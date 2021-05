Hace tiempo que los camiones de su padre

transportan mucho más que madera.

Nosotros éramos los encargados de hacer el trabajo sucio.

¿De qué trabajo sucio me estás hablando?

No soy yo quien debe darle explicaciones.

Nuestro silencio tiene un precio.

O paga o todo el mundo va a saber quién es su padre realmente.

La señorita Carmen me dijo que quería ir a la fábrica

a por unos informes. ¿La has dejado sola?

Pero ¿yo a ti para qué te pago?

Aquí lo que pasa es lo que pasa.

¿Y qué es lo que pasa, si puede saberse?

Que Tirso y tú os gustáis, eso pasa.

Solo necesitas tiempo para darte cuenta

de que Ángel no es el único hombre sobre la faz de la Tierra.

Encontrarás a otro. -No,

no voy a encontrar a otro, doña Inés, porque el amor

no está hecho para mí.

Creo que estoy empezando a sentir cosas por Dani.

Pues entonces tienes que ser consecuente,

porque lo que yo veo en tu móvil es un fondo de pantalla con Ribero.

Voy a darte una oportunidad, solo una,

de que vuelvas a recuperar mi confianza.

Gracias, señor. No seguirás al cuidado de mi hija.

Designaré a otro hombre.

No sé, tengo la sensación de que...

de que ha conocido a otro.

-¿Qué dices, tío? Pero ¿cómo va a conocer a otro?

Si no hay quien os separe.

Quiero que me quites la vigilancia.

Estoy cansada de tener siempre a alguien detrás de mí.

Lo único que consigue es alterarme y crearme inseguridades.

Está bien. Si es lo que deseas, así lo haré.

No paro de pensar en tus conversaciones,

en las canciones que me envías y...

y cómo me das los buenos días, las buenas noches...

No sé, Dani, haces que mis días sean mejores

y que esté sonriendo todo el rato.

¿Todo marcha bien en la fábrica, en...?

Sí, claro. ¿Por qué lo dices? No,

por nada.

(LEE) "'Las aventuras de Mía Yaco'".

Si es que yo sabía que me sonaba de algo, lo sabía,

pero no sabía de qué.

Y es que lo había visto entre las cosas de Carmen y Carlos.

¿Quién usaría como pseudónimo el nombre

de un personaje literario?

Pues yo creo que sé quién puede ser.

(CARRASPEA)

Pero ¿qué haces?

¿Te dice algo el nombre de Mía Yaco?

Pues así, en principio... Así, en principio,

ni te suena, ¿no? ¿Y por qué tenía que sonarme?

Porque Mía Yaco eres tú, Mario.

No sé de qué me hablas.

El pedido de los muebles me lo han hecho con ese nombre.

Yo sabía que me sonaba de algo, ¿eh?

Pero no sabía exactamente de qué, hasta que de repente, me acordé.

¡Uy! ¡Ten cuidado, mujer!

Que estoy aquí, que vienes con la quinta puesta.

Lo siento, Mario, tienes razón.

¿Podemos empezar ya?

Yo te he visto con esa novela bajo el brazo y Elena también.

Eres la única persona del pueblo que puede conocerlas.

Pero ¿qué dices? Son novelas muy populares.

¿Quién no ha oído hablar de ellas? ¿Tú mismo hace un segundo

que me has dicho que ni te sonaban? Porque no sabía

adónde querías llevarme, pero claro que la conozco.

Ah, que ahora sí que las conoces, ¿no?

Yo y cualquiera a quien le preguntes.

Esa escritora ha vendido millones de libros.

Vale.

¿Alguno de vosotros conoce las novelas de Mía Yaco?

De Graciela Solano. Mía Yaco es el personaje.

Vale. De Graciela Solano.

¿Alguien ha leído algo de ella en algún momento?

¿No?

Ni uno.

Tengo un amigo en Madrid que puede rastrear la transferencia

y decirme exactamente quién la ha hecho.

Eso sería ilegal. Sí.

Está bien. Yo encargué los muebles. ¿Contenta?

Lo sabía. ¿O es que ahora encargar muebles

viene como delito en el Código Penal?

¿Por qué lo hiciste? ¿Eso qué más da?

Tú haces muebles y yo los compro. ¿Dónde está el problema?

El problema está en que no entiendo nada, Mario.

Todos tenemos limitaciones. Vamos a ver, tú has estado

en contra de mí desde que he llegado a este pueblo.

