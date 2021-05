Es el acuerdo al que llegué con Fidel antes de dejarme ir.

Aurelio Quesada está muerto.

Será mejor hacer borrón y cuenta nueva.

El álbum de fotos que le pedí el otro día.

¿Dónde está?

En el despacho, guardado bajo llave, como usted me indicó.

¿Lo quiere? No, no es necesario.

Pero no hables de él con nadie, ni siquiera a Marcelo.

He cometido muchos errores.

Y me ha convertido en su cómplice.

El puesto de mayordomo sigue siendo suyo.

Abandonaré Acacias mañana, tras el funeral de don Aurelio.

El señorito Guillermo me ha dado esto.

¿Y qué es esto?

Le llaman falla.

Así no va a lograr quitarme lo que tengo en la cabeza:

mis sospechas sobre los movimientos de dinero, los silencios,

las salidas nocturnas de mi suegro, ¿qué?

"Eh, ¿qué te pasa?". "Ha sido un mareo".

Te llevaré al altillo para que descanses.

De acuerdo.

Na, solo quería confirmarle que Dori está descansando.

Se ha tomao un caldo con apetito.

Esperemos que ese mareo no sea nada de enjundia y se recupere pronto.

Seguro que sí, pa mí que no era na más que debilidad,

la muchacha come menos que un jilguero.

Me temo que esto no se arregla solo con comer decentemente.

Eso es cierto.

Ella se pondría bien del todo si resolviese las dudas

que le tienen el corazón encogío.

Sí, es posible.

Tal vez, sí usted tomara cartas en el asunto...

Muchas gracias, Casilda.

Ahora, por favor, ve a casa de tus señores,

no quiero que te reprendan por mi culpa.

Como mande.

Ya me dirás si Dori precisa algo.

No se apure, la vamos a tener entre algodones.

Luego vengo a contarle cómo se encuentra.

Espero tus noticias.

Perdone, don Felipe, se me olvidaba, don Liberto le manda recuerdos,

ayer mismo me preguntó por usté.

Dile que estoy bien. Y devuélvele el saludo.

Por favor, déjame solo.

Tengo asuntos que resolver.

Descuide, marcho a escape, una sabe cuándo está de más.

No puedo leerlo sin ella.

(Sintonía de "Acacias 38")

Arrea, don David. ¿Cómo está, se encuentra usted bien?

Perfectamente,

¿por qué no iba a estarlo?

Hombre, después del susto que le pegaron,

no sería raro que estuviera desasosegado varios meses.

No fue para tanto, Jacinto. -Anda que no. A mí me hacen eso,

y me están temblando las canillas hasta el día juicio final.

Se trataba de un error, solo querían aclarar ciertos asuntos.

Pa unas preguntas, no hacía falta llevárselo de esas maneras.

Ya. Sí, se confundieron de persona, pero ya está todo aclarado.

Le agradezco su interés. -Nos pegó un susto de narices,

tendría que ver la cara que se le quedó a doña Valeria.

Sí, ya me imagino, sí.

¿Se enteró quién era el fulano con el que le confundieron?

No, y no viene al caso.

David,

le he visto desde el restaurante. ¿Cómo está?

Bien, como le decía a Jacinto, todo se ha resuelto sin daños.

Y no pregunte más, no sacará nada en claro.

Me alegro de que no haya sido nada de enjundia,

el barrio está revuelto.

Sí, ya estoy al tanto del incendio y de la muerte de Aurelio Quesada.

¿No estará su desaparición relacionada con ese asunto?

Arrea, esa sí que es una buena pregunta.

No. Y no me parece relevante.

Pues a mí me intriga.

Al margen de lo que se sienta por la muerte de don Aurelio,

esto dará al traste con la instalación de los laboratorios.

Sí, sin duda,

Acacias permanecerá como la conocemos ahora por mucho tiempo.

Está feo decirlo, pero que el Quesada haya entregao la pelleja,

nos viene como anillo al dedo.

Yo no lo diría con tanta crudeza, pero no te falta razón, Jacinto.

Las malas artes de ese tipo ya forman parte del pasado,

y pronto pasarán al olvido de todos los que le hemos sufrido.

Ojalá sea como dice.

Esa ha sido la peor amenaza por la que ha pasado este barrio.

Sí, de haber conseguido sus objetivos,

habría terminado con todo.

Si me disculpan, tengo que subir un momento a casa.

Con Dios.

Señor mío, Jesucristo,

acudo a ti

a pedir perdón por los terribles pecados que he cometido.

Bien sabes que nunca he sido un hombre violento,

la templanza siempre ha sido mi divisa...,

pero el dolor y la ira de perder a los que más quería,

me cegaron...

y me deje llevar hacia una horrible venganza.

Supongo que antes o después

teníamos que encontrarnos por estas calles.

