalde, ¿no?

Un saludo al alcalde. Excelentísimo señor alcalde.

A todos los vecinos. A los vecinos de Villacarriedo.

Amigos y demás.

A todos los amigos de la comarca y a toda Cantabria en general.

Por supuesto, a mi familia.

Y a toda la familia, perfecto. María, maravilla.

¿Ya? Ya.

Tenemos un minuto. Ya está.

Venga, vamos con el minuto.

Tu tiempo comienza ya.

Color predominante de Piolín, el canario animado.

Amarillo. Correcto.

¿En qué país se otorga el Premio Goncourt

a la mejor novela publicada?

Francia. Correcto.

¿Cuántos litros son siete decalitros?

700. 70.

Objeto duro y negro que te traen los Reyes Magos

si eres malo con un cazador.

Carbón. Correcto.

Hidróxido sódico cuyo nombre de uso común

significa falta de sal o con poca gracia.

Soso.

Y es sosa.

El término "fitness" está incluido en el diccionario de la RAE.

¿Verdadero o falso?

Falso. Correcto.

Mítico jugador y entrenador del Real Madrid Castilla

en la temporada 2020-2021.

Raúl. Correcto.

Canción de Roy Orbison

y título de una película de Julia Roberts y Richard Gere.

"Pretty woman". Correcto.

¿A quién imita Chaplin en la película "El gran dictador"?

A Hitler. Correcto.

¿En qué país está la provincia de ciudad de Kaliningrado?

Rusia. Correcto.

¿Con qué metal se asocia un aniversario de boda de 8 años?

Bronce. Correcto.

¿Qué pintor da nombre a una de las torres

del complejo empresarial de Azca en Madrid?

Picasso. Correcto.

Cineasta manchego que tuvo...

Pero por favor, venga, María, me estás vacilando.

Ya me mosqueo.

O sea, por favor.

Me resoplas y me lanzas una respuesta y aciertas.

Pero me lo has hecho cuatro veces.

Ni caso.

¡10 000 euros! ¡Ostras!

Diez aciertos.

Espero que esté todo Villacarriedo y su alcalde Ángel...

Ángel, espero que estés orgulloso

de esta maravillosa vecina de Villacarriedo.

Para vecina,

la vecina Lilit.

Venga, vamos.

Hola, Villacarriedo. Hola, Lilit, ¿qué tal?

Bien, ¿y tú? Fenomenal.

Oye, lo has hecho genial, la verdad.

Bueno. La primera ronda.

Mucha casualidad, ¿eh? No te creas.

Pero ojo a lo que vas a hacer ahora,

porque igual no te dejan entrar al teleclub del pueblo.

Lo que veas. Villacarriedo, ¿no?

Sí.

Bueno, 10 000 euros.

A cinco casillas de llegar a casa. A cuatro, oferta.

3000 euros. 3000 euros.

No me gusta.

Por arriba. Pues 30 000 euros.

Ostras. ¡Toma!

María.

30 000 euros,

10 000 euros, 3000 euros.

¿Qué opinas, Rubén?

Queremos aquí tus carcajadas. Yo creo que 10 000 está bien.

Yo también te quiero aquí.

Aunque lo harías y lo conseguirías, 10 000.

Seguro que lo consigues. -Vale.

Pues les voy a hacer caso. Me voy a quedar con los 10 000.

¿Sí? Sí.

¡Jugamos por 10 000 euros! Que comience la caza.

Primera pregunta.

He marcado la A.

Esto es donde el secretario del Estado

se quedó dormido sobre el teclado.

¿Massachusetts?

¡Sí!

Atención, no me he dado cuenta. Fallo mío.

¿Ha resoplado? Es que no me he dado cuenta.

Claro, si ha resoplado es que era evidente

que era el acierto.

10 000, avanza.

Espía.

Yo iba contigo. ¿En serio?

Michigan es donde están mogollón de lagos.

Sí, a mí me sonaba Michigan, pero vete a saber.

Otro M. Venga.

A cuatro, con ventaja extra añadida.

Bonus.

Vamos después inmediatamente a comprar lotería.

A echar la quiniela.

Vamos a por ello, pregunta.

He puesto la C, que es la que me suena.

