Mañanas de cine - 20.000 dólares por un cadáver

¿Ya está usted servida, señora Brice?

Sí.

Será mejor que se dé prisa en llegar,

no creo que tarde mucho en empezar a llover.

Sí, gracias.

Adiós. Adiós.

(Trueno)

(ARREA AL CABALLO)

¡So!

(Trueno)

(RELINCHA)

Buenas noches. ¿Quién es usted?

¿Y usted?

Helen.

Llamé, pero nadie contestó.

¿Por qué me amenaza con el revólver?

No son horas de presentarse en una casa.

La tormenta.

Mi coche quedó enfangado en el camino.

Perdone, pero tuve otra visita.

Pase.

Está empapada.

Es sangre.

¿Quiere usted callarse?

Esto no es asunto suyo.

Usted lo mató. No.

Disparó contra él. ¡No!

Intentó robarme.

Posiblemente solo quería protegerse de la tormenta.

No.

¡Y usted lo mató!

Le repito que no.

Fue él quien disparó contra mí.

¿Está herido?

Sí.

Siéntese.

No es nada.

¡Le he dicho que se siente!

Hay que tapar la herida.

Ha perdido mucha sangre.

Me limité

a desarmarle y golpearle en la cabeza.

¿Le duele?

Sí.

No puedo parar la hemorragia.

¿Es grave?

Sí. Acuéstese.

¿Qué hace usted? Intento ayudarle.

Deme el revólver. No, estese quieto.

¿Por qué me apunta?

Usted no es el dueño del rancho.

Deme ese revólver.

No.

No debe temer nada si no se mueve.

¿Qué hace?

Quiero... No debe moverse.

Mi revólver. ¿No se da cuenta?

Déjeme ir.

(SE QUEJA)

Sería inútil. Está malherido.

Es igual.

Déjeme ir.

No llegaría muy lejos.

¿Pero quién es usted?

¿Quién es usted?

No hable.

Está grave.

Veo

que me he mostrado poco convincente

como dueño del rancho.

No lo crea.

¿Entonces?

El hombre que está en la entrada

es Dale Brice,

el dueño del rancho.

Lo sé

porque es mi marido.

¡Helen!

Cariño.

¿Estás bien?

Sí.

¿Y tú?

Perfectamente.

Entró a robar y tuve que dispararle.

Fue un disparo con suerte.

¿Es grave? Sí.

Y no podemos hacer nada.

Con esta tormenta es imposible avisar al doctor.

No quise matarle.

Solamente evitar que nos robase.

Es gracioso.

Toda la región quiere acabar conmigo

y al final voy a morir a manos de alguien

que ni siquiera quiso matarme.

Tranquilícese.

No morirá.

No se duerma. ¿Es que no se da cuenta?

(Trueno)

Cálmate, Helen, todo pasó. Sí.

¿Quién sería?

No lo sé.

El caso es que su cara no me es desconocida.

Pobre hombre.

Dijo que toda la región le perseguía.

Posiblemente será un pistolero con muchos asesinatos a su espalda.

Con tantos atracos a mano armada

como estados tiene el país.

No deja por eso de darme lástima.

Un pistolero.

Claro, un pistolero.

Aquí tengo los carteles de recompensa que mandó el sheriff.

Este es.

Ya me pareció un rostro conocido.

Es Red Burkett, el máximo enemigo del ferrocarril.

¿Burkett? ¿Pero no sabes quién es Red Burkett?

Sí. Un cadáver.

Sí.

Un pobre cadáver.

Sí, un cadáver, peri que vale 20.000 dólares.

¿Qué estás diciendo? Mira, mira aquí.

"20.000 dólares de recompensa por Red Burkett

vivo o muerto".

Estás loco.

Aún está caliente y tú piensas en el dinero que te puedan dar.

No quise matarle.

Él entró. Lo sé.

Está muerto, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad?

No me gusta.

Era un asesino.

Era un hombre.

No podemos tirar por la ventana 20.000 dólares.

Los necesitamos.

Insisto.

No me gusta.

¿Qué pasó?

Es Red Burkett. Tú, cógelo.

Han matado a Burkett. Ha sido Brice.

