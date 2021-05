Acacias 38

¿Cómo va a estar Fidel inmerso en un secuestro? Qué locura.

Pues Valeria no se va a apear del burro.

Parece tranquilita, pero es muy cabezona.

La repuesta del señor Abelló sobre el mango limpiador.

¿Qué dice?

Ha aceptado pagar el dineral que le pidió Hortensia por la patente.

¡Quítame la capucha!

Señor Palacios...

(SE QUEJA)

Por eso, debe manipularlo con sumo cuidado, fíjese.

"Estimado Profesor Ferenzi:

le escribo por una decisión que he tomado por esa tesina".

Usted va a tener el privilegio de ser el primer ser humano

en disfrutar de los efectos del gas.

¿No quería verlo en acción? Los sufrirá en su propia persona.

Cuánto tiempo llevo soñando con este momento.

Llegó la hora de hacerle pagar todos sus crímenes.

¡Suéltenme de inmediato o se arrepentirá!

¿De verdad cree que está en condiciones de exigirme algo?

Genio y figura hasta en la sepultura, nunca mejor dicho.

No tendrá lugar en la tierra donde esconderse.

Va a pagar caro por esto.

Sí, puede ser,

pero usted no estará aquí para verlo.

Usted no sabe lo que está haciendo.

Arruinará su vida.

Se equivoca, de eso se encargó ya usted mucho antes.

¿De verdad quiere malgastar su último aliento en amenazas?

Se lo digo en serio, ya no le temo.

Rodrigo, profesor, escúcheme,

esto no tiene por qué acabar así.

Aún puede salir muy beneficiado de esta situación.

(RODRIGO SE RÍE)

¿Pretende comprarme, en serio?

Todo el mundo tiene un precio, solo hay que encontrar cuál.

¿Cuál es el suyo?

Se lo pagaré, se lo aseguro. Le cubriré de oro.

Podrá empezar de nuevo en otro sitio,

con su esposa, libre, sin problemas...

¿Y no tratará de encontrarme?

No, no. Esta vez no, se lo garantizo.

Suélteme. Suélteme, Rodrigo. Tiene mucho que ganar haciéndolo.

Lo lamento, pero no. Dejarlo vivo es un gran riesgo.

Ya le he dicho que no le voy a perseguir,

tiene usted mi palabra.

Su palabra no vale absolutamente nada, los dos lo sabemos.

Y aunque así fuera, si lo dejo con vida,

antes o después causaría más sufrimiento a inocentes.

Pero escuche, si quiere hacer un trato,

hágalo con Satanás.

Muy pronto le conocerá en el infierno.

Y hablando de tratos, casi se me olvida,

su esposa, Genoveva, le manda un saludo de despedida.

Lo cortés no quita lo valiente.

Socios.

Me alegro. Los dos ganaremos con este negocio.

Me parece un eufemismo de mal gusto

llamar negocio a un acuerdo de este tipo.

Las formas tienen su importancia, profesor.

No lo dudo,

en especial, cuando no hablamos de asuntos económicos,

lo que sería un "negocio", sino de segarle la vida a su marido.

¿Se sentiría más cómodo llamándole de otra forma?

Hágalo. Me importa una higa cómo le llamemos.

Lo importante es que siga las instrucciones que voy a darle.

Adelante.

Como científico, comprenderá la importancia

de ceñirse al procedimiento.

No quiero improvisaciones, ni cabos sueltos.

Estoy acostumbrado a seguir un método.

Entonces, no le será difícil.

Lo he pensado mucho,

he tenido en cuenta cada detalle y cada posible complicación.

Si actuamos con calma y con sangre fría,

será coser y cantar.

Matar a un hombre nunca es coser y cantar.

¿Ha matado usted a muchos?

Lo hará usted durante la demostración del gas tóxico.

No habrá otro momento en que pueda acercarse a Aurelio

sin despertar sospechas. De acuerdo.

Yo me aseguraré de que la situación sea favorable.

He previsto cómo despistar a las autoridades

para que los indicios no le señalen a usted.

Espero que eso sea cierto.

Si yo caigo, caerá usted conmigo, no lo dude.

Me parece justo.

Aunque no se verá usted en la incómoda obligación de delatarme.

Si se diera esa circunstancia, yo no me sentiría incómodo.

No vale la pena preocuparse por algo que no sucederá.

Si fuera necesario, también he dispuesto una ruta de escape.

Podría salir del país sin complicaciones.

