Roberto Íñiguez, el técnico vitoriano que dirige el Perfumerías Avenida afronta en Estambul la que será su séptima participación en una fase final de la Euroliga. Lo ha hecho con cinco equipos diferentes: Ros Casares de Valencia, Fenerbahçe, Nadezhda Oremburg, el Sopron de Hungría y ahora el CB Avenida campeón de la competición en 2011. Diez años después buscará sumar un segundo título continental tras llegar invicto de todas las burbujas que ha disputado en esta temporada. Sin derrotas, pero con una plantilla castigada por el cansancio y las lesiones.

Silvia Domínguez, Tiffany Hayes, Karlie Samuelson y Andrea Vilaró no estarán al cien por cien. "Tenemos que poner el foco en mantener nuestra identidad y si lo conseguimos tendremos mucho ganado" declara el técnico perfumero antes de viajar a Turquía. El Sopron, su rival en la semifinal del viernes a las 20:00H. que veremos en Teledeporte es un equipo con más experiencia que el charro, pero con sólo 8 jugadoras de alto nivel. La otra semifinal la disputan el Fenerbahçe de Víctor Lapeña y el UMMC Ekaterimburgo de Miguel Martínez Méndez. Tres entrenadores españoles de cuatro participantes en la Final Four es algo histórico y dice mucho también del nivel de los banquillos de nuestro baloncesto. "Esto no es por casualidad" asegura Roberto Íñiguez, uno de los "coach" más cotizado de Europa.

VÍDEO: ELENA JIMÉNEZ / CRISTINA MORENO

FOTO: FIBA