¡Brice ha matado a Burkett! Pasa.

¿Cómo lo conseguiste?

Entró en mi casa.

Intentó robarme. ¿Disparó?

No, yo fui más rápido.

Ya.

Habrá que reconocer el cadáver

y justificar que entró en tu casa atacándote.

¿No es así?

¿Lo duda? No.

¿Entonces? La recompensa es tuya.

Son trámites que se harán hasta que llegue el dinero.

¿Hay que esperar?

¿No pensarás que tengo aquí todas las recompensas de la región?

Pero no te inquietes.

Eres un hombre rico.

Calma, hombre, calma. Ya está. Ya está.

(GRITA)

-¿Han matado a Red? -¿Quién?

-Un tal Brice. -¿Quién es?

-¿Un granjero? -Avisa a Rush.

-Bien. -¡No me dejes! ¡No me dejes!

(GRITA)

Es un asesinato. Está sin armas.

No se puede matar a un hombre aunque esté reclamado por la justicia

-solo por cobrar una recompensa. -Es verdad.

Traed una cuerda.

Es un sucio asesino. Tenemos que colgarle. Acabemos con él.

Toma. Quietos.

No habrá ningún linchamiento.

La ley debe decidir.

Dale acabó con él cuando intentaba robarle.

Está desarmado. Es un asesino.

¿Quién eres tú para juzgarle? Un ciudadano.

¡Él también! Sabéis que no bromeo.

El que intente hacer algo se las verá conmigo.

Pero sheriff... ¡Silencio!

Es un reclamado por la justicia.

No es nada extraño que quisiera robarle.

¿A quién? ¿A un granjero? (RÍE)

¡Se acabó! ¡Fuera todos!

¡Fuera!

Será mejor que te vayas a casa hasta que se calmen los nervios.

No es un asesinato.

Lo sé.

(GRITA) ¿Me vas a sacar la muela o no?

Déjame, tengo cosas más importantes.

¡Pero es que me duele!

Está bien. Te arrancaré la muela.

Anda, no grites tanto.

(SE QUEJA)

No te muevas. Soy Darby.

Me envía Raleigh.

Está bien. Habla.

Han matado a Red.

¿A Red?

Sí.

¿Quién? Un granjero.

¿Le conoces? Acabo de verlo.

¿Está en el pueblo?

Sí.

Se llama Dale Brice.

Vamos.

¡Dale!

Hola.

Dañe, ¿qué pasó?

Hay que esperar a que llegue la recompensa.

Te conozco. Pasa algo más.

No, no, mujer. No pasa nada.

Cuéntamelo.

Algún exaltado aseguró que fue un asesinato.

Te dije que esa historia nos traería complicaciones.

Son 20.000 dólares.

Es más importante la vida.

No fue un crimen. Ya lo sé.

¿Por qué dirán esas cosas?

Hazme caso.

Déjalo.

No.

No adelantaríamos nada. Solo perderíamos el dinero.

La situación seguiría igual.

¿No lo comprendes? No es por el dinero.

La muerte de Burkett

no debe significar nada

en la organización para acabar con el ferrocarril.

Tenemos que seguir operando.

He pensado que te hagas cargo del mando de los hombres.

Mis órdenes son tajantes.

Destruir, destruir y destruir.

El trazado de esa vía sería el fin de las caravanas.

¿Es para Burkett?

Sí.

Has de hacer uno de primera categoría.

Veinte dólares.

Solo pagan 20 dólares.

Toma.

Y que no se te olvide. De primera categoría.

¿Lo oyes?

Desde luego. Descuide.

No te lleves la botella. Voy a tener tiempo de bebérmela.

Ahí tiene el dinero de la recompensa.

Cualquiera puede estar seguro

de que siempre que ofrecemos dinero por un forajido

nos apresuramos a cumplir nuestra parte en el pacto.

Sí. Es lo prometido.

Y puedo asegurarle que nunca

lo hemos entregado con más satisfacción.

Da la impresión de alegrarse por la muerte de un ser humano.

No es eso exactamente.

Pero usted sabe que Red era, junto con sus hombres,

el que más daño había causado a la vía.

Sí, es verdad.

Esperemos que sin él

la cuadrilla se haya dispersado.

