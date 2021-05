¿Se sabe el origen del fuego? No.

-¿Qué sucede, teniente? -Hemos encontrado

el cadáver de un hombre bajo las maderas.

El muerto es un hombre blanco.

¿Por qué no decimos la verdad? No hemos hecho nada malo.

-Si se enteran que hicimos el ritual,

nos meterán en la cárcel. Si ocultamos lo sucedido

y más tarde llega a conocimiento de la Guardia Colonial,

el castigo puede ser mucho peor.

Julia, muy difusa.

Yo estoy tranquilísimo ahora y no me veo yo ahí sufriendo

en todas esas historias. -Vamos, que te entró el miedo

y ahora te sientes mal. -Fatal.

-Porque te habría gustado besarla. -Muchísimo.

No me arrepiento, pero ella no lo sabe.

Vamos, es mejor que no haya pasado nada.

Pues no entiendo por qué.

Mis hombres lo han encontrado en el centro del área quemada.

Una antorcha tradicional pamue.

Todo apunta a que este fue el elemento que dio origen

a las llamas que quemaron el almacén.

Yo sé que tú crees que estás haciendo algo especial

y distinto, pero sencillamente no es rentable.

La idea es que con esta nueva línea de muebles

podemos aumentar la capacidad de producción

significativamente.

En lo que fabricamos un armarito, podemos hacer 12 sillas como esta

en menor tiempo y a menor coste.

Me la imagino culta, hermosa, muy elegante...

Solo una mujer así podría enamorar a Ángel.

-Las lecturas han hecho de ti un caso perdido.

No necesitas el amor de ningún hombre

ni compararte con ninguna mujer.

Sé que lo estás haciendo por mí, para que yo vuelva a casa

y podamos tener otra oportunidad.

Pero yo no quiero conseguir esa oportunidad así.

Te equivocas, Sergio. Yo esto lo hago por mi hija,

solo por ella. Hicimos un trato, solo es eso.

Y ahora tiene que cumplirlo, y si no, asumir las consecuencias

como si fuera una persona adulta.

Esto no afecta solo a los proveedores,

también afecta a nuestro plan de producción,

que va a cambiar un poquito.

A partir de ahora vamos a priorizar la cantidad sobre la calidad.

(LEE) "Y todavía no nos conocemos lo suficiente".

Yo contigo no quiero una relación ni nada por el estilo,

simplemente quiero que hablemos, que nos conozcamos...

Un hombre blanco ha muerto en su fábrica

mientras se celebraba una fiesta indígena.

Nuestra respuesta debe ser contundente.

Es lo que la colonia espera y debemos darle.

Si el taller de Carmen funcionó, fue porque ella ponía su tiempo

y su alma en cada pieza que hacía. ¿Qué te crees, que no lo sé?

¿Que no me duele? ¿Por qué lo haces?

Elena, porque son otros tiempos.

Porque ahora la gente no quiere cosas con alma,

quiere comprar barato, y contra la gente,

no podemos luchar.

Hija, no voy a tomar represalias, si eso es lo que te preocupa.

¿Entró Mabalé en el almacén antes del incendio?

¿Quién de vosotros es Mabalé?

-¿En qué puedo ayudarle, teniente?

-Quedas detenido.

Estás acusado de provocar un incendio

y la muerte de un hombre. -¡Se están equivocando!

¡Es un error!

Ahora no, hija. Tengo demasiado trabajo.

Me diste tu palabra.

Me prometiste que no tomarías represalias

y Mabalé está en la cárcel para ser juzgado.

No te prometí tal cosa. Ya te he dicho que estoy ocupado.

¿Cómo has podido traicionarme de esa manera?

Padre, si quiere recuperar mi confianza,

tendrá que hacer algo de inmediato. Bastante tengo con arreglar

los efectos de un desastre que tú deberías haber evitado.

Cualquier otra cosa no está en mis manos,

sino en las de la Guardia Colonial. Sí, pero tú puedes hablar

con el teniente, ¿no? Es tu fábrica.

Tú puedes exculpar a Mabalé. Tú misma lo has dicho.

Es mi fábrica. El trabajo de toda una vida

que ha estado a punto de convertirse en cenizas.

Un acto así no puede quedar impune. Padre, fue un accidente.

¿Qué sentido tiene castigar a alguien por algo fortuito?

Accidente o no, es un hecho terrible que debe tener

sus consecuencias.

Y esta lección no es solo para Mabalé,

tú también debes tomar nota

y medir los resultados de tus actos.

Si hubiese sido yo

o Víctor, ¿también exigirías la cárcel

para nosotros?

¿No te das cuenta que cualquiera podría haberse visto envuelto

en esta fatalidad? No seas inocente, hija.

Cualquiera no empuña una antorcha en una serrería

al cobijo de una fiesta clandestina.

Hace falta algo más que mala suerte para verse en esas, por favor.

Todo eso son conjeturas.

Lo único seguro es que la vida de un hombre

está en juego. Un hombre, cuya irresponsabilidad,

le ha costado la vida a un inocente,

a un pobre desdichado que no volverá a pisar su casa.

No podemos deshacer esa tragedia y mucho menos provocando otra

como ajusticiar a un inocente. Pero ¿cuándo se te va a caer

la venda de los ojos?

¡Estás completamente cegada con esos indígenas!

Y eso es peligroso.

Y en cualquier caso, ni a ti ni a mí nos corresponde

determinar su inocencia.

Son las autoridades quienes deciden.

¿Desde cuándo en Río Muni se imparte la misma justicia

a los colonos que a los indígenas? ¡Bueno, ya está bien!

Deberías preocuparte menos de los demás

y más de ti y los tuyos.

Mañana volvemos al trabajo

y espero que la producción de los muebles

se resienta lo menos posible. Y ahora, vete de una vez.

Padre, te lo suplico.

Mabalé es tu capataz.

Será juzgado y sabes tan bien como yo

que para un nativo matar a un blanco

supone la pena de muerte. Por favor.

Por favor, ayúdame a sacarlo de la cárcel.

¿Es que no sabes salir de mi despacho?

¿Tendré que llamar a alguien para que te ayude?

¡Enoa!

¡Enoa! Aún hay demasiados interrogantes,

como por ejemplo, el hombre que ha aparecido

en el almacén. Nadie sabe nada de él.

