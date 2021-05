Mañanas de cine - Dos veces Judas

Bien, bien.

Estás contento de seguir con vida, ¿eh?

Pues figúrate yo, que me he ahorrado el trabajo

de prepararos una bonita fosa, a ti y a ese.

¿Qué ha ocurrido?

Ah, pero ¿a mí me lo preguntas?

Una pequeña discusión entre caballeros,

y tu amigo ahora ha cerrado el pico.

Habrá comprendido que no tenía razón.

Vamos, que tú sabes muy bien

cómo convencer a las personas, ¿eh?

Pues... no recuerdo nada.

Está bien.

Tú no te acuerdas de lo ocurrido, y yo no he visto nada.

Ni siquiera al muerto.

Es un sistema eficaz para poder llegar a viejo.

Pero usted no me cree.

Has perdido mucha sangre,

pero la herida es superficial.

Con un poco de buena voluntad, podrás seguir tu camino.

Vamos, Rebeca.

¡Eh, espere! No sé adónde ir.

Tras aquellas montañas hay un pueblo, no está lejos.

Llegarás en pocas horas.

Si yo estuviera en tu lugar, procuraría desaparecer de aquí.

Solo los muertos se quedan

en los sitios donde se ha disparado.

Calma, Rebeca, calma.

No empujes. Calma.

(Música suspense)

(Relincho)

(Música wéstern)

(Piano)

(Mujer canta en inglés)

Un güisqui.

-Dos güisquis.

Aquí, en la mesa.

Hola, Luke.

¿Cómo has dicho?

He dicho: "Hola, Luke".

Llegas con retraso.

¿Y Donovan?

Teníais que haber venido juntos.

Ven conmigo.

(Música animada)

Esta es tu habitación.

Estoy cansado.

Quisiera dormir.

¿Cuándo llega Donovan?

Más tarde, nos hemos separado por el camino.

No eran estas las órdenes.

¿Ha ocurrido algo?

¿Qué quieres decir?

No es nada, solo un rasguño.

Un rasguño calibre cuarenta y cuatro.

Pareces un poco cansado, amigo.

Será mejor que duermas.

Mañana debes tener los nervios bien templados.

Esto, ahora.

El resto...,

cuando termines el trabajo.

El lugar donde se reúnen no está lejos de aquí.

Irás a su encuentro.

Apenas llegues frente a él...,

dispara.

No será el único disparo que le alcance...,

porque yo también dispararé.

Y yo jamás fallo.

¡Subid, rápido!

Vamos.

¡Vamos ya!

Usted los devuelve a su tierra,

pero esto no resuelve el problema del tráfico de peones.

Cuando los atrapo,

los mando a México.

Es la ley.

La ley prevé la expropiación de las tierras no cultivadas

para asignarlas a nuevas familias de colonos.

Es una ley que no se puede aplicar mientras vengan peones clandestinos.

¿Tengo que matarlos entonces?

No.

Pero una cosa es cierta:

la ley no es suficiente.

(Música suspense)

(Disparos)

Vamos, abajo.

¡Bajad, estáis todos libres!

Vamos.

Vamos.

(Música tétrica)

Tomad. Para ti.

Para ti.

Para ti.

Para ti.

Y para ti.

Poneos eso, a ver si así tenéis aspecto de personas decentes.

Acercaos.

¿Qué le parece, doctor?

-Buenos días, señor Barret. Buenos días.

Hola. Hola. Buenos días.

No os preocupéis, hoy se acabarán vuestros problemas también.

-¿Están bien así?

(Cristales rotos)

¡A los caballos, vamos!

Es la hora, Luke.

Donovan no ha llegado.

Actuaremos solos.

Enfunda eso.

No puedes ir a su encuentro con un rifle en la mano.

No te inspiro mucha confianza, ¿verdad?

No es sensato fiarse de un tipo...

que, por dinero, acepta disparar contra su propio hermano.

Bien. A grandes males, grandes remedios.

¿Qué significa, Rubert?

Me he permitido tomar ciertas iniciativas.

¿Quiénes son?

Son profesionales,

saben lo que han de hacer.

Primero, actúan y luego, desaparecen.

Han venido todos.

Barret los tiene en un puño.

El banco ha perdido la partida.

(Música suspense)

Tú irás a su encuentro.

Yo estaré apostado allí arriba.

¿No estarás muy lejos?

No con esto.

Desde doscientos metros sobre un blanco fijo,

es tan seguro como un revólver apoyado en la nuca.

