Aquí la Tierra - 15/04/21

Estáis asistiendo al momento exacto en el que un tren de juguete,

bate un récord planetario

al interpretar la canción más larga tocada con copas de agua.

Miles de metros ha recorrido durante seis minutos,

tocando veinte clasicazos con 2.840 copas.

Cada una lleva una cantidad exacta de agua,

que se evapora y desafina, destrozando la armonía deseada.

Y encima son de cristal, que se rompen con la mirada.

En fin, que después de miles de intentos, caídas y redenciones,

lo han conseguido.

Como la vida misma: remar, remar, y remar,

para llegar a la orilla.

Los mapas nos cuentan que durante estos próximos días

podremos ir guardando el paraguas, pero no será mañana porquemira

volveremos a hablar de chubascos, incluso con tormentas

y copos cayendo en montañas.

Será el fin de semana cuando las lluvias sean menos extensas

aunque soplará el viento en algunas zonas y,

ojo, nos tocará rescatar el abrigo por la mañana.

Ahora te cuento.

pero de momento empezamos por el dia de hoy, Jueves,

Un día que ha amanecido pleno de luz y de calma

tanto en el lago de Banyoles, como en el litoral catalán,

donde mañana se dejará notar algo más el viento.

Las nieblas de hoy en el interior de Barcelona

darán paso, mañana, a chubascos, como los que han dejado,

más de 6 litros por metro cuadrado en Alicante,

frenando la máxima de hoy en 15 grados.

Hasta los 17 han llegado en Córdoba, también bajo el paraguas,

igual que en Granada,

donde han recogido 8 litros por metro cuadrado;

precipitaciones que más arriba,

en Sierra Nevada, han sido en forma de nieve,

y que además volverá a caer en las próximas horas.

El que se va retirando es el viento de Levante,

que ha dejado rachas de más de 40 Km hora

en las playas de Rota.

La misma intensidad con la que ha soplado en A Coruña,

aunque aquí los 18 grados de máxima han suavizado el ambiente soleado

que permitía pasear por la playa de Riazor

o por las rocas que la marea baja

ha dejado al descubierto en Algorta, en Bizkaia.

En Donosti, aprovechad el sol de aquí al sábado,

cuando se espera un cambio que pueda traer algo de lluvia.

Aunque en ningún caso serán los 28 litros por metro cuadrado

acumulados en Mérida,

donde llueve por segundo día consecutivo,

o los 14 que han sumado en Valencia de Alcántara, en Cáceres.

Segovia ha recibido algún chubasco por la tarde,

después de una mañana que se iba cargando de nubes,

que sólo se veían a lo lejos

desde unas primaverales praderas salmantinas.

Unas vistas tan espectaculares,

como las que seguro que ha llegado a tener esta vaca,

perdida desde el sábado,

después de caer por un terraplén de 40 metros, en una zona angosta,

de la que sólo podían rescatarla en helicóptero,

y después de ser ligeramente sedada para ponerle el arnés.

Ha aterrizado sana y salva junto a su rebaño.

Final feliz.

Y esto es la leche.

Así podría titularse la vuelta al mundo en un minuto de hoy,

porque lo es, literalmente, Mirad.

De blanco se ha teñido el río Gales

después de que un camión cisterna, cargado de miles de litros deleche

se estrellara y derramara todo su contenido.

Blanco ha viajado hasta la la presa Dulais,

y blanco sigue.

Y de amarillo se han teñido hoy los cielos de la capital china,

una penita,

bajo una capa de contaminación mezclada con una tormenta de arena

que parece más una película de miedo que la realidad.

Aquí hacía mejor, para volar la cometa más larga del mundo,

280 metros de dragón.

Hace dos mil años, según los registros chinos,

Esto está pasando ahora,

no hay que esperar a nada ni a nadie para contemplar a este fenómeno

por las calles de Minesota en su moto de nieve.

Y no ha terminado, esperan más viento, más granizo

y más inundaciones, así que os seguiremos contando.

Y terminamos en la India, donde cantidades ingentes de devotos

asisten al festival Kumb Mela,

para que el Ganges les absuelva y encuentren la salvación,

sin mascarilla.

El resultado,

200.000 nuevos infectados por Covid en las últimas 24 horas.

Y el bichico de hoy es de lo más flipante que he visto en mi vida.

Es como del futuro, o del pasado, no sé, no me decido.

A ver qué pensáis vosotros.

Todo lo que rodea al armadillo es insólito,

no sé ni por dónde empezar.

Tiene un superpoder que acciona cuando tiene que defenderse,

se hace una bola que rueda y rueda

aguantando la respiración hasta seis minutos.

Con ellos, en los Alpes hacen un instrumento de cuerda,

y en oriente beben su sangre recién degollada para curar el asma.

