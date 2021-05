Mañanas de cine - Dos hombres van a morir

(Banda sonora)

¡No te muevas!

Si no haces tonterías, no te ocurrirá nada.

Abre la caja. No puedo.

No puedo hacerlo,

la llave no está aquí, la tiene el director.

Estás siguiendo un mal procedimiento

y no tengo demasiada paciencia.

Abre.

¿Necesitas que te lo diga de otra forma?

Oye, Mac... -¡Quieto!

-¿Se han vuelto locos?

No podrán salir de aquí.

Ah, ¿está seguro, señor juez?

(DISPARA) ¡Ah!

(DISPARA) -¡Ah!

(DISPARA REPETIDAMENTE) -¡Ah, ah!

(Disparos)

-¿Qué hacemos con este?

Déjalo.

Vamos.

(Disparos)

-¡A caballo todos!

(Disparos)

Es inútil, nos llevan demasiada ventaja,

no los cogeríamos nunca.

Volvamos al pueblo.

-Nunca conseguiremos atraparlos con nuestras propias fuerzas.

Esos bandidos encuentran el apoyo de nuestros conciudadanos,

una protección dictada por el miedo.

Los demás estados de la Unión avanzan y se industrializan,

cosa que no podremos conseguir aquí

mientras no limpiemos la zona de los bandidos que la dominan.

-Juan Grant, ¿qué remedios que juzga más eficaces?

¿Qué le parece? ¿Podríamos recurrir al ejército federal?

-Conocemos su procedimiento: Represalias, violencias...

Una intervención militar solo serviría

para seguir en estado de guerra. -Tiene usted razón, Sr. Dewey,

yo propongo emplear mi influencia en Washington

para que se dicte una amnistía general

que devuelva la paz a nuestras tierras.

Esos que llamamos bandidos no pueden volver

a formar parte de la sociedad mientras tengan sobre su cabeza

la amenaza de un proceso por acciones cometidas

durante la guerra. -No se puede hablar

de acciones de guerra en los delitos cometidos

por la banda de Bill Anderson.

No, señores, hemos de acabar con ese canalla para siempre

y por nuestra iniciativa.

¿Han oído hablar de la Pinkerton National Detective Agency?

-¿No pretenderá usted confiar

a un detective privado nuestro destino?

-No se trata de un detective privado.

Pinkerton ha creado una organización eficaz.

Nadie conoce la identidad de sus agentes,

de manera que pueden actuar con seguridad y eficacia.

Yo propongo que telegrafiemos inmediatamente a Nueva York

solicitando su ayuda. ¿Están de acuerdo?

(TODOS ASIENTEN A LA VEZ)

-Podemos intentarlo. -Bien.

Redactaremos el texto del telegrama.

Creo que es inútil que les recomiende

el máximo de discreción sobre lo que hemos decidido.

(TODOS ASIENTEN A LA VEZ)

-Ah... ¡Lucy!

Ah... Hace rato que espero,

¿no has visto la señal? Sí, y estaba nerviosa.

Mi padre no se decidía a acostarse.

Kid, me avergüenzo de engañarle de esta forma.

Solo me tiene a mí,

por eso...

Sueña para mí con un marido importante,

rico,

pero yo te quiero a ti.

Ah... ¿Aunque no sea importante ni rico?

Kid...

¿qué es lo que te empuja a vivir así?

Cambia de vida.

Cuando la gente te estime y no tengas que esconderte,

podremos ser felices.

Quizá si no hubiera sido demasiado joven

cuando nuestra guerra,

si hubiera podido luchar contra...

Esos miserables nordistas,

cuando matar no era un delito,

ahora sería distinto,

no sentiría este odio.

Esta es mi guerra, Lucy,

y poco me importa el que mis compañeros sean como son.

-Aquí, y exactamente así, encontré la bolsa.

Y miren las huellas que le dije, todas van en la misma dirección.

-Ha hecho muy bien en avisarme, Sr. juez.

Las huellas nos conducirán a los bandidos.

Acabaremos de una vez con Bill Anderson.

-Y recobraremos nuestro dinero. -No perdamos tiempo.

Debemos ir en silencio y con los ojos bien abiertos.

-¡A galope! ¡Es una emboscada!

(Disparos)

(Disparos)

(Disparos)

(Disparos)

Estáis rodeados, no tenéis salida.

¡Bajad de los caballos y tirad las armas!

¡Las manos arriba!

Estábamos esperando tu visita, sheriff.

Pero esperaba que vinierais todos,

todo Springfield para sacar de su madriguera a Bill Anderson.

Y, sin embargo, sois escasamente una docena.

¿Es que ya no hay gente valiente en el Missouri?

Anda, Zachary, vamos a echarles un vistazo.

Este es Jack, el zapatero de Springfield.

Ajá.

Algún día nos encontraremos, Bill.

(RÍE) ¡Ah!

Este vendrá con nosotros.

¿Le conoces? Sí, es Josué el Loco,

¿quién no le conoce? Ah...

¿Y este? Ese es el maestro.

(RÍEN)

¿Y tú quién eres? ¿De dónde sales?

Quieto, déjale.

Vendrá con nosotros.

Vendadle también.

¿Y este? Bill, es el herrero.

Ajá.

Sr. juez, en adelante ocúpese de sus asuntos

sin meter la nariz en los nuestros.