¿Lo cree usted?

No, hay demasiados intereses

en que ese ferrocarril no llegue a buen fin.

Siempre habrá alguien dispuesto a pagar bandidos que nos molesten.

No saben que esa línea es el progreso.

La riqueza de la región.

Sí, pero temen las expropiaciones de sus terrenos.

Son necesarias.

Y legales. Exacto.

Vaya tranquilo.

Entregaré la recompensa.

Gracias.

¿DE parte de quién está?

De la ley.

Ya.

Pasa.

No quiero más muertes por culpa de la compañía.

Vigila a Brice y procura que no le pase nada.

Ya tenemos bastante mal ambiente.

Está bien.

¿No has visto nada raro? No.

No sé. Siento como si estuviésemos vigilados.

Figuraciones. Deberíamos irnos de aquí.

Cuando cobre la recompensa.

Cuanto antes lo hagas, mejor.

Voy a acercarme al pueblo. No tardaré mucho en volver.

No tengas miedo. No pasará nada.

Ojalá no te equivoques.

Quieta.

Toma.

Firma.

Todo está preparado.

Gracias. Será mejor que cuentes.

No, no es necesario.

Quieto.

Será mejor que no des un paso más.

No te metas en esto. No es asunto tuyo.

Eso he de decidirlo yo. Vas a dejarlo marchar.

No me interesa el dinero.

Puedes quedártelo. Quiero vengar a Burkett.

No, aquí no lo harás.

¿Por qué te interpones?

Por lo que veo, la compañía... Quiero asesinato.

Quieto. No está armado.

Usted, será mejor que se largue.

Ya tiene lo que buscaba.

Procure no volver por aquí.

No quiero más problemas.

Será mejor que lo dejéis.

O me veré obligado a encerraros.

Steve. No tienes nada contra este hombre.

La persona que proteges se ha ido.

Has cumplido con la compañía.

Helen. Helen, ¿qué te pasa?

Helen.

En cuanto te fuiste me amenazó con la pistola.

Buscaba la recompensa.

El dinero.

Se lo ha llevado.

Mejor.

No quiero ese dinero. Tú no sabes lo que dices.

Has cambiado, Dale.

Y has cambiado mucho.

No pienses que voy a dejar que se lo lleve.

Dale. Déjalo.

No.

No me gusta el hombre que ha hecho de ti este asunto.

Ni siquiera te has preocupado de date cuenta de que sigo atada.

Solo el dinero.

Volvamos a ser felices como antes.

Olvida que alguna vez existió ese dinero.

No puedo.

Será nuestra desgracia

como lo ha sido desde el primer momento.

El dinero no trae la desgracia. Al contrario.

Le seguiré. Le seguiré y lo mataré.

¿Me vas a dejar sola? No tardaré.

Si te vas,

quizá no me encuentres a tu vuelta.

Helen. No quiero que te marches.

Sabré defenderme.

Tampoco quiero verte convertido en un criminal.

Darby.

¿Dónde está el dinero?

¿Qué dinero?

El que acabas de robar.

¿De qué hablas?

Dámelo. No.

Trae.

Dame más.

Eso es todo.

No tengo más. ¿Todo?

No hay más.

¿Qué pasa?

Me apoderé del dinero, pero Ralston me estaba esperando.

-¿Ralston? -Sí.

No podemos perderlo.

-Es muy rápido. -Lo sé.

¿Qué piensas hacer?

Le vigilaremos.

Seremos su sombra.

Siempre hay una ocasión.

¿Qué hacéis? Nada.

¿Me estáis siguiendo? Sí.

No nos gusta que quieras quedarte con todo.

Podéis impedirlo si os atrevéis.

Solo queremos nuestro dinero. Buscadlo.

Eso es lo que vamos a hacer.

Andando.

Creí que se había marchado.

No.

Le he dicho muchas veces que no quiero problemas.

¿Me expulsa?

No.

No se preocupe.

No tardaré en irme.

Eso espero.

No me despertaste.

No. Es igual, no es muy tarde.

Por favor, deja eso.

No, no puedo. Tengo que practicar. Pon la piedra otra vez.

Te aseguro que te arrepentirás.

