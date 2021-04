Zona Zero - Viatges reflexius i grans retorns

Tornem de vacances carregats de música! Avui tenim el gran retorn de Garbage. També singles nous de The Voidz, St. Vincent, The Crab Apples, Kids from Mars, Antílopez, entre d'altres. A més, descobrim el nou disc d'Aiala, "2021: an Earth oddity", un àlbum al qual juga amb el trap i el neosoul.



En la segona hora, el nostre DJ resident Pedro Blázquez ens presenta un set per a la reflexió. Viatjem des del nucli més orgànic de les paraules de la Princesa Diana al tràngol musicotecnológico de JiHell. Des de l'optimisme funk de Clarence Bekker, a través dels nostres amics, Chus Soler i J.Louis, als remixes de Marc Fratty & Marc Flash. Un viatge en el qual recomanem tenir les orelles i la ment obertes.