Y, ahora, vosotros regresaréis a vuestras casas,

andando, naturalmente.

¡Vamos!

(RÍE)

(DISPAROS Y RISAS)

¡Ya está bien! A la cabaña.

(RÍE)

-¡Ah!

¡Ah...!

¡Ay!

Ah...

-¡Ah!

¡Ah!

Espera.

¿Sigues sin querer confesarnos quién eres?

Ya os lo he dicho, soy minero.

Trabajo en Springfield desde hace una semana.

Está bien.

Si tú lo quieres, seguiremos.

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ay!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

-Será inútil que sigáis, os hemos dicho la verdad.

¿Y por qué tengo que creeros?

Ah...

Si alguno de los dos fuese agente de la Pinkerton

me hubieseis dicho lo mismo.

Voy a confesarte una cosa,

Bill Anderson no ha fracasado jamás,

¿y sabes por qué?

Porque no me gusta correr riesgos.

¡Ahorcadlos!

¿Dónde está Kid?

Tumbado, dijo que llevaba muchas horas sin dormir.

Bueno, ya sabes que estas cosas no le divierten. Déjale.

-Listo, Bill.

Aún tenéis tiempo.

¿Queréis hablar? Te hemos dicho la verdad,

nosotros no sabemos nada de la Pinkerton.

Jack, cuando quieras.

(Disparo)

-Está muerto.

-¡Eh, Bill! Han disparado desde allí.

-Si lo han hecho desde aquí, el que sea no podrá escapar.

¡Le cortaremos la única salida!

Zachary y tú, venid conmigo.

Vosotros, meted a estos dentro y ocupaos de Jack.

Levanta las manos. -Quieto, no te muevas.

No intentes nada, es inútil. -Es mejor que obedezcas.

Vamos, tira el arma.

-Muchachos, vamos a la cabaña,

allí nos dirá quién es.

Es un ex oficial nordista.

Antes de unirme a vosotros me salvó la vida en un combate.

Tengo una deuda con él.

Déjale marchar.

¿Te has vuelto loco?

¿Quién nos asegura que no es el hombre que andamos buscando?

Yo. No es él.

Debes hacer lo que te digo.

Ha matado a uno de mis hombres.

Y salvó la vida a otro de ellos.

¿No me has oído, Bill? Acabo de contártelo.

Yo pago siempre las deudas. Suéltale.

Espera.

Ya estamos en paz.

Ahora, si aprecias en algo tu vida,

procura no encontrarte nunca más conmigo.

¡Déjale pasar, ya puede marcharse!

-Mira.

Kid, sentiría mucho que te hubieras equivocado.

No tengas miedo, arriesgo tanto como tú.

De todas maneras, vámonos de aquí, estaré más tranquilo.

Zachary, avisa a los demás.

¿Qué hago con esos dos?

No te preocupes de eso, yo me encargo de ellos.

(Disparos)

¡Listo, Bill! Cuando quieras.

¡Vamos!

-Si no se toma una determinación pronto,

esto será un infierno.

-El sheriff está decidido a quemar todos los bosques

en 70 millas a la redonda.

-Mire eso.

-Eh...

No, no está muerto.

-Quizá esté enfermo.

Vamos a bajarle.

Ah...

Buenos días, señores.

Estamos en Springfield si no me equivoco, ¿verdad?

Sí, señor, ¿se encuentra usted bien?

Ah, sí, estoy bien, gracias.

Hacía mucho calor y he bebido una cerveza de más por el camino.

Debo haberme quedado dormido. (RÍE)

Pero Rebeca siempre sabe lo que tiene que hacer.

(RÍE)

Bien, señores, lo que necesito es una buena cerveza

y, después, una buena cama.

Creo que esta noche me detendré aquí.

¿Puedo invitarles a tomar una copa?

Sí, encantado.

Tom, lleva el caballo y recoge el equipaje del señor...

¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?

Ah...

La verdad es que no lo he dicho todavía,

pero se lo diré enseguida. (RÍE)

Daniel J. Samuelson.

(RÍEN)

Pero si le resulta largo, puede llamarme Dan,

así me llaman los amigos. De acuerdo, Dan.

Adelante. No, no.

Gracias.

Hola, amigo. Buenos días. (TODOS) ¡Buenos días!

¿Tiene bastante cerveza? Les invito a echar un trago.

¿Para quitar la sed a mis amigos y a mí?

Necesitamos mucha, ya sequé varios establecimientos.

(RÍEN) -¿Viene usted de muy lejos?

En efecto, de Boston. Bonito viaje.

¿Lo ha hecho todo a caballo? No, señor.

Llevé a Rebeca en tren hasta Jefferson City,

pero luego pensé que era aburrido

y seguí por mi cuenta. Lo preferí así,

aunque mi caballo no haya estado conforme.

(RÍEN)

-Si me lo permite, ¿va usted a quedarse?

Lo digo por la cerveza, ¿sabe? (RÍEN)

No, voy al oeste, ¡sí, señor! Y dentro de pocos años

me volverán a ver pasar por aquí forrado de oro.

Así demostraré a ciertas personas

de lo que es capaz Daniel Samuelson.

Pues, a juzgar por sus ropas, yo diría que no necesita dinero.

Sí, son los últimos restos de un pasado glorioso.