Yo supongo que está bien.

Sí, ¿no? Yo creo que sí.

Equipo, ¿riel?

Muy bien.

¡Toma ya! Y, si no, también.

Y, si no, también. Claro que sí.

Me he fijado que no has resoplado, pero aun así aciertas.

Cuidado con el superpoder de María que es acertar.

Va, espía. ¿A cuántas estoy?

Estás a tres.

Espía está

de momento a cinco, fíjate.

Acierta riel y a cuatro.

Bueno, yo creo que era elemental, ¿no?

Querido Watson. Sí, esta sí. Vamos a ver.

Siguiente pregunta.

He marcado la C totalmente a voleo. Vale.

Pero yo creo que sí que es una frase supermítica

de uno de ellos.

Tipo de que me pongo la foto y la camiseta.

Será, pero no la conozco. Vale.

¿Tu respuesta es Stephen Hawking? Sí.

¿Y la respuesta es correcta

o no es correcta?

Albert Einstein. Me sonaba a mí esto.

Vale, dejamos los 10 000 euros parados.

Pero tenías una más de ventaja

gracias a ese fallo que ha tenido espía.

Pero vamos a ver si recupera ella la ventaja.

¡Hombre! Ahora sí.

Sí lo hace. Albert Einstein.

A ver.

Esa expresión y muchas de Paulo Coelho

las suelen poner en Facebook, ¿no?

También, también. Sí, sí.

Venga, estamos a la misma distancia del principio.

Tres, ¿vale? Y tú, a tres de casa.

Pregunta.

Cinco segundos.

(RESOPLA) Uf.

No tengo ni idea.

María.

(SUSPIRA) Ah. A ver, el cálculo es complicado

en poco tiempo. Bueno.

No sé si es la B o la C,

porque solo me ha dado tiempo a calcular hasta la segunda cifra.

Vale, la segunda cifra.

O sea, que te ha quedado claro que terminaba en 2

y luego era un 8. Un 8.

Y la duda es 8 o 9. ¿Qué has marcado?

8. Vale, la C.

¿Correcta?

¡Va! ¡Muy buena!

María.

Avanzamos, nos quedan dos. espía.

También acierta, por supuesto, y avanza.

La verdad que estas preguntas son fáciles,

pero cuando tienes poco tiempo... Claro.

Te lías. Te da una presión...

¿Qué era, un 2 o un 4? No, yo el cálculo mental, nada.

Claro.

Venga, a dos. Pregunta.

He marcado la B.

Buen fin de semana.

Aunque no soy mucho de escribir con siglas,

pero creo que puede ser esa.

Buen fin de semana. ¡Ay!

Claro que sí, María.

Fantástico. 10 000 euros que avanzan.

Uno más para llegar a casa... Ay, por Dios.

...y lo tenemos hecho.

Espía.

Buen fin de semana.

Hombre, era el más lógico, ¿no? Sí.

Vale.

Una y hecho.

Finiquitado. Pues venga, pregunta.

Esta, vamos, si no me falla la memoria,

es la A.

¿Norma Duval? Sí.

Creo que no me falla.

Ostras, no me pega nada de Norma Duval.

Me pega de Cantudo a lo mejor.

No, yo creo que es Norma Duval.

Estás segura, ¿no? Bueno.

Aquí no se puede estar seguro al 100 por 100.

Ya, ya, vale. Pero creo que sí.

Espía, ¿qué has marcado?

Atención.

La nueva lideresa del "cazadorismo" ilustrado,

cuyo único mandamiento hasta el momento es

"resopla que acertarás",

dice Norma Duval y ha resoplado, con lo cual no hay duda.

Nos vemos en la caza final con 10 000 euros.

No hay duda.

¡Y es correcto! ¡Ay!

Bravo, 10 000 euros. Enhorabuena, María.

Vamos para allá a celebrar.

Rubén, bienvenido a "El cazador". Hola.

Qué precioso Santiago.

Estoy enamorado.

¿Tú estás enamorado? Sí.

A mí esto también me encanta. Santiago me fascina.

Tampoco está mal la tuya. No, San Sebastián también.

Todo lo que empieza por San es maravilla.

Incluso Santa Claus.

