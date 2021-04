Turbo 3 - Ángel Stanich, Royal Blood y The White Stripes - 13/04/21

Nuestro lisergic songwriter favorito, Ángel Stanich, el ermitaño del pop, ha salido de su cueva para romper su silencio y regalarnos una nueva y hermosa canción, 'El volver', que entra desde ya en el ranking de sus mejores letras. El tema sirve de adelanto del nuevo EP que este artista único publicará de forma inminente. Además, abrimos sesión con nuevo cañonazo de Royal Blood, 'Boilermaker', nuevo avance de su próximo disco, y recordamos a The White Stripes con 'White Blood Cells', álbum que Third Man Records reeditará con motivo de su 20º aniversario.

Playlist:

ROYAL BLOOD - Boilermaker

QUEENS OF THE STONE AGE - Smooth Sailing

JACK WHITE - Over and Over and Over

THE WHITE STRIPES - Dead Leaves and the Dirty Ground

ÁNGEL STANICH - Qué será de mí

ÁNGEL STANICH - El volver

ÁNGEL STANICH - Mátame camión

DHARMACIDE - Depressed

PAN - Arde lento

HERMANA FURIA - Morse

FOO FIGHTERS - Best of You

FOO FIGHTERS - No Son Of Mine

NIRVANA - On A Plain