(Música suspense)

¿Entendido, amigo?

En cuanto tú desenfundes, yo dispararé.

Procura que se ponga en pie...,

lo veré mejor.

Amigos...,

antes de votar,

dos palabras para entendernos.

Barret os ruega que no cedáis las tierras al banco.

Garantiza, como ya ha dicho,

que encontrará a los peones que os faltan.

Su proposición...

es honesta.

Así, la tierra en la que reposan vuestros hijos

no caerá en manos de los extranjeros venidos del Norte.

La votación es libre.

Cada uno puede decidir si marcharse...

o quedarse como propone Barret.

(Música suspense)

Vamos, empezad.

Ánimo, adelante.

Vamos, continuad, continuad.

(Música suspense)

¿Estás seguro de no equivocarte, Mac Calhoun?

Sí, Barret.

Estoy bien seguro.

¡No es verdad!

(Música suspense)

Mac Calhoun.

Te estás haciendo viejo.

No distingues el blanco del negro.

Luke.

¡Luke!

No es una visión.

¡Está vivo!

Quietos.

(Disparo)

(Disparo)

(Disparo)

(Disparo)

(Disparos)

(Disparos)

(Música tétrica)

Llévatelo.

¡Estúpidos, imbéciles!

Mac Calhoun.

La votación ha sido solo aplazada.

Estoy decidido a vender al banco.

Esta es tu tierra.

Aquí descansan tus hijos y tu mujer,

que los soldados nordistas sacrificaron.

La tierra necesita brazos para trabajarla,

y yo solo no puedo hacerlo, tú lo sabes.

Este año, no he recogido ni la mitad de lo que sembré.

Yo puedo ayudarte, Mac Calhoun.

Si tú quieres. ¿Tú?

Ya me ayudaste el año pasado.

Y, a cambio, te quedaste con la mitad de mis tierras.

¡Arre!

Te creíamos muerto en la guerra.

¿Qué has hecho durante todos estos años?

¿Quién eres?

¿Qué quieres?

Te ayudé a nacer, muchacho.

Y ahora, preguntas quién soy.

Con estas manos te he curado cientos de veces

cuando eras niño y te lastimabas.

Y aunque mi vista no sea la de antes,

hoy te reconocido de lejos, solo con verte andar.

Tú, en cambio... Eres médico, ¿verdad?

Pues entonces, cúrame.

Oh.

Está ya cicatrizando.

¡No! ¡No!

No está ahí el mal,

está dentro de mi cabeza.

Hay oscuridad, un vacío.

Como si de pronto se hubieran apagado todas las luces,

borrado todos los recuerdos.

¡No consigo acordarme de nada!

No sé nada...,

ni siquiera quién soy.

Algunas veces, no recordar...

es el único modo de sobrevivir.

Yo lo intento con el alcohol.

Doctor.

¿Cómo se llama...

mi hermano?

Barret.

Víctor Barret.

(Música animada)

¿Qué te ha dicho?

Nada.

No recuerda nada.

Ha recibido una herida en la cabeza, no muy grave.

Pero el impacto le ha producido una sacudida en el cerebro.

Luke ha perdido completamente la memoria.

¿Cómo lo sabes?

Cuando un lado del cerebro sufre un trauma,

puede haber repercusiones en el lado opuesto del cuerpo.

Luke ha sido herido en la sien derecha

y algo funciona mal en su brazo izquierdo.

¿No lo has visto hoy?

Ha disparado con la derecha, él que siempre ha sido zurdo.

¿Qué quiere, Barret?

Quiero a mi hermano.

Su hermano ha matado a este hombre.

Y él intentó matarme a mí.

¿Qué ha sido de mis hombres?

Me refiero a los que escoltaban a la frontera el carro de los peones.

No soy la niñera de sus hombres.

Quiero que mi hermano sea puesto en libertad.

Disparó en legítima defensa.

Levántate, estás libre.

-No lo pierdas de vista, anoche lo vieron con ese hombre.

Se supone que eran amigos y hoy, lo ha cosido a balazos.

(Música suspense)

(Sin balas)

Un juego peligroso.

Hubiera podido disparar

de no haber sabido que el rifle estaba descargado.

¿Sabías que estaba descargado?

Cuando se mete una bala en la recámara,

el chasquido es distinto.

Tienes el oído tan fino como la vista,

fuiste el único que vio a ese pistolero que quería matarme.

Estaba a tu espalda,

yo lo tenía de frente.

Bienvenido, hermano.