¿El alcalde te ha dado algo a ti?

Nada. ¡Pues muy mal!

Con una sudadera de "I love "Santiago"

serías capitán general.

Pero bueno, es igual. Vamos con un minuto.

Tienes capacidad de demostrarme

que no pasa nada, que no necesitas ningún regalo.

Atención, tu tiempo comienza ya.

¿De qué provincia eran las matrículas españolas

que comenzaban con las letras SA?

Paso. Salamanca.

¿Qué nombre reciben los pueblos indígenas

que habitan en el Ártico?

Inuit. Es correcto.

Acrónimo de la empresa municipal de transportes de Madrid.

Paso. EMT.

Primer capitán español que tuvo el equipo europeo

de la Ryder Cup de golf.

Sergio García. Severiano Ballesteros.

Uno de los hermanos Grimm sigue vivo.

¿Verdadero o falso?

Falso. Correcto.

¿En qué deporte han sido campeones del mundo

Garbajosa, Calderón y Navarro? Baloncesto.

¿Qué dedo da nombre en diminutivo

al protagonista del cuento? Pulgar.

¿En qué ciudad nació y fue profesor

el filósofo José Ortega y Gasset?

Madrid. Correcto.

¿De qué estilo arquitectónico es el famoso "Miguelete"

de la catedral de Valencia?

Gótico. Es correcto.

¿Cuál es con i griega, el árbol haya,

el haya del verbo haber o los dos?

El árbol. Los dos.

País del que es originario el estilo de poesía haiku.

Japón. Correcto.

¿En qué grupo musical debutó la cantante Diana Ross?

Paso. Las Supremes.

Hija de Paco Rabal y Asunción Balaguer

que cantaba para niños en los 80.

Teresa Rabal. Es correcto.

Representación realizada... ¡Tiempo!

Muy bien.

Muy bien por un lado,

muy mal por otro.

No he escuchando ni un solo resoplido.

El resoplido de la victoria no te lo he escuchado.

Es clave. Y es clave.

Lo voy a necesitar.

Pero has conseguido 8000 euros.

Vamos a por la espía.

(RESOPLA) ¡Uf!

Hola, Rubén.

Hola, ¿qué tal?

Pues nada, que sabes que me gusta curiosear.

He investigado sobre ti.

¿Y qué sabes?

Sé que te gustaría viajar por el mundo

y conocer sabores de yogures exóticos.

Sabes bien.

Es verdad. Es cierto, ¿no?

Sí.

Pues sabes que aquí el único sabor es el de la derrota.

Rubén, has hecho una ronda estupenda.

8000 euros.

No has resoplado

y no has conseguido los diez de María,

pero ocho está fenomenal.

Por abajo, oferta.

200 euros.

200 euros.

Por arriba. 20 000 euros.

20 000 euros. Suena distinto. 20 000, 8000 y 200.

Menos de 8000 nada.

Tú puedes con ello.

Yo creo que 8000 está fenomenal. Tú puedes.

Qué maravilla, María.

Yo soy defensa

y creo que los partidos se pueden ganar desde atrás.

Ajá. Portería a cero.

Pero 200 sería machacar un poco al equipo.

Sí. Por tanto, 8000.

Pues venga.

¡Jugamos por 8000 euros! Que comience la caza.

Arrancamos.

¿Y qué has marcado?

Me quedé con Diabéticas Aceleradas. A mí es la que más me suena.

Vamos a verlo por 8000 euros.

Sí. Vamos.

Te sonaba, ¿no?

Quería sonarme. Es la que más me sonaba.

Quería sonarme. A cuatro. Espía.

También acierta y también avanza. Yo creo que era el nombre

que más hacía tin tin en nuestras cabecitas.

Fenomenal, porque estamos a tres y tú a cuatro de casa.

Siguiente.

Me suena a conquistador. Vamos a Chile.

Chile.

Vamos a verlo. Chile, Chile.

Y es correcto.

Con el consiguiente abrazo que mandamos a Chile.

Siempre que nombramos a alguno de los países,

por allí nos ven mucho.

Así que os mandamos un abrazo muy fuerte.

8000 euros que se mueven.

Perfecto, a tres.

