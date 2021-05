Cuéntame cómo pasó

¿Lo despertamos y se lo decimos?

No, déjalo.

Está cansado.

(MURMURA) ¿Decirme qué?

Estado de alarma en Madrid.

Definitivo, a partir de las 15:00. Lo acaban de anunciar.

Pero ¿eso significa que no podremos volver?

Nosotros tenemos justificantes de trabajo.

Ya, pero ¿Toni, Alba y yo?

-No lo sé, Carlos. Es todo un "desdiós".

Bueno, ya veremos. Supongo que os dejarán entrar.

¿Y los papás e Inés podrán salir?

Imagino que no.

Joder. Nos han fastidiado, coño.

¿He dormido mucho rato? No, una hora.

He tenido un sueño rarísimo.

(TELEVISIÓN) "Pendientes de las noticias han amanecido

la mayoría de los madrileños, con mucha...".

-¡Ey! Te has enterado, ¿no?

-¿De lo de Madrid? Sí. -Tarde y mal, como siempre.

(TELEVISIÓN) "...para un fin de semana largo,

pero si se tienen que quedar, lo harán por responsabilidad".

-¿Qué hago con las cintas que no tienen etiquetas?

-Deja esos vídeos, Alba, que quiero echarles un vistazo.

Tenía controlados los de Super-8, pero esos no.

-Salen recuerdos por todas partes.

(TELEVISIÓN) "Ese desconcierto por lo ocurrido

ha provocado...". Hay que ir a comprar leña.

Aquí nos vamos a congelar

Y si vamos a estar todos encerrados, hay que ventilar mucho.

Quién va, ¿eh? Santi.

No, la compramos por internet, papá.

¿Cómo vamos a comprar la leña por internet?

¿Qué tonterías son esas? Claro.

Ahora mismo puedes comprar lo que quieras.

Mira, 20 kilos 30 euros.

-¿Y si pillamos habitaciones en el Parador de Tobarra?

No, ni hablar. Dormimos aquí.

Ya son ganas de estar incómodos. ¿Y si es la última vez?

Seguro que es la última vez.

Os vais a deshacer de la casa.

Deshacer. Suena horrible, vamos.

Suena a lo que es.

Carlos, no empecemos, que nos conocemos ya.

Nos quedamos sin raíces.

Que sí, que a mí también me parece regular y me da mucha pena,

pero la casa es una sangría.

¿Los abuelos no querían venirse a vivir aquí?

Incluso encargaron una reforma, ¿no?

Tu abuelo no está para vivir tan lejos. Su sitio es Madrid.

Cerca de un hospital.

Pero podríamos, no sé, mantenerla nosotros, ¿no?

Mira... Por lo menos, hasta que ellos...

Yo creo que lo que necesitan ahora mismo es deshacerse de esto.

Tiene razón. Si les convencéis para que vendan,

ese dinero les va a apañar más que una casa a la que no vienen.

Está claro. Yo no creo que papá...

-¿Y esto?

¿Qué es esto?

¡Ay!

Esto es de cuando les dio por ir a bailar.

¿A ver? -No me jodas. ¿A ver?

Ostras, acabo de soñarlo.

De verdad, he soñado que los veía bailar.

(SANTI RÍE)

Será una casualidad, ¿no?

-No. A ver, yo ya les había visto bailar,

pero ¿en grupo? Pero ¿tú qué les vas a ver?

Estarías en Nueva York cuando fue eso. ¿Cuándo fue?

Hace mucho. Pero ¿antes o después del accidente?

Después. ¿Sí? Fíjate, yo creo que fue antes.

No, fue después. Que no, que fue antes.

Fue después. Te digo yo que fue antes.

Te digo yo que fue después. Chicos, chicos.

Después. Gana María.

Gana María. (RÍE)

Estuvo ahí ahí.

¿Qué? ¿Qué dice?

Están guapos, ¿eh?

(Sintonía "Cuéntame cómo pasó")

# Cuéntame cómo te ha ido,

# si has conocido la felicidad.

# Cuéntame cómo te ha ido,

# si has conocido la felicidad.

# Te soñaba. -# Sin cesar.

-# Y acerté. -# Ya lo ves.

-# Y una voz. -# En mi ser.

-# Volverá. -# En un nuevo día.

-# Cuéntame cómo te ha ido,

# si has conocido la felicidad. #

(TELEVISIÓN) "¿Es aquí donde se lava la ropa sucia?

-Sí, sí. Y se plancha. Niño...".

(Puerta)

Joder, voy a tener que cambiar la televisión.

Qué bien huele, Herminia. ¿A qué huele?

Coliflor. Coliflor, qué rico.

¿Qué pasa, Antonio?

Que se me ha estropeado el televisor.

Se me pone un lado oscuro y no veo las noticias.

¿Y por qué no bajas al Bistrot?

Porque me da pereza, mujer.

En el Bistrot habla todo el mundo y no me entro.

Te podías quedar aquí a cenar.

Qué buena idea, Herminia. Qué buena idea, por Dios.

Alguien con cabeza.

¿Qué llevas ahí?

Un bolígrafo. ¿Cómo que un bolígrafo?

No te vas a instalar aquí.

No pienso instalarme. Es un bolígrafo dental, mujer.

Mejor. Anda, coge la jarra de la nevera.

Merche. Ajá.

¿Tú y yo estamos bien, sí o no?

Estamos estupendamente.

Entonces, ¿por qué no podemos ser un matrimonio como éramos antes?

Porque ya no somos un matrimonio normal. Y funciona.

Esto es una broma, ¿no? No, no es ninguna broma.

Además, me gusta dormir sola. Y me dijiste que a ti también.

¿Eso te dije yo? Sí.

Mentirosa. Yo no sé lo que somos, pero...

sea lo que sea,

nos gusta a los dos.

¿Por qué vamos a estropearlo? Amén.

Ya, no voy a darle más vueltas al asunto.

Eso.

¿Sabes lo que quiere? No.

Que le hagas caso. ¿Más?

De otra manera.

¿Cómo?

Madre. ¿Eh?

¿Las pastillas?

Después de la cena me las tomo.

No, después no. Antes, que si no se te olvidan.

Yo sé bien cuándo estorbo.

A mí no me estorba. Puede quedarse si quiere perfectamente.

Toma, anda. Pon eso en la mesa.

(TELEVISIÓN) "Bueno, ¿me van a lavar las plumas?

Porque estoy impaciente porque tengo que ir de rebajas...".

Merche, entonces, ¿tú y yo qué vamos a ser?

Bueno, pues vamos viendo.

¿Cómo que vamos viendo? ¿Así...

como don Pablo y...?

Hasta ahora ha sido divertido, ¿no?

No sé, a mí empieza a no hacerme mucha gracia.

Porque no lo has pensado bien.

Sorpréndeme. Venga, sorpréndeme. Bueno.

Madre, ya puede salir.

Voy.

(Cisterna)

Antonio, qué susto me has dado.

Has dicho que te sorprendiera.

Sí, pero no así.

¿Cómo? Tengo pijama nuevo.

Sí, y es muy bonito.