En pocas palabras, mi familia,

la Samuelson and Samuelson de Boston,

clavos, tornillos, etcétera.

Estaban hartos de tenerme allí

alegando que soy un parásito y un inútil.

Y eso no es justo porque yo también tengo mi orgullo, como todos.

Y estoy seguro de que mi destino no es vender clavos.

(RÍEN)

¡Ha llegado Stockwell! ¡Stockwell ha llegado!

¡Muchachos, han vuelto!

-¡Estoy seco! -¡Vamos, unas cervezas!

-¡O mejor whisky, patrón, deprisa! -¡Silencio, silencio!

¿Queréis dejarle respirar?

Y, bien, Stockwell, ¿qué ha pasado? Habla.

-Bill y los suyos decidieron matarnos creyendo

que uno de nosotros era un agente de la Pinkerton.

Sonó un disparo y el hombre que iba a colgarnos cayó muerto.

Hubo una gran confusión de gente que iba y venía

y no hemos podido comprender nada.

Después, uno nos golpeó en la cabeza y,

cuando nos recobramos, estábamos solos.

-Yo conseguí desatarme y así pudimos escapar.

-Eh, Stockwell, ¿conoces a ese?

-Claro que sí, que me trague la tierra si no es él.

-¿Quién? ¿Ese? Es el capitán Blaik.

-Puede que sea capitán, pero capitán de los espías.

Le vimos salir de la cabaña de Bill,

es quien les da los informes. Ahora está claro.

-Espere, Sr. Blaik.

Capitán, ¿es cierto que esta mañana

ha estado en el refugio de esos bandidos?

Es cierto.

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah, ah!

¡Ah, ah!

¡Ah!

¡Ah!

-¡Ah, ah!

(Disparo)

-¡Ah!

¡Quietos todos!

Y tú, escúchame.

Pedazo de imbécil,

¿sabes que si ahora estás aquí acusándome me lo debes a mí?

¿Sabes quién fue el que disparó sobre

el que iba a ahorcaros?

¡Yo, fui yo! Que os seguí en vuestra estúpida persecución.

¡Os he visto temblar de miedo!

Yo os he salvado la vida

¡y ahora me pregunto si ha merecido la pena!

Claro que hay quien informa a los bandidos y os protege

dificultando la acción de la justicia,

pero no debéis buscarle aquí.

Tiene que ser alguien que pesa mucho,

de los que deciden en este pueblo.

Gracias por su ayuda.

¿Pero por qué se mete en asuntos que no le importan?

Bah, no era leal

tantos contra uno.

Además, le voy a ser sincero, amigo,

hacía mucho tiempo que no lo pasaba tan bien.

Escuche, voy a darle un consejo.

Si de verdad quiere volver a salvo con su familia,

de ahora en adelante ocúpese solo de sus asuntos,

Sr. Samuelson de la Samuelson y compañía,

clavos y tornillos.

Esto es solo la mitad de lo que hemos convenido.

Sí, pero los míos son limpios y los tuyos queman.

Prueba a gastarlos en Springfield o en Jefferson,

o en cualquier otra ciudad del estado.

Gorbet, todavía no sé por qué no te lleno la cabeza de plomo.

Yo te lo diré, estúpido.

Tu gente y tú solos no duraríais un mes en el estado de Missouri.

No lo olvides, Bill, sin mí no sois más que

unos perros vulgares solo capaces de comeros unos a otros.

(CARGA EL ARMA) ¡Quieto!

Gorbet tiene razón, Zachary, le necesitamos todavía.

Es un bonito pueblo, pero hace mucho calor.

Sin embargo, tenemos una buena cerveza.

Sí, eso es cierto. (RÍE)

¿Quién es aquel caballero tan distinguido?

¿Quién? Ah... Se refiere usted al juez Grant.

El orgullo de Springfield.

Está metido en la política y no me extrañaría

que el año próximo sea nombrado senador.

Sería un gran bien para Missouri.

(RÍE) Esa sí que es el verdadero orgullo de Springfield.

¡Qué muchacha más bonita!

¿Quién es? La pequeña Lucy.

El que va con ella es su padre, el mayor Gorbet.

Bueno, el padre no me interesa.

¿No podría usted presentarme? El viejo es un hombre difícil,

un ex sudista rico y ambicioso.

Es dueño de un rancho cercano y mira a todos por encima del hombro.

No creo que le fuera a simpático. Gorbet.

¿Y dice que es muy rico? Otra virtud de la Srta. Lucy.

Rico sí lo es, pero me he preguntado muchas veces

de dónde sale el dinero.

Hombre, ¿no dice que tiene un rancho?

Y yo también, por eso me pregunto esto muchas veces.

Bueno, tengo que marcharme.

Y gracias por las cervezas,

Sr. Samuelson. (RÍE)

-A casa derechita, yo iré a la hora de la cena,

tengo que hablar con el juez Grant.

-Vete tranquilo, papá. (RÍE)

Adiós, hija.

Estoy intranquilo,

quizá la Pinkerton no recibiera nuestro cable,

ese hombre tenía que estar aquí.

-Así es que no hemos tenido ninguna noticia.

-¿No habrán querido silenciar su llegada intencionadamente?

-Quizá.

Es posible que ya esté entre nosotros.

-Sí, es posible.

(Ruido)

¿Puedo saber que está usted haciendo aquí?

