Días de cine - 16/04/21

(Música)

Buenas noches, soy Enrique Urbizu, bienvenidos a Días de cine.

(Música)

Producida por Johnny Deep, Julian Temple retrata gozosamente

en 'Crock of Gold' a MacGowan,

cantante y compositor principal de The Pogues.

Carey Mulligan opta al Oscar como mejor actriz

por su trabajo en una joven prometedora,

nominada en cinco categorías.

(Música)

Fue Nerón, Hércules Poirot, embajador de Unicef

e incluso trabajó en España.

Recordamos en su centenario a Peter Ustinov,

actor, dramaturgo y director.

(Música)

Bueno, esto de la tiza y la claqueta...

Yo siempre he sido muy mal claquetista, muy nervioso,

salía doble clack.

También me recuerda a clase

a pizarra, manchas de tiza, mola.

Y estábamos hablando ahora

de cuando se rodaba en súper 8,

te gastabas todos los ahorros en cartuchitos y demás.

En el momento de...

empezaba aquello a hacer (IMITA RUIDO MOTOR)

y más te valía que estuviera todo en su sitio,

porque repetir salía un ojo de la cara.

(Música)

Os presento a mi única y maravillosa sobrina

que viene a sustituirme en la clínica.

-Muy joven para ser veterinaria.

-Es que soy investigadora.

'Una veterinaria en la Borgoña'

le da todo el protagonismo a la profesión que ejercen los médicos

de los animales.

El título en España

prefiere dirigir la atención hacia esa corriente de comedia

que saca partido de las diferencias entre los habitantes

de las regiones y los de la capital como 'Bienvenidos al norte',

por citar un éxito de taquilla.

Pero este filme de Julie Manoukian

sigue mucho más en la primera línea que la segunda.

Nicolás, soy el socio de su tío.

Llevo cinco años buscando un relevo.

40 kilómetros de territorio.

No podré hacerlo. -No es mi vida.

-De manera un tanto pretenciosa,

yo diría que es una comedia sensible,

es decir, que trabajamos más con las emociones

que con elementos cómicos.

'Una veterinaria en la Borgoña' está en la línea de películas

que defienden las profesiones vocacionales de servicios,

tales como los profesores en escuelas difíciles

o los médicos rurales.

Subgéneros, ambos, muy frecuentados y con buen rendimiento

en la taquilla francesa.

De hecho, guarda no poca semejanza argumental

con 'Un doctor en la campiña',

aunque hay notables diferencias entre ambos.

La gran diferencia es el tono.

'Un doctor en la campiña' es más sombría, más realista,

que no pretende ser comedia, aunque haya ternura.

Mi ritmo es muy diferente.

Desde sus primeras imágenes y diálogos,

'Una veterinaria en la Borgoña'

propone una idea central que todo el film resalta.

Los animales son nuestros hermanos y curarlos significa salvar vidas.

Cuando comprendí que para los veterinarios,

no es solo una vida animal, sino simplemente una vida,

cambió mi perspectiva para siempre.

Eso no habría sucedido si no hubiera hecho esta película.

-Este trabajo no es fácil ni prestigioso, ni está bien pagado.

Curamos a sus acompañantes, a su sustento,

a los hijos que no han tenido y las parejas que han perdido.

El film, sencillo, agradable y sin ningún tipo de pretenciosidad,

a veces elemental en sus soluciones de puesta en escena,

reserva un mínimo atisbo de conflicto

para el personaje de la joven veterinaria.

Aunque de lejos, sabemos cómo terminará.

Mucho más didáctico que cómico, No aporta nada nuevo a la historia

del arte cinematográfico,

pero seguro que resultará útil para hacer un poco más humanitaria

a nuestra sociedad.

-Debes escucharlos. -No soy psicóloga.

-Pero es parte del trabajo.

-Tiene pulso.

-Tranquilo, chico.

(Música)

-¿Siempre es así? -¿Salvar una vida?

(Música)

A mí es que me gustan mucho Las películas sinsorga

el sentido del humor, un poco cafre.

Y suelen ser siempre infravaloradas y descalificadas y demás.

Me gusta la serie de Austin Powers.

Me gusta el primer Jim Carrey.

Me gusta los Farrelly,

pero me lo paso muy bien también con Terence Hill y Bud Spencer,

Louis de Funes.

Somos viejos.

(Música)

Quien tenga ya unos años,

recordará al videojuego 'Mortal kombat'

como uno de los más excitantes y violentos

de los disponibles en la salas recreativas.

