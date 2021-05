Documaster - Cuenta atrás para la rendición. Los últimos 100 días: Avance en el este

3:01 El documental destapa la relación que mantuvieron Whitney Houston y su asistente, Robyn Crawford a principios de los ochenta. Se conocieron cuando eran adolescentes en un campamento de la zona en la que residían y desde entonces se hicieron inseparables. Por primera vez se habla de uno de los tabús en la vida de la cantante, su bisexualidad. "Robyn era lesbiana y Whitney un alma libre que fluía". Una relación amorosa que Crawford relata en un libro publicado en noviembre de 2019, A song for you: My life with Whitney Houston. Robyn, que era repudiada por la familia de su amiga por su condición sexual, no sólo fue su rock manager, sino que también era la responsable de la imagen, escenografía y estilismo de la artista.