Sí, yo lo estaba deseando.

Quería escuchar sus motivos, don Ramón.

No sé cómo puedo disculparme por lo que hice,

solo puedo decirle que...

perdí el norte,

que las circunstancias me obligaron a actuar de forma tan infame.

Me consta que...

había caído en manos de ese canalla de Aureliano Quesada.

Así es.

Pero eso no excusa lo que estuvimos a punto de hacer.

Ojalá algún día pueda perdonarme.

Mis actos pesan en mi conciencia como una losa.

Por supuesto que le perdono, don Ramón, por supuesto.

Yo también he vivido en mis propias carnes

los turbios manejos de ese hombre.

He visto hasta dónde podía llevar a una persona.

Le agradezco su comprensión,

otra persona me hubiera hecho pagar un alto precio por lo que le hice.

Ahora tenemos que celebrar que ese malnacido no está entre nosotros,

y que nunca podrá volver a manejarnos a su antojo.

Nunca me he alegrado por la muerte de un hombre, pero...

debo reconocer que en esta ocasión

me alivia su desaparición.

Y no se castigue por ello, don Ramón,

es usted una buena persona.

Me perdonó la vida a pesar de poner en peligro la suya,

incluso la de su nuera...

Y quién sabe si también la de su nieto.

Ya sé que ese individuo tenía grandes recursos

y podía hacernos mucho daño,

pero...

no pude cumplir con ese encargo.

No podía asesinar a un inocente.

Olvídelo, don Ramón.

Ahora tenemos que seguir con nuestras vidas.

Me reconfortan mucho sus palabras.

Pensaba que estaría usted lleno de rencor hacia mí

y que...

trataría de cumplir con su venganza por lo que hice.

Don Ramón, ni pienso vengarme,

ni pienso contar lo que vi,

puede usted dormir tranquilo.

He hecho cosas terribles, David,

no me será fácil descansar en mucho tiempo.

Por mi parte, como ya le dije a Fidel,

no voy a remover ciertos asuntos.

Lo único que quiero es vivir en paz con Valeria, nada más.

Le deseo toda la felicidad del mundo junto a ella.

Y yo, que usted se aleje de aquello

que le empujó hacia Aurelio Quesada y a su maldad.

Eso ya forma parte del pasado.

Ahora,

trataré de enmendar este error que he cometido

y no volveré a tropezar con esa piedra, se lo garantizo.

Estoy seguro de que volverá a tomar las riendas de su vida,

no se merece otra cosa.

Es usted un hombre de gran talante.

Solo soy un hombre nuevo, don Ramón,

alguien que busca vivir en paz.

He pasado por momentos terribles a lo largo de mi vida,

y ahora veo un nuevo horizonte.

Cuídese, por favor.

Buenas tardes, don Ramón.

Buenas tardes.

¿Qué le pasa, necesita algo?

No, no, todo lo contrario.

Quiero liberarle de un compromiso en el que le metí.

¿Se refiere a la trola que le contó sobre mi esposo a Lolita?

Justamente a eso.

No sabe cómo me alegro de escucharle,

me tenía muy escamado hacerme pasar por panoli.

Y tener que mentir a esa pobre inocente, que eso tiene delito.

Eso ya está finiquitado.

Y usted, ¿está bien?

Sepa que nos tiene muy preocupados.

No sufran por mí, de verdad.

Por primera vez en mucho tiempo,

me siento limpio y aliviado.

Se terminaron las mentiras y los embustes.

¿De qué quieres que hablemos? De amor.

(Puerta abriéndose)

Hortensia...

Espabila, hermana que tenemos asuntos pendientes que tratar.

Vamos a contarle lo que hemos tratado con el señor Abelló.

Sí. No podía haber ido mejor, estamos como locos de contentos.

Ya ha hecho el primer pago por la patente.

-La mitad de lo que habíamos pactado.

Y el resto nos lo dará próximamente.

Vamos a disponer de todo un capital, y muy pronto.

¿No es maravilloso?

Sí, supongo que es una buena notica.

"Buena", Hortensia, es excelente.

¿Se puede saber qué es lo que te pasa?

Con lo mal que lo hemos pasado,

esto era para que te subieras por las paredes y estás como en Babia.

Por una vez, estoy de acuerdo con mi esposa,

esa sonrisa no es propia de usted.

Por no hablar que estábamos hablando de dinero y no ha dicho nada.

No nos estabas escuchando.

Que sí.

Os estaba escuchando.

¿Qué te hemos dicho?

Pues... eso, lo del mango limpiador, que va bien.

No te has enterado de la misa la media.

A saber qué tiene en mente.

¿Qué voy a tener en mente?

Las cosas de casa y poco más. -Claro.

Yo diría que está enamorada. Pero imagino que es imposible.