Ha tenido dos versiones cinematográficas

y ahora llega una tercera que hace honor a las emociones

que podías vivir como gamer en los 90.

Una mezcla de fascinación, miedo y violencia extrema.

-Cuando llegamos, se cargó nuestra mirada en segundos.

Guerreros y dioses con estética del medievo asiático

se mezclan con personajes urbanos del imaginario americano.

Rangers, un boxeador fracasado, y gente indeseable en general.

La línea argumental, aunque light, queda en un segundo plano.

Lo que importa es que prácticamente desde que empiezas hasta que acaba,

se suceden interesantes y brutales batallas

entre seres del averno y luchadores del más acá

customizados con superpoderes.

-Creo que es una invitación.

Para luchar en algo conocido.

Como mortal kombat.

La factura convence, la música electriza

y el producto en general

es idílico para quien desea un espectáculo de acción.

No perdamos de vista el productor ejecutivo,

responsable de sagas como "Expediente Warren".

Con qué actriz me hubiera gustado rodar,

es una lista infinita.

Hoy en día te diría que la actriz

que más aprecio es Cate Blanchett,

me tiene bastante pasmado.

La lista es imposible.

(Música)

Cada semana voy a un club,

algo que estoy tan pedo pero que me caigo,

y cada semana acerca un chico y me pregunta.

Soy un buen tío.

-Una joven prometedor, te mantiene en tensión

desde el arranque. ¿A partir de cuantos años tengo?

-Casi tiene 30 años, vive con sus padres, no tiene amigos,

pareja, tenía un futuro brillante pero vive atrapada por el pasado.

(HABLA EN INGLÉS)

Aquel horrible suceso marcó su vida y la de Nina, su mejor amiga,

cuando estudian medicina.

Todo queda a un lado cuando se encuentran con un compañero.

-¿Qué pasó?

-Circunstancias extraordinarias.

-No me interesa salir con nadie.

-¿Te interesa una lista en que yo suspiro por ti en secreto?

-Tiene que decidir cómo es un futuro cuando ahora puede hacer justicia

y vengar ni nada.

-Su ópera prima, la productora,

directora de "Una joven prometedora",

demuestra su talento.

La hemos visto series o películas como "La chica danesa".

Su película cada vez más oscura tiene colores pastel y música pop.

Mezclar los géneros de forma brillante.

Quería ver cómo se vengaría una mujer normal,

y sería de forma muy diferente a un hombre.

Ellos están llevados al límite en la historia.

(HABLA EN INGLÉS)

-Tienes que superarlo.

(HABLA EN INGLÉS)

-Si es que se lo buscan ellas solas.

Ya es mayorcito para saberlo, ¿no?

-"Una joven prometedora",

no solo da una vuelta al cine de violación y venganza,

un cine de bajo presupuesto

con un contenido impactante, sensacionalista y muy popular

en la década de los 70, tiene bastante machista y brutal.

En los últimos años, otras películas de algunas mujeres han aportado

otros puntos de vista.

-Tenéis que plantar cara.

-Va más allá, en "Una joven prometedora",

no prima la violencia o la amenaza,

y el humor negro lo inunda todo.

La cultura de la violencia, el perdón, la amistad

sobrevuela toda la película.

-Yo no soy la única que no se lo creyó.

Si te ganas la reputación de tía guarra,

quizás no te creen cuando dices que te ha pasado algo.

-Podría llevarse su primer Oscar

gracias a su extraordinaria interpretación, transmite fuerza

y fragilidad. Veremos si consigue una de las cinco estatuillas,

película, dirección, guion original, y actriz.

Es original por cómo lo cuenta, el tono, la estética, y los niños,

una realidad llevada al extremo,

y hombres y mujeres quedaron al desnudo en la cultura

de la violación. No deja indiferente y propicia el debate.

-Es la peor pesadilla para un tío.

¿Adivinas cuál es la peor pesadilla de una mujer?

Bueno, voy a meterme en líos.

La película, me parece muy grande mucha gente.

La última que ha sido muy bien valorada

y a mí no me ha gustado nada, "Monk", y tengo serios

problemas contra otra película de David Fincher,

y me parece un buen director.

Esa película no me gustó.

Esta semana para ver en salas vamos a recomendar dos películas

que son candidatas al Oscar

a mejor película en hablar la Iglesia,

una se estrenó la semana pasada,

en un instituto, haciendo un experimento.