Me das mucha risa, Antonio. (RÍE)

¿Te hago gracia? Pues me voy por donde he venido,

porque vaya un fracaso. No, hombre, no. Quédate.

¿Te vas a reír de mí? No. Me río contigo, idiota.

Ven.

Siéntate.

Bueno, entonces, sí.

(SUSPIRA)

Abrázame, anda.

¿Sabes qué día es el domingo?

Perfectamente. Te vi morir hace un año.

Bueno, pues sigo vivo, Merche.

Siete vidas, como un gato.

Aquí, en la cama de los siete enanitos.

Siete por siete, cuarenta y nueve.

Me gustaría que hiciéramos algo especial el domingo.

Sí.

¿Y ahora?

Ahora...

Ahora nos tomamos el aperitivo, un vermucito.

Ay, ¡ay!

Pues muy poco a poco, hijo. Muy poco a poco.

Además, de una manera... No sé.

Sin contundencia, no sé si me explico.

¡Ay!

Algo es algo, Antonio. Poco a poco. ¡Ay!

Tú no sabrás de alguna cosa que me pueda ayudar, ¿verdad, hijo?

Sí, la paciencia.

Claro, es que no tengo tiempo para tener paciencia.

Qué exagerado eres. Todavía te quedan años.

No tantos, hijo. No tantos.

A ver, Antonio, hay una medicina

que usan los pacientes que tienen lesiones medulares

que... ¿Que qué?

Arriba y abajo. Que no, que es muy extremo. Que no, olvídalo.

¿Funciona o no funciona? Sí, claro que funciona, Antonio.

Pero hay que inyectarlo.

Ah, bueno. ¿En el culete?

No. ¿No?

Imagínate dónde.

No jodas, no fastidies. (RÍE)

¿Así? ¿A las bravas? Sí.

Vamos de pie. ¿No hay otro remedio?

Para llegar al mismo sitio se pueden coger diferentes caminos.

Besos, caricias...

Os vendría muy bien hablar. ¿Cómo que hablar?

Antonio, hablar de sexo, ¿eh?

Hablar de lo que necesita el uno del otro.

Hablar de eso ya es hacer el amor.

Con las chicas esas con las que... zipizape, ya me entiendes.

¿Tú hablas con ellas?

Si tuviera una chica para hacer zipizape

pues sí, hablaría.

¿Por qué no le dices a María un día de salir juntos?

Y habláis de medicina y esas cosas.

Y así la conoces más.

Ya lo he intentado un par de veces... Ah, ¿sí? ¿Y?

Que no soy su tipo, que...

Está claro que no. Abajo. Bueno.

Voy a dar una comilona de postín en un restaurante muy bueno

porque es mi cumpleaños

y nada, hombre, que quería invitarte, sí.

Que... Que no, Antonio, que no insistas con María

que no hay manera. Que no es por María.

Pero no pasa nada. No es por María. Es por ti, coño.

Llevas un año viniendo y quiero invitarte.

A María déjala, que haga lo que le dé la gana.

Que elija mal, como he elegido toda la vida.

Tú te vienes, hijo.

Muy bien. Pues nada, el domingo a las 14:30 estamos ahí.

Claro que viene Santi.

Este fin de semana le toca con nosotros.

Vale, mamá. Hacemos eso.

El domingo nos vemos ahí. Adiós, un besito. Adiós.

Joder, qué rasca.

Amor, están llegando los nuevos planos del arquitecto

y me encantan.

Hay algunas cosas que afinar, pero se lo comentamos el domingo.

Mierda, se me había olvidado.

¿No tendrás La Moncloa? No, qué va. En Moncloa no.

Tenemos el cumpleaños de mi padre. ¿Otra vez?

¿Otra vez? Es cada año, como todos los cumpleaños.

¿Y tu madre va a hacer arroz?

No, vamos al restaurante del año pasado.

Sí, estaba buena la comida, pero...

probaba muchísimo la gente.

¿A qué hora has quedado con el arquitecto?

A las 12, y no se puede cambiar.

Ya está, nos da tiempo de sobra.

Vamos a una cosa y luego a la otra. "OK". Bien, bien.

¿Y eso?

La sauna.

¿La qué?

No, a la sauna no pienso renunciar.

Vamos a ver: piscina, sauna... Nos estamos volviendo un poco pijos.

No, nos estamos volviendo "yuppies".

O sea, pijo.

La palabra "pijo" es un invento español

que demuestra que sois un país

cargado de prejuicios. Vale, ya lo capto.

Quieres una sauna para abusar de mí, ¿es eso?

Eso es.

Te advierto que yo me dejo abusar en seco, ya lo sabes.

Toni.

Vamos a ser muy muy felices en esa casa.

Sobre todo cuando dejemos de pagar la hipoteca dentro de 20 años.

(TELEVISIÓN) "Hola. Quería reservar una mesa para esta noche, por favor".

No, por favor, qué suplicio.

De verdad, páralo. -¿Por qué?

-Porque sí, porque es un horror.

-Yo te veo estupenda. -No me hagas esto, venga.

-Es una clase de español, no es Lope de Vega.

-Ya. Ya lo sé, ya.

-Además, pagan bien.

-Sí, también lo sé. Y tendría que estarte agradecida,

pero...

-Mi amigo dice que la productora está muy contenta contigo.

-Me alegro. Lo que pasa es que después de 20 años de carrera

que se me recuerde por:

(HABLA MUY DESPACIO) "Hola. Me llamo María Pellicer, con LL.

Y me gusta la merluza congelada".

Tiene guasa la cosa. Calienta el agua, anda.

-Yo tampoco pensaba que iba a estar vendiendo ordenadores

para ganarme la vida, ¿no?

-Somos unos fracasados, Mike. -No.

Somos unos supervivientes. -Ya.

-Hay mucha gente

que tiene que renunciar a muchas cosas para vivir,

y tú y yo no hemos renunciado a nada.

-Yo he renunciado a mi hijo.

-No, no es verdad.

-O él a mí, que es lo mismo. (MIKE SUSPIRA)

Inés.

Oriol se está encontrando. No sabe lo que quiere.

-Y yo todavía me planteo quién soy, así que tal para cual.

-No tienes por qué plantearte eso.

Yo puedo decirte quién eres.

-Ah, ¿sí? -Sí.

Tienes...

talento,

belleza,

bondad.

Eres una persona extraordinaria.

-¿Tú te has dado cuenta que desde que nos conocemos

es la primera vez que nos va medio bien?

-Bueno, yo tengo sida.

-Ya, bueno, pero hasta en eso hemos tenido suerte.

Los retrovirales te están haciendo efecto.

-Sí.

Pero...

¿cómo es que dicen?

Solo en el desierto, ¿no?

-¿Qué quieres decir?

¿Tú te acostarías conmigo

sabiendo que soy seropositivo? ¿Lo harías?

-Con precauciones, ¿por qué no?

-No.

Yo no podría pedirte eso.

-¿Y si te lo pidiera yo?

(Móvil en vibración)

(Móvil en vibración)

¡Tío, el móvil! Es Inés.

Toma.

Inés.