¿Igual que me trajo aquí?

Exactamente igual.

Pero con un matiz importante:

esta vez, los dos salimos ganando.

Para los dos será una liberación. Aurelio será solo un recuerdo.

Ese miserable no volverá a hacernos sufrir

y tampoco volverá a condicionar el futuro de ninguno de los dos.

Hay trato.

Hay trato.

¡Esa perra de Genoveva!

Lamento que se lleve ese recuerdo de su esposa,

pero seguro que tiene la oportunidad de dilucidar sus diferencias

con ella en persona.

Los dos tienen el alma tan negra,

que se terminan reencontrando en el averno.

Y ahora sí, señor Quesada, me despido.

espero que disfrute del gas que tanto ansiaba.

Rodrigo...

Piénselo.

Usted no va a ganar nada con esto.

(AURELIO) No, no, no, no.

(TOSE)

(AURELIO BALBUCEA)

(AURELIO TOSE)

(AURELIO TOSE)

(AURELIO TOSE)

(Sintonía de "Acacias 38")

(AURELIO TOSE)

¡Socorro!

(TOSE)

¡Rodrigo!

(TOSE)

(TOSE)

(TOSE)

"Le escribo la presente para informarle que, temporalmente,

y por motivos personales, renuncio a la beca".

"No presentaré la solicitud ante la Junta de Ampliación de Estudios".

"Como es lógico, renuncio asimismo a la plaza

por la que optaba en su universidad".

"Atentamente".

Lo siento, Felipe, pero no puedo renunciar a mi futuro.

No van a llamar. No van a llamar.

Ya verás cómo sí.

Ya. Pues tardan demasiado.

No se presentaron tantas bailarinas

como para que les cueste todo un día estudiar las actas de los ojeadores.

Bueno, las cosas en palacio van despacio.

Y además, rima.

Y es el Teatro Real.

Supongo que no se tomarán nada con mucha prisa.

Puede que nos hayamos hecho demasiadas ilusiones.

No dirías eso si te hubieras visto bailar como yo te vi.

Sobre el escenario eres una diosa.

Eso me temo,

que nos hayamos creído que soy más de lo que soy

y que nuestras sospechas no sean sino humo para tapar

mi fracaso. -¿"Fracaso"?

No te quiero oír hablar así.

Fuiste de las mejores, si no la mejor.

¿De verdad? -De verdad.

Ya verás como llaman y nos dicen que hubo un tongo como una catedral.

Están tardando.

Sea como sea, no te vengas abajo.

Si no aceptan la reclamación, te quiero entera, fuerte.

Ya surgirán nuevas oportunidades.

Eh, la barbilla arriba.

Si no nos lo aclararan, hablo yo con Ángel López-Saldaña.

Haré correr por toda la ciudad que es un rastrero.

(Puerta)

Muy buenas.

Señorita Azucena, han dejado un telegrama en la portería.

¿Y Jacinto?

Ahí está postrao. Yo no sé qué tiene ese muchacho.

Y no va a salir fácil de su pozo porque Servando le está consolando.

Fabiana, el telegrama.

Ay, disculpe.

Es del Teatro Real.

Ábrelo, venga.

Eh...

Que me harán otra prueba.

Lolita, ¿por qué me ha hecho venir con tanta urgencia?

Pase.

Quiero que tengamos unas palabras.

¿Sobre qué? -¿Acaso lo duda?

Fidel, quiero que me mire fijamente a los ojos

y me diga toda la verdá, por favor.

Lolita, esto ya pasa de castaño oscuro,

y me duele tanta desconfianza.

Más me duelen a mí las mentiras.

¿Quiere la verdad? -Sí.

Pues aquí la tiene.

Lo que asegura su amiga no es más que una locura.

Lamento por lo que esté pasando.

Créame que comprendo su desesperación,

pero eso no es excusa para que me acuse.

Ella asegura que lo vio cuando se llevaban a David a punta de pistola.

¿Y usted cree que en semejante estado de nervios,

ella pudo identificar a nadie?

Eso mismo le dije yo.

Créame, Lolita,

por desgracia, no es la primera vez que tengo que investigar

un caso de esta naturaleza. Todo sucede muy rápido.

Aun así, y pese a sus terribles acusaciones,

estoy dispuesto a ayudarla.

Tan pronto llegue a la oficina, pondré a todo mi personal

y mi empeño en resolver este caso.

Y deje de mirarme así,

que no sé qué decirle para convencerla de mi inocencia.