El alcohol poco gusta, y lo mucho, se puede pasar.

El documental chileno, con cierto aroma de espías,

la historia que se infiltra

en un asilo de ancianos para hacer una investigación

para cómo se trata a los mayores.

Cuenta con producción española.

La semana que viene no tenemos preestrenos,

pero en la sala Azcona dentro de ese ciclo,

una película que tiene esta muy bien,

la película alta en diversidad del año 2008,

"Rebobina, por favor", se carga la biblioteca de un videoclub,

y con su enemigo tiene que hacer las mismas películas.

Todo un homenaje y una declaración de amor al cine.

En la filmoteca española,

en esta cineasta francesa,

llega a España a presentarlas,

y vais a poder ver "Caras y lugares".

Y si queréis ver algo más,

en filmoteca, el clásico "King Kong".

Para aquellos que no tenéis incidencia en las localidades,

una película muy curiosa. Esa mujer proxeneta

de la cual se hizo una película los años 70,

por el director que también hizo "Emanuelle".

No tiene nada que ver.

Hablando del streaming y del VOD,

la guerra del streaming, un libro, que tiene un estudio

sobre ese universo que ha llegado para quedarse,

que es el cine de streaming, en particular,

en una plataforma que apostó por esta modalidad

antes que ninguna otra con una forma muy particular.

Netflix, con las películas o las series,

se ponen todos los capítulos de golpe.

Otro libro, George Lucas, de José Abad.

Este estudiante aventajado,

con películas con THX,

su primera película,

de ficción distrófica, y por supuesto, "Star Wars",

con el universo de merchandising en todo el mundo.

Vendió todo a Disney por 16.000.000.000 ,

una cifra escalofriante.

Te diría "La noche del cazador",

es especial en sí misma,

para mí, que lo es, me parece una película irrepetible,

de un cineasta intuitivo, maravilloso,

estaba casi cerca de redescubrir el cine de forma ingenua,

como si fuera la primera vez.

Un actor inconmensurable,

al que no se le permitió rodar nunca.

(Canción en inglés)

-Debería haber sido el año pasado, pero por razones de sobra conocidas,

ha sido este, el festival internacional de cine

de Las Palmas de Gran Canaria cumple 20 ediciones,

y su mejor regalo, poder celebrarse.

-Si es virtual, si me das un password para poder ver películas,

las veo, pero vamos, ver las películas es una parte del festival.

-Siguiendo escrupulosas medidas de seguridad,

y por supuesto, foros limitados y reducción del número de pases,

tras el lamentable cierre de los cines, Las Palmas de Gran Canaria

ha afrontado el cambio de sede con un gran éxito.

-La cuestión es que el festival está vivo

y está habiendo movimiento, con mucha participación

siempre dentro de las condiciones.

(Música)

-Pocos festivales

se han reinventado como Las Palmas de Gran Canaria,

un certamen que nació en los albores del siglo XXI capitaneado

por un hombre fundamental, Utrera.

Fue mutando apelando a la complicidad del espectador,

con la necesidad de reflexionar desde el propio cine

sobre esos límites e interrogantes,

siempre sobre la realidad. -Tuve fe siempre desde el proyecto,

desde que me llamaron para empezar el proyecto del Festival de Cine,

fui plenamente consciente de cómo debía ser el perfil

de ese proyecto en los primeros años.

-Se trataba un poco de limitar los grandes festivales

y con las modestas posibilidades que ofrecía una ciudad como esta.

-Hacer un festival que se granjeaba la empatía de la sociedad

de Las Palmas, se la ganó de forma muy simple,

sin el reclamo de las estrellas y la alfombra roja.

-La afición forma parte del documental.

"El espíritu de la colmena".

-Un festival dirigido y realizado y organizado por gente

con una formación cinéfila muy fuerte.

-Se inventa sobre la marcha, que se dice ahora, una línea

de cine contemporáneo, del siglo XXI.

Ha ido percibiendo y adelantando a veces algunos fenómenos

como la evolución de los nuevos cines asiáticos,

la evolución de nuevos lenguajes cinematográficos

que venían del otro lado del mundo,

la recuperación de un cine de autor, que parecía haberse perdido.

La otra gran cosa nueva

del cine ha sido la no ficción,

un concepto en principio novedoso.

Es un documental, no, es una expansión del cine de lo real.

-Abrimos las puertas de par en par a la modernidad

en Las Palmas de Gran Canaria.

