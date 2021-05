Ferran Pedret acusa Junts de Catalunya d'apartar Jaume Alonso Cuevillas com a estratègia per "dinamitar la legislatura" des de la Mesa del Parlament, i així poder acusar a ERC de ser massa "tova". El diputat del PSC i secretari primer de la Mesa considera que JxCat ha volgut rellevar Cuevillas per culpa d'"un moment de lucidesa". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que Borràs "s'autoesmena" amb el tema de la reforma del reglament, recorda que la Mesa no té capacitat d'impulsar aquesta reforma i aconsella a la presidenta que no parli en nom del seu grup parlamentari. Pedret acusa Borràs de voler beneficiar-se individualment amb la reforma, alhora que explica que la condició d'electe no es perd amb el 25.4.