Zona Zero - Col·laboracions que no et pots perdre

Encetem la setmana amb els hits més frescs de l'escena musical. Artistes com Fangoria, Marta Movidas, Niños Mutantes, Zahara, Mafalda, Wild Honey, Lisasinson arriben a la setmana amb propostes fresques en clau indie i pop. També punxem col·laboracions que no et pots perdre: com el potent tema "Se va" de Delaporte amb Rigoberta Bandini. O la proposta de Travis Birds, que ens presenta personalment el seu nou àlbum "La costa de los mosquitos", en el qual participa l'argentí Kevin Johansen.

A la segona hora, el nostre set és una selecció especial del millor trip hop. Amb música de Ian Pooley, Massive Attack i Portishead, entre d'altres.