O no. Cuando hemos entrado, tenías la misma cara de bobalicona

que se te ponía cuando estabas de novia de aquel teniente,

el de Toledo.

Dejar de decir enormidades. Vamos...

No tengo ni edad ni ganas

de andar con esos juegos de jovenzuelos.

Vamos, venirme a mí con amoríos...

No me vengáis con tonterías.

Me voy a mi alcoba, que estoy muy fatigada.

Mírala. A saber qué le pasará a esta.

Le puede pasar cualquier cosa, pero está más rara que de costumbre.

Tenemos que saber qué le pasa sea como sea.

Yo no puedo vivir con este come come por dentro.

Dios mío...

(Suenan las campanas)

Buenos días. -Buenos días.

Hijo, tengo que pedirte un favor.

Menos dinero, pídame lo que quiera.

Hoy viene el proveedor de los vinos,

y a mí me lía con los tipos de uva,

que si garnacha, merlot, caberne...

Para mí que se lo inventa para hacerse el interesante.

¿Podrías recibirlo tú?

No se apure, yo me encargo, siempre que no venga por la tarde.

Es justo cuando pensaba venir.

Entonces, no va a poder ser.

Ay, que contrariedad.

Con lo que me aturde ese hombre. ¿Tú qué tienes que hacer

que no puedes venir?

He quedado... con un comprador,

quiere que le sirva varias toneladas de naranjas.

Pero ¿no tenías toda la cosecha ya vendida?

Sí, pero ya sabe cómo es esto, siempre queda algo.

Hagamos una cosa, hablo con el de los vinos

y concertamos una cita para esta mañana.

Vale, bien, si me lo quitas de encima, ya me va bien.

Yo me encargo.

Le voy contando. -Vale, gracias.

Buen día, don Pascual. ¿Mucha tarea...?

¿Qué le ocurre a su hijo? Ya no devuelve el saludo.

No lo sé, Fabiana, pero algo le pasa.

A ver si va a estar enfermo, Dios no lo quiera.

No, no creo que sea eso, pero está distraído.

No sé dónde, pero tiene la cabeza en otro sitio.

Pues menos mal que no es como mi Servando,

que ese, cuando está en las nubes,

trama algo, y casi siempre, algo malo.

El caso es que Pascual apenas pasa por aquí ya,

es como si no le preocupara el negocio ni nada, no lo sé.

¿Sabe lo que le digo? -¿Qué?

Que si su hijo peca de algo, peca de serio.

Sí, serio sí que es.

Pero me da el pálpito de que le sucede algo,

a ver si va a andar detrás de una falda.

¿Usted cree, Fabiana? ¿Podría ser?

Claro que sí, mujer, ¿por qué no?

Pascual todavía es muy joven y está de buen ver,

si él quisiera, no le iban a faltar pretendientes.

Ya. Pero él tiene muy presente a su difunta esposa, Amelia.

Ya han pasado muchos años de eso.

Todavía puede encontrar a alguien que le haga tilín.

Ya me gustaría, porque la verdad es que esta muy solo.

Y la soledad no es buena pa nadie.

Mire lo feliz que estoy yo con mi Servando y eso que es un Adonis.

Ay, Fabiana, ojalá sea eso

y se sacude toda esa tristeza que lleva.

Yo se lo he dicho muchas veces. Ojalá.

(Timbre)

Valeria. No esperaba tu visita. Iba hacia la tienda.

Puedo volver en otro momento.

Tú no me molestas. Dame un abrazo.

Han sido días de mucha zozobra,

lo peor que me ha pasado en la vida.

Pero ya ha pasado to.

David está de vuelta en casa y de una sola pieza.

Pasa.

Y tú, ¿te has recuperado de tu arrechucho?

Sí, completamente.

Tenemos que ser muy fuertes, amiga.

Sí, aunque lo peor ha pasado, todavía nos queda mucho que bregar.

La muerte de Aurelio ha sido un alivio para las dos.

Ese accidente nos ha sacado de una pesadilla.

Y que lo digas. Si no llega a ser por Rodrigo...

No sigas, no quiero saber más de este tema.

Está bien, perdona. No entraré en detalles.

Como decía el cura de Cabrahígo:

"Dios escribe recto, pero con renglones torcidos".

Y no me voy a meter yo con la caligrafía del Altísimo.

No te voy a hablar más de este asunto.

Quería darte las gracias por malograr el secuestro de David.

No tienes que agradecerme nada.

A fin de cuentas, fue mi suegro quien le secuestro.

Le podíais denunciar por eso.

Nosotros no queremos perjudicaros en nada.

El culpable es Aurelio.

Ya está muerto.

Te agradezco que guardes el secreto.

Tú también me has cubierto en muchas ocasiones.

Y pienso seguir haciéndolo.