Ahora me dirá que se ha equivocado de habitación.

¿Verdad?

Es una idea.

Pero yo al menos tengo una justificación,

cuando bebo confundo los números. ¿Y usted?

Yo no, yo confundo los rostros.

Antes me parecía usted un estúpido,

ahora veo que, además de eso, es un entrometido.

Solo aparentemente.

Ah, bueno, perdone la molestia.

-Fue en la batalla de Contreras donde su padre me salvó la vida.

Era el año...

47, ¿verdad, mayor?

-El 19 de agosto.

Teníamos 20 años menos, González,

y estábamos llenos de ilusiones.

Qué distinto era aquel mundo.

Un hombre valiente encontraba siempre su puesto.

El viejo Sur empezaba a prosperar.

Aún no se le había ocurrido a nadie la idea

de que un negro es igual a un blanco.

-Por favor, papá, ¿por qué ¿hablas siempre de lo mismo?

-Perdona, hija,

pero me parece tan absurdo que pienses como

esos hipócritas del Norte.

¿Sabe usted? Piensa así desde que leyó

"La cabaña del tío Tom". (RÍEN)

Los pastos son muy propicios para la cría de...

-Perdona, papá, ¿necesitas algo de mí

o puedo retirarme?

-Claro, puedes retirarte, es tarde. -Buenas noches, Sr. González.

Hasta mañana. -Hasta mañana, hija.

-Adiós. -Adiós.

Bueno, voy a darle sus dólares.

-¿Son muchos los que tengo que pasar?

Cada vez va resultando más difícil.

-Ah, sí, ya lo sé.

Estoy al corriente de esas dificultades.

Por eso, este será el último envío.

Ya tengo pensado un nuevo procedimiento

para lo sucesivo.

-Compréndelo, esta noche no puedo entretenerme.

Mi padre está con ese mexicano que viene todos los meses y...

Tengo miedo de que pueda notar mi ausencia.

No podemos seguir así, Lucy, vente conmigo,

pero ahora mismo, sin volver a tu casa.

Cada día puede ser el último, ya lo sabes.

Por favor, Kid.

Dame tiempo, te prometo pensarlo enseguida.

Está bien. Anda, vamos.

Vuelva usted con su Pinkerton

y dígale que ya hay alguien que se ocupa de la banda de Bill

y que no necesita ayuda de nadie.

No era mi intención eliminarle, pero tenía la sensación

de que no estaba lejos y quería que saliera.

A propósito, ¿sigue necesitando la fotografía de ese muchacho?

(RÍE)

Ya que perseguimos el mismo fin, podemos trabajar juntos.

Mejor eso que estorbarnos.

De acuerdo, pero ese muchacho, ese Kid, lo quiero para mí.

Tengo una cuenta personal con él.

Si solo le interesa ese muchacho,

¿por qué se complica tanto persiguiendo a todos los demás?

Porque lo quiero vivo.

Y, mientras existan los otros, no se dejará capturar.

Ya sabe usted, González, tendrá noticias mías.

-Muy bien, señor.

Vamos, deprisa. Eh...

Un momento, amigo, no doy un paso sin saber dónde voy.

¿Sabe que mucho dinero del robado por Bill Anderson

ha sido hallado en México?

Ese hombre es mexicano, quizá pueda explicarnos muchas cosas.

Vamos.

¡Quieto!

Baja del caballo

y levanta las manos.

¿Qué pretenden? ¿Dónde está el dinero?

¿De qué dinero me hablan?

Del que te acaban de dar.

¿Se han vuelto locos? Vengo de cenar con un amigo.

Está bien, si tú lo quieres...

No, no, espera.

Ahora, si estimas en algo tu pellejo,

vas a hacer lo que te diga.

¡Mayor Gorbet!

¡Mayor Gorbet!

-¿Qué ocurre? -Algo muy grave.

Baje rápido.

-Dígame lo que pasa. -No pierda tiempo, baje.

-¡Marc, Marc!

-Diga. -Sube a mi cuarto

y vigila desde la ventana.

-¿Ocurre algo? -Todavía no lo sé,

pero atentos, puede que os necesite.

¿Puede decirme de una vez qué es lo que pasa?

-Dos hombres me han atacado por el camino.

Se han llevado el dinero y me han hecho confesarles todo.

-¿Qué dirección han tomado? -Iban hacia el pueblo.

Tienen la intención de denunciarnos ante el juez.

-Tenemos que impedir que lleguen a tiempo.

Ya es tarde, Gorbet.

Levante las manos.

He escuchado lo suficiente para meterle entre rejas.

(DISPARA) ¡Ah...!

-¡Maldito traidor!

(LUCY LLORA)

¡Ah!

Ah...

Buenos días, Tomás. Buenos días.

Una cerveza, por favor.

Tiene el aire de no haber dormido bien.

(RÍE) Usted lo ha dicho.

Mi vecino de habitación, ese capitán Blaik,

ronca como una manada de bisontes.

Oiga, Samuelson, ¿me permite usted una pregunta?

Con mucho gusto, sheriff. ¿Quiere que nos sentemos?

No hace falta.

¿Sabe lo que ha ocurrido esta noche?

La verdad, sea lo que sea, los rugidos de ese Blaik

me han impedido darme cuenta, así que usted dirá.

Dos hombres han asaltado el rancho Gorbet,

han matado al mayor y a dos de sus hombres.

