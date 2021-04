Drax Project, grupo revelación en Nueva Zelanda

Una de dos, o nosotros nos acercamos a Nueva Zelanda, o, por el contrario, Nueva Zelanda se aproxima hasta aquí, eso sí, de la mano del grupo Drax Project, auténtica revelación del pop internacional, con esa exquisita fusión que práctica con ingredientes del jazz, r&b y música pop.

Drax Project se formó en 2014, y tres años después, añadido a otro remix de 2019, consiguió todo un gran éxito con el tema "Woke up late", "Despertó tarde", en el que participó la formidable vocalista Hailee Steinfeld, una grabación que cosechó triple platino por sus ventas comerciales.

Otro éxito importante para el grupo Drax Project fue la canción "All this time", "Todo este tiempo", que asimismo se situó en primeras posiciones, por no decir directamente, en el número 1 de las listas de Nueva Zelanda.

Y esta banda, que es practicamente una desconocida para el gran público, nos ha conquistado de forma radical con el lanzamiento de su último single, que se llama "Over it", "Sobre eso".Es el irresistible pop neozelandés de Drax Project.