Está bien, temple.

Por mi parte, el asunto queda zanjado.

Discúlpeme si lo he ofendío.

No se preocupe.

Entiendo que Valeria pueda haberla contagiado sus nervios.

Queda olvidado.

Ahora, si me disculpa, debo marcharme.

Cuanto antes investigue este embrollo,

antes podré solucionarlo.

A más ver.

A más ver, Lolita.

No es a los sirvientes, sino a su esposo,

al que le debería informar de su estado.

Pero dadas las circunstancias, me temo que no tengo otro remedio.

Descuide, don Ignacio,

tiene mi palabra de que guardaremos la debida confidencialidad

sobre lo que nos diga, hasta que podamos informar a mi señor.

Eso espero, Marcelo.

A mí no me gustaría que fuera así, pero...

las noticias son nefastas.

¿Acaso la señora ha perdido a la criatura que llevaba en su vientre?

Así es. -Santo Dios, qué desdicha.

No por esperable, la noticia es menos terrible.

Pobre señora, es la segunda vez que pasa por un trance semejante.

Temo la reacción de mi señor cuando se entere.

Y lo comprendo,

sé cómo se ilusiona uno con la idea de ser padre.

Es una noticias desastrosa, desde luego.

Vendré en un rato.

Déjenla reposar, la he administrado un sedante.

Cuando despierte, ¿la ayudo a levantarse, doctor?

Dudo mucho que tenga fuerzas,

va a estar débil y tendrá muchos dolores.

Déjenla descansar.

Ya conoce a la señora, no será fácil convencerla.

Si es necesario, la atan a la cama, pero que no se mueva.

Si hay cualquier novedad antes de que vuelva, denme aviso.

Descuide, así lo haremos.

Sé perfectamente dónde está la puerta.

El sombrero.

Con Dios. -Con Dios.

Pobre señora.

Y pobre señor, ya verá cuando se entere.

Espero que al menos,

haya tenido buena fortuna en sus negocios,

y que eso pueda aliviar en parte su pena.

¿Está bien, Luzdivina?

No, Marcelo.

Aparte de tamaña desgracia,

hay algo que me tiene desconcertada y atribulada.

Si tuviera usted un momento.

(GRITAN Y RÍEN DE ALEGRÍA)

Llena las copas, muchacho, que hay mucho que celebrar.

Así es, hay que brindar por el éxito

de la negociaciones con el señor Abelló.

Cuánto me alegro de que hayan llegado a buen puerto.

Aunque solo sea para volver a beber champán del bueno.

Que lo tomábamos de uvas a peras. No se queje, señora,

que si usté lo toma "de uvas a peras",

imagínese yo, de uvas a uvas, o sea, nunca.

Eso se soluciona ahora mismo, Casilda. Toma una copa.

Échale un dedal,

que luego se pone piripi y confunde la sal con el azúcar.

Calla, mujer, deja que se tome una buena copa.

Toma, Casilda. -Agradecía.

Se acabaron las penurias, hermana.

¿Qué vamos a hacer con tanto dinero?

Descuida, que seguro que se nos ocurre la manera de gastarlo.

De eso nada, Rosina, debemos mantener la cabeza fría.

No seas aguafiestas.

¿Yo, "aguafiestas"?

Lo primero será saldar nuestras deudas, que no son pocas.

Y lo siguiente, buscar buenas inversiones.

Don Liberto, también podrían subirme una miaja el sueldo.

¿Ves lo impertinente que se pone cuando bebe?

De eso nada. ¿No has oído que hay que evitar gastos superfluos?

Pero ¿tú para qué quieres dinero, si no tienes gastos?

¿No sabes que el dinero no da la felicidad?

Ya, pero, por una vez, me gustaría ser infeliz teniéndolo.

Descuida, Casilda, que así será.

¿Cómo, Liberto? Y luego te atreves a decirnos que no derrochemos.

Van a disculparme,

pero debería ensayar un poco antes de la prueba.

Espera, que te acompaño. -Sí, mejor.

Así te aseguras que los López-Saldaña no hagan de las suyas.

Se lo agradezco,

pero ya había quedado con Guillermo en que él me acompañaría.

No sé si es decoroso que vayas sola con él.

Mira, te acompañe o no,

deja que te dé unos consejos para que no te pongas nerviosa.

Me voy a la cocina a terminar esta copa de champán

mientras preparo la cena.

Anda que...

