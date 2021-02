Ens agrada fixar-nos en els músics als que el cinema truca a la porta. Coneixes a Macaco? Fes-ho amb nosaltres! ! Et sorpendrà el que ens explica. El tema que ha fet per la pel.lícula "No matarás" el lliga més a un cinema que mai li ha estat aliè. La música no es lliure de la cinefilia!