No podrás utilizarla contra ellos. Son más rápidos.

Es cuestión de práctica.

No quiero que seas uno de ellos.

Si no lo hago, acabarán conmigo.

Vayámonos lejos de aquí.

Iremos a la ciudad.

Eso es lo que tú querías hacer.

Sí, pero con el dinero.

A empezar una nueva vida.

Lo haremos sin el dinero.

Trabajaremos hasta llegar a situarnos. Te ayudaré.

Estoy acostumbrada a trabajar.

(DISPARA)

(DISPARA)

(DISPARA)

(DISPARA)

(DISPARA)

(DISPARA)

(DISPARA)

(DISPARA)

(DISPARA)

(DISPARA)

(DISPARA)

¡Eh, asesino!

Al fin te encuentro como un hombre, con un arma en la mano.

(DISPARA)

(Disparos)

(Disparos)

Helen.

Vamos.

Quieta. Es lo que espera.

¿No ves que todo arderá?

Sí.

Tenemos que hacer algo. Esperar.

El rancho está perdido y si intentamos algo, nos matará.

(DISPARA)

Volveremos a reconstruirlo.

¿Cómo?

No olvides que contamos con 20.000 dólares.

Te matarán.

No estés tan segura.

¿El representante? ¿Preguntaba por mí?

Sí. Aquí le presento a dos nuevos esbirros de Burkett.

Entregamos la recompensa por su muerte.

No quiero el dinero.

Ni nosotros problemas.

Esta compañía es una empresa seria.

Solo intenta cumplir con su deber para trazar la vía férrea.

Sí, lo sé. ¿Entonces?

A la muerte de Burkett

será Ralston quien se haga cargo de esa cuadrilla de forajidos.

Siga.

Quiero acabar con él.

¿Por qué?

Quemó mi rancho y se apoderó de la recompensa.

Ya. Le he traído tres cadáveres.

Sí, pero no piense en el dinero.

No pienso en nada.

Quiero trabajar.

Los hombres que realizan los trabajos de defensa

no pertenecen directamente la compañía.

No me importa.

Sé que volverán.

Usted lo ha querido, pero no me gusta.

(DISPARA)

Creo que se llevará una sorpresa.

Sigo pensado que todo esto es una locura.

Ya lo veremos.

Aunque lo mates, no recuperarás el dinero.

¿Quién sabe?

Y si lo recuperas,

¿crees que vale la pena todo este desastre?

Sí.

No me gusta tu expresión.

Hay odio en tus ojos.

Soy un hombre, no un monigote.

No se es mejor por disparar más rápido.

Yo te prefería antes.

No me conoces ahora.

Para mi desgracia sí.

Helen.

¡No me toques, me das miedo!

¿Yo? Sí, tú.

¡Tú y esa obsesión de venganza que se te metido en el cerebro

y que acabará con nosotros! Pero, Helen,

yo te aseguro... ¡No me asegures nada!

¡Nada! Ya verás como al final...

Sigue. Yo...

Ibas a decir que lo matarías.

Habla entonces.

Soy agente de ferrocarril. Si acabo con él defendiendo la línea,

la ley me amparará.

¿Y tu conciencia?

¿Mi conciencia? Sí.

Tú no defiendes a la compañía,

tu trabajo es solo una excusa para tu venganza.

Helen.

Creo que te puse al mando para algo.

Sé que aún no has empezado a actuar y tenemos prisa.

No podemos andar con contemplaciones.

Las obras continúan y están avanzando a una rapidez

que empieza a ser peligrosa.

He recibido órdenes de crear nuevas dificultades en el ferrocarril.

No estando Burkett han pensado

que yo debía hacerme cargo del grupo.

¿Alguna objeción? No.

¿Y ese granjero?

No te preocupes, lo mataré. Burkett será vengado.

¿Y Darby? ¿Y Raleigh?

También.

Haced bien eso. Así.

(Disparos)

(SE QUEJA)

Solo es un rasguño.

Malditos.

(Disparos)

(Disparos)

Hola.

Hola. Vengo de parte del señor White.

¿Sí? ¿Qué quiere?

Dese hablar contigo.

Han vuelto a atacar las obras.

