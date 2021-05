Acacias 38

Que no, que no puede ser. -¿Por qué no?

Los dos somos viudos y ninguno tenemos ningún compromiso.

No veo motivo para ocultar lo que sentimos.

Se trata, sin duda, del cuerpo de don Aurelio.

Estaba totalmente carbonizado.

Si lo he reconocido, fue gracias...

al anillo de los Quesada.

A las vecinas les he hablado mal de ti.

¿Y qué? No me importa. -Ya, pero a mí sí.

Me has utilizado como si fuera un conejillo de indias.

Eso no es cierto, Felipe. ¿Cómo he podido ser tan ingenuo?

El señor Quesada no nos volverá a molestar.

No debes temerle. -¿Qué ha sucedido?

Ha muerto accidentalmente en el incendio de su propio laboratorio.

Quería comunicarle mi intención de abandonar mis servicios.

Necesito a alguien que me sirva. -"¿Me va a liberar?"

Con una condición,

que no cuente jamás a nadie lo que ha ocurrido aquí.

Nos vamos a mudar en un par de días.

¿En dos días solo?

Rodrigo es mi pasado

y tú eres mi futuro, no tienes nada qué temer.

Espero que nadie nos haya visto desde los edificios de enfrente.

Si nos han visto se habrán muerto de envidia.

Ya. O habrán llamado a la policía de buenas costumbres.

Suficientes problemas tiene la policía,

como para preocuparse por lo que hacen dos amantes en su hogar.

¿"Amantes"?

Eso es lo que somos,

de momento, aunque para mí eres mi esposa.

Algún día será así,

aunque tengamos que ir al otro lado del mundo.

¿No te arrepientes?

En absoluto,

es lo que más deseo en esta vida.

He llegado a pensar que nunca más te vería.

Ya sabes lo que dicen,

que bicho malo nunca muere.

Eso no se ha cumplido con Aurelio. Y no había bicho más malo que ese.

Si no te vuelvo a ver, habría enloquecido.

A punto he estado de enloquecer yo también en mi encierro.

¿Quién te retenía?

¿Fidel, verdad?

Vi a ese policía junto a los secuestradores,

por mucho que lo nieguen, era ese amigo de don Ramón el que te llevó.

Sí, fue él.

¿Por qué?

¿Qué tiene contra ti?

Nada.

Y lo mejor es que olvidemos su intervención,

la suya y la de don Ramón Palacios.

¿Cómo?

¿Don Ramón también estaba metido en el ajo?

No tenía esa idea de él, lo tenía por una persona decente.

Sí, también estaba metido,

pero el verdadero cerebro de todo esto, como no,

era Aurelio Quesada.

Como de casi todo lo malo que ocurre.

Extorsionaba a Fidel y a don Ramón.

No sé qué información poseía sobre ellos,

pero tenían que quitarme de en medio.

Y ellos aceptaron. -Al principio sí,

pero después se arrepintieron

y me dejaron ir. -Gracias a Dios.

Yo no creo que debamos olvidarnos de eso.

Aurelio Quesada está muerto,

será mejor hacer borrón y cuenta nueva.

Está bien. Si lo que deseas es olvidar...

Deseo olvidar lo malo

para pasar el resto de mi vida junto a ti.

Ya hemos hablado con el médico, dice que estás bien.

¿Por qué no ha entrado a decírmelo a mí?

Porque estábamos nosotros en el pasillo.

Qué manía tienen de pensar

que a las mujeres hay que tratarnos como a menores.

No se enfade, mañana le darán el alta.

Hemos pedido que se lo dieran esta noche,

para que descansara en casa, pero ni caso.

Dice que es mejor que sigas en observación, por si acaso.

Aunque no cree que se vaya a repetir el vahído.

Eso sí, tendrá que descansar unos días.

-¿Y la mantequería?

Tendrá que estar cerrada unos cuantos días.

Todo el mundo necesita vacaciones de vez en cuando.

Ya veremos, no pienso cerrar.

El barrio no puede pasar sin sus comercios abiertos.

Con los problemas que tiene el barrio,

no va a importar si cierra el negocio.

Los problemas que tiene el barrio

y los problemas que tenemos nosotros.

Cierren la puerta, por favor.

Quiero saber ya la locura esa del secuestro de David.

Ya hablaremos de eso, Lolita.

No, don Ramón.

Tengo derecho a saberlo y quiero que me lo cuenten ahora.

No es algo de lo que me sienta muy orgulloso.

Lolita, el responsable es Aurelio Quesada.

Nos tenía sometidos a chantaje

y nos exigió que secuestráramos a David Expósito.

Pero con el incendio del laboratorio y su muerte,

se ha solucionado el problema.

¿Qué? ¿Qué incendio, qué muerte?

Es cierto, Lolita no sabe nada.