Ahora que no nos oyen, ¿pudiste hablar con tu hermana sobre Pascual?

¿Pudo aclararte sus sentimientos?

No, no, no, es que no he tenido ocasión, de momento.

(RESOPLA)

Al fin regresa. ¿Qué es eso que trae en las manos?

Un álbum de fotografías.

La señora me pidió que se lo llevara a su cuarto.

¿Dónde lo tenía guardado?

En el despacho, bajo llave.

Nunca lo había visto.

-Ni usted ni nadie.

Al parecer, solo la señora sabía de su existencia.

Lo ocultaba como el mayor de los secretos.

No parece que guarde muchas fotografías en su interior.

Son antiguas, de hace muchos años.

¿Se ha fijado que en todas ellas aparece una niña?

Un bebé, casi de pecho.

¿Quién cree usted que es esa criatura?

Ay, Lolita, te has puesto como el tenazas.

Y aún dudas si terminártelo todo.

Mejor hago una obra de caridá y se lo doy al Servando.

Aunque pensándolo mejor,

seguro que en vez de darme las gracias,

se enfada por darle un trozo tan pequeño.

Un poquito más.

(Puerta)

Valeria...

Iba a ir luego a tu casa a preguntarte cómo estás.

Pues te lo puedes imaginar. Desesperada.

David sigue sin aparecer, y la policía no me da razones.

Por favor, Lolita, perdóname por haberlo pagado contigo.

Pero sigo pensando que Fidel está implicado.

Mis ojos no me engañaron.

Lo último que quiero ahora es discutir contigo.

Lo siento, pero me cuesta creer que sea capaz de tal cosa.

Lolita...

Y aunque así fuera, ¿qué podría hacer yo?

Yo no podría desenmascararlo.

Es posible, pero no pienso quedarme de brazos cruzados.

Dile a tu suegro que hable con él de nuevo.

Él es muy amigo, quizás pueda sonsacarle algo.

Si es que hay algo que sonsacar.

Por favor. -Está bien.

Está bien.

Lo volveré a intentar.

Aunque puede que mi suegro me mande al cuerno.

Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.

Ya me contarás. Voy a casa, por si hay alguna nueva.

Gracias.

"Nueva pastelería El Dulcete".

"Especialidades de Toledo en calle Acacias 88".

Sí, claro que me gusta.

Solo que podría haberla traído usted en persona.

En Toledo. ¿Y qué hace ahí?

Ah, trabajo. Natural.

¿Y piensa estar fuera mucho tiempo?

¿Se fue ayer y piensa volver mañana?

Bueno, pues, en ese caso,

podría haber esperado para traérmelo mañana usté mismo.

Ya.

Bueno, Fidel, espero que cuando vuelva de Toledo,

se pase por aquí.

¿Por qué me mentiría Fidel sobre el viaje a Toledo?

Lo ha comprado aquí, no allí.

Operadora.

Póngame con el 2-0-7-0.

Si hay humo, hay fuego.

Arrea, Servando, ¿y eso lo has deducido tú solo?

No parece que sea muy lejos.

Escuchen, ya se oyen las campanas de los coches de bomberos.

Pa mí que va a ser cosa seria. -¿Qué sucede?

Entre poco y na podemos contarle.

Lo que usté ya ve, que cerca hay fuego.

Jacinto, ¿has podido averiguar algo?

El incendio se ha producío en los laboratorios Quesada.

(Toses)

¡Dios mío!

Muchísimas gracias, hasta otro día.

Parece que por fin han logrado contener el incendio.

Sí, gracias a Dios.

Por un momento pensé que las llamas iban a acabar con las calles.

Por mucho que mires, Azucena no va a aparecer antes.

Trata de calmarte. -¿Se nota que estoy nervioso?

He visto flanes que temblaban menos.

Estoy muy dichoso, ha funcionado nuestra reclamación

y le van a repetir la prueba.

Pues claro. Otra cosa hubiese sido una tremenda injusticia.

Sí. Y ha quedado demostrado que hay que tener fe en la justicia.

Te recuerdo que hasta poco tú la ponías en duda.

Sí, pero estaba equivocado.

Por fin, las cosas van a ser como deberían ser

y Azucena va a ser bailarina del Teatro Real.

Pareces tener muy seguro que la van a coger.

Estoy segurísimo. No he visto bailarina mejor.

Ni yo muchacho más enamorado.

Pero tienes razón.

Azucena es como tú, vale un potosí.

