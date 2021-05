Matar nunca es coser y cantar.

Lo hará usted durante la demostración.

No habrá otro momento en que pueda acercarse a Aurelio.

Hay trato.

Su esposa, Genoveva, le manda un saludo de despedida.

"Le escribo la presente para informarle que...

renuncio a la beca".

¿Acaso la señora ha perdido a la criatura que llevaba en su vientre?

Sí.

"Nueva pastelería El Dulcete".

¿Por qué me mentiría Fidel sobre el viaje a Toledo?

Al parecer, solo la señora sabía de su existencia.

¿Se ha fijado que es una niña? ¿Quién cree usted que es?

Madre mía con la María Luisa.

¿Sabe que se pone my guapa cuando se enfada?

O sea,

siempre.

Perdóname por lo que me dispongo hacer.

(Puerta abriéndose)

(Disparo)

¿Ha sido usted? Lolita...

¿Ramón, ha sido usted? No he podido, disparé al aire.

Gracias a Dios, está vivo. No he podido.

Dios mío.

¡Iba a matar a David! ¡Lo siento, Lolita, lo siento!

¡Lo siento!

(GRITANDO) Pero ¿qué iba a hacer?

Lolita... Perdóname.

Le está dando un ataque.

¿Qué te pasa? Hay que llamar al médico.

¡Quítese! Voy a llevarla a un hospital.

Hija, hija... No puedo respirar.

Hija, hija... (LOLITA SE QUEJA)

¿Qué va a hacer conmigo?

(Sintonía de "Acacias 38")

Dori, por favor,

déjate de evasivas, y dime qué está ocurriendo.

Creo que necesitas un sustituto cuanto antes,

por ti, por mí, por los dos.

Dori...

Hemos compartido muchas cosas estos últimos meses,

lo menos que merezco es tu sinceridad.

Ya te he dicho que he de marchar,

que no puedo seguir aquí contigo.

Tu empeño por ocultar la verdad me mortifica.

Son más dolorosas tus evasivas que cualquier cosa que me digas.

No lo sé, Felipe. Yo sí lo sé.

Dori, dime lo que está pasando.

Por favor, confía en mí.

No creo que te guste lo que tenga que decirte.

Deja que eso lo decida yo.

El estudio que estoy realizando tiene que ver,

tiene que ver contigo.

¿Conmigo?

Es todo lo que puedo contarte, así que, no me preguntes más.

¿Que no te pregunte más?

No entiendo a qué tanto secretismo,

a no ser que todo sea un embuste para ocultar sabe Dios qué.

No, se trata de una investigación confidencial

de la que no te puedo dar más detalles.

Si hiciera,

perdería la ocasión de conseguir una beca

y no podría finalizar mis estudios en el extranjero.

Eso es lo único que te importa, tus estudios.

Me has utilizado como si fuera un conejillo de indias.

No es cierto,

mi prioridad siempre ha sido velar por tu salud y cuidarte,

mi investigación es algo totalmente secundario.

Llegaste a mi casa con un objetivo claro,

y no era desempeñar tus funciones de enfermera.

¿Cómo he podido ser tan ingenuo?

Felipe, no pienses eso por favor.

Tus sospechas no son ciertas.

Ahora entiendo los paseos por el parque.

Las sesiones interminables con recuerdos

y tu empeño por dejar la medicación.

Todo era parte de tu investigación, ¿es así?

Felipe...

¡Te ruego que me cuentes qué está pasando!

No me grites, Felipe.

Cálmate, no te conviene nada alterarte, haz el favor.

Entonces ¿no me vas a contar nada?

No, en estas condiciones no, desde luego.

Además, ya te he contado suficiente.

Hablaremos cuando estés más tranquilo.

Pascual...

Mi hermana puede volver en cualquier momento.

Dudo que Rosina se sorprenda,

hasta Liberto se ha dado cuenta de lo que está pasando.

¿Liberto le ha comentado algo?

Hortensia, deja de resistirte a la evidencia,

quizás ha llegado el momento de compartir con todos

este sentimiento.

No, de eso nada.

¡No podemos contar a nadie lo que acaba de pasar!

¿Estás loco?

Loco por ti.

Que no, que no puede ser. -¿Por qué no?

Los dos somos viudos y ninguno tenemos ningún compromiso.

No veo motivo para ocultar lo que sentimos.

Qué fácil ves las cosas.

Si te preocupan las apariencias,

estoy dispuesto a cortejarte como Dios manda.

A no ser que no quieras seguir adelante.

No digas tonterías, ¿a qué mujer no le gusta que la cortejen?

Entonces ¿cuál es el problema?

Que no puede ser.

¿Qué pensará la gente cuando se entere de esto?

Tendrás que darme una razón más contundente,

no pienso darme por vencido.

No. ¿Qué pensará la gente cuando nos vean juntos?

Solo me importa lo que pienses tú.

¿Acaso no te gusto lo suficiente?

Claro que me gustas,

mucho, muchísimo.

Hacía tiempo que no sentía algo tan fuerte por un hombre.

Lo mismo me pasa a mí, por eso, es absurdo seguir a escondidas.

Imagina la felicidad de vivir nuestro amor libremente.

Nada me gustaría más, pero no puede ser.

Pero ¿por qué?

Porque no. Hay cosas que...

Hortensia,

déjate llevar por tus instintos,

nada malo puede salir de ello.

(Pasos)

Hija.

He perdido la oportunidad de mi vida.

Me quiero morir.

¡Azucena, no digas eso, por Dios!

¿Y ahora, qué?

Señora.

Señora, he de darle una terrible noticia.

¿Qué ha pasado?

Vengo del depósito de cadáveres

por el asunto del incendio del laboratorio.

La policía necesitaba que identificara a una de las víctimas.

¿Y?

Se trata, sin duda, del cuerpo de don Aurelio.

Estaba totalmente carbonizado.

Si lo he reconocido, fue gracias...

al anillo de los Quesada.

Ha sido muy doloroso, señora.

Nunca pensé...

que sería testigo de la muerte del hijo de don Salustiano.

Entiendo que usted y el señor no pasaban por un buen momento,

pero era su marido

y, como tal, merece algo de compasión por su parte.

Su fidelidad para con Aurelio es muy loable,

pero me es imposible sentir la menor empatía hacia ese hombre.

Su esposo, querrá decir.

Llevo tanto dolor acumulado, que ni siquiera siento alivio,

solo una total indiferencia.

Y sepa que no pienso disimularlo, Marcelo,

ni ante usted ni ante nadie.

"¿Seguro que estás bien?".

Estoy muy preocupada por ti. ¿David?

¡David!

Se ha cortado.

(Puerta)

¿Quién es?

Rodrigo. -¿Puedo pasar?

Claro, pasa y siéntate.

Espero que no me haya visto nadie.

Me he enterado de que ha habido un incendio en los laboratorios.

¿Qué ha pasado?

El fuego ha invadido todo el edificio.

Quise acercarme, pero los bomberos me lo impidieron.

La explosión fue enorme,

el humo se podía ver desde las afueras.

¿Dónde has estado tú? Estaba preocupada.

Estoy bien, tranquila, solo que no me parecía prudente

dejarme ver a plena luz del día.

Dados mis antecedentes,

seguro que soy el principal sospechoso del incendio.

Has sido tú.

Tú has prendido fuego a los laboratorios.

Y te aseguro que no me ha temblado el pulso.

Aurelio te matará, esta vez no podrás escapar.

Tranquila, Valeria.

El señor Quesada no nos volverá a molestar.

No debes temerle.

-¿Qué ha sucedido? -Digamos que...

ha muerto accidentalmente en el incendio de su propio laboratorio.

Dios mío. -Tranquila.

Lo importante es que tú y David podréis empezar una nueva vida.

¿Y qué vas a hacer tú?

Yo... me marcharé de España, nunca es tarde para empezar de nuevo.

No tengo palabras para agradecerte tanta generosidad.

Valeria,

que te deje marchar, no quiere decir que te haya olvidado.

Eres la mujer a la que más he amado. La única.

Dudo que algún día pueda sobreponerme a tu amor.

No digas eso,

tienes toda una vida por delante y mereces ser feliz.

Todos merecemos ser felices,

quizá por eso hice lo que he hecho.

Te deseo lo mejor.

Y yo a ti.

He de marchar.

(Puerta cerrándose)

(Suenan las campanas)

"El incendio de los laboratorios Quesada

se cobra la vida de su propietario".

La madre del cordero.

Yo sabía que tener un laboratorio en el barrio era un peligro.

Y tanto. -Hombre, ¿qué regalan aquí?

¿Aquí? Poco o nada.

Pa regalo, la portada del periódico.

¿Y eso? -El incendio de los laboratorios.

Que se ha llevado por delante la vida de Aurelio Quesada.

Chamuscao el cuerpo, según dicen los diarios.

Y ha sido muy difícil reconocerlo,

menos mal que llevaba un anillo, si no, ahí se queda.

¿Es verdad todo eso? Claro. Donde las dan, las toman.

Deme un ejemplar.

Cuando se enteren mis señores, les va a dar un patatús.

Y las revistas de doña Alodia, por favor.

¿Qué, hay fecha ya para la mudanza del doctor y su señora?

Eso quisiera yo saber.

Las ganas que tengo yo de perder de vista al matrimonio.

Y yo a esa señora.

No vi señora más quejicosa en mi vida.

Por no hablar de su marido. Mejor no hablar.

¿Qué le pasa a su marido?

No he visto hombre más garboso que él.

"Alegre", sobre todo con sus queridas.

Cuidado con lo que dices, que esa acusación es muy seria.

No es acusación.

Lo vi con estos dos ojitos que tengo.

Menudos arrumacos le daba a una querida.

Y mientras, doña Alodia solo tiene ojos y palabras bonitiñas para él.

¿Y quién te dice que lo que hacía don Ignacio

no era atender a una paciente?

Servando, que una no tiene mucho mundo,

pero conoce los trajines del querer.

Yo solo digo que las apariencias engañan.

Cómo se defienden los hombres cuando hay asunto de faldas de por medio.

¿Sabe qué?

Apunte esto a la cuenta de mis señores.

Con Dios.

¿Lo has visto?

Como pa no verlo.

(Puerta)

¿Se puede?

Fidel.

¿Cómo está, Lolita? ¿Le han dicho algo?

Llegó con una crisis nerviosa, apenas podría respirar,

ya la vio usted.

¿Los médicos no han conseguido reanimarla?

Han estimado oportuno administrarle un sedante

y, por el tiempo que lleva así, ha debido ser una buena dosis.

¿Y David? ¿Qué ha hecho con él?

Está en la nave.

¿Vivo?

(ASIENTE) Seguirá retenido hasta que decidamos qué hacer con él.

Eso sí, le he permitido llamar a Valeria

para tranquilizarla.

¿Cómo ha hecho eso? ¿No ve que puede delatarnos?

Le retiré el teléfono antes de que pudiera irse de la lengua.

No quiero ni pensar en la reacción de Aurelio cuando sepa

que no hemos terminado con David.

No se enterará, ha falleció en un incendio.

¿Cómo dice?

Ha salido en todos los periódicos.

El fuego no solo se ha llevado el laboratorio, también su vida.

Fue un milagro que no disparara contra David.

Con Aurelio muerto, ya no es necesario acabar con su vida.

Cómo puede cambiar la vida de un momento a otro.

Y en este caso, para bien.

Me consuela oír sus palabras,

porque pensé que me había condenado irremediablemente.

Piense que ha sido una pesadilla de la que acaba de despertar.

Aún hay algo que me angustia.

Lolita me vio con la pistola en la mano a punto de ejecutar a David.

No.

Fue todo muy rápido, es posible que ni se percatara de ello.

Recuerdo su mirada clavada en mí como si fuera un puñal.

¿Qué le voy a decir cuando despierte?

Lo mejor es no adelantar acontecimientos.

Aún nos queda un asunto por llevar a cabo.

Tenemos que pensar qué hacer con David.

Sabe demasiado como para dejarlo marchar.

¿Qué piensa usted hacer?

Casilda. ¿Cómo viene la mañana?

A las buenas. ¿Sabe si le ha pasado algo a Lolita?

Está la mantequería cerrá.

Pues no, pero es raro que no haya abierto a estas horas.

Le ha debido surgir un contratiempo,

que Lolita no es de dar la espantá con los horarios.

¿Y Azucena, qué tal se encuentra?

Mal, ¿cómo quiere que esté?

Y más, después de la llamada de los del Teatro Real.

No la han seleccionado. -(NIEGA)

Y no vea el disgusto que tiene. Dice que se quiere morir y to.

Vaya por Dios. -Pues sí.

Lo está pasando muy malamente. No deja de culparse.

Como si ese resbalón hubiera sido aposta.

Tenía mucha ilusión con esa prueba,

espero que se le pase el disgusto pronto.

Pa animarla, la he convencío para que me acompañe al mercado.

No sé yo si ir al mercado es apasionante para subirle el ánimo.

Anda que no, la risas y charletas que se echa una de puesto en puesto.

Como se nota que las compras son cosa de su abuela, y no suya.

Si tú lo dices.

No me han seleccionado.

Lo sé, me lo acaba de decir Casilda.

He desperdiciado una oportunidad única,

nunca más volveré a tener otra.

Tienes muchísimo talento.

Dentro de poco surgirá otra prueba.

Cometí un error de principiante,

no supe calcular bien el glissé, por eso me caí.

La próxima vez lo harás mejor.

No he sabido estar a la altura, algo imperdonable en una bailarina.

Le podía haber pasado a la bailarina más experta.

Pachasco que sí, el señorito tiene mucha razón.

Tienes mucho talento y mucho futuro por delante,

y si los del teatro no se han dao cuenta,

peor pa ellos, así queden ciegos.

Caramba, Casilda, tú no te andas con bromas.

Claro que no.

Y más barbaridades diría por sacarte otra sonrisa.

No sabes cuánto te lo agradezco.

Pues arreando pa el mercao.

Tengo una idea mejor.

¿Por qué no vamos los tres a las barcas del estanque?

En otro momento. No te lo tomes a mal, pero no tengo ánimos.

Y yo tengo pendiente la compra,

y eso no lo puedo dejar, y menos pa ir de parranda.

No me vengáis con excusas.

Insisto, vamos los tres, veréis qué buen rato echamos remando.

Le diré a mi abuela que voy a hacer unos recados.

¿Y cómo vuelvo yo con el canasto vacío?

Tranquila, tendrás tiempo de ir al mercado

cuando vengamos de vuelta.

¿Qué hacemos?

Lo que tú quieras, yo no estoy para tomar grandes decisiones.

Pues hale, no se hable más, ¡a las barcas!

Pues a las barcas.

Buenos días, señora. Buenos días.

¿Ha podido descansar?

Estas horas de sueño de más me han venido bien.

Me alegro mucho.

No te lo lleves, quiero leer lo que dicen.

Enseguida le traigo los huevos rancheros.

Sé que a mi difunto marido le gustaban los desayunos copiosos

y contundentes, pero yo prefiero algo más frugal.

Un café y fruta será suficiente.

Puedo prepararle una tostada o bollería.

Gracias, pero con la fruta tengo de sobra.

De acuerdo.

(Pasos acercándose)

¿Puedo hablar con usted un momento, señora?

Dígame, Marcelo.

Quería comunicarle mi intención de abandonar mis servicios

en esta casa.

Tras la muerte de mi señor, mi presencia aquí carece

de todo sentido.

¿Por qué dice eso?

Necesito a alguien que me sirva,

y usted es muy profesional,

algo que no es fácil de encontrar.

He fracasado en la única misión que don Salustiano Quesada

me encomendó, la de cuidar a su único hijo.

Si hubiera sido tan profesional como usted piensa,

don Aurelio no habría fallecido en circunstancias

tan dramáticas y extrañas.

No tan extrañas, según la prensa.

Ha sido un desgraciado accidente,

hacerse ideas equivocadas no hará más que avivar su dolor.

Fuera la que fuera la causa, me siento culpable.

No.

Aurelio se labró su propia desgracia,

usted no es responsable de sus actos,

mucho menos de su final,

por eso, le pido que no se marche y continúe a mi servicio.

Me sorprende su petición,

siempre he pensado que no era santo de su devoción.

Es cierto.

Puede que al principio recelara de usted,

pero es por la rectitud con que cumplía las órdenes de mi marido,

por lo que le considero digno de conservar.

Ya he tomado una decisión.

Le ruego que lo reconsidere, no tiene por qué contestarme ahora.

Poco hay que pensar señora,

si aún estuviese encinta,

habría alguna posibilidad,

pero la pérdida del heredero de los Quesada

convierte en inútil mi presencia aquí.

Nada más me resta por hacer en esta casa.

Y ahora, si me disculpa.

(Puerta cerrándose)

Su fruta.

"Aunque se desconoce el origen del incendio,

todo hace prever que la acumulación de productos inflamables

propició la rápida propagación del fuego,

arrasando las instalaciones de los laboratorios

y ocasionando la muerte fulminante de su propietario,

don Aurelio Quesada".

Jesús, Jesús...

¡Morir achicharrado como un espeto!

No quiero ni pensar en la angustia de ese hombre

en sus últimos momentos.

Y digo yo, ¿qué va a pasar ahora con los negocios del Quesada?

Supongo que Genoveva, como viuda que es, seguirá adelante con ellos.

Eso sería lo normal, pero esa mujer, de normal tiene bien poco.

Qué repelús me ha dado pensar en la mala suerte de esa mujer.

Con esta, ya son tres las veces que enviuda, y embarazá.

Vamos, por los pelos se libró Felipe.

Déjate de cachondeo, Jose, que esto es muy serio.

Bellita, Jose, tengo una noticia importante que darles.

Espero que sea buena,

que lo que viene hoy en la prensa nos ha dejao el cuerpo cortao.

Para mí no puede ser mejor noticia, para ustedes, no sé.

Bueno, no nos tengas en ascuas

y di lo que tengas que decir. -Es sobre la casa.

Que ya está terminá.

Nos vamos a mudar en un par de días.

¿En dos días solo?

Hemos pasado un calvario, pero la casa ha quedado maravillosa.

Mira, mujer, ha costado, pero al final ha merecido la pena.

Qué fatiga de obras, Bellita. Si lo llego a saber...

Si lo llegas a saber, na, chiquilla,

que ahora tienes una casa que ya la quisieran algunos.

Digo. Eso hay que celebrarlo.

Maruxiña, ven aquí.

Dígame, señor.

Prepara un buen plato de jamón

para celebrar que Alodia tiene por fin lista su casa.

¿Al final, se muda usted!

Sí, pero antes tendrás que organizar los baúles con nuestra ropa.

Quiero mi ropa bien planchada y la de Ignacio almidoná.

Tampoco tiene que ser ya, que ya habrá tiempo de preparar cosas.

Mejor que lo haga ahora, que si no, le pilla el toro.

El barrio es de alcurnia, todos hablarán de nosotros,

sobre todo, de Ignacio, como es médico.

No se preocupe, que para el momento estará lista.

-Eso espero.

Que ya sabemos todos el don que tienes para escaquearte.

¿Qué te pasa?

¿Por qué me miras así?

Nada, cosas mías.

Muy buenas. -Buenas.

(RESOPLA) Veo que ya están con el aperitivo.

Digo. Y llegas a tiempo para el jamoncito

que nos va a preparar Maruxiña

para celebrar que ya tenéis la casa lista.

Le comentaba a su tíos que nos mudaremos en unos días.

Digo. Me ha dicho Alodia que os ha quedao la casa niquelá.

Nuestro tiempo y parné nos ha costado, ¿verdad, vida?

Ya sabes que yo de dinero no entiendo.

Como debe ser, que para eso estoy yo haciendo guardias.

Ahora he tenido una...

"Guardias", menudo sinvergüenza.

Anda, Dori, tan callaíta está, que ni la había sentío.

Me he subido a descansar un poco.

Afortunada usted,

que servidora, cada gusto que se da, luego lo paga por diez.

Como ahora.

Si no le importa, me voy a poner a planchar aquí a su lado.

Claro que no.

Pues lo que le decía,

que esta mañana me he alargao al estanque

con la señorita Azucena y Guillermo,

imagino que habrá estado por allí alguna vez.

Menos de las que me gustaría.

Lo hemos pasado de guinda.

El buen rato que hemos echao,

y no vea lo bien que se le da a Guillermo darle a los remos,

que íbamos la señorita Azucena y yo todas panchas, como dos reinas.

Y el muchacho

no escatimó en gastos pa animar a la señorita Azucena,

que la pobre tiene un disgusto, bueno, tenía, por la prueba.

Por la prueba... Hizo una prueba para el Teatro Real

para entrar en el ballet,

pero se cayó y no la seleccionaron.

Pero con el paseo en la barca

y los barquillos a los que nos ha convidao el valenciano,

to olvidao.

Ese muchacho vale un potosí,

y la quiere con locura.

¿Qué más se puede pedir?

La noto desanimá, ¿está bien?

Supongo.

Dori, a mí no me engaña.

Ya la voy conociendo.

Sé que tiene algo que le hace runrún ahí dentro.

Aún debe quedar un poco del bizcocho de Fabiana.

¿Le pongo un trozo? -No te molestes, no tengo hambre.

Haga un poder, que sabe Dios cuándo fue la última vez

que comió algo. -Estoy desganada.

Tengo el estómago cerrado y no me entra nada.

Está así por don Felipe, ¿verdad?

Anda, levántese y vaya a descansar a su cuarto.

No puedo, tengo que atender a Felipe el resto del día.

Yo me encargo del señor, por eso no se preocupe.

¿Estás segura?

Sí. Hoy por ti y mañana por mí.

Gracias, Casilda.

Vaya y descanse.

Pobrecita mía,

de seguir así, terminará enfermando.

Ay, la plancha.

Ramón no tenía más alternativa que deshacerse de usted.

O acataba las órdenes de Aurelio,

o perdería lo que más quería.

Así me lo dijo Ramón.

Lolita y Moncho es lo único que tiene

tras perder a su hijo y a su esposa.

Haría cualquier cosa

por protegerlos sin importar la naturaleza de sus hechos.

Conozco muy bien a Aurelio Quesada,

y sé de su capacidad para presionar con tal de conseguir sus objetivos.

Puedo asegurarle que Ramón se resistió hasta el final.

Fue la decisión de Aurelio de involucrar a Lolita

lo que le hizo decidirse a acabar con su vida.

Le estaré agradecido mientras viva

por haberse echado atrás en el último minuto.

Fue una decisión complicada

teniendo en cuenta lo que podía perder.

Afortunadamente, Aurelio Quesada ya no está entre nosotros.

Así es. Su muerte repentina nos ha facilitado las cosas a todos.

Y si Aurelio no hubiera muerto,

¿habría terminado usted el trabajo que Ramón dejó pendiente?

De nada sirve ponerse en lo que no ha ocurrido ni ocurrirá.

Me gustaría hablar con Ramón cara a cara, escuchar su versión.

Tendrá que esperar,

está cuidando de Lolita en el hospital.

Ya. Otra víctima colateral de Aurelio Quesada, ¿verdad?

Así es. Todos deseamos que se recupere cuanto antes

para que todo esto quede en un susto.

¿Un susto?

¿eso es lo que ha sido todo esto para usted,

un simple susto?

¿Adónde quiere llegar?

A que usted es tanto o más culpable que Ramón

de la tortura que me han hecho sufrir.

Ramón, al menos, supo echarse atrás a tiempo,

¡pero usted entró a rematar la faena!

Le repito que las suposiciones no sirven para nada,

solo para enturbiar el pensamiento.

Tendría que haber visto

cómo le temblaba el pulso cuando empuñó el arma,

le temblaba todo el cuerpo.

Fidel, Ramón no es un asesino.

Me alegra ver que lo ha comprendido todo.

¿Y ahora qué?

¿Me va a dejar libre?

Con una condición,

que no cuente jamás a nadie lo que ha ocurrido aquí.

Ni siquiera a Valeria.

Descuide, no lo haré.

Ni diré nada a Valeria, ni les preguntaré qué oscuro asunto

se traen entre manos Ramón y usted en este local.

Sensata decisión.

Emprender un nuevo viaje con la mente clara

le será de mucha ayuda.

Ya.

Lo que sí me gustaría, Fidel, es darle un consejo.

He hecho cosas muy malas en mi vida,

muchas,

y no es fácil vivir con la conciencia sucia.

No se manchen más las manos, hágame caso.

Las segundas oportunidades, como esta,

son únicas y excepcionales.

Lo tendré en cuenta.

Pero hay algo que me dice que...

no debo fiarme de usted.

Le doy mi palabra, puede contar con eso.

La palabra es un bien de escaso valor en estos tiempos.

No le tengo mucha simpatía, pero aprecio mucho a Lolita,

y haría cualquier cosa por evitarle un disgusto.

Es una gran mujer, y hay cosas...

que no tiene que ver.

Confío que así sea.

(Campanas)

Si llego a saber que ibas a la iglesia, te hubiera acompañado.

No necesito compañía, excepto la de mi hermana, claro.

Hortensia, ¿qué ocurre?

Ayer me dejaste con la palabra en la boca.

Diga mejor que llegó mi hija

y fui a consolarla como corresponde a una madre.

Después de insistir que no quieres que nadie sepa que nos atraemos.

No insista, Pascual, se lo ruego.

Y tráteme de usted, hay que mantener las apariencias.

¿Acaso es porque nuestros hijos son novios? ¿Es eso?

No metas a Guillermo y a Azucena en todo esto.

Entonces ¿qué es?

Chist.

Te avergüenzas de mí, por eso no quieres dejarte ver conmigo.

No digas tonterías, y menos, en medio de la calle.

Como quieras,

pero creo que tengo derecho a una explicación por tu parte.

Quiero saber por qué te empeñas en ocultar lo que sientes por mí.

Mira que es pesado.

Dame un solo motivo, uno solo, y prometo dejarte en paz.

Es que, no es un solo motivo, son varios.

A las vecinas siempre les he hablado mal de ti.

Menuda novedad.

Lo sé perfectamente, Liberto me lo ha dicho, pero no me importa.

Ya, pero a mí sí.

¿Qué van a pensar ahora si se enteran que nos hemos besado?

Qué más da.

Y está también mi hermana Rosina.

¿Qué pasa con ella? -Que le he jurado

y perjurado que no siento nada por ti,

¿Qué va a pensar ahora si reculo?

Rosina es tu hermana, te conoce, no te lo tendrá en cuenta.

Igual ella no, pero ¿y mi hija? Azucena...

¿Qué va a pensar Azucena si se entera que me relaciono

con el padre del joven al que me he opuesto totalmente?

No va a poder asumirlo.

¿Te parecen pocos motivos para dejarlo y tener la boca cerrada?

Hortensia, por favor, a Azucena le puedes decir que...

has cambiado de opinión respecto a mí.

¡No, jamás!

¡Soy su madre, no puedo parecer una veleta

que va hacia el norte y luego al sur!

¿Qué, discutiendo otra vez?

No. -Sí.

Contrastábamos opiniones.

-Eso, uno opinaba una cosa y otro otra.

Pero no discutíamos, solo compartíamos pareceres sobre...

los laboratorios.

-Nos preguntábamos qué va a ocurrir ahora que Aurelio ha don fallecido.

Sí, eso.

Ya. Sí, eso mismo nos preguntamos todos.

Bueno, está bien, les dejo.

Yo tengo que volver al restaurante. -Sí.

Aquí le traigo su chocolatito con unos tejeringos

de la churrería preferida de doña Rosina.

¿Qué haces aquí, Casilda?

Servirle la merienda,

y no cualquier merienda, que me he esmerao.

Le he traído unos churros que resucitan a un muerto.

¿Ha sido Dori quién te ha pedido que vengas?

He sido yo quien se ha ofrecido a venir.

La muchacha no se encontraba bien.

¿Por qué no me lo ha dicho a mí?

No es por meterme donde no me llaman,

pero algo me dice que Dori no está a gusto con el señor.

A ver, que tampoco es que esto sea cosa mía,

pero tendría que ver lo tristona que anda en el altillo.

¿Y qué me dice de la muerte de Aurelio Quesada?

Heladas nos hemos quedao al leerlo en la prensa esta mañana.

Sí, yo también he leído la noticia.

Algo extraño habrá detrás de ese accidente.

¿Cree que han querido quitárselo de en medio?

Yo solo sé que a ese hombre le gustaba jugar con fuego,

y se ha quemado.

(Puerta)

Dori.

¿Qué hace aquí, no tenía que estar descansando?

El ratito que me he echado me ha venido bien.

Ya. Desde luego, tiene mejor cara.

Gracias por sustituirme, Casilda.

Te puedes marchar, ya me encargo yo.

No hay de qué. Pa lo que necesite, aquí estamos.

Menudas maneras.

¿Cómo ha pasado la tarde?

Más mal que bien.

Siento muchísimo haberte hecho pasar por esto.

No se apure,

una está acostumbrada a lidiar con las malas pulgas de los señores.

Aun así, agradezco tu paciencia.

No es fácil lidiar con Felipe cuando está de mal humor.

Y digo yo,

¿qué es eso que les tiene tan disgustados?

Es... un poco complicado.

Bueno, una no es de muchas luces,

pero con un poquito que ponga de su parte, puedo entender algo.

Todo es culpa mía, Casilda.

Si Felipe está como está, es porque no he sido honesta con él.

¿Lo de honesta tiene que ver con la virtú?

No, me refiero a que no he sido sincera, no he ido de cara con él.

Bueno, si es así, una es más honesta que nadie.

El secreto de la vida es saber escoger qué es lo adecuado,

y yo no sé si estoy escogiendo bien.

Dori,

una no entiende mucho de palabros,

pero sí sé de penas y desconsuelos,

de eso, la vida me ha dao a puñaos.

Si necesita soltar algo conmigo, suéltelo.

No tengo palabras para agradecer tanta bondad, Casilda.

(Puerta)

¡David!

Gracias a Dios que estás bien, he pasado tanto miedo.

Lo siento, he venido a la carrera. -¿Dónde has estado?

Estaba muy preocupada tras tu llamada.

Se cortó la línea, siento haberte inquietado.

¿Te han hecho daño? -No. Ya te he dicho que estoy bien,

solo un poco cansado. -Madre mía. Vamos a sentarnos.

Siéntate aquí. Espera.

Ay, Dios mío.

Desde que te llevaron,

se me han pasado cosas terribles por la cabeza.

Temía no volver a verte.

Ya estoy aquí, Valeria, no tienes de qué preocuparte.

¿Y Rodrigo, lo has visto?

Sí. Vino a despedirse.

Confesó ser el culpable del incendio del laboratorio y...

el causante de la muerte de Aurelio.

Ha hecho lo mismo que hizo en Barcelona,

quemar el laboratorio para evitar que utilicen su gas.

Pero esta vez había una motivación más,

dejarnos vía libre frente a Aurelio.

Digno de un héroe.

Rodrigo se ha sacrificado por nosotros.

Di mejor por ti.

No, David, por nosotros.

Si alguien ha perdido algo con todo esto es él.

Lo siento, Valeria.

No tengo derecho a hablarte así.

Oye,

Rodrigo es mi pasado

y tú eres mi futuro, no tienes nada qué temer.

El miedo a perderte

me hace pensar cosas raras.

Lo sé, lo sé. A mí también me pasa con la muerte de Aurelio.

Sé que es una vida humana, pero...

no puedo evitar alegrarme de que haya desaparecido.

Valeria,

no pienses en eso ahora,

gracias a Rodrigo, podemos disfrutar de nuestra libertad.

Nunca pensé que haría algo así por mí.

Un hombre único con unos férreos principios morales.

Quién sabe si nuestros caminos vuelven a juntarse.

Ahora nos toca a nosotros, Valeria.

Tenemos que disfrutar de nuestro momento.

No me has dicho dónde has estado todo este tiempo.

No, ahora no, Valeria.

Lo he pasado muy mal esperándote.

Te lo contaré en otro momento.

Ahora, se me ocurre algo mucho mejor que hacer.

Lo mejor es que olvidemos su intervención.

La suya y la de don Ramón Palacios. -¿Cómo?

¿Ramón también estaba metido en el ajo?

¿Dónde está el álbum de fotos que te pedí el otro día?

En el despacho guardado bajo llave como usted me indicó.

¿Lo quiere?

No, no hace falta.

Pero no hables de él con nadie. Ni siquiera con Marcelo.

No creo que tenga oportunidad.

"Te espero esta tarde en casa. Prepárate, que habrá sorpresa".

Pero ¿qué tenemos, 15 años?

Yo tampoco sé qué habría sido de mí si tú no hubieras estado conmigo.

Gracias por no contar nada.

Pero ¿qué voy a contar, don Ramón?

Si no sé que ha hecho estos meses.

He cometido muchos errores.

Me ha convertido en su cómplice.

Su abuela nos ha hablado de su tierra.

Lo que echa de menos su pueblo, las fiestas...

Deberíamos hacer algo para animarla.

Lleva usted razón. Y creo que sé el qué.

Lolita, por mucho que me duela,

tengo que seguir con mis estudios.

¿Está segura de eso? -Sí, estoy segura, Lolita.

Llevo muchos años luchando por esta beca.

El puesto de mayordomo sigue siendo suyo.

La decisión está tomada.

Por favor, Marcelo.

Abandonaré Acacias mañana tras el funeral de don Aurelio.

El señorito Guillermo me ha dado esto.

¿Qué es esto?

Le llaman falla.

(Puerta)

Viene Liberto y Rosina. Tienes que esconderte en la cocina.

Corre.

Ustedes hacen barbaridades en una nave y yo soy injusta.

¿Tenía algo que ver con los anarquistas,

con la muerte de Fausto Salazar?

¿Tiene mi suegro manchadas las manos con sangre de ese hombre?