Ah, la banda de Bill Anderson.

¿Ha oído, señor Blaik?

Los bandidos han hecho otra incursión.

Y han eliminado a Gorbet.

No he hablado de bandidos.

O, al menos, de esos. ¿Pero qué ocurre? No entiendo nada.

Señor Samuelson, señor Blaik, tengo que detenerles.

Deben ser interrogados por las autoridades.

¿De qué se nos acusa, si lo podemos saber?

De la muerte de Gorbet y dos de sus hombres.

Ya está bien de bromas. Le he dicho que, tanto

el señor Blaik como yo, no nos hemos movido

de la habitación. Es lo que ustedes dicen.

Pero el señor Howking les vio regresar al amanecer.

Y los hombres de Gorbet les han identificado.

Si hemos disparado, ha sido solo para defendernos.

Por lo que veo, ignoran quién era Gorbet.

Era el encubridor de Bill Anderson.

Y usted debe creer a un agente de la Pinkerton

más que a un desconocido.

Alan, el agente de la Pinkerton es ese y no yo.

Un cazador de recompensas.

Un chacal.

Un vulgar impostor. Eso es lo que eres.

Ah, no. Impostor, no. Tú has decidido

que yo tenía que ser un agente de la Pinkerton

y yo no he querido quitarte el gusto de haberlo adivinado.

Pero si hubiese sabido quién eras en realidad,

no habría aceptado trabajar contigo.

Y a estas horas no me vería metido en este lío.

Ya saldremos. ¿Crees que con un verdadero agente

de la Pinkerton, ese odioso Howking, por ejemplo,

habrías podido ponerte de acuerdo?

¿Crees acaso que te habría mandado a tu hombre

empaquetado y con su felicitación?

Es natural. Como te queda todo el dinero

que le quitaste al mejicano,

hasta puedes renunciar a una recompensa

de 2000 cochinos dólares.

Dólares. ¡Claro!

Has dicho que conocen los números de las series de los billetes.

Ahí está la prueba. Tenemos que entregárselos al juez,

así le demostraremos qué clase de hombre era Gorbet.

Creo que sería inútil. Si les hubiésemos entregado

esos billetes antes, es posible que nos hubieran creído.

Pero ahora nadie le quitará de la cabeza al juez

que hemos matado a Gorbet para robarle.

Ese Howking. ¿Piensas que podrá un tipo como él

tener éxito contra la banda de Bill?

Dos veces me he tropezado con él

y las dos veces le he dejado atrás.

Solo tenemos que buscar la forma de salir de aquí.

Alan, siéntate.

Cuando estemos fuera de aquí, ¿seguirá en pié nuestra sociedad?

Esas recompensas, ¿tanto te interesan?

Bueno. No solo se trata de eso.

Aunque no es una suma despreciable.

Mira. Yo tengo mi ética profesional.

Y no quiero que me consideren un asesino.

Me gustaría atrapar a Bill Anderson pero vivo.

Y obligarle a escupir dos o tres cositas.

Y, además, me gusta trabajar contigo.

Lo primero es salir de aquí.

Y no me parece nada fácil.

Estúpido bastardo de Gorbet, que en paz descanse.

Tenía razón.

Ya no tenemos informes del pueblo

y no podemos organizar un golpe y encontrarnos la caja vacía.

Y por si fuera poco, esta zona está muy exprimida.

Échame eso, Bill.

En el Oeste, el dinero corre como el agua.

Inmensos territorios, comunicaciones difíciles,

pocas carreteras, nada de ferrocarril

y ningún agente de Pinkerton.

¿Qué más queréis para dar un gran golpe?

Basta de palabras, jefe.

Estamos hartos de este maldito agujero. Al Oeste y enseguida.

¿Qué hacemos aquí? Bien.

Recoged vuestras cosas. Saldremos esta noche.

Iremos de un tirón hasta Kansas.

Cuanto menos nos vean, será mejor.

¡Sheriff!

¡Sheriff!

¡Sheriff!

¿Y el sheriff? No está. ¿Qué pasa?

Dese prisa. Mire.

Estaba durmiendo. No oí nada.

Y al despertar, lo he encontrado así.

Voy a llamar al sheriff. No. Espera.

Me parece que aún respira. Hay que bajarle.

Bueno, pero ponte de cara a la pared

con los brazos en alto. Está bien.

¡Eh, amigo!

¿Quieres bajarme de aquí? No pensarás

que esta postura es cómoda. (RÍE)

Nos veremos dentro de dos horas

en el hotel. Está bien.

Oiga.

¿Quién es usted? Mi nombre es lo de menos, señorita.

Pero puedo asegurarle que soy su amigo.

Márchese. No quiero hablar con nadie.

Está bien. Pero antes, le ruego a usted

que me escuche. Está enamorada de Kid. ¿No es así?

Y por lo tanto, no querrá que le ocurra nada malo, ¿verdad?

¿Está en peligro? Siempre está en peligro.

Desde hace años, su vida es un continuo peligro.

Por eso, debe ayudarme. Yo puedo hacer algo por él.

¿Qué quiere usted? Tiene que decirme dónde está.

Espere.

Váyase. No le diré nada.

Quiere usted matarle para cobrar la recompensa.

No. No quiero matarle. Debe confiar en mí.