¿Y si fue él quien originó el incendio?

¿Y si no fue Mabalé? Si... Si la Guardia Colonial

considera a Mabalé inocente, yo mismo iré a recogerlo

a la cárcel, pero todos los hechos apuntan a él.

¿Me ha mandado a llamar, señor? Sí.

Acompañe a mi hija fuera del despacho.

(Sintonía de "Dos vidas")

Mamá, llevo toda la noche trabajando

en el nuevo plan de negocio, y como ves,

he conseguido recortar bastante los gastos con las materias primas

de los nuevos proveedores.

Ah, y por aquí, tengo el nuevo plan de producción.

La idea es rebajar bastante los tiempos

con los nuevos diseños.

Pero bueno, no sé, si con eso no somos rentables,

no sé.

Bueno, veo que por fin te has tomado en serio

mis consejos. Y a la vista está que funcionan.

A ver si te aplicas el cuento, hija, de verdad.

Qué remedio, ¿no?

Bueno,

ya me puedes enseñar los diseños, ¿no?

Los tendrás preparados.

Pues...

sí, están por ahí, pero vamos, que no he hecho nada, ¿eh?

No hay mucho que comentar. Simplemente están un poco más...

sencillos. Ya, pero tendré que echarles

un ojo, ¿no?

Sí. A ver...

Son más simples, mamá, y más convencionales

y un poco más... Aburridos.

Hija, de verdad, ¿esto es lo que conseguiste hacer?

Yo esperaba más que esto. ¿Qué pretendes, mamá?

No se puede ser creativa teniendo que priorizar todo el rato

los costes. Pues, Julia, hija,

yo esperaba un poco más. Tampoco mucho más,

no te voy a engañar, pero no sé, un algo,

que tuvieran un no sé qué... Bueno, pues es lo que hay.

Además, en muebles está todo inventado ya, mamá.

Después del sofá cama, no hay más que hacer.

Julia, también está inventado todo en el mundo de los zapatos

y, sin embargo, nos reinventamos en cada temporada.

Bueno, pues me alegro por ti, mamá.

A mí lo que verdaderamente me preocupa es mi gente.

No se han tomado muy bien estos cambios

y tengo miedo de que pierdan el espíritu de equipo

que hemos generado, ¿sabes? A ver, Julia, diriges una empresa,

no un club de baloncesto alevín. Ya,

pero necesito a mi equipo motivado.

No sé, me da miedo que pierdan las ganas

con este cambio de rumbo. ¿Sabes cuál es la mayor motivación

de un trabajador?

Cobrar a fin de mes, así que si les recuerdas

de vez en cuando que puedes ponerlos

de patitas en la calle, te va a obrar milagros.

Aparte, que deberían dar el resto, que solo te quedan dos semanas.

Mira, mamá, es que no es mucho mi estilo,

la verdad.

Además, con tantos cambios, solo faltaba que encima cambiara

mi forma de tratarlos. Bueno, pues tú verás

qué es lo que te da más miedo, si cerrar tu negocio

o decepcionar a tu equipo de alevines.

Bueno, lo voy a pensar.

Y ahora, por favor, estoy muy liada, así que...

Si es que han sido tantos años juntos,

mogollón de recuerdos, tantos momentos que hemos vivido...

Si es que me siento vacío.

De verdad, la echo mucho de menos.

Vaya donde vaya, todo me recuerda a ella.

Bueno, ya me callo, perdona, que te estoy soltando

una chapa monumental. -Nada, tío, para eso estamos.

-¿Y a ti qué te parece todo esto? ¿Lo sabías? ¿No?

¿No habías notado nada en ella? Porque las amigas, de esto,

os daréis cuenta, ¿no? -Qué va. No había notado nada.

Sabía que pasaba algo raro, pero pensaba que era lo de siempre.

-Ya, yo también. ¿No te ha dicho nada,

ni que me iba a dejar ni por qué? -No. Así directamente, no.

Pensé que sería cosa del desgaste o que queréis cosas diferentes.

-A ver, si un poco...

eso es, pero...

Es que resulta que hay otro tío. -No. ¿En serio?

-Sí.

-¿Estás seguro? -Sí, sí. Vamos, me lo dijo ella.

Bueno, en verdad se lo saqué yo.

¿No te ha dicho nada de un pibe que conoció en Internet?

-Primera noticia. No, no me ha dicho nada

de nadie nuevo ni nada. -Jo, entonces es peor

de lo que pensaba. Si ni siquiera te lo ha dicho a ti,

hay cuernos fijo. -Bueno, tío, no te rayes, ¿eh?

Que Cloe y yo no nos lo contamos todo.

Volvemos a ser colegas, pero desde la movida que tuvimos,

vamos poco a poco. -Te digo yo

que tiene algo con ese tío. ¿Tú ves a Cloe

colándose por alguien a quien ni siquiera conoce?

Ni de coña, hombre. Ella es mucho más lista

que todo eso. -Bueno, Ribe, no sé,

que mogollón de gente liga así por Internet.

No es cuestión de ser tonto o listo,

es una cosa más de conectar. -Mira, tú me conoces.

Sabes que no soy de controlar ni de espiar a Cloe ni nada,

pero no he podido evitar meterme en su perfil

para cotillear al chaval este y creo que sé quién es. Mira.

Dani.

¿Te suena? Porque yo no lo he visto en mi vida.

-No, no lo había visto nunca. No parece de por aquí.

-¿Qué va a ser de aquí?

Que si es de Madrid, que si es fotógrafo,

que si le encanta viajar... Parece que está hecho a medida

para Cloe.

Y el rollito este de modelo que me lleva, ¿qué?

A ver, que sí, que el chaval es guapete

y más alto que yo, un poquito solo, ¿eh?

Las fotos están guapísimas, pero es que, vamos,

dedicándose a eso, solo faltaba.

Te digo yo que si tú a mí me haces fotos

en plan serio, no tengo nada que envidiarle.

Que no tengo nada en contra del chaval,

pero si va a tener algo con Cloe, quiero saber de qué palo va.

Si lo mío con ella no funciona, al menos que no sea por un jeta

que le vaya a tomar el pelo.

Estoy pensando en contactar con él, fíjate lo que te digo.

(TOSE)

-No, Ribe, ¿para qué?

Además, ¿de qué serviría?