¿Quién ha sido?

Ralston. Él manda ahora en la partida.

Ya les advertí que volvería a atacarles.

Él es ahora el jefe.

Lo sabía.

El señor White

necesita a alguien. No está dispuesto

a que estas incursiones,

que de nuevo tienen jefe, se repitan

retrasando el avance del ferrocarril. Ya.

Quiere una autoridad para que mande a sus agentes.

Un jefe. Sí, sí.

Una persona que ordene a sus hombres

y desbarate estos ataques antes de llegar a las obras.

Pero Dale no puede.

Tengo orden de llevarle junto a él.

No tiene experiencia.

Iré.

No lo hagas. Con hablar nada se pierde.

No puedes aceptar.

El señor White está dispuesto a pagar bien.

De acuerdo.

Entonces vámonos.

Me alegra su decisión.

Estos serán sus hombres.

Himan, Roland,

Coel,

Douglas y Whiteman.

Un momento. Os hablo en nombre del ferrocarril.

Tengo que deciros que me han encargado acabar con los asaltos

que retrasan el trazado de la línea.

¿Y cómo piensa hacerlo?

Con vuestra ayuda. La tendrá.

Sé que va a ser duro, que muchos perderán la vida,

pero es una misión que debemos cumplir en bien de todos.

El único bien que nosotros conocemos es el dinero

y mientras la compañía siga pagando, estaremos a su lado.

De acuerdo.

Veo que no sirvió de nada mi consejo.

No.

Sé que quemaron tu rancho.

Sí.

También que hubo dos cadáveres

que llevaste al representante del ferrocarril.

¿Qué más sabe?

Que pretenden ponerte al frente de los agentes.

Su información es un poco atrasada.

Estoy al frente de esos agentes.

Te advierto que esa organización

está autorizada exclusivamente a defender los trabajos

y no se te permite ninguna otra actuación

fuera de tu misión concreta.

Le agradezco su advertencia.

Ahora le invito.

¿Por qué quieres complicarte la vida?

Eras un hombre honrado.

A quien le incendiaron el rancho y le robaron su dinero.

Puede ser peor.

A su salud.

No comprendo como usted, la primera autoridad del pueblo,

bebe con ese que mató a mi hermano Darby.

Aquí no hay más carroña que tú.

¡Retira ahora mismo lo que has dicho!

¡Basta, no quiero peleas!

Intentó disparar.

Lo vi, pero no olvides mis consejos.

Anda, sígueme.

(Música)

No quisiera por ti

que ese hombre apareciese por la mañana muerto.

¿Piensa que soy un asesino? No,

pero sí un pistolero a sueldo.

Será mejor mirar el espectáculo.

Ha sido el granjero que liquidó a Burkett,

a Raleigh y a mi hermano.

Atiéndele.

La compañía le ha nombrado jefe de sus agentes.

Viene herido.

Siempre fue demasiado impulsivo.

¿Sabes quién ha sido? Dale Brice.

Le han nombrado jefe de los agentes de la compañía.

Habrá que acabar con él. No, no. Mañana.

Ahora seguiremos jugando.

Han caído demasiados de los nuestros.

Sí.

Small ha salido bien librado.

No tuvieron tanta suerte Raleigh y Darby.

Y los dos eran rápidos.

Deja que sigamos la partida. Sí, sí.

¿Te vas ya? Sí.

No hay manera de hacerte desistir. No.

¿Ni diciéndote que espero un hijo? ¿Un hijo?

Helen, ¿que vamos a tener un hijo?

Gracias. No sabes la alegría que siento.

Entonces hazme un favor,

vayámonos lejos de aquí. Lo haremos. Te lo prometo.

¿De verdad? (ASIENTE)

Voy ahora mismo... Espera.

Nos iremos dentro de un momento.

¿Cuándo?

¿Cuando seas un pistolero que no puedas esconderte?

No soy un pistolero.

¿Crees que tu hijo lo creerá?

Escucha, yo solo quiero mi dinero.

¿Entiendes? Mi dinero.

No quiero que nuestro hijo tenga una vida difícil.

Tendrá lo mejor.

Lo mejor que puede tener es un padre.

