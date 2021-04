Turbo 3 - Rival Sons, Dharmacide y Eva Ryjlen - 14/04/21

Te presentamos la bonita reedición del primer álbum de Rival Sons, 'Before the Fire'; la banda californiana ha reeditado su debut en formato de vinilo naranja splatter limitado a 1.000 copias. Buen momento para recordar dos cañonazos como 'Lucky Girl' y 'Memphis Sun'. Además, estrenamos un nuevo avance del primer disco de Dharmacide, y te mostramos el lado más salvaje del nuevo álbum de Eva Ryjlen, 'Onírica'.

Playlist:

THE BLACK KEYS - Lo/Hi

THE BLACK KEYS - Hard Row

MARCUS KING BAND - Always

RIVAL SONS - Lucky Girl

RIVAL SONS - Mephis Sun

GRETA VAN FLEET - My Way, Soon

QUEENS OF THE STONE AGE - Domesticated Animals

ROYAL BLOOD - Boilermaker

DHARMACIDE - Depressed

DHARMACIDE - Breezing

ÁNGEL STANICH - El volver

EVA RYJLEN - Santuario

LOVE OF LESBIAN - Viaje épico hacia la nada