Nunca diré que David y tú no sois matrimonio.

Los vecinos todavía se creen ese cuento.

Que piensen lo que quieran.

Lo importante es lo mucho que os queréis los dos.

¿Sabes qué?

No hace falta que sigas mintiendo,

me da igual lo que la gente piense.

Rodrigo, antes de abandonar el país,

me deseo la mejor de las suertes

y me liberó de las promesas que le hice en el altar.

Así que... soy libre para estar con quien quiera.

Entonces ¿te vas a marchar con David?

A EE. UU..

Uy. -A empezar una vida nueva.

Estoy segura de que vas a ser muy feliz

y vas a tener una casa enorme,

muchas tierras y un montón de hijos. Allí es todo a lo grande.

Yo me conformo con vivir en paz.

Te deseo toda la suerte del mundo.

Los dos os la merecéis.

Venga, tómese este caldo, Dori,

que le he puesto media gallina dentro,

es de los que resucita a un muerto. -Gracias.

No hace falta que te preocupes por mí, me encuentro perfectamente.

No estoy yo tan seguro de eso.

Te equivocas, podría volver a trabajar inmediatamente.

Tómate el tiempo que precises para reponer fuerzas,

no hay ninguna prisa. Eso mismo le digo yo.

Bueno, y que coma, que si no, estas son las consecuencias.

Te he traído unos pasteles, a ver si eso te anima.

Tal vez los pruebe más tarde, si Casilda me ayuda.

¿Cómo?

Si es pa despacharnos unos dulces, cuente conmigo sin duda.

Dori, he estado pensando sobre el tema del enfermero.

¿Y? ¿Has tomado una decisión?

Hablaré con don Ignacio para decirle que no preciso ese tipo de ayuda,

como mucho, buscaré una criada.

Me alegra oírlo.

Me siento orgullosa de lo que has conseguido.

Lo que hemos conseguido los dos.

Me agrada que lo veas así.

Y te agradezco las atenciones que me estás brindando.

Casilda, ¿no tienes nada que hacer por ahí?

No, ahora que lo dice.

Pero me marcho,

que aquí estorbo más que una farola en medio la calle.

Hay algo más que quiero darte.

Entonces ¿se van hoy de casa de Bellita?

Sí, tengo unas ganas locas de mudarme

todo va a ser de estreno y de la mejor calidad.

Les habrá costado un pico.

Una fortuna, pero para eso mi marido es médico.

No hemos reparado en gastos.

Todos los muebles tienen unos dorados preciosos, deslumbran.

A ver si se van a tener que poner visera para andar por casa.

Mucho dorado y mucho brillo terminan cansando a la larga.

No se crean, le está quedando muy aparente.

-Si usted lo dice, será verdad,

que me consta que tiene un gusto exquisito.

-¿Acaso cree que yo no tengo criterio para decorar mi casa?

Fuera de la cocina, no, querida.

Por ahí vienen Genoveva y sus criados.

Seguro que vienen del sepelio de Quesada.

Si me lo permite, quisiera encargar otra escultura de mármol

para la sepultura del señor.

Haga lo que considera, Marcelo.

La tumba del señor está muy bien arreglá, Marcelo.

Solo quiero encargar una réplica del ángel

que preside la tumba de don Salustiano en México.

Es lo menos que podemos hacer por el señor.

Tendremos que ir a darle nuestras condolencias.

Yo le daría la enhorabuena

por librarse del bicho que tenía por marido.

Aunque todavía tiene que llevar la cruz

de llevar al niño del Quesada en su vientre.

Rosina, no se habla mal de un difunto por retorcido que fuera.

Yo voy a tener que ir a saludar.

No por gusto, claro,

pero como mi esposo es el médico del barrio...

Si esta va, nosotras también.

Buenos días, doña Genoveva. Buenos días.

En nombre de todas quiero darle el pésame por la pérdida de su esposo.

Se lo agradezco, ha sido una desgracia de lo más inesperada.

Estamos muy consternadas por el suceso.

¿Desde cuándo esta es la portavoz de las señoras del barrio?

Debe animarse y no abandonarse por la pérdida que ha tenido.

Tiene que ser muy fuerte, querida. -Claro.

Piense que la vida no se para y usted debe continuar adelante.

Eso es justo lo que pienso hacer, retomar mi vida.

Ahora, si me perdonan, voy a casa a descansar,

estoy muy fatigada después del sepelio.

Descanse, le sentará bien.

Con Dios, señoras. Con Dios.

-Con Dios. -Con Dios.

Pobre mujer, qué desgracia tan grande.

(RÍE) Por favor, como "qué desgracia tan grande",

si nunca he visto a una viuda tan poco consternada como ella.

-Y tanto, entierra al marido y se va a echar una siesta,

como si volviera de hacer unas compras.