Otros se lo comen por gusto, lo llaman siete carnes,

porque recuerda a muchos animales,

y muchos lo usan para prácticas medicinales ancestrales.

Total, que está en peligro de extinción, claro.

Atención, pregunta del millón:

¿qué relación tienen entre sí una grapadora, un futbolín,

una fregona, un caramelo con palo, un sacapuntas

o un traje de astronauta?

¿ Y si añadimos a esta lista el submarino,

la calculadora digital, la navaja, el autogiro, el teleférico

o el TALGO, qué?

Pues todos, desde el primero hasta el último

los inventamos nosotros y cambiamos la historia

tal y como se conocía hasta el momento.

Y apuntad uno más: la fideuá.

Hola Avelino.

-- que tal.

-disfrutando del mar.

si lo más bonito es nuestro mar.

- quiero disfrutar de la famosa FIDE agua de Gandía.

- era un marinero en altamar.

que iba hacer una paella.

pero no tiene arroz.

pero tenía fideos, y los puso.

Lo bautizaron con el nombre de Fide agua

es con el concurso en el año 75, todo el mundo conoce la Fidegua

-El secreto está en el fume.

igual que en las paellas.

Como zarco o el pescado de roca, morralla.

en agua.

se sofría con verdura para equilibrarlo.

- los fideos son bastante gruesos.

-1 fideo que dejara mejor gusto.

1 textura con un gusto de una buena FIDEgua

mira a aceite y sal, con un poco de cebolla y ajo, y sufrimos el marisco

ponemos más cebolla y ajo.

ponemos el tomate.

Y lo mezclamos con pimentón, con año ahora.

Ponemos rape con poco de calamar.

Los fideos también lo son freímos.

en compañía de azafrán.

La FIDE o a de Gandía, es exquisita.

- sabor a mar.

Arroz blanco y jamón de york.

Esta es básicamente la dieta de muchos de nosotros

cuando el médico nos prescribe, eso de dieta blanda.

Y esta es la cara que se nos queda

cuando pensamos en el aburrimiento gastronómico que vamos a pasar

durante los próximos días.

Pero tranquilos,

porque en los siguientes tres minutos

nuestro doctor, Eugenio Freire,

va a poner un poco de sabor en esa lista de alimentos

que podemos tomar cuando tenemos el estómago tocado.

Muy buenas doctor Eugenio.

Hola ángeles.

qué tal estás.

pues un poco mal.

me ha mandado al médico dieta blanda.

- si los recomendar cuando tenemos gastroenteritis.

cuando nos operamos para recuperarnos.

-las legumbres, a veces estando bien no sientan bien.

- la piel de la legumbres de difícil digestión.

Las lentejas que no tienen piel,

- se puede tomar carne y pescado.

- si proteína de fácil absorción, carnes blancas.

el pollo, pavo, pescado.

Y proteína del huevo.

Primero empezamos por la clara, y luego introduciremos yema.

también huevo cocido.

- las patatas las escribimos.

tienen carbohidrato para recuperar el intestino

las harinas integrales, es más difícil de digerir.

- en la dieta blanda que esos fresco.

o el requesón.

Postres un muy azucarados.

natillas y flan de huevo no.

- y decimos y muy fuerte verduras y frutas.

- si, el brócoli, la col, lombarda, lechuga.

mejor crema y caldo de verduras

-me voy contenta

porque me creía que la dieta blanda estaba más de ilimitada.

- hacemos dieta restrictiva.

y el problema se perpetúa.

dieta de face de gestión.

per apartar proteína de intestino.

Respirad profundo.

Abrid vuestra mente y dejaos llevar por un mundo

en el que lo imposible se puede hacer realidad

a través del poder de la magia.

Un mundo en el que unos simples higos secos

y unas cuantas nueces pueden ser ¡y son en realidad!

el mejor de los turrones.

Si no lo veis es porque estáis tensos,

porque no os dejáis llevar, o porque no conocéis a José Luis.

Buenas tardes.

- ya sabes a lo que vengo.

vengo a por higos secos.

- cómo van este año.

- bastante bien.

ya están saliendo.

los hijos salen delante de la hoja.

las grebas detrás los higos delante.

--voy a ver si hago una tarta de higos secos.

que la haga rica y buena.

- vamos a hacer una tarta tipo turrón de pobre.

manteca, harina, huevos, y nueces.

-La torta de higos o serrana.

va con anís es.

pero le hemos invertido un poco.

para hacerla de higo.

sale sabrosa.

Pesamos un medio de arena.

250 g de azúcar.

Echamos la sal.

300 de manteca.

medio litro de agua, con 3 huevos.

la canela molida, y la vamos a juntar.

más fácil, esto se hace fácil en casa.

Mi abuela lo hacían casa.

Vamos a pensar porciones de 200 g.

