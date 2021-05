Cafè d'idees - Jéssica Albiach: "ERC no s'ha de deixar humiliar per Junts"

Jéssica Albiach critica que Esquerra hagi optat ja per formar Govern amb Junts per Catalunya. La presidenta d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya demana valentia als republicans, ja que creu que estan cedint a tot i "li estan tremolant les cames", i insisteix en un Govern alternatiu amb ERC, els Comuns i la CUP. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga considera que "Junts és una olla de grills", que "no genera estabilitat" i que "és important que no estiguin al govern". Albiach considera que a la taula de diàleg "s'ha de poder parlar de tot", també d'autodeterminació, i que no cal un mediador. Explica que va votar en blanc a l'1 d'Octubre, però reconeix que és federalista, i considera que l'"1O va ser un desafiament a l'Estat", ja que "no es desprenia d'un mandat democràtic".