Yo diría que más que dolida, parece aliviada,

se ha quitado un peso de encima. -Puede ser.

Genoveva tiene experiencia en enterrar a sus cónyuges.

No seas malas, la pobre mujer llevará su dolor por dentro.

Por dentro tiene un bloque de hielo, da escalofríos hablar con ella.

Vamos a terminar los cafés, hoy invitamos nosotras.

¿A qué viene tanto dispendio?

A que hemos cogido un buen dinero por la venta del mango limpiador.

No será mucho si solo se convidan a un café.

(AMBAS) Y a un churro.

Nosotras tampoco reparamos en gastos.

-Lo dejamos para otro día,

que nosotras tenemos celebración en casa en un rato.

Pero le aceptamos la invitación otro día.

Con Dios. Ya pagan ustedes, ¿no?

Sí.

Qué atorrante es esa chica. -Y que lo digas.

De criada era buena, pero de señora es insufrible.

¡A por los churros! -(HORTENSIA RÍE)

¿Lo has leído?

¿Conoces ya mi investigación?

No he leído ni una sola línea, puedes estar tranquila.

Te lo agradezco.

Quería demostrarte que no soy esa persona controladora

y posesiva que tú piensas.

Si quieres que conozca la verdad,

tendrás que contármela tú misma.

¿Y si no lo hago?

Me quedaré sin entender el por qué de esta ruptura absurda.

La decisión es solo tuya.

Como comprenderá, estoy convencido de desligarme de las operaciones

que estamos llevando a cabo.

Lo esperaba, todo se ha complicado en demasía los últimos días.

Tanto, que hemos estado a punto de asesinar a un inocente.

Ha sido un tropiezo que no esperábamos,

pero eso no quiere decir que nuestra labor fuera reprobable.

No lo veo tan claro.

Hemos hecho lo que debíamos.

No debemos fustigarnos por nuestro valor.

¿Quiere decir que va a continuar con el operativo?

Usted no tiene que preocuparse de nada.

¿Eso es un sí?

Haga lo que haga, usted no se verá involucrado

ni le voy a pedir más dinero para seguir con nuestras acciones.

No es mi dinero lo que me preocupa,

me preocupa su temeridad.

Es lo que me han obligado a hacer los que asesinaron a los nuestros.

¿No se da cuenta de que se está jugando su carrera

y puede que su vida?

No me importa sacrificar lo que sea para conseguir mis objetivos.

Estoy empezando a ver hasta dónde llega su fanatismo.

Gracias a nosotros, esos asesinos han dejado de matar a mucha gente,

y solo puedo sentir orgullo por ello.

Le vence su soberbia, Fidel.

Se ha olvidado que le prometimos a David Expósito

que abandonaríamos a cambio de su silencio.

Yo no prometí nada.

Yo le saqué a usted de una situación que no sabía resolver.

Ahora lo entiendo todo,

usted hubiera seguido adelante sin pestañear, no tiene freno.

Siempre hay que buscar el bien mayor,

y afortunadamente, no matamos a ese hombre,

la muerte de Aurelio Quesada nos liberó.

Me alegro de haber abierto los ojos, Fidel,

afortunadamente, yo no soy como usted.

Supongo que no se le puede exigir el mismo valor a todo el mundo.

Por vuestra tranquilidad. -Por eso brindo yo encantao.

No seas así, que los chicos van a pensar que no les apreciamos.

¿Qué dices? Los queremos con locura,

pero ya lo dice el refrán: El casado, casa quiere.

Y la nuestra va a ser la envidia de toda la ciudad,

van a venir hasta los extranjeros pa verla.

¿No estás exagerando un poco?

-Yo creo que no, con todo lo que habéis tardado,

eso tiene que ser una maravilla digna de un pachá.

Y tanto, el Palacio de Oriente al lado de nuestra casa, una chabola.

¿Les pongo un poco más a los señores?

Claro que sí, a mí solo me has puesto tentáculos.

Lo que había, no voy a rebuscar. ¿Le cambio el plato con Bellita?

Por supuesto que no.

Ponme un poco de vino.

¡Ten cuidado, me has puesto perdido!

Una, que tiene el pulso temblón de cosas que ve.

Ten cuidado, que esa ropa es muy cara.

No puede atender a sus pacientes manchao.

Discúlpeme. Después de comer le dejo el traje como los chorros del oro.

No se disguste por eso.

Maruxiña, anda, puedes servirnos las nécoras.

Qué maravilla, nécoras.

De todo el marisco, es lo que más me gusta.

Pues disfrútalas, porque en casa no las vas a probar, ya te lo digo,

que no quiero que mis sofás huelan a mar.

Que mal te veo, vas a comer más lechuga que un conejo.

Pa que no huela la casa... (RÍE)

Esto tiene que ser una broma.