Lo tendrá. Yo me ocuparé de que no me pase nada.

Un hijo. Verás como todo termina bien.

Vamos.

¿Dónde? ¿Te importa?

Sí.

Soy yo quien da las órdenes.

De acuerdo, pero antes vas a contarnos algo

sobre el dinero de la recompensa.

Y de la muerte de Raleigh y Darby.

¿Qué quieres decir?

Nada más que lo que oyes.

(Disparos)

(Disparos)

(Disparos)

¡Cuidado!

¡Cubridle!

Tendremos que devolverles la visita. Muy bien.

¡So! Buenos días.

Buenos días.

Quisiera maíz y café.

Pase y sírvase lo que desee.

Gracias.

¿Algo más?

No, gracias. Saca al carro el pedido de la señora.

La acompaño.

¿De compras, señor Brice? Sí.

¿Y su marido? Bien, gracias.

Hasta otra. Adiós.

Creo que su esposo no acierta a comprender dónde se mete.

Él sabe lo que hace. Sí, pero es muy peligroso.

Lo sé.

Debe evitar que continúe. Acabarán matándole a él y a usted.

Soy su mujer y estoy a su lado. Si hace una cosa, está bien hecha.

Él sabe cargar con las responsabilidades.

Ya. ¿Algo más?

No.

Veo que nuestras incursiones no están teniendo el resultado que esperaba.

Hay que ser más duro, más práctico.

Asalta la caja de la oficina de la compañía

para que puede pagar la nómina de los obreros.

Abre la caja.

Han atracado la oficina

y se han llevado el dinero de la nómina.

¿Y el sheriff? Entraron por sorpresa.

Él fue el primero en caer.

Está preparando un grupo para poder perseguirles.

Nosotros llegaremos antes.

Ya tuvimos esta mañana un encuentro con ellos.

Ya. ¿Y qué? ¿Les atacaron?

Sí, quizá al ver que aquí no tenían

nada que hacer, se fueron al poblado.

Yo les seguí hasta la guarida.

Conozco el camino para llegar allí.

Buen trabajo.

¡Atención todos!

¡Vamos!

Creo que ha habido movimiento aquí esta mañana.

Pero conseguimos expulsarlos antes de que causaran ningún daño.

Bien, veo que por el poblado hubo menos suerte.

Sí.

Tendremos que pedir dinero a la central

para pagar la nómina.

(Disparos)

¡Camina, camina!

Tú también. Tú también.

Entra.

Entra ahí.

¿Encontraron el dinero?

No. Ralston se escapó.

¿Cómo?

¿Se escapó? (ASIENTE)

Pensaremos en una guardia especial

mientras se les traslada a un lugar más seguro.

Estando libre Ralston,

esto es un cargamento de dinamita.

Le ayudaremos a protegerlos.

Ralston tendrá dificultades en encontrar hombres

y creerá que lo más sencillo es liberar estos.

Estaremos esperando.

De acuerdo.

¿Qué hacemos ahora?

Jugaremos. Me refiero a los prisioneros.

Eran compañeros. Son amigos.

Está mi hermano, no lo olvidéis.

Tenemos que vengar a los que cayeron.

Tiempo habrá de hacerlo.

Si no nos damos prisa, los trasladarán a otro lugar más seguro.

¿Vas a ir a la ciudad? ¿Yo?

Sí.

Infórmate por qué medio recibirán

el dinero para la nómina de la compañía.

¿Cómo? Pensando.

Puedo darte una idea.

La compañía utiliza el telégrafo.

De acuerdo.

Abro con 10. Yo voy.

Yo también.

¿Qué desea?

Gracias.

Parece que no se deciden a venir. Lo harán.

Cuando se den cuenta que no es fácil reclutar gente.

Quisiera evitar problemas.

Mi obligación termina entregando estos hombres

a la justicia.

La mía no.

Tengo que terminar con Ralston.

¿Por asunto personal

o por la compañía?

Es un asesino.

Alguien viene.

Es Harry. Retiraos.

Aquí lo tienes.

(Disparos)

¿Me llamó? Sí.

Es extraño que me citase fuera de la oficina.

Quería hablarte del dinero que venía en la diligencia.

Entiendo.