Si de verdad quiere usted a Michael,

dígame dónde puedo encontrarle.

¿Cómo sabe usted que su verdadero nombre es Michael?

Señorita, sé de él mucho más de lo que pueda saber usted.

No está aquí. Han tomado el camino de Kansas.

Querían llegar al Colorado. Gracias.

No se arrepentirá de habérmelo dicho.

Ahí tenemos agua y comida.

Este maldito animal ya no puede más.

Claro que no puede más. Dos días y dos noches sin parar.

Sí. No hay duda. Son mormones.

No blasfeméis, eh. Bill, no nos puedes pedir eso.

Pues, entonces, no abráis la boca y así no pecáis.

La paz del Señor sea con vosotros, hermanos.

Amén. El camino es largo y penoso.

¿Queréis sentaros con nosotros?

Gracias, señor.

Mire. Hemos perdido en un precipicio

la mula con las provisiones.

Y cuando les he visto, me he dicho a mí mismo:

¡Que me trague la tierra si no es el cielo

quien me envía a los buenos mormones!

¿Podría vendernos un poco de agua y algunos alimentos?

Tenemos las provisiones justas para llegar a nuestra meta,

al Colorado.Pero si vais hacia allí, compartiremos encantados

con vosotros nuestros pocos alimentos.

Gracias, señor. El cielo le recompensará

por esta buena acción.

No hay duda de que les llevamos delante.

Como tampoco la hay de que aún van los siete juntos.

Lo que no sabemos es si están

a dos o tres días de marcha de nosotros.

Lo único cierto es que han corrido como locos.

Les encontraremos.

Alan, ¿en qué lado has estado tú en esta sucia guerra?

Con el Norte. Mi familia es de Tennessee.

Una familia donde todos son fanáticos de Jefferson Davis

y de la Confederación.

Yo casi siempre he vivido en el Norte.

Y mis ideas eran distintas.

Consentí que mi padre muriera sin habérmelo perdonado.

¿Murió en la guerra? Ahorcado por los nordistas.

Se escondía en los árboles y disparaba contra ellos.

¿Y tú? ¿De qué bando eras? ¿Yo?

Del centro. Vendía caballos a los del Norte

e informaciones a los del Sur.

A ti todo te da lo mismo. Claro que no.

Daniel Samuelson me importa muchísimo.

(RÍEN)

Me han dicho que vuestro jefe fundó una colonia en el Utak.

¿Es allí a donde se dirigen?

No vamos tan lejos. Adquirimos un rancho

por correspondencia en los alrededores de Puebla,

en el Colorado. Y vamos allí para instalarnos.

Pensamos fundar en él nuestra colonia.

¿Una colonia de hombres solos?

Como habrán visto, van algunos jóvenes con nosotros.

Confiamos en encontrar algunas buenas muchachas

para ellos y que se multipliquen

por la gracia de Dios. Amén.

Nosotros vamos a estirar las piernas.

Buenas noches. Y yo a dormir.

Mañana nos espera una jornada muy dura.

-Algún dinero tienen que tener.

Para la compra de aperos y útiles para la siembra.

Lo necesitan. Y, sobre todo, tienen comida y agua.

Bien. ¿Qué esperamos?

Una buena limpieza y nos largamos con los caballos.

Y así no nos podrán perseguir. ¿No opinas tú lo mismo?

¿O acaso os habéis vuelto mormones por un plato de judías?

Zachary Atkinson, eres incapaz de ver

más allá de tus narices.

Pero yo, por el contrario, pienso.

Por eso soy el jefe y tú no lo serás nunca.

Y ahora, oídme. Los mormones han comprado un rancho.

Llevan con ellos los documentos que prueba sus derechos.

Lo han comprado por correspondencia,

de forma que allí nadie les conoce.

¿Hay algo más respetable que una colonia de mormones

que cultiva sus tierras y cuida del ganado?

Devotos agricultores de día y a trabajar de noche.

Eres grande, Bill. Pero tendremos que matarlos a todos

No me dirás que te asusta la idea.

¿Y tú qué dices, Kid?

No estoy conforme. No soy un matarife.

Me parece que es tarde para tantos escrúpulos.

Es un asunto que no me gusta. No disparo sobre esa gente.

Está bien. Quédate aquí.

Zachary, avísales.

Cuando oigas los disparos, podrás volver.

Ya tendremos todo solucionado.

-Creo que no os favorece lo negro, hermanos.

Parecéis una manada de cuervos.

Qué raro. Tres hogueras para siete hombres.

¿Se habrán peleado?

Eh, Dan. Mira esto.

Si se han peleado, lo han debido hacer en serio.

Sí. Colt 38.

¿Sabes si hay algún creyente entre esos tipos?

No me parece probable. ¿Por qué?

Por esta Biblia. Hay que suponer que no sea de ellos.

En marcha.

Muy bien, señor. Todo me parece que está en regla.

Solo me queda desearles ventura y prosperidad.

Estoy seguro de que confraternizarán

con los ciudadanos de Puebla.

¿Saben? Son muy buena gente.

Yo también estoy seguro, señor notario.

Además, como usted sabrá, fraternizar

es una de las reglas de nuestra religión.

Bueno, y si no quiere nada más... No, no. Nada más.

Les dejo a ustedes con la alegría de su nueva casa.

Hasta pronto. Adiós, señor notario.