-El reto ha sido mayor este año debido

a las restricciones de la pandemia del festival ha tenido

que buscar vías alternativas para llegar al mayor número posible

de prensa y público. Los encuentros virtuales se han convertido

en los suplentes de contacto humano.

-Queríamos estar a la altura que se merecen.

La única manera que nosotros entendimos posible

hacia la fórmula mixta.

-El comportamiento está siendo muy responsable,

todo el mundo entiende las circunstancias.

Se echa mucho de menos el coloquio y la compensación de los cineastas,

pero lo entienden perfectamente en los intermedios

de las películas de cierta duración.

(Música)

-Un festival indispensable para entender

cuál es el presente y el futuro del cine en el siglo XXI.

-Una esperanza, un principio de esperanza.

-Como un abrazo, es un lugar cálido de todos los sentidos.

-Es un descubrimiento.

Muchas películas de otros cineastas que descubierto aquí.

(Música)

Me estoy acordando hace años que voy a trabajar mucho

porque eres buen actor y buena persona.

-Para hablar sobre el aquí y ahora y sobre lo que vendrá

en el terreno de lo audiovisual, Las Palmas de Gran Canaria

ha acogido las primeras jornadas sobre el oficio cinematográfico,

un encuentro retransmitido en streaming por RTVE.es,

y se ha hablado mucho del futuro de las salas de cine.

-Se ha demostrado el año pasado que somos fundamentales,

por qué haces 24 horas del día cinco meses encerrado

en casa sin nosotros.

-Considero que nunca morirán en las salas de cine.

-Si metes en la sala de cine, es una especie de comunión.

-Cuando se pueda, van a volver en masa.

-Tienen que recuperar la cercanía,

volver a los barrios y a las pequeñas poblaciones y a cambio,

los cines que tienen que ofrecer algo

que no ofrecen las suscripciones mensuales de las plataformas.

-Entre los que ponen las películas, las distribuidoras,

los que las hacen, los que las ven,

los que los quieren hacer o las hacen,

ese intercambio continuo.

-Esta edición número 20 tiene nombre propio,

un cineasta reconocido mundialmente cuyo romance

con Las Palmas se remonta a 2006.

Le robó el corazón al comité de selección con esta película.

Lo trajeron en 2007 ganó el premio.

Con la mochila repleta,

no ha olvidado la apuesta del certamen

por su forma de pensar en el cine.

-He rechazado todas las invitaciones,

pero aquí quería volver. Me parece que lo estáis haciendo muy bien,

uno se siente seguro en los eventos,

incluso podríais transmitir nuestra experiencia a otros festivales.

Siempre me han atraído las películas que están más cerca de la vida,

sobre todo, las películas de cine italiano.

No quiere decir que no me gusta la fantasía,

pero no, porque al reconstruir la realidad,

puede conocer las diferentes capas de la vida.

A veces pienso quién es ese que está conmigo siempre.

Es difícil conocernos en todas nuestras dimensiones.

Cuando escribo pienso en imágenes,

pero no son las imágenes que luego veremos en la película.

Es como un niño que nace y progresivamente

va cambiando su rostro,

cambia continuamente y hay que cuidarla con esmero.

Algunas ideas no te dejan, siempre están contigo, te acuestas con ellas

y te levantas y siguen ahí. Es como una relación sentimental,

no te la quitas de la cabeza hasta que tienes claras las cosas.

Lo más importante es conocerse uno mismo. Un director, si es sincero,

intenté conocerse a sí mismo a través de su obra.

El cine es como un espejo, refleja la sociedad, pero su reflejo

del director y los espectadores, porque al ver la película,

le surgen preguntas. Cuanto más localista, más universal.

Veo muchas películas españolas, francesas o italianas

que parecen más de Hollywood que de sus propias culturas.

(Música)

Ha habido otras cuatro homenajeados en esta edición tan especial,

entre ellos, Claudio Utrera,

decano de la crítica cinematográfica.

-Me siento orgulloso de la cantera de cineastas.

-Dos cineastas esenciales

son dotados de una mirada única y personal

también han renovado su amor con el certamen que les vio crecer.

-Sin pensar en géneros,

que todo estaba mezclado con la naturaleza,

y tenía relación con el hecho de poder trabajar en digital

y celuloide a la vez, juegos de última generación

que rodó así y montarla, la primera generación con esto.

-Hay que intentar hacer eventos culturales y películas,

porque es lo más bonito que tenemos para construir

un mundo esperanzador.

