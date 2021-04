Turbo 3 - Prince, Eva Ryjlen y Patillismo Ilustrado - 08/04/21

Comenzamos con dos cañonazos de Prince, uno de ellos es el que da título a su próximo álbum inédito, 'Welcome 2 America'. Además, escuchamos un último avance del nuevo disco que Eva Ryjlen publica este viernes, y Nacho Álvaro nos trae una nueva y crujiente entrega de Patillismo Ilustrado, esta vez descubriéndonos a las andaluzas Adiós Amores.

Playlist:

PRINCE - Sexy M.F.

PRINCE - Welcome 2 America

JANELLE MONAÉ - Givin' Em What They Love (feat. Prince)

JACK WHITE & ALICIA KEYS - Another Way to Die

HERMANA FURIA - Morse

EVA RYJLEN - Bailas

ZAHARA - Taylor

LOVE OF LESBIAN - Miau

HÉROES DEL SILENCIO - El camino del exceso

CRUDO PIMENTO - Un barco (cargado de gente que ya se hundió)

ADIÓS AMORES - Charlotte [Patillismo Ilustrado con Nacho Álvaro]

ADIÓS AMORES - La fuente [Patillismo Ilustrado con Nacho Álvaro]

ADIÓS AMORES - Doce navajas [Patillismo Ilustrado con Nacho Álvaro]