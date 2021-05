20 Festival de Cine Internacional de Las Palmas de Gran Canaria

Días de Cine os ofrece el mejor resumen del Festival de Cine Internacional de Las Palmas de Gan Cnaria. Esta edición mezcla lo persencial con lo digital. Entre los títulos del certamen figuran "The Real Thing" (Japón, 2020), de Koji Fukada; "Fire in the Mountains", de Ajitpal Singh (India, 2021); "El perro que no calla" (2020), de la argentina Ana Katz; "Goodbye Mister Wong", de Kiyé Simon Luang (Francia, Laos, 2020); "Nudo Mixteco" (México, 2021), y "Exemplary Behaviour", de Audrius Mickevicius y Nerijus Milerius (Lituania, Bulgaria, Eslovenia e Italia, 2019).