Turbo 3 - Viernes Eléctrico DJ Set (407) - 02/04/21

Aquí puedes disfrutar de un Viernes Eléctrico DJ Set, una sesión especial ininterrumpida repleta de cañonazos que vamos enlazando, cuadrando los BPM, con canciones de Foals, Camelphat, Depeche Mode, New Order, Happy Mondays, The Black Keys o Eels, entre otros.

Playlist:

FOALS - In Degrees

CAMELPHAT - Hypercolour (feat. Yannis Philippakis)

VITALIC - Waiting For The Stars (feat. David Shaw and The Beat)

DEPECHE MODE - Enjoy the Silence (Hands and Feet Mix)

NEW ORDER - Bizarre Love Triangle

HAPPY MONDAYS - Kinky Afro

PRIMAL SCREAM - Country Girl

CAESARS - Jerk It Out

SMASH MOUTH - Walkin' On The Sun

HANNI EL KHATIB - Gonna Die Alone

DR. JOHN - Revolution

THE BLACK KEYS - Dead and Gone

EELS - What's a Fella Gotta Do

WOLFMOTHER - Woman

THE RACONTEURS - Don't Bother Me

QUEENS OF THE STONE AGE - Make It Wit Chu

JET - Rollover D.J.