Adiós.

Escucha... Calla, idiota.

¡Hasta la vista! (TODOS) ¡Adiós!

(RÍEN) -¡Qué bueno, Bill!

-¡Adiós! ¡Suerte!

(RÍEN) ¡Callaos, estúpidos!

No olvidéis que los mormones son gente seria

y de pocas palabras.

Esta noche iremos al salón del pueblo a tomar una copa

y conocer a nuestros vecinos.

(GRITAN)

¡Hermanos, un momento! ¡Dejad que os explique!

¡Ha habido una confusión!

(GRITAN)

-¡Ah!

¡Ah!

¡Malditos bastardos!

-¡Ah!

(RÍE)

Por tu culpa. Maldito.

No aprenderás a comportarte como una persona.

¿Cómo iba a saber que era la mujer del dueño?

¡Lárgate! ¡Que no te vea!

Y tú. Ya sabes que cuando bebes, te conviertes en una fiera.

¿No podías moderarte? Es que ese whisky era petróleo.

Y lo quería cobrar a dólar

la botella. ¡Ahora, a casa!

Para ser el primer día, ya hemos organizado un buen jaleo.

(RÍEN) -¡Tomad leche de vaca,

si no resistís el alcohol, payasos!

-Y además de las vacas, debéis proporcionaros una mujer.

-Que os la manden a vuestra casa. (RÍEN)

-Buenos días, señores. ¿En qué puedo servirles?

Dos cervezas. Se diría que han tenido ustedes

una noche bastante movidita, eh. Eso ocurre a veces.

Somos gente hospitalaria.

Pero no nos gustan los fanfarrones. ¿Forasteros?

Una tribu de mormones que han comprado

un rancho aquí cerca. Querían celebrar la compra.

Pero no saben beber.

No lo volverán a intentar.

Les hemos hecho comprender que con nosotros no se bromea.

¿Y han visto a algún forastero más,

quiero decir, en estos últimos días?

Un oficial la semana pasada.

Iba a reunirse con su regimiento en Forest State.

Se llamaba... Thompson. Sí.

El mayor Thompson.

Como verán, por aquí hay poco movimiento.

¿Qué? ¿Se van a detener en el pueblo?

No. No lo creo.

Quizás al regreso. Gracias.

Adiós, señores.

Oye, Dan, por curiosidad. Estás gastando el dinero

del banco de Springfield, ¿no?

Sí. Así da gusto.

No cabe duda que deben haberse quedado

en las afueras del pueblo. Pero yo me pregunto,

¿cómo podrán abastecerse? Sí.

¡Claro! Qué extraña casualidad.

Es el libro de un mormón. El texto sagrado de esa secta.

¿No te parece raro? Sí.

Los mormones no usarían un Colt del 38.

A lo sumo, algún viejo rifle de caza.

Y tampoco vendría a emborracharse al salón.

Puede que no estuviera de más hacer una visita

a esos píos agricultores. Creo que sí.

Ya está ahí. En marcha.

Muchachos, hemos tenido suerte.

Solo un hombre de escolta.

(Disparos)

(Disparos)

(ARREA A LOS CABALLOS)

(Disparo)

-¡So!

Señores, de momento, han acabado el viaje.

Si no les molesta, vayan bajando y no hagan preguntas inútiles.

Pónganse ahí.

Bien, amigos. Saquen el oro y la plata.

Los recuerdos de familia pueden guardarlos,

con tal de que no tengan valor.

Venga. Daos prisa.

(RÍE) Señores, perdonen la molestia.

Son unos mormones muy extraños.

A esta hora y todavía están durmiendo.

A lo mejor no están en casa. Esperaremos a ver.

Pero si nos hubiéramos equivocado,

los verdaderos bandidos nos ganarían más tiempo.

Iré a echar un vistazo de cerca.

Ninguno me conoce. No podrían sospechar.

Tú cúbreme.

¡Eh! ¿No hay nadie en esta casa?

¿Por qué grita tanto? ¿Quién es usted?

Buenos días. Soy un campesino como usted

y me dirijo al Oeste. Rebeco y yo tenemos sed.

¿Usted y quién?

Rebeco, mi caballo. Discúlpelo.

Él lo ha hecho sin pedir permiso.

¿Puedo? Sí. Puede usted beber.

Pero luego, lárguese. Aquí no necesitamos brazos.

Es una lástima. Me hubiera gustado trabajar aquí con ustedes.

De todas formas, gracias por el agua.

Zachary Atkinson. El lugarteniente de Bill.

No creo que hubiese otros

en la casa. ¿Qué hacemos?

Tenemos muchas posibilidades.

Podríamos ir al pueblo y organizar una cacería.

Creo que no les desagradaría a los ciudadanos de Puebla.

Oye, búscate otro plan.

No olvides que si tú no quieres repartir la recompensa,

yo no quiero correr riesgos. Sí.

Tienes razón. Podríamos eliminar a ese

y esperar a los otros en la casa.

No me ha parecido que sea un tipo muy espabilado.

Lo suficiente como para mandaros al infierno.

Levantad las manos.

-Oye, Zach. Yo a ese ya le he visto antes.

Claro que sí. Es el que mató a Jack.

-Sí. Es verdad. El nordista que Kid dejó libre.

Lo llevaremos al rancho. -¿Por qué no matarlos aquí mismo?

