Per a aquesta setmana hem preparat diverses playlists eclèctiques, passejos musicals per l'indie, el pop, el rock i l'electrònica.

Artistes internacionals, nacionals i de casa; com sempre, donant espai a les bandes de quilòmetre zero. Tanquem cada nit amb un DJ set: grooves house i techno per a ballar i ballar i ballar...