No, es marisco.

Esto es un cangrejo ¡y de los pequeños!

Es lo que había en el mercado. Si no le gusta, vaya a otra casa.

¿No van a decir na?

La verdad es que me ha venido de perlas dar este paseo contigo.

A mí me alegra verte más contenta.

Supongo que me has hecho ver el vaso medio lleno, y te lo agradezco.

No tienes que darme las gracias por nada, es mi deber como novio.

Podríamos ir a ver una exposición de arte moderno,

dicen que está muy bien.

"Arte moderno"...

¿No será de esos que hacen garabatos en un lienzo y dicen que pintan?

No, no son garabatos,

es un pintor de lo más tradicional, seguro que te gusta.

Me encantaría ir, pero... no voy a poder.

¿Qué es eso tan importante como para dejarme plantada?

¿No tendrás otra novia?

Sí, eso es.

Y se llama mecánica.

La tengo muy abandonada y se acercan los exámenes.

¿No me dijiste que ya habías terminado las pruebas?

Sí, pero... este es para subir nota.

Quiero ser el mejor de la clase.

Pues nada, tendré que pasar la tarde sola.

Te prometo que mañana te dedicaré todo mi tiempo.

No estudies mucho y suerte en el examen.

Gracias.

Doña Fabiana...

A las buenas tardes.

¿Está su marido?

No y mejor que no me lo encuentre.

¿Ya está disgustada con él? -Como pa no estarlo.

Me ha dejao sola con el trabajo de la pensión, que es mucho.

¿Y no sabe a dónde ha ido?

Sí que lo sé,

se ha ido con Jacinto a la carpintería

a hacer quién sabe qué.

¿Qué estarán tramando ese par de Bergantes?

Seguro que na bueno.

No se enfade con ellos,

que yo también estoy en el ajo.

¿No le habrán liao en uno de sus negocios?

Más bien ha sido al revés, ellos son los que me están ayudando.

Les he pedido ayuda para preparar una sorpresa para mi abuela

y a Azucena, que están algo tristes y necesitan que las animen.

Pero no le puedo contarle más.

Ni falta que hace, si es por una buena causa, yo punto en boca.

Voy a buscarles.

No, no. Disculpe, solo quería preguntarle qué tal va su padre.

¿Sigue tan atareado en los negocios como me dijo tu abuela?

Pues sí, con eso o con otra cosa.

Últimamente, no para en torreta.

Hale, vaya, vaya.

Buenas tardes.

Por fin has llegado, me estaba matando la impaciencia.

Estaba deseando verte,

pero eso de subir por la escalera de servicio se me atraganta.

No se te van a caer los anillos por subir por donde los criados.

No, claro que no.

Menos mal que el portero no está nunca en su puesto,

si no, me sería muy difícil pasar inadvertido.

Lo importante es que estamos juntos

y podemos disfrutar de un rato de intimidad.

Todo el día llevo anhelando este momento.

Ahora, ya nada nos puede separar.

(Puerta)

Parece que algo sí nos puede separar.

(Puerta)

¿Qué? -No abras, seguro que se va pronto.

No, es la puerta de servicio, y el portero tiene llave.

Y la está usando.

Escóndete en cualquier habitación.

Por ahí, por ahí, detrás de la cortina.

Uy, perdón por entrar sin avisar, pensé que no había nadie,

como no me abrían la puerta...

Me había quedado traspuesta y he tardado en despertarme.

Pa mí que tienen la calefacción mu alta pa las fechas que son,

está como un tomate. -Sí...

Rosina siempre la pone muy alta. ¿Qué es lo que quiere?

Vengo a desatascar la tubería, que no traga bien.

¿No lo puede hacer en otro momento?

No tardo ni dos minutos. Espere.

Y dé gracias a que he encontrao un hueco para venir,

que llevo todo el día más liao que un saco de fideos.

No será atendiendo la portería.

Mujer, uno hace lo que puede,

pero entre arreglar cosas, ayudar a Servando

y mandar un telegrama a mi pueblo, se me van las horas muertas.

¿A quién le tienes que mandar tú un telegrama?

A la viuda del tío Roñas, el difunto alcalde de mi pueblo.

Ya que no he podido estar de cuerpo presente en el entierro,

pues... al menos, que vean que me acuerdo de mis paisanos,

que la tierra tira mucho.

Sí, eso me imagino.

¿Qué, va terminando?

Na, darle dos apretones y ya está.

Menudo era el tío Roñas

pensábamos que iba a estar con nosotros pa siempre,

y al final, se lo ha llevado Dios de este mundo.

Menudo era él. Una vez, estando yo...

En otro momento me lo cuenta, vuelva a su puesto de trabajo,

a ver si se van a colar ladrones por no estar en la portería.