Las hacemos una bola y las estiramos.

las rellenamos.

Tipo turrón del pobre como se decía antes.

Se las rajan se le meten higos o nueces.

El que sea una cosa sostenible, y el higo fresco se usa mucho.

hay mucho digo que no se le puede dar salida

antes aprovechaban todo lo que tenían.

1 de relleno, la atrapamos.

y lo ponemos a fermentar 2 horas.

lo montamos con hueva, 1 trapito.

en el largo panadero le llamamos muleta.

La de colamos, y la hornea Moss.

-mira lo que hemos hecho conmigo sin nueces.

Lo hemos aprovechado de forma sostenible.

aquí no se desperdicia nada.

Mi obra muestra a la perfección la luz, el colorido,

la leve bruma que envuelve a los personajes

en pleno bullicio y diversión.

¡Es brillante en sus escenas!

Pero el árbitro del gusto en ocasiones es necio.

Porque no es dichosa la cortesía de decir que mi boceto rebosa rudeza.

Es simplemente que no necesita floripondios, ni arboluchos

que distraigan la atención.

Bien resignado dibujaré un intranscendente marco natural.

¡Los paisajes, para los paisajistas!

Ramón, tú eres paisajista.

pero un paisajista que es.

- crea un espacio verde en un jardín o en una terraza.

Nosotros nos dedicamos a hacer naturaleza

lo integrado dando curvas.

Dando movimiento.

el que se pueda tocar todo.

cada una de las plantas se puede tocar.

en base de el espacio, clima y orientación.

buscamos el mejor espacio posible.

-y el tema del sol y la sombra.

es importante a la hora de diseñar un jardín?.

- sí.

estos arbustos tienen que estar en zona de sol.

agua también.

Aquí tenemos plantas de sombra.

camelias cefaleas.

pero sabes realmente lo que hay que tener en cuenta las terrazas

el viento.

los vientos cálidos afectan a muchas plantas.

aunque sean de sol o de sombra.

Aquí había un rodrendo, y el viento cálido lo dañaba

-hay que saber dónde colocar los árboles.

el magnolio.

es conveniente podarlo.

y hay que tener precaución con él.

el olivo, no necesita cuidado.

se poda fácilmente.

Hay otro tipo de árbol distinto.

pero como paisajista me gusta jugar con él.

- a que te refieres.

- pues yo lo voy atando y lo voy liando, le doy forma, para que se

quede como un arco.

- las flores son parte delicada.

- no, pero hay que saber colocarlas.

El jardín nos va a dar la evolución de todas las temporadas.

- vas a ver distintas épocas del año por medio de las flores.

- hay que saber un montón de cosas, Ramón, para hacer estas cosas

-a mí me encanta.

es mi gran pasión.

intentar que todo el mundo tenga un trozo de naturaleza.

en su jardín, en su terraza,

Estamos en la liga turca.

Los jugadores paran para la oración cuando un gato...

se hace con el campo.

Costó, pero abandonó la pista, y ganó el Giresunspor.

Y a que lo oís?

Es la música que producen las arañas en sus magníficas telas.

Igual que las cuerdas de una guitarra o de un violín

producen sonidos, también lo hacen éstas.

Están estudiando si además tienen un lenguaje,

si cada sonido tiene un significado.

Os recuerdo que hay 47.000 especies de arañas.

Una más, un tango a diez metros bajo el agua.

La bailarina...

y buceadora...

es española, Ariadna Hafez, y una fenómena en apnea.

Pedazo de imagen!!!

Y esta parada os va a dejar sin respiración.

Es la guerra 2.0.

Se trata de un simulacro de los cadetes franceses

con robots soldados.

Da mucho miedo todo.

Es muy impresionante, así que vamos a otra cosa

y luego os dejo un rato para pensar.

En la costa podemos encontrar bahías, golfos, cabos, rías, playas,

dunas y también cascadas.

Estas últimas no son tan frecuentes.

De hecho, nuestra pregunta de hoy es la siguiente:

¿cuál es la única cascada de Europa que desemboca en el mar?

Haced memoria.

¡Aquí la calle!

1 salto de agua.

lo desconozco.

Dice los ríos.

Que ríos conocemos.

El Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

En países nórdicos y escandinavos pueda ver.

Hay un aquí cerca en Madrid.

que de llaman el sí espero.

yo creo que no tiene mar.

Media se imagina varias.

cayendo por muchos sitios.

Desconozco la cascada que desemboca en Europa.

Bueno, bueno, es que solo hay una no era tan fácil.

Pertenece al término municipal de Dumbría,

en la provincia de A Coruña y es la cascada de Ézaro.

Se forma justo en la desembocadura del río Jallas,

en el Océano Atlántico.

Es la única de Europa que cae directamente sobre el mar,

y además es de una belleza infinita.