No me gusta anda eso.

A usted solo le interesa que las obras del ferrocarril no progresen.

Tenía demasiado dinero.

Tengo que pagarles para que destruyan las vías.

Sobra mucho.

Y además sé que te has quedado

con los 20.000 dólares de la recompensa.

¿Significa eso que no está contento de mis servicios?

Digamos que no me gusta que te quedes con todo ese dinero.

Eso es asunto mío.

Usted me paga para evitar que el ferrocarril pase por aquí

y no perder el negocio de las caravanas.

Quiero ese dinero. Porque lo he robado yo.

En mi nombre.

¿No me diga? (RÍE)

Te repito que quiero ese dinero.

Quiero ese dinero.

Venga a por él si se atreve.

(Disparo)

Ahora voy a destruir el ferrocarril a pesar de todo.

Voy a hacerlo para vengar la muerte de Burkett.

Sin el dinero de la diligencia no hay posibilidad de pagar.

Pues verá cómo se las arregla, nuestros obreros no tienen paciencia.

Ya lo sé.

Nos han atacado por la parte más sensible.

Nunca debe despreciar a Ralston.

Veo que no.

-¿Y qué podemos hacer? -No lo sé.

Quizá si canjease a los presos por el dinero.

Estoy seguro de que el sheriff no lo consentiría.

-Él es un hombre honrado. -Entonces hablaré con ellos.

Como quiera, pero le advierto que soy pesimista.

¡Un momento! ¡El capataz quiere hablaros!

¡Sí, por favor, escuchen!

Los forajidos que con frecuencia perturban

el desenvolvimiento de nuestro trabajo,

después de asaltar nuestra oficina

en Tombstone robando el dinero,

han atacado a la diligencia

que traía el importe de sus salarios.

(TODOS SE QUEJAN)

¡Un momento!

¡No es tan grave!

Solo serán unos días los que necesitaremos

para que la compañía vuelva a mandar el dinero.

¡Les prometo que cobrarán todos!

¡Solo les pido un poco de paciencia!

No me gusta nada esta tranquilidad.

A mí tampoco.

(TODOS SE QUEJAN)

Whiskey.

Sírvenos aquí.

¡Una copa!

¡Venga, rápido!

¡Eh, tú!

Danos whiskey.

Acercaos al salón

y ofreced dinero a los obreros para que destruyan las obras.

¿Tú crees que conseguirá que destruyan las obras

los que las han construido?

Estoy seguro.

No sé por qué os enfadáis tanto

por cuatro centavos que os da la compañía.

A nadie le gusta trabajar para no cobrar.

¿Cobrar? ¿Llamas a eso cobrar?

Yo sé quién os pagaría al menos cuatro veces más

de lo que recibís en las vías.

¿Cuatro veces?

Sí, por un trabajo mucho más fácil.

¿Qué tengo que hacer?

Hay trabajo para todos.

Podéis decírselo a los demás.

El que quiera trabajo que se pase por la Cañada del Diablo.

Seguro que no será un trabajo legal.

-Yo no me fío. -Ni yo.

Pero se cobra, no como en el ferrocarril.

Al final tendremos que aceptar lo que nos quieran dar.

La compañía acabará pagando, ya verás.

¿Pero qué pasa?

(Disparos)

Terminemos con todo. A ver si aprenden.

¿Qué ocurre?

La obra.

La están destruyendo.

Están destrozando el ferrocarril.

Ya.

No podemos quedarnos aquí.

Son agentes de la compañía, será mejor que se vayan.

¿Y usted qué piensa hacer? Yo ya me las arreglaré.

Márchese.

¡Deprisa, vamos!

Muchachos.

(Disparos)

(Disparos)

(Disparos)

¡Helen!

¡Helen! ¡Déjeme!

(GRITA)

Parece que todo terminó

y de una manera satisfactoria.

Son los sacos de la compañía.

Sí.

Podremos pagar la nómina y los obreros volverán al trabajo.

Y todo gracias a usted.

¿Seguirá con nosotros?

No.

Un momento. Esto es suyo.

Son los 20.000 dólares por el primer cadáver que me entregó.

Cójalos. Son suyos.

(RÍE)

¡Quieto!