No, eso es imposible, menudo soy yo.

En cuanto entro en un sitio, sé si ha colado un intruso,

es como un sexto sentido.

Muy bien, pues vaya a practicarlo a otra parte.

Con Dios. -Con Dios.

Hortensia, no tenemos edad para jugar al escondite,

esto no es normal. -Puede que no,

pero a mí me vuelve loca esta tensión.

Ven aquí, prenda.

(Puerta)

No puede ser. -El portero vuelve.

Escóndete.

¿Qué se le ha olvidado ahora?

La herramienta, que me la he dejado, y poco se puede torear sin estoque.

Y baje usted la calefacción,

que vuelve a estar sofocada, y eso no puede ser bueno.

En una de estas me da un sincope y me quedo en el sitio.

Aprovechemos y que nos quiten lo bailado.

Lolita, ¿está sola?

Sí, ya ve que sí.

¿Qué ocurre?

Quería pedirle un favor y prefiero que no haya testigos.

Pues aquí me tiene, más sola que la una.

Toda precaución es poca,

si algo sobra en este barrio, son cotillas.

Son una legión. ¿En qué puedo ayudarla?

Busco una habitación para trasladarme que no sea muy cara

y, he pensado que lo mismo usted sabía de alguna.

¿No le ha comentado ninguna clientas que alquile un cuarto?

La verdad es que no, pero puedo preguntar.

¿Por qué se quiere mudar?

No puedo permanecer más tiempo en el 38.

¿No está a gusto en el altillo?

No, el problema no es el sitio,

el problema es... -Don Felipe.

Ya no tengo lugar en su vida,

cuanto antes me marche, mejor para los dos.

Entonces, vamos a dejar de ver muy pronto.

Eso parece, sí.

Una vez entregada mi tesina,

no tardaré mucho en hacer las gestiones y marcharme a Ginebra.

Vaya.

¿Don Felipe sabe que ha tomado esta decisión?

¡Qué silencio tan espeso!

Casi se puede cortar. ¿Ocurre algo?

¿A Casilda le puedo contar lo de la habitación de alquiler o tampoco?

Es más difícil guardar un secreto en Acacias,

que conseguir una beca en la universidad.

Esto es un desastre,

estos baúles ya deberían estar fuera de aquí.

Sosiégate, muchacha, que vas de un lado a otro como pollo sin cabeza,

así poco vas a solucionar.

Yo quería dormir en mi casa y no voy a tener ni un camisón que ponerme.

Lleváis aquí meses, un día más lo podremos soportar todos.

No me da la gana, he dicho que nos íbamos hoy, y así va a ser.

Bueno, nadie te retiene,

puedes dormir vestida y en el suelo si ese es tu capricho.

-Vale ya, no eches más leña al fuego,

ya estamos bastante churruscados.

No sé por qué nadie me entiende.

¿Vienen o no vienen los mozos de carga?

De momento, no vino nadie.

No puedo seguir así, esto es un complot absoluto contra mi persona.

A mí me da algo. -No caerá esa breva.

Señora, vamos a hacer una cosa,

tómese esta tila doble que le he preparado,

y se sienta ahí, tranquilita y quieta.

Sí, claro, ¿y quién se va a encargar de este desastre?

Una servidora.

Yo voy a la plaza, busco a unos mozos que vengan a escape,

cojan los baúles, los lleven a la casa

y yo lo preparo todo, para que cuando lleguen, se acuesten a gusto.

¿De verdad harías todo eso por mí? -Claro, mujer.

Bellita, tú y yo nos vamos a dar un garbeo,

que aquí solo estamos estorbando.

Me parece muy bien, así me convidas a un café y a un suizo.

Volveremos antes de que os hayáis ido.

Adiós. -Con Dios.

¿Está más tranquila?

Sí, pero estaré mejor cuando vea todas mis cosas

colocada en los armarios.

¿Sabe alguien dónde está mi instrumental médico?

Se lo han llevado los primeros mozos que vinieron.

¿Los que no han vuelto?

Lo mismo lo han vendido y se han sacado unas pesetas a su costa.

Pues sería una desgracia.

Más se perdió en de Cuba. Es lo que hay.

Maruxiña, te he dejado unas camisas pa que las planches.

Pues como no las planche usted...

No tengo tiempo para esas lindezas.

Está visto que aquí no voy a sacar nada.

No me ha gustado nada como has tratado al señor,

le tienes que tratar con el respeto que se merece.

Parece mentira que lleves tanto tiempo aquí

y te comportes como si hubieras salido de tu aldea.

Mi esposo es muy bueno contigo.

Que sea la última vez que le hablas de esa manera, ¿de acuerdo?

No diría lo mismo si supiera lo que sé.

¿Qué has dicho?

Nada, señora. Que tengo muchas cosas que hacer.