Bonita idea la tuya.

Creer que Luke Barret podría matar de verdad a su hermano.

Era lo previsto, tenía que hacerlo.

Estaba bien estudiado.

Todo el mundo hubiera pensado en una venganza familiar.

Ni la más mínima sospecha hubiera recaído sobre el banco.

El doctor me ha dicho que te curarás en poco tiempo.

(Música tensión)

Vamos a tomar algo.

(Música animada)

Hola, Barret.

Sentaos.

Dame una botella.

He oído decir que ha habido tiroteo esta mañana.

Manda bajar a las chicas, madama.

Impaciente. Enseguida.

Nada ha cambiado.

Sin embargo, todo es diferente.

Todo es gente nueva.

De los viejos tiempos...

ya solo quedamos unos cuantos.

Si no nos echan algún día.

Apártense.

Vamos, por favor. Es Mac Calhoun.

Quería vendernos su propiedad.

Venía a firmar ahora el contrato.

Este asesinato lleva la firma de Barret.

No hay pruebas, señor Murphy.

Ninguno de estos viejos colonos querrá apoyar lo que usted dice.

Y aquí las balas no llevan firma.

¡Barret!

Tengo que hablarle.

Adelante, le escucho.

Bien.

Lo que voy a decirle deben oírlo todos.

Cuando, después de la guerra, mi banco se instaló aquí,

no había más que un puñado de barracas

y mucha miseria.

Hoy, hay una pequeña ciudad.

El dinero de un banco sirve para eso,

para construir casas, para abrir nuevas fuentes de trabajo.

Aquí hay una gran extensión de tierra abandonada, sin cultivo.

Que nadie le venderá.

Nadie vende...

porque usted recurre a todos los medios para impedirlo.

Desde la intimidación al chantaje.

Y cuando esto no basta...,

al asesinato.

Perderá, Barret.

Perderá.

Se ha puesto de la parte equivocada.

Se ha puesto en contra del progreso.

Y no hay fuerza humana que pueda detener el progreso.

¡Adelante, chicas, adelante!

¡Vamos, sonreíd, sonreíd!

Y tú, alegra un poco esta cara.

¿Qué tal, doctor?

¡Joe, trae un par de botellas!

¡De las especiales!

¡Invita la casa!

Que haya bebida para todos.

A ver si alegráis esas caras.

Esto en los viejos tiempos no existía.

Son ventajas del progreso.

Y yo lo aprovecho.

Así nadie dirá que me opongo al progreso.

¿Y tú no eres partidario del progreso?

¿Y tú, abuelo? ¿Yo?

Por desgracia, a mi edad no consigo mantenerme

a la altura del progreso.

(Ladridos)

(Música suspense)

Oh, Luke, hijo mío.

No te esperaba tan temprano.

Te has adelantado.

La comida aún no está a punto.

El pobre Sam ya no es tan diligente como antes.

El bastón, hijo;

Sam se olvida siempre de dejármelo a mano.

Ayúdame.

Ayúdame, hijo.

Gracias.

Dame la mano.

Todos están durmiendo todavía.

Vamos a despertarles, ¿eh?

Sujétame, Luke.

Es que vuelvo a notar un poco de dolor en las piernas.

La próxima vez que vaya al pueblo,

me compraré una caja de ungüento.

No hagas caso a ese viejo embustero del doctor Russell,

él dice siempre...

que es culpa de la edad.

Pero este invierno, ha llovido mucho,

y me siento un poco como enmohecida.

Despierta, papá, Luke ya está aquí.

Dentro de poco, la comida estará en la mesa.

Mójate bien el cabello cuando te peines,

pues, de lo contrario, parecerás un oso.

Susan.

Oh.

No te aproveches de tu estado.

Yo tuve ya dos hijos,

y nunca se me pegaron las sábanas tanto como a ti.

El doctor Russell dice que será un chico.

Jamás se ha equivocado ese liante.

¿Cómo le llamarás, Luke? ¿Lo has decidido?

No quiero influirte, hijo mío,

pero papá sería tan feliz si le pusieras su nombre.

Naturalmente, os toca a ti y a Susan decidir.

¡Víctor!

¡Víctor!

¿Dónde estás?

¿Por qué no respondes?

¡Víctor!

¡Luke ha vuelto a casa!

¡Estamos todos juntos!

¿Por qué no contestas? No seas obstinado.

Luke.

Luke.

¿Dónde está Víctor?

¿Por qué no ha venido contigo?

