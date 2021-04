Toma Uno - Rusty Young siempre nos supo a Poco - 17/04/21

El pasado miércoles murió a consecuencia de un ataque cardiaco Rusty Young en su casa de Davisville, en el estado de Missouri. Tenía 75 años. Nuestro máximo respeto a este músico californiano criado en Colorado que se unió en 1967 a lo que quedaba de Buffalo Springfield y casi inmediatamente pasó a formar parte de Poco con Richie Furay, George Grantham y Jim Messina. Ha sido el único miembro de la banda que ha permanecido en el grupo desde sus comienzos en 1968 hasta su muerte. Se crió en Colorado y comenzó a interesarse por el lap steel siendo muy joven, para continuar con la guitarra y el steel guitar. Comenzó a tocar country en los bares y estuvo durante un tiempo con Boenzee Cryque, una banda psicodélica de Denver. Rusty Young tocó steel guitar, banjo, dobro, guitarra y piano ya en el primer disco de Poco, Pickin’ Up The Pieces, y colaboró por entonces con el instrumental “Grand Junction”, grabado a comienzos de 1969, pasando a ser el autor de los temas instrumentales más representativos del grupo.

Él y su mujer Mary estaban muy concienciados en el apoyo a los animales a través del Refugio Hope for Paws (Friends of Steelville Pound). De hecho, el líder de Poco publicó hace un par de años en digital "Listen To Your Heart", cuya recaudación por descargas se destinó a apoyar el trabajo de esta organización benéfica. Ha sido la última grabación que hemos conocido del músico ahora fallecido. Tardó 50 años en publicar su primer disco en solitario, Waitin’ for the Sun, editado en 2017 y grabado en el estudio casero que Johnny Cash y June Carter poseían en Hendersonville, Tennessee.

Pero hoy hemos querido destacar fundamentalmente su aportación a la carrera de una banda seminal como ha sido Poco. Por eso, nos hemos acogido a canciones como "Hoe Down","Fools Gold", “Rocky Mountain Breakdown” o “Sagebrush Serenade”. Fue con un tema de menos de 2 minutos como "Us" cuando le escuchamos tomar la voz solista de la banda y despuntar definitivamente en Rose of Cimarron, el álbum definitivo de aquella formación imprescindible. Más tarde, una canción suya, "Crazy Love", se convirtió en el single más exitoso de Poco y decidió ponerse al frente de ese nombre legendario hasta el pasado miércoles. En su único álbum en solitario volvió a contar con sus viejos compañeros Richie Furay y Timothy B. Schmit para recordar viejas andanzas que siempre estarán marcadas por una obra maestra que Rusty Young compuso en solitario y que resumen su importancia en la historia de la música popular: "Rose of Cimarron".