Zona zero - Propostes amb ofici

Aquesta nit, el reportatge de la Rocío Gómez ens porta dues propostes ben diferents però originals, directes i fetes amb ofici tot i la joventut dels grups: D'una banda, el duo de pop folk valencià, Laura Esparza i Carlos Esteban, guanyadors del concurs Sons de la Mediterrània. I per l'altre, el grup de rap La Clika Pika, que estan de gira amb el seu primer disc Katarsis.

A més, descobrim el nou disc de la banda de Vic, Junco y Mimbre: "Or a la llera", un àlbum ple de llum i colors. I també presentem la música més recent del gran Paul McCartney i de Lori Meyers, Simon Grossman, Sau Poler, Yelle, Mambo Jambo i més.

Per a tancar la setmana presentem un episodi electrònic de Be for the Podcast, que aquesta nit li pertany a Hector Couto. Al llarg de 60 minuts, el DJ i productor espanyol genera una sessió plena de vitalitat d'un estil ben definit: groovy tech house. Cortesia de l'agència de DJs internacional B4Bookings.