Y aunque sacaras algo en claro, no se lo puedes decir a Cloe.

Tú imagínate cómo se pondría si lo descubre.

¿Quieres que te recuerde así o que te vea

como el gran tío que eres?

Porque es así como debe, aunque no estéis juntos.

-No, si tienes razón. Como se entere, la liamos, pero...

pero es para quedarme tranquilo más que nada.

-Mira, te voy a decir una cosa, pero porque soy tu amiga.

-Hombre, claro, ¿por qué iba a ser si no?

-Ya. Bueno...

Que Cloe no es tu responsabilidad.

Y ya sé que es un bajón, ya sé, pero si le va bien

o se da una leche, sea con quien sea, es cosa suya.

Tú tienes que preocuparte por si estás bien tú.

-Anda que, que la persona que mejor me entienda en el mundo

sea una tía,

tiene tela.

Bueno, ¿qué digo? Si tú no eres una tía más.

Eres mi colega.

El mejor que tengo.

Ya es tardísimo. Me voy.

Me voy, que tengo un marronazo.

Chao. Luego te veo.

No sé, Ribe, es que me parecen como un poco...

Mierda. Dilo sin miedo, jefa. Si es que estas maderas

son una mierda, con todas las letras.

Lo que pasa que, claro, con el presupuesto que me diste...

A ver, me refiero, en comparación al que teníamos antes,

que era la hostia... Pero bueno, que estas maderas en su categoría

están apañadas. Si es que no es eso, Ribe.

Estoy así por los proveedores, que se pusieron fatal

cuando les dije que no volvería a contar con ellos.

Solo me pude quedar con Juan Carlos porque alguien

tiene que montar las piezas.

Bueno, menos da una piedra.

Además, Juan Carlos es muy pro en lo suyo.

Es el mejor.

Me han dicho que Carmen nunca habría hecho algo así.

No se lo tomes en cuenta, ¿eh? Lo dicen desde el cabreo.

A ver, que también es normal perder un trabajo así,

en un sitio como este, que no hay apenas trabajo,

pues de la noche a la mañana es normal que se...

Pero no te preocupes, que saldrán adelante,

que además, yo te entiendo.

Si no hay otra, no hay otra.

Estoy seguro que Carmen, en tu lugar,

habría hecho exactamente o por lo menos lo mismo.

Mira, ¿qué? Con cuál de estas maravillas te quedas, ¿eh?

¿A ver?

Si es que tienes razón, Ribe, si es lo que parece, una mierda.

A ver, que esto es la muestra, para que nos hagamos una idea.

Cuando lleguen los pedidos, ya verás que mejoran,

aunque sea un poquito, ¿eh? Mira, da igual.

Ve al almacén y coge las cuatro, las que te hagan mejor precio.

Si da igual, es que hace mucho que siento que no estoy tomando

las decisiones, que son más bien ellas

las que me toman a mí, pero por el cuello.

Oye,

yo no quiero cuestionarte en nada de lo que haces,

pero con todo esto de cambiar los proveedores,

los diseños, esto de ir siendo cada vez más y más rentables,

¿no crees que estás cambiando un pelín

la idea que tenías al principio para el taller? Digo.

Es que si no lo hago, vamos a cerrar en dos semanas.

Ya.

(RESOPLA)

No me mires así, ¿eh?

Mira, no sé qué habrías hecho tú, pero yo no puedo permitir

que todo el mundo que ha apostado por esto,

lo pierda todo.

Lo siento mucho.

¿Cómo está Mabalé?

Estoy seguro de que agradece su preocupación.

¿Me dejas la gubia?

¿Lo has visto?

No.

Fue usted, ¿verdad?

¿Fue usted quien dio el nombre de Mabalé

a la Guardia Colonial?

Sabe muy bien que Mabalé no tuvo nada que ver.

Y si fuera así, o supiera algo, lo habría dicho.

¿Por qué lo señalaste? Yo no he señalado a nadie.

He contestado a las preguntas de las autoridades.

Les dije lo que vi, que Mabalé entró en el almacén.

¿Y eso no es acusarlo? Creí que debía contarlo

para esclarecer los hechos, igual que tú confesaste

que hubo un ritual.

Los dos pensamos que contar la verdad

ayudaría a que esta saliera a la luz.

No puedes culparme de algo que tú también has hecho.

No se confunda. Jamás habría señalado a Mabalé.

Menos sabiendo que le espera la cárcel

o algo peor. ¡Que yo no lo sabía!

Mi padre me tendió una trampa,

me dijo que a nadie le sucedería nada.

Mabalé tenía razón.

En esta tierra, los blancos retuercen la verdad

a su antojo. Cuando un blanco se equivoca,

es un negro quien lo paga. Eso no tiene que ser así.

No.

La semana pasada,

esa noche que yo me quedé aquí sola trabajando,

apareció Mateo con sus hombres y no fue un encuentro agradable

como te puedes imaginar.

Siguen reclamándole dinero a mi padre.

No lo sé, quizás ellos tuvieron algo que ver

con el incendio, ¿no crees?

O...

O tal vez, el hombre que apareció muerto,

tuviera relación con Mateo. ¿Y no le has contado eso

a la Guardia Colonial? Es que...

¿A qué esperas para hacerlo? No puedo ir ante ellos

con simples conjeturas.

Aún no sé en qué anda metido mi padre,

pero creo que es grave y tengo que demostrarlo

antes de actuar.

Necesito que confíes en mí.

Sé tan bien como tú que Mabalé es inocente

y tengo que demostrarlo para sacarlo de la cárcel

antes de que sea juzgado. Mabalé ya ha sido juzgado.

Y si sale, será para ser enterrado.

Bernardo Maqueda, 53 años, comerciante de la colonia.

Especializado en artesanía pamue de cuero.

Hemos encontrado un vehículo mal estacionado

en una de las calles aledañas a la fábrica

y hemos cotejado los documentos y enseres hallados en él

con el hombre que ha aparecido en su almacén

y coinciden. Un trabajo eficiente.

Mi felicitación a usted y a sus hombres.

Ha sido una suerte que la identificación del cadáver

haya sido tan rápida.

Ya saben lo que dicen: cuando el tiempo pasa,

la verdad se escapa. ¿La verdad?

¿Es que no cree que haya sido Mabalé?

Hasta el momento, es el único sospechoso,

pero hay que demostrarlo y ver si fue un acto intencionado

o no.