Has hecho todas las cosas habidas y por haber

para que no abriera el taller. Te recuerdo que yo te alquilé

el taller, aunque no tenía porqué. Cuando te viste

entre la espada y la pared, como ahora.

El caso es que te lo alquilé. A regañadientes, sí,

pero me lo alquilaste, es verdad. Pues ya está.

No, no está. De ahí a ser un buen samaritano

hay un trecho.

Quiero saber por qué hiciste el pedido.

Por favor, dejemos de hablar de esto.

Te lo pido por favor. No, no vamos a dejarlo.

No entiendo nada y quiero que me lo expliques.

(Sintonía de "Dos vidas")

No sé cómo he podido vivir todo este tiempo sin ti.

-Bueno, encontraste el modo.

-A duras penas.

-¿Tan mal estabas?

-El dolor era tan insoportable, que solo buscaba una manera

de amortiguarlo.

Durante semanas, estuve viviendo día y noche

hasta perder la conciencia.

-Eso es horrible.

-Ya no importa.

-No supe que habías llegado a ese extremo.

-Cuando te fuiste, todo se desmoronó.

Dejó de tener sentido los estudios, el trabajo...

Hasta el mismo hecho de comer dejó de ser necesario.

Lo siento. Mejor hablemos de otra cosa.

-No. Quiero que continúes.

-No quiero hacerte más daño.

-Todavía no me has reprochado nada,

ni siquiera me has dejado darte explicaciones.

-No las necesito. -Pero yo quiero dártelas.

-No, está bien así.

-Por favor, déjame que quite esta culpa.

Te lo ruego.

-Vale.

¿Carmen?

¿Qué haces tan solita? ¿Dónde te has dejado al vigilante?

Eso se acabó. No me lo puedo creer.

Sí. Por fin he convencido a mi padre

de que no necesito más sombra que la mía.

¡Ay, qué alivio, niña! Ni te lo imaginas.

¿Y el caso de los transportistas? ¿No te da miedo

que puedan volver a abordarte? No, Linda, porque mi padre

ya lo ha solucionado todo, así que no tiene sentido

seguir yendo con un guardián a todas partes.

Pues qué bien, porque así podremos chismorrear

sin cortapisas.

Y hablando de chismorrear, ¿qué me cuentas de Ángel?

Nada. ¿Nada?

Bueno, ¿tú cómo lo has visto estos últimos días?

Hasta donde yo sé, está bien. Carmen, por favor,

que vivís bajo el mismo techo. Bueno, ¿qué pasa?

¿Por qué me preguntas tanto de Ángel?

Entonces tú de las últimas noticias no sabes nada, ¿verdad?

Es que ya te tengo a ti para esos menesteres,

así que cuéntame qué ha sucedido con Ángel.

Pues que Ángel Godoy, el mismísimo Ángel Godoy

que todas las madres ponen de ejemplo,

que ha dejado plantada a Alicia, la nuera ideal.

¿En serio? Como lo oyes.

Y eso que la relación ya estaba más que confirmada.

Vamos, y no era yo la única que había escuchado

campanas de boda. Es que tú has invertido

mucha imaginación en todo este asunto, ¿eh?

Nada que sus muestras de cariño en público no dejaran ver.

Así que nada, el joven Ángel ya ha dado la campanada.

Ay, pobre... ¿Pobre?

Que tú tendrás mucho vínculo con Ángel,

pero que ha sido él quien ha dejado la relación.

Qué tonta eres. Que digo Alicia. Que pobre Alicia.

Sí, pobre Alicia. Y otra cosa te voy a decir.

Que nadie se explica qué ha pasado. Con lo buena pareja que hacían...

Siento haberte hecho sentir así.

No sabes cuánto lo he sentido.

Cuando te dije que no te quería, sentí el mayor dolor

que haya sentido nunca.

Pero no fue por miedo.

Lo tenía, tenía mucho miedo.

Estaba dispuesta a soportar la sombra constante de Ventura

aun sabiendo que iba a hacer todo lo posible por encontrarnos

y vengarse. -¿Entonces?

No lo entiendo. -Porque no tienes hijos.

Una madre puede sobreponerse a todo,

excepto a la desdicha de un hijo.

-¿Fue por Víctor?

-Para los demás, Víctor es el...

vividor despreocupado, sin escrúpulos.

Y lo es. Ojalá no lo fuese. Sé que se merece la fama que tiene.

Pero antes de todo, es mi hijo.

Y ese día, el día que...

estaba dispuesta a dejarlo todo y a huir contigo,

él quiso que habláramos.

