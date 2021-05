Cafè d'idees - Roger Torrent: "No contemplem un govern en solitari"

Roger Torrent descarta un govern d'Esquerra en solitari i insisteix que la prioritat dels republicans és arribar a un acord amb Junts per Catalunya. L'expresident del Parlament insisteix en la seva "màxima predisposició" per negociar i "formalitzar" un Govern "fort". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, el diputat d'ERC reconeix que la presència dels republicans al Consell per la República està congelada, i defensa Carles Puigdemont com "una figura política important" però espera que Pere Aragonès sigui el futur president que prengui "decisions executives". Torrent també acusa el CNI d'estar darrere de l'espionatge polític que va patir, i que ara recull a través d'un thriller verídic en un llibre: Pegasus.