Si todo nos detiene, al final, somos más frágiles todavía.

-Actriz y directora, no ha podido estar presente.

(HABLA EN INGLÉS)

-Es una experiencia innovadora,

es la lucha contra el conservadurismo del cine.

-Es una experiencia que no puedeel público grancanario disfrutar

fuera del circuito de festivales.

-En panorama España, Christina Rosenvinge

presentaron una de las películas.

Un retrato de la cotidianidad de la escritora en África.

-No sé muy bien la película que vaya a hacer, tengo ideas,

pero nunca tengo tesis.

-A veces hay que fracasar

para encontrar tu destino en esta vida.

-Nos toca el alma con el íntimo retrato de dos mujeres octogenarias.

Una delicada reflexión sobre el paso del tiempo y aprendizaje

de la vida con el que no resulta imposible emocionarse.

-Mi trabajo es poner atención en las cosas que suceden alrededor,

y pensar en el mundo a través

de esas cosas cercanas, pequeñas, sencillas.

-Proyectada como una sesión especial, es la ópera prima

de Javier, alma máter del programa de radio tres, "El séptimo vicio".

Nos propone un viaje por Irán

a través de su música y su gente.

-No se puede contar una historia que no sea con la cámara en Irán.

-Nos congratula y mucho una nueva incorporación,

tras las sesiones de cine mudo,

con música en directo creada para la ocasión.

-Una de las cosas que debe cambiar dentro de los festivales

de cine tradicionales, que cumplan más que nunca un papel divulgador

y educador en cuanto a la historia del cine.

La filmoteca está muy bien, pero no pueden con todo ello.

-Un año más, ya son 20,

el festival internacional de Las Palmas de Gran Canaria

se erigen en encuentro entre el cine, creadores y espectadores.

Donde quiera que se dirige los festivales de cine,

Las Palmas estará allí.

-El más alegre los festivales sesudos

y demás todos los festivales.

Es un placer tenerte con nosotros, y además, de verdad,

parece que es uno de los cineastas que son narradores.

El nacimiento de la vocación tiene que ver con la lectura,

y sí, el cine que más ha sentado las bases de mi formación

es el narrativo, y el arte de narrar es lo que me gusta.

¿Qué es el cine para ti?

Tengo la vocación desde muy joven...

Tengo la vocación desde muy joven...

La organización de la narración,

del momento de toda esa configuración.

De entonces para acá,

el cine es una práctica cotidiana como respirar.

Las posibilidades de pensar que un día igual te conviertes

en profesional del cine,

era mucho soñar, pero éramos muy jóvenes,

y teníamos acceso a tecnología de súper ocho.

Descubres el trabajo de equipo, lo esencial que eso,

lo que se disfruta del rodaje,

lo que se sufre del montaje, y te envenenas.

Entonces, lo que era un sueño, al poco de acabar la universidad...

Una grata sorpresa, es un wéstern.

Pensarás que son búfalos americanos.

Estábamos antes con el sombrero que ellos.

Hay dos cosas que no me gusta manejarme con ellas demasiado,

el psicologismo y el sentimentalismo.

La decisión de hacer cine de género,

imagino que es por vocación,

y por los presupuestos.

Y por el país.

No habíamos cumplido 30 años,

hicimos una película que apuntaba a la existencia.

Era una comedia de cine negro, "La caja 507"

surge de "El territorio".

Estaba en una casa colindante entre Málaga y Cádiz.

Estaba muy bien acompañado,

me enseñaron muy bien la zona, la zona pedía una película.

"La vida mancha" era una historia de amor.

Rellena algunos de los huecos que dejan mis wéstern favoritos.

¿Qué parte te gusta más, pensar la película,

planificarla...?

Me gusta mucho salir a localizar,

me gusta mucho que vengan actores para conocernos y hacer pruebas.

Y luego, la vida en el campamento.

Me gusta mucho el montaje,

y lo que más me cuesta, lógicamente,

es la tarea más solitaria,

aunque la compartas, cuando toca escribir.

La decisión de dónde poner la cámara...

Sale sola.

Cuando lo que está delante de la cámara está bien nutrido,

bien puesto en escena,

la cámara se coloca sola.

Me suelo fiar de que si me voy

a meter en un submarino con alguien,

no meter a ninguna persona tóxica, conflictiva, complicada...

Si no me entiendo con alguien, como si dieras...

No sé si con Resines o con José Coronado.

Con Resines, por supuesto.