Los laboratorios se han incendiado, no se saben las causas.

Al parecer, Aurelio Quesada estaba dentro.

¿Tienen algo que ver?

Por el amor de Dios, no sé cómo puedes pensar eso.

Don Ramón, no me engañe.

Lleva semanas acudiendo a un lugar clandestino,

ha secuestrado a un vecino,

y me entero de que otro le chantajea con algo que no me dice qué es,

y el chantajista ha muerto en un accidente.

¿De verdad cree que es una locura pensar que esté usted implicado?

Lolita, su suegro le está ocultando cosas,

pero no porque sea culpable, es solo para no implicarle.

Quiero saber en qué.

Es mejor que no sepa nada.

Don Ramón.

Fidel tiene razón.

Muy bien.

Asumo que me encuentro ante dos desconocidos,

no tengo nada más que decir. Déjenme sola.

Qué bien huele, Casilda, ¿qué estás preparando?

Tomate frito, para echarlo en las judías verdes.

Um... ¿Les vas a poner jamón?

Claro. Bien picadito, como le gusta a usted.

También pondré sopas de ajos con un huevo escalfado.

Qué rico.

¿No va a ser mucho?

¿Qué se juega que hasta se comen postre?

Las hermanas tienen un apetito... No hay noticia que se lo quite.

Ahora están muy asombradas con la muerte de Aurelio.

Asombradas o no, se comerán las natillas.

Y no me extraña, menudo mal bicho era don Aurelio,

con perdón por los difuntos.

-No, no, si yo pienso lo mismo.

Don Aurelio y doña Genoveva,

tal para cual.

Yo no sé cómo don Felipe, con lo buena persona que es,

pudo estar casado con doña Genoveva.

Felipe ha dado muchos tumbos.

Ya.

Mejor le vendría hacer las paces con Dori.

¿Se han peleado? Vaya.

Últimamente tengo menos contacto con él del que me gustaría.

Andan que no viven.

Ella ni come, ya se lo he dicho yo, que se va a poner mala.

¿Y él qué dice? -No sé si lo sabe.

Pero yo se lo voy a decir, al fin y al cabo, don Felipe es su patrón,

Y es su responsabilidad que ella esté bien.

Aunque solo sea por eso.

Es algo más que su patrón.

Ya no.

Ya no, ya no... Ya sabe, ya no se entienden.

Y, por lo que parece, esta vez es para siempre.

Así que, don Felipe vuelve a estar solo.

-Sí.

Le ha pedido a don Ignacio que le busque otro enfermero,

pero parece que se está tomando un tiempo antes de coger a nadie.

Nadie le va a cuidar tan bien como ella,

al fin y al cabo, Dori le sacó del agujero en el que estaba.

Si yo pudiera hacerles cambiar de opinión, lo haría.

(Suenan las campanas)

(HORTENSIA) "No, de eso nada, nadie se puede enterar

de lo que ha pasado aquí, estás loco".

-A mí no se me va el susto del cuerpo.

Hola, hijo. -Buenas.

Ya sabe usted que don Aurelio no era santo de mi devoción.

Pero una muerte repentina, también impresiona.

Por supuesto, un incendio.

No creo que haya muerte más horrible que esa.

¿Qué pasa, Fabiana, he dicho algo que le haya incomodado?

La verdad, prefiero no pensar en eso.

Creo que nunca le hablé de mi hija Cayetana, ¿no?

No.

Ella también murió en un incendio.

Lo siento mucho. No tenía que haber dicho nada.

No pasa nada, si usted no sabía na.

Hijo, ¿crees que volverán a levantar el laboratorio?

Quién sabe.

Dudo que Genoveva tenga ánimos para reconstruir el negocio de su marido.

Es evidente que era un proyecto de Aurelio.

Miren, yo puedo decirles, que conociendo a doña Genoveva,

esa mujer puede venir por cualquier parte.

Debe de estar encerrada en casa,

el único que ha salido es Marcelo.

El disgusto que se habrá llevado con la muerte de su señor.

Él sí que le tenía aprecio,

que le conocía desde chico y le ha visto crecer.

Digo yo que la viuda también estará afectada.

Se llevaran bien o mal, era su marido.

Y quieras que no, el roce hace el cariño.

No sé yo si al roce que había entre ambos se le puede llamar cariño.

Tanto uno como la otra eran dos alacranes metidos en la misma jaula.

Qué cosas dice.

A él no le conocía yo mucho,

pero con doña Genoveva, me quedo corta comparándole con ese bicho.

(Teléfono)

Vaya y cójalo, que yo ya me marcho.

A más ver, don Pascual. -Adiós, Fabiana.

Restaurante Nuevo Siglo XX, al habla Inma.

Amparito, ay, qué alegría.

