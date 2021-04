Turbo 3 - Reme, King Sapo, Sarria y Eric Clapton - 30/03/21

En este podcast pasan muchas cosas, entre otras: conmemoramos las dos décadas del debut de Gorillaz, celebramos el 76 cumpleaños de Eric Clapton, estrenamos un nuevo cañonazo de King Sapo y escuchamos las últimas y deliciosas canciones que han editado Reme y Sarria.

Playlist:

GORILLAZ - 19-2000 (Soulchild Remix)

THE STROKES - Someday

KARAVANA - Strokes

KING SAPO - Niño gurú

KING SAPO - Vida y agua

ARIZONA BABY - Devilish Minds

CORIZONAS - Nubes negras

NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO - White Room

DEREK & THE DOMINOS - Why Does Love Got To Be So Sad?

ERIC CLAPTON - Let It Grow

REME - David Livingstone

SARRIA - Fundido a negro

DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA - El valle