Debería adelgazar para el submarino.

Con Resines, donde quieras,

Resines es muy importante.

Coronado, han sido cuatro papelones, ya llegará el quinto,

a cual más disfrutón.

En "No habrá plan para los malvados"...

Se me ocurrió viendo descansar la cámara.

Cuando Santos moría, no le quería cortar,

hay un problema con el formato horizontal,

y le dice el ataúd, no lo rodé de otra manera.

Eres el autor del guion de una película que firmó Polansky.

Una gran aventura,

yo no quería ser guionista,

me costaba mucho sentarme a escribir.

Después de "Cachito",

iniciamos una relación excelente,

y me pusieron a escribir.

Escribí una adaptación de Alatriste,

sobre todo una adaptación de "El club Dumas".

"Gigantes" fue una gran oportunidad, estuvieron escribiendo juntos,

y la serie nos proponía permanentemente jugárnosla.

Estamos todos deseando salir como en los Sanfermines

camino de una sala de cine,

y salir del sofá.

(Música)

En un documental que nos muestra con espectaculares imágenes

la biodiversidad y la fauna salvaje de Euskadi y Navarra.

Lugares que albergan osos,

quebrantahuesos, mariposas de impresionante belleza.

Rodada completamente en exteriores,

sobrevolando las olas del Cantábrico,

puedes presumir de haber logrado exclusivas tomas,

algunas con planos de fondos marinos.

Con música original asistimos a situaciones muy emotivas

con asesoramiento de especialistas en el medio natural.

No es fácil lograr imágenes

de la vida salvaje en libertad, con las estaciones cambiantes

y las estaciones vivas.

Osos pardos, delfines, insectos, ballenas,

y alguna escena que nos muestra

el luto de una especie con su cría.

Pretende mostrar la vista de muchos seres vivos

y su fragilidad para reflexionar sobre gestos cotidianos

que hacen daño al planeta.

Los animales y plantas

se han sobrevivido a muchos desafíos a lo largo de su historia,

y siguen luchando por permanecer en un mundo tan alterado.

Documental para disfrutar de la naturaleza con cascadas,

afloramientos arqueológicos que aparecen dibujados

aquí, en Euskadi y Navarra, lugares alucinantes.

(Música)

Una película que llevara mi nombre detrás...

Exige un alto grado de humildad,

porque las primeras que se me vienen...

Michael Ciminno, podría haberme acercado,

pero hay que tener mucho cuidado.

¿Qué es? -Lo mismo que ayer.

-Y esto otro? -Una perola la quemada.

-Si algo queda claro en "¡Upss 2! ¿Y ahora dónde está Noé?"...

La primera parte de esta película recurrir al mito de arca de Noé,

y añadía una simpática y colorida especie,

y a otra felina y más espabilada.

-¿Tienes algo que decirme de la comida?

-Saltamos cuando esté preparada.

Dos niños unidos en la misión de sobrevivir a una caída involuntaria.

La vida no ha sido fácil aquí, 147 días sin divisar tierra.

El mundo está anegado de agua,

pero sucede algo más o menos parecido a la anterior entrega,

los dos protagonistas acaban siendo despedidos del arca de Noé.

¿Dónde están los niños?

Descubren un pedazo

de tierra firme con algunas sorpresas más o menos excitantes.

¿Vamos comiendo los colmillos de todos amigos carnívoros?

-Si algo hemos aprendido...

-No hacer cosquillas a un hipopótamo.

A este estreno se une la veinticuatroava entrega

de un clásico de la animación,

que había sido previamente un cómic manga de éxito

y una serie con un gran plantel de seguidores.

Hace cinco años que se estrenan

las entregas de estos casos por resolver.

La pandemia había paralizado temporalmente

esta tradición,

que vuelve con "La bala escarlata".

Director favorito, cambia cada día varias veces.

Algunos son fundacionales,

cuando yo comienzo son intocables.

Pero por ceñirnos de alguna manera a lo contemporáneo,

Lynch, ya no sé si es contemporáneo, o no le dejamos hacer una película.

Thomas Anderson, me interesan los géneros,

todos los buenos, los favoritos.

(Música)

La visita de Johnny Depp al festival de San Sebastián

aportó ese brillo de glamour que la pandemia

estuvo a punto de opacar.

Acudía como productor para presentar un documental.