Adiós.

Tómese esto, a ver si le sosiega un poco,

se le ve muy abatido, Marcelo.

Y tanto.

Es como si esta mañana hubiera enterrado a un familiar mío,

casi como si fuera un hijo.

Era mucho el aprecio que le tenía al señor.

Era una persona a la que estimaba a pesar de sus muchos defectos.

Es natural que le tuviera tanto cariño,

a fin de cuentas, le conoció desde niño.

Aún puedo recordarle correteando por la quinta familiar

con sus pantalones cortos.

Entonces, era un niño inocente

que tenía un brillante futuro por delante.

La presión por mantener la fortuna de su padre,

poco a poco, fue ennegreciendo su corazón.

Pero ya todo eso da igual,

Aurelio Quesada ya no tendrá ocasión de enmendar sus errores.

Yo nunca perdí la esperanza de que tuviera un momento

para recapacitar y enderezar el rumbo de su vida.

¿Ha reconsiderado la idea de marcharse de esta casa?

Me entristece mucho pensar que lo haga.

Usted ha sido muy importante para mí.

No solo me ha proporcionado este empleo,

también me ha enseñado muchas cosas sobre este oficio.

Mi obligación era ayudarla para que todo estuviera en orden.

Pero lo ha hecho con diligencia y con cariño,

y tengo que agradecérselo.

No me figuro seguir en esta casa sin usted,

y sabe que la señora también le aprecia

y no ve con buenos ojos su marcha.

¿Podría pedirle en nombre de ambas

que cambie de opinión y se quede en esta casa?

Hoy es tu día de suerte.

Bautista, ese que tan mal te trataba, ha desaparecido.

Seguramente, le ha liquidado uno de los tuyos.

Ahora solo quedamos tú y yo.

No vendrá nadie a presionarte ni a salvarte.

Puedes quedar tranquilo, yo soy un hombre muy paciente.

Y tú...

tienes muchas cosas que contar,

y hasta que no lo hagas,

no saldrás de aquí.

Puede ser hoy, mañana o dentro de un mes,

eso depende de ti.

No tengo nada mejor que hacer que esperar tu confesión.

¿Lo has entendido?

Por favor, dígame que se queda con nosotras.

Luzdivina, me emocionan sus palabras,

yo también la he tomado mucho cariño estos meses.

Tenerla aquí ha sido para mí una alegría.

No puedo expresar el dolor que siento al separarme de usted.

No tiene por qué hacerlo.

No puede ser de otra forma.

No voy a dar un paso atrás.

Se lo ruego de corazón, no se marche.

(LUZDIVINA LLORA)

¡Te he dicho que hables! ¿Me has entendido?

Fidel, basta ya de interrogatorios.

Prometimos dejar todo esto. Ramón, no vuelva con eso.

Déjese de monsergas.

Márchese y déjeme seguir con mi labor, esto lo hago por todos.

No, no diga que lo hace en mi nombre.

Ya no tiene nada que hacer aquí.

Le prohíbo que vuelva por aquí.

No tiene derecho... Don Ramón,

¿no me ha oído?

¡Largo de aquí!

Como no va a trabajar para usted, puede que la echen del altillo

y dejar ese hueco a otra criada.

¿Qué te pasa a ti con Ignacio y Alodia?

¿Por qué pregunta eso?

Me he dado cuenta que has cambiado tu forma de tratarles.

No soporto tener que vernos a escondidas,

ya somos mayorcitos para andarnos con niñerías.

Que pase un buen día. -Igualmente, don Pascual.

¿Por qué no se queda?

Podemos seguir viéndonos, nada le empuja a irse.

No insista, Luzdivina, por favor.

Me aparta de su vida sin darme explicaciones.

¿Ha pensado en volver a hablar con ella?

Mi paciencia tiene un límite, y por mucho que la amo,

no le voy a rogar más.

Un sitio pequeño, para usted sola y no sabe cuántos días...

Un casero quiere más detalles cuando alquila una habitación.

Siga preguntando.

Ya no trabajo para Felipe y no puedo quedarme en el altillo.

Tengo los billetes para Nueva York. Zarpamos en un par de días.

¿Cómo? ¿Dos días solo? -Sí, y porque no había otro antes.

Por mucha propina que me dé, ese hombre no merece mi ayuda,

por inmoral, deshonesto y desalmado. (CARRASPEA)

¿Hablaban de mí?

El dinero no da ni la educación ni la clase.

Disculpen. Me ha parecido escuchar que hablaban de mí,

y no muy bien, precisamente. -Pascual, yo no...

-¿Lo ven?

No se puede ser más descarado y meterse donde no le llaman.

Cuando te marches, por favor,

no bajes a despedirte, no soportaría ese adiós.

Lolita..., ¿hasta qué punto le importo?