Y estaba mal.

Muy mal.

Tan desvalido debajo de su máscara, que...

vi que marcharme era quitarle la única posibilidad

de ser feliz, su única esperanza.

Y no pude.

Preferí abandonarte y mentirte antes de dejar de ser

la madre de mi hijo.

-Ya está.

-No fue un acto de egoísmo, Ángel, fue un sacrificio.

El más duro de mi vida.

-Y sin embargo, ahora, estamos aquí juntos.

Estás conmigo.

-Solo cuando te perdí, me di cuenta

que había apartado de mí lo único que me sostenía.

-Amor mío, no llores más.

Nunca más nos vamos a volver a separar.

-Nunca más.

Pues se les veía muy bien juntos, la verdad.

Sí. Quizás demasiado. ¿No habrá sido eso?

¿Es que para ti demasiado bien es algo malo?

No te quepa la menor duda.

Y si no es malo, al menos es sospechoso.

Mira, tienes cada cosa, Linda...

Tú tómatelo a chacota si quieres, pero a mí no me extrañaría

que la relación se acabara por lo perfecta que era.

¿Sabes que cada día me sorprendes más?

Ya. Y a mí el amor.

Qué difícil es, ¿no te parece?

No.

Qué te gusta llevar la contraria... No, Linda, que te hablo en serio.

Lo pienso de verdad.

O sea, ¿que para ti el amor es fácil?

Yo siento que el amor es lo más fácil del mundo.

Lo que lo dificulta es lo de fuera:

la moral de los demás, las reglas, la sociedad...

Tú estás más verde que los membrillos de Fernando,

no sé si te has dado cuenta. Mira, Linda,

el amor no es difícil en sí, te pongas como te pongas.

Carmen, tú no me querrás decir algo, ¿no?

Que soy yo muy de interpretar.

-Señoritas, ¿puedo unirme a la conversación?

-No podrías haber llegado en mejor momento

porque me voy y así Carmen no se queda sola.

¿Y quién te dice que no quiera quedarme sola?

Un sexto sentido que tengo yo desde chiquitita.

Nada, aprovecha la ocasión, que ahora le ha dado por decir

que el amor es fácil.

¿A ti te parece fácil el amor?

-Cada uno cuenta la guerra según le va en ella.

-O sea, que sí, porque con esa fama de Casanova...

-O sea, que no, Linda.

Ya sabes que algunos llevan la fama

y ortos cardan la lana. -Ay, ¿qué me vas a contar a mí,

que no me quito de encima el sambenito de corre, ve y dile?

Bueno. Adiós, pareja.

-Me preocupó mucho lo que te podría haber pasado

en la fábrica.

Bueno, ya viste que no me pasó nada.

Escucha, Carmen. Entiendo que no quieras verme

ni en pintura, y no te lo reprocho.

Esta semana me he cubierto de gloria.

Tú mismo te lo dices todo. Pero quiero que sepas que lo siento

y que espero que, a pesar de mis tropiezos,

puedas ver en mí a un amigo.

El mundo es muy aburrido sin una Carmen Villanueva

en tu vida. Me alegro.

Yo también he echado de menos el salero

de Víctor Vélez de Guevara.

¿Te gusta mi chispa?

Desconocía esa noticia. No, no lo desconocías, no.

Tengo que irme. -No te vayas todavía.

-No puedo quedarme más tiempo.

Le he dicho a Alicia que iba a despachar

unos asuntos al banco.

Y debería haber vuelto. -Dile que...

que has tenido una reunión que se ha alargado más de lo común.

-Claro. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes?

¿Y por algún motivo en concreto?

-Problemas con las condiciones del préstamo.

-¿Qué préstamos? -No sé, eso lo sabes tú,

eres la que ha ido al banco.

(Disparo)

Tranquila.

(Disparo)

(Disparos continuados)

-Francisco y Ventura salían hoy de caza

con los Sáenz de Albiñán.

Tienen que ser ellos.

(Disparos continuados)

(VOZ MASCULINA) "¡Vamos! Ha huido por aquí".

Si nos hubiesen descubierto, mi cabeza sería un trofeo más

para Ventura.

Esperemos un poco a que se vaya. -Vale.

No me sueltes hasta entonces.

Kiros, he traído agua fresca.

Será mejor que vayas antes de que se acabe.

Señores,

en cuanto acabe la jornada, los más veteranos

nos vamos a quedar para prepararlo todo

para la celebración. ¿Habéis oído?