Espía.

También acierta y también avanza.

Hay una ciudad que se llama así, Valdivia.

Valdivia, hay una ciudad de Chile llamada así.

Pregunta.

Estamos con dos impresionistas.

Gauguin me suena que fue a los mares del sur

y que pintó mucho por allá el tema indígena.

Yo creo que puede ser él.

¿Gauguin?

¡Vamos!

Cómo están las Marías de animadas. Cómo me gusta a mí eso.

8000 euros, muy bien. Estás haciéndolo de cine.

Espía.

Paul Gauguin, sí.

Pues nada.

Que perdió dinero.

En la Bolsa, cuidado. En la Bolsa.

Cuidado con invertir dinero en la Bolsa.

Vale, perfecto.

8000 euros que están a 2 de llegar a casa.

Pregunta.

Y marcaste...

La A.

58.

Por 8000 euros, Rubén dice 1958.

61. A mí me sonaba que era en los 60s.

Me sonaba el seis.

27 de mayo de 1961.

8000 euros que se quedan parados, a 2 de llegar a casa.

Podemos perder una de ventaja si acierta espía.

Y lo hace y por eso avanza.

El primer español en ganar Roland Garros.

8000 euros, a 2 de llegar a casa, a 2 de ser cazado.

Rubén, seguimos.

Se me dan fatal los animales y espero que sea uno de ellos.

O sea, un alimoche es un ave rapaz.

Has puesto, ¿no? Esperemos.

Se te dan fatal los animales.

Va, ave rapaz.

Venga, por 8000 euros. Cuidado.

¡Sí!

¡Sí!

8000 que pasan.

A una de llegar a casa. Espía.

El gran enemigo del ratón de campo.

Gran enemigo de las ratas de campo, ¿no?

El alimoche.

Una, Rubén.

Y es la siguiente pregunta.

No lo sé. O sea, voy a poner arriba, norte.

¿Qué ha marcado espía?

Igual no nos referimos a la misma Moraleja, ¿eh?

Por 8000 euros.

Enmedio.

Avanza la casilla.

Nos sigue quedando una.

Y no podemos fallar ya.

Pregunta.

Rubén.

¿Respuesta?

He puesto rinoceronte.

No estuve pensando mucho en...

el significado del nombre.

Pensé en reno y me recordó a Las Vegas

y dije: "No creo que sea esa".

Pero...

¿Qué ha marcado espía?

(SUSPIRA) Ah.

La rana.

Por 8000 euros, rana dice espía.

Rinoceronte dice Rubén.

Y la respuesta correcta es

rana.

Lo siento. En el último momento has sido cazado.

8000 euros que se marchan.

María, bienvenida a "El cazador".

Gracias.

Yo estoy como en casa con dos Marías.

Mi mujer se llama María. Lo sabes, ¿no?

¿Sí? Sí, claro.

Pues... Estoy como en casa.

Con dos, ¿eh?

Ella vale por dos.

Eh... ¿qué tal estás tú?

Bien. ¿Todo bien?

Todo bien, venga. Oye, quiero saludar a tu hijo Noel.

Vale. Y mandarle un abrazo muy fuerte.

Noel, te mando un abrazo muy fuerte.

Pues venga, María, tenemos un minuto por delante.

Respiro. Respira.

Y tu tiempo comienza ya.

¿De qué color es el azabache?

Negro. Correcto.

¿A qué país viajaré para estudiar

en la sede de la Royal Shakespeare Company?

Inglaterra, Gran Bretaña. Es correcto.

¿A qué parte del cuerpo hace referencia

el adjetivo piloso?

Pelo. Correcto.

Zapatero fue profesor de la universidad de León.

¿Verdadero o falso?

Verdadero. Correcto.

¿En qué novela de Camilo José Cela aparece el café de doña Rosa?

"La colmena". Correcto.

Documento de liquidación que la empresa da al empleado

al acabar un contrato.

Finiquito. Correcto.

Como el de Santiago,

¿de qué color era Palomo, el caballo de Simón Bolívar?

Blanco. Correcto.

Si un poema tiene seis estrofas que son cuartetos,

¿cuántos versos tiene?