Mira, y ahí la tienes.

-Al fin apareces. Estábamos hablando de ti.

Hablamos de ti a todas horas,

que mi nieto no tiene otra cosa en la cabeza.

¿Vamos?

No, que mi tía y mi madre van a bajar ahora.

Al final, ellas también vienen. -Sí, eso me temo.

No ha habido manera de convencerlas.

Lo malo es que tratando de calmarme, me han puesto más nerviosa.

Ay, vaya pareja.

Voy a tener que hacer litros de tila para que os llevéis.

No es mala idea, iré a por un par de tazas.

No tardo nada.

Tranquilízate, cariño, todo irá a las mil maravillas.

Me gustaría estar tan segura. -Puedes estarlo.

Guillermo me ha dicho que bailas muy bien.

No sé si es muy objetivo.

En este caso, no le ciega el amor.

Sé que te espera un gran futuro en la danza.

Bueno, en la danza y en la vida.

(Puerta abriéndose)

Por fin en casa.

De verdad, Alodia, no creas que te estoy afeando el gesto.

Pues para no hacerlo, lo disimula bien.

Y todo por dar limosna a un menesteroso.

-Lo que siempre es de agradecer.

Pero te has pasado de generosa con el desdichado.

Una es así de desprendida.

Yo diría presumida.

Lo has hecho por darte pote delante de las señoras.

En especial, de la buena mujer que le había dado unas monedas antes.

Que vas tú, y le sueltas dos billetes.

¿Y qué quería que fuera menos que la engreída de doña Engracia?

Ya nos vamos entendiendo.

¿No vas a salir a defenderme, Ignacio?

¿No ves que me encuentro muy mal? No me digas eso.

¿Qué te pasa? -¿Que qué me pasa?

Tengo un tremendo dolor de estómago.

Eso va a ser el picante de la comida.

¿Cree que me he pasado con las guindillas?

Ya ves en qué estado has dejado a tu esposo.

Eso es culpa de Maruxiña.

Qué raro que la cargues contra ella.

Mujer, si ni siquiera estaba.

Si ella hace la comida, Ignacio no se habría puesto malo.

-¡Ya está bien de discutir!

Pobrecito.

Estando así, no te puedo contar cómo han quedado los armarios.

De saber que con eso me libro, me habría comido yo las guindillas.

Ahora te preparo un caldito y te pones bueno.

No, no, no, déjate de calditos.

Mira, se cree que lo va a rematar.

Lo que no quiero es que se desviva por mí.

Si yo lo hago encantá.

Y si te recuperas, podrás acompañarme a ver lámparas.

Mi vida, ya sabes que nada me gustaría más.

Es que ya no es solo el dolor de estómago,

tengo que ir a atender a un paciente.

No me lo puedo creer.

¿Y qué le pasa a ese desgraciado para enfermar?

Dolor de estómago también.

Pues eso no ha sido culpa tuya, Alodia.

Está bien, tendré que ir yo sola a ver las lámparas.

Lo dejaría para otro día,

pero no quiero retrasar el momento de volver a casa.

Si es por eso, ve a verlas. No dudes.

Si me disculpan los señores.

Hombre, dichosos los ojos.

La fin te dignas a aparecer, hija.

¿Qué haces fuera del altillo, Maruxiña?

Deberías estar reposando.

Ya no es menester, señora. Ya apenas me duele el pie.

Ya era hora de que te incorporaras al trabajo.

Vete empezando por cambiar las sábanas,

sacudir los colchones,

limpiar las cortinas, hacer la comida...

¿Qué te parece, bien, no? Venga, tira.

Qué vaga es.

Muchas gracias por haberme invitado a merendar.

Era lo mínimo que podía hacer.

Usted me trajo esa deliciosa anguila de mazapán de Toledo

y yo quería corresponderle con una tarta de Cabrahígo,

receta de mi abuela Nicanora,

famosa en toda la comarca. -No me extraña, es deliciosa.

Y eso que he de reconocerle que, de primeras,

era un poco reticente a probarla.

Ya ve que en esta ocasión, como en tantas otras,

las apariencias engañan.

Pero es manjar de dioses.

Además, soy yo la agradecida porque haya venido.

Últimamente, hemos tenido nuestros más y nuestros menos.

Descuide, Lolita, no tiene ninguna importancia.

No, Fidel, sí que la ha tenido.

Estaba nerviosa por lo que le está pasando a la pobre Valeria.