-Pobre Marcela.

-¿Conocía al matrimonio Maqueda? -En varias ocasiones

hemos coincidido.

He parado por su puesto para cotillear el género.

De él solo conocía el nombre.

-¿Y usted, don Francisco, conocía o tenía alguna relación

con Bernardo Maqueda?

Es que no entiendo qué le ha podido pasar a Fernando.

Desde que lo conozco, jamás se había retrasado

en una entrega. -Bueno, siempre hay una primera vez

para todo. -Eso espero,

que no le haya pasado nada. -¿Qué le habría de pasar?

-Nada, pero es que tenía que ser justo hoy, que llevamos

una semana sin novedades. Me tocará quedarme hasta las tantas

seleccionando y colocando los libros.

-Ofuscarse con la hora no sirve de nada, doña Inés,

solo hará más angustiosa la espera.

Mientras tanto, le voy contar el sueño tan peculiar

que he tenido esta noche.

He soñado que conocía a la novia de Ángel.

Y era tan encantadora, que nos hacíamos íntimas amigas.

Doña Inés, es que lo peor no era eso,

era que no tenía cara.

¿Se puede imaginar algo más perturbador?

Me hacía amiga de alguien sin rostro.

Es que se me encoge el estómago de pensarlo,

de acordarme de ella... -No es para menos.

(SUSPIRA) Y si me permites un consejo,

te vendría muy bien empezar a pensar en otros hombres.

Desde luego, tendrías sueños más placenteros.

-Ya. Si yo intento pensar en otras cosas

y en otra gente, de verdad, pero a mí desde que Ángel

me habló de esa chica, pues se ha vuelto

un enigma para mí. Si es que me persigue en sueños

y todo, doña Inés.

Esto hace que todavía tenga más ganas de saber de ella,

quién es.

-Mira, le das demasiado poder a tus pensamientos, Alicia.

Tú estás por encima de ellos, o al menos, deberías.

Lo único que haces recreándote en todo esto

es hacerte más daño.

-Perdón. Perdón, es que...

en mi vida no pasa cosas interesantes

y tiendo a repetirme.

No, no, nunca me ha interesado de más

la artesanía indígena, pero ahora que lo comenta...

¿Me permite?

Puede que me suene su cara, pero será de verle

en el mercadillo dominical, nada más.

¿Y no cree que tenga alguna relación

con alguien de su familia o alguien cercano a usted?

Pues no, no lo creo. Como ya le he dicho,

la artesanía pamue no era muy del gusto de mi casa.

¿Y no le suena haber visto a Maqueda

en alguna ocasión en su fábrica o en sus alrededores?

No tenga prisa en contestar, don Francisco,

tómese el tiempo que necesite para hacer memoria.

La verdad es que nunca le vi por aquí.

Sinceramente, no sé qué hacía en mis dependencias.

Porque supongo que es lo que intenta averiguar, ¿no?

Saber por qué Maqueda se encontraba cerca de la fábrica

y si tenía algo que ver con el incendio.

Yo, si tuviera que explicarlo, apostaría a que era

un invitado más.

Verá,

los indígenas complementan sus ingresos

con la venta de artesanía, y este señor, como comercial,

me supongo que tendría una estrecha relación con ellos.

Y Maqueda seguramente era uno de sus compradores habituales.

Pues todo apunta a que así era.

Mi humilde opinión, claro.

Y el pobre hombre pagó su imprudencia

por mezclarse con indígenas.

A veces uno no se da cuenta de los límites

hasta que no los ha traspasado, y para entonces,

suele ser demasiado tarde, ¿verdad?

Pues con un testigo que sitúa a Mabalé

en el lugar de los hechos y...

justificada la presencia allí de la víctima,

casi podría darse por resuelta la investigación, así que...

Creo que no necesito robarle más tiempo.

Don Francisco, muchas gracias por su colaboración.

Faltaría más. Y soy yo quien le agradece

su diligencia.

Es una alegría poder volver a mis tareas

y cerrar este oscuro capítulo.

Adiós, teniente.

¿O no, Víctor? Sí, es una gran noticia

poder dejar atrás este terrible suceso.

Bueno...

(SUSPIRA)

Se me ocurre que no perdemos nada por saber qué le pasa a Fernando.

Buenas.

¿Me podría poner con una casa editorial

en Río Benito?

Exacto, esa es.

Muchas gracias.

¡Fernando!

(SUSPIRA)

Oye, ni siquiera estás de camino hacia aquí.

¿Cómo no me has avisado?

Discúlpame. Jamás había tenido un lapsus así.

No te preocupes, la semana que viene a esta hora

me viene estupendamente.

Muchas gracias, Fernando, y discúlpame de nuevo.

-¿Qué ha pasado? -Fernando no ha recibido

nuestro pedido semanal. -¿Cómo que no? Eso es imposible.

Si yo siempre lo apunto en la agenda.

No puede ser.

No realicé la llamada.

-Alicia, sé que no estás pasando por tu mejor momento,

pero ayer ya tuviste varios lapsus con varios clientes.

Ahora tendremos que esperar una semana para recibir

el pedido de Fernando. Tu labor se está viendo afectada

como para dejarlo pasar.

¿Por qué no te tomas unos días libres?

Aprovechas para desconectar, dar paseos, leer...

-No, no, no. No, doña Inés, por favor.

Por favor se lo pido.

Necesito el trabajo, necesito estar aquí.

Si me quedo en casa, me marchito. Le prometo, de verdad,

le prometo que es el último error que voy a cometer.

-Está bien. No te preocupes. Era solo una sugerencia, ¿vale?

Puedes seguir viniendo. -Lo siento. Gracias.

Déjate alguna para luego, ¿no? Que a media tarde te entra el mono

y te subes por las paredes.

-Y más ahora, que estoy con los nervios

por el tema de Ribe.

¿Cómo está él? ¿Está bien? ¿Está mal?

-Ahí anda.

-Ya, si me imagino. Estará con un bajón...

-Pero bueno, tía, remontará. Tú ya no puedes hacer más.

-Supongo. Pero hay una cosa que aún no te he contado.

He conocido a un chico. -¿En serio?

-Sí. Pero no he dejado a Ribe por ese chico,

sino que hablando con él, pues he recordado las cosas

que me gustaban y que las dejaba a un lado

por estar con Ribero.