Inés, hermana, ya era hora.

¿Cómo estás? "Ya ves, estado de alarma".

¿Qué pasa? ¿No habéis podido salir?

"Qué va. Íbamos a meter a mamá y a papá en el coche,

pero nada. A Oriol le han llamado y ha tenido que salir zumbando".

¿Les habéis dicho algo?

"No. Habíamos quedado en decírselo todos juntos, ¿no?

¿Quién es? Es Toni, mamá.

Ah, Toni, hijo". Hola, mamá.

"Hola, hijo. ¿Cómo estás?"

Bien, estamos bien todos. "No te quites la mascarilla, mamá.

Ay, niña... Haz el favor".

No te la quites. "(SUSPIRA)

¿Está la casa muy fría?"

Mamá, ¿tú sabes dónde guardasteis el vídeo?

"¿El vídeo?" Sí.

"El vídeo...

Bueno, lo utilizamos la última vez".

No, mamá. El reproductor de vídeo.

-"¿Para qué quieres un reproductor de vídeo?"

-Para ver a tus padres bailando.

-"¿Mis padres bailando?" -Sí, en grupo.

"¿Bailando?" Sí.

"No me acuerdo de eso. Yo tampoco".

-En un grupo de baile, mamá.

Un grupo de salsa. Hay una foto de los dos muy guapos.

-En la foto hay una chica muy guapa.

Mira, es mulata.

Mira, mamá.

¿La ves? "¿A ver?"

A ver.

"Sí, es Caridad".

(CON ACENTO CUBANO) Esa me la guardo, hermanita. (RÍE)

Sí, un besico enorme.

Sí. Sí, cariño. Por mí no se preocupen, yo estoy bien.

Sí.

Dile a la abuela que no coma tanto.

Que la conozco.

Sí, yo estoy bien. Yo estoy bien.

Otro para ti.

Y otro.

Y un montón hasta la luna y vuelta.

Chao, tata.

Ay, señora. No sabe cuánto le agradezco la llamada.

He estado mucho rato, perdóneme.

No pasa nada.

Ha debido de costar una fortuna.

Que no pasa nada, de verdad.

Pero me gustaría devolverle el favor de alguna manera.

¿Tiene plan para el domingo por la tarde?

El domingo tengo un cumpleaños.

¿Y después? Después...

me imagino que nos iremos a casa.

¿Por qué no viene a bailar?

¿A bailar?

Doy clases de salsa el fin de semana en un sitio por Carabanchel.

Nos reunimos un grupo de cubanos y estamos ahí.

Viene gente estupenda, ¿eh?

Con ganas de divertirse, de pasarlo bien.

¿Eres bailarina? Sí.

Yo me gano la vida así, pero no estudié para asistenta.

Estudié para otra cosa.

Llegué a estudiar con Alicia Alonso. -Baila de maravilla.

Y el ambiente es fenomenal.

Chelo y yo estuvimos hace dos semanas.

Chelo ligó.

(RÍEN) ¿De verdad, Chelo?

Hasta mañana. ¡Hasta mañana!

-Me da la vida, señora.

Si no fuera por eso, me pasaría los días enteros llorando.

¿Por qué no se viene?

Es a las 18:00.

Otro día, de verdad. Pero gracias.

Voy a dejar la dirección en un papelito por la mesa

por si se embulla.

Por si me embullo.

"¿Tenéis leña?"

(Puerta)

Sí, mamá. Tenemos leña. Alba, mira a ver quién es.

-Serán los compradores. (CHISTA)

Qué bonito.

-Hola.

-Buenas tardes. Antonio Alcántara es aquí, ¿verdad?

-Sí, sí.

-¿Podemos pasar?

-Un momento.

Ya están aquí los compradores.

¿Los hago pasar? Mamá. Mamá, oye.

Te voy a tener que dejar, ¿eh? "Hijo".

Sí. "¿Quién ha llegado? ¿Los albañiles?"

Te tengo que dejar, ahora vengo.

"Toni.

¿Por qué? Quiero hablar con María".

María se ha ido con Jorge a Tobarra a comprar. Luego te llama, ¿vale?

-"Venga". -Venga.

-"Besitos". -Vale.

Yo creo que es mejor que se lo digas, ¿no?

-"No estoy de acuerdo con la venta de esa casa y tú tampoco, ¿eh?

Así que anda".

Hola, ¿qué tal? Adelante.

Vale. Ay, perdón. Perdón.

Os voy a echar un poco de gel si no te importa.

Yo necesitaría ir al baño. -Sí, claro. Por supuesto.

Bueno, este es el pequeño recibidor. Por favor, pasad.

-¡Eh!

La abuela, Deborah con la niña,

Inés, estos, aquí Merche...

Perdón.

Habría que poner un servicio más ahí, en el extremo.

Bueno, entonces.

El menú está preparado, ¿verdad? A punto.

Entrantes.

Ostras de Biarritz.

Eso suena muy bien.

Cóbremelas de España, no de Biarritz,

que deben ser más caras.

Los entrantes. Salmón noruego.

Ahumado.

Marinado.

Esto para usted es una celebración importante, ¿verdad?

¿Se ha dado usted cuenta? Sí.

Sí, hombre. Es muy importante.

Voy a celebrar mi primer cumpleaños.

Mi primero.

Hace un año, después de comer aquí precisamente con mi familia,

me encontré metido en un hospital sin bazo,

con las piernas rotas, los brazos reventados,

una costilla metida por no sé dónde, medio muerto...

Estaba divorciado.

Y, además, me habían echado de la familia.

Bueno, pues un año después

voy a celebrar que ahora estoy medio casado.

¿Medio casado? Sí. Bueno, yo lo llamo así.

Usted está casado, ¿no? No. Todavía no, no.

¿Y a qué espera, hombre?

Con la edad que tiene ya.

Cásese. Tenga muchos hijos. Muchos, hágame caso.

Los hijos son la sal de la vida.

(TELEVISIÓN) "El congreso de celebra

bajo el eslogan 'Partido del Gobierno',

con el que el PP se presenta

como una alternativa capaz de gobernar.

Las propuestas serán discutidas durante tres días

y José María Aznar será reelegido presidente

y designado candidato del partido...".

¡Debbie, las 11:30!

¡Sí! ¡Ya voy!

¡No es fácil!

(TELEVISIÓN) "...el congreso del Partido Popular".

(Aplausos)

¿Llevas el regalo de tu padre?

No, mierda. Se me olvidaba.

(RÍE) Gracias. No te preocupes.

¿Vas a apagar la tele?

Sí. Estaba con las noticias. Siempre estás con las noticias.

Cariño, es mi trabajo.

Parece que estás más casado con tu trabajo que conmigo.

Uy, qué celosa.

Te prometo que soy solo para ti.

¿Y si se hunde el país por mi culpa? Oye, deja de picarme ya.

Te aseguro que puedo ser marido, padre y periodista.

Si el problema no es ese. Es el orden.

¿El orden? El orden de las cosas.

¿Qué va primero?

Es que...

(Teléfono)

No lo cojas. Nos hacemos a la idea de que nos hemos ido.