Sí. Bueno, ya sabes, este año no ha podido ser.

Sí, yo también os echo mucho de menos.

Bueno, a ver, a ver...

Sí, sí.

Lo intentaré.

Oye, un beso para todas de mi parte.

Venga, de acuerdo.

Adiós, adiós.

¿Todo bien? -Era Amparito, de Aldaya.

¿Qué se cuenta?

Que me han echado de menos en las fallas,

y encima, este año ha ganado la nuestra.

Para un año que no voy... -No se preocupe, ya habrá más.

Sí. Dicen que la noche de la cremá no fue lo mismo sin mí.

Y seguro que es verdad.

Hace semanas que pasaron las fallas y no para de llamarla

para hablar de la cremá. -Sí.

Tiene usted muy buenas amigas en Aldaya.

Y las añoro, hijo.

Me hago a la idea.

No ha comido na. ¿No está buena la fruta?

No tengo apetito.

El doctor dijo que tenía que alimentarse bien.

Los médicos siempre dicen lo mismo.

Alimentarse bien, dormir bien, descansa mejor...

No sé para qué estudian, eso podría decirlo cualquiera.

¿Le traigo otra cosa, un dulce?

No, déjelo.

Mire que las penas con pan son menos.

¿"Pena"?

¿De verdad crees que siento pena por la muerte de mi esposo?

¿No?

Ninguna.

Aurelio era un monstruo,

aborté por culpa de sus malos tratos.

Estará en el infierno.

Quizá habría cambiado con un hijo. La gente cambia.

Hay gente que solo ha nacido para amargar la vida a los demás.

Por desgracia, mi esposo era una de esas personas.

Usted le conocía bien, desde luego.

¿Retiro entonces el desayuno?

Sí.

Y cuando puedas, acércame los periódicos.

Sí, señora.

El álbum de fotos que le pedí el otro día.

¿Dónde está?

En el despacho, guardado bajo llave, como usted me indicó.

¿Lo quiere?

No, no es necesario.

Pero no hables de él con nadie.

Ni siquiera a Marcelo.

No creo que vaya a tener oportunidad.

No sé si se marchará de Acacias en cuanto entierren a don Aurelio.

Tal vez a México,

siempre ha echado de menos su país de adopción.

Tenemos que procurar que no lo haga,

que vuelva a esta casa, que es su sitio.

Estaba muy unido a don Aurelio, no sé si se repondrá de su falta.

En este tiempo,

me he dado cuenta de que Marcelo es un sirviente fiel,

su fidelidad puede llegar a límites insospechados.

Y eso es precisamente lo que yo necesito.

Y mi impresión es que tú le has cogido cariño.

Cierto,

siento un gran afecto por él.

¿Se lo has dicho?

No. Me avergonzaría hacerlo, señora.

No seas pazguata, Luzdivina.

Me precio de conocer a las personas

y, creo que serías feliz si él se quedara

y él sería feliz de que alguien le convenciera para no marcharse.

Solo tú puedes conseguirlo.

No sé.

Él estaba aquí por don Aurelio.

No creo que mi ascendencia sobre él sea tanta.

Lo intentaremos entre las dos.

Yo le ofreceré seguir trabajando,

tú tendrás que convencerle apelando a sus sentimientos.

Entre las dos lo conseguiremos.

Buenos días. -Pascual.

¿Sale usted de misa? No le he visto dentro.

No. Hoy no es domingo.

La casa de Dios no solo abre los domingos,

hay que visitarla más a menudo. -Vengo del banco.

Ya ven, ustedes le ponen velas a Dios y yo al banco Mercantil.

No es lo mismo. -Claro que no,

a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César.

Hace usted que las palabras del Señor parezcan charla de casino.

Esa habilidad tengo.

¿Ha sabido algo más del incendio del laboratorio?

No sé. Están recomponiendo los restos de don Aurelio.

Espero que lo hagan y le den sagrada sepultura.

Está hoy más pía que de costumbre.

Será un milagro que no entre a profesar en un convento.

¿Se alegra de la muerte de don Aurelio?

-En absoluto,

pero no pienso derramar una sola lágrima por él.

Ese hombre le hizo mucho daño al barrio

y, de no haber fallecido, más que le hubiera hecho.

Ya. Es que, quien mal anda, mal acaba.

Los comerciantes de este barrio estamos mejor sin él.

Bueno, en eso lleva razón. Querida, vamos al quiosco,

Liberto nos ha pedido el periódico deportivo.

Ve tú, quiero pedirle a Jacinto

que me arregle el enchufe de mi cuarto.

Bueno, luego vamos las dos. -No, ve tú. Que te vayas.

Está bien.

Nos vemos en otro momento, don Pascual.

Claro.

Toma. Te espero.

¿Qué? -Con su permiso.