24. Correcto.

Instrumento al que dio fama Antonio Machín

y que se asocia con personas alocadas.

Maracas. Correcto.

¿Qué energía se usa en el deporte de la vela

para el movimiento de los barcos?

Eólica. Correcto.

¿Quién presidía Estados Unidos cuando comenzó en 2008

la crisis económica?

Bush. Correcto.

Río donde se celebra el popular descenso

con inicio en Arriondas y fin en Ribadesella.

Sella. ¡Sí!

Vehículo de una rueda... ¡Vamos!

Tú has resoplado.

Tú has resoplado.

Es de pilates eso.

No, pero tú has resoplado como María, digo.

Sí. Es que estáis conectadas aquí.

¡Guau! Cuidado.

El "cazadorismo" ilustrado triunfa.

(MARÍA RÍE)

¡12 000 euros!

Pues voy a empezar yo también a resoplar.

Buenas tardes, María. Buenas tardes, Lilit.

Pues siento decirte que después del programa

sabrás qué es resoplar.

¿Por qué?

Porque vas a resoplar

de la derrota que ella quiere inflingirte.

Porque va a ser muy difícil.

De felicidad también.

¡Claro que sí! Y sobre todo resopla para acertar.

Vamos con los 12 000 euros que ha hecho María.

A cinco de llegar a casa. A cuatro, oferta.

10 000 euros.

Supergenerosa.

Por arriba.

38 000 euros.

38 000, 12 000, 10 000.

María, María.

Tú eres la que decides, pero yo

me he quedado con la espinita de no haber jugado por los 30,

pues juega tú por los 38.

No te quiero dejar sola.

Bueno, pues tú misma.

Con tu opinión, que no con la suya. Eso, eso.

¿Qué quieres hacer?

Como querer, quiero 38.

Claro, y yo.

Claro. Sui son 380, más.

Uf, estupendo.

Pero voy a jugar por lo que he ganado, 12 000.

¿Sí? Sí.

¡Jugamos por 12 000 euros! Que comience la caza.

Primera pregunta.

No estoy muy segura de esta, pero te cuento.

Rothko es abstracto.

Eh... Jasper Johns no lo tengo muy localizado,

pero Andy Warhol pintó

objetos norteamericanos.

Jasper luego hizo una película que era un fantasma.

¿Ah, sí?

Con C, ¿no? ¿No?

¿No era Jasper? Casper.

Ah, Casper, era Casper.

Andy Warhol por 12 000 euros.

Jasper Johns.

Se vendió por poquito.

Un poquito más de lo que tú has conseguido.

36 000 millones de euros.

12 000 euros que se quedan parados.

Cinco casillas para llegar a casa.

Espía, de tres que tiene de diferencia contigo,

puede llegar a dos.

No hay dudas. Acierta y avanza.

Cuidado que nos quedamos a dos de ser cazada.

María, muy concentrada, así me gusta.

Y con la fuerza que espero que tengas en esta pregunta.

Vamos a por ella.

¡Sí, señora!

¿Qué?

Que yo hubiera apostado por esa que has marcado tú.

He cambiado en el último segundo. Yo lo hubiera hecho.

Yo di griego en tercero de BUP. ¿Diste griego?

¿En tercero de BUP? Y lo dejé corriendo.

¿A quién?

Al griego. Al griego.

A Dimitri. A Maratón.

Que se hizo el maratón entero luego.

A Dimitri.

Yo creo que verde y planta

eran otros términos.

Planta verde...

No sé, me parece...

Te quiero decir. No tengo ni idea.

Yo no di plancton. Vale, plancton.

Y digo que es errante, pero puede ser pequeño.

Tú has dicho errante.

A mí es la que más me gusta por poética.

¡Es errante!

¿Ves? Tenía yo el pálpito.

Y además, claro, María, yo he resoplado antes.

No te has dado cuenta. ¡Anda!

Yo he resoplado como diciendo...

Y entonces sabía que iba a acertar.

Errante.

Me gusta, avanzamos.

Cuatro de llegar a casa. Espía.

Errante. Claro, además "planeta"

significa "errante".

"Planeta" significa "errante"? Sí.

Y es la misma raíz. Sí.