¿Y si es mi familia? Vemos a tu familia dentro de un rato.

A lo mejor es el arquitecto. No, ya he hablado con él

y está ya de camino.

Un segundo, joder. Que me pongo nervioso.

¿Sabes qué me pone nerviosa a mí?

(Teléfono)

¿Dígame? "¿Antonio Alcántara, por favor?"

Sí, soy yo. (EN VOZ BAJA) ¡Toni!

-"Le paso con Narcís Serra".

Sí. (SUSURRA) Es Narcís Serra, un segundo.

Que cuelgues. (CHISTA)

"¿Alcántara?" Vicepresidente.

"Tenemos que vernos. ¿En media hora en tu despacho?"

Claro, por supuesto.

Ay, joder.

Perdona, cariño.

He tenido problemas con el coche.

Ha empezado a soltar humo y no sé qué será. ¿El aceite?

-Te esperábamos a las 10.

-Ya. ¿Estás listo?

-Sí, pero están todos dentro. Pasarás a saludar.

-Bueno, si queremos llegar al cumpleaños del abuelo

no tenemos mucho tiempo.

-Vale, pero pasa.

-¿No me vas a dar un beso o qué?

-¡Voy!

Inés. -Hola, Carola.

-Hola, ¿qué tal?

-¿Qué tal? Bueno, hola y adiós, que es que vamos pilladísimos.

-Pues ve a por la bolsa, anda.

-Llevo la mochila de Marc, me la ha prestado.

-Mira qué bien.

Es que se han hecho muy coleguitas.

-Ya. -Bueno, ¿te tomas un café?

¿O prefieres una infusión? -Sí. Vale, venga, un café.

Oye, lo siento. Os quería haber llamado,

pero he tenido que parar en un taller que no tenía teléfono

no sé por qué y...

-Hola, Inés.

¿Qué tal? ¿Cómo estás? -¿Qué tal, Paco?

¿Qué, trabajas hoy?

-Ya ves. Tenemos jornadas de puertas abiertas.

-Sí, ahora nos vamos todos para allá.

-Todos menos yo.

-Bueno, los abuelos están por encima de cualquier cosa, ¿no?

-Pero me apetecía un montón.

-Bueno, siento amargarte la vida, Oriol.

-Oriol, ¿por qué no le enseñas tu cuarto?

-¿Quieres? -Sí, claro.

Como la casa es muy grande, hay una habitación para cada uno.

-Qué suerte, hijo. Qué bien.

-Mira, este es mi cuarto.

-A ver tu cuarto.

-Aquí se vive muy tranqui. Hay tiempo para todo.

Hasta para hacer amigos.

-Genial, ¿no?

-Es Susi. -Es guapa Susi.

-Toca el violonchelo en la orquesta joven.

Con Marc.

-Hola. -Hola, Marc. ¿Qué tal?

-Es un tío estupendo. Nos llevamos superbién.

-O sea, que estás muy a gusto en esta casa, ¿no?

-Sí, es como vivir en familia.

Y Paco es superenrollado aunque no te gusten los policías.

-Ya. No tengo nada en contra de los policías.

-Pero tampoco nada a favor, ¿verdad?

-¿Qué pasa? No te apetece ir al cumple, ¿no?

-La verdad es que no. -¿Te sientes obligado?

-Obligado no. Si quieres que vaya, voy.

-Pues venga, vámonos.

-Dos minutos. Tengo que ir al baño a plantar un pino.

¿Lo tomas con azúcar? -No, así está bien.

-¿Estás bien? -Sí, sí.

-No le hagas mucho caso. Está en plena adolescencia.

-Lo que está claro es que aquí es feliz, con vosotros.

-Inés, tu hijo te adora.

-Necesitaba un poco de orden. -Tú no te metas, Paco.

Yo creo que lo que necesitabais era estar separados.

-¿Y hasta cuándo? -Dale tiempo.

Deja que acabe el curso.

Ahora está sacando unas notas estupendas.

-Dile que le espero en el coche.

-Carola. Déjala, ¿eh? Es cosa de ellos.

Ya nos hemos metido bastante.

(DEBORAH HABLA EN INGLÉS)

En una hora como mucho estoy aquí.

Eso espero.

Moncloa está a la vuelta de la esquina. No tardo.

No nos vas a dejar tiradas, ¿verdad?

¿Ese es el arquitecto?

Sí.

Muy joven, ¿no?

Como tardes más de una hora me lío con él.

Bueno. Venga.

Adiós, cariño. Ahora vengo.

Hola.

(Motor)

Oriol, he pensado... -¿Qué?

-Que me voy a ir sola.

-¿Cómo sola? ¿No quieres que vaya yo?

-Sí que quiero, pero se trata de lo que tú quieres.

-Yo quiero quedarme.

-Pues ya está.

-Pero te enfadas. -No.

-Es mentira.

-No gano nada enfadándome.

-¿Y el abuelo?

-Al abuelo ya...

le daré cualquier excusa y si te parece bien,

le das un toque, que seguro que le gusta.

-¿Por qué haces esto?

-Porque soy tu madre.

Y aquí ahora estás feliz, ¿no? Pues...

Se trata de eso, ¿eh?

-Entonces, ¿me bajo del coche? -Sí.

Adiós, gracias.

Hola. Qué guapa.

Guapa no, enfadada.

¿Enfadada? ¿Y eso?

Pues nada, que primero mi madre,

que le duelen las rodillas, que no quiere dar la lata,

que no está para estos trotes... Que no viene.

Es una excusa, Merche.

Y tampoco se quiere sentir obligada a que la lleve a casa.

Quiere que estemos solos, Merche.

Tu madre es una rata muy sabia. Ya, ya. Muy sabia.

Y luego lo de María. ¿Qué pasa con María?

Pues nada. ¿Tú has invitado al fisio, a Jorge?

Sí.

Y se lo has dicho. Sí.

Pues nada, que no viene. ¿Cómo que no viene?

No, dice que su amiga África está en un apuro

y que no viene y ya. Yo no me lo creo.

Ni yo tampoco me lo creo, coño.

¿A ti cómo se te ocurre invitar al fisio a un cumpleaños?

Me cago en la leche.

Es como de la familia, Merche, joder.

No me eches la bronca. ¡Todo el día echando la bronca!

¿Que te echo la bronca? El que me la echa eres tú.

Mentira podrida. ¿Cómo que mentira podrida?

Me he pasado la vida convenciendo de lo genial que eres.

Sí, genial genial.

Pero las cosas siempre se hacen como tú quieres.

Joder, Merche. Es mi cumpleaños, por Dios.

Es verdad, es tu cumpleaños.

¿Volvemos a empezar? Sí.

¡Qué guapa! Gracias, Antonio.

La madre que me parió.

Por ahí, Merche.

Bienvenidos. Buenas.

¿Me permiten los abrigos? Sí, claro.

Gracias. Habrá que quitar dos cubiertos.

Enseguida. Sí.

Gracias. Siéntate, Merche.

Vaya.

¿No dices nada, Merche?

Estás muy guapa, Milano.

Anda, toma. ¿Esto qué es? ¿La cuenta ya?