Sería mucho más fácil. -No podemos pensar

por nuestra cuenta. Que decida Bill. ¡Venga, al rancho!

-Toma. Vamos, daos prisa.

A estas horas, ya debiéramos estar trabajando en el rancho.

Eso tiene gracia. Como si hubiéramos estado de juerga.

(RÍEN)

Me parece que ya hay bastante, ¿no?

Más. Si no, los coyotes os olerían y os sacarían.

-Tiene razón. Seguid y deprisa. Tiene que estar lista cuando

venga Bill. Pues tenemos tiempo de cavar

hasta el centro de la tierra. ¿Qué quieres decir?

¿Tú qué opinas? ¿Que les soltarán una vez

que les haya interrogado?

Pues no. No lo creo.

A menos que digan lo que han hecho con esos pobres mormones.

¿De qué estáis hablando? ¿Qué es lo que sabéis?

¿Quién ha atrapado a nuestros compañeros?

Dan, ¿cómo se llamaba ese mayor que los ha capturado?

¿Thompson?

Qué más da. Dentro de poco, toda la guarnición

Forest State estará aquí.

Si yo estuviera en vuestro lugar,

haría el equipaje cuanto antes, muchachos.

(DISPARA)

(TOSE)

Buen trabajo, Alan. (RÍE)

Pero ahora tenemos que actuar de enterradores.

Los otros no deben encontrarles. ¡No!

Uno de los cinco es tu hombre, Alan.

Y los otros cuatro son para ti.

Tenemos que atraerlos hacia aquí.

¿Por qué no pruebas a llamarles por su nombre?

Aunque creo que no será difícil, si conseguimos alterar sus nervios.

(Disparos)

Otra vez.

¿Qué es lo que pretenden con esos disparos?

¡Mis nervios están a punto de estallar!

Seguramente, eso es lo que quieren.

Tómalo con calma. Eso se dice fácilmente.

¿Hasta cuándo debemos esperar?

Antes o después, tendremos que salir.

No tenemos ni agua. No podemos esperar.

Cuanto más tarde, será peor.

El que sea, nos conoce. Habrá avisado al pueblo.

Y estarán viniendo para cazarnos como ratas.

¡Hay que salir!

¿No vamos a esperar a que vuelvan Matt y Zachary?

¿Todavía no os habéis dado cuenta de que esos no volverán nunca más?

No podemos perder el tiempo.

Vosotros tres procuraréis rodearlos.

Kid y yo les distraeremos

desde aquí. Está bien.

Vamos.

Vamos, Kid. Tenemos que huir.

En cuanto suene el primer disparo, podremos salir de este agujero.

¿Tienes miedo, Bill?

Sí. Tengo miedo. Tengo miedo de lo que no comprendo.

De la gente que no veo.

Te irás solo. Yo tengo que saber quién está ahí arriba.

No. Kid, no puedes hacerlo.

Tenemos que huir. Tú y yo siempre saldremos a flote.

Es inútil. No iré.

Ahora no les veo.

Quieren rodearnos.

Mira.

Escúchame, Kid.

Hazme caso. Yo siempre te he querido como a un hijo.

Esto no me gusta. Vámonos. Vámonos de aquí.

Tienes que serenarte. Prueba con esto.

Este es el final. Lo presiento.

No podemos quedarnos. Dentro de poco,

puede que sea demasiado tarde.

Ya es demasiado tarde.

¿No te das cuenta de que estás muerto?

No. No, no. No podemos morir.

Hay que salir de aquí. Empezaremos de nuevo en otra parte.

Formaremos otra banda.

¡Vámonos, Kid! ¡Vámonos, vámonos!

Esos hombres nos necesitan. ¿Y qué nos importan esos tres?

Espera, Kid. No puedes dejarme así.

Te necesito. Escúchame. ¡Escúchame tú, Bill Anderson!

Hace tiempo que sé que eres un cobarde.

Me das asco.

¡Kid!

¡Kid! ¡Kid!

Ya hay tres que no molestarán más.

Tú quédate aquí. Yo voy a por Bill.

¡Ah!

¡Salid de una vez!

Estoy solo. ¿No me oís? ¡Dad la cara!

(Disparo)

No temas. No pienso matarte.

Sería demasiado sencillo. Veo que no has cambiado, Alan.

Para ti ha sido siempre todo fácil.

Vamos. Dispara.

¡Dispara de una vez! No, Michael.

Esta vez he venido para llevarte conmigo.

Y puedo hacerlo también sin el revólver.

¡Quieto, Alan! No me obligues a hacerlo.

Te dije que no quería verte más.

Ahora estás solo, Kid.

¿Qué vas a hacer? ¿Unirte a otra banda de ladrones y asesinos

o cobardes como esos?

Una sola palabra más y disparo.

Solo dos.

Vendrás conmigo.

No des un paso más, Alan.

No te muevas.

Es mejor así.

De mí no hubieras conseguido nunca nada.

No hables, Michael.

Ahora es cuando veo

que alguien se preocupaba de mí.

Gracias, Alan.

Lo siento, Alan.

Era mi hermano.

Había prometido llevarlo a casa.

¿Tu hermano?

¿Pero por qué no me lo dijiste?

Tuve que disparar. Perdóname. Creí que...

Lo sé. No digas nada.

Gracias, Dan.