"Te espero esta tarde en casa, prepárate, que habrá sorpresa".

Pero ¿qué tenemos, 15 años?

Lolita, la hora de la pastilla.

Los médicos dan pastillas para todo.

Yo no creo que tomar tantas medicinas sea bueno.

No seas rebelde, ellos saben de esto,

que para eso han estudiado.

He podido comprobar en estos tiempos,

que tanto estudio no mete sentido común en las cabezas.

¿Lo dices por mí?

Pues claro que sí.

Deme la pastilla.

(Timbre)

Voy a abrir, supongo que es una visita para ti.

Será Fabiana o Casilda. O las dos. Ahora lo veremos.

Lolita, has acertado. La señora Fabiana y Casilda.

No la cansen mucho, que necesita reposo.

Descuide usté.

¿Cómo estás, qué te pasa, Lolita?

Nos hemos imaginado que estabas mala.

No es propio de ti no abrir la mantequería.

Yo quería abrir, pero don Ramón no me ha dejado.

No he sido yo, ha sido el doctor.

Tiene que descansar, a ver si la convence usted, Fabiana.

¿Tan grave es, hija mía?

Nada grave, una ligera indisposición.

Que nos hacemos mayores.

¿Os preparo algo, un té, un café?

No me fío de un señor preparando el té, lo siento.

Gracias, pero quédese mejor sentado.

Eso, que seguro que para hacer un té deja la cocina hecha un desastre.

Qué poca confianza.

Discúlpeme, lo que tenía usted que hacer, don Ramón,

es hablar con don Felipe.

A ver si le mete un poco de sentido común en la cabeza.

¿Qué le pasa?

Que no hace las paces con Dori

y estoy viendo que ella se va de Acacias para no volver.

Es un asunto de ellos dos en el que no se debe meter nadie más.

Yo hablaré con Dori. Que tenga paciencia,

que don Felipe es un cabezota, pero tiene buen fondo.

Y tanto, de lo mejor que hay de Acacias.

Aunque un mujeriego de tomo y lomo, eso sí.

Mejor que don Aurelio, desde luego que sí que es.

No hables de Aurelio, Casilda, que ni lo han enterrado.

Eso, que a los muertos no hay que mentarlos

si no es para decir algo bueno de ellos.

Y de ese hombre es difícil encontrar algo bueno que recordar.

¿Un poco más?

Con el buen día que hace y el solecito, esto se agradece.

Es que ya ha llegado la primavera,

pero no es tan bonita como en Aldaya, pero no está mal.

En mi pueblo se ponen los cerezos en flor.

En el mío, los castaños, en Naveros del Río.

Sabrá que las mejores castañas del mundo son de Naveros, ¿no?

No lo sabía. A ver cuando me trae.

Tenían que ver Aldaya en primavera, madre mía...

El barranc de Chiva, l'Ereta dels Moros...

Y sus celebraciones:

María La Puga santa María de la conserva...

¿Todos se llaman María en Aldaya? -Qué cosas tiene.

Le diré que también echo de menos a Rosendo "El de Ca la Nòria"

y a Luiso "El Pont".

¿Todo el mundo tiene apodo en ese pueblo?

Sí, casi todos, es costumbre.

Menos mi hijo, que es un soso.

¿Y cuál es el suyo?

Inma la de las anguilas, por el all i pebre que preparo,

famoso en toda la comarca.

¿Ustedes no tienen apodo en su pueblo?

Yo no.

Yo sí, pero muy aburrido, Jacinto el pastor.

Qué nostalgia de mi tierra,

tanta, que me voy a preparar un esgarraet,

el plato favorito de mi hijo.

Tómense la horchata tranquilos. Si quieren, aquí tienen.

Estoy en la cocina.

¿Le importaría que probáramos nosotros el "arre" este?

Claro que no.

Pasen a la hora de la comida y se llevan una ración.

Eso es tener salero.

¿Usted conoce la tierra de la señora Inma?

Yo apenas he salido de Naveros del Río.

Aunque también te digo

que estuve a punto de irme a La Habana, provincia de Cuba.

Ojalá se pudiera viajar.

¿Y mi abuela?

Está dentro, se ha ido a cocinar un plato que se llama aga...

¿Cómo se llamaba, Jacinto? Un agarrao, o algo así.

¿"Un agarrao"?

Ni idea. Voy a preguntar.

Ahora vengo.

Ya nos han contado lo de la prueba. Qué injusticia más grande.

Ya. Habrá más pruebas. -Diga que sí,

que para sufrir hay tiempo de sobra.

Habrá más pruebas y usted será la mejor.

(FABIANA SUSPIRA)

En fin, marcho, que he dejado a Servando solo en la pensión

y no me fío ni un pelo de él.

Yo también,

que tengo trabajo, y ya saben cómo es doña Rosina

si está más de media hora sin mandarme nada, enferma.