-Igual que siempre, ¿no? -No exactamente.

El patrón últimamente está un poco alterado.

No hay que dar motivos para la sospecha, ¿me oís?

Es importante que nadie se descuide.

Pero ¡alegrad esas caras!

En cuanto se vaya el patrón, empieza nuestra celebración.

-¿En qué más podemos ayudar?

-Iré pasando por los puestos de cada uno

para deciros qué tenéis que traer.

¿Vale?

Ven.

¿Qué hacéis parados?

Eh...

Se había caído agua de la cuba.

Los hombres llevaban dos horas sin beber.

Cuando vuelva a pasar por aquí, os quiero a todos

sudando el jornal que os pago. ¿Ha quedado claro?

Sí, señor.

Ah, y una cosa.

Cuando haya que beber, de uno en uno.

No creo que os entre la sed a todos a la vez.

Ya habéis oído al patrón.

¡A trabajar todos!

Kiros, ven.

Me alegra mucho saber que al final has decidido venir.

-El Metein es mi ritual favorito. No me lo perdería por nada.

-Va a ser una gran noche.

Todos la esperan con ganas después de unos últimos tiempos

tan difíciles.

Los nuestros tenemos que estar unidos.

¿Recuerdas? -Recuerdo.

-Pues ahora no le demos más motivos al jefe para sospechar.

A trabajar, hermano.

A ver, explícame cómo es que la persona

que menos me traga del pueblo, ahora, de repente,

es mi ángel de la guarda. Yo no diría tanto.

Hombre, Mario, te has gastado un dineral en muebles.

Yo diría tanto y mucho más.

Por favor, dime la razón. Las personas

no somos tan predecibles como los animales.

Cambiamos de opinión,

enmendamos nuestros errores.

Esto no tendrá nada que ver con mi abuela, ¿no?

Carmen y yo éramos buenos amigos.

¿Cómo de buenos?

Pues hasta el punto de que solo yo conocía algunas cosas de ella.

¿Qué cosas?

Pues que estuvo viviendo unos años en África

y allí le ocurrió algo terrible. ¿El qué?

Eso no me lo contó,

pero sé que la marcó para el resto de su vida.

Vale. Así que mi abuela y tú erais íntimos.

Podría decirse que sí. Pero...

¿hubo algo entre vosotros? No.

No, y no por la diferencia de edad, aunque ella me sacaba 20 años,

es que Carmen, estando aquí,

nunca se abrió del todo con nadie. ¿Durante tantos años?

Y bien que lo siento. Pero ¿por qué?

Haces muchas preguntas. Mario, ¿por qué?

Porque yo estaba perdidamente enamorado de ella.

¿De verdad?

Hasta las trancas.

Cuando murió tu padre, yo quise comprar la casa.

Era lo único que quedaba de Carmen en el pueblo.

Ya... Y entonces aparecí yo ahí y...

Imagínate la gracia que me hizo enterarme de que una desconocida,

una niña bien de la ciudad, melindrosa y consentida

era la nueva dueña de la casa. ¿Eso es lo que piensas de mí?

Eso es lo que pensaba cuando llegaste.

Y te esforzaste muchísimo en hacerme la vida imposible.

No quería que tocases el taller de Carmen

ni que lo volvieses a poner en marcha.

Para mí era una especie de sacrilegio.

¿Y todo eso porque estabas enamorado

de mi abuela?

Aquí, donde me ves, soy un romántico.

Quién te lo iba a decir, ¿eh?

Reconozco que me siento un poco culpable

por habértelo puesto tan difícil. Ay, la culpa...

El día que diste la fiesta en el taller,

cuando nos hablaste a todos,

ese día empecé a ver a tu abuela en ti

y empecé a mirarte de otra forma.

Lo estás haciendo muy bien.

Carmen estaría muy orgullosa de ti. Por eso quería ayudarte.

Comprarte algunos muebles para mí era una forma de compensar

los malos ratos que te había hecho pasar.

Lo cierto es que, cada día, te pareces más a ella.

Carmen nunca se daba por vencida

y siempre encontraba la manera de salir adelante

y de conquistar a la gente.

Cuando Carmen llegó a este pueblo, tuvo que demostrar mucho

y callar muchas bocas,

igualito que tú.

Te agradezco mucho que me digas todo esto.

Llevo

muchos meses deseando oír algo así.

Pero no puedo aceptar tu ayuda, Mario.