Nacido en Irlanda, internacionalmente conocido

por ser el líder de The Pogue, Shane MacGowan fue educado

en la cultura tradicional irlandesa, condicionaría con la británica

y con la movimientos que inundaban las calles londinenses

de los 70 y de los 80.

Epataron a este poeta renovó la música irlandesa,

y la transformó en sonido de consumo.

Se explica en el contexto de ser un puente

entre Irlanda e Inglaterra.

El hecho de vivir en Londres, si hubiera vivido allí,

estaría diciendo que me sacaran de aquí porque es muy aburrido.

Viene del hecho de vivir en Inglaterra.

-No eres el típico chico guapo,

pero muchas te encuentran irresistible.

-Lo he notado, sí. -Shane MacGowan.

Sobreexplotado,

el ascenso a la fama y a la par de un consumo de drogas

y alcohol que aquilatan una personalidad compleja,

de profundas convicciones

y en contraste con un comportamiento nihilista.

-Un bombón. -Me pones enfermo.

-Está muy machacado,

como la mayoría de los famosos,

echado a perder por ese qué necesitas.

No puede evitar la corrupción corrosiva,

Johnny no se reconoce cuando se mira en el espejo.

La fama le ha comido la cara, ya no es su rostro,

lo he visto en otras personas con las que he trabajado.

Las drogas y el alcohol les ayudan a construir una burbuja

que les permite pensar que todavía son las personas que eran.

Fabulan que no han cambiado,

pero lo han hecho.

La fama es una droga destructiva en sí misma.

-Somos mejores sobrios, pero no es tan divertido,

así que nos emborrachamos.

Una vida tan intensa precisaba un director especial.

Temple ha dotado de imagen durante medio siglo

a la música de una innumerable cantidad de artistas.

Son eslabones de una interminable lista de tótems

del pop del finales del pasado siglo.

El preciosismo visual del videoclip,

generalmente más preocupado por la estética que por la narración,

ha contagiado las obras de Temple,

como su adaptación de la novela "Principiantes",

o "Las chicas de la Tierra son fáciles".

También ha trasladado la visión del mundo del director

de cine Vikó.

Pero sin duda,

es en documental musical donde se siente como pez en el agua,

y donde su facilidad para manejar lenguajes y texturas deslumbra.

Con su recorrido por la vida de artistas,

suma ahora el testimonio de otro es testigo de la edad de oro

del pop británico, con el que construye un puzzle casi imposible

de piezas de archivo, animación, rodajes y entrevistas

con la velocidad de libertad de un malabarista enajenado.

Me da miedo,

es un buen síntoma que te preocupes del resultado,

porque si sabes cómo va a funcionar, se hace aburrido.

Es solo rellenar huecos.

Me encantaban todas sus canciones.

Creo que es un gran poeta,

de verdad, sabía ponerles música.

Una poesía visual

a la altura de su etílica musa.

Es alguien muy complejo,

no le gusta hablar o que hablen de él, adopta el papel de director,

te dice que no puedes ir por ese camino,

y al final dices: "A la mierda",

te obliga a que pienses en otras opciones

porque te tapa los caminos normales.

-La gente me llama poeta,

pero es molesto que te llamen poeta cuando eres músico,

porque significa que perdiste el tiempo escribiendo música.

La lista de actores con los que me hubiera gustado trabajar,

es inmensa.

Por orden de aparición, Humphrey Bogart, John Wayne...

Al Pacino, López Vázquez,

Pepe Isbert, Fernán Gómez, y Antonio Resines otra vez.

16 de abril, se cumplen 100 años del nacimiento de Peter Ustinov.

Encomiable actor británico que además destacó como director,

guionista y productor en muchas películas relevantes.

Tareas que compaginó con su labor de escritor.

Además de locutor, comediante, presentador

y otras actividades que dan cuenta de las aristas de su talento.

(Música)

Peter Ustinov nació en Londres el 16 de abril de 1921,

hijo único de una familia de origen ruso obligada a abandonar

su país tras el triunfo de la revolución bolchevique.

A los 16 años comenzó a estudiar teatro,

a los 17 empezó a actuar en varias revistas

con pequeñas piezas escritas por él mismo.

Participó en la Segunda Guerra Mundial a las órdenes

de David Niven.

El servicio militar lo apartó del espectáculo, pero no del todo.

Durante su paso por el ejército británico

se inició como guionista de largometrajes.

Un apreciable drama bélico

protagonizado por David Niven,

Peter Ustinov se reservó un pequeño personaje.