¿Te lo presento?

Mira.

¿A que está buenísimo?

Se llama Dani, vive en Madrid y es fotógrafo.

Estoy segura de que te caerá genial.

Nos conocimos por redes, y desde entonces,

no hemos dejado de hablar ni un día.

Es como si nos conociéramos de toda la vida.

Es una persona especial.

Es un chico sensible,

inteligente,

sabe escuchar...

Y encima, se ríe de mis tonterías.

¿Qué te pasa? ¿Y esa sonrisa?

-Nada, tía, que me alegro por ti.

Pareces feliz.

-Es que estoy feliz.

A ver, me da un poco de pena lo de Ribe, pero...

tengo como algo dentro que me da muchísima fuerza

para superar eso y todo lo que venga adelante.

No sé, Mery, ahora me apetece arreglarme,

salir de fiesta, hacer planes...

Y además, es que son unas ganas, que hacía siglos que no sentía,

siglos.

Aunque hay una cosita que me choca un poco.

Pero bueno, es una tontería. ¿Nos vamos al taller?

-Bueno, tía, que es muy pronto.

Vamos a quedarnos un poco más, ¿no?

¿Qué es eso que te raya?

-A ver, es nada, pero...

me raya un poco...

¿Te puedes creer que aún no me ha mandado

ni un solo audio? Ni uno.

Y yo le he mandado millones. -Es que eso va

en la manera de comunicarse de cada uno.

Hay gente que no le van nada los audios.

Mira, a ti te encantan y yo los odio.

-Ya, Mery, pero no sé, me resulta un poco raro.

Además, los audios te ayudan a que te muestres un poco más,

y ahora todavía no sé ni cómo es su voz, no sé,

es como que hay una parte suya que desconozco.

Como que está ahí, pero está escondida.

-A lo mejor es por el tema de mostrarse,

que el chico todavía no se siente preparado.

Tal vez solo vais a velocidades diferentes.

-Pues puede ser.

Bueno,

¿nos vamos al taller?

Ahora sí que es la hora.

Ya, Mery, a mí también me da pereza,

pero nos tenemos que ir.

¿Vosotras qué? ¿Con cuatro chuches pensáis aguantar

lo que queda de jornada? -Si las jornadas de ahora

ya son inaguantables. Alguna alegría habrá que darse, ¿no?

-Pues también es verdad. Anda, dame un poco, hija.

Aunque para tragarme los muebles nuevos,

necesitaría algo más fuerte. Qué cosa más insulsa.

-Yo no los veo ni en la consulta de un dentista.

-Ni para eso valdrían. Si a algunos les pones

dos revistas encima y lo mismo se desmoronan.

¿Habéis visto la nueva madera? Dan pena.

-Oye, mamá, ¿sabes si habrá más cambios de estos?

Es que no sé qué hacer con la web. -Pues ni idea.

Yo estoy como vosotras, ¿eh? Temiéndome qué será lo siguiente.

-Yo apuesto a que lo siguiente será traernos el papel higiénico

de casa. -O robarle los palillos a Tirso,

así abaratamos materiales. -O tirar de becarios.

Luego le diré a Mario que prepare el currículo.

-Mario... ¿Te imaginas? Oye, ¿qué hacéis de cachondeo,

con la que tenemos encima? Bueno, reponer fuerzas un poco,

que falta nos hace con el tute que llevamos.

-Y quitarnos el estrés, si no, se hace bola y se atasca.

Bueno, os lo quitáis en casa; además, los 15 minutos de descanso

ya han pasado. ¿15?

-¿15? ¿No eran 30?

Pues ya no.

A partir de ahora, vamos a hacer solo,

y sintiéndolo mucho, el descanso que corresponde por ley

que son 15 minutos y vamos a respetar el horario

a rajatabla, ¿entendido?

Vale. Pues venga, vamos,

que se nos echa el tiempo encima.

A ver si cuando echemos horas extras,

lo hacemos también como corresponde por ley.

(SUSPIRA)

(Campanas)

Eh. -Eh.

-Ponme algo. No sé, lo que sea, pero que esté rico

y que reconforte y que haga sentir que todos los esfuerzos, disgustos

y decepciones acabarán mereciendo la pena.

-Y supongo que querrás que no engorde.

-No. ¿Sabes qué? Que si engorda, mejor. Bah.

-Pues mira,

huevos con chistorra

recién hechos.

Iba a ser mi cena, pero tú los necesitas más que yo.

-Que Dios te lo pague con muchas reseñas positivas.

-Este malestar que traes,

¿por qué es, por...

por Julia? ¿Sigue con el cambio de rumbo

que quiere darle al taller?

-Te prometo que no sé qué aire le ha pegado, ¿eh?

A ver,

es verdad que, ahora mismo, las cuentas no salen,

y eso es grave,

pero de ahí a tirar por tierra todo por lo que tanto ha luchado...

La producción local, la calidad de las piezas,

el diseño cuidado, la autenticidad... Todo, todo.

Todo se lo ha cargado de un plumazo.

¿Tienes pan? -Sí.

Bueno, supongo que a ella tampoco le estará haciendo

mucha gracia esto. -No, no digo que lo haga con gusto,

pero es que tendrías que oírla, ¿eh?

Si hasta parece que está hablando en otro idioma.

Que si márgenes, productividad, objetivos...

A veces, me parece que estoy escuchando

a su madre.

-No sé,

todo sea porque salgáis de este bache

y podáis conservar los trabajos, ¿no? Que eso es lo que importa.

(ELENA ASIENTE)

-Ninguno queremos quedarnos sin trabajo,

pero es que hay aros por los que yo no estoy dispuesta a pasar, Tirso,

y ahora, Julia me está obligando a hacerlo.

Solo le importa la rentabilidad.

O sea, la mayor cantidad al menor precio posible,

a costa de lo que sea.

Y cuando uno llega a este punto, malo.

-Elena,

antes que nada, sois amigas,

y bueno, cuando a un amigo se le va el norte,

como parece que le está pasando a Julia,

lo suyo es que se lo diga, ¿no?

-Eso es lo que más me duele, que ahora solo veo

a una jefa autoritaria a la que no se le puede decir nada.

-Yo qué sé...

Mírale en la nuca, a lo mejor le han puesto un microchip

para que sea una jefa autoritaria implacable.