(Música fúnebre)

Bienvenido, Luke.

El café está a punto.

¿Cómo está la señora?

Ya la ha visto usted.

Ahora, se ha dormido.

(LADRA)

Ata bien a esa fiera.

¿Quién hay en casa?

Ah.

Eres tú.

Pero ¿cómo has llegado hasta aquí?

¿Esta es nuestra casa, Víctor?

En un tiempo, lo fue.

¿Qué te ha dicho nuestra madre?

¿Por qué la dejas sola? Está enferma.

Ella prefiere vivir con sus recuerdos;

es feliz así.

¿Qué ha ocurrido en todos estos años?

Ven, ven y hablaremos.

La guerra ha trastornado todo esto.

¡Arre, arre!

Los jóvenes han muerto,

faltan brazos para cultivar la tierra.

Por eso, el banco quiere convencer a los viejos

para que vendan por cuatro cuartos. Un sucio asunto de dinero.

¿Y qué piensa hacer ahora?

Tengo una pariente lejana en San Luis.

Me iré con ella.

He preparado mis pocas cosas.

¿Y... y la propiedad?

Mi padre venía hacia aquí para firmar el contrato de venta.

Yo soy su única heredera.

Firmaré yo.

Rubert.

Traiga ahora mismo el contrato de Mac Calhoun.

Y haga venir inmediatamente a la primera familia de colonos.

Muy bien, hija.

(Música lenta)

Buenas tardes, señor Barret. Hola, amigos.

¿Ves como yo he resuelto el problema de los brazos?

Pasa.

Esta es mi casa.

-Buenas tardes, señor Barret.

Hola, Juan.

¿Cuántos hombres más has conseguido? Doce, señor.

Hay muchos otros que quisieran venir,

pero tienen miedo de pasar la frontera.

Ya.

De eso me ocuparé yo, Juan. Gracias, patrón.

Luke.

Estoy contento de verte aquí.

Has vuelto con nosotros.

Tenía que decirte una cosa importante.

Pero ya no me acuerdo qué.

Víctor, cuéntame lo que ha pasado en nuestra familia.

Nuestro padre hizo frente a los nordistas

y los soldados dispararon contra él.

Ante su cuerpo destrozado,

nuestra madre perdió la razón.

Yo tenía una mujer,

y esperábamos un hijo.

¿No es cierto?

Tu mujer salió sola aquel día.

Al volver del pueblo en su calesín, encontró a una patrulla.

Ella no quiso detenerse...

y los militares hicieron fuego.

¿Y nosotros?

¿Dónde estábamos nosotros mientras ocurría todo eso?

Hacíamos de héroes.

Mandábamos una banda armada.

Con los otros jóvenes del valle, formamos una guerrilla

para luchar contra los nordistas.

Cuando nuestra banda fue deshecha,

tú te enrolaste en las tropas regulares.

Yo preferí quedarme aquí,

a defender nuestro país.

A defender nuestra tierra.

Ahora que has vuelto,

podremos luchar juntos otra vez.

No.

No es la tierra lo que me interesa.

Ya estás metido en el asunto.

Tratarán de matarte.

(Portazo)

Ah, ya recuerdo lo que tenía que decirte.

La hija de Mac Calhoun

ha vendido al banco.

(Música animada)

(Música suspense)

(Piano)

Un güisqui.

Hola, Luke Barret.

-Eh.

-Quisiera hacerle una pregunta.

¿Mata usted siempre a los hombres con los que toma un trago?

¿Por qué me hace esa pregunta, sheriff?

Porque anoche le vieron beber aquí con el tipo al que mató.

También estoy bebiendo con usted.

Hay algo más.

Usted viajaba con otro, un tal Donovan.

¿Por qué no llegaron juntos?

El país es grande;

cada cual escoge su camino.

Es lo que yo me he dicho.

Cierto. Si aún no ha llegado aquí,

se habrá entretenido...

en alguna otra parte.

Puede ser.

Buenas noches, sheriff.

¿Y Dingus?

En la culata de su rifle está grabado ese nombre.

¿Quién es Dingus?

No lo sé.

(Música suspense)

(Llanto de bebé)

(Caballos)

Henry.

Henry.

-¿Sí?

-Vienen unos hombres.

-Buenos días.

Estamos arreglando un poco esto.

Acabamos de llegar.

¿Son del banco?

¿Han venido por el contrato?

Oh.

Hermoso niño.

Tu mujer es muy joven.

Gracias. ¿Está satisfecho, amigo?