Tu regalo. ¿Este es mi regalo?

¿Y me lo das como si fuera un sobre de la compañía eléctrica, Merche?

Estoy de mal humor, Antonio.

¿Por qué no me lo das cuando tengas mejor cara?

¿Y no tienes curiosidad?

¿Curiosidad? Me muero de curiosidad, Merche.

Pero prefiero que me lo des cuando tengas mejor cara.

Anda, trae.

Tienes razón. No hay prisa.

¿Y si nos tomamos un vermú?

¿Quieres un vermú?

Dios santo bendito, he visto las puertas del cielo abiertas.

Por favor. Sí.

Un vermú y un Jerez, fino.

Marchando, enseguida.

(TELEVISIÓN) "Su opinión de llevar adelante...".

Menuda bomba. Pero ¿estáis seguros? Totalmente.

Elecciones anticipadas.

Creía que Felipe quería agotar la legislatura.

Hemos conseguido convencerle.

Aguantar hasta final de año supondría demasiado desgaste

y una sangría de votos.

El del bigote sube como la espuma.

Ya.

Y no podemos darle más alas al PP.

¿Estamos hablando de...? Principios de junio.

Pero eso son... Cuatro meses.

Guau. Menuda locura.

Aunque locura y política siempre van de la mano.

¿Qué queréis que haga yo?

Por lo pronto,

le vas a diseñar la estrategia de comunicación de la campaña.

¿Yo? ¿Quién sino?

Difícil de cojones.

Pero me gustan los retos.

Al jefe también, y no ve a otro al frente de todo esto.

¿Tengo libertad para crear mi equipo?

Saca a gente, mete a gente. Tú haz lo que creas necesario.

Sí, pero no me refiero solo a mi gente.

Hablo de dejar de lado

a ciertas caras del partido, ya sabes.

No me parece mal.

Solo te pido que te dediques en cuerpo y alma.

No entiendo otra manera de hacerlo.

Cuenta conmigo.

A partir de ahora, las 13:00,

te necesitamos 24 horas a disposición de la campaña, ¿lo entiendes?

Por supuesto.

Antes de nada,

tendrás que coordinarte con Secretaría,

Portavocía, Presidencia.

Adelante, chicos. Ya podéis pasar.

Toni.

Alejandro.

Perdona, ¿me podrías acercar a Madrid, por favor?

Estupendo.

Ahora estás guapa. Puedes darme el regalo si quieres.

Ah, el regalo. Claro que sí.

A ver.

Tu regalo.

¿500 kilómetros?

¿Qué es? ¿Un coche de segunda mano o un viaje? ¿Dónde? ¿Cuándo?

¿Por qué? Un misterio.

Deja que ahora la que te sorprenda sea yo.

Me gusta mucho, lo que pasa es que me ha sorprendido.

¿Te puedo dar un beso o te lo robo? Estás muy guapa.

Róbamelo. Es lo menos que puedes hacer.

Ay, Dios.

Ay, que te quiero. Perdón.

Llego tarde. Se me ha complicado la guardia...

Hola, Jorge. He pasado por casa para ducharme.

No te preocupes. No llegas tarde, muchacho.

Llega el primero. Anda, ven. Pero ¿ha pasado algo?

No, hombre. Ven.

Pasa. Anda, pasa.

Vamos a comer los tres.

Eso es. No, hombre, os dejo a los dos solos.

¿Cómo nos vas a dejar solos si eres el único que ha venido?

Anda, siéntate. ¿De verdad?

Siéntate. ¿Qué me dices a mí?

"Relájate, muchacho". Siéntate, hombre. Siéntate.

Vale. Te relajas, te sientas

y tómate un vinito, anda.

Y dame un par de minutos con mi mujer,

que tengo un asunto pendiente de 500 kilómetros que no me aclaro.

¿Dónde me llevarías tú con 500 kilómetros, hijo?

A ver. 500 kilómetros...

Sevilla.

Eso había pensado yo. ¡No! Frío, frío.

¿No? No.

¿Frío Sevilla? Entonces, Bilbao.

Helado. ¿Helado?

Portugal. ¿Portugal?

Creo que no sabe ni dónde está.

Como vuelvas a decir eso...

Era una broma, mujer.

¿Cómo es posible que digas esas cosas?

Vamos a brindar, ¿eh? Sí.

Por los que estamos. Y por los que no están.

Solo por los que estamos. A los que no, que les den por saco.

Pues eso.

Buenas tardes.

-Buenas tardes. -Buenas tardes.

¿No le importa ponerse la mascarilla?

-¿El qué? -La mascarilla. ¿Dónde la tienes?

-Ah, sí. Perdón.

Perdonen, ¿eh? Perdonad.

Aquí podríamos poner otra ventana con vistas al césped.

-Lo del césped no sé si es muy buena idea. El agua es de pozo.

No sé si va a dar para césped.

-¿No se puede agrandar el pozo? Sí, sí.

No, no se puede.

Bueno, todo es llamar al Ayuntamiento, ¿no?

Es un formalismo, seguro que se arregla.

Lo suyo sería tirar esta pared para unir la zona del comedor aquí

y dejar una isla en medio.

-Esa pared no se puede tirar. Es un muro de carga.

Bueno, pero siempre pueden mantener el comedor,

pero mantener el muro, porque por los olores luego...

Ya, bueno. Es que nosotros habíamos imaginado

algo más "open concept".

Ya. Qué barbaridad, de verdad.

Bueno, nada. Si quieren, les voy enseñando...

Mira, esta habitación está muy bien. Es amplia, tiene mucha luz.

Oye, si no quieres vender,

dilo de una vez. -Claro, dilo.

-A ver, lo razonable es vender,

pero no sé si me gusta lo razonable.

¿Por qué no vamos al cine a ver "El último mohicano", Merche?

Tiene que ser buenísima. ¿Una de vaqueros?

No, hombre, no. Es de indios. Con hachas, eso sí.

Antonio, siempre vamos al cine.

Vámonos a bailar. A bailar salsa. ¿A bailar?

No, hombre. No estoy yo para bailar.

Que sí, hombre. Vamos a aprovechar que nos han dejado solos.

Sí, nos han dejado más solos que la una.

No se han dignado ni a llamar.

Antonio, no seas así. Están muy agobiados.

Venga. Que no, Merche.

No han hecho ni el más mínimo esfuerzo.

Hemos tenido que llamar nosotros.

Ya sabes. Ya sabes cómo es el trabajo de Toni.

Además, estás orgulloso de que tu hijo trabaje en Moncloa.

No lo saques. Siempre me lo sacas por delante.

A mí me gusta mucho lo que hace. No me refiero a él. A la otra.

A ver, ¿dónde está la cómica? ¿Eh?

¿Y por qué tiene al pobre Oriol metido en Cuenca?

¿Qué pinta en Cuenca?

Ha salido así. Otro año será. No pasa nada, Antonio.

Vámonos tú y yo. Que no, hombre.

No estoy ni para conducir, coño. Conduzco yo.

Dame las llaves, que te llevo.

¿Me llevas? Joder.