-Yo qué sé.

Si tienes razón.

A lo mejor esto solo es un bache.

Habrá que ver qué pasa después, ¿no?

Puede que las aguas vuelvan a su cauce

o que salvemos nuestros trabajos, pero yo me quede sin mi amiga.

O que pierda las dos cosas.

(Puerta)

Sí, adelante.

¿Puedo pasar? Hola, Víctor.

¿En qué puedo ayudarte? Es algo que te quería comentar,

y ahora que no estás rodeado de gente, me parecía buen momento.

Sí. Están siendo días muy ajetreados.

Demasiadas consultas que responder. Ya veo.

Prometo que no te robaré más de unos minutos.

Bueno, está bien. Siéntate. Te lo agradezco.

Te aseguro que seré directo y así podrás volver a tus tareas

cuanto antes.

Le he estado dando vueltas a algo que le has comentado antes

al teniente.

Pensaba que tu consulta era sobre el trabajo en la fábrica.

En partes, sí. Es...

Francisco, me cuesta mucho entender que...

Bernardo haya sido un simple invitado

en una fiesta indígena, por mucha relación

que tengan que ver los pamue con su trabajo.

Pues no sé en qué puedo ayudarte. Sé lo mismo que tú al respecto.

Francisco, que...

cuesta entender que hayan invitado a un blanco

a una fiesta indígena, y más aún, en la fábrica de su patrón.

Bueno, te recuerdo que Carmen también estaba invitada.

Exacto, y ella me aseguró que no había ningún blanco más.

¿Tú sabes cuántas personas había en esa fiesta?

Porque yo no lo sé y dudo que Carmen lo sepa.

Verás, yo nunca he estado en un acto así,

pero imagino que no se anuncia la llegada de cada invitado

como si fuera una recepción real.

Pero ya veo que sigues dándole vueltas.

Es que, Francisco...

Y espero que no malinterprete mis palabras.

Le has asegurado al teniente que no conocías

a Bernardo Maqueda, pero...

yo os he visto juntos en varias ocasiones,

tanto dentro como fuera de la fábrica.

Me temo que te confundes de persona, y es normal,

acabas de llegar y aún no le pones cara y nombre

a toda esa gente que me rodea: socios, proveedores...

Pero no te preocupes, que la próxima vez

que reciba una visita, haremos las debidas presentaciones.

Francisco, estoy seguro de que era él.

¿Estás insinuando algo?

Porque antes me has prometido que ibas a ser directo,

así que di lo que tengas que decir o déjame que siga atendiendo

la infinidad de asuntos que merecen mi atención.

No sé si lo recuerdas, pero soy el máximo responsable

de esta fábrica,

y como principal damnificado de este incendio,

he cerrado el asunto,

y mi veredicto coincide con la investigación que ha hecho

la Guardia Colonial. ¿Investigación que se basa

en tu propio criterio? Así es.

Así que o sigues dándole vueltas a eso que te bulle en la cabeza

o arrimas el hombro para sacar esta fábrica adelante

con la lealtad que se te supone.

De acuerdo. No se me ocurre mejor idea en la que emplear

mis energías.

Muy bien.

No sabes lo frustrante que es que haya un hecatombe en tu casa

y no poder hacer nada.

Ver a todos alarmados corriendo de un lado al otro

con una tensión insoportable y que venga tu madre

con una sonrisa en la cara y te diga:

"No sucede nada, Angelito", como si fuera un niño asustadizo

e inútil. -No digas eso.

Ella, a su manera, solo intenta protegerte.

-Me hubiese gustado echar un cable, ayudar en lo que fuese necesario,

en limpiar o en cualquier cosa. -Cualquiera vale para limpiar

o retirar los escombros, pero lo que tú haces con tu tiempo,

tu formación, es muy valioso. -Inés, no todos los días

se incendia la serrería.

Me hubiese gustado arrimar el hombro,

hacerme partícipe por una vez.

No sé el afán que tiene mi madre de no dejarme acercar

a nada relacionado con la fábrica. -¿Y no ves algo de bueno en ello?

Hay muchos jóvenes que se ven obligados a continuar

con el negocio familiar, les guste o no,

pero tú has podido elegir. -A veces dudo

de que haya podido elegir algo alguna vez.

-Patricia tendrá sus defectos, pero siempre te ha puesto a ti

y a tu formación por delante de todo.

-Sé lo que quiere mi madre, pero ¿lo que quiero yo?

¿Y si quiero anteponer a mi familia a los estudios por una vez,

qué problema hay?

-Tienes razón, y estoy segura de que ellos lo verían

de la misma manera, pero se han visto tan sobrepasados

con la situación, que no han sabido valorarte

como mereces. -Pero ¿de qué me sirve llegar

a un gran cargo importante o a ser un diplomático

si ni siquiera soy importante para mi familia?

Ha llegado un punto en el que ha perdido

el sentido seguir estudiando.

-No te preocupes.

Estudiar requiere de una paz que ahora mismo

no tienes en tu casa.

-Hace mucho que allí no existe nada de eso.

-No sé.

No sé qué más decir o hacer para animarte.

Siento interrumpiros.

Sé lo que pensáis de mí,

pero estoy intentando comprobar cómo se originó el incendio

y me ayudaría mucho saber si alguno de vosotros vio

o escuchó algo raro durante el ritual.

Podéis confiar en mí, yo también estuve aquí esa noche,

y si estoy haciendo todo esto, es por Mabalé,

porque sé tan bien como vosotros que él es inocente.

¿Alguno de vosotros estuvo en el almacén

antes del incendio?

¿Y...

sabéis de alguien que sí lo hiciera?

Por favor, es muy importante que hable con él.

Puede tener alguna clave que nos ayude a liberar a Mabalé.

Podéis estar tranquilos, de verdad,

porque no desvelaré su nombre si él no quiere.

Y tampoco os tiene que preocupar la Guardia Colonial.

Lo que me digáis, quedará entre nosotros.

Solo quiero saber la verdad.

Creo que Mabalé es inocente

y, descubrirla, es la única manera de sacarlo de esa celda.

Bueno, seguid con vuestras tareas y muchas gracias por la ayuda.

Señorita,

le...

he traído algo para comer.