Me prometí que iba a sacar este negocio adelante

con mi esfuerzo y mi trabajo

y yo creo que todavía puedo hacerlo.

Mario,

voy a cancelar el pedido y te voy a devolver el dinero,

¿vale?

Lo entiendes, ¿verdad?

Carmen habría hecho lo mismo.

¿Dónde hay que llevarlos? -Al almacén.

-Vaya negocio que hemos hecho. -Vendrá Juan Carlos a por ellos

y se los llevará. -Ya. Lo mismo me da

que me da lo mismo, ¿no? -Ojalá podamos venderlos,

que después de la paliza que nos hemos pegado...

-Total, para nada. -Tampoco es eso.

-Yo tampoco lo entiendo, la verdad. A ver qué hacemos ahora.

-Habrá más pedidos. -O no. Este era de mucha pasta.

A ver Julia ahora cómo le devuelve el dinero

a su madre. O cae un milagro o adiós, muchas gracias.

-¿Y qué es lo que no entiendes? -¿Cómo?

-Que has dicho que no lo entendías.

-Es que no era el momento de ponerse escrupulosa,

que tenemos que salir adelante y, de amor propio, no se come.

-Bueno, esa decisión la tiene que tomar Julia.

Ella quiere sacar esto adelante por nuestros méritos, sin favores.

-Pues nada, nos tocará chapar el taller.

Eso sí, con la cabeza bien alta. -Bueno, ya vale.

Lo que tenemos que hacer es conseguir pedidos.

Y si podemos colocarle a alguien estos muebles que ya están hechos,

pues mejor todavía. -Más nos vale.

-Chicos, venga arriba esos ánimos, que a lo tonto a lo tonto,

nos hemos hecho con un colchoncito. -A lo tonto no, ¿eh?

Que no hemos parado un segundo. -Sí, lo hemos pasado mal, lo sé,

pero hemos salido adelante, ¿no? Creo que lo peor ya lo pasamos.

Las cosas cambiarán para bien. -Hasta el siguiente marrón.

-Saldremos adelante, chicos. Ya veréis.

-Más nos vale. -¿Qué pasa, Ribe?

¿Solo sabes decir eso? -¿El qué?

-"Más nos vale". -Es que la cosa no pinta bien.

-Que saldremos adelante. -Sí, más nos vale.

Es broma.

Una cosa más, chicos. Que Julia os quiere agradecer el esfuerzo,

así que tenéis el día libre.

Aprovechadlo, porque nunca se sabe cuando cae otro, ¿eh?

-Ribe,

¿te apetece que nos tomemos algo?

-Sí, claro.

Van a cerrar El Chato. -¿Por qué?

-Vino Sanidad el otro día y...

resulta que el pibe tenía carne congelada

de cuando era pequeño.

-La verdad es que a mí El Chato me importa poco, ¿eh?

-Ya.

Tenemos que hablar, ¿no?

¿Empiezo yo o prefieres hacerlo tú? -No, empiezo yo.

Mira, Ribero,

yo a ti te quiero muchísimo,

y de verdad que eres un tío increíble,

eres único,

eres muy buen tío,

eres cariñoso, leal,

y de verdad que me ha encantado todo lo que hemos vivido juntos

y me alegra haberte tenido en mi vida.

-¿Quieres que te ayude?

Crees que lo nuestro se terminó hace mucho tiempo

y que mi futuro y el tuyo son incompatibles.

Crees eso, ¿verdad?

Que podríamos estar juntos toda la vida,

porque tú me quieres, yo te quiero,

y soy el mejor compañero que podrías imaginar.

Pero eso no basta, no es suficiente.

Ya no te hago feliz.

Y seguir con esto sería injusto para mí y para ti.

Así que lo mejor es que los dejemos.

¿Es esto lo que querías decirme?

Pues ya está dicho.

¿Sabes?

Llevo un tiempo viendo venir esto y he hecho todo lo posible

para no perderte,

pero no ha podido ser.

-Ribero, pero no me vas a perder.

Y el que yo te haya dejado no significa

que haya dejado de quererte.

Lo sabes, ¿verdad?

-¿Puedo hacerte una pregunta?

-Claro.

-¿Has conocido a alguien?

¿De aquí, del pueblo?

-No,

por Internet.

-Y te entraron las prisas, claro.

-No.

Sí.

Bueno, no lo sé, Ribero.

Lo que sé es que me ayudó a darme cuenta

y a verlo todo más claro.

-Ya.