Venga.

Anímate. Si a ti te encanta bailar salsa.

Cuando fuiste a Cuba bailarías mucha salsa.

Ahí teníamos que irnos los dos, Merche.

Vender todo y marcharnos a Cuba.

Con cuatro perras viviríamos como marqueses, fíjate lo que digo.

Vamos a bailar. ¿Vamos a bailar?

Sí, vamos. Vamos a bailar.

¿Mike?

Mike, ¿estás aquí?

-Inés. -¿Qué pasa?

-No te acerques.

Quédate ahí, por favor.

-¿Tienes una hemorragia?

-Sí. Últimamente me pasa mucho. Son las defensas.

-A ver. -No te acerques, por favor.

-Vale, vale. Bueno, déjame coger un algodón.

-No, mira. Esto ya está, me voy a ir a mi casa, ¿vale?

-No te vas. -Estoy apalancado aquí.

-Tranquilo. Sube la cabeza y aprieta. Es lo que tienes que hacer

-Mira, esto no es prudente, Inés, ¿vale?

Sobre todo para Oriol. ¿Dónde está?

-No está. No ha venido, se ha quedado allí.

Está con su familia contento y feliz.

-¿No ha venido contigo?

-No. -Os habéis peleado.

-No nos hemos peleado. Me he peleado con el coche.

-¿Cómo has venido? -Ponte el algodón.

He venido en taxi desde Tarancón. -¿Y el coche?

-No hay coche. Me lo he cargado.

Ya me compraré uno nuevo cuando pueda.

Me voy a comprar una vida nueva, eso sí.

Voy a empezar a pensar en mí. Estoy harta.

Venga, que te invito a cenar. Estoy muerta de hambre.

Lávate esa cara. Ponte guapo, venga.

-Sí. -Va.

(TELEVISIÓN) "Pimpante, decidida, arrolladora,

con nervios de acero.

Ha robado la escena a todos. Una supermujer.

Es Hillary Clinton.

Si alguien tenía duda de que Bill y Hillary o Hillary y Bill,

tanto monta, formaba un tándem para gobernar el país,

la incógnita ha sido despejada en los últimos días.

En Washington ha comenzado...".

Debbie. Ni me dirijas la palabra, Toni.

(TELEVISIÓN) "La capital política empieza...".

Deja que te explique, mi amor. No hay explicación que valga.

Sobre todo, si cada vez que te llamo me cuelgas.

Es que estoy harta de tus excusas.

Estoy agotada. Es que no son excusas.

Hay una razón de peso, por favor.

He intentado hacer lo que he podido, ¿eh? Escúchame.

¿Pues qué problema hay?

¿No tienes ni un poquito de curiosidad de saber

por qué me ha llamado Narcís Serra?

Sí, para algo importante. Lo acabas de decir.

Todo lo tuyo siempre es muy importante.

Va, perdóname.

Perdonado estás. No lo estás diciendo en serio.

Lo digo de la mejor manera que puedo.

Por favor, cariño. Venga, va.

¿Por qué no has ido al cumpleaños? ¡Esa no es la pregunta adecuada!

¿No? ¿Cuál es la pregunta adecuada?

¿Qué tal con el arquitecto?

¿Cómo va la casa de tus sueños? Pobre Deborah.

También es la casa de mis sueños. Ni te acuerdas de esa casa.

Perfectamente. La estoy pagando.

Pagas la mitad, no se te olvide.

Trabajo en el Gobierno de España. No tengo horarios...

Me estás empezando a dar miedo. ¿Que yo te doy miedo?

Sí.

Veo que la familia te pesa.

¿Que a mí me pesa? ¿Cómo puedes decir eso?

Sí, os pasa a muchos hombres.

No queréis tener una familia. Queréis la idea de tener una familia.

No sé qué estás diciendo, yo no soy así.

Yo no soy la que espera a que su hombre vuelva de caza

para recibirle con aplausos. ¿De caza?

No tienes ni puta idea de por qué no he llegado.

Ni siquiera me has dejado explicarte.

Desde que volviste de Irak es como si no estuvieras.

Te echo de menos.

Y te lo llevo diciendo y diciendo y te da igual.

No me da igual. ¿Cómo me va a dar igual? Venga, ya.

Quédate con Sol. Voy a salir a correr.

¿Ahora? ¿A estas horas? Sí, a estas horas. A estas horas.

# Cuando de pronto esa mujer # sale del zaguán

# y Pedro Navaja aprieta un puño # dentro del gabán.

# Mira para un lado, # mira para el otro y no ve a nadie.

# Y a la carrera pero sin ruido # cruza la calle.

# Y mientras tanto en la otra acera # va esa mujer

# refunfuñando, # pues no hizo pesos con que comer.

# Mientras camina del viejo abrigo # saca un revolver esa mujer.

# Iba a guardarlo en su cartera # para que no estorbe... #

Mira cómo bailan.

# Un treinta y ocho Smith & Wesson # del especial... #

Está ahí. ¿Te tomas un mojito?

¿Un mojito? Sí.

Sí, bueno.

Mojito, que es una cosa que es como medio dulce.

Sí. Dos mojitos.

Qué calor. Merche, ¿tienes calor?

Sí. ¡Atención aquí!

El que no esté bailando que se tire para la pista, que no muerde.

¿Has visto lo que ha dicho? Esa es Caridad.

¿Esa es Caridad? Sí.

Ha dicho que a bailar.

Felicidades. Gracias, Merche.

# "...estoy salada.

# Pero, Pedro Navaja, tú estás peor, # no estás en nada". #

# La vida te da sorpresas,

# sorpresas te da... # ¿Cómo era?

Eso querías, ¿no, Merche? Sí.

¿Cómo era? Mira. Uno delante, dos para atrás.

Uno delante, dos detrás.

Y tú te resistías a venir. Desde luego...

Es verdad que me he sorprendido mucho, Merche.

Pero contigo, y bailando.

Pero si te he dado un montón de pisotones.

No me refiero a eso. Me refiero a que bailar es como hacer el amor.

(CHISTA) Quiero decir... ¿Qué pasa, Merche?

Llevamos todo el día haciendo el amor: en el restaurante,

hemos bailado, hemos ido por la calle,

hemos hecho también el amor... Estoy agotado, de verdad.

Hemos bailado y aquí ya lo que hemos hecho es hacer el pino.

Hacer el pino, fíjate lo que digo. Eso que dices es muy bonito.

¿Qué dices? No seas meliflua. No me refiero a que sea bonito.

Es una epifanía, Merche. Es...

Ah, ¿sí? Una verdad como un templo.

(TELEVISIÓN) "Le pido al público...

-Sí. -Que nos escriba

dándonos sugerencias para el programa de '¡Hola Raffaella!'.

Me estoy trabucando...".

(Puerta)

Lo que digo es que tenemos que hacer cosas juntos.

Ya hacemos muchas cosas juntos, Antonio.

No, no. Demasiadas.

Ir de compras o ver la tele o salir de paseo

no es hacer cosas juntos.

Ah, ¿no? No.

(SUSPIRA) No seas cansino, de verdad.

