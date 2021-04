Turbo 3 - Garbage y Coque Malla - 05/04/21

Comenzamos la semana recordando a Kurt Cobain en el 27º aniversario de su muerte. Además, te presentamos lo nuevo de Garbage, 'The Men Who Rule the World' -primer adelanto de su próximo álbum-, y escuchamos a Coque Malla, que vuelve a abrazar el rock and roll en su nueva canción, 'El crac universal'.

Playlist:

NIRVANA - On A Plain

GARBAGE - I Think I'm Paranoid

GARBAGE - The Men Who Rule the World

ROYAL BLOOD - Limbo

MALTINE - Calambre

NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO - Superstition

QVERNO - Gimme Shelter (feat. Le Mur)

CORIZONAS - Nubes negras

COQUE MALLA - She's My Baby

COQUE MALLA - El crac universal

LUIS PRADO - Todo está decidido

REME - David Livingstone

RIVERBOY - La fuente