-Mira, Ribero, pregúntame lo que necesites,

de verdad.

No quiero que haya más secretos entre nosotros.

-¿Además de este quieres decir?

-Ribe...

-Da igual,

en otro momento.

(Música africana)

Mebiam,

ven.

¿No ha llegado Kiros?

Señorita Carmen, le he traído algo para que concilie el sueño.

(VOZ BAJA) ¿Señorita?

¿Señorita?

(Música africana)

Mabalé, va a comenzar la ceremonia.

-No estamos todos todavía.

-La gente espera.

No te preocupes,

Kiros llegará.

No estés tenso, que nadie va a notar mi ausencia.

En eso confío.

Tu padre no toleraría que volviera a desobedecerle.

¿Entonces por qué lo has hecho?

Sígueme y lo verás.

Mira, que va a empezar.

¡Qué maravilla!

(HABLA EN SU IDIOMA)

¿Y qué hace ahora?

Acaba de decirle a Mady cuál será su camino.

Ahora le dará su bendición.

(HABLA EN SU IDIOMA)

(TODOS CONTESTAN)

(ESCUPE)

Mabalé, tenías razón. Es una gran noche.

-Lo es,

pero ella no debería estar aquí.

Con todo el respeto, señorita, pero...

debe marcharse.

Y, por favor,

no le diga nada de esto a su padre. -No dirá nada

y tampoco se irá de la celebración. -¿Cómo se te ocurre?

-Dijiste que podíamos traer a amigos y a familiares.

-Es la hija del patrón, Kiros.

-Es mi amiga.

(Campanas)

Hola.

¿Elena no te ha dicho nada? ¿De qué?

Del pedido. Sí, ya me ha dicho.

Tirso,

el pedido se ha cancelado. Tiene todo el mundo el día libre.

He dejado a Mario todo el día en el hotel.

Pero ¿por qué sigues trabajando, si no hay pedido?

Llevamos días dejándonos la piel.

Pienso terminar este mueble. Uno más.

Te lo agradezco mucho, pero de verdad,

es que va a ir al almacén y no merece la pena.

Da igual.

Pienso terminarlo.

¿Por qué?

No sé tú, pero...

yo esto no lo estaba haciendo para el pedido.

¿Y para qué lo hacías?

No lo sé,

pero para eso no.

(SUSPIRA) Teníamos un pedido grande, ¿no?

Y teníamos poco tiempo para hacerlo.

Y tampoco, sí.

E íbamos a terminarlo, ¿o no?

Pues...

sí, íbamos justos de tiempo, pero sí, por los pelos.

¿Y no estás orgullosa de tu equipo? Claro que sí. De todos vosotros.

Entonces debes estar orgullosa de ti misma.

¿Y quién te dice a ti que no lo estoy?

Pues si lo estás, no se te nota lo más mínimo.

Te has demostrado que puedes gestionar

un momento de estrés y el equipo responde, ¿o no?

(ASIENTE) Pues eso que te llevas.

¿Sabes lo que decía mi abuela?

Que lo único que se deja a medias son las tabletas de chocolate.

Era diabética.

Y testaruda como una mula vieja.

Pues a mí siempre se me ha dado bien

dejar las cosas a medias. Eso es la Julia de antes,

la que yo conozco es cabezota y perseverante

y es justo lo que necesito ahora para acabar este mueble.

¿Me echas una mano?

A ver...

Va. Toma.

Dani. Hola, guapo.

¿Estás?

Es que me sales no conectado y me gustaría hablar contigo.

(Mensaje)

Bueno, no pasa nada.

Supongo que estarás haciendo mil fotos por ahí.

Madrid tiene muchas cosas que hacer.

-Suenas triste. ¿Todo ok?

-¿Tanto se me nota?

No llevamos mucho hablando y parece que estuvieses

en mi cabeza.

Tenía muchas ganas de hablar contigo

y la verdad es que necesitaba desahogarme.

Resulta que hoy he vuelto a estar soltera.

Lo he dejado con mi novio de toda la vida,

por eso sueno un poco triste.

¿Sigues ahí o has salido corriendo?

(Mensaje)

-¿Cómo estás?

-Bien.

Creo que he hecho lo que tenía que hacer.

Me he quitado un peso de encima, la verdad.

No por él, que es un tío genial, sino por la relación.

Llevábamos muchos años así y juntos y había muchísimas movidas

y siempre lo arreglábamos

de aquella manera.

Hacía tiempo que arrastrábamos historias,

la verdad.