Acabada la guerra,

la década de los 50 y de los 60 fueron

los años dorados de Peter Ustinov.

Su interpretación de Nerón le valió prestigio y fama mundial.

Además de ganar un Globo de Oro y conseguir

su primera nominación al Óscar como mejor actor de reparto.

Las películas de época fueron la especialidad de Peter Ustinov.

Físico contundente y su particular bonhomía propiciaba

que durante su carrera

interpretara a personajes de más edad de la que realmente tenía.

En la década de los 50 participó como actor de reparto

en películas emblemáticas como "El árbitro de la elegancia".

Continuó un año después en "No somos ángeles",

Peter Ustinov se escapa de la cárcel junto a Humphrey Bogart.

También participó en "Lola Montes"

como maestro de ceremonias de un circo que aprovecha

las representaciones para narrar

la escandalosa vida de la famosa acróbata.

Protagonizó a las órdenes de Ladislao Vajda

con Pablito Calvo "Un ángel pasó por Brooklyn."

Tenemos dinero para pagar mañana el alquiler, magnífico. Me alegro.

Naturalmente doblado al castellano,

los estudios Chamartín se convierten en un trasunto

de la ciudad de Nueva York.

Peter Ustinov es un malvado administrador de fincas

que se convierte en perro

hasta conseguir el amor de alguien.

Junto a otro grande,

Stanley Kubrick y su "Espartaco" obtuvo su primer Óscar

a mejor actor secundario.

Es mercader de esclavos y director

de una escuela de gladiadores,

con el buen ojo de fichar a la estrella del momento.

El segundo Óscar a mejor actor de reparto lo obtuvo

en una película en la que interpreta a un perezoso delincuente

de poca monta que se verá las caras con Melina Mercuri.

Como director Peter Ustinov demostró su enorme talento en ocho títulos.

El mejor de ellos,

la adaptación por el propio Ustinov de la novela

traducida de manera incomprensible como "La fragata infernal".

Está rodado en la costa

de Alicante y ambientado a finales del siglo XVIII

durante las guerras napoleónicas.

Peter Ustinov dirigió a Paul Newman,

Sofía Loren y David Niven en un guion loco

para una comedia pura y dura.

A partir de la década de los 70,

la estela de Peter Ustinov

se refugió en el mundo de la televisión.

Tuvo tiempo de participar en un par de títulos memorables.

Peter Ustinov fue Hércules Poirot

en "Muerte en el Nilo", una de las más celebradas

adaptaciones de Ágata Christie.

En la década de los 80 volvió a interpretar

al detective privado de origen belga en "Muerte bajo el sol".

También aparece en "La fuga de Logan",

interpretando a la única persona anciana de esta curiosa distopía.

(Música)

Pero la figura de Peter Ustinov va mucho más allá de todo esto.

Era consejero privado de la reina Isabel II,

hablaba seis idiomas,

y era uno de los más activos embajadores

de buena voluntad de las Naciones Unidas,

especialmente en temas relacionados con la infancia.

Estoy muy agradecido a Unicef,

no estoy con ellos para ser admirado por lo que he podido hacer.

Quiero felicitar a otros por los que me han ayudado

a conseguir como persona.

En sus últimos años,

casi retirado del cine,

pasaba largas temporadas en Palma de Mallorca, junto al mar,

otra de sus pasiones.

Como escritor publicó obras de teatro, novelas,

relatos breves y dos autobiografías.

Pienso que soy optimista,

la interpretación mía de un optimista,

un hombre que es consciente de la tristeza del mundo,

un pesimista es uno que descubre

eso mañana.

Soy un optimista.

Hasta su muerte no dejó de trabajar.

Su última participación cinematográfica

fue en la biografía del monje que impulsó la reforma.

Peter Ustinov falleció el 28 de marzo de 2004, tenía 82 años.

(Música)

Una película que representa un antes y un después,

la vi siendo muy joven,

"Sed de mal".

En concreto, un momento mítico,

el encuentro con el personaje de Marlene Dietrich,

en el que asistimos a la constatación

de la decadencia física y mental

del personaje inolvidable de Orson Welles.

Todo esto, con la primera banda sonora de Henri Mancini.

A los 14 años te deja enfermo de la cabeza para toda la vida.

(Música)

Bueno, esto ha sido todo.

Desde "Días de cine" muchísimas gracias, buenas noches.

Se imprime la leyenda.

Muy bien.

(Música)

(CANTA EN INGLÉS)

(CANTA EN INGLÉS)