Merche, ¡que nunca hacemos cosas por nosotros mismos!

¿O no, Herminia? Le digo a su hija

que nunca hacemos cosas por nosotros mismos.

Hemos hecho cosas, claro. Por los hijos y por la casa

y por la economía, pero ¿por nosotros? No.

Bueno, venga. Vete a casa.

Toma un vaso de agua y túmbate. Ha sido un día precioso.

Pues sí, hasta ahora ha sido un día precioso.

¿Sabe? Vamos a dar unas clases de baile cubano.

Qué bien. Me parece muy bien.

A Mercedes le encanta bailar. Sí.

No vamos a dar ninguna clase. ¿Por qué?

Porque no, porque es gente más joven, de otro país

y no tenemos nada que ver con ellos.

Tenemos mucho que ver. La música es la que nos une.

Es la que nos hace iguales. Coño, te lo han dicho.

Estoy cansada. Y mareada. Y tú también debes estar mareado.

Bueno, sí.

Hoy es mejor que te vayas a tu casa a dormir.

Yo pensé que estaba en mi casa.

Descansa, Antonio.

¿Se da cuenta, Herminia?

Igual que el tío Geleto, coño.

Tira el sedal, muerdo el anzuelo y no recoge el carrete.

A tomar por saco.

Paciencia, Antonio.

¡Madre! Qué susto me has dado. Ya.

¿Se puede saber qué perra te ha dado de decir a todo que no?

De verdad, ¡que no!

¡Que no, que tú no has estado allí!

No pegamos ni con cola y ya está. Pero ¿por qué?

Porque no. Es como si nos metiéramos en otro mundo.

¿Un mundo malo o...?

Un mundo malo no, ni mucho menos.

Un mundo muy distinto y no...

¿No querías que te sorprendiera?

De verdad, madre. Pero ¿no conoces a Antonio?

¿Cuando me apunté a clases de baile qué pasó?

No vino ni un día. Ahora que se le ocurre...

No, hombre. ¿Y eso qué más dará?

¿Qué más da? Es como un niño.

Va a un baile y quiere bailar.

Si le hubiese llevado a una exposición aérea,

hubiese querido tirarse en paracaídas.

Que no, que yo necesito más tiempo. Necesito adaptarme.

Dos años son muchos años de estar separada.

¿Y los 40 años que lleváis viviendo juntos?

Mira, no tengo tiempo para bailar.

Mira, Mercedes.

Todas las semanas tienen un domingo.

Tú te tienes que dar un domingo a la semana, ¿eh?

Porque luego se pasa la vida y no te has enterado de nada.

"Yo tengo un gato blanco. Se llama Félix".

(Timbre)

Me han despedido.

-¿Qué?

-A la puta calle.

No puedo perder este trabajo. De verdad, no puedo.

-Pasa, pasa. Pero ¿y por qué? ¿Por qué motivo?

-Han dicho bajo rendimiento.

-No puede ser, ¿no? Estabas vendiendo muy bien.

-Sí. Incluso hace poco me han subido la comisión.

-¿Entonces?

-No lo sé.

No lo sé.

Hace unos días me volvió a sangrar la nariz

durante una reunión de equipo.

Me mandaron al gabinete médico

y tuve que decirle al médico que soy seropositivo.

Puede ser, no sé.

-No pueden echarte por tener un virus.

-No, no pueden. Pero sí pueden inventar una excusa absurda.

-Joder.

Voy a llamar a Deborah. -No, no. Inés, por favor.

Es mi problema. -Y el mío también.

La voy a llamar y punto.

(Teléfono)

¿Sí?

Ya os he pedido que, por favor, no me paséis llamadas de mi marido.

¿Mi cuñada?

Vale, pásamela. Gracias.

-Deborah. -"Hola, Inés.

Si me llamas de parte de Toni, te voy a pedir que no te metas".

-No, no te llamo por nada de Toni.

Te llamo por un tema de Mike. -¿Mike?

-Mi amigo, el que trabaja para vosotros.

-Ah, sí. El comercial, el inglés, el guapo.

-Sí, al que habéis despedido. -¿Lo hemos despedido?

Primera noticia.

-Por bajo rendimiento, pero eso no puede ser.

Es de los que más factura.

-Yo no tengo nada que ver con eso, Inés.

Que llame a Recursos Humanos y ponga una queja.

-Ya. Verás, es que estamos pensando que...

que igual es porque...

porque Mike es seropositivo.

-Inés, tengo que entregar un informe dentro de media hora.

-Solo pido que te enteres de lo ocurrido.

-Es un tema delicado.

-Sí, sí que lo es.

-Mira, yo no sé ni los detalles de su contrato

ni los agravantes que pueden conducir a un despido.

-A ver, Deborah.

En principio, una enfermedad no parece una causa justa.

-Ya, vale. Está bien, te llamo con lo que sea.

-Intenta que sea lo antes posible. -Sí, cuando pueda.

Narcís, en cuanto lo tenga te lo envío.

Muy bien. Hasta ahora.

Bien, señores. Tenemos un gran reto por delante.

Esta campaña no va a ser fácil.

Todos lo sabemos, así que tenemos que ir a muerte.

No podemos seguir vendiendo el cambio del 82.

Han pasado 10 años. Han pasado muchas cosas durante estos 10 años.

Algunas nada buenas para un partido que se denomina socialista.

Vamos, que estamos bajo mínimos.

Efectivamente.

Por eso, tenemos que renovar las caras del partido.

No podemos seguir tirando del aparato.

La gente lo asocia a todo lo que acabamos de decir, ¿eh?

Así que tenemos que empezar a tirar de las caras nuevas.

Narcís Serra. Obiols.

-Maravall.

Seguiremos aprovechando popular el tirón de Felipe,

pero el mensaje socialista correrá a cargo de...

Jáuregui.

¿Con el 20 % de paro qué hacemos?

Será una de las principales herramientas

en la que basar la campaña. Haremos un gran pacto por el empleo.

Aurora, recaba los datos del paro pormenorizado por provincias.

Sabéis que nos van a echar en cara lo de Filesa y KIO.

Sí.

Por eso, no podemos tener a nadie implicado en primera fila.

Cuando eso ocurra, contraatacaremos.

En primer lugar, dejando claro que el PP no tiene ningún programa.

En segundo lugar, nos ponemos con Cataluña y País Vasco.

De eso te encargas tú, Salva. Vaya regalito, Salva.

-"Que viene la derecha". Ese debería ser el lema de campaña.

No, no podemos ser tan evidentes.

Memoria histórica.

El PP no tiene tradición democrática. Nosotros sí.

Vale, pero ¿cuál es el lema? "El cambio sobre el cambio".

Eso es flojo, hombre. Eso es elegante.

¿Y va a ser verdad?

Bueno, vamos a trabajar

como si fuera una verdad indiscutible.

¿Hemos entendido? Venga, ponemos en marcha la maquinaria.

Buenos días otra vez. ¿Me puedes poner con mi mujer?

Mira, sé perfectamente que está ahí.

¡Que me pases a mi mujer de una puta vez!

Eso que me preguntas es muy inusual, Deborah.