(Mensaje)

-¿Y él?

¿Cómo se lo ha tomado?

-Él iba por delante

y la verdad es que me ha ayudado a decir lo que tenía que decir.

No me lo esperaba.

Supongo que él sí se lo esperaba.

Es superbuen tío, pero es que ya no podíamos seguir juntos.

Y hay algo más que no...

no te he contado y espero no arrepentirme.

Dani,

creo que me gustas,

bastante.

¿A ver?

No, hombre, no lo puedes hacer así.

La brocha la tienes que sacudir. Ah, bueno, vale.

¿Vale? No, o sea, ¿lo sacudo?

¡Tirso! Vale.

Espera. ¿Ves?

Así sí. Pero ¿por qué no se queda?

¿Qué le está pasando a la madera? Perdón.

Vale, no te desconcentres, ven. Pasa el trapo este.

Paso el trapo. Por aquí, ¿no? Sí, por ahí.

Vale.

¡Eh!

Perdón. ¿Y ahora qué hacemos?

No te lo estoy arreglando mucho, la verdad.

¿No? El remedio...

¡Quieta!

Vale.

Ven, que hay que verlo desde lejos.

¿Qué?

Me encanta. Y a mí.

Además, se nota mi participación, ¿eh?

Ah, ¿sí? Sí.

¿Y eso por qué lo dices? Porque...

luce mejor de lejos que de cerca. Ay, no digas tonterías.

Si es que no le cojo el hilo al tema del barniz, ¿eh?

¡Qué bobadas! Si es el mueble más bonito

que hemos hecho hasta ahora.

¿Tú crees? Con diferencia.

Oye, que gracias por animarme a terminar.

Yo lo hubiera dejado a medias.

Perdona.

Eh... No es el mejor momento.

No, no, para mí tampoco es el mejor momento, ¿eh?

¿De verdad lo entiendes?

No, no, habría sido un error.

Vale.

Ya no quedaba nada de mi plato favorito.

Tendremos que conformarnos con esto.

Kiros, todo esto es maravilloso.

Sabía que te gustaría. Menos mal que al final has venido.

Tenías razón.

De verdad, esta noche, la fábrica no parece la fábrica.

Es como si me hubieses traído a otro lugar.

O tu mirada es otra.

Eso también puede ser.

Me siento como si estuviese en un sueño,

un sueño del que no me quiero despertar.

¿Y ahora qué está haciendo?

Ndongo tiene el don de comunicarse con los que ya no están aquí.

Les pregunta sobre el camino de quien está con él.

¿El camino es lo que nosotros llamamos futuro?

Vamos.

¿No quieres conocer ese camino?

No, prefiero que la vida me sorprenda.

Kiros, es una tentación muy grande.

Para mí no.

Sé a qué has venido.

Kiros me ha dicho que puedes ver el camino de la gente.

Es un don y una condena a la vez.

Me gustaría saber el mío.

Está usted preciosa.

-¿Cómo puede juzgarlo si estamos espalda con espalda?

-La he visto de reojo antes de sentarme.

-¿Y no le da apuro admitirlo?

-No.

He visto que tiene una rosa del Japón en el pelo.

-Ese es mi secreto.

-Una rosa del Japón no tiene nada de suyo.

La luce como si la hubieran cortado para adornar su cabello.

-¿Ha leído su libro?

-¿Cómo sabe que llevo un libro si estamos espalda con espalda?

-Lo miré de reojo cuando venía a sentarse.

-¿Y no le da vergüenza admitirlo?

-No.

¿Qué más dice ese libro suyo?

-Lo cierto es que no lo sé.

El libro es solo una excusa para hablar con usted.

-Qué poca vergüenza.

-Me encantaría invitarla a bailar.

-¿Ahora?

-En este mismo instante,

sentir de cerca su perfume,

tener una excusa para poner mi mano sobre su cintura,

juntar su cuerpo contra el mío,

señora.

-Dice bien.

Señora.

(HABLA EN SU IDIOMA)

Eh...

¿Qué has visto?

(MÚSICO TRADUCE)

El espíritu ha dicho que...

encontrarás el amor más puro.

Ah. Y...

¿Y cómo sabré que lo he encontrado?

(MÚSICO TRADUCE)

¿Has visto algo más? No.

Por favor.

Encontrarás el amor más puro,

pero estará rodeado de muerte.

Soy una mujer casada, así que ese deseo suyo

de bailar conmigo debería quedar en eso,

en un deseo.