Se forma justo en la desembocadura del río Jallas

en el Océano Atlántico.

Símbolo de vida y subsistencia.

Por increíble que parezca,

esta sencilla masa hecha a base de harina, agua y sal,

que después es fermentada por medios naturales y cocida en un horno,

lleva siglos erigiéndose como alimento universal

de la humanidad.

Y son ellos, los panaderos, los encargados de que cada día

podamos llevar a nuestros hogares todo tipo de hogazas,

barras, y un sinfín de panes que no dejan nunca de evolucionar.

Hola terrícolas.

Visitamos este laboratorio de pan.

Visitamos pan de vino, de algas, etc.

hoy un pan de tradición.

-Como se te ocurren estas cosas.

- Al final es imaginar ingredientes de la tierra.

y combinarlos con la panadería.

- nosotros somos panaderos de 5 generación.

- algo sabes no.

bueno alguna experiencia.

-Que el PAN elaboramos hoy.

vamos a elaborar el pan más clásico.

le llamamos el tradición.

- nosotros tenemos una masa madre de 15 años.

Que la alimentamos con harina y agua.

ves las burbujas.

vamos a ponerlo a reposar en una canasta, nuestros panes reposan toda

la noche.

El reposo amasa.

- si claro.

- aquí elabora es los productos para panadería.

-hemos abierto una tienda online.

- estas galletas están hechas con trigo sarraceno.

las fabricamos con agua de mar.

- como ha salido el pan?.

- el color es diferente.

Por la harina que usamos

lo puedes tener entre 2 y 3 días en tu casa.

Si lo quieres conservar más.

los rebanadas.

en una bolsa biodegradable, y del congelador a la tostadora.

Podemos hacer desde una torrija.

Le pues poner jamón o queso.

-no tendrás croquetas?.

- para otro día te puedo enseñar como panadero.

como hago las croquetas.

No las hago mal.

Hombre, como haga las croquetas igual de bien que el pan.

Oye, Isa, ¿a tí te gustan las croquetas?

¡Pero cómo no me van a gustar!

Me gustan tanto que me he inventado un "croquetómetro"

¿Un croque- qué?

"Cro que tó me tro".

Un sistema infalible para medir la calidad de las croquetas.

Ppff.

Cómo sois los científicos.

Bueno, luego te cuento más.

Lo que está claro es que las croquetas

están riquísimas calientes.

o frías.

Incluso si están casi a 2 grados bajo cero,

como estaba esta mañana Lorenzo en Ezcaray,

donde este lago como veis se ha quedado completamente congelado.

Si esta imagen os ha dejado helados,

atentos a las mínimas que esperamos mañana.

Temperaturas a las 6:00 de la mañana.

En Soria con 1° negativo.

después de un día.

donde ha llovido en muchas zonas del país.

En Extremadura, más de 30 l metro cuadrado.

y en la ciudad de Melilla.

No sólo ha llovido en la península y Baleares.

también llueve en Canarias.

en Tenerife, 2en Tenerife, 2,3 l metro cuadrado.

vamos a dejarnos un poco, y vemos las nubes.

Borrasca en esta zona.

líneas de inestabilidad.

nos afectan la jornada de mañana.

mañana hablamos de chubascos en muchas zonas del país

en la mitad sur peninsular y el este.

algo se puede escapar por Baleares.

por aquí.

es nieve.

nevadas en zonas de montaña.

en los pirineos, pueden bajar de los 800 m

y en zonas del sureste peninsular.

chubascos en la mitad sur y el este.

en el noroeste del país cielos despejados.

viento en Galicia.

también en el valle del Ebro, costas de Girona y pirineos.

Canarias nubes y gotas.

Temperaturas que bajan en la zona norte peninsular y su ven en el sur.

temperaturas.

Después de este día, viene una noche, la del viernes al sábado.

hablamos de mucho frío.

valores por debajo de 0°.

Vamos a tener un fin de semana con lluvias.

en el sureste peninsular punta sur de Andalucía.

en el resto jornada tranquila.

algunas lluvias en puntos del País Vasco.

Nevadas en puntos de montaña.

Domingo, panorama parecido al sábado.

Y precipitaciones más restringidas.

algo en el sudeste y en Baleares.

el lunes con incertidumbre.

Nubes que entran por el oeste peninsular.

Oye Isa, que he estado pensando en tu "croquetómetro"

y yo voy a hacer un "paisacrómetro",

para medir la belleza de los paisajes.

Voy a empezar con estas impresionantes vistas

desde el cielo de la Peña Roya, en la provincia de Huesca,

engalanada con un buen chaquetón de nieve

capaz de enamorar cualquier corazón.

Desde su cima podemos disfrutar de la vista de todo el Valle

de Tena.