-Ya lo sé. -Es información muy confidencial.

-Solo quiero que me digas

si el motivo de su despido es porque tiene el sida.

-Oficialmente, no.

-¿Y extraoficialmente? -Tampoco.

-Solana, yo no voy a ir contra la empresa.

¿Queda claro?

-Ese chico ocultó de manera consciente

que era seropositivo.

Fue muy imprudente por su parte poner en riesgo a sus compañeros.

Por no hablar de los clientes.

-¿Consideras que fue irresponsable?

-Absolutamente.

-Ya está. Eso es lo que quería saber.

-No ha querido firmar el finiquito.

-¿Y si le ofrecéis más dinero?

-Damos una imagen de culpa. -Ya, entiendo.

Gracias.

-La verdad es que es una pena. Era un excelente comercial.

-Solana.

Si te enterases de que eres seropositivo, ¿tú lo dirías?

¿Se puede saber por qué dices que sí y boicoteas todo el asunto?

Yo no boicoteo nada. ¿Que no boicoteas?

¿Eh? Es una oferta muy buena

que garantiza la tranquilidad de nuestros padres. ¿Qué hacemos?

Yo estoy con él.

-Alba, tú calla.

-¿Yo por qué?

No me gusta que esas personas

transformen nuestra casa en otra cosa.

-Ahí está.

No sé por qué quieren comprar una casa de pueblo

para convertirla en cualquier cosa menos una casa de pueblo.

¿Qué más da lo que hagan con ella? Como si construyen la torre de Pisa.

Yo tengo mis recuerdos y es suficiente. Me vale.

Ya, ¿y la idea cuál es?

¿Meter a los abuelos en una residencia?

¿Quién ha dicho eso?

Normalmente, cuando se vende una casa en vida es para eso.

Pues no. Y precisamente ahora,

tal y como están las residencias, menos.

Claro que no. Claro.

Ese dinero nos va a garantizar poder pagar a una persona 24 horas

que les tenga como reyes.

Una, dos o tres. Las que se necesiten.

Viviendo en su casa, que es donde mejor van a estar.

¿Si fuera esta su casa?

Es lo que ellos quieren.

Ya os he dicho que es imposible en el estado de papá.

A ver si os enteráis ya de una vez.

Papá.

¿Por qué no arreglamos nosotros la casa?

Para conservarla.

No digas tonterías, Santi.

¿Cómo la vamos a arreglar? ¿Te vas a meter en una obra?

¿Vais a venir al pueblo?

No se trata de construir una piscina climatizada.

Simplemente, ponerla en condiciones.

-Tiene razón. A ver, en total sería pintar, ¿no?

Cambiar la cocina, el baño, poner calefacción...

Si es para conservarla nosotros, sí. Sí que lo podemos pagar entre todos.

Vamos a ver. ¿Qué estamos diciendo? Si no venimos nunca.

¿Cuándo hemos venido en los últimos años?

Están las viñas.

-Anda, ¿ponemos el vídeo de una vez?

¡Mercedes!

Mercedes. Hombre, Clara.

Hola. Hola.

Ven un momento, por favor. ¿Adónde?

Al disco-pub. Es que tengo mucha prisa.

Ya, pero es que te tengo que enseñar una cosa.

Estoy muerta. Es importante, Mercedes.

Mañana. Por favor.

¿Qué es lo que pasa? Es de Antonio.

¿De Antonio? Sí.

¿Qué le pasa a Antonio? Nada.

¿Me voy a enfadar? Que no.

Que es una sorpresa, tonta. Es muy romántico.

(Timbales)

Esto es una broma ¿verdad?

¡Avelino! Ven acá.

¿Antonio?

# Por la esquina del viejo barrio # lo vi pasar

# con el tumbao # que tienen los guapos al caminar.

# Las manos siempre # en los bolsillos de su gabán... #

Eres como la gota malaya, ¿eh?

# ...en cual de ellas # lleva el puñal.

# Usa un sombrero de ala ancha # de medio lado

# y zapatillas por si hay problemas # salir volado.

# Lentes oscuros para que no sepan # qué está mirando... #

Vamos, Merche.

# Y un diente de oro # que cuando ríe se ve brillando... #

De verdad.

Estás loco. Por ti.

Por ti, mi amor.

# Va recorriendo la acera entera # por quinta vez... #

Un, dos, tres. Cinco, seis, siete.

Un, dos, tres... Que no se me da bien bailar esto.

Mira, Merche, no tienes que hacer nada bien.

Esto no se trata de hacerlo bien. Se trata de que me mires.

# Un carro pasa muy despacito # por la avenida... #

Pero ¡bueno! ¡Caridad!

# No tiene marcas, # pero todos saben que es policía.

# Pedro Navaja las manos siempre # dentro del gabán,

# mira y sonríe y el diente de oro # vuelve a brillar.

# Mientras camina pasa la vista # de esquina a esquina.

# No se ve un alma, # está desierta toda la avenida... #

-Cómo bailaban. Es increíble.

-# Cuando de pronto esa mujer # sale del zaguán... #

Da gusto verlos.

# Y Pedro Navaja # aprieta un puño dentro del gabán. #

¿Alguna vez les habías visto bailar salsa?

No, yo no. Yo tampoco.

# Y a la carrera pero sin ruido # cruza la calle... #

-Ay, qué ganas tengo de salir a bailar.

Ay, hijo. De salir, aunque solo sea salir.

# Refunfuñando, # pues no hizo pesos con que comer.

# Mientras camina... #

Qué guapa está mamá, por favor.

Él también, ¿eh?

Sí. Parece un galán de cine.

-# Un treinta y ocho Smith & Wesson # del especial... #

-Se les ve felices.

-# Que carga encima # para que la libre de todo mal.

# Y Pedro Navaja puñal en mano # le fue para encima... #

Algún día sí que podríamos traerles aquí.

# Mientras reía... #

Algún fin de semana.

Al aire libre.

# Cuando de pronto # sonó un disparo como un cañón.

# Y Pedro Navaja # cayó en la acera mientras veía

# a esa mujer que revólver en mano # y de muerte herida

# ahí le decía:

# "Yo que pensaba: #'Hoy no es mi día, estoy salada'.

# Pero, Pedro Navaja, # tú estás peor, no estás en nada".

# Y créanme, gente, # que aunque hubo ruido nadie salió.

# No hubo curiosos, # no hubo preguntas, nadie lloró.

# Solo un borracho # con los dos cuerpos se tropezó,

# cogió el revólver, el puñal, # los pesos y se marchó.

# Y tropezando # se fue cantando desafinado.

# El coro que aquí les traje # y da el mensaje de mi canción.

# La vida te da sorpresas, # sorpresas te da la vida, ay, Dios.

# La vida te da sorpresas, # sorpresas te da la vida, ay, Dios.

-# Pedro Navaja, matón de esquina,

# quien a hierro mata, # a hierro termina.

-# La vida te da sorpresas, # sorpresas te da la vida.

-# Valiente pescador, # al anzuelo que tiraste

# en vez de una sardina, # un tiburón enganchaste. #