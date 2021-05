Daniel López-Codina, investigador del BIOCOM de la UPC, creu que "ens mirem molt el melic" i no recordem que la pandèmia "és un problema global". Assegura que per molts països estem en un dels pitjors moments de l'epidèmia. No es mostra partidari d'ampliar el confinament comarcal i creu que si es vol ampliar, és per qüestions polítiques i no epidemiològiques. Demana prudència i un comportament responsable a la població.