-En un deseo y en una desdicha.

-No lo des todo por perdido. -¿Qué quiere decir?

-¿Por qué no prueba a reclinarse un poco?

Si hago yo lo mismo, me tendrá más cerca.

Casi podrá hacerse a la idea de que baila conmigo,

como quería. -Sí, ya me hago a la idea.

-Ahora, si echa la mano unos centímetros para atrás,

podrá tocarme la cintura,

como quería.

-No sabe la pena que me da

estar en un espacio público. -¿Por qué?

-Porque es lo único que me impide desnudarla en este instante.

-¿Lo único?

¿Y qué le hace pensar que me parecería bien?

-¡Anda! Si eres tú...

-No sabes la penitencia que van a costarte estas palabras.

-Me puedo llegar a hacer una idea y no sabe las ganas que tengo.

Un río club, por favor.

-Debemos ser más cautos.

-Tiene razón.

Será mejor si me tomo esta copa en la barra.

Kiros.

¿Qué te ha dicho?

Que...

encontraré el amor más puro.

¿Que lo encontrarás?

Sí.

O sea, ¿que todavía no lo has encontrado?

Yo creo que sí.

Kiros,

¿me acompañas al almacén? -Ahora no, Mabalé.

-Voy a por agua, ¿no vas a ayudarme?

-No necesitas mi ayuda. Puedes hacerlo tú solo.

¿Sabes por qué no quiero que me lean el futuro?

Porque prefieres que la vida te sorprenda,

lo has dicho antes. En realidad, ya lo tengo decidido.

Nadie puede decidir su futuro.

Sé cómo quiero que sea.

¿Y...

no te da miedo?

No.

¿Cómo es ese futuro que tienes tan claro?

Pues...

hago muebles de sol a sol.

Bueno, como ahora entonces. No, es distinto.

¿Por qué? Porque no estoy solo.

Vivo con una mujer.

Ah.

Mi mujer.

¿Y...

cómo es tu mujer?

¿No será blanca?

Sí.

¿Es...

como yo?

Es exactamente igual que tú.

-¡Fuego, fuego!

-¡Tienes que irte o sabrán que has estado aquí!

¡No! No, no, no, no podemos dejarles.

¡Sácalos de aquí, Kiros!

¡Vete, vete! ¡Vete!

¿Y Mabalé? No lo veo.

Hombre, dicho así, parece que la rechacé.

-Es que la rechazaste.

-No, rechacé besarla en ese momento,

que no es lo mismo. -A ver, pero ¿a ti Julia te gusta

o no te gusta?

Anoche, Tirso y yo casi nos besamos.

Pero ¿qué me dices? Sí, tía, como lo oyes.

Mis hombres lo han encontrado en el centro del área quemada.

¿Una antorcha? Una antorcha tradicional.

Todo indica que este fue el elemento que dio origen

a las llamas que quemaron el almacén.

Si me das dos semanas más, creo que te puedo devolver

el préstamos sin... No te las voy a dar.

Puedes perseverar, como tú dices, y seguir haciendo lo mismo,

o hacer un cambio de rumbo y salvar la empresa.

Si quiero sacar el taller adelante, he llegado a la conclusión

de que tengo que hacer un nuevo plan de negocio

mucho más económico. Algo como esto.

¿Y en qué te basas para culpar a mi hija?

No voy a contestarte a esa pregunta a estas alturas, ¿eh?

No voy a dejar que se vayan de aquí sin que me digan

con pelos y señales qué ha sucedido esta noche.

Ayer lo dejé con Ribe. -¿Y cómo lo llevas?

-Bien.

Te cuento mejor en la comida, ¿vale?

Es que no puedo dejar de pensar en esa chica.

-Pero si ni siquiera la has visto. -Ya, pero en mi imaginación

la veo cada noche.

Quiero oferta relampagueando, "banners" que pidan la suscripción

a nuestra "newsletter".

Y, Cloe, tú tienes que hacer una lista de contactos

que puedan querer estar en nuestro nuevo negocio.

Esto no será cosa de tu madre, ¿no? Uy, ¿por qué dices eso?

Hombre, porque parece que está hablando ella y no tú.

¿Estás de buen humor?

¿Cómo no voy a estarlo?

De aquí a dos semanas, Villa Cateto será solo un recuerdo.

Tiene que acompañarme. ¿Se sabe el origen del fuego?

No. -¿Qué sucede, teniente?

-Hemos encontrado el cadáver de un hombre

bajo las maderas.