No tenemos demasiado lejos a la cazadora,

pero nosotros seguimos a lo nuestro,

que es acertar.

Pregunta.

Yo pensaba que iba a ser balón gordo.

O algo así, o pelota gigante.

A ver, yo hago pilates. ¿Tú haces...?

¡Venga, por favor, María! No me digas esto.

Pero no la llamo, digo "cojo la pelota".

Ah, vale, le llamas pelota.

Pero otro día mi profesor dijo "fitball".

¿"Fitball" dijo él? Pero yo no sé qué es.

Solo sé que discutimos que pilates es alemán.

¿Pilates es alemán?

El creador del pilates.

Entonces, he dicho alemana. ¿Frantz Pilaten?

¡Suiza!

(RESOPLA) Uf.

Claro, como la pelota no hace nada, está en el medio

y está como neutral...

¿Me siento o no? Será por eso, no lo sé.

12 000 euros que se quedan parados.

Nos quedan cuatro aciertos. Espía.

Acierta.

12 000 euros, no podemos fallar.

María, por favor, cuatro aciertos.

Pregunta.

Vamos, vamos.

María.

El queso.

¿El queso?

El queso del tiramisú.

Mmm.

Mmm.

¡Vamos!

12.

Avanzan.

Sí, tres.

Como comas mucho tiramisú,

tendrás que hacer mucho más pilates.

Espía.

Queso, aciertas.

Elemental, ¿no?

Elemental es otro queso.

Va, tres. Pregunta.

Yo creo que es el monte Rushmore,

donde están esculpidas las efigies

de algunos presidentes estadounidenses.

Entre los que se encuentran...

Dime dos, dime dos.

Pues seguro que está Lincoln. Correcto.

Y Washington. Correctísimo.

"Con la muerte en los talones".

Con esa famosa y mítica escena del avión.

¡Sí!

Avanzamos los 12 000 euros.

Otro pasito que dan. Nos quedan dos.

Dos, solo dos, María. Uno y dos.

Espía.

Acierta y avanza.

Pegadita.

Mírala.

Bueno, es una película mítica y la escena también.

Dos.

Pregunta.

¿Qué has marcado?

Iba a poner John McEnroe, pero se casó con Tatum O'Neal,

la hija de Ryan O'Neal.

"Love story".

Y yo creo que Andre Agassi fue el que se casó

con Brooke Shields.

¿Cruzas dedos? Ajá.

Yo también.

¿Cruzas dedos, María?

Somos el equipo de cruzar dedos ahora.

O sea, por favor, esta es la segunda regla

del "cazadorismo" ilustrado.

Yo ya he soplado. Ah, entonces ya está.

No hace falta. No, no cruces, ha resoplado.

Ya está, ya está. 12 000, ya esta, venga.

Va, dale, dale.

Es Agassi seguro, seguro, seguro.

Es Agassi, claro que sí. Lo ha dicho María, por favor.

Con resoplido previo, no hay nada que discutir.

12 000 euros que dan un paso. A uno de llegar a casa.

Espía.

Acierta y avanza.

Su padre emigró de Irán a Estados Unidos

y era de origen armenio.

Era boxeador el padre de Andre Agassi.

Ajá.

Igual tiene que ver con su origen también, ¿o qué?

Hombre, yo creo que cualquier persona que emigra

y tiene que labrarse la vida en otro país

se hace un luchador.

Por su naturaleza.

Y yo creo que luego transmite esos valores a sus hijos.

Ahí está, espía. Aplauso para espía.

¿No? Claro.

Claro, ella es así.

12 000 euros, A 1 de llegar a casa.

María, tú también eres luchadora. Vamos a por ello.

Pregunta.

# Los mundos de Yupi. # Ya.

Pero Yupi es anterior a mi hijo, a Noel.

Croe que he puesto B.

Yo creo que tanto caracol como erizo

a lo mejor pueden estar relacionados con "Barrio sésamo".

Sí. Y era como...

Claro. Sí, ¿no?

Digo yo. Es que tampoco lo pilló.

Sí, sí, sí.

Si tiene 16 años, chica, ¿cómo lo va a pillar?

Si esto lo pillé yo. "Los Lunnis", claro.

Él es de "Los Lunnis". También.