No será tan fiero el león como lo pintan.

Digan a las señoras que esta tarde abro la tienda,

y que perdonen el contratiempo.

Eso de abrir, ya lo veremos.

Diga que sí, don Ramón, lo que importa es que te pongas buena.

En fin, lo dicho, a más ver.

Con Dios.

Qué gusto da tratar con ellas.

Pues sí, son dos buenas amigas.

Ha habido tiempos,

que si no fuera por ellas, no sé qué habría sido de mí.

Yo tampoco sé qué habría sido de mí si tú no hubieras estado conmigo.

Gracias por no contar nada.

Pero ¿qué voy a contar?

Si no sé qué ha hecho estos meses.

He cometido muchos errores.

Y me ha convertido en su cómplice.

Lo sé.

¿No me lo va a contar?

Es mucho peor lo que me imagino que la propia verdad.

No, Lolita, no, la verdad es mucho peor.

Bueno, pues solo le pido que si ha mentido a alguien más,

como ha hecho conmigo, que le pida perdón.

Lo haré.

Me voy a la mantequería. No me espere hasta tarde.

Lolita, debes tener cuidado.

Estoy mejor allí que aquí,

dándole vueltas a cosas que no termino de entender.

¿Le pueden decir a Guillermo que me he tenido que ir ?

Se va a poner triste.

Ya, pero le veo esta tarde,

es que si no subo, a mi madre se la llevan los demonios.

Y no se preocupe usted,

que sabemos que pocas personas bailan tan bien como usted.

Gracias.

Hasta luego.

A más ver.

Maja la muchacha esta. Y guapa.

Ya...

¿Y Azucena? Se acaba de marchar.

Dice que luego le ve. Es que usted ha tardado mucho.

Hablando con mi abuela, que está muy tristona.

"Agarrao" lo estaban llamando. Esgarraet.

Ah.

Claro.

Es un plato típico de la tierra,

lleva bacalao, pimiento rojo, ajo, aceite...

El plato favorito de mi padre.

Yo pensaba que allí solo comían arroz.

Y muchas cosas más. -Ya, ya.

Hoy, su abuela nos ha hablado de su tierra,

echa de menos el pueblo, las fiestas...

Deberíamos hacer algo para animarla.

Lleva usted razón.

Y se me ocurre el qué.

Déjenme pensar y les digo.

Señora, me ha dicho Luzdivina que me llamaba.

¿Me da su permiso para entrar?

Claro, ya sabe que es esta su casa,

no tiene que andarse con tanta ceremonia.

Mientras me consideraba el mayordomo de este hogar era así,

pero ahora no puedo aprovecharme de mis antiguos privilegios.

No diga eso, Marcelo.

Esta es su casa y el puesto de mayordomo sigue siendo suyo.

Sí, pero...

no creo que pueda seguir sin don Aurelio,

me duele mucho su ausencia,

y no creo que lograra

hacer mi trabajo con la soltura necesaria.

Mi esposo murió tras un terrible accidente, no debe culparse.

Hubo muchas causas que llevaron a la muerte de mi señor,

su ambición desmedida,

la encerrona que le hizo el doctor Lluch.

No supe aconsejarle de la mejor manera.

Marcelo,

Aurelio le tuvo siempre como el mejor consejero

y a mí me gustaría seguir contando con su intuición y sabiduría.

Sin desmerecerla, señora,

mi lealtad se debía a los Quesada,

y han desaparecido, tanto don Salustiano como su hijo.

Usted me ha salvado la vida dos veces,

no quiero que se vaya.

Además,

no sería la única mujer en esta casa que lamentaría su marcha.

Usted y las demás personas que lo harían, son muy amables,

pero cumplo con mi deber.

La decisión está tomada.

Por favor, Marcelo.

Abandonaré Acacias mañana, tras el funeral de don Aurelio.

Con su permiso.

Buenos días. -Buenos días.

Me dijeron que no abrías hoy.

Me encontraba indispuesta, pero estoy ya mejor.

He ido al mercado, de saberlo, le habría comprado a usted.

Por eso hay que abrir todos los días,

para no perder clientes.

Sabe que a mí no me pierde, que solo le he sido infiel un día.

Mientras esté en Acacias, seguiré comprando en su local.

Mientras "esté en Acacias",

que no parece que vaya a ser mucho tiempo.

No. Es cierto que las cosas no van muy bien.

Dori,

no me gusta dar consejos, porque cada uno sabe de su vida,

pero ¿usté sabe lo difícil que es encontrar el amor de verdad?

Sí, lo sé.

No se vaya sin luchar por él.

Dile a don Felipe lo que sucede.

Que no, Lolita. No es tan sencillo.

Pues explíquese, yo no veo la dificultad.