Muchas gracias, Enoa, pero no hacía falta

que lo trajeras. Sabes que lo puedes dejar

en la oficina. Y también quería saber cómo está.

Pues no lo sé.

Y no creo que lo sepa hasta que averigüe

cómo se originó todo esto del incendio.

Pues entonces no la molesto más.

Espera.

¿No hay nada más que quieras decirme?

Perdóname. Eh...

Soy yo la que debería preguntarte a ti cómo estás.

Por un momento he olvidado lo unida que estás a Mabalé

y lo preocupada que debes estar.

Quiero que sepas que puedes confiar en mí

y que puedes contar conmigo para lo que necesites.

Señorita, yo...

Se dice que Mabalé está en la cárcel

porque usted lo señaló y yo les digo a todos

que eso no es posible porque yo la conozco

y sé que tiene buen corazón.

Y también hay quien la vio salvando a Mabalé de las llamas

y...

estoy muy confundida.

Creo que usted no será capaz de acusar a Mabalé, ¿verdad?

Enoa, muchas...

muchas gracias por tu sinceridad.

Yo nunca quise culpar a Mabalé

y por eso estoy intentando averiguar

todo lo que sucedió y también si hay un culpable,

para que pueda ocupar en la cárcel el lugar de Mabalé.

¿Y cree que lo conseguirá?

Creo que Mabalé está en la cárcel siendo inocente

y que yo puedo encontrar la clave que lo libere.

Solo estoy haciendo lo que cualquier persona

haría en mi lugar.

Señorita,

debo de rogarle algo.

Por favor, tenga mucho cuidado.

¿Y si volviese a trabajar con Ventura?

¿Te importaría?

-¿Otra vez?

-Sí. Puede que te parezca extraño, pero echo en falta ser su aprendiz.

-¿Y es un pronto o una decisión meditada?

-Una semana de su trabajo es el equivalente

a años de estudios teóricos.

Sus... Sus negocios es un reto para cualquiera.

Además, me siento motivado e ilusionado trabajando con él.

-Te entiendo,

pero creo que puedes aspirar a labrarte un futuro por tu cuenta.

¿No prefieres algo más inexplorado en un ambiente más libre?

-Inés, estoy deseoso de esos retos, pero creo que al irme como me fui

de la casa de Ventura, no aprendí todo lo que pude aprender; además,

sabes perfectamente que Ventura tiene unos recursos

que no cualquiera tiene.

-Temo la posición en la que quedemos nosotros.

-¿Nosotros?

No tienes que temer nada, nos seguiremos viendo

como nos veíamos antes. -Pero antes no contábamos

con las sospechas de Ventura. -Eso es agua pasada.

-No, no lo conoces bien si piensas que se le ha olvidado.

Y a mí tampoco se me ha olvidado.

Esta mañana lo he pasado fatal en la librería.

Por un descuido mío, se ha retrasado un proveedor,

y por un momento, temí... -Temiste que hubiera corrido

la misma suerte que Miguel, el hombre de Bata

que mandó a apalear tu marido.

-Tenemos que ser extremadamente cuidadosos.

-Ya.

Quizás tengas razón y sea mejor dejar todo como está.

Al fin y al cabo, Ventura no es el único empresario

de toda la colonia.

-Sé que tu decisión de dejar el despacho de Ventura

tuvo mucho que ver conmigo

y con el dolor que te producía el verme,

así que si tu decisión es volver con él...

-Inés, no.

-Si tu decisión es volver con él, yo misma te ayudaré.

Pero, por favor, piénsalo muy bien

antes de tomar la decisión.

¿Julia?

Eh... ¡Sergio, pasa!

He pensado que necesitarías recargar pilas,

y como una de las pocas cosas que echas de menos

del centro de Madrid es la comida japonesa...

¡Sushi!

Madre mía, eres un sol. No te tuviste que molestar.

Es tardísimo.

¿Todo esto es para mí? Hombre.

¿Crees que se me ha olvidado que, cuando estás liada,

juntas la comida con la merienda y con la cena?

No sé si preguntarte qué tal va el taller.

Pues si preguntaras, te tendría que decir que fatal,

que estoy tomando un montón de decisiones

que en realidad no quiero tomar,

que he tenido que bajar la calidad a mínimos

para seguir produciendo más,

que los nuevos diseños que estoy haciendo son muy anodinos

y que he tenido que renunciar a las materias primas locales

para bajar costes, ¿sabes?

Entonces será mejor que te pregunte cómo lo estás llevando.

Pues teniendo en cuenta que me estoy convirtiendo

en mi archienemiga, ni tan mal.

Es mi equipo el que está frito.

Eso sí que me preocupa, ¿eh?

Si he podido llegar hasta aquí, es porque he podido superar

los obstáculos con mi gente, con Elena,

¿y ahora qué?

¿Qué voy a hacer, si no tengo a nadie,

ni siquiera a mi única amiga? Pues salir adelante, como siempre.

Estoy seguro. No sé

si este es peor bache de todos por los que he pasado,

pero lo que sí que sé es que es en el que me siento más sola,

más...

perdida.

Y ni siquiera me vale saber que mis medidas

parece que están funcionado, ¿eh? Porque hoy me han llamado

dos grandes almacenes, dos, para incluir en su catálogo

todos los muebles, pero yo no he sabido si alegrarme

o ponerme a llorar directamente.

Igual eso es una señal.

A lo mejor es una llamada para replantearte las cosas.

Preguntarte si tiene sentido salvar un taller que simboliza

todo lo que rechazabas cuando decidiste abrirlo.

Sergio, tú no, por favor. Perdona, lo siento.

No era mi intención.

Te prometo que no vuelvo a opinar, pero con una condición:

no vuelvas a decir que te sientes sola,

porque a una persona que está sola no la sorprenden

con su cena favorita a las tantas de la noche.

Y ahora ya te dejo en paz.

Pero para que descanses, ¿eh? No para que sigas trabajando.

¿Te puedes quedar?

Sí, claro.

A dormir.

Te necesito. Pero como amigos.

Bueno, esto ya está.

Esto es una prueba de grabación para ver

si esta milagrosa aplicación puede hacer que mi voz suene

un poco más grave.

A quien haya desarrollado esta aplicación,

por favor, espero que funcione.

(VOZ GRAVE) "Esto es una prueba de grabación

para ver si esta milagrosa aplicación

puede hacer que mi voz suene un poco más grave".