Y los "martis". Venga, 12 000.

Ha dicho marciano de color naranja.

Tipo entrañable era Yupi.

Y Astraco, su colega.

Espía.

Marciano de color naranja. Coincidís en la misma respuesta.

12 000 euros.

Anda que no me has hecho sufrir tú también, María.

Me cachis en la mar.

Va, 12 000.

¡Sí!

¡Bravo, María!

Reúnete con la otra María.

Bueno, por favor, recupérate, toma aire.

Haz un poco de pilates de camino porque nos llevamos 12 000

a la caza final.

María y María, bienvenidas a la caza final.

Chicas, aquí estamos.

Sois dos Marías.

Jugáis por una cantidad que tiene dos doses.

¿Y para qué queréis el dinero, por cierto?

María, tú.

Pues yo lo quiero para coger a mis hijas,

irnos de tiendas

y solo mirar la etiqueta para ver la talla.

La otra María.

Me ha encantado lo de María. Yo también lo voy a hacer,

pero tenía otra idea, que es comprar una moto.

Quiero una moto eléctrica. Ajá.

Porque en Alicante es ideal con moto.

Claro. No llueve.

Y la puedo compartir con mi hijo.

Él quiere más cilindrada, pero yo una moto pequeña eléctrica.

María y María. ¡Peleáis por 22 000 euros!

¿Preparadas?

¡Que comience la caza final!

Seguimos con la tabla del 2. 22 000 euros.

Dos casillas de ventaja, dos minutos.

Todo es dos.

Así que no os quedéis en dos casillas.

Hacedme 22 por lo menos.

Vamos a ir a por ello, ¿vale, chicas?

22 000 euros, 2 minutos y comienzan, atención, ya.

Siglo en el que creó sus esculturas el pionero del barroco

Gian Lorenzo Bernini.

XVII. Correcto.

¿De qué material era el tambor

del título de la novela de Günter Grass?

Hojalata. Es correcto.

Pastel de hojaldre que comparte nombre

con el árbol que da dátiles.

Palmera. Correcto.

¿Qué pueblo de la Comunidad de Madrid

es famoso por su licor de anís?

Chinchón. Correcto.

¿Qué presidente francés abolió la guillotina?

Mitterrand. Correcto.

¿Qué continente atraviesan los protagonistas

de la novela "Cinco semanas en globo"?

Europa. África.

Dúo musical formado por Marta y Marilia

que en los 90s lo echaron a suertes.

Ella baila sola. Correcto.

7 niños y 12 niñas forman una clase.

¿Cuántos alumnos hay hoy si cinco no han venido?

14. Correcto.

Ciudad donde se encuentra la sede de la OCDE.

Bruselas. París.

¿Cuál es el idioma oficial de Cuba?

Español. Correcto.

¿Qué ciudad cántabra conserva El Capricho de Gaudí?

Comillas. Correcto.

¿Cuántas vidas tiene el gato

según el título de la obra de Jardiel Poncela?

Siete. Correcto.

¿Qué movimiento artístico es anterior,

expresionismo abstracto o arte pop?

Expresionismo. Y es correcto.

¿En qué comunidad autónoma nació la actriz Mary Santpere?

Cataluña. Correcto.

El Barcelona es más antiguo que el Athletic de Bilbao.

¿Verdadero o falso?

Falso. Correcto.

¿Cuántas campanas suenan en el corazón de Alaska

en su canción "Ni tú ni nadie"?

1000. Correcto.

¿En qué continente habita el turpial guajiro?

América. Sí, es correcto.

Cantante puertorriqueño que no se da por vencido

y ha logrado el éxito "Despacito".

Luis Fonsi. Correcto.

¿Quién envejece en la novela "El retrato de Dorian Grey"?

¿El retrato o Dorian?

El retrato. Correcto.

Según la RAE, persona aficionada a coleccionar libros

especialmente raros y curiosos.

Bibliófilo. Y es correcto.

Jugador de baloncesto del Real Madrid

al que llamaban el palomero.

Corbalán. Juanma López Iturriaga.

Pintor italiano de la obra... ¡Tiempo!

Bueno.

Yo tengo una preguntita para ti, María.