(EXHALA)

Es algo por lo que llevo luchando muchos años,

y ahora no puedo renunciar a ello.

Es una beca

para una plaza en la Universidad de Ginebra.

¿Sabes lo que eso significa para una mujer?

Lo imagino, un éxito.

-Un éxito, sí.

Y el haber logrado algo para todas, no solo para mí.

Entonces, Felipe solo se puede sentir orgulloso de usté.

Bueno, para lograrlo, necesitaba un caso especial,

diseccionar la mente de alguien que hubiera sufrido.

Y elegí a Felipe como caso.

Ah. Entonces, entiendo que le cueste contárselo.

Él ya sabe que le elegí como objeto de estudio.

No le ha sentado nada bien.

Pero por mucho que me duela,

tengo que seguir adelante con mis estudios.

¿Está segura de eso?

Sí, lo estoy.

Llevo años luchando por esa beca.

Soportando miradas de gente

que pensaba que la universidad no era mi lugar.

Pero estudiar ha sido un sueño para las mujeres.

Pero los tiempos están cambiando

y quiero que ese sueño se haga realidad,

por mí y por las que no pueden estudiar.

Y renunciar a esa beca, sería como traicionarse a usted misma, ¿no?

Eso es.

No me siento orgullosa de usar a Felipe sin su consentimiento.

Pero no puedo renunciar a mi carrera.

No ahora que tengo la oportunidad de seguirla como mis compañeros.

Dios...

Ya está, por hoy vale.

A las buenas, Servando. No somos nada, ¿eh?

Te veo muy afligido, Jacinto.

En esta vida, todo tiene solución menos a muerte.

¿Por qué no te sientas un rato aquí al sol?

¿Y si me ve un vecino?

Pues le saludas, que los tiempos de la esclavitud ya pasaron.

Y todos tenemos derecho a un rato de contemplación. Venga, venga.

Tiene razón, que pa lo que nos queda...

Toma, toma.

Gracias.

Me acaban de dar la noticia, se ha muerto el tío Roñas.

"El tío Roñas". ¿Y ese quién es?

El alcalde de mi pueblo.

Ciento cinco años tenía y estaba hecho un chaval.

Cuando llegó a alcalde mi abuelo no había nacido.

Menudo apodo, el tío Roñas.

Se bañaba una vez al año, por eso le llamaban así.

Decía que para llegar a viejo había que usar poca agua,

para lavarse y para beber, solo bebía vino.

Vaya figura el tío Roñas.

Sí. Y cenaba a diario un pedazo de tocino.

(SUSPIRA) Que descanse en paz.

Que Dios lo tenga en su gloria.

¿Y quién va a ser el nuevo alcalde?

Ni idea.

Yo lo he pensado muchas veces,

a mí me gustaría ser alcalde de Naveros.

Lo primero que haría

sería cambiar el nombre de la plaza.

¿Cómo le pondría?

Toma, plaza de Servando Gallo, claro.

(RÍE)

Lo mismo hay vecinos que no les gusta.

Me da igual, que se aguanten o que se vayan del pueblo.

Si yo soy alcalde, que me obedezcan,

sino no sirve de nada ser alcalde.

Menos mal que en mi pueblo no le han cambiado el nombre a la plaza.

¿Se imagina, plaza del tío Roñas? Vaya roña de pueblo y de fuente.

Ah, se me olvidaba.

El señorito Guillermo me ha dado esto.

¿Y qué es esto?

Le llaman falla.

Los valencianos lo construyen y luego lo queman.

¿Lo queman? Sí, eso me ha dicho.

¿De verdad? Que sí.

Me lo ha repetido tres veces.

Al parecer, cuando lo queman se ponen muy contentos.

Dice que la señora Inma se pondrá muy contenta al verlo arder.

Leche, qué raros son los valencianos.

Y que lo diga.

Pues a ver dónde encontramos a un carpintero para hacer esto.

Ni idea. Él ha ido a comprar pintura.

¿Y lo queman de verdad?

Sí, sí.

Este mundo está loco.

La leche.

(SUSPIRA)

(Puerta)

¡Casilda! -¡Ah!

Pero ¿qué haces aquí?

¿Qué hago aquí? ¿Cómo que qué hago aquí?

Vengo a limpiar el polvo, que esta mañana no me ha dado tiempo.

-¡Deja el polvo!

No, que después me regaña, como siempre.

No, no, no, deja el polvo en su sitio.

Sí. Y vete a tomar una achicoria

o una zarzaparrilla, o lo que sea que tome el servicio.

Tomamos agua fresca, que es gratis.

Pues agua fresca. Y cuidado con atragantarte.

Vuelve en una hora.

Pero doña Hortensia, ¿cómo voy a hacer eso?

Mejor en dos. ¡Que te vayas ya!

¡Casilda!

Madre mía...

Maruxiña, ¿adónde vas?

A casa, que vengo de comprar donde Lolita. ¿Tú?

A ver a Lolita también, que iba a limpiar el polvo,

pero doña Hortensia me ha echado.

¿Para siempre?

No, mujer, pa un rato.

Todo muy raro, se ha quedado sola y me ha dicho que me fuera.

Algo quiere ocultar. -Claro, ya me lo imaginaba yo.

¿Te crees que te van a dar el Premio Nobel ese

a los que son muy listos?

Has ido muy tarde a comprar, ¿no?

Sí, estoy haciendo un recado de doña Bellita,

que mañana hay una comida especial. -"Una comida especial". ¿Y eso?

Una comida de despedida para el doctor y su esposa.

¿Se van ya a su casa? -Hasta que no lo vea, no me lo creo.

¿Qué haces, Maruxiña? ¿De cháchara?

No, he ido a comprar lo que me ha mandado doña Bellita.

Pues corre, que me voy mañana y no quiero llevar mi ropa arrugada.

Señora, ya está toda planchada.

Pero lo del armario no,

lo del armario estará arrugado seguro.

Ni mi esposo ni yo podemos ir hechos unos zarrapastrosos.

Ya. No me va a dar tiempo a plancharlo todo de nuevo.

No si te quedas de charla con Casilda. Venga, deprisa.

Con Dios, Casilda.

No hay quien la aguante.

Pobrecita, no es mala mujer.

Esa es nueva. Pero si no la soportas.

Lo que la pasa es que quiere estar a la altura de su esposo,

pero es como nosotras.

Muy complaciente estás tú.

No molestes, que tengo cosas que hacer.

Hasta luego.

¿Por qué has tardado tanto?

Me he tenido que esconder de la criada en el descansillo.

Esto es absurdo. -Casilda, qué entrometida.

No se quería ir.

No he venido a criticar al servicio.

¿De qué me querías hablar tan a escondidas?

¿De qué quieres que hablemos? De amor.

Un momento, Hortensia.

¿Es que no quieres besarme? -Sí,

claro que quiero, pero las cosas no se hacen así.

No pretenderás que me entregue ya.

Hay que mantener un poco el decoro. -¿El decoro?

Sabes que lo deseo tanto como tú, pero soy una señora.

No podemos yacer sin que medie un compromiso.

Hortensia, por favor, no somos dos jovenzuelos.

Lo sé, ya lo sé.

No habrá que esperar a la boda.

Solo unos días.

Bueno, es que lo estoy deseando más que tú.

Tómame. -¿No había que esperar?

No hagas caso de todo lo que digo.

Tómame.

(Puerta)

¡Ay, Liberto y Rosina!

Tienes que esconderte, por la cocina.

Corre.

¿Qué te pasa? Pareces acalorada. -Figuraciones tuyas.

No esperaba que vinierais tan pronto.

Rosina, que cambia de opinión cada dos por tres.

(Puerta cerrándose)

¿Y ese portazo?

Casilda, lleva todo el día entrando y saliendo.

Uy.

Así.

Debería estar descansando. El médico lo recomendó.

No me diga lo que tengo que hacer.

Soy adulta y responsable.

Y el médico habló con mi suegro y con usted,

no sé por qué no entró a decírmelo en persona,

como si alguien tuviera que tomar decisiones por mí.

Veo que sigue enfadada.

No estoy enfadada, Fidel, estoy decepcionada.

Puedo explicárselo todo. -¿Sí, podría?

Eso les pedí a mi suegro y a usted, y solo me dieron largas.

Lo siento mucho.

Lo que le dije es cierto, es mucho mejor que no sepa nada.

Muy bien.

Tanto el médico como usté toman decisiones por mí.

Soy una mujer, ¿qué les hace pensar que tienen que protegerme?

No es por no ser adulta y responsable.

Tampoco se lo contaríamos a don Felipe o don Liberto.

Perfecto.

Esto es un comercio, se viene a comprar.

Dígame qué se quiere llevar o se va, que tengo cosas que hacer.

Lolita, está siendo muy injusta.

Qué pena.

Ustedes hacen barbaridades en una nave

y yo soy la injusta.

¿Tenía que ver con los anarquistas?

¿Con el asesinato de Fausto Salazar?

¿Tiene mi suegro las manos manchadas de sangre?

Don Ramón no tiene nada que ver con aquello.

¿Fue la policía? ¿Dio usted la orden?

Fausto Salazar no merecía otra cosa.

Sigue dando medias informaciones, medias verdades.

Así no va a lograr quitarme lo que tengo en la cabeza,

mis sospechas sobre los movimientos de dinero, los silencios,

las salidas nocturnas de mi suegro, ¿qué?

Márchese, por favor, Fidel.

Espero que recapacite.

Muy bien.

Volveré.

Antoñito se avergonzaría de su padre.

Dori.

¿Te encuentras bien?

Sí, sí, no es nada.

No te enfades con ella, pero...

hablé con Casilda,

está preocupada por ti.

Es imposible enfadarse con Casilda. Todo lo hace con buena voluntad.

Me ha dicho que apenas estás comiendo.

Con buena voluntad, pero exagera.

No quiero que te pongas en peligro,

no quiero que te empeñes en hacer cosas a costa de tu salud.

(Puerta)

(Música de piano)

¡Bravo! ¡Bravo, Valeria!

Qué exagerado eres, me he equivocado dos veces.

Se habrá equivocado el compositor y tú lo has arreglado.

¿Cómo te atreves a decir eso? Contigo no hay quién aprenda.

Yo no estoy para enseñarte, sino para regalarte los oídos.

Ya.

(RÍE)

Me haces cosquillas.

Me gusta cómo te huele el pelo.

Vamos a sentarnos.

Qué meloso estás hoy. -¿No te gusta?

Me encanta.

Pues acostúmbrate, es lo que te espera los próximos 50 años.

¿Y después?

Después, yo me moriré.

Te advierto de una cosa,

no quiero que te cases con otro.

(RÍE)

Descuida, que después de aguantarte 50 años,

no me quedarán ganas. -Con que esas tenemos.

¿Quién nos iba a decir que seríamos libres?

Ni Aurelio

ni Rodrigo...

Aún no somos libres del todo.

¿Qué nos falta?

Salir de este país.

Aquí todavía estás casada con Rodrigo Lluch,

aunque él te haya liberado del compromiso,

ante la ley sigues siendo su esposa.

Ante la ley lo seré en todas partes.

Estoy seguro que en EE. UU. lo tendremos más fácil.

No creo que sea difícil conseguir papeles

donde ponga que estás soltera, y si no, los falsificamos.

Entonces, nos casaremos. -Uy,

eso me convertiría en bígama, ¿no?

Lo buscaremos en el diccionario. -No, no hace falta.

Yo seré único esposo para lo que queda de vida.

Me encantaría.

¿Cuándo nos vamos?

Pues en cuanto podamos.

Mañana entierran a Aurelio y, después...

Después seremos libres.

Sí.

¿Quién era?

Un mozo, traía este paquete.

¿Para mí?

Para mí.

¿No lo abres?

Sé lo que es, mi tesina corregida.

¿No tienes ganas de verla?

Por un lado, sí, por otro, me da miedo.

¿Y si no les ha gustado?

Eso es imposible.

Aquí está.

Has tenido que tardar en escribirla.

Es un trabajo de años.

Tantos esfuerzos, tantas privaciones...

Eh, ¿qué te pasa?

Ha sido un mareo.

Ven, te llevaré al altillo para que descanses.

De acuerdo.

Vamos.

Ya estoy al tanto del incendio y de la muerte de Aurelio Quesada.

Oiga, ¿no estará relacionada su desaparición con ese suceso?

Quiero escuchar sus motivos, don Ramón.

Perdí el norte.

Las circunstancias me obligaron a actuar de una forma tan infame.

Mírala... A saber lo que le pasa a esta.

Le puede pasar cualquier cosa.

Pero está más rara que de costumbre.

Tenemos que averiguar qué le pasa sea como sea.

No puedo vivir con este runrún por dentro.

Sí, Fabiana, serio sí que es.

Pero me da el pálpito de que le sucede algo,

espero que no sea nada malo.

A ver si va a andar detrás de alguna falda.

Así que, te marchas con David.

A EE. UU..

Uy. -A empezar una nueva vida.

Quería darle mi más sentido pésame en nombre de todas.

Se lo agradezco.

Ha sido una desgracia de lo más inesperada.

¿No se da cuenta de que esto puede acabar con su carrera y su vida?

Ramón, no me importa sacrificar lo que sea

con tal de conseguir mi objetivo.

Empiezo a ver hasta dónde puede llegar su fanatismo.

En una de estas, me da un síncope y me quedo en el sitio.

Pues aprovechemos y que nos quiten lo bailao.

¿En qué puedo ayudarla?

Estaba buscando una habitación que no sea muy cara,

y tal vez usted conocía alguna.

Mi esposo es muy bueno contigo.

Así que no le vuelvas a hablar de esa manera, ¿te queda claro?

Si usted supiera lo que yo sé, no diría lo mismo.

¿Qué has dicho?

¿Podría pedirle en nombre de ambas que cambie de opinión y se quede?

Quería demostrarte que no soy esa persona...

controladora y posesiva que tú piensas.

Si quieres que conozca la vedad, tendrás que contármela tú misma.

¿Y si no lo hago?