Ella está empeñá en que usté está implicado

en la desaparición de David.

Ya le dije que no es así.

Y yo le creo.

Pronto daremos con el paradero de David y su amiga quedará tranquila.

Ojalá no se equivoque. -Ya he hablado con mis subordinados,

vamos a darle prioridad a este caso.

Cuando lo encuentren, le pediré que busque también a mi suegro,

que llevo todo el día buscándolo y no sé dónde está.

Como si se lo hubiera tragao la tierra.

Y no le ha dejado aviso de dónde iba?

Nada, ni una nota.

Bueno, no se alarme,

seguramente se habrá entretenido con algún amigo del Ateneo.

Sí, seguro que es eso. Tiene razón.

Con la charla se me ha ido el santo al cielo.

He de volver a la mantequería.

Sí, yo también tengo cosas que atender.

¿Viene conmigo? -Vaya usted saliendo,

prefiero recoger la mesa.

No quiero que se quede todo empantanao.

Bien. Que tenga buena tarde.

Buenas tardes. -Buenas tardes.

Parece que el incendio ya se ha apagado del todo.

Pues me alegro. Pero ¿cómo lo sabe?

Porque ya no se ve esa humareda tan negra,

ni se escuchan las campanas de los bomberos.

Claro, sí, bien visto.

Además, ya no huele a chimenea como antes.

¿Lo ves? Todo son buenas señales.

Me alegro que haya quedado en un susto

y que no haya que lamentar nada irreparable.

Di que sí, Maruxiña, que el fuego es incontrolable.

Y tanto.

Voy a hacer las compras que me ha encargado doña Alodia,

que a esa le da igual si arde Troya.

Menuda te ha caído con ella. Anda que no le gusta mandar.

Y criticar.

Con razón se dice que no sirvas a quien sirvió.

Solo con ella ya se justifica el refrán.

Ojalá pudiera decirle yo cuatro cosas bien dichas.

Templa, Maruxiña, que te buscas la ruina.

Yo tengo paciencia, tengo paciencia,

que ni el santo Job aguantaría lo que yo aguanto.

Tranquila, que pronto tendrán que regresar a su casa.

Sí, eso sí, es verdad.

Te juro que hay noches que me gustaría pasarme por la obra

para acabarla yo y que se fueran a su casa.

En fin, con Dios. -Vale.

Por cierto, Jacinto,

muchas gracias por ser tan atento conmigo estos días.

¿Y esa sonrisa?

¿A ver si se ha pensado que...?

Yo solo quería ser amable.

Ay, Jacinto, ¿qué las das? (RÍE)

(Voces)

Te voy a decir una cosa,

no sabes cómo me gustan a mí tus ojos.

Pero es que mis ojitos están aquí arriba, ¿ves?

¿Ves? -Pero es que a mí me gustan estos.

Deja lo bueno para después.

¿"Para después"? -Sí.

¿Para cuándo? -Ahora.

¿Vamos? -Madre mía, chiquillo.

¿Vamos o no? -Venga, vamos.

Madre mía con la María Luisa.

Ay, Maruxiña,

¿habrás visto lo que creo haber visto?

¿Cómo se te ocurre decirle eso a la niña?

Mujer, es la tradición.

A los artistas se les desea "mucha mierda",

porque desearles "buena suerte", les trae mala suerte.

Pues mira tú por dónde, le ha traído la misma mala suerte.

Pobrecita. Y todo por tu ordinariez.

No, no, la "mierda" que yo le he deseado no tiene que ver

con lo que le ha pasado. -Me da rabia no tener un culpable.

Ahí tienes razón.

No puedes culpar ni a los Saldaña, porque ni rastro de ellos.

Esos canallas no se han atrevido a aparecer.

Y han hecho bien.

Ni se imaginan la que les habría caído si me los llego a encontrar.

Al menos puedes decir que te he complacido.

Dijiste: "Déjalos boquiabiertos", y así les he dejado a todos.

Azucena, deja de fustigarte. Lo que ha pasado...

Lo que ha pasado es que me he caído como una principiante.

He hecho el ridículo.

-No, de ridículo nada, has bailado como los ángeles,

hasta que...

Pues hasta que... Bueno, pero como los ángeles.

Como un ángel de lo más saleroso, ¿verdad?

-Sí.

Perdón, me quiero ir a casa.

Ay, hija... Cariño, cariño...

Pobre Azucena, tengo un disgusto por ella...

Cualquiera lo diría viendo cómo te estás poniendo de pastas.