María 2.

¿Por qué mirabas tanto a María?

Tú apretabas, me ibas a contestar pero le mirabas a ella.

Bueno, porque es como: "Jo, ¿la estoy pisando o qué?".

No. Ya.

Un acto reflejo. Y un acierto es un acierto.

El dinero es para las dos.

Jugáis en equipo y habéis conseguido una distancia

de 20 casillas.

Muy importante. Mucho.

Y oportunidad de rebote si la cazadora falla o pasa.

Cuidado. Lo han hecho fenomenal.

Pero yo detesto perder.

Lo sé, lo sé. ¡Jo!

Me consta.

Tenemos 2 minutos por delante para completar 20 casillas

por 22 000 euros.

Tu tiempo, espía,

comienza ya.

¿En qué siglo nació el líder revolucionario mejicano

Pancho Villa?

XIX. Correcto.

Director de cine que en 2020

ha estrenado la serie "Antidisturbios".

Rodrigo Sorogoyen. Correcto.

Cantante colombiano

al que le cayó una auténtica gota fría de éxito.

Carlos Vives. Correcto.

¿El nombre de qué molusco llevaba como apodo

el cantaor flamenco Manolo Ortega?

Caracol. Correcto.

Actriz cuyo nombre real era Norma Jeane Baker Mortenson.

Marilyn Monroe. Es correcto.

En matemáticas, cada uno de los términos

de una multiplicación.

Factor. Correcto.

La princesa de Éboli llevaba un parche, ¿en qué ojo?

Derecho. Correcto.

¿En qué isla canaria está la localidad de Tejeda?

Gran Canaria. Correcto.

¿Cómo se llama el primer nieto que tuvo Isabel Pantoja?

¿Paquirri? Paramos tiempo.

No es correcto.

Francisco. Y es correcto.

Retrocede una casilla.

1:17, 13 de distancia

y tu tiempo, cazadora, continúa

ya.

¿Cuál es la única gorgona mortal según la mitología griega?

Medusa. Correcto.

¿Cuántas cuerdas tiene una viola?

Cuatro. Correcto.

¿Qué equipo alemán fichó en 2019

a la perla del fútbol noruego Erling Haaland?

Borussia Dortmund. Es correcto.

¿A qué cantante catalana se refiere C. Tangana

cuando habla de Rusa?

Rosalía. Es correcto.

¿De qué color es el traje

del líder y más poderoso de los Power Rangers?

Rojo. Y es correcto.

Laura Ingalls era uno de los personajes protagonistas

de la serie...

"La casa de la pradera". Correcto.

En medicina, nombre que recibe la incapacidad de sentir placer.

Anhedonia. Correcto.

¿En qué continente se encuentra el agua más salada del planeta?

Antártida. Correcto.

¿Qué poeta escribió "Háblame del mar, marinero"

como cantaba Pepa Flores?

Rafael Alberti. Correcto.

¿Junto a qué artista colombiano canta Melendi su tema de 2018

"El arrepentido"?

Shakira. Paramos.

No es correcto.

¿Sabes quién es?

¿Juanes?

No, no, no, es Carlos Vives. -Si lo sabes...

Carlos Vives. ¡Y es correcto!

¡Oh! Retrocede una casilla.

María. -¡Que soy fan de Melendi!

26 segundos. Claro que sí.

Cinco casillas y tu tiempo, cazadora, continúa

ya.

¿Qué grupo de folk metal canta "Fiesta pagana"?

Mago de oz. Correcto.

¿Qué apodo futbolístico tenía Enzo Francescoli?

El príncipe. Correcto.

¿De quién es la obra de 1915 "Cuadrado negro"?

Malévich. Es correcto.

¿Cuántas patas suman 30 mesas de 4 patas?

120. Es correcto.

Superlativo del adjetivo salubre.

Salubérrimo. Es correcto.

¡Enhorabuena, cazadora!

¡Ay!

Qué "carusa" se nos ha quedado, María y María.

Ya lo siento.

Pero esto es así, es un juego. Sí, sí.

Lo intentamos, peleamos, pero los cazadores cazan.

Gracias a las dos. Y gracias a vosotros.

Nos vemos en el siguiente programa.