"A quien haya desarrollado esta aplicación, por favor,

espero que funcione".

-Dani, ¿estás ahí?

-Hola, guapa. Aquí estoy.

"Hola, guapa, aquí estoy".

-¡Dani, por fin escucho tu voz!

¡Ay! Es...

Es tal como me la había imaginado.

Aunque bueno, igual tienes algún problema

con la cobertura o algo, porque se escucha un poco raro,

como metálico.

-Ya. Es que se me cayó el móvil hace tiempo

y se quedó el micro un poco mal.

Por eso no lo uso mucho.

-Bueno, pues ni tan mal.

¿Y cómo estás? Cuéntame cosas.

Ahora que me mandas audios, quiero hacerme un poco a tu voz.

"Bueno, pues ni tan mal".

"¿Y cómo estás? Cuéntame cosas".

"Ahora que me mandas audios, quiero hacerme un poco a tu voz".

-Pues estoy superbién, estoy superbién.

¿Sabes esa sensación de conseguir algo y darte cuenta

de que es lo que llevabas queriendo mucho tiempo? Pues justo eso.

Es como si me hubiesen soltado en un campo enorme

y pudiera correr en todas las direcciones.

-Es...

Es tan bonito y tan precioso lo que dices...

"Es tan bonito y tan precioso lo que dices...".

Aquí podremos hablar tranquilos. ¿Qué pasa?

Los gritos alertando del fuego comenzaron un instante después

de que Mabalé se dirigiera al almacén.

Es imposible que el fuego se propague tan rápido

en tan poco tiempo. Según lo que cuentas,

lo ocurrido hace difícil saber qué pasó.

Es que yo vi a Mabalé entrar en el almacén

y no tenía ninguna antorcha. Es...

Es el testimonio de una persona acusada de provocar un incendio.

Normal que no se sostenga. A no ser que sea inocente

y que su testimonio sea la pura verdad.

¿Supongo que para demostrarlo? Mira, no voy a dejar

que un hombre inocente sea condenado,

así que he empezado a buscar las piezas del rompecabezas.

Creo que he dado con la primera.

Este trozo de madera estaba en el almacén.

¡No es con los ojos con lo que tienes que buscar!

¿No te huele a nada?

Gasolina.

Es prueba de que el incendio no fue originado por una antorcha

ni mucho menos un descuido como dice la Guardia Colonial.

Fue intencionado.

El problema es que no consigo encajar

la otra pieza, el cuerpo hallado entre los escombros.

Mi intuición me dice que él es el principal sospechoso,

pero no tengo forma de demostrarlo.

Y lo tengo que hacer cuanto antes o Mabalé pagará injustamente

con su vida. Carmen, seguro que lo consigues.

Seguro que demuestras su inocencia.

Hasta hace nada me estabas diciendo que el culpable era Mabalé.

Porque sé que si se trata de salvar a un pamue,

te dan la mano y coges el brazo, y...

no quería alimentar tus expectativas en vano.

¿Por qué lo haces ahora?

Carmen, yo en ningún momento me he creído la versión oficial.

Mira, no sé si te lo quiero contar, porque seguro que lo lamento,

pero... ¿El qué?

Dime lo que sea. Sin miedo.

Ahora somos amigos y no tiene sentido

ni es necesario que haya secretos entre nosotros.

Carmen, tu padre oculta algo y creo que es la última pieza

que te falta del rompecabezas.

¿Mi padre?

¿Por qué? Han dicho el nombre de la víctima:

Bernardo Maqueda.

Tu padre ha negado conocerle, pero es mentira.

Les he visto conversar en varias ocasiones,

tanto fuera como dentro de la fábrica.

Estoy convencido de ello.

Pero ¿por qué iba a ocultar algo así?

Kiros y yo contamos todo cuanto sabíamos

para poder llegar al fondo del asunto...

¿Crees que la muerte de Bernardo Maqueda

no ha sido un accidente?

Lo que no entiendo es por qué ahora,

cuando más te necesita, le das la espalda.

-Es que Julia piensa que está luchando,

pero lo que está haciendo es bajar los brazos.

Con ese gesto, tira por tierra el esfuerzo de todo su equipo.

Esta madera estaba en la fábrica, en una de las salas que,

afortunadamente, no ha sido pasto de las llamas.

Tiene...

un fuerte olor a gasolina. Alguien tuvo que colocarla

de alguna manera para que el incendio se propagara.

¿Qué más dará lo que yo piense del mueble?

Has decidido que esto es lo que vamos a vender

a partir de ahora y así será. Justo porque los vamos a vender,

tendremos que sacarle las ventajas. ¿Y si no le encontramos ninguna?

Estas evidencias ponen el nombre de Francisco

sobre la mesa. ¿Podría usted señalar a su padre

por salvar a ese capataz?

Me da la impresión que me estás evitando.

Es por lo del otro día. ¿Qué día?

No.

Este incendio puede ser una oportunidad,

siempre y cuando el seguro cubra todos los desperfectos.

-Esta es la póliza que tenemos contratada

para que cubra los daños de incendios.

Ahora hay que leerse toda esta letra pequeña muy bien.

¿Qué está pasando aquí?

A mí me da un poco de pena. -Es que se ha vuelto

un poco imbécil, la verdad.

¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Bajar la cabeza?

Exacto. Y acatar mis órdenes. Eso será

si son órdenes sensatas y justas.

¿Cómo has dicho?

Además, sabemos que Ángel no es un muchacho

que vaya detrás de las faldas,

o al menos, es lo que quiere aparentar.

-¿A qué te refieres? -Le he estado siguiendo estos días.

Julia, si nadie te apoya, como dices,

y todo el mundo te dice lo mismo, pues a lo mejor, yo qué sé,

pues tendrías que escuchar un poco. A lo mejor, algo de razón tenemos.

Bueno, o a lo mejor os habéis aliado todos

y es un complot contra mí.

No, no he conocido a nadie. -Mery, dímelo, ¿eh?

Que ya sabes que puedo llegar a ser muy pesada.

-Soy...

Yo soy...

Es más bien lo que yo no puedo controlar

lo que me enerva. ¿A qué te refieres?

Me refiero a tu hija.

Siempre Carmen, ¿no? Tú conoces a tu hija perfectamente.

Sabes que no va a detenerse.