Sí, mucho, señor.

Y no creo que la cosa pare aquí.

Bueno, mi mujer da a luz sin dificultad.

Aquí hay espacio para muchos niños.

Sí, señor, es un hermoso lugar.

La tierra es buena. Ya.

¿Estás seguro de que esta tierra es buena?

Segurísimo, señor. Es muy buena, se nota.

¡Entonces, cómetela! ¡Suéltenme!

¿Qué quieren de mí?

¡Suéltenme!

-¡Henry!

(Llanto de bebé)

Entonces, cómetela. ¡No!

Ya no es tan buena como creías, ¿eh?

Pues te cubriré de tierra

si vuelvo a verte por estos contornos.

¡Henry!

Vámonos de aquí.

Este no es sitio para nosotros.

Vámonos enseguida.

(Música tétrica)

¿Qué buscas por aquí?

Te he seguido.

Bien, tú dirás qué quieres.

Allí estaba mi casa.

Mi padre era el pastor de la comunidad.

Él os unió en matrimonio,

a ti y a Susan.

En aquella cañada, murieron todos los jóvenes del pueblo

luchando contra los soldados nordistas.

Allí iba Susan todos los días,

a llevar flores.

Rezaba por tu regreso.

Esperaba un hijo tuyo.

¿Un hijo mío?

El calesín que llevaba su cuerpo destrozado por las balas

pasó por delante de mi casa.

Susan aún estaba viva.

Me dio el medallón que llevaba al cuello antes de morir.

¿Este?

¿Y te dijo algo?

"Dáselo a Luke cuando vuelva,

y...

y dile que ha sido Dingus".

¿Dingus?

Pero ¿quién es Dingus?

No lo sé.

Los mexicanos llaman así a sus perros bastardos.

(Música dramática)

Bienvenido, señor. Hay una mesa libre.

También hay habitaciones limpias y tranquilas.

¿Busca a alguien?

Puedo serle útil, conozco a todo el mundo.

¿Y a Dingus, le conoces?

¿Ha dicho "Dingus", señor?

He dicho "Dingus".

No, pero...

conozco a alguien que lo sabe todo de todos.

Llévame hasta ese alguien.

Vamos, señor.

Venga.

Entre, señor.

(Golpes)

¿Quién ha sido? Lo hemos encontrado en la calle.

(GRITA) ¿Quién ha sido?

Peter, reúne a los hombres.

Esta sangre les va a costar muy cara.

(Música tétrica)

Esta vez...,

no los detendrá nadie.

¡Arre!

¡Murphy!

¡No has podido matarme a mí

y te has vengado en mi hermano!

Vete, Barret.

No me puedes acusar de esto.

¿Sales o voy a buscarte yo?

He seguido tu ejemplo, Barret.

Ahora ya tengo armas para apoyar mis razones.

Has echado a aquellos colonos, pero llegarán otros.

Y esta vez, estarán protegidos,

no por la ley, sino por mis rifles.

¿Es la guerra lo que buscas, Murphy?

¿Lo habéis oído?

¿También usted, sheriff?

¡Lo habéis oído todos!

¿Quieres la guerra? ¡Pues la tendrás!

¡La tendrás, Murphy!

(Música tétrica)

¿Cómo te encuentras ahora?

¿Podrás andar solo?

Ay.

Tienes los huesos duros, muchacho.

Con un poco de reposo, quedarás como nuevo.

No hay quien pueda con los Barret.

Era de nuestro padre.

El cañón está reforzado de tal modo...

que puede soportar una enorme carga de pólvora.

Con esa boca tan abierta,

puede lanzar una terrible nube de metralla.

Se la había arreglado él mismo.

Según decía,

era tan eficaz como un pequeño cañón.

Pero después del primer disparo,

tardó demasiado en volver a cargarla,

y los nordistas tenían...

rifles de repetición.

¿Y tú cómo lo sabes?

Si no estabas.

Estaba nuestra madre.

Los soldados no disparan sobre las mujeres.

Pero sobre mi mujer sí dispararon.

Lo más probable es que los soldados estuvieran borrachos.

¡Qué sabes tú!

No estabas allí.

Yo solo sé que mi mujer fue asesinada por un hombre.

Y a ese hombre debo encontrarlo.

Afortunadamente, todavía hay alguien

que puede ayudarme a recordar.

Pero ¿tú qué sabes de ese hombre?

Sé solamente...

que se llama Dingus.

(Cristales rotos)

¿Qué te pasa?

¿Te has puesto nervioso?

Cuando un hombre llega a saberlo todo en la vida...,

es como si ya hubiese muerto.

(Música suspense)

(LADRA)

¡Sam!

¡Sam!

(Disparos)

(Disparos)

¡Ah!

(Gruñidos)

(Disparos)

(Disparos)

(Disparo)

¡Ah!

(Crujidos)

(Disparos)

Sam.

Sam.

Ha sido...

Dingus.

Ya está.

-Ahora, los recién casados.

Ven, ven, querida.

-Acérquense, acérquense, por favor.

Eso es.

Así.

Un poquito más a la izquierda.

¿Preparados?

Sonrían.

¡Quietos!

-Que todos los días de vuestra vida sean tan felices como este.

-Gracias, Víctor.

-Felicidades, hija.

Gracias, Víctor. Vamos, vamos, muchachos.

Sam nos está esperando; sentémonos enseguida.

¿Tienes apetito, querida? -Muchísimo.

Estoy muerta de hambre.

Seguro que Sam nos ha preparado una comida estupenda.

Mamá, no veo a Dingus, ¿no te habrás olvidado de invitarle?

-Su madre está enferma.

Quisiera ir con vosotros, muchachos.

Pero he de quedarme a defender la casa.

Adiós, padre. Adiós, hijo.

-Tened mucho cuidado, hijos míos.

-¿Y Dingus? ¿Por qué no está?

Desapareció hace un par de días.

Vamos. ¡Arre!

(SUSAN LLORA)

(Música suspense)

(Disparos)

¡Víctor!

¡Arriba!

(Disparos)

(Disparos)

Víctor.

No dejéis escapar al otro,

es el jefe de la banda.

¡Allí está!

Tienes necesidad de dinero.

En el fondo, se trata...

simplemente de disparar contra un hombre.

Lo has hecho tantas veces en la guerra.

En la guerra es diferente,

existe un motivo.

¿Mil dólares no son un buen motivo?

No para mí.

No disparo a sangre fría contra un desconocido.

No es un desconocido.

Charlie nos espera en el hotel.

Entraremos en el pueblo en cuanto oscurezca.

(Disparos)

(Música animada)

(Música suspense)

¡Dingus!

¡Dingus!

¡Dingus!

¡Sal afuera!

Doctor.

¿Dónde está Dingus?

Luke.

No lo ha conseguido.

No te ha matado.

¿Adónde ha ido ese bastardo?

Con sus hombres.

Quiere detener a los colonos.

¿Es él quien te ha hecho esto?

Sí.

Piensa que te lo he contado todo.

El... plomo abrasa más que el alcohol

cuando entra.

Luke.

Te hubiera dicho la verdad,

pero sabía que él te mataría.

Por eso te he mentido.

Te creo, doctor.

Déjame así.

No siento nada.

Dentro de poco, me dormiré para siempre.

No pierdas tiempo conmigo.

(Música suspense)

No es Peter, es él, todavía está vivo.

¡Imbéciles!

(Música suspense)

¡Vamos, seguidme!

Llegó el momento...

para uno de los dos.

¡Dingus!

¡Soy Luke!

¡Esta vez, he vuelto de verdad!

¡Veo que por fin has recobrado la memoria!

¡Pues tanto peor para ti, querido hermano!

¡No me llames hermano, perro traidor!

¡Y sal, sal de tu escondite!

No le deis tiempo a que vuelva a cargar.

(Disparos)

(Disparos)

¡Dingus!

¡Ahora te toca a ti!

¡Ven a buscarme!

(Disparo)

¿Aún estás vivo, Luke?

No quiero trampas.

Esta vez, voy a asegurarme.

(Disparos)

Prefiero disparar de cerca, querido hermano.

¡No me llames hermano!

¡No somos hermanos!

¡Somos hijos del mismo padre!

No te gusta, ¿eh?

¡Has asesinado a mi familia...

para apoderarte de todo!

¡Pero sigues siendo un perro bastardo indio!

Mi madre era hija de jefes.

Y esta tierra era de los indios.

Lo ha sido durante siglos.

Mucho antes de que llegarais...

todos vosotros, sucios colonos del Norte.

¡Tengo derecho a recobrarla,

he nacido antes que tú y que Víctor!

¡Todos los derechos son míos,

vosotros habéis querido usurpármelos!

¡Te espero, Dingus!

¡Aquí estoy, Luke!

Ahora,

te pertenece toda la tierra del mundo.

(Música tétrica)