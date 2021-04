Turbo 3 - Paul McCartney con Beck - 29/03/21

Recargamos las baterías para empezar la semana con uno de los mejores cañonazos de Nine Inch Nails. Además, te presentamos la colaboración entre Paul McCartney y Beck en 'Find My Way', y escuchamos lo nuevo de Baby Strange, Royal Blood y Death From Above 1979.

Playlist:

NINE INCH NAILS - The Hand That Feeds

DEATH FROM ABOVE 1979 - Free Animal

ROYAL BLOOD - Limbo

WOLFMOTHER - Woman (MSTRKRFT Remix)

PAUL MCCARTNEY - Find My Way (feat. Beck)

TAME IMPALA - Is It True

TAME IMPALA - Lucidity

TAME IMPALA - Half Full Glass Of Wine

RIVAL SONS - Lucky Girl

CORIZONAS - Nubes negras

KING SAPO - Hombre Humo

VENTURI - Darveider

ARCTIC MONKEYS - Teddy Picker

BABY STRANGE - I Want to Believe

IDLES - Mr. Motivator