Ya deberías saber que las tristezas me abren el apetito.

Igual que las alegrías.

(HORTENSIA SUSPIRA)

Lleva desde que volvimos de la prueba encerrada en su cuarto.

¿Tú crees que debería ir a verla?

Mejor déjala sola con su pena, está desolada.

Qué pena me da.

Estaba bailando a las mil maravillas,

hasta que tuvo ese resbalón, que mala pata.

Nunca mejor dicho.

Ya te dije que desearle suerte a los artistas daba gafe.

Aún me cuesta aceptar que haya perdido semejante oportunidad

por tan poca cosa.

Bueno, tranquila, quizá no esté todo perdido.

Si ni siquiera pudo terminar la prueba.

Sí, pero antes de la caída,

su baile le estaba encantando a los miembros de la comisión.

¿No viste sus caras?

¿Tú crees que hay esperanza?

Bueno, no. Para serte sincera, entre poco y nada.

Pero menos da una piedra.

Depende de la piedra, seguro que hay cantos más positivos que tú.

Mujer, yo no entiendo de estas cosas,

pero parece que pintan bastos.

Al que se le veía casi tan disgustado como a la niña,

era al pobre Guillermo, ¿verdad?

Sí, me da pena haberle juzgado tan mal al principio,

es un muchacho noble, muy majo.

Como su padre,

¿no te parece?

No, como su padre no. Mucho más.

Entonces, aunque sea un poco,

sí que te parece que Pascual sea agradable, ¿no?

¿Cuándo he dicho yo eso?

Tampoco lo has negado.

No he dicho ni que sí ni que no, ni todo lo contrario.

Me alegra saber que lo tienes tan claro.

¿Y esa sonrisa, a qué se debe?

Nada, nada, tonterías mías.

Estaba pensando si tanta tirria que mostrabas hacia Pascual,

¿no querrá decir que realmente te gusta más que el arroz con leche?

Tienes razón.

Ah, lo admites.

¡No, tienes razón en que era una tontería!

¿Gustarme a mí ese hombre? Por el amor de Dios.

-Tan solo decía... -¡Vale ya, Rosina!

¡Jamás me gustaría a mí ese hombre, jamás!

Es.. Hay que reconocer que es muy apuesto,

pero es un maleducado, un ordinario...

Y muy joven.

(Puerta)

No te sulfures. Voy a abrir.

Como siempre, Casilda no está en casa cuando se la precisa.

¿Gustarme a mí Pascual?

No sé ni cómo se le ocurre.

¿Qué demonios estoy haciendo?

Es para evitar un mal mayor, no lo olvides.

¿Por qué me mira de tal forma?

Tan solo pensaba que cualquiera que viera la desazón que siente,

pensaría que es usted tan cautivo como yo.

No dude de mi sufrimiento, David.

No estoy nada orgulloso de lo que estoy haciendo.

Me odio a mí mismo.

La solución no puede ser más sencilla.

Suélteme, suélteme y olvidemos lo sucedido.

Ojalá pudiera,

pero está en juego la vida de las personas que más quiero,

mi nuera y mi nieto.

Incluso la mía propia,

aunque esa la entregaría sin reparo ahora mismo,

si las otras no estuvieran amenazadas.

No lo dudo. No lo dudo, Ramón.

¿Qué puedo hacer? Soy humano, por Cristo bendito.

Ahora, ya conoce mis motivos,

puede insultarme o decirme lo que quiera.

No, Ramón, no tengo ninguna intención de insultarle.

Le comprendo.

¿Me comprende, dice? Sí.

Sé que está siendo manipulado,

sé que está empujado a hacer algo que no quiere.

Así es.

Pero parece haber olvidado algo, Ramón,

que una vez lo haya hecho, nunca más podrá vivir tranquilo.

Su conciencia le martilleará sin piedad...

y no encontrará paz ni un segundo del resto de su existencia.

Sería un justo castigo a mi pecado.

No, no, Ramón.

¡Don Ramón!

Ramón, por favor.

Seguro que hay otra alternativa.

¡Ramón, venga, por favor, venga!

Juntos...

Juntos podemos encontrar la manera de escapar de este dilema.

Se lo prometo.

Haga usted el favor, Ramón, suélteme.

Suélteme ahora que aún está a tiempo.

Ramón...

(Puerta)

Corra.

Fidel, ¿qué está usted haciendo aquí?

¿Quién era, hermana?

Soy yo, Pascual.

¿Pascual?

¿y Rosina?

Se ha marchado a ver a una vecina después de abrirme la puerta.

Ya me oirá esa cuando vuelva a casa.

Venía a ver a don Liberto,

he oído que han llegado a un acuerdo con el tal Abelló.

Así es. Puede estar tranquilo,

saldaremos la cuenta que tenemos con usted.

Ya sabe que poco me importa eso.

Si usted lo dice...

Temo que se ha dado el paseo en balde,

Liberto no está en casa.

Vaya, supongo que tendré que verle más tarde.

También quería...

darle ánimos a Azucena.

Se los daré de su parte.

¿Algo más?

La verdad es que sí.

¿Y bien?

No tengo todo el día.

¿Qué le pasa?

Está acabando con mi paciencia

¿Acaso le ha comido la lengua el gato?

¿Sabe que se pone my guapa cuando se enfada?

O sea,

siempre.

¿Sucede algo, Fidel?

Quedamos en que David no podía verle.

Pensé que mandaría a alguno de sus hombres

para seguir vigilando a nuestro cautivo.

Quería darle algo en persona.

¿Qué significa esto?

He pensado que es usted quien debería llevar a cabo la ejecución.

¿Yo? Sí.

Ya que con ello salvará la vida de su familia y la suya propia.

Pero... Arrojo, Ramón.

Piense que David

es una víctima necesaria.

Pero es inocente.

También lo es su familia, y no pueden pagar su indecisión.

Ojalá hubiese otra solución.

(Puerta cerrándose)

Dori.

Llevo todo el día esperándote.

Dime,

¿has tomado alguna determinación?

Sí.

Por favor, no prolongues más mi agonía.

Ante de nada, permíteme que te aclare algo.

Sé que mereces una explicación

debería aclararte cuáles eran mis planes,

pero la discreción me impide hacerlo.

Tranquila, lo entiendo.

Lo único que quiero saber...

es qué has decidido.

Felipe, se me parte el alma.

Pero la respuesta no es la que te gustaría, ni a ti ni a mí.

Sin embargo, no tengo más remedio.

¿Qué tratas de decirme?

Pídele a Ignacio que traiga a ese enfermero.

(DAVID TOSE)

Dios...,

perdóname por lo que me dispongo a hacer.

(BALBUCEA)

(Disparo)

Alegre y garbosos con sus queridas.

Cuidado, que eso que dices es una acusación muy seria.

Acusación no, que vi con estos dos ojos

cómo le daba arrumacos a una querida.

Y la pobre Alodia, que solo tiene ojos y palabras bonitas para él...

No me han seleccionado.

Ya lo sé, Casilda me lo ha dicho.

He desperdiciado una oportunidad única, nunca tendré otra así.

Tú tienes muchísimo talento,

seguro que surgirá otra oportunidad.

Por favor, confía en mí.

No creo que te guste lo que tengo que decirte.

Deja que eso lo decida yo.

Que no, que no puede ser. -¿Por qué no?

Ambos somos viudos, no tenemos compromisos,

¿por qué ocultar lo que sentimos?

Qué fácil ves las cosas.

Si lo que te preocupa son las apariencias,

estoy dispuesto a cortejarte.

La policía necesitaba que identificara a una de las víctimas.

¿Y?

Se trata, sin duda, del cuerpo de don Aurelio.

Estaba completamente carbonizado.

Si he podido reconocerlo, es gracias

al anillo de los Quesada.

Tus estudios.

¡Me has utilizado como si fuera un conejillo de indias!

Eso no es cierto, Felipe.

Mi prioridad siempre ha sido velar por tu salud, cuidarte.

¿Cómo fui tan imbécil?

Felipe, no pienses eso, por favor.

Tus sospechas no son ciertas, de verdad.

Ahora entiendo los paseos.

El señor Quesada no va a molestarnos nunca más, no debes temerle.

¿Qué ha sucedido? -Digamos que...

ha muerto accidentalmente

en el incendio de sus propios laboratorios.

Dios mío.

"El incendio de los laboratorios Quesada

se cobra la vida de su propietario.

La madre del cordero.

Ya decía yo que era peligroso tener un laboratorio en el barrio.

Quería comunicarle mi intención

de abandonar mis servicios en esta casa.

Es sobre la casa, ya está terminá.

Ignacio y yo nos mudaremos en dos días.

